Program Guide 05-19-2014

00:02:00 00:31:40 Camille Saint-Saëns Symphony No. 1 in E flat major Op 2

Eliahu Inbal Frankfurt Radio Symphony PentaTone 5186157

00:36:00 00:20:56 Ludwig van Beethoven Cello Sonata No. 5 in D major Op 102

Zuill Bailey, cello; Simone Dinnerstein, piano Telarc 80740

00:59:00 00:33:07 Karol Szymanowski Symphony No. 2 in B flat major Op 19

Edward Gardner BBC Symphony Orchestra Chandos 5115

01:34:00 00:28:00 Wolfgang Amadeus Mozart String Quintet No. 5 in D major

Sarah Kapustin, violin; Diana Cohen, violin; Mark Holloway, viola; Sebastian Krunnies, viola; David Soyer, cello Marlboro 80001

02:04:00 01:15:33 Gustav Mahler Symphony No. 9 in D major

George Szell Cleveland Orchestra MAA 97

03:22:00 00:25:05 Robert Schumann Symphonic Etudes Op 13

Jean-Yves Thibaudet, piano Decca 444338

03:49:00 00:39:22 Felix Mendelssohn Concerto for Violin, Piano & Strings in D minor

London Mozart Players Matthias Bamert David Lefèvre, violin; Alain Lefèvre, piano Analekta 9283

04:30:00 00:23:05 Marc-Antoine Charpentier Te Deum

William Christie Les Arts Florissants Harm Mundi 2908304

04:55:00 00:25:16 Édouard Lalo Cello Concerto in D minor

St Cecilia Academy Orchestra Antonio Pappano Han-Na Chang, cello EMI 82390

05:22:00 00:16:04 Johann Nepomuk Hummel Piano Trio No. 4 in G Op 65

Beaux Arts Trio Philips 446077

05:40:00 00:06:06 Heitor Villa-Lobos Bachianas Brasileiras No. 5: Aria

Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner Karita Mattila, soprano Philips 420155

05:56:00 00:02:00 Alexander Scriabin Etude in B Op 8

Garrick Ohlsson, piano Bridge 9287

06:07:00 00:06:05 Wolfgang Amadeus Mozart Rondeau from Concerto for 2 Pianos

Württemberg Chamber Orch Jörg Faerber Alexandre Rabinovitch, piano; Martha Argerich, piano Teldec 98407

06:15:00 00:07:39 Ludwig van Beethoven Egmont: Overture Op 84

Daniel Harding German Chamber Philharmonic VirginClas 45364

06:25:00 00:08:15 Greg Anderson Over the Rainbow

The Five Browns, pianos E1 Music 2041

06:35:00 00:03:22 Benjamin Britten Bourrée from "A Simple Symphony" Op 4

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 423624

06:40:00 00:07:48 Ottorino Respighi Rossiniana: Tarantella

Salvatore Di Vittorio Respighi Chamber Orchestra Naxos 572332

06:51:00 00:02:17 Dmitri Shostakovich Fugue No. 7 in A major Op 87

Matthias Maute Ensemble Caprice Analekta 9996

06:55:00 00:03:12 John Philip Sousa March "Powhatan's Daughter"

Keith Brion Royal Artillery Band Naxos 559131

07:05:00 00:04:48 Harold Arlen Get Happy

Jenny Lin, piano Steinway 30011

07:10:00 00:09:43 Francesco Geminiani Concerto Grosso No.10 in F major

Andrew Manze Academy of Ancient Music Harm Mundi 907261

07:23:00 00:02:01 Jean-Marie Leclair Recréation de Musique No. 2: Badinage

Florilegium Channel 7595

07:25:00 00:02:01 Franz Schubert Moment Musical No. 3 in F minor

Gil Shaham, violin; Göran Söllscher, guitar DeutGram 471568

07:30:00 00:04:58 Lyndol Mitchell Kentucky Mountain Portraits: Cindy

Howard Hanson Eastman-Rochester Orchestra Mercury 434324

07:40:00 00:07:49 Luigi Boccherini Fandango from Guitar Quintet No. 4

Los Romeros, guitars; Angelita Romero, percussion; Wilhelm Hellweg, percussion Philips 442781

