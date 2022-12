Program Guide 05-06-2014

00:00 WCLV ALL NIGHT with Robin Grier

00:02:00 00:34:08 Franz Schubert Symphony No. 2 in B flat major

Sir Colin Davis Dresden State Orchestra RCA 68545

00:38:00 00:43:18 Hector Berlioz Harold in Italy Op 16

Helsinki Philharmonic Vladimir Ashkenazy David Aaron Carpenter, viola Ondine 1188

01:23:00 00:31:20 Gabriel Fauré Piano Quartet No. 1 in C minor Op 15

Emanuel Ax, piano; Isaac Stern, violin; Jaime Laredo, viola; Yo-Yo Ma, cello Sony 48066

01:56:00 00:18:13 Johann Sebastian Bach A Musical Offering: Trio Sonata in C minor

Joshua Smith, flute; Allison Guest Edberg, violin; Jory Vinikour, harpsichord; Ann Marie Morgan, cello Delos 3408

02:16:00 00:55:32 Anton Bruckner Symphony No. 6 in A major

Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Decca 436153

03:14:00 00:34:03 Claude Debussy La Boîte à Joujoux

Michael Tilson Thomas London Symphony Orchestra Sony 48231

03:50:00 00:34:17 Peter Tchaikovsky Serenade for Strings in C major Op 48

Christoph Eschenbach Philadelphia Orchestra Ondine 1150

04:26:00 00:18:04 Francis Poulenc Sextet for Piano & Winds

Wind Ensemble Pascal Rogé, piano; Patrick Gallois, flute; Maurice Bourgue, oboe Decca 421581

04:46:00 00:31:22 Sir Alexander Mackenzie Violin Concerto in C sharp minor Op 32

Royal Scottish Nat'l Orch Vernon Handley Malcolm Stewart, violin Hyperion 66975

05:19:00 00:19:04 Sir Charles Hubert H. Parry An English Suite

William Boughton English String Orchestra Nimbus 5366

05:40:00 00:05:31 Frédéric Chopin Nocturne No. 18 in E major Op 62

Nelson Freire, piano Decca 14053

05:53:00 00:03:10 Andrea Luchesi Piano Sonata in F [No. 1]

Roberto Plano, piano Concerto 2069

05:57:00 00:02:24 Georges Bizet Carmen Suite No. 1: Aragonaise

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80703

06:00 BBC NEWS; FIRST PROGRAM with Jacqueline Gerber

06:07:00 00:05:39 Franz Schubert Scherzo from "Grand Duo" Sonata

Claudio Abbado Chamber Orchestra of Europe DeutGram 423655

06:15:00 00:09:28 Georg Philipp Telemann Water Music Suite: Overture

Reinhard Goebel Cologne Musica Antiqua Archiv 413788

06:30:00 00:07:58 Marcel Grandjany Rhapsodie for Harp Op 10

Yolanda Kondonassis, harp Azica 71273

06:37:00 00:03:12 François Dompierre Mario: Theme La Pietà

Angèle Dubeau Angèle Dubeau, violin Analekta 8737

06:43:00 00:06:10 Peter Tchaikovsky Suite No. 2: Waltz Op 53

Neeme Järvi Detroit Symphony Orchestra Chandos 9454

06:51:00 00:02:08 William Grant Still Suite for Violin: Gamin

Alexa Still, flute; Susan DeWitt Smith, piano Koch Intl 7192

06:55:00 00:03:51 Victor Herbert Babes in Toyland: March of the Toys

Robert Porco Cleveland Orchestra MAA 2011

07:05:00 00:04:11 John Williams Memoirs of a Geisha: Going to School

Chicago Symphony Orchestra John Williams Yo-Yo Ma, cello Sony 752307

07:10:00 00:09:16 Amy Beach Finale from "Gaelic" Symphony Op 32

Neeme Järvi Detroit Symphony Orchestra Chandos 8958

07:20:00 00:02:03 Henry Purcell Amphitrion: Hornpipe

Kevin Mallon Aradia Ensemble Naxos 570149

07:23:00 00:03:12 Johann Strauss Radetzky March Op 228

Franz Welser-Möst Vienna Philharmonic Sony 544071

07:31:00 00:04:06 Leroy Anderson Song of Jupiter

BBC Concert Orchestra Leonard Slatkin David McCallum, trumpet Naxos 559356

07:40:00 00:05:24 Edward MacDowell Suite No. 1: In a Haunted Forest Op 42

Takuo Yuasa Ulster Orchestra Naxos 559075

07:50:00 00:04:23 Maurice Ravel Valse noble et sentimentale No. 7

Vladimir Spivakov, violin; Sergei Bezrodny, piano RCA 60861

07:55:00 00:02:44 Ottorino Respighi The Birds: The Hen

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 437533

07:58:00 00:01:49 William Boyce Jig from Symphony No. 7 Op 2

Christopher Hogwood Academy of Ancient Music l'Oiseau 436761

08:07:00 00:05:42 Wolfgang Amadeus Mozart Allegro from Divertimento for Strings

Anton Steck Concerto Cologne Archiv 4775800

08:15:00 00:05:55 Robert Schumann Allegro from String Quartet No. 2 Op 41

Melos Quartet DeutGram 423670

08:20:00 00:03:44 Georges Bizet Carmen Suite No. 2: Changing of the Guard

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80703

08:29:00 00:08:43 Charles Tomlinson Griffes Poem for Flute & Orchestra

Cleveland Sinfonietta Louis Lane Maurice Sharp, flute Epic 1116

08:40:00 00:05:52 David Diamond Allegretto from Symphony No. 4

Leonard Bernstein New York Philharmonic Sony 60594

08:49:00 00:03:32 Ludwig van Beethoven Scherzo from Piano Trio No. 2 Op 1

Joseph Kalichstein, piano; Jaime Laredo, violin; Sharon Robinson, cello Koch Intl 7724

08:55:00 00:05:33 Edward Ward Phantom of the Opera: Piano Concerto

Fairfax Symphony Orchestra William Hudson Santiago Rodriguez, piano Elan 82268

09:05:00 00:17:17 Johann Sebastian Bach Orchestral Suite No. 3 in D major

Monica Huggett Ensemble Sonnerie Avie 2171

09:28:00 00:05:19 Franz Liszt Hungarian Rhapsody No. 10 in E

Roberto Szidon, piano DeutGram 4779525

09:35:00 00:06:49 Josef Suk Scherzo from Symphony No. 1 Op 14

Václav Neumann Czech Philharmonic Orchestra Supraphon 111964

09:45:00 00:08:20 Wolfgang Amadeus Mozart Rondo from Piano Concerto No. 13

CityMusic Cleveland Joel Smirnoff Alexander Schimpf, piano CityMusic 2013

09:55:00 00:03:26 Eleanor Farjeon Morning Has Broken La Pietà

Angèle Dubeau Angèle Dubeau, violin Analekta 8737

10:00 WCLV MIDDAY with Mark Satola

10:04:00 00:03:53 Ignace Jan Paderewski Minuet in G major Op 14

Daniell Revenaugh, piano Seraphim 73300

10:08:00 00:02:38 Sergei Prokofiev Summer Night Suite: Minuet Op 123

Mikhail Pletnev Russian National Orchestra DeutGram 469376

10:13:00 00:07:01 Johannes Brahms Rhapsody in G minor Op 79

Hélène Grimaud, piano DeutGram 6904

10:23:00 00:04:30 Jean Sibelius Andante festivo

Neeme Järvi Detroit Symphony Orchestra Chandos 9227

10:29:00 00:04:09 Ludwig van Beethoven Variations on Arne's "Rule Britannia"

Olli Mustonen, piano Decca 436834

10:36:00 00:12:40 Franz Schubert Theme & Variations from Octet

Cleveland Octet Sony 62655

10:51:00 00:07:51 Hector Berlioz Reverie and Caprice Op 8

Orpheus Chamber Orchestra Guillermo Figueroa, violin DeutGram 431680

11:01:00 00:29:40 Johann Nepomuk Hummel Piano Concerto No. 6 in A flat major Op 113

London Mozart Players Howard Shelley Howard Shelley, piano Chandos 9558

11:33:00 00:08:25 Johann Friedrich Fasch Ouverture from Suite in A minor

Tempesta di Mare Chandos 783

11:43:00 00:06:28 Josef Suk Finale from Serenade for Strings Op 6

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 447109

11:52:00 00:07:03 Jacques Offenbach Monsieur et Madame Denis: Overture

Antonio de Almeida Philharmonia Orchestra Philips 422057

12:00pm BBC NEWS; MERIDIAN

12:10:00 00:06:21 Franz von Suppé The Jolly Robbers: Overture

Zubin Mehta Vienna Philharmonic CBS 44932

12:19:00 00:06:07 Leroy Anderson A Harvard Festival

Leonard Slatkin BBC Concert Orchestra Naxos 559356

12:27:00 00:07:17 Erich Wolfgang Korngold The Private Lives of Elizabeth & Essex:

Charles Gerhardt National Philharmonic RCA 81266

12:37:00 00:10:44 Bedrich Smetana Má vlast: The Moldau

Franz Welser-Möst Cleveland Orchestra MAA 2013

12:49:00 00:09:25 Mikhail Glinka Waltz Fantasy

Neeme Järvi Detroit Symphony Orchestra Chandos 9227

13:00 THE BIG WORK AT ONE

13:00:00 00:32:25 Luigi Cherubini Symphony in D major

Howard Griffiths Zurich Chamber Orchestra CPO 999521

13:02:00 00:42:08 Franz Schmidt Symphony No. 3 in A major

Neeme Järvi Chicago Symphony Orchestra Chandos 9000

13:32:00 00:23:12 Franz Joseph Haydn Symphony No. 93 in D

George Szell Cleveland Orchestra Sony 768779

13:45:00 00:14:24 Anton Webern Im Sommerwind

Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Decca 436240

14:00 WCLV MIDDAY

14:00:00 00:03:40 Ermanno Wolf-Ferrari The Jewels of the Madonna: Serenata

Gianandrea Noseda BBC Philharmonic Chandos 10511

14:03:00 00:02:03 Alexander Borodin Petite Suite: Serenade

Gennady Rozhdestvensky Royal Stockholm Philharmonic Chandos 9386

14:08:00 00:08:53 Antonín Dvorák Overture "My Home" Op 62

Theodore Kuchar Janácek Philharmonic Brilliant 92297

14:20:00 00:07:23 Sir Arnold Bax Symphonic Scherzo

Vernon Handley Royal Philharmonic Orchestra Chandos 8464

14:40:00 00:13:56 Johann Christian Bach Sinfonia Concertante in D major

Hanover Band Anthony Halstead Rachel Brown, flute; Utako Ikeda, flute; Graham Cracknell, violin; Peter Hanson, violin; Sebastian Comberti, cello CPO 999628

14:55:00 00:04:03 Sergei Rachmaninoff Paraphrase on Kreisler's "Liebesleid"

Olga Kern, piano Harm Mundi 907336

15:00 WCLV ARTS PARTNERS

15:02:00 00:18:59 Sergei Prokofiev Piano Sonata No. 7 in B flat major Op 83

Soyeon Lee, piano Koch Intl 7759

15:25:00 00:09:55 Wolfgang Amadeus Mozart mvt 1 Serenade #10 in B-flat K.361

Chamber Orchestra of Europe Alexander Schneider ASV 242

15:38:00 00:07:33 Johann Sebastian Bach Well-Tempered Clavier Book I: Prelude and Fugue No. 4 in C minor

Helene Hrimaud, piano DG 12504

15:45:00 00:06:39 Johann Sebastian Bach Well-Tempered Clavier Book II: Prelude and Fugue No. 9 in E major

Helene Grimaud, piano DG 12504

15:54:00 00:02:03 Johannes Brahms Hungarian Dance No. 20 in E minor

Yaara Tal, piano; Andreas Groethuysen, piano Sony 53285

16:00 WCLV DRIVE TIME with Bill O'Connell

15:58:00 00:04:14 Heinrich Wilhelm Ernst Grand Caprice on Schubert's "Erlkönig" Op 26

Shannon Lee, violin Telarc 80695

16:06:00 00:03:26 Eleanor Farjeon Morning Has Broken La Pietà

Angèle Dubeau Angèle Dubeau, violin Analekta 8737

16:15:00 00:09:55 Hector Berlioz Benvenuto Cellini: Overture

Sir Colin Davis Dresden State Orchestra RCA 68790

16:26:00 00:04:53 John Williams Indiana Jones and the Temple of Doom:

