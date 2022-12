Program Guide 05-16-2014

WCLV ALL NIGHT with Robin Grier

00:02:00 00:29:28 Ludwig van Beethoven Piano Concerto No. 2 in B flat major Op 19

Mahler Chamber Orchestra Leif Ove Andsnes Leif Ove Andsnes, piano Sony 370548

00:33:00 00:45:53 Sergei Rachmaninoff Symphony No. 1 in D minor Op 13

Andrew Litton Royal Philharmonic Orchestra VirginClas 90830

01:21:00 00:31:53 Sir William Walton Violin Concerto in B minor

Bournemouth Symphony Andrew Litton Tasmin Little, violin Decca 444114

01:55:00 00:31:50 Felix Mendelssohn Octet for Strings in E flat Op 20

Cleveland Quartet Meliora String Quartet Telarc 80142

02:29:00 00:40:11 Charles Ives Symphony No. 1 in D minor

Neeme Järvi Detroit Symphony Orchestra Chandos 9053

03:11:00 00:40:12 Antonín Dvorák Piano Concerto in G minor Op 33

Odense Symphony Justin Brown Vassily Primakov, piano Bridge 9309

03:53:00 00:35:19 Johan Halvorsen Symphony No. 1 in C minor

Neeme Järvi Bergen Philharmonic Chandos 10584

04:30:00 00:16:22 Johann Sebastian Bach Violin Concerto No. 2 in E

Academy St. Martin in Fields Julia Fischer Julia Fischer, violin Decca 12490

04:48:00 00:31:42 Wolfgang Amadeus Mozart Clarinet Quintet in A

Emerson String Quartet David Shifrin, clarinet DeutGram 459641

05:22:00 00:14:00 Knudage Riisager Fool's Paradise Suite No. 2 Op 33

Thomas Dausgaard Helsingborg Symphony DaCapo 224082

05:38:00 00:06:35 Ludwig van Beethoven Overture "Name Day" Op 115

Claudio Abbado Vienna Philharmonic DeutGram 429762

05:50:00 00:06:56 Louis-Nicolas Clérambault Simphonia No. 2 "La Felicite"

Les Délices Debra Nagy, oboe Délices 2009

05:58:00 00:02:01 George Frideric Handel Israel in Egypt: He gave them hailstones

English Baroque Soloists Sir John Eliot Gardiner Monteverdi Choir Philips 432110

FIRST PROGRAM with Jacqueline Gerber

06:07:00 00:05:49 Johann Sebastian Bach Cantata No. 209: Sinfonia

English Chamber Orchestra Simon Preston Philippe Racine, flute Novalis 150088

06:15:00 00:06:47 Antonio Vivaldi Cello Concerto in D

Tafelmusik Baroque Orchestra Jeanne Lamon Anner Bylsma, cello Sony 62719

06:25:00 00:05:57 Scott Joplin Bethena

Brian Dykstra, piano Centaur 3340

06:30:00 00:06:58 Peter Tchaikovsky Finale from String Sextet Op 70

Emerson String Quartet Paul Neubauer, viola; Colin Carr, cello Sony 547060

06:40:00 00:03:46 Antonio Salieri Angiolina: Overture

Matthias Bamert London Mozart Players Chandos 9877

06:45:00 00:04:37 Ralph Vaughan Williams The Running Set

George Hurst Bournemouth Sinfonietta Chandos 2419

06:51:00 00:02:03 Anonymous Spiritual "The Battle of Jericho"

Stuttgart Brass Quartet Hänssler 98623

06:55:00 00:03:25 Abe Holzmann March "Blaze Away!"

Loras John Schissel Virginia Grand Military Band WalkFrog 430

06:55:00 00:02:09 Frédéric Chopin Etude No. 4 in C sharp minor Op 10

Irena Portenko, piano Blue Griff 213

07:05:00 00:05:55 Henryk Wieniawski Polonaise No. 1 in D major Op 4

Cleveland Pops Orchestra Carl Topilow Chad Hoopes, violin ClevPops 2008

07:16:00 00:08:47 Camille Saint-Saëns Fantaisie for Harp Op 95

Yolanda Kondonassis, harp Azica 71273

07:25:00 00:02:42 Traditional The Devil's Reel

La Pietà Angèle Dubeau Angèle Dubeau, violin Analekta 8723

07:31:00 00:06:56 Ludwig van Beethoven Piano Sonata No. 19 in G minor Op 49

Peter Takács, piano Cambria 1175

07:43:00 00:07:04 John Lunn Downton Abbey: Suite

Alastair King Chamber Orchestra of London Decca 16260

07:51:00 00:02:16 George Frideric Handel Messiah: His yoke is easy

Apollo's Fire Jeannette Sorrell Apollo's Singers Avie 2208

08:07:00 00:06:44 Johann Christian Bach Adriano in Siria: Overture

Simon Standage Academy of Ancient Music Chandos 540

08:16:00 00:04:56 Ferde Grofé Mississippi Suite: Mardi Gras

Steven Richman Harmonie Ensemble New York Bridge 9212

08:22:00 00:04:48 Ludwig van Beethoven Scherzo from Piano Trio No. 1 Op 1

Joseph Kalichstein, piano; Jaime Laredo, violin; Sharon Robinson, cello Koch Intl 7724

08:30:00 00:04:45 Jacques Offenbach Le roi Carotte: Overture

Antonio de Almeida Philharmonia Orchestra Philips 422057

08:37:00 00:02:44 Ernesto Nazareth Tango "Vem cá Branquinha"

Joel Fan, piano Reference 119

08:40:00 00:06:03 Ludwig van Beethoven Rondo from Piano Concerto No. 2 Op 19

Mahler Chamber Orchestra Leif Ove Andsnes Leif Ove Andsnes, piano Sony 370548

08:49:00 00:01:57 Leonard Bernstein Mass: Allelulia

Canadian Brass RCA 68633

08:55:00 00:05:51 Howard Shore The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring

Nic Raine City of Prague Philharmonic Silva 1160

09:05:00 00:20:40 Franz Liszt Piano Concerto No. 2 in A

Dallas Symphony Orchestra Andrew Litton André Watts, piano Telarc 80429

09:27:00 00:07:44 Franz Waxman Sunset Boulevard: Suite

Charles Gerhardt National Philharmonic RCA 81265

09:41:00 00:08:44 Ferruccio Busoni Divertimento Op 52

Rome Symphony Orchestra Francesco La Vecchia Laura Minguzzi, flute Naxos 572922

09:54:00 00:03:41 Giacomo Meyerbeer Le Prophète: Coronation March

Leonard Slatkin St Louis Symphony RCA 7716

WCLV MIDDAY with Mark Satola

10:00:00 00:01:31 Arthur Benjamin Jamaican Rumba

Joshua Pierce, piano; Dorothy Jonas, piano MSR 1260

10:01:00 00:01:35 Carlos Salzedo Suite of Eight Dances: Rumba

Yolanda Kondonassis, harp Azica 71273

10:03:00 00:07:19 Trevor Pinnock Passacaille, Gigue & Minuet after Handel

Trevor Pinnock English Concert Archiv 453451

10:14:00 00:05:18 Ludwig van Beethoven Scherzo from Sonata No. 18 Op 31

Peter Takács, piano Cambria 1175

10:22:00 00:04:41 Robert Schumann Novelette No. 1 in F major Op 21

Kotaro Fukuma, piano Naxos 557668

10:28:00 00:13:31 Robert Volkmann Serenade No. 3 for Strings in D minor Op 69

German Chamber Academy Neuss Johannes Goritzki Catherine Tunnell, cello CPO 999159

10:42:00 00:05:57 Sir Arnold Bax Russian Suite: Gopak

Bryden Thomson London Philharmonic Orchestra Chandos 8669

10:50:00 00:28:26 Wolfgang Amadeus Mozart Concertone for 2 Violins in C

English Chamber Orchestra Shlomo Mintz Shlomo Mintz, violin; Hagai Shaham, violin Avie 2058

11:18:00 00:09:01 Ludwig van Beethoven Adagio from Piano Concerto No. 2 Op 19

Mahler Chamber Orchestra Leif Ove Andsnes Leif Ove Andsnes, piano Sony 370548

11:27:00 00:04:10 Reinhard Keiser The Ridiculous Prince Jodelet: Sinfonia

Academy Ancient Music Berlin Harm Mundi 901852

11:38:00 00:05:50 Giuseppe Verdi Luisa Miller: Overture

Riccardo Muti La Scala Philharmonic Sony 68468

11:45:00 00:06:53 Nicolò Paganini Rondo from Violin Concerto No. 1 Op 6

London Symphony Orchestra Leonard Slatkin Midori, violin Philips 420943

11:54:00 00:03:03 Leroy Anderson The Classical Jukebox

Leonard Slatkin BBC Concert Orchestra Naxos 559313

MERIDIAN

12:10:00 00:07:08 George Gershwin Strike Up the Band: Overture

Michael Tilson Thomas Buffalo Philharmonic CBS 42240

12:17:00 00:07:01 Léo Delibes Sylvia: Cortège de Bacchus

Martin West San Francisco Ballet Orchestra Reference 125

12:27:00 00:06:52 Emmanuel Chabrier The King in Spite of Himself: Fête

Neeme Järvi Orch de la Suisse Romande Chandos 5122

12:37:00 00:09:04 Ralph Vaughan Williams English Folk Song Suite

John Wilson Royal Liverpool Philharmonic Avie 2194

12:47:00 00:12:23 Christopher Palmer Fantasy on Puccini's "La Bohème"

Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner Christopher Warren-Green, vn EMI 49552

THE BIG WORK AT ONE

13:00:00 00:45:53 Sergei Rachmaninoff Symphony No. 1 in D minor Op 13

Andrew Litton Royal Philharmonic Orchestra VirginClas 90830

13:50:00 00:10:39 Franz Waxman Fantasie on Wagner's "Tristan und Isolde"

London Symphony Orchestra Andrew Litton Nadja Salerno-Sonnenberg, vn; Leslie Stifelman, piano Nonesuch 79464

WCLV MIDDAY

14:00:00 00:04:08 Leonard Bernstein Candide: Overture

Leonard Bernstein New York Philharmonic Sony 63085

14:04:00 00:02:35 Leonard Bernstein Candide: The Best of All Possible Worlds

Canadian Brass RCA 68633

14:12:00 00:09:14 Wolfgang Amadeus Mozart Divertimento No. 8 for Winds in F

Quintett.Wien Nimbus 5479

14:24:00 00:19:29 George W. Chadwick Tam O'Shanter

Neeme Järvi Detroit Symphony Orchestra Chandos 9439

14:46:00 00:13:07 Leos Janácek Fairy Tale

Matt Haimovitz, cello; Christopher O'Riley, piano Oxingale 2019

MAY CHOICE CDs

15:00:00 00:10:00 Ludwig van Beethoven Rondo from Piano Concerto No. 4 Op 58

Mahler Chamber Orchestra Leif Ove Andsnes Leif Ove Andsnes, piano Sony 370548

15:10:00 00:03:26 Igor Stravinsky Tango in D minor

Jenny Lin, piano Steinway 30028

15:13:00 00:30:52 Wolfgang Amadeus Mozart Piano Concerto No. 20 in D minor

Orchestra Mozart Claudio Abbado Martha Argerich, piano DeutGram 4791033

WCLV DRIVE TIME with Bill O'Connell

15:58:00 00:03:59 Traditional Lucerne Song Philip Jones Brass Ensemble

John Fletcher, tuba Claves 600

16:07:00 00:02:23 Wolfgang Amadeus Mozart German Dance in F

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 429783

16:12:00 00:10:57 Franz Waxman Carmen Fantasy London Symphony Orchestra

Andrew Litton Nadja Salerno-Sonnenberg, vn Nonesuch 79464

16:27:00 00:04:44 Bernard Herrmann North by Northwest: Conversation Piece

Paul Bateman City of Prague Philharmonic Silva 1093

16:35:00 00:06:36 Antonín Dvorák Two Waltzes from Op 54

Chilingirian Quartet Duncan McTier, double bass Chandos 8874

16:42:00 00:06:03 Ludwig van Beethoven Rondo from Piano Concerto No. 2 Op 19

Mahler Chamber Orchestra Leif Ove Andsnes Leif Ove Andsnes, piano Sony 370548

16:52:00 00:02:46 Arvo Pärt Psalm 95 "Cantate Domino"

Paul Hillier Theatre of Voices; Christopher Bowers-Broadbent,o Harm Mundi 907182

16:56:00 00:03:26 Johann Nepomuk Hummel Rondo from Piano Trio No. 3 Op 35

Beaux Arts Trio Philips 446077

17:05:00 00:04:47 Louis Théodore Gouvy Scherzo from Symphony No. 4

Jacques Mercier German Radio Philharmonic CPO 777382

17:26:00 00:07:45 Max Bruch Finale from Violin Concerto No. 1 Op 26

Cincinnati Pops Orchestra Erich Kunzel Chad Hoopes, violin Telarc 80745

17:40:00 00:04:19 George Frideric Handel Jephtha: When his loud voice in thunder

Academy Ancient Music Berlin Marcus Creed RIAS Chamber Chorus BerlinClas 1057

17:46:00 00:03:39 George Frideric Handel Messiah: Hallelujah

Apollo's Fire Jeannette Sorrell Apollo's Singers Avie 2208

17:52:00 00:03:09 Clarice Assad Impressions: Dança Brasileira

New Century Chamber Orch Nadja Salerno-Sonnenberg, vn NSS Music 8

17:56:00 00:03:02 Leos Janácek Moravian Dances: Fur Coat Dance

Antoni Wit Warsaw Philharmonic Naxos 572695

DINNER CLASSICS

18:09:00 00:18:21 Franz Liszt Piano Concerto No. 1 in E flat

Dallas Symphony Orchestra Andrew Litton André Watts, piano Telarc 80429

18:30:00 00:03:49 Ferruccio Busoni Giga, Bolero and Variations after Mozart

Geoffrey Tozer, piano Chandos 9394

18:36:00 00:02:23 Ferruccio Busoni Viennese Dance Song Op 28

Per Enoksson, violin; Kathryn Stott, piano Bis 784

18:41:00 00:12:01 Alexander Borodin Prince Igor: Polovetsian Dances

Sir Simon Rattle Berlin Philharmonic EMI 273

18:53:00 00:05:17 Alexander Borodin Scherzo from Symphony No. 2

Sir Simon Rattle Berlin Philharmonic EMI 273

SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:19:08 Nikolai Rimsky-Korsakov The Tale of Tsar Saltan: Suite Op 57

Gerard Schwarz Seattle Symphony Naxos 572693

19:23:00 00:30:31 Wolfgang Amadeus Mozart Piano Concerto No. 25 in C

Orchestra Mozart Claudio Abbado Martha Argerich, piano DeutGram 4791033

19:57:00 00:01:59 Percy Grainger Shepherd's Hey!

Frederick Fennell Cleveland Symphonic Winds Telarc 80099

SPRING FOR MUSIC 2014: New York Philharmonic/Alan Gilbert; Jacques Imbrailo, baritone; Westminster Symphonic Choir; Brooklyn Youth Chorus – the New York premiere of Christopher Rouse's sprawling choral work, Requiem, recorded in Carnegie Hall, Monday 5/5/2014

20:10:00 Christopher Rouse Requiem

CONCERT HALL: Daniil Trifonov in Carnegie Hall

22:16:00 00:38:27 Frédéric Chopin Twenty-four Preludes Op 28

Daniil Trifonov, piano DeutGram 4791728

22:55:00 00:03:07 Frédéric Chopin Prelude No. 13 in F sharp Op 28

Daniil Trifonov, piano DeutGram 4791728

23:00 CITY CLUB FORUM – recorded today at The City Club of Cleveland, a citadel of free speech, David Orr, Professor, Oberlin College “The Oberlin Project: How One City is Eliminating Carbon, Restoring the Local Food Economy and Figuring Out How to Be Truly Sustainable”