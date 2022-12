Program Guide 06-04-2014

WCLV ALL NIGHT with Robin Grier

00:02:00 00:39:18 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony No. 41 in C major

James Levine Boston Symphony Orchestra BSO Clas 1001

00:43:00 00:13:08 Max Richter Vivaldi's Summer Concerto Recomposed

Berlin Concert House Orch André de Ridder Daniel Hope, violin DeutGram 4792777

00:58:00 00:39:55 Ludwig van Beethoven Septet in E flat major Op 20

Chamber Music Soc Linc Center Delos 3177

01:40:00 00:30:18 Leonard Bernstein Serenade after Plato's "Symposium"

Philharmonia Orchestra David Zinman Joshua Bell, violin Sony 89358

02:12:00 00:42:15 Franz Schubert Piano Sonata in B flat major

Leif Ove Andsnes, piano EMI 16448

02:56:00 00:35:45 Béla Bartók Violin Concerto No. 2

Swedish Radio Symphony Daniel Harding Isabelle Faust, violin Harm Mundi 902146

03:34:00 00:42:26 Sergei Rachmaninoff Piano Concerto No. 3 in D minor Op 30

Atlanta Symphony Orchestra Robert Spano Garrick Ohlsson, piano ASO Media 1003

04:18:00 00:36:12 Alexander Glazunov Symphony No. 7 in F major Op 77

José Serebrier Royal Scottish Nat'l Orch Warner 63236

04:56:00 00:22:01 Frank Bridge The Sea

Richard Hickox BBC National Orch of Wales Chandos 10012

05:20:00 00:17:01 Nicola Porpora Cello Concerto in G major

I Solisti Veneti Claudio Scimone Susan Moses, cello Erato 88172

05:39:00 00:06:00 Edvard Grieg Lyric Pieces Book 10: Woodland Peace Op 71

Per Tengstrand, piano Azica 71207

05:50:00 00:05:20 Gioacchino Rossini Sinfonia di Bologna in D major

Christian Benda Prague Sinfonia Naxos 570934

06:07:00 00:05:39 Max Richter Vivaldi Recomposed: Autumn 1

Berlin Concert House Orch André de Ridder Daniel Hope, violin DeutGram 4792777

06:15:00 00:07:08 Nikolai Rimsky-Korsakov The Tale of Tsar Saltan: The Three

Gerard Schwarz Seattle Symphony Naxos 572693

06:25:00 00:03:04 George Frideric Handel Music for the Royal Fireworks: La Paix

Martin Pearlman Boston Baroque Telarc 80594

06:30:00 00:08:39 Sir Malcolm Arnold English Dances Set 1 Op 27

Bryden Thomson Philharmonia Orchestra Chandos 8867

06:40:00 00:06:04 Antonio Vivaldi Sinfonia for Strings in G major

Trevor Pinnock English Concert Archiv 415518

06:47:00 00:01:34 Peter Tchaikovsky Swan Lake: Dance of the Little

Valéry Gergiev Mariinsky Theater Orchestra Decca 10104

06:50:00 00:02:17 Dmitri Shostakovich Ballet Suite No. 1: Lyric Waltz

Constantine Orbelian Moscow Chamber Orchestra Delos 3257

06:55:00 00:04:22 W. Paris Chambers March "Chicago Tribune"

Frederick Fennell Dallas Wind Symphony Reference 85

07:05:00 00:05:24 Antonín Dvorák Slavonic Dance No. 12 in D flat major Op 72

Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Decca 430171

07:10:00 00:07:10 Tylman Susato The Danserye: Renaissance Dances

Ludwig Güttler Güttler Brass Ensemble BerlinClas 1090

07:20:00 00:02:16 Eduard Strauss Non-Stop Polka Op 112

Franz Welser-Möst Vienna Philharmonic Decca 4782601

07:25:00 00:02:19 Traditional Golden Slumbers

John Rutter Cambridge Singers Collegium 120

07:29:00 00:06:47 Jacques Offenbach Die Rheinnixen: Grand Valse

Marc Minkowski Musicians of the Louvre Archiv 4776403

07:40:00 00:07:47 Federico Moreno Tórroba Suite castellana

David Russell, guitar Telarc 80451

07:48:00 00:03:45 Emmanuel Chabrier Dix pièces pittoresques: Idylle

Angela Hewitt, piano Hyperion 67515

07:51:00 00:03:46 Heinrich von Herzogenberg Scherzo from Trio Op 61

Albrecht Mayer, oboe; Marie-Luise Neunecker, horn; Markus Becker, piano Decca 4783498

08:07:00 00:07:03 Ludwig van Beethoven Variations on the "Turkish March" Op 76

Emil Gilels, piano EMI 69509

08:15:00 00:07:56 Ermanno Wolf-Ferrari Doctor Cupid: Overture

Gianandrea Noseda BBC Philharmonic Chandos 10511

08:25:00 00:10:21 Max Richter Vivaldi's Winter Concerto Recomposed

Berlin Concert House Orch André de Ridder Daniel Hope, violin DeutGram 4792777

08:40:00 00:07:32 Giacomo Puccini Madama Butterfly: Act 2 Intermezzo

Kent Nagano Lyon Opera Orchestra Erato 17071

08:55:00 00:07:13 Miklós Rózsa Spellbound: Suite

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80708

09:05:00 00:16:51 Ralph Vaughan Williams Concerto Grosso for Strings

Bryden Thomson London Symphony Orchestra Chandos 9262

09:26:00 00:09:45 Frédéric Chopin Ballade No. 1 in G minor Op 23

Evgeny Kissin, piano RCA 63259

09:53:00 00:03:43 Benjamin Britten Peter Grimes: Sea Interlude No. 2

Michael Stern Kansas City Symphony Reference 120

10:00:00 00:02:36 Claude Debussy Preludes Book 1: Minstrels

Robert Cassidy, piano Albany 1348

10:02:00 00:03:52 Alexander Glazunov Song of the Minstrel Op 71

Russian National Orchestra José Serebrier Wen-Sinn Yang, cello Warner 67946

10:09:00 00:09:49 Max Bruch Swedish Dances Op 63

Kurt Masur Leipzig Gewandhaus Orchestra Philips 420932

10:20:00 00:06:06 Peter Tchaikovsky Scherzo-fantaisie in E flat minor Op 72

Mikhail Pletnev, piano DeutGram 4284

10:29:00 00:04:48 Gustav Holst A Fugal Overture Op 40

Richard Hickox London Symphony Orchestra Chandos 9420

10:34:00 00:10:47 Heitor Villa-Lobos Bachianas Brasileiras No. 8: Toccata &

Kenneth Schermerhorn Nashville Symphony Naxos 557460

10:45:00 00:10:40 Antonio Vivaldi Guitar Concerto in D major

Orchestra of St Luke's Eliot Fisk, guitar MusicMast 67097

10:46:00 00:03:25 Franz Joseph Haydn Finale from Symphony No. 95

Marc Minkowski Musicians of the Louvre Naïve 5176

10:50:00 00:32:35 Antonín Dvorák String Quintet No. 3 in E flat major Op 97

Emerson String Quartet Paul Neubauer, viola DeutGram 4778765

11:25:00 00:06:02 Franz Joseph Haydn The Apothecary: Overture

Giuseppe Sinopoli Dresden State Orchestra EMI 56535

11:34:00 00:08:30 Thomas Arne Symphony No. 1 in C major

Adrian Shepherd Cantilena Chandos 8403

11:44:00 00:08:25 Jean Sibelius Finlandia Op 26 Osmo Vänskä

Lahti Symphony Orchestra Bis 575

11:54:00 00:03:23 Ermanno Wolf-Ferrari School for Fathers: Intermezzo

Gianandrea Noseda BBC Philharmonic Chandos 10634

12:10:00 00:05:41 George Gershwin Girl Crazy: Overture

Yan Pascal Tortelier BBC Philharmonic BBC 63

12:18:00 00:08:15 Peter Tchaikovsky Eugene Onegin: Waltz

Semyon Bychkov Berlin Philharmonic Philips 420237

12:28:00 00:07:08 Sir William Walton Coronation March "Orb and Sceptre"

André Previn Royal Philharmonic Orchestra Telarc 80125

12:37:00 00:08:30 Johann Strauss Jr Waltz "Mephisto's Calls from Hell" Op 101

Zubin Mehta Vienna Philharmonic Sony 66860

12:47:00 00:03:44 Gerardo Matos Rodríguez La Cumparsita

Milos Karadaglic, guitar DeutGram 17000

12:52:00 00:06:52 Sir Arthur Sullivan The Gondoliers: Overture

Sir Neville Marriner Academy St. Martin in Fields Philips 434916

13:00:00 00:34:34 Ludwig Spohr Nonet in F major Op 31

Vienna-Berlin Ensemble Gerhart Hetzel, violin; Wolfram Christ, viola; Georg Faust, cello; Alois Posch, double bass DeutGram 427640

13:37:00 00:22:16 Moritz Moszkowski From Foreign Lands Op 23

Antoni Wit Polish Nat'l Radio Symphony Naxos 553989

14:00:00 00:03:57 Ralph Vaughan Williams March "Sea Songs"

Frederick Fennell Cleveland Symphonic Winds Telarc 80099

14:03:00 00:02:28 Johann Friedrich Fasch Hornpipe from Suite in A minor

Tempesta di Mare Chandos 783

14:10:00 00:08:45 Gioacchino Rossini Il turco in Italia: Overture

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 415363

14:22:00 00:20:56 Sir Michael Tippett Fantasia Concertante on a Theme by

Sir Neville Marriner Academy St. Martin in Fields Philips 4756117

14:56:00 00:02:40 Franz Liszt Valse oubliée No. 1 in F sharp major

Nelson Freire, piano Decca 4782728

15:02:00 00:10:22 Johannes Brahms Academic Festival Overture Op 80

Franz Welser-Möst Cleveland Orchestra MAA 60803

15:14:00 00:05:28 Antonín Dvorák Rusalka: Song to the Moon

Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst Camilla Nylund, soprano Orfeo 792113

15:21:00 00:26:52 Franz Schubert Symphony No. 5 in B flat major

Franz Welser-Möst Cleveland Orchestra MAA 60803

15:51:00 00:04:44 Richard Wagner Die Walküre: Ride of the Valkyries

Franz Welser-Möst Cleveland Orchestra DeutGram 4778773

15:58:00 00:04:57 Max Richter Vivaldi Recomposed: Summer 3

Berlin Concert House Orch André de Ridder Daniel Hope, violin DeutGram 4792777

16:07:00 00:02:14 Claudio Monteverdi L'Orfeo: Moresca

Jeanne Lamon Tafelmusik Baroque Orchestra Tafelmusik 1001

16:12:00 00:11:50 James Hewitt Medley Overture

Patrick Gallois Sinfonia Finlandia Naxos 559654

16:28:00 00:03:59 Dario Marianelli Pride and Prejudice: Mrs. Darcy

Royal Philharmonic Orchestra Nic Raine Andy Vinter, piano Royal Phil 33

16:35:00 00:05:06 Carl Stamitz Rondo from Cello Concerto No. 1

Prague Chamber Orchestra Christian Benda Christian Benda, cello Naxos 550865

16:41:00 00:09:37 Max Richter Vivaldi's Spring Concerto Recomposed

Berlin Concert House Orch André de Ridder Daniel Hope, violin DeutGram 4792777

16:52:00 00:03:11 Frédéric Chopin Etude No. 13 in A flat major Op 25

Lang Lang, piano Sony 771901

16:58:00 00:02:13 Jacques Offenbach La Périchole: O mon cher amant

Prague Philharmonic Orchestra Charles Olivieri-Munroe Sol Gabetta, cello RCA 735962

17:05:00 00:03:51 Hildegard von Bingen O virdissima virga, Ave

Barbara Thornton Sequentia DHM 77320

17:24:00 00:09:50 Jean Sibelius The Oceanides Op 73 J

ukka-Pekka Saraste Finnish Radio Symphony Orch RCA 60401

17:40:00 00:04:19 Étienne Méhul Le trésor supposé: Overture

Michel Swierczewski Gulbenkian Orchestra Nimbus 5185

17:46:00 00:02:55 Christoph Willibald Gluck Orfeo ed Euridice: Overture

Marc Minkowski Musicians of the Louvre Archiv 471582

17:52:00 00:03:17 Eric Whitacre A Boy and a Girl

Noel Edison Elora Festival Singers Naxos 559677

17:56:00 00:02:54 Antonín Dvorák Slavonic Dance No. 5 in A major Op 46

18:09:00 00:18:11 George Gershwin An American in Paris

Michael Tilson Thomas San Francisco Symphony RCA 68931

18:30:00 00:05:59 Georges Bizet The Pearl Fishers: Au fond du temple

SWR Symphony Orch Marco Armiliato Ramón Vargas, tenor; Ludovic Tézier, baritone DeutGram 4777177

18:38:00 00:02:27 Henry Purcell Duet "Sound the Trumpet" from "Come Ye

Monteverdi Orchestra Sir John Eliot Gardiner Charles Brett, counter-tenor; John Williams, counter-tenor Erato 45123