07:51:00 00:01:58 Igor Stravinsky Valse

Jenny Lin, piano Steinway 30028

07:55:00 00:03:26 Igor Stravinsky Tango in D minor

Jenny Lin, piano Steinway 30028

08:07:00 00:06:19 George Frideric Handel Dixit Dominus: Gloria Patri et filio

Apollo's Fire Jeannette Sorrell Apollo's Singers Avie 2270

08:15:00 00:07:00 Percy Grainger Children's March "Over the Hills and

Jerry Junkin Dallas Wind Symphony Reference 117

08:23:00 00:02:50 John Dowland Lacrimae Pavan

Sylvain Bergeron, lute Atma 2650

08:27:00 00:07:56 Richard Wagner Siegfried: Forest Murmurs

Donald Runnicles Dresden State Orchestra Teldec 17109

08:35:00 00:03:28 Sergei Prokofiev Cinderella: Waltz

John Mauceri Hollywood Bowl Orchestra Philips 438685

08:40:00 00:07:53 Franz Schubert String Trio Movement in B flat major

Kodály Quartet Members of Naxos 557126

08:51:00 00:02:42 Wang Luobin Chinese Folk Song "A La Mu Han"

Xuefei Yang, guitar EMI 6322

08:55:00 00:06:45 Howard Shore A "Lord of the Rings" Suite

London Symphony Orchestra Klauspeter Seibel Sir James Galway, flute DeutGram 3024

09:05:00 00:17:03 Muzio Clementi Symphony in B flat Op 18

Matthias Bamert London Mozart Players Chandos 9234

09:26:00 00:04:16 George Gershwin Girl Crazy: Embraceable You

London Symphony Orchestra John Williams Joshua Bell, violin Sony 60659

09:33:00 00:03:47 Nino Rota The Godfather Part 2: Main Title

John Williams London Symphony Orchestra Sony 62788

09:57:00 00:03:09 Ludwig van Beethoven Minuet from Septet Op 20

Chamber Music Soc Linc Center Delos 3177

10:02:00 00:01:53 Wolfgang Amadeus Mozart German Dance in C major

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 429783

10:04:00 00:03:52 Ludwig van Beethoven German Dance from String Quartet No. 13 Op 130

Cypress String Quartet Cypress 2012

10:11:00 00:07:45 Heinrich Marschner The Falconer's Bride: Overture Op 65

Alfred Walter Slovak State Philharmonic MarcoPolo 223342

10:19:00 00:04:09 Franz Schubert Schwanengesang: Serenade

Gil Shaham, violin; Göran Söllscher, guitar DeutGram 471568

10:19:00 00:05:54 Gabriel Pierné Impromptu-Caprice Op 9

Yolanda Kondonassis, harp Azica 71273

10:33:00 00:11:58 George Frideric Handel Harp Concerto in B flat major Op 4

Seattle Baroque Orchestra Stephen Stubbs Maxine Eilander, harp Atma 2541

10:46:00 00:02:12 Anonymous Hark, I Hear the Harps Eternal

Karen P. Thomas Seattle Pro Musica SeattlePro 9806

10:50:00 00:32:17 Richard Strauss Also sprach Zarathustra Op 30

Cleveland Orchestra Sir Andrew Davis William Preucil, violin MAA 2001

11:26:00 00:05:16 Igor Stravinsky Ragtime for 11 Instruments

Jenny Lin, piano Steinway 30028

11:33:00 00:07:19 Wolfgang Amadeus Mozart La finta semplice: Overture

Mario Bernardi Calgary Philharmonic CBC 5149

11:43:00 00:07:30 Thomas Frost Little Suite from "The Notebook for

Eugene Ormandy Philadelphia Orchestra CBS 39431

11:52:00 00:05:33 Sergei Rachmaninoff Prelude in D major Op 23

Vassily Primakov, piano Bridge 9348

12:10:00 00:04:33 Dmitri Kabalevsky Colas Breugnon: Overture

Eiji Oue Minnesota Orchestra Reference 92

12:16:00 00:06:17 Georges Bizet The Fair Maid of Perth: March & Gypsy

Daniel Barenboim Orchestra of Paris EMI 64869

12:24:00 00:06:53 Erich Wolfgang Korngold The Sea Hawk: Suite

Charles Gerhardt National Philharmonic RCA 60863

12:33:00 00:06:07 Sir Edward Elgar Pomp and Circumstance March No.1 in D major Op 39

James Judd New Zealand Symphony Naxos 557273

12:42:00 00:14:19 Eric Coates London Suite

Malcolm Nabarro Sinfonia ViVa ASV 2053

13:01:00 00:33:19 Ludwig van Beethoven Symphony No. 2 in D major Op 36

Gianandrea Noseda BBC Philharmonic BBC 241

13:35:00 00:24:16 Ignaz Pleyel Symphony in G Op 68

Matthias Bamert London Mozart Players Chandos 9525

14:01:00 00:02:50 Wolfgang Amadeus Mozart The Magic Flute: Der Hölle Rache

Gothenburg Symphony Edward Gardner Alison Balsom, trumpet EMI 53255

14:05:00 00:03:51 Anderson & Roe Papageno!

Greg Anderson, piano; Elizabeth Joy Roe, piano Steinway 30006

14:11:00 00:11:02 Igor Stravinsky Serenade in A major

Jenny Lin, piano Steinway 30028

14:23:00 00:16:47 Gustav Mahler Songs of a Wayfarer

Vienna Philharmonic Pierre Boulez Thomas Quasthoff, baritone DeutGram 3894

14:42:00 00:04:00 Kevin Puts Elegy for Brass

Bay Brass Harm Mundi 807556

14:46:00 00:10:11 Jean Sibelius The Swan of Tuonela Op 22

Mikko Franck Swedish Radio Symphony Ondine 953

14:58:00 00:01:30 Dmitri Shostakovich Ballet Suite No. 1: Galop

Constantine Orbelian Moscow Chamber Orchestra Delos 3257

15:02:00 00:07:05 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony in D

Nikolaus Harnoncourt Vienna Concentus Musicus DHM 75736

15:10:00 00:16:47 Michael Haydn Flute Concerto in D major

Haydn Ensemble Berlin Emmanuel Pahud, flute EMI 56577

15:29:00 00:21:26 Wolfgang Amadeus Mozart Oboe Concerto in C major

Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi John Mack, oboe Decca 443176

15:53:00 00:03:32 Wolfgang Amadeus Mozart Don Giovanni: Batti, batti, o bel Masetto

Munich Radio Orchestra Friedrich Haider Vesselina Kasarova, mezzo RCA 68522

15:58:00 00:04:13 Joaquín Turina Danzas Fantàsticas: Orgía Op 22

Jesús López-Cobos Cincinnati Symphony Telarc 80574

16:06:00 00:02:39 Johann Sebastian Bach Cantata No. 147: Jesu, Joy of Man's Desiring

Amsterdam Baroque Orchestra Ton Koopman Yo-Yo Ma, cello Sony 60680

16:12:00 00:12:03 Igor Stravinsky The Firebird Suite

Jenny Lin, piano Steinway 30028

16:27:00 00:08:16 Camille Saint-Saëns Finale from Symphony No. 3 Op 78

Cleveland Orchestra Sir Andrew Davis Joela Jones, organ MAA 2001

16:41:00 00:06:46 Wolfgang Amadeus Mozart Rondo in C major

Academy St. Martin in Fields Iona Brown Pepe Romero, guitar Philips 426263

16:52:00 00:03:27 George Frideric Handel Semele: Iris hence away

Paris Orchestral Ensemble John Nelson Stephanie Blythe, mezzo VirginClas 45475

16:56:00 00:02:29 Adriano Banchieri Concerto No. 2 for Brass "Magnificat"

Empire Brass Telarc 80204

17:05:00 00:05:49 Joseph Canteloube Songs of the Auvergne: Baïlèro

Academy St. Martin in Fields Edward Gardner Kate Royal, soprano EMI 94419

17:24:00 00:09:41 Luigi Cherubini The Portuguese Hotel: Overture

Sir Neville Marriner Academy St. Martin in Fields EMI 54438

17:40:00 00:03:54 Igor Stravinsky Circus Polka

Jenny Lin, piano Steinway 30028

17:45:00 00:03:41 Johann Strauss Jr Polka française "Kreuzfidel" Op 301

Franz Welser-Möst Cleveland Orchestra MAA 2003

17:52:00 00:03:07 Clara Schumann Auf einem grünen Hügel Op 23

Nicole Cabell, soprano; John Axelrod, piano Telarc 34658

17:57:00 00:02:48 Miklós Rózsa King of Kings: Theme

Kenneth Alwyn City of Prague Philharmonic Silva 1056

18:09:00 00:20:41 Aaron Copland The Tender Land: Suite

Aaron Copland Boston Symphony Orchestra RCA 61505

18:33:00 00:08:25 Igor Stravinsky Four Etudes Op 7

Jenny Lin, piano Steinway 30028

18:44:00 00:00:54 Igor Stravinsky Polka

Jenny Lin, piano Steinway 30028

18:47:00 00:05:56 Johann Jacob Froberger Tombeau de Monsieur Blancrocher

David Greilsammer, piano Sony 792969

18:53:00 00:05:16 Igor Stravinsky Ragtime for 11 Instruments

Jenny Lin, piano Steinway 30028

19:00:00 00:16:37 Franz Joseph Haydn Symphony No. 70 in D

Sir Simon Rattle City of Birmingham Symphony EMI 54297

19:16:00 00:33:46 George Gershwin Piano Concerto in F major

Buffalo Philharmonic JoAnn Falletta Orion Weiss, piano Naxos 559705

19:56:00 00:02:45 Franz Liszt Years of Pilgrimage, Italy: Canzonetta

Lazar Berman, piano DeutGram 4779525

20:02:00 00:15:25 Johann Sebastian Bach Brandenburg Concerto No. 4 in G major

Riccardo Chailly Leipzig Gewandhaus Orchestra Decca 139230

20:19:00 00:34:29 Édouard Lalo Symphonie espagnole Op 21

Philharmonia Orchestra Antonio Pappano Maxim Vengerov, violin EMI 57593

20:56:00 00:04:17 Johannes Brahms Ballade No. 1 in D minor Op 10

Alessio Bax, piano Signum 309

Sir Andrew Davis, conductor

Marc-Andre Hamelin, piano

21:04:00 00:21:00 Julian Anderson The Discovery of Heaven

21:25:00 00:15:26 César Franck Symphonic Variations

21:40:00 00:49:53 Sergei Prokofiev

22:30:00 00:28:20 Ernest Chausson: Poème de l'amour et de la mer Op 19 (1893)--Susan Graham, mezzo-soprano

23:02:00 00:04:36 Ludwig van Beethoven Largo from Sonata No. 2 Op 2

HJ Lim, piano EMI 64952

23:06:00 00:10:20 Wolfgang Amadeus Mozart Adagio from Violin Concerto No. 5

English Concert Andrew Manze Andrew Manze, violin Harm Mundi 907385

23:16:00 00:05:07 Antonín Dvorák Larghetto from Serenade for Strings Op 22

Vladimir Ashkenazy Cleveland Orchestra Decca 433549

23:22:00 00:11:39 Antonín Dvorák Andante from Symphony No. 4 Op 13

Libor Pesek Czech Philharmonic Orchestra VirginClas 91144

23:36:00 00:04:45 Frederick Delius Two Aquarelles

Sir Charles Mackerras Welsh National Opera Orchestra Argo 433704

23:40:00 00:11:04 Jean Sibelius Rakastava Op 14

Mario Bernardi CBC Radio Orchestra CBC 5157

23:53:00 00:03:22 Franz Liszt Schubert Song "Litanei"

Arcadi Volodos, piano Sony 62691

23:56:00 00:02:29 Claude Debussy Syrinx

Joshua Smith, flute Telarc 80694