John Williams Boston Pops Orchestra Sony 51333

16:35:00 00:04:21 Varvara Gaigerova Scherzo Op 8

Eliesha Nelson, viola; Glen Inanga, piano Sono Lumin 92136

16:41:00 00:08:35 Felix Mendelssohn Finale from Symphony No. 3 Op 56

Roy Goodman Hanover Band Nimbus 5318

16:52:00 00:02:54 Ola Gjeilo Prelude

Charles Bruffy Phoenix Chorale Chandos 5100

16:58:00 00:01:14 Julio Sagreras El colibrí

Jason Vieaux, guitar Azica 71287

17:05:00 00:04:46 Joe Hisaishi Kikujiro: The Rain

La Pietà Angèle Dubeau Angèle Dubeau, violin Analekta 8737

17:26:00 00:08:31 Frédéric Chopin Three Waltzes Op 64

Ingrid Fliter, piano EMI 14899

17:40:00 00:04:09 Sergei Rachmaninoff Aleko: Women's Dance

Paavo Järvi Cincinnati Symphony Telarc 80670

17:45:00 00:04:16 Sergei Rachmaninoff Prelude in C sharp minor Op 3

Vassily Primakov, piano Bridge 9348

17:52:00 00:04:11 Marjan Mozetich Unfolding Sky

Angèle Dubeau La Pietà Analekta 8737

17:57:00 00:01:49 John Dowland My Lady Hunsdon's Puffe

Nigel North, lute Naxos 557586

18:00 BBC NEWS; DINNER CLASSICS

18:09:00 00:17:25 Frédéric Chopin Variations on "Là ci darem la mano" Op 2

Orch of Age of Enlightenment Sir Charles Mackerras Emanuel Ax, piano Sony 60771

18:29:00 00:04:08 Edvard Grieg Lyric Suite: Nocturne Op 54

Neeme Järvi Gothenburg Symphony DeutGram 437524

18:36:00 00:05:18 Edvard Grieg Lyric Pieces Book 5: Shepherd Boy Op 54

Andrei Gavrilov, piano DeutGram 437522

18:44:00 00:10:38 Franz Liszt Hungarian Rhapsody No. 1 for Orchestra

Iván Fischer Budapest Festival Orchestra DeutGram 4779525

18:54:00 00:03:49 Edvard Grieg Lyric Pieces Book 3: Erotik Op 43

Per Tengstrand, piano Azica 71207

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:14:56 Wolfgang Amadeus Mozart Horn Concerto No. 4 in E flat major

English Chamber Orchestra Ralf Gothóni Richard Berry, horn Avie 35

19:19:00 00:36:21 Antonín Dvorák Symphony No. 7 in D minor Op 70

Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Decca 417564

19:57:00 00:01:57 Lou Harrison Gigue & Musette

Michael Boriskin, piano Koch Intl 7465

20:00 WCLV ESSENTIAL CLASSICS

20:02:00 00:12:09 Maurice Ravel La valse

Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Teldec 44945

20:16:00 00:38:15 Manuel de Falla The Three-Cornered Hat

BBC Philharmonic Juanjo Mena Raquel Lojendio, soprano Chandos 10694

20:56:00 00:02:54 Sir Edward Elgar Salut d'amour Op 12

Royal Liverpool Philharmonic Vernon Handley Natalie Clein, cello EMI 1409

21:00 CHICAGO SYMPHONY with Lisa Simeone - Nicolas McGegan, conductor; Vivica Genaux, mezzo-soprano

21:04:00 00:11:33 George Frideric Handel Concerto Grosso in G major Op 6

21:15:00 00:05:05 Antonio Vivaldi: La fida ninfa: Alma oppressa

21:22:00 00:08:40 Nicolò Porpora: Poliferno: Oh volesser gli Dei...Dolci, freschi aurette

21:35:00 00:12:30 Johann Christian Bach Symphony in G minor Op 6

21:49:00 00:04:51 Nicolò Porpora: Artaserse: Or la nube procellosa

22:06:00 00:07:57 Riccardo Broschi: Idaspe: Qual guerriero in campo armato (1730)

22:15:00 00:22:42 Franz Joseph Haydn Symphony No.100 in G major

22:37:00 00:22:13 Dmitri Shostakovich Chamber Symphony in C minor Op 110

23:00 LATE PROGRAM

23:00:00 00:08:30 Thomas Ravenscroft The Three Ravens

Apollo's Fire Countryside Players Jeannette Sorrell Sandra Simon, soprano Avie 2205

23:08:00 00:08:14 Elmer Bernstein To Kill a Mockingbird: Suite

Elmer Bernstein Royal Philharmonic Pops Orch Denon 75288

23:16:00 00:06:07 Lou Harrison Pastorale No. 7 "For My Brother"

Dennis Russell Davies Brooklyn Philharmonic MusicMast 67089

23:22:00 00:09:44 Gerald Finzi Eclogue for Piano & Strings Op 10

English String Orchestra William Boughton Martin Jones, piano Nimbus 5366

23:32:00 00:04:36 Johannes Brahms Intermezzo in E major Op 116

Emanuel Ax, piano Sony 69284

23:37:00 00:10:43 Peter Tchaikovsky Adagio from Symphony No. 1 Op 13

Michael Tilson Thomas Boston Symphony Orchestra DeutGram 469376

23:48:00 00:03:03 John Dowland Time stands still La Nef

Michael Slattery, tenor Atma 2650

23:56:00 00:02:20 Franz Liszt Consolation No. 5 in E

Nelson Freire, piano Decca 4782728