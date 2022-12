Program Guide 05-20-2014

WCLV ALL NIGHT with Robin Grier

00:02:00 00:30:31 Wolfgang Amadeus Mozart Piano Concerto No. 25 in C major

Orchestra Mozart Claudio Abbado Martha Argerich, piano DeutGram 4791033

00:34:00 00:18:06 Jean Sibelius Lemminkäinen in Tuonela Op 22

Mikko Franck Swedish Radio Symphony Ondine 953

00:54:00 00:43:29 Richard Strauss Ein Heldenleben Op 40

Cleveland Orchestra Vladimir Ashkenazy Daniel Majeske, violin Decca 414292

01:39:00 00:22:34 Franz Liszt (and others): Hexaméron

Budapest Symphony Orchestra Karl Anton Rickenbacher Leslie Howard, piano Hyperion 67401

02:04:00 00:52:25 Sir Arthur Bliss Checkmate

David Lloyd-Jones Royal Scottish Nat'l Orch Naxos 557641

02:58:00 00:34:22 Peter Tchaikovsky String Sextet in D major Op 70

Emerson String Quartet Paul Neubauer, viola; Colin Carr, cello Sony 547060

03:34:00 00:32:25 Luigi Cherubini Symphony in D major

Howard Griffiths Zurich Chamber Orchestra CPO 999521

04:08:00 00:31:26 Franz Berwald Symphony No. 1 in G minor

Okko Kamu Helsingborg Symphony Naxos 553051

04:39:00 00:30:52 Wolfgang Amadeus Mozart Piano Concerto No. 20 in D minor

Orchestra Mozart Claudio Abbado Martha Argerich, piano DeutGram 4791033

05:12:00 00:18:44 Sir Arnold Bax Russian Suite

Bryden Thomson London Philharmonic Orchestra Chandos 8669

05:33:00 00:06:43 William Boyce Symphony No. 6 in F major Op 2

Christopher Hogwood Academy of Ancient Music l'Oiseau 436761

05:58:00 00:01:31 Henry Purcell Amphitrion: Air

Kevin Mallon Aradia Ensemble Naxos 570149

6:00 BBC NEWS; FIRST PROGRAM with Jacqueline Gerber

06:07:00 00:06:11 Ludwig van Beethoven Finale from Sonata No. 27 Op 90

Karl Lo, piano Brioso 152

06:15:00 00:06:32 Franz Schubert Scherzo from Octet

Cleveland Octet Sony 62655

06:25:00 00:07:48 Jean Sibelius Finale from Symphony No. 5 Op 82

Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra MAA 1032

06:34:00 00:04:29 Ermanno Wolf-Ferrari The Jewels of the Madonna: Festa

Gianandrea Noseda BBC Philharmonic Chandos 10511

06:40:00 00:06:18 Rodolfo Halffter Festive Overture

Enrique Bátiz Festival Orchestra of Mexico Naxos 550838

06:51:00 00:02:18 Georges Bizet Carmen Suite No. 1: Les Toreadors

Bridget Reischl Oberlin Symphony Orchestra Oberlin 61

06:55:00 00:02:48 Henry Fillmore March "Americans We"

Frederick Fennell Tokyo Kosei Wind Orchestra Brain 7501

06:58:00 00:01:17 Johannes Brahms Waltz No. 2 in E Op 39

Yaara Tal, piano; Andreas Groethuysen, piano Sony 53285

07:05:00 00:05:08 Ottorino Respighi Ancient Airs Suite No. 2: Bergamasca

Jesús López-Cobos Lausanne Chamber Orchestra Telarc 80309

07:10:00 00:07:12 Johann Nepomuk Hummel Allegro from Piano Trio No. 3 Op 35

Beaux Arts Trio Philips 446077

07:20:00 00:04:26 Sir Edward Elgar Imperial March Op 32

Sir Andrew Davis BBC Philharmonic Chandos 10570

07:25:00 00:02:35 Aram Khachaturian Masquerade: Mazurka

Neeme Järvi Royal Scottish Nat'l Orch Chandos 8542

07:29:00 00:05:05 Nicolas Chédeville Saisons Amusantes: Allegro from "Autumn"

Les Délices Délices 2013

07:40:00 00:07:06 Engelbert Humperdinck Sleeping Beauty: Prelude

Karl Anton Rickenbacher Bamberg Symphony VirginClas 61128

07:51:00 00:02:17 Percy Grainger The Hunter in his Career

Marc-André Hamelin, piano Hyperion 66884

07:55:00 00:03:30 Gioacchino Rossini Galop from "William Tell" Overture

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80141

08:07:00 00:05:38 Johann Sebastian Bach Allegro from Brandenburg Concerto No. 3

Riccardo Chailly Leipzig Gewandhaus Orchestra Decca 139230

08:15:00 00:09:08 Wolfgang Amadeus Mozart Rondo from Piano Concerto No. 25

Orchestra Mozart Claudio Abbado Martha Argerich, piano DeutGram 4791033

08:27:00 00:07:46 Josef Strauss Waltz "My Life is Love and Laughter" Op 263

Franz Welser-Möst Vienna Philharmonic Decca 4782601

08:36:00 00:03:33 Manuel de Falla La Vida breve: Spanish Dance No. 1

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80625

08:40:00 00:07:59 Eric Coates The Three Elizabeths Suite: Halcyon

Malcolm Nabarro Sinfonia ViVa ASV 2053

08:51:00 00:02:22 Giles Farnaby Rosa Solis

Ian Watson, harpsichord Chandos 8892

08:54:00 00:07:20 Franz Waxman The Bride of Frankenstein: Creation

Charles Gerhardt National Philharmonic RCA 81265

09:05:00 00:17:58 Edvard Grieg Norwegian Dances Op 35

Petri Sakari Iceland Symphony Chandos 9028

09:28:00 00:07:56 Max Steiner Dodge City: Suite

Charles Gerhardt National Philharmonic RCA 912

09:40:00 00:04:06 Alexander Glazunov Meditation in D major Op 32

Russian National Orchestra José Serebrier Rachel Barton Pine, violin Warner 67946

09:55:00 00:03:10 Sergei Rachmaninoff Scherzo Op 11

Antonio Pompa-Baldi, piano; Emanuela Friscioni, piano Centaur 3062

09:58:00 00:00:46 George Gershwin Gershwin Song-book: S'Wonderful

Peter Donohoe, piano EMI 54280

10:00 WCLV MIDDAY with Mark Satola

10:01:00 00:03:48 Peter Tchaikovsky Souvenir of a Beloved Place: Mélodie Op 42

Midori, violin; Robert McDonald, piano Sony 52568

10:05:00 00:03:15 Felix Mendelssohn Song without Words No. 12 in F sharp minor Op 30

Vassily Primakov, piano Bridge 9350

10:10:00 00:06:56 Paul Hindemith Neues vom Tage: Overture

Karl Anton Rickenbacher Bamberg Symphony VirginClas 91086

10:18:00 00:03:26 Johann Strauss Jr Polka française "Figaro" Op 320

Franz Welser-Möst Cleveland Orchestra MAA 2003

10:23:00 00:04:48 Carl Philipp Emanuel Bach Piano Sonata in D

Mikhail Pletnev, piano DeutGram 459614

10:31:00 00:12:25 Johann Joachim Quantz Concerto for 2 Flutes in G major

Cologne Musica Antiqua Reinhard Goebel Jed Wentz, flute; Marion Moonen, flute Archiv 447644

10:45:00 00:04:08 Alexander Glazunov Raymonda: Valse fantastique

José Serebrier Royal Scottish Nat'l Orch Warner 61939

10:51:00 00:30:52 Wolfgang Amadeus Mozart Piano Concerto No. 20 in D minor

Orchestra Mozart Claudio Abbado Martha Argerich, piano DeutGram 4791033

11:25:00 00:06:26 Arthur Honegger Pacific 231

Michel Plasson Orch du Capitole de Toulouse DeutGram 435438

11:33:00 00:07:10 Frédéric Chopin Polonaise No. 2 in E flat minor Op 26

Rafal Blechacz, piano DeutGram 18883

11:44:00 00:07:29 William Boyce Symphony No. 5 in D major Op 2

Christopher Hogwood Academy of Ancient Music l'Oiseau 436761

11:52:00 00:05:30 Johan Halvorsen Mascarade: Holberg Overture

Neeme Järvi Bergen Philharmonic Chandos 10584

12:00pm BBC NEWS; MERIDIAN

12:11:00 00:04:32 Jacques Offenbach The Grand Duchess of Gérolstein:

Michel Swierczewski Gulbenkian Orchestra Nimbus 5303

12:17:00 00:06:06 Sir William Walton Coronation March "Crown Imperial"

