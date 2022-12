Program Guide 04-30-2014

00:00 WCLV ALL NIGHT with Robin Grier

00:02:00 00:25:05 Carl Philipp Emanuel Bach Flute Concerto in G major

CPE Bach Chamber Orchestra Peter Schreier Patrick Gallois, flute DeutGram 439895

00:29:00 00:31:09 Sergei Prokofiev Piano Concerto No. 2 in G minor Op 16

BBC Philharmonic Gianandrea Noseda Jean-Efflam Bavouzet, piano Chandos 10802

01:02:00 00:56:18 Marc Minkowski Jean-Philippe Rameau's "Une symphonie

Marc Minkowski Musicians of the Louvre Archiv 4478

02:00:00 00:26:27 Gustav Mahler Kindertotenlieder

San Francisco Symphony Michael Tilson Thomas Michelle DeYoung, mezzo SF Sym 3

02:28:00 00:27:14 Ludwig van Beethoven Piano Sonata No. 4 in E flat major Op 7

Peter Takács, piano Cambria 1175

02:57:00 00:23:01 Sergei Prokofiev Piano Concerto No. 5 in G major Op 55

BBC Philharmonic Gianandrea Noseda Jean-Efflam Bavouzet, piano Chandos 10802

03:22:00 00:56:44 Sir Edward Elgar Symphony No. 2 in E flat major Op 63

Sir Andrew Davis BBC Symphony Orchestra Teldec 74888

04:20:00 00:26:37 Robert Schumann Fantasy Pieces Op 12

Antonio Pompa-Baldi, piano Centaur 3177

04:48:00 00:28:07 Nikolai Rimsky-Korsakov The Golden Cockerel: Suite

Gerard Schwarz Seattle Symphony Naxos 572787

05:18:00 00:18:33 Max Bruch Concerto for Violin & Viola in E minor Op 88

London Symphony Orchestra Neeme Järvi Victor Tretiakov, violin; Yuri Bashmet, viola RCA 63292

05:38:00 00:03:33 Richard Allison Batchelar's Delight

Corona Guitar Quartet Albany 1084

05:48:00 00:05:01 Heitor Villa-Lobos Brazilian Suite: Gavotta-Choro

Kristo Käo, guitar Kitarrikoo 2008

05:56:00 00:02:50 Johann Sebastian Bach Orchestral Suite No. 1: Gavotte

Monica Huggett Ensemble Sonnerie Avie 2171

06:00 BBC NEWS; FIRST PROGRAM with Jacqueline Gerber

06:07:00 00:05:39 Joachim Raff Finale from Octet for Strings Op 176

Academy Chamber Ensemble Chandos 8790

06:15:00 00:07:38 Francesco Geminiani Concerto Grosso No.11 in E major

Andrew Manze Academy of Ancient Music Harm Mundi 907261

06:25:00 00:08:18 Carl Friedrich Abel Symphony in B flat major Op 7

Adrian Shepherd Cantilena Chandos 8648

06:35:00 00:04:01 Samuel Scheidt Canzona bergamasca

Paramount Brass Centaur 2355

06:40:00 00:07:54 Antonín Dvorák Scherzo from Symphony No. 6 Op 60

Gerard Schwarz Seattle Symphony Naxos 572698

06:51:00 00:02:21 Reinhold Glière The Red Poppy: Waltz

Zdenek Mácal New Jersey Symphony Delos 3178

06:55:00 00:03:14 Frank H. Losey March "Gloria"

Col. Lowell Graham USAF Heritage of America Band Klavier 11139

07:05:00 00:04:07 Pablo de Sarasate Spanish Dance No. 2 "Habanera" Op 21

Julia Fischer, violin; Milana Chernyavska, piano Decca 4785950

07:10:00 00:07:10 Franz Schubert Scherzo from Piano Trio No. 1

Joseph Kalichstein, piano; Jaime Laredo, violin; Sharon Robinson, cello Bridge 9376

07:20:00 00:03:21 Franz Lehár The Land of Smiles: Dein ist mein ganzes

London Philharmonic Orchestra Franz Welser-Möst Thomas Hampson, baritone EMI 56758

07:25:00 00:01:31 Frédéric Chopin Mazurka No. 34 in C major Op 56

Vassily Primakov, piano Bridge 9289

07:28:00 00:05:24 Claude Debussy Tarantelle styrienne "Danse"

Hugh Wolff St Paul Chamber Orchestra Teldec 74006

07:33:00 00:01:43 Giacomo Puccini March "Electric Shock"

Riccardo Chailly Verdi Symphony Milan Decca 2141

07:40:00 00:05:23 Sergei Prokofiev Finale from Piano Concerto No. 5 Op 55

BBC Philharmonic Gianandrea Noseda Jean-Efflam Bavouzet, piano Chandos 10802

07:51:00 00:04:08 Ludwig van Beethoven Finale from String Quartet No. 4 Op 18

Cleveland Quartet Telarc 80414

07:55:00 00:02:11 Joseph Brackett Simple Gifts

Dale Warland Dale Warland Singers; Linda Chatterton, flute; Jeffrey Van, guitar Gothic 49243

08:07:00 00:06:09 Johannes Brahms Finale from Horn Trio Op 40

Richard King, horn; Amy Lee, violin; Orli Shaham, piano Albany 1325

08:15:00 00:04:19 Guillaume de Machaut Virelai "Douce dame jolie"

Michael Jaffee Waverly Consort Vanguard 8201

08:23:00 00:04:15 Georges Bizet L'Arlésienne Suite No. 1: Carillon

José Serebrier Barcelona Symphony Bis 1305

08:30:00 00:09:01 Georg Philipp Telemann Flute Concerto in G major

Berlin Baroque Soloists Rainer Kussmaul Emmanuel Pahud, flute EMI 57397

08:40:00 00:08:45 Alberto Ginastera Overture to "The Creole Faust" Op 9

Josep Pons City of Granada Orchestra Harm Mundi 901808

08:54:00 00:08:16 Bernard Herrmann A Portrait of Hitch

Bernard Herrmann London Philharmonic Orchestra Decca 443895

09:08:00 00:19:07 Bedrich Smetana The Bartered Bride: Overture & Dances

Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Chorus Decca 444867

09:29:00 00:06:02 Jerome Moross Rachel, Rachel: Americana Miniature

09:41:00 00:03:43 Carlos Salzedo Chanson de la Nuit

Yolanda Kondonassis, harp Azica 71273

10:00 WCLV MIDDAY with Mark Satola

10:04:00 00:03:11 Pablo de Sarasate Spanish Dance No. 6 "Zapateado" Op 23

Julia Fischer, violin; Milana Chernyavska, piano Decca 4785950

10:08:00 00:01:30 Gerónimo Giménez La tempranica: Zapateado "La Tarántula"

Prague Philharmonia

Emmanuel Villaume Anna Netrebko, soprano DeutGram 12217

10:10:00 00:06:16 Carl Maria von Weber Overture to "The Ruler of the Spirits"

Neeme Järvi Philharmonia Orchestra Chandos 8766

10:18:00 00:05:42 Peter Tchaikovsky Berceuse in A flat major Op 72

Mikhail Pletnev, piano DeutGram 4284

10:27:00 00:04:41 Nicolò Paganini Caprice No. 24 in A minor Op 1

Midori, violin Sony 730111

10:33:00 00:14:13 Boris Blacher Variations on a Theme of Paganini Op 26

Sir Georg Solti Vienna Philharmonic Decca 452853

10:50:00 00:29:34 Franz Schubert Symphony No. 10 in D major

Sir Charles Mackerras Scottish Chamber Orchestra Hyperion 67000

11:23:00 00:09:19 Ignace Jan Paderewski Romanze from Piano Concerto Op 17

London Symphony Orchestra Arthur Fiedler Earl Wild, piano Elan 82266

11:34:00 00:07:25 Johann Nepomuk Hummel Fantasy on Mozart's "Il mio tesoro"

Solistes de Montpellier-Moscou Gerard Caussé Gérard Caussé, viola EMI 54817

11:44:00 00:04:20 Antonio Caldara Coriolanus: Overture

Philharmonia Orchestra Simon Wright Wallace Collection Nimbus 5079

11:49:00 00:06:51 Béla Bartók Finale from Music for Strings,

Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Decca 443173

11:57:00 00:02:01 Léo Delibes Sylvia: Pizzicato

Martin West San Francisco Ballet Orchestra Reference 125

12:00pm BBC NEWS; MERIDIAN

12:10:00 00:06:39 Ralph Vaughan Williams The Poisoