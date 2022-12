Program Guide 05-30-2014

WCLV ALL NIGHT with Robin Grier

00:02:00 00:19:07 Bedrich Smetana The Bartered Bride: Overture & Dances

Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Chorus Decca 444867

00:23:00 00:32:29 Franz Schubert Three Impromptus

Maria João Pires, piano DeutGram 457550

00:57:00 00:22:30 Charles Ives Symphony No. 3 "The Camp Meeting"

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 439869

01:22:00 00:32:35 Wilhelm Stenhammar Serenade in F major Op 31

Neeme Järvi Gothenburg Symphony DeutGram 445857

01:57:00 00:22:31 Joh. Christoph Friedrich Bach Symphony No. 20 in B flat

Morten Schuldt-Jensen Leipzig Chamber Orchestra Naxos 572217

02:22:00 01:23:13 Benjamin Britten War Requiem Op 66

New York Philharmonic Kurt Masur Carol Vaness, soprano; Jerry Hadley, tenor; Thomas Hampson, baritone; American Boychoir; Westminster Choir Teldec 17115

03:47:00 00:31:29 Franz Berwald Symphony No. 2 in D

Okko Kamu Helsingborg Symphony Naxos 553051

04:20:00 00:33:45 Jean-Philippe Rameau Castor and Pollux: Instrumental Suite

Frans Brüggen Orchestra of the 18th Century Philips 426714

04:56:00 00:22:35 Frank Martin Petite Symphonie Concertante

Orch de la Suisse Romande Armin Jordan Eva Guibentif, harp; Christiane Jaccottet, harpschd; Ursula Ruttimann, piano Erato 45694

05:21:00 00:19:33 Luigi Boccherini Cello Concerto No. 9 in B flat

Camerata Salzburg Jian Wang, cello DeutGram 474236

05:43:00 00:05:25 Johann Ernst Altenburg Concerto for 7 Trumpets & Timpani in C

Richard Kapp David Bilger, trumpet; Stephen Burns, trumpet; Edward Carroll, trumpet; Raymond Mase, trumpet; Ben Harms, timpani ESS.A.Y 1035

05:55:00 00:03:16 Aram Khachaturian Masquerade: Nocturne

Royal Philharmonic Orchestra Barry Wordsworth Janine Jansen, violin Decca 475011

05:58:00 00:01:36 Peter Tchaikovsky Waltz in 5/8 Time in D Op 72

Mikhail Pletnev, piano DeutGram 4284

BBC NEWS; FIRST PROGRAM with Jacqueline Gerber

06:07:00 00:06:29 Bedrich Smetana The Bartered Bride: Overture

Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Decca 444867

06:15:00 00:05:06 Carl Philipp Emanuel Bach Finale from Flute Concerto in A

Württemberg Chamber Orch Jörg Faerber Sir James Galway, flute RCA 60244

06:25:00 00:10:36 Felix Mendelssohn String Symphony No. 2 in D

Nicholas Ward Northern Chamber Orchestra Naxos 553161

06:36:00 00:03:15 Maurice Ravel Le tombeau de Couperin: Prelude

Pierre Boulez Cleveland Orchestra DeutGram 2121

06:40:00 00:07:00 Isaac Albéniz Suite Española: Leyenda "Asturias" Op 47

Jason Vieaux, guitar Azica 71224

06:51:00 00:03:23 Giuseppe Verdi Un ballo in maschera: Di tu se fedele

Orch del Teatro Regio di Parma Pier Giorgio Morandi Jonas Kaufmann, tenor; Teatro Municipale di Piacenza Sony 549204

06:55:00 00:03:12 John Philip Sousa March "Minnesota"

Keith Brion Royal Artillery Band Naxos 559131

07:05:00 00:05:47 Franz Joseph Haydn Adagio from Cello Concerto No. 2

Camerata Chicago Drostan Hall Wendy Warner, cello Cedille 142

07:10:00 00:05:24 Charles-Marie Widor Toccata from Organ Symphony No. 5 Op 42

Todd Wilson, organ MAA 11009

07:17:00 00:07:19 Roger Quilter Three English Dances Op 11

Richard Hickox Northern Sinfonia EMI 49933

07:28:00 00:02:19 Claude Debussy Preludes Book 1: Le vent dans la pleine

Robert Cassidy, piano Albany 1348

07:32:00 00:05:51 Sergei Prokofiev War and Peace: Intermezzo "May Night"

Neeme Järvi Philharmonia Orchestra Chandos 10538

07:43:00 00:06:08 Emmanuel Chabrier España

Neeme Järvi Orch de la Suisse Romande Chandos 5122

07:53:00 00:01:23 Sergei Prokofiev The Love for Three Oranges: March Op 33

Gil Shaham, violin; Akira Eguchi, piano DeutGram 447640

07:55:00 00:03:25 Dmitri Shostakovich Tahiti Trot "Tea for Two" Op 16

Mariss Jansons Philadelphia Orchestra EMI 55601

08:07:00 00:05:53 Pablo de Sarasate Caprice basque Op 24

Julia Fischer, violin; Milana Chernyavska, piano Decca 4785950

08:15:00 00:06:39 Ralph Vaughan Williams The Poisoned Kiss: Overture

George Hurst Bournemouth Sinfonietta Chandos 2419

08:23:00 00:01:33 Samuel Scheidt Galliard Battaglia

Canadian Brass Steinway 30008

08:25:00 00:09:50 Jean Sibelius The Oceanides Op 73

Jukka-Pekka Saraste Finnish Radio Symphony Orch RCA 60401

08:40:00 00:06:55 Franz Schubert Scherzo from String Quartet No. 15

Takács Quartet Decca 452854

08:47:00 00:02:30 Gilbert & Sullivan The Mikado: Tit Willow

Welsh National Opera Orchestra Sir Charles Mackerras Richard Suart, baritone Telarc 80284

08:53:00 00:01:34 Frédéric Chopin Mazurka No. 40 in F minor Op 63

Vassily Primakov, piano Bridge 9289

08:55:00 00:04:22 John Williams Superman: March

John Morris Russell Cincinnati Pops Orchestra FanfareCin 2

09:05:00 00:18:10 Carl Orff Carmina burana: Court of Love

Cleveland Orchestra Michael Tilson Thomas Judith Blegen, soprano; Peter Binder, baritone; Cleve Orch Children's Chorus; Cleveland Orchestra Chorus CBS 33172

09:27:00 00:01:46 Howard Shore The Hobbit - An Unexpected Journey: Theme

City of Prague Philharmonic Silva 1398

09:31:00 00:09:25 Thomas Arne Symphony No. 2 in F

Adrian Shepherd Cantilena Chandos 8403

09:45:00 00:09:36 George Frideric Handel Water Music Suite No. 2 in D

Martin Pearlman Boston Baroque Telarc 80594

09:55:00 00:04:16 Pablo de Sarasate Spanish Dance No. 1 "Malagueña" Op 21

Julia Fischer, violin; Milana Chernyavska, piano Decca 4785950

WCLV MIDDAY with Mark Satola

10:00:00 00:03:26 Peter Tchaikovsky The Nutcracker: Arabian Dance

Lorin Maazel Cleveland Orchestra Telarc 80068

10:06:00 00:03:16 Brian Dykstra Caffeinated Rag

Brian Dykstra, piano Centaur 3161

10:11:00 00:07:42 H. Balfour Gardiner Overture to a Comedy

Richard Hickox Northern Sinfonia EMI 49933

10:19:00 00:02:38 Stephen Sondheim Comedy Tonight!

Don Sebesky London Symphony Orchestra EMI 54285

10:24:00 00:04:04 William Sterndale Bennett Romance No. 2 in E flat Op 14

Ian Hobson, piano Arabesque 6596

10:28:00 00:13:08 Ludwig van Beethoven Piano Sonata No. 13 in E flat major Op 27

HJ Lim, piano EMI 64952

10:45:00 00:03:50 Gustav Mahler Songs of a Wayfarer: Ging heut Morgen übers Feld

Vienna Philharmonic Pierre Boulez Thomas Quasthoff, baritone DeutGram 3894

10:50:00 00:28:04 Camille Saint-Saëns Piano Concerto No. 1 in D Op 17

WDR Symphony Cologne Thomas Sanderling Anna Malikova, piano Audite 92509

11:18:00 00:08:04 Franz Schubert Impromptu No. 6 in A flat

Vassily Primakov, piano Bridge 9327

11:30:00 00:07:43 Johann Adolph Hasse Sinfonia in D Op 3

Reinhard Goebel Cologne Musica Antiqua Archiv 453435

11:40:00 00:08:23 Mikhail Ippolitov-Ivanov Caucasian Sketches Suite No. 1: David Zinman Baltimore Symphony Orchestra Telarc 80378

11:49:00 00:08:56 Wolfgang Amadeus Mozart Rondeau from Violin Concerto No. 5

English Concert Andrew Manze Andrew Manze, violin Harm Mundi 907385

BBC NEWS; MERIDIAN

12:10:00 00:07:17 Daniel Auber The Bronze Horse: Overture

Yan Pascal Tortelier BBC Philharmonic Chandos 9765

12:17:00 00:11:24 Bedrich Smetana The Bartered Bride: Three Dances

George Szell Cleveland Orchestra CBS/Sony 215

12:33:00 00:05:08 Peter Tchaikovsky Swan Lake: Danse générale & Coda

Valéry Gergiev Mariinsky Theater Orchestra Decca 10104

12:40:00 00:09:20 Johann Strauss Jr Waltz "Cries of Farewell" Op 179

Franz Welser-Möst Vienna Philharmonic Decca 4782601

12:51:00 00:07:32 Jean-Baptiste Arban Variations on "The Carnival of Venice"

Eastman Wind Ensemble Donald Hunsberger Wynton Marsalis, cornet CBS 42137

THE BIG WORK AT ONE

13:00:00 00:39:50 Johannes Brahms Symphony No. 2 in D Op 73

George Szell Cleveland Orchestra CBS/Sony 203

13:42:00 00:16:28 Franz Liszt Symphonic Poem No. 6 "Mazeppa"

Gianandrea Noseda BBC Philharmonic BBC 336

WCLV MIDDAY

14:00:00 00:04:25 Pablo de Sarasate Spanish Dance No. 4 "Jota navara" Op 22

Julia Fischer, violin; Milana Chernyavska, piano Decca 4785950

14:04:00 00:03:20 Jules Massenet Le Cid Ballet Suite: Navarraise

Sir Neville Marriner Academy St. Martin in Fields Capriccio 10569

14:07:00 00:07:46 Carl Friedrich Abel Symphony in E flat Op 17

Anthony Halstead Hanover Band CPO 999214

14:20:00 00:10:20 Aaron Copland Three Latin-American Sketches

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 427335

14:33:00 00:20:45 Claude Debussy Khamma

James Conlon Rotterdam Philharmonic Erato 75330

14:56:00 00:02:41 Carl Maria von Weber Der Freischütz: Hunters' Chorus

Dresden State Orchestra Silvio Varviso Leipzig Radio Chorus Philips 422410

MAY CHOICE CDs

15:00:00 00:05:58 Pablo de Sarasate Serenata andaluza Op 28

Julia Fischer, violin; Milana Chernyavska, piano Decca 4785950

15:05:00 00:07:38 Maurice Ravel Miroirs: Alborada del gracioso

Ludovic Morlot Seattle Symphony SeattleSM 1002

15:13:00 00:04:41 Ryuichi Sakamoto Bibo No Aozora

La Pietà Angèle Dubeau Angèle Dubeau, violin Analekta 8737

15:18:00 00:10:00 Ludwig van Beethoven Rondo from Piano Concerto No. 4 Op 58

Mahler Chamber Orchestra Leif Ove Andsnes Leif Ove Andsnes, piano Sony 370548

15:28:00 00:12:03 Igor Stravinsky The Firebird Suite

Jenny Lin, piano Steinway 30028

15:50:00 00:07:43 Wolfgang Amadeus Mozart Rondo from Piano Concerto No. 20

Orchestra Mozart Claudio Abbado Martha Argerich, piano DeutGram 4791033

WCLV DRIVE TIME with Bill O’Connell

15:58:00 00:04:33 Johann Strauss Jr Die Fledermaus: Csárdás

English Chamber Orchestra Jeffrey Tate Renée Fleming, soprano Decca 458858

16:07:00 00:01:32 Johann Sebastian Bach Cantata No. 75: Chorale

Ludwig Güttler Güttler Brass Ensemble BerlinClas 1090

16:13:00 00:10:36 George Gershwin Cuban Overture

Jeff Tyzik Rochester Philharmonic Harm Mundi 807441

16:27:00 00:07:28 Erich Wolfgang Korngold The Sea Wolf: Suite

Charles Gerhardt National Philharmonic RCA 81266

16:37:00 00:02:14 Leroy Anderson Goldilocks: Pirate Dance Leonard Slatkin BBC Concert Orchestra Naxos 559382