Chicago Symphony Brass CSO Res 9011101

12:26:00 00:08:06 Charles Wildman Gypsy Fury: Swedish Rhapsody

Fairfax Symphony Orchestra William Hudson Santiago Rodriguez, piano Elan 82268

12:36:00 00:06:19 Albert Lortzing Zar und Zimmermann: Overture

Werner Feder MDR Symphony Orchestra MarcoPolo 220310

12:44:00 00:11:51 Johann Strauss Jr Waltz "Tales from the Vienna Woods" Op 325

Zubin Mehta Vienna Philharmonic Sony 45808

THE BIG WORK AT ONE

13:01:00 00:35:07 Carl Nielsen Symphony No. 2 in B minor Op 16

Alan Gilbert New York Philharmonic DaCapo 220623

13:38:00 00:21:52 Sir Edward Elgar Overture "In The South" Op 50

Sir Andrew Davis BBC Symphony Orchestra Teldec 74888

2:00 WCLV MIDDAY

14:01:00 00:01:38 Francis Poulenc Presto in B flat major

Pascal Rogé, piano Decca 425862

14:04:00 00:01:33 Erik Satie Le Piccadilly

Jean-Yves Thibaudet, piano Decca 470290

14:07:00 00:09:20 George Frideric Handel Organ Concerto No. 2 in B flat major Op 4

Brandenburg Consort Roy Goodman Paul Nicholson, organ Hyperion 67291

14:19:00 00:19:03 Richard Strauss Burleske in D minor Op 11

Leipzig Gewandhaus Orchestra Herbert Blomstedt Jean-Yves Thibaudet, piano Decca 4645

14:40:00 00:07:34 Samuel Barber Agnus Dei

Robert Spano Atlanta Symphony Chorus Telarc 80673

14:48:00 00:09:09 Richard Wagner Die Meistersinger: Act 1 Prelude

George Szell New York Philharmonic IMG 75962

3:00 WCLV ARTS PARTNERS

15:00:00 00:16:05 Johann Nepomuk Hummel Piano Sonata No. 1 in C major Op 2

Antonio Pompa-Baldi, piano Centaur 3127

15:19:00 00:32:33 Johannes Brahms String Quintet No. 2 in G major Op 111

Cavani String Quartet Donald Weilerstein, viola Azica 71216

15:54:00 00:03:12 Mason Bates Ford's Farm

Hilary Hahn, violin; Cory Smythe, piano DeutGram 19103

15:59:00 00:05:12 Frédéric Chopin Impromptu No. 3 in G flat major Op 51

Jon Nakamatsu, piano Harm Mundi 907244

4:00 WCLV DRIVE TIME with Bill O'Connell

16:08:00 00:01:38 Alec Templeton Finale from Pocket-Size Sonata No. 1

Emma Johnson, clarinet; Julius Drake, piano ASV 910

16:12:00 00:12:13 Hector Berlioz The Brigands' Orgies from "Harold in Italy"

Helsinki Philharmonic Vladimir Ashkenazy David Aaron Carpenter, viola Ondine 1188

16:28:00 00:04:30 Michael Kamen Robin Hood: Everything I Do

Michael Kamen Seattle Symphony Decca 458912

16:36:00 00:02:41 Edvard Grieg Holberg Suite: Prelude Op 40

Domenico Boyagian Ohio Philharmonic Centaur 3311

16:41:00 00:07:43 Wolfgang Amadeus Mozart Rondo from Piano Concerto No. 20

Orchestra Mozart Claudio Abbado Martha Argerich, piano DeutGram 4791033

16:52:00 00:02:46 Giacomo Puccini La bohème: Musetta's Waltz

London Philharmonic Orchestra Sir Charles Mackerras Renée Fleming, soprano Decca 467049

16:56:00 00:02:15 Robert Schumann Carnaval: Pierrot Op 9

Antonio Pompa-Baldi, piano Centaur 3177

17:05:00 00:04:42 Isaac Albéniz Suite Española: Cádiz Op 47

Jason Vieaux, guitar Azica 71224

17:12:00 00:08:31 Otto Nicolai The Merry Wives of Windsor: Overture

Karl Anton Rickenbacher Bamberg Symphony VirginClas 91079

17:23:00 00:11:30 Arthur Benjamin Oboe Concerto after Cimarosa in C major

City of London Sinfonia Nicholas Ward Anthony Camden, oboe Naxos 553433

17:40:00 00:04:38 Gustav Holst I Vow to Thee, My Country

BBC Concert Orchestra Barry Wordsworth Royal Choral Society; Della Jones, mezzo-soprano DeutGram 457196

17:46:00 00:02:49 Gustav Holst First Suite for Military Band: March Op 28

Frederick Fennell Cleveland Symphonic Winds Telarc 80606

17:52:00 00:02:40 Kurt Weill Schickelgruber

Teresa Stratas, soprano; Richard Woitach, piano Nonesuch 79019

17:57:00 00:01:51 George Frideric Handel Allegro from Concerto Grosso Op 6

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 447733

6:00 BBC NEWS; DINNER CLASSICS

18:09:00 00:13:44 Johann Christian Bach Symphony for Double Orchestra in E flat major Op 18

Simon Standage Academy of Ancient Music Chandos 540

18:25:00 00:09:01 Wolfgang Amadeus Mozart Romance from Piano Concerto No. 20

Orchestra Mozart Claudio Abbado Martha Argerich, piano DeutGram 4791033

18:37:00 00:02:31 Dmitri Shostakovich The Gadfly: Romance Op 97

Royal Philharmonic Orchestra Barry Wordsworth Janine Jansen, violin Decca 475011

18:44:00 00:10:27 Ennio Morricone The Mission: Suite

City of Prague Philharmonic Paul Bateman Crouch End Festival Choir Silva 1057

18:54:00 00:04:38 Robert Schumann Romance in A major Op 94

Albrecht Mayer, oboe; Markus Becker, piano Decca 4783498

SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:22:10 Luigi Boccherini Symphony No. 5 in C major Op 12

Johannes Goritzki German Chamber Academy Neuss CPO 999172

19:26:00 00:28:23 Alexander Glazunov Ballet Scenes Op 52

Edo de Waart Minnesota Orchestra Telarc 80347

8:00 WCLV ESSENTIAL CLASSICS

20:02:00 00:16:17 Nikolai Rimsky-Korsakov Capriccio espagnol Op 34

Gerard Schwarz Seattle Symphony Naxos 572788

20:20:00 00:35:44 Aaron Copland Appalachian Spring

Michael Tilson Thomas San Francisco Symphony RCA 63511

20:56:00 00:02:32 Eugène Bozza Scherzo for Winds Op 48

Scandinavian Wind Quintet Members of Paula 58

20:57:00 00:02:02 Georg Philipp Telemann Water Music Suite: Sarabande

Reinhard Goebel Cologne Musica Antiqua Archiv 413788

9:00 CHICAGO SYMPHONY with Lisa Simeone

Charles Dutoit, conductor

Mathieu Dufour, flute

Paul Jacobs, organ

21:04:00 00:19:18 Paul Dukas La Péri

21:28:00 00:23:00 Guillaume Connesson pour sortir au jour

21:54:00 00:36:17 Camille Saint-Saëns Symphony No. 3 in C minor Op 78

22:33:00 00:23:20 Francis Poulenc Gloria Boston Symphony Orchestra

11:00 LATE PROGRAM

23:02:00 00:06:14 Wolfgang Amadeus Mozart Andante from Bassoon Concerto

Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi David McGill, bassoon Decca 443176

23:08:00 00:09:14 Felix Mendelssohn Adagio from String Symphony No. 11

Johannes Goritzki German Chamber Academy Neuss Claves 9002

23:19:00 00:07:11 Paul Creston Choreografic Suite: Cantilena

New York Chamber Symphony Gerard Schwarz Judith Mendenhall, flute Delos 3127

23:26:00 00:09:15 Béla Bartók Andante tranquillo from Violin Concerto

Swedish Radio Symphony Daniel Harding Isabelle Faust, violin Harm Mundi 902146

23:37:00 00:07:34 Robert Schumann Bunte Blätter: Albumblätter Op 99

Vassily Primakov, piano LP Classic 1004

23:44:00 00:07:57 Ernest Schelling Intermezzo from "Suite Fantastique" Op 7

BBC Scottish Symphony Martyn Brabbins Ian Hobson, piano Hyperion 66949

23:55:00 00:03:05 Mikis Theodorakis Epitáphios No. 3 "A Day in May"

Milos Karadaglic, guitar DeutGram 15579

23:56:00 00:03:29 Jules Massenet La Vierge: The Last Sleep of the Virgin

Yan Pascal Tortelier BBC Philharmonic Chandos 9765