18:44:00 00:10:30 Max Richter Vivaldi's Autumn Concerto Recomposed

Berlin Concert House Orch André de Ridder Daniel Hope, violin DeutGram 4792777

18:53:00 00:05:08 John Johnson Lute Duet "Greensleeves"

Sharon Isbin, guitar Sony 745456

19:02:00 00:18:06 Camille Saint-Saëns Cello Concerto No. 2 in D minor Op 119

North German Radio Symphony Christoph Eschenbach Steven Isserlis, cello RCA 63518

19:22:00 00:33:54 Franz Joseph Haydn Symphony No. 31 in D major

Sir Charles Mackerras Orchestra of St Luke's Telarc 80156

19:58:00 00:01:45 Kara Karayev Seven Beauties: Dance of Merriment

Rauf Abdullayev Moscow Radio & TV Symphony Delos 2009

20:00 MAD ABOUT MUSIC with Gilbert Kaplan: Former President JIMMY CARTER on the romantic power of music (series debut)- “We went to Sigmund Romberg’s performance of The Student Prince. It was so overwhelming to us to hear this music live, that we, I guess, became a little more romantic than usual, and that night we decided to have our first child. So our oldest son Jack was conceived that night after we heard The Student Prince.”

Sigmund Romberg: Overture from The Student Prince

(Philharmonic Orchestra, John Owen Edwards, conductor Jay Master Works Edition CDJAY2 1252

Sergei Rachmaninoff: First movement from Piano Concerto No. 2

Chicago Symphony Orchestra, Fritz Reiner, conductor; Arthur Rubinstein, piano RCA 63035

Giacomo Puccini: Doretta’s Dream from La Rondine

Mirella Freni EMI 65163

Francisco Tárrega: Recuerdos de la Alhambra

Andrés Segovia, guitar MCAD 42069

Richard Wagner: Liebestod from Tristan und Isolde

Berlin Philharmonic, Herbert von Karajan, conductor; Helga Dernesch, soprano Musical Heritage 544623T

Glenn Miller: Moonlight Serenade

The Secret Broadcasts RCA Victor 52290

MUSIC JIMMY CARTER'S MAD ABOUT

21:03:00 00:33:05 Sergei Rachmaninoff Piano Concerto No. 2 in C minor Op 18

Mahler Chamber Orchestra Claudio Abbado Yuja Wang, piano DeutGram 15338

21:39:00 00:16:54 Richard Wagner Tristan und Isolde: Prelude & Liebestod

George Szell Cleveland Orchestra CBS 46286

21:55:00 00:04:19 Anthony Holborne Pavan No. 3 Jordi Savall

Hespèrion XXI AliaVox 9813

THE BLACK ARTS with A. Grace Lee Mims: recordings by legendary tenor Roland Hayes

23:00:00 00:09:59 Ludwig van Beethoven Lento from String Quartet No. 16 Op 135

Leonard Bernstein Vienna Philharmonic DeutGram 435779

23:09:00 00:07:54 Georg Matthias Monn Adagio from Cello Concerto in G minor

Camerata Salzburg Jian Wang, cello DeutGram 474236

23:17:00 00:05:17 Johann Sebastian Bach Violin Partita No. 1: Sarabande &

Chris Thile, mandolin Nonesuch 535360

23:23:00 00:03:17 Max Richter Vivaldi Recomposed: Spring 2

Berlin Concert House Orch André de Ridder Daniel Hope, violin DeutGram 4792777

23:26:00 00:06:10 Domenico Scarlatti Sonata in B minor

Soyeon Lee, piano Naxos 570010

23:32:00 00:07:00 Wolfgang Amadeus Mozart Adagio from String Quintet No. 5

Sarah Kapustin, violin; Diana Cohen, violin; Mark Holloway, viola; Sebastian Krunnies, viola; David Soyer, cello Marlboro 80001

23:39:00 00:07:34 Henryk Wieniawski Légende in G minor Op 17

London Symphony Orchestra Lawrence Foster Gil Shaham, violin DeutGram 431815

23:56:00 00:03:10 Ottorino Respighi Ancient Airs Suite No. 3: Italiana

Jesús López-Cobos Lausanne Chamber Orchestra Telarc 80309

23:57:00 00:01:44 Vladimir Rebikov Berceuse Op 7

Rachel Barton Pine, violin; Matthew Hagle, piano Cedille 139