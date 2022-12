Program Guide 05-12-2014

00:00 WCLV ALL NIGHT with Robin Grier

00:02:00 00:31:19 Dmitri Shostakovich Symphony No. 1 in F minor Op 10

Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra MAA 1032

00:35:00 00:34:08 Modest Mussorgsky Pictures at an Exhibition

Evgeny Kissin, piano RCA 63884

01:11:00 00:41:18 Paul Dukas Symphony in C major

Jesús López-Cobos Cincinnati Symphony Telarc 80515

01:54:00 00:31:07 Jules Massenet Piano Concerto in E flat

BBC Scottish Symphony Jean-Yves Ossonce Stephen Coombs, piano Hyperion 66897

02:27:00 00:38:20 Gabriel Fauré Requiem Op 48

St Cecilia Academy Orchestra Myung-Whun Chung Cecilia Bartoli, mezzo-soprano; Bryn Terfel, baritone; St Cecilia Academy Chorus DeutGram 459365

03:07:00 00:16:20 Jan Vanhal Symphony in C minor

Kevin Mallon Toronto Camerata Naxos 557483

03:25:00 00:28:17 Giovanni Battista Viotti Violin Concerto No. 22 in A minor

Brandenburg Orchestra Roy Goodman Elizabeth Wallfisch, violin Hyperion 66840

03:55:00 00:35:15 Ludwig van Beethoven Concerto for Violin, Cello & Piano in C major Op 56

CityMusic Cleveland James Gaffigan Daniel Shapiro, piano; Kyung Sun Lee, violin; Edward Arron, cello CityMusic 2

04:32:00 00:53:14 Franz Schubert String Quintet in C major

Tokyo String Quartet David Watkin, cello Harm Mundi 807427

05:27:00 00:08:19 Pablo de Sarasate Song of the Nightingale Op 29

Julia Fischer, violin; Milana Chernyavska, piano Decca 4785950

05:37:00 00:07:00 Manuel de Falla La vida breve: Interlude & Spanish Dance

Jesús López-Cobos Cincinnati Symphony Telarc 80149

05:51:00 00:04:32 Edvard Grieg Lyric Pieces Book 5: Nocturne Op 54

Andrei Gavrilov, piano DeutGram 437522

05:56:00 00:02:15 Franz Liszt Nocturne "En rêve"

Benjamin Grosvenor, piano Decca 16421

06:00 BBC NEWS; FIRST PROGRAM with Jacqueline Gerber - Music and information to get your morning going, including the Sousalarm at 6:55am, Composers Datebook at 9:05 and the Movie Quiz at 9:25

06:08:00 00:05:54 Gabriel Fauré Mazurka in B flat major Op 32

Kathryn Stott, piano Hyperion 66911

06:15:00 00:08:13 Isaac Albéniz Iberia: El Albaicín

Jesús López-Cobos Cincinnati Symphony Telarc 80470

06:24:00 00:05:43 Franz Liszt Ballade from "The Flying Dutchman"

Daniel Barenboim, piano DeutGram 4779525

06:31:00 00:07:25 Jean-Féry Rebel Ulysses: Suite

Les Délices Délices 2012

06:40:00 00:06:52 Wolfgang Amadeus Mozart Rondo for Violin & Orchestra in B flat major

Philharmonia Orchestra Thomas Zehetmair Thomas Zehetmair, violin Teldec 46448

06:48:00 00:04:24 Sir Edward Elgar Nimrod from "Enigma Variations" Op 36

Michael Stern Kansas City Symphony Reference 129

06:51:00 00:02:11 Marc-André Hamelin Etude No. 1 in A minor

Marc-André Hamelin, piano Hyperion 67789

06:55:00 00:04:03 John Philip Sousa March "The Free Lance"

Frederick Fennell Tokyo Kosei Wind Orchestra Brain 7504

07:05:00 00:05:52 Gabriel Fauré Pavane Op 50 Academy St. Martin in Fields

Mathias Mönius Albrecht Mayer, oboe d'amore Decca 4782564

07:10:00 00:07:08 Sir William Walton Coronation March "Orb and Sceptre"

André Previn Royal Philharmonic Orchestra Telarc 80125

07:20:00 00:04:16 Pablo de Sarasate Spanish Dance No. 1 "Malagueña" Op 21

Julia Fischer, violin; Milana Chernyavska, piano Decca 4785950

07:25:00 00:01:39 Fritz Kreisler Toy Soldier's March

James Ehnes, violin; Eduard Laurel, piano Analekta 3159

07:27:00 00:05:20 Franz Joseph Haydn Finale from Piano Trio No. 45

Vienna Piano Trio Nimbus 5535

07:40:00 00:08:51 John Williams The Cowboys: Overture

John Williams Boston Pops Orchestra Philips 420178

07:50:00 00:02:59 Eric Whitacre Little Birds

Noel Edison Elora Festival Singers; Leslie De' Ath, piano Naxos 559677

07:55:00 00:03:14 Ari Pulkkinen Angry Birds: Main Theme

Andrew Skeet London Philharmonic Orchestra X5 Group 2011

08:07:00 00:05:26 Antonín Dvorák Finale from String Quartet No. 12 Op 96

Cavani String Quartet Azica 71203

08:15:00 00:08:03 George Frideric Handel Keyboard Suite No. 13 in B flat major

Keith Jarrett, piano ECM 1530

08:25:00 00:03:45 Gian Carlo Menotti Sebastian: Barcarolle

Andrew Schenck New Zealand Symphony Koch Intl 7005

08:28:00 00:10:49 Leonard Bernstein On the Town: Three Dance Episodes

Leonard Slatkin St Louis Symphony EMI 63905

08:40:00 00:07:14 Gabriel Fauré Barcarolle No. 3 in G flat Op 42

Charles Owen, piano Avie 2240

08:51:00 00:02:32 Jean-Marie Leclair Recréation de Musique No. 2: Tambourins

Florilegium Channel 7595

08:55:00 00:05:04 John Williams Superman: Love Theme

Carl Davis Royal Liverpool Philharmonic Naxos 572111

09:05:00 00:15:19 Jules Massenet Suite No. 4 "Picturesque Scenes"

Jean-Yves Ossonce New Zealand Symphony Naxos 553125

09:22:00 00:08:15 Elmer Bernstein The Grifters: Suite

Royal Philharmonic Pops Orch Elmer Bernstein Cynthia Millar, synthesizer Denon 75288

09:35:00 00:04:45 Pablo de Sarasate Jota aragonesa Op 27

Julia Fischer, violin; Milana Chernyavska, piano Decca 4785950

09:55:00 00:02:38 John Dowland Now, o now, I needs must part La Nef

Michael Slattery, tenor Atma 2650

10:00 WCLV MIDDAY with Mark Satola

10:00:00 00:02:21 Jean-Philippe Rameau Rondeau "La Villageoise"

Christopher O'Riley, piano CPI 3294112

10:02:00 00:04:39 Francis Poulenc Villageoises

Pascal Rogé, piano Decca 425862

10:07:00 00:07:10 Giuseppe Verdi Nabucco: Overture

Riccardo Muti La Scala Philharmonic Sony 68468

10:14:00 00:05:15 Domenico Scarlatti Sonata in E major

Yundi, piano DeutGram 6090

10:25:00 00:03:44 Carl Maria von Weber Turandot: Overture

Neeme Järvi Philharmonia Orchestra Chandos 8766

10:30:00 00:13:30 Richard Wagner Parsifal: Act 1 Prelude

Christian Thielemann Philadelphia Orchestra DeutGram 453485

10:44:00 00:06:05 Mario Castelnuovo-Tedesco Rondo Mexicano Op 201

London Philharmonic Orchestra Leonard Slatkin Kazuhito Yamashita, guitar; Naoko Yamashita, guitar RCA 60355

10:50:00 00:31:04 Frédéric Chopin Piano Sonata No. 3 in B minor Op 58

Ingrid Fliter, piano EMI 14899

11:21:00 00:08:19 Pablo de Sarasate Song of the Nightingale Op 29

Julia Fischer, violin; Milana Chernyavska, piano Decca 4785950

11:29:00 00:06:42 Albert Roussel Divertissement Op 6

Catherine Cantin, flute; Maurice Bourgue, oboe; Michel Portal, clarinet; Amaury Wallez, bassoon; Pascal Rogé, piano Decca 425861

11:36:00 00:06:25 Johann Nepomuk Hummel Rondo from Bassoon Concerto

Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner Klaus Thunemann, bassoon Philips 432081

11:54:00 00:03:52 Stephen Hough Etude de concert

Stephen Hough, piano Hyperion 67043

12:00pm BBC NEWS; MERIDIAN - Lighter fare for your midday break

12:10:00 00:05:05 Sir Arthur Sullivan The Yeoman of the Guard: Overture

Sir Neville Marriner Academy St. Martin in Fields Philips 434916

12:15:00 00:04:35 Juventino Rosas Waltz "Over the Waves"

Alondra de la Parra Philharmonic Orch of Americas Sony 75555

12:19:00 00:05:20 Hector Berlioz The Trojans: Trojan March

David Zinman Baltimore Symphony Orchestra Telarc 80164

12:25:00 00:07:18 Johann Strauss Jr Die Fledermaus: Ballet Music

Slovak Radio Symphony Johannes Wildner Bratislava City Choir MarcoPolo 223247

12:39:00 00:07:37 Emile Waldteufel Waltz "The Skaters" Op 183

Ronald Corp New London Orchestra Hyperion 66998

12:48:00 00:09:37 Eric Coates The Three Bears Phantasy

Sinfonia ViVa Malcolm Nabarro Leo Phillips, violin ASV 2053

THE BIG WORK AT ONE

13:00:00 00:48:55 Ralph Vaughan Williams Symphony No. 2

André Previn Royal Philharmonic Orchestra Telarc 80138

13:48:00 00:07:14 Sir William Walton Capriccio burlesco

James Judd Florida Philharmonic Harm Mundi 907070

14:00 WCLV MIDDAY

14:00:00 00:05:05 Teresa Carreño Waltz "Flower Basket" Op 9

Alan Feinberg, piano Argo 436121

14:05:00 00:02:20 Stephen Goss The Chinese Garden: Red Flowers Blooming

Xuefei Yang, guitar EMI 6322

14:07:00 00:07:49 Sergei Rachmaninoff Suite from Bach's Violin Partita No. 3

Olga Kern, piano Harm Mundi 907336

14:19:00 00:12:29 Nikolai Rimsky-Korsakov The Snow Maiden: Suite

Gerard Schwarz Seattle Symphony Naxos 572787

14:34:00 00:11:23 Felix Mendelssohn String Symphony No. 6 in E flat major

Nicholas Ward Northern Chamber Orchestra Naxos 553161

14:46:00 00:10:01 Erich Wolfgang Korngold Finale from Symphony Op 40

Franz Welser-Möst Philadelphia Orchestra EMI 56169

14:57:00 00:02:13 Jean-Philippe Rameau Les Indes Galantes: Danse des Sauvages

Marc Minkowski Musicians of the Louvre Archiv 4478

15:00 MONDAY MOZART

15:00:00 00:06:21 Wolfgang Amadeus Mozart Mitridate: Overture

Mario Bernardi Calgary Philharmonic CBC 5149

15:06:00 00:09:07 Wolfgang Amadeus Mozart Rondo in A minor

Alexander Schimpf, piano Genuin 10181

15:15:00 00:04:19 Wolfgang Amadeus Mozart March in D

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 429783

15:19:00 00:20:27 Franz Joseph Haydn Sinfonia Concertante in B flat major

Chamber Orchestra of Europe Claudio Abbado Marieke Blankestijn, violin; William Conway, cello; Douglas Boyd, oboe; Matthew Wilkie, bassoon DeutGram 4778117

15:49:00 00:08:19 Wolfgang Amadeus Mozart Minuet & Finale from Serenade No. 9

Claudio Abbado Berlin Philharmonic Sony 53277

15:58:00 00:04:16 Pablo de Sarasate Spanish Dance No. 3 "Romanza andaluza" Op 22

Julia Fischer, violin; Milana Chernyavska, piano Decca 4785950

16:00 WCLV DRIVE TIME with Bill O’Connell - Music and information for the afternoon commute, including Composers Datebook at 4:00pm and the Movie Quiz at 4:25.

16:07:00 00:01:50 Dmitri Shostakovich Ballet Suite No. 1: Polka

Constantine Orbelian Moscow Chamber Orchestra Delos 3257

16:12:00 00:11:25 Francis Poulenc Flute Sonata

The Hague Philharmonic Neeme Järvi Sharon Bezaly, flute Bis 1679

16:28:00 00:04:24 Dimitri Tiomkin Friendly Persuasion: Main Theme

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80319

16:34:00 00:05:36 Franz Schubert Andante from Symphony No. 6

Thomas Zehetmair Northern Sinfonia Avie 2224

16:42:00 00:06:41 Gabriel Fauré Cantique de Jean Racine Op 11

City of London Sinfonia John Rutter Cambridge Singers Collegium 109

16:52:00 00:03:03 Jules Massenet Le Cid Ballet Suite: Castillan

Sir Neville Marriner Academy St. Martin in Fields Capriccio 10569

16:55:00 00:04:29 Jules Massenet Le Cid Ballet Suite: Madrilène

Sir Neville Marriner Academy St. Martin in Fields Capriccio 10569

17:05:00 00:05:39 Gabriel Fauré Scherzo from Piano Quartet No. 1 Op 15

Emanuel Ax, piano; Isaac Stern, violin; Jaime Laredo, viola; Yo-Yo Ma, cello Sony 48066

17:25:00 00:02:33 Randall Thompson Pueri Hebraeorum

Timothy Seelig Turtle Creek Chorale Reference 61

17:27:00 00:04:02 Pavel Chesnokov Salvation is Created

Timothy Seelig Turtle Creek Chorale Reference 61

17:31:00 00:02:52 Ernst Toch Geographical Fugue

Timothy Seelig Turtle Creek Chorale Reference 61

17:40:00 00:04:55 Pablo de Sarasate Spanish Dance No. 8 "Habanera" Op 26

Julia Fischer, violin; Milana Chernyavska, piano Decca 4785950

17:47:00 00:02:27 Johann Sebastian Bach Finale from Violin Concerto No. 2

Academy St. Martin in Fields Julia Fischer Julia Fischer, violin Decca 12490

17:52:00 00:02:44 Orlande de Lassus Domine Dominus noster

King's Singers Naxos 572987

17:54:00 00:04:59 Silvestre Revueltas La Noche de los Mayas: Noche de Jaranas

Gustavo Dudamel Simón Bolívar Symphony DeutGram 4778775

18:00 BBC NEWS; DINNER CLASSICS

18:09:00 00:14:23 Gabriel Fauré Masques et bergamasques Op 112

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 449186

18:27:00 00:03:01 Jules Massenet Werther: Toute mon âme est la!..Pourquoi

Prague Philharmonic Orchestra Marco Armiliato Jonas Kaufmann, tenor Decca 10837

18:33:00 00:04:06 Jules Massenet Elégie Op 10

Eugene Ormandy Philadelphia Orchestra Sony 48260

18:40:00 00:14:00 Antonio Vivaldi Oboe Concerto in C major

New Brandenburg Collegium Anthony Newman Alex Klein, oboe Cedille 7003

18:52:00 00:06:30 Gabriel Fauré Barcarolle No. 2 in G Op 41

Charles Owen, piano Avie 2240

SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:23:31 Étienne Méhul Symphony No. 3 in C major

Michel Swierczewski Gulbenkian Orchestra Nimbus 5185

19:28:00 00:28:17 Giovanni Battista Viotti Violin Concerto No. 22 in A minor

Brandenburg Orchestra Roy Goodman Elizabeth Wallfisch, violin Hyperion 66840

19:58:00 00:01:30 Johann Sebastian Bach Cello Suite No. 1: Gigue

Andrés Díaz, cello Azica 71252

20:00 WCLV ESSENTIAL CLASSICS

20:02:00 00:13:48 Ludwig van Beethoven Piano Sonata No. 14 in C sharp minor Op 27

HJ Lim, piano EMI 64952

20:18:00 00:38:20 Gabriel Fauré Requiem Op 48

St Cecilia Academy Orchestra Myung-Whun Chung Cecilia Bartoli, mezzo-soprano; Bryn Terfel, baritone; St Cecilia Academy Chorus DeutGram 459365

20:57:00 00:02:28 Anthony Holborne Almaine "The Choise"

Jordi Savall Hespèrion XXI AliaVox 9813

21:00 THE NEW YORK PHILHARMONIC THIS WEEK with Alec Baldwin

Alan Gilbert, conductor

Emmanuel Ax, piano

21:04:00 00:31:39 Wolfgang Amadeus Mozart Piano Concerto No. 25 in C major

21:39:00 00:55:34 Anton Bruckner Symphony No. 3 in D minor

22:40:00 00:12:03 Manuel de Falla The Three-Cornered Hat Suite No. 2

23:00 LATE PROGRAM

23:02:00 00:05:32 Jules Massenet Thaïs: Méditation

London Symphony Orchestra Daniel Harding Nicola Benedetti, violin DeutGram 6154

23:07:00 00:11:24 Franz Schubert Impromptu No. 7 in B flat major

Margarita Shevchenko, piano CIPC 96523

23:21:00 00:06:43 Michael Haydn Adagio from Notturno in F major

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 437782

23:27:00 00:09:19 Joseph Joachim Notturno in A major Op 12

Royal Stockholm Philharmonic Sakari Oramo Daniel Hope, violin DeutGram 15312

23:39:00 00:13:58 Gabriel Fauré Ballade in F sharp major Op 19

BBC Philharmonic Yan Pascal Tortelier Kathryn Stott, piano Chandos 9416

23:54:00 00:03:52 John Bull Fantasia

Alan Feinberg, piano Steinway 30019