16:41:00 00:08:13 Franz von Suppé The Queen of Spades: Overture

Zubin Mehta Vienna Philharmonic CBS 44932

16:52:00 00:03:36 BJ Ward Plot of Korngold's "Die tote Stadt"

BJ Ward Dorchester 1005

16:58:00 00:01:06 George Gershwin Gershwin Song-book: That Certain Feeling

Peter Donohoe, piano EMI 54280

17:05:00 00:05:23 Brian Dykstra Umgawa Rag

James Umble, saxophone; Stephen Warner, violin; Carolyn Gadiel Warner, piano Centaur 3161

17:13:00 00:08:49 Richard Addinsell Suicide Squadron: Warsaw Concerto

BBC Symphony Orchestra Hugh Wolff Jean-Yves Thibaudet, piano Decca 460503

17:23:00 00:10:50 Peter Warlock Capriol Suite

Academy St. Martin in Fields Iona Brown Christopher Parkening, guitar EMI 55052

17:40:00 00:05:34 Pablo de Sarasate Spanish Dance No. 7 "Vito" Op 26

Julia Fischer, violin; Milana Chernyavska, piano Decca 4785950

17:47:00 00:03:11 Pablo de Sarasate Spanish Dance No. 6 "Zapateado" Op 23

Julia Fischer, violin; Milana Chernyavska, piano Decca 4785950

17:52:00 00:02:46 Wolfgang Amadeus Mozart The Magic Flute: Der Vogelfänger bin ich ja

Metropolitan Opera Orchestra James Levine Bryn Terfel, baritone DeutGram 445866

17:56:00 00:02:56 David Guion Turkey in the Straw

Michael Lewin, piano Dorian 92103

BBC NEWS; DINNER CLASSICS

18:09:00 00:23:49 Béla Bartók Rhapsody for Piano & Orchestra Op 1

Budapest Festival Orchestra Iván Fischer Zoltán Kocsis, piano Philips 416831

18:34:00 00:04:05 Pablo de Sarasate Spanish Dance No. 5 "Playera" Op 23

Julia Fischer, violin; Milana Chernyavska, piano Decca 4785950

18:41:00 00:04:45 Pablo de Sarasate Jota aragonesa Op 27

Julia Fischer, violin; Milana Chernyavska, piano Decca 4785950

18:48:00 00:05:50 Alfredo Catalani Loreley: Dance of the Water Nymphs

Gianandrea Noseda BBC Philharmonic Chandos 10634

18:56:00 00:02:27 Johann Sebastian Bach Finale from Violin Concerto No. 2

Academy St. Martin in Fields Julia Fischer Julia Fischer, violin Decca 12490

SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:17:58 Domenico Cimarosa Concerto for 2 Flutes in G

London Mozart Players Sir James Galway Sir James Galway, flute; Jeanne Galway, flute RCA 63701

19:22:00 00:34:08 Antonín Dvorák Symphony No. 3 in E flat major Op 10

José Serebrier Bournemouth Symphony Warner 65775

19:58:00 00:02:08 Frédéric Chopin Mazurka No. 10 in B flat Op 17

Vassily Primakov, piano Bridge 9289

20:00 SPRING FOR MUSIC 2014: Winnipeg Symphony Orchestra/Alexander Mickelthwate; Tanya Tagaq, throat singer; Dame Evelyn Glennie, percussion – recorded 5/8/2014 in Carnegie Hall

R. Murray Schafer: Symphony No. 1 (2010) (35:00)

Derek Charke: Thirteen Inuit Throat Song Games (2009) (20:00)

Vincent Ho: Concerto for Percussion & Orchestra “The Shaman” (2011) (33:00)

CLEVELAND ORCHESTRA ARCHIVES: George Szell

22:17:00 00:15:07 Sergei Prokofiev Piano Concerto No. 1 in D flat Op 10

Cleveland Orchestra George Szell Gary Graffman, piano CBS 37806

22:34:00 00:23:13 Zoltán Kodály Háry János: Suite Op 35

George Szell Cleveland Orchestra CBS/Sony 218

22:55:00 00:03:09 Aaron Copland Rodeo: Hoedown

Louis Lane Cleveland Orchestra Sony 62401

23:00 CITY CLUB FORUM – recorded today at The City Club of Cleveland, a citadel of free speech, A Panel Discussion on “Creative Minds in Healthcare”

23:56:00 00:03:09 Sir Malcolm Arnold Solitaire: Sarabande

Bryden Thomson Philharmonia Orchestra Chandos 8867