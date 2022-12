Program Guide 05-18-2014

SAN FRANCISCO SYMPHONY with Rik Malone: Michael Tilson Thomas, conductor; Yefim Bronfman, piano

00:04:00 00:15:00 Richard Strauss Till Eulenspiegel's Merry Pranks Op 28

00:21:00 00:20:00 Mark Volkert Pandora

00:41:00 00:40:09 Ludwig van Beethoven Piano Concerto No. 5 in E flat Op 73

01:23:00 00:34:22 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony No. 38 in D

PITTSBURGH SYMPHONY with Jim Cunningham: Leonard Slatkin, conductor; Emanuel Ax, piano

02:04:00 00:44:22 Sergei Prokofiev Symphony No. 5 in B flat major Op 100

02:52:00 00:32:30 Wolfgang Amadeus Mozart Piano Concerto No. 25 in C

03:30:00 00:23:00 Mason Bates The B-Sides

03:54:00 00:03:00 Felix Slatkin Carmen Hoedown

04:00 PERFORMANCE TODAY WEEKEND with Fred Child

Luigi Boccherini: Quintet for 2 Violins, Viola, and 2 Cellos, Op. 28, No. 2, G. 308: 2. Minuetto

Pina Carmirelli and Michaela Paetsch, violins; Toby Hoffman, viola; Ramon Bolipata and Gary Hoffman, cellos Sony 47298 - Music: 4:22

Michel Blavet: Concerto a 4 Parties in a minor for Traverso, 2 violins, and Basso continuo

Matthias Maute, flute soloist; Rebel Ensemble; Jorg-Michael Schwarz and Karen Marie Marmer, artistic directors International Handel Festival, Auditorium of the Georg-August University, Gottingen, Germany - Music: 14:44

Piano Puzzler: This week's contestant is Sherry M. from Austin, TX - Time: 7:02

Puzzler Payoff: Frederic Chopin: Grande valse brillante in E-flat Op 18

Stephen Kovacevich, piano EMI 46734 - Music: 5:00

Luigi Boccherini: Symphony in d Op 12/4 'La casa del diavolo'

WDR Symphony Orchestra; Howard Griffiths, conductor Broadcasting House, Cologne, Germany - Music: 16:33

05:00 PERFORMANCE TODAY WEEKEND

Johannes Brahms: Six Pieces for Piano, Op. 118: 1. Intermezzo in A minor: Allegro non assai, ma molto appassionato; 4. Intermezzo in F minor: Allegretto un poco agitato

Lang Lang, piano Telarc 80524 - Music: 4:39

Maurice Ravel: Gaspard de la Nuit: 1. Ondine (for piano)

Louis Lortie, piano Sao Paulo Concert Hall, Sao Paulo, Brazil - Music: 6:22

Maurice Ravel: Gaspard de la Nuit: 2. Ondine (for orchestra)

Sao Paulo Symphony Orchestra; Yan Pascal Tortelier, conductor Sao Paulo Concert Hall, Sao Paulo, Brazil - Music: 6:33

Judd Greenstein: Clearing, Dawn, Dance

yMusic New Amsterdam NWAM032 - Music: 10:05

Johann Sebastian Bach: Keyboard Partita No. 1 in B-flat Major, BWV 825

Lang Lang, piano Carnegie Hall Live, Carnegie Hall, New York, NY - Music: 14:22

Fritz Kreisler: Schon Rosmarin (from 3 Old Viennese Dances)

Orpheus Chamber Orchestra; Gil Shaham, violin Carnegie Hall, New York, NY - Music: 1:59

06:00 MILLENNIUM OF MUSIC with Robert Aubry Davis: Three from Accent - Late Renaissance and early Baroque music from Austria and Italy in these Dutch/German collaboration.

MUSICA SACRA

07:04:00 00:11:16 Henryk Górecki Totus tuus Op 60

Robert Shaw Robert Shaw Festival Singers Telarc 80531

07:17:00 00:17:30 Eric Whitacre When David Heard

Eric Whitacre Eric Whitacre Singers Decca 16636

07:36:00 00:21:29 Howard Hanson Lumen in Cristo

Seattle Symphony Gerard Schwarz Seattle Symphony Chorale Naxos 559704

08:00 WITH HEART AND VOICE with Peter DuBois

09:00 FROM THE TOP with Christopher O’Riley and America’s finest young musicians; recorded September 28, 2013 - From Bowling Green, Ohio, this week's show features one of the country's strongest teenage string quartets performing the music of Edvard Grieg … a young composer who's written an adventuresome piece with four movements inspired by the four ancient elements: earth, water, air and fire … and a 15-year-old pianist who, in his spare time, invented a new chemical solution for protecting the public monuments of his home city, Houston, Texas.

Patrick Pan, piano, age 15 from Houston, TX

Scherzo: Allegretto vivace from the Sonata No. 18 in E-flat Op 31/3 "Hunt" by Ludwig van Beethoven (1770-1827)

Sein An, violin, age 15 from Maple Glen, PA

Havanaise Op 83 by Camille Saint-Saëns (1835-1921), accompanied by Christopher O'Riley, piano

Quartet Lumière [Gallia Kastner, violin I, age 16 from Arlington Heights, IL; Rebecca Benjamin, violin II, age 18 from Warsaw, IN; Mira Williams, viola, age 15 from Chicago, IL; Josiah Yoo, cello, age 15 from Northbrook, IL]

Un poco andante - Allegro molto ed agitato from String Quartet No. 1 in g Op 26 by Edvard Grieg (1843-1907)

Christopher O'Riley, piano

Asleep by The Smiths, arranged by Christopher O'Riley

Chason Goldfinger, composer, age 17 from Malvern, PA

Quartet Lumière performs IV. Salamandrae (Fire) from his String Quartet No. 1 "Elemental" Op 15

Patrick Pan, piano, age 15 from Houston, TX

Concert Paraphrase on Rigoletto S 434 by Franz Liszt (1811-1886)

PITTSBURGH SYMPHONY with Jim Cunningham: Leonard Slatkin, conductor; Emanuel Ax, piano

10:04:00 00:44:22 Sergei Prokofiev Symphony No. 5 in B flat major Op 100

10:52:00 00:32:30 Wolfgang Amadeus Mozart Piano Concerto No. 25 in C

11:30:00 00:23:00 Mason Bates The B-Sides

11:54:00 00:03:00 Felix Slatkin Carmen Hoedown

BBC NEWS; CLASSICAL WEEKEND with Nancy Sinning

12:10:00 00:15:46 Karl Goldmark Wedding March from "Rustic Wedding"

Stephen Gunzenhauser National Symphony of Ireland Naxos 550745

12:28:00 00:06:52 Emmanuel Chabrier The King in Spite of Himself: Fête Polonaise

Neeme Järvi Orch de la Suisse Romande Chandos 5122

12:34:00 00:05:22 Emmanuel Chabrier The King in Spite of Himself: Danse Slave

Neeme Järvi Orch de la Suisse Romande Chandos 5122

12:44:00 00:10:52 Paul Dukas The Sorcerer's Apprentice

Jesús López-Cobos Cincinnati Symphony Telarc 80515

12:56:00 00:02:47 Peter Tchaikovsky Swan Lake: Mazurka

Valéry Gergiev Mariinsky Theater Orchestra Decca 10104

13:00 THE DENNIS LEWIN RADIO PROGRAM, turning you on to classical music: the life and music of Nikolai Rimsky-Korsakov; for this week’s playlist, go toDennis’s website.

WCLV CLASSICAL WEEKEND

15:03:00 00:09:44 Karl Goldmark Concert Overture "In Spring" Op 36

Stephen Gunzenhauser National Symphony of Ireland Naxos 550745

15:16:00 00:15:36 Erik Satie Parade

David Porcelijn BBC Symphony Orchestra BBC 293

15:35:00 00:18:10 Ludwig van Beethoven Piano Sonata No. 8 in C minor Op 13

Peter Takács, piano Cambria 1175

15:54:00 00:02:02 Frédéric Chopin Waltz No. 4 in F Op 34

Maurizio Pollini, piano DeutGram 14190

THE CLEVELAND ORCHESTRA ON THE RADIO with Robert Conrad - The Cleveland Orchestra, Ton Koopman, conductor – recorded live in Severance Hall

16:04:00 00:19:40 Johann Sebastian Bach Orchestral Suite No. 1 in C

16:27:00 00:20:18 George Frideric Handel Music for the Royal Fireworks

16:51:00 00:26:52 Franz Joseph Haydn Symphony No.104 in D "London"

17:22:00 00:37:07 Ludwig van Beethoven Piano Concerto No. 3 in C minor Op 37

Cleveland Orchestra Vladimir Ashkenazy Vladimir Ashkenazy, piano Decca 421718

DINNER CLASSICS

18:02:00 00:12:01 Karl Goldmark Concert Overture "In Italy" Op 49

Stephen Gunzenhauser National Symphony of Ireland Naxos 550745

18:16:00 00:12:10 Francis Poulenc Suite Française after Claude Gervaise

Empire Brass Robert Woods Michael Murray, organ Telarc 80218

18:30 MUSIC AND THE SPOKEN WORD with Lloyd Newell & the Mormon Tabernacle Choir

SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:22:34 Franz Joseph Haydn Symphony No. 96 in D

Marc Minkowski Musicians of the Louvre Naïve 5176

19:27:00 00:42:20 Karl Goldmark Rustic Wedding Symphony in E flat major Op 26

Stephen Gunzenhauser National Symphony of Ireland Naxos 550745

20:11:00 00:43:47 Peter Tchaikovsky Symphony No. 1 in G minor Op 13

Claudio Abbado Chicago Symphony Orchestra Sony 48056

21:00 INNOVATIONS with Mark Satola - featuring works by Cleveland area composers, presented in cooperation with the Cleveland Composers’ Guild

Chris Auerbach-Brown: Soul Skitter (2013)

Karel Paukert, organ; Kirsten Docter, viola; Tanya Eli, cello (private CD) 14:12

William Rayer: Duo – Five Miniatures for violin and cello

Laura Simna, violin; Derek Snyder, cello (CCG 11-18-12) 15:46

Loris Chobanian: Sonata for Piano “Mayerovitch”

Robert Mayerovich, piano (private CD) 20:09

22:00 PIPEDREAMS with Michael Barone: Travels in Switzerland - for those who stayed at home, a musical diversion to accompany the current PIPEDREAMS group tour

Johann Sebastian Bach: Toccata in F BWV 540

Lionel Rogg (1965 Metzler/St. Peter’s Cathedral, Geneva) EMI Classics 64289

Michel Corrette: Magnificat Versets (2)

Guy Bovet (1996 Saint-Martin/Collegiate Church, Neuchatel) Gallo 987

Guy Bovet: Three Ecclesiastical Tangos (No. 1, Ave maris stella; No. 7, In the Mode of a Habanera; No. 6, Batalla)

Elisabeth Zawadke (1986 Saint-Martin/Collegiate Church, Saint-Imier) Gallo 1136

Isaac Flagler: Alpine Fantasy with Storm

Johannes Geffert (1977 Kuhn/Hofkirche, Lucerne) Querstand 0313

Josef Rheinberger: Agitato from Sonata No. 11 in d Op 148 (1888)

Esther Sialm (1877-1926 Goll/Abbey Church, Engelberg) Motette 20331 [With more than 9000 pipes, this is the largest organ in Switzerland.]

LATE PROGRAM

23:02:00 00:08:44 Aram Khachaturian Spartacus: Adagio

Valéry Gergiev Mariinsky Theater Orchestra Philips 442011

23:10:00 00:07:33 Sergei Rachmaninoff Largo from Piano Concerto No. 4 Op 40

Royal Liverpool Philharmonic Vasily Petrenko Simon Trpceski, piano Avie 2191

23:20:00 00:07:34 Isaac Albéniz Rêverie from Piano Sonata No. 5 Op 82

Albert Guinovart, piano Harm Mundi 987007

23:32:00 00:09:01 Ludwig van Beethoven Adagio from Piano Concerto No. 2 Op 19

Mahler Chamber Orchestra Leif Ove Andsnes Leif Ove Andsnes, piano Sony 370548

23:39:00 00:07:42 Franz Joseph Haydn Adagio from String Quartet No. 62 Op 76

Takács Quartet Decca 421360

23:46:00 00:07:13 Dmitri Shostakovich Andante from Piano Concerto No. 2 Op 102

BBC Symphony Orchestra Hugh Wolff Jean-Yves Thibaudet, piano Decca 460503

23:56:00 00:03:20 John Dowland A Fancy

Paul O'Dette, lute Harm Mundi 907164

23:57:00 00:03:19 Erik Satie Gnossienne No. 3

Jean-Yves Thibaudet, piano Decca 470290