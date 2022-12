Program Guide 05-28-2014

00:00 WCLV ALL NIGHT with Robin Grier

00:02:00 00:37:21 Ludwig van Beethoven Piano Concerto No. 1 in C major Op 15

Cleveland Orchestra George Szell Leon Fleisher, piano Sony 42445

00:41:00 00:37:31 Antonín Dvorák String Quartet No. 13 in G major Op 106

Cypress String Quartet Avie 2275

01:21:00 00:41:25 Max Reger Variations & Fugue on a Theme of Hiller Op 100

Neeme Järvi Royal Concertgebouw Orchestra Chandos 8794

02:04:00 00:10:43 Igor Stravinsky Piano Sonata

Jenny Lin, piano Steinway 30028

02:17:00 00:44:41 Joseph Joachim Violin Concerto No. 2 in D minor Op 11

London Philharmonic Orchestra Leon Botstein Elmar Oliveira, violin IMP 27

03:04:00 00:44:22 Franz Schmidt Symphony No. 1 in E major

Neeme Järvi Detroit Symphony Orchestra Chandos 9357

03:50:00 00:27:25 Henryk Wieniawski Violin Concerto No. 1 in F sharp minor Op 14

London Symphony Orchestra Lawrence Foster Gil Shaham, violin DeutGram 431815

04:19:00 00:24:31 Ludwig van Beethoven Piano Sonata No. 11 in B flat major Op 22

Peter Takács, piano Cambria 1175

04:46:00 00:18:00 Johannes Brahms Variations on a Theme by Haydn Op 56

Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Teldec 44005

05:06:00 00:33:59 Max Bruch Symphony No. 2 in F minor Op 36

Kurt Masur Leipzig Gewandhaus Orchestra Philips 420932

05:42:00 00:04:50 Cyril Scott Lotus Land Op 47

Jack Richard Crossan, piano Cambria 1086

05:52:00 00:04:03 Andrea Falconieri Folias

I Furiosi Baroque Ensemble Dorian 90802

05:52:00 00:02:22 Carlos Salzedo Suite of Eight Dances: Tango

Yolanda Kondonassis, harp Telarc 80581

06:00 BBC NEWS; FIRST PROGRAM with Jacqueline Gerber

06:07:00 00:06:05 Vittorio Monti Csárdás Virtuosi

Maxim Vengerov, violin; Vag Papian, piano EMI 57164

06:15:00 00:05:58 Gioacchino Rossini La scala di seta: Overture

Christian Benda Prague Sinfonia Naxos 570934

06:25:00 00:08:18 Ludwig van Beethoven Scherzo from Symphony No. 7 Op 92

Franz Welser-Möst Cleveland Orchestra MAA 20081

06:32:00 00:01:53 Leroy Anderson Jazz Pizzicato

Leonard Slatkin BBC Concert Orchestra Naxos 559356

06:35:00 00:04:10 William Byrd The Bells

Robert Moody Canadian Brass Ensemble OpeningDay 7347

06:40:00 00:06:15 Franz Joseph Haydn Fantasia in C major

András Schiff, piano Teldec 17141

06:48:00 00:03:10 William Kroll Banjo and Fiddle

Nadja Salerno-Sonnenberg, vn; Sandra Rivers, piano EMI 54576

06:55:00 00:02:36 Frank Panella March "On the Square"

Loras John Schissel Blossom Festival Band MAA 40601

07:05:00 00:05:34 Albert W. Ketèlbey In a Persian Market

Royal Philharmonic Orchestra Eric Rogers Chorus Decca 444786

07:10:00 00:11:51 Franz Schubert Piano Trio in B flat major

oseph Kalichstein, piano; Jaime Laredo, violin; Sharon Robinson, cello Bridge 9376

07:23:00 00:02:16 Hans Leo Hassler Dixit Maria

John Rutter Cambridge Singers Collegium 134

07:30:00 00:05:17 Dmitri Shostakovich Allegretto from Symphony No. 5 Op 47

Franz Welser-Möst Cleveland Orchestra MAA 70904

07:40:00 00:07:23 Antonín Dvorák Finale from Piano Quintet Op 81 Concertante

Jeremy Denk, piano Meridian 84459

07:51:00 00:02:19 Ludwig van Beethoven March from Serenade for String Trio Op 8

Leopold String Trio Hyperion 67253

07:56:00 00:03:11 Johannes Brahms Hungarian Dance No. 1 in G minor

Marin Alsop London Philharmonic Orchestra Naxos 557429

08:08:00 00:05:16 Igor Stravinsky Ragtime for 11 Instruments

Jenny Lin, piano Steinway 30028

08:15:00 00:08:55 Josef Strauss Waltz "Path of Hesperus" Op 279

Franz Welser-Möst Vienna Philharmonic Sony 544071

08:25:00 00:03:15 George Frideric Handel Finale from Organ Concerto No. 13

Academy of Ancient Music Richard Egarr Richard Egarr, organ Harm Mundi 807447

08:31:00 00:06:32 Ludwig van Beethoven Allegro from Violin Sonata No. 8 Op 30

Midori, violin; Robert McDonald, piano Sony 730111

08:38:00 00:01:51 Michael Praetorius Terpsichore: Gavotte

Christopher Parkening, guitar EMI 55052

08:41:00 00:08:06 Luigi Boccherini Symphony No. 12 in D major Op 21

Johannes Goritzki German Chamber Academy Neuss CPO 999174

08:51:00 00:01:51 George Frideric Handel Acis and Galatea: Happy We!

Atlanta Symphony Orchestra Robert Shaw Atlanta Symphony Chorus Telarc 80333

08:55:00 00:05:19 Michel Legrand Noelle's Theme

Jean-Yves Thibaudet, piano Decca 455512

09:05:00 00:18:12 Sir William Walton The Wise Virgins: Suite

David Lloyd-Jones English Northern Philharmonia Naxos 555868

09:27:00 00:02:47 Elmer Bernstein Ghostbusters: Theme

Royal Philharmonic Pops Orch Elmer Bernstein Cynthia Millar, ondes martenot Denon 75288

09:35:00 00:05:09 Wolfgang Amadeus Mozart Rondeau from Divertimento No. 11

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 415669

09:55:00 00:03:14 Aaron Copland Rodeo: Hoedown

Michael Tilson Thomas San Francisco Symphony RCA 63511

10:00 WCLV MIDDAY with Mark Satola

10:00:00 00:02:26 Léo Delibes Coppélia: Swanilda's Waltz

Martin West San Francisco Ballet Orchestra Reference 125

10:02:00 00:03:44 Camille Saint-Saëns Ascanio: Waltz-Finale

Geoffrey Simon London Philharmonic Orchestra Cala 4031

10:09:00 00:07:04 Franz Joseph Haydn Andante from Symphony No. 101

Marc Minkowski Musicians of the Louvre Naïve 5176

10:16:00 00:02:13 Zoltán Kodály Háry János: Viennese Musical Clock

George Szell Cleveland Orchestra CBS/Sony 218

10:21:00 00:06:57 Anatoly Liadov The Enchanted Lake Op 62

Mikhail Pletnev Russian National Orchestra DeutGram 447084

10:30:00 00:12:03 Igor Stravinsky The Firebird Suite

Jenny Lin, piano Steinway 30028

10:50:00 00:27:51 Herbert Howells Concerto for String Orchestra

Vernon Handley Royal Liverpool Philharmonic Hyperion 66610

11:20:00 00:06:32 Luigi Boccherini Symphony No. 1 in D major

Chiara Banchini Ensemble 415 Harm Mundi 901291

11:28:00 00:06:29 Frédéric Chopin Polonaise No. 4 in C minor Op 40

Rafal Blechacz, piano DeutGram 18883

11:37:00 00:10:08 Sir Edward Elgar Coronation March Op 65

Sir Andrew Davis BBC Philharmonic Chandos 10570

11:49:00 00:07:41 Robert Schumann Finale from Piano Quartet Op 47

Menahem Pressler, piano; Philip Setzer, violin; Lawrence Dutton, viola; David Finckel, cello DeutGram 445848

12:00pm BBC NEWS; MERIDIAN

12:10:00 00:04:09 Georges Bizet Carmen Suite No. 2: March of the

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80703

12:14:00 00:06:53 Emile Waldteufel Waltz "Estudiantina" Op 191

Michel Swierczewski Gulbenkian Orchestra Nimbus 5264

12:21:00 00:08:47 Bernard Herrmann Vertigo: Prelude & Love Scene

John Mauceri Hollywood Bowl Orchestra Philips 442425

12:35:00 00:07:19 Joseph Lanner Waltz "The Suitors" Op 103

Claudio Abbado Vienna Philharmonic DeutGram 431628

12:44:00 00:11:06 Roger Quilter A Children's Overture Op 17

Adrian Leaper Slovak Radio Symphony MarcoPolo 223444

12:57:00 00:02:50 Robert Browne Hall March "Gardes du Corps"

Col. Lowell Graham USAF Heritage of America Band Klavier 11139

13:00 THE BIG WORK AT ONE

13:00:00 00:49:17 Sir Edward Elgar Violin Concerto in B minor Op 61

Dresden State Orchestra Sir Colin Davis Nikolaj Znaider, violin RCA 60588

13:49:00 00:08:10 Johan Wagenaar Amphitrion Overture Op 45

Riccardo Chailly Royal Concertgebouw Orchestra Decca 425833

14:00 WCLV MIDDAY

14:00:00 00:04:01 Ludwig van Beethoven Christ on Mount of Olives: Hallelujah Op 85

Atlanta Symphony Orchestra Robert Shaw Atlanta Symphony Chorus Telarc 80119

14:04:00 00:05:39 Randall Thompson Alleluia

Timothy Seelig Turtle Creek Chorale Reference 49

14:14:00 00:09:58 Sir Arnold Bax The Happy Forest

John Wilson Royal Liverpool Philharmonic Avie 2194

14:28:00 00:16:06 Johann Sebastian Bach Keyboard Concerto No. 3 in D major

Australian Chamber Orchestra Richard Tognetti Angela Hewitt, piano Hyperion 67308

14:46:00 00:10:43 Franz Liszt Symphonic Poem No. 4 "Orpheus"

Zubin Mehta Berlin Philharmonic Sony 66834

15:00 CLEVELAND ORCHESTRA PREVIEW

15:17:00 15:27:00 Benjamin Britten Violin Concerto, movmenet 1

Janine Jansen, violin London Symhony Orchestra; Paavo Jaervi Decca 13281

15:31:00 15:47:00 Sergei Prokofiev: Cinderlla, Excerpts from Act II

Cleveland Orchestra/Vladimir Ashkeneazy Decca 410 162

16:00 WCLV DRIVE TIME with Bill O’Connell

15:48:00 00:08:19 Antonio Vivaldi Guitar Concerto in C

Orchestra of St Luke's Eliot Fisk, guitar MusicMast 67097

15:58:00 00:03:54 Igor Stravinsky Circus Polka

Jenny Lin, piano Steinway 30028

16:06:00 00:03:14 Paul Hindemith Ragtime

Michael Tilson Thomas New World Symphony RCA 68798

16:14:00 00:09:02 Paul Hindemith Concert of Angels from "Mathis der

Wolfgang Sawallisch Philadelphia Orchestra EMI 55230

16:27:00 00:06:06 Bernard Herrmann Torn Curtain: Suite

Paul Bateman City of Prague Philharmonic Silva 1093

16:35:00 00:04:12 Robert Fuchs Finale from Serenade No. 3 Op 21

Christian Ludwig Cologne Chamber Orchestra Naxos 572607

16:41:00 00:07:49 Ludwig van Beethoven Scherzo & Rondo from Sonata No. 15 Op 28

Peter Takács, piano Cambria 1175

16:52:00 00:02:56 Karol Kurpinski Polish Wedding: Mazurka

Richard Bonynge London Symphony Orchestra Decca 433863

16:56:00 00:03:05 Ernö Dohnányi Fugue from Variations on a Nursery Song Op 25

Buffalo Philharmonic JoAnn Falletta Eldar Nebolsin, piano Naxos 572303

17:05:00 00:05:36 Lionel Bart Selections from "Oliver!"

Carl Topilow Cleveland Pops Orchestra Azica 72216

17:24:00 00:10:21 George Butterworth Rhapsody "A Shropshire Lad"

William Boughton English String Orchestra Nimbus 5068

17:40:00 00:03:26 Igor Stravinsky Tango in D minor

Jenny Lin, piano Steinway 30028

17:46:00 00:03:50 Leonard Bernstein Candide: I am easily assimilated

Sinfonica Nazionale della RAI Karel Mark Chichon Elina Garanca, mezzo; Chorus of the Teatro Regio DeutGram 14777

17:52:00 00:03:21 Gabriel Fauré Barcarolle No. 4 in A flat Op 44

Charles Owen, piano Avie 2240

17:54:00 00:05:09 Enrique Granados Spanish Dance No. 5 in E minor Op 5

Milos Karadaglic, guitar DeutGram 15579

18:00 BBC NEWS; DINNER CLASSICS

18:09:00 00:19:01 Sir George Dyson Children's Suite after Walter de la Mare

Richard Hickox City of London Sinfonia Chandos 9369

18:31:00 00:03:45 Gabriel Fauré Berceuse Op 16

Rachel Barton Pine, violin; Matthew Hagle, piano Cedille 139

18:37:00 00:02:20 Johannes Brahms Lullaby Op 49

Rachel Barton Pine, violin; Matthew Hagle, piano Cedille 139

18:42:00 00:11:02 Igor Stravinsky Serenade in A major

Jenny Lin, piano Steinway 30028

18:53:00 00:05:39 Alexander Glazunov Finale from Violin Concerto Op 82

Russian National Orchestra José Serebrier Rachel Barton Pine, violin Warner 67946

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:00:00 00:21:01 Robert Fuchs Serenade No. 5 in D major Op 53

Christian Ludwig Cologne Chamber Orchestra Naxos 572607

19:23:00 00:31:00 Wolfgang Amadeus Mozart Sinfonia Concertante in E flat major

Cleveland Orchestra George Szell Rafael Druian, violin; Abraham Skernick, viola Sony 86793

19:58:00 00:01:15 Jules Massenet Le Cid Ballet Suite: Aubade

Sir Neville Marriner Academy St. Martin in Fields Capriccio 10569

20:55:00 00:04:20 Ludwig van Beethoven Congratulations Minuet

John Storgards Tapiola Sinfonietta Ondine 1001

20:00 DESERT ISLAND MUSIC with Jacqueline Gerber and WCLV member Michael Wagner –

exploring favorite recordings of a WCLV listener

21:00 CONCERT HALL: Orli Shaham, piano

21:05:00 00:06:01 Ernest Bloch Baal Shem: Nigun

Gil Shaham, violin; Orli Shaham, piano Canary 10

21:13:00 00:12:23 John Williams Three Pieces from "Schindler's List"

Gil Shaham, violin; Orli Shaham, piano Canary 10

21:27:00 00:28:34 Johannes Brahms Horn Trio in E flat major Op 40

Richard King, horn; Amy Lee, violin; Orli Shaham, piano Albany 1325

22:00 THE BLACK ARTS with A. Grace Lee Mims:

recordings by mezzo-soprano Shirley Verrett

22:43:00 00:06:07 William Boyce Solomon: Overture

Roy Goodman Parley of Instruments Hyperion 66378

23:00 LATE PROGRAM

23:02:00 00:08:06 Franz Joseph Haydn Adagio from Cello Concerto No. 1

Camerata Chicago Drostan Hall Wendy Warner, cello Cedille 142

23:10:00 00:07:25 Nikolai Miaskovsky Andante from Cello Sonata No. 2 Op 81

Wendy Warner, cello; Irina Nuzova, piano Cedille 120

23:20:00 00:16:05 Ludwig van Beethoven Adagio from String Quartet No. 15 Op 132

Cypress String Quartet Cypress 2012

23:38:00 00:06:21 Peteris Vasks Cantabile for String Orchestra

Rudolf Werthen I Fiamminghi Telarc 80457

23:44:00 00:10:07 Guillaume Lekeu Adagio for Orchestral Quartet

Ensemble Musique Oblique Harm Mundi 901455

23:54:00 00:04:00 Emmanuel Chabrier Suite pastorale: Idyll

Neeme Järvi Orch de la Suisse Romande Chandos 5122

23:55:00 00:02:46 Claude Debussy Preludes Book 2: Bruyères

Spencer Myer, piano Harm Mundi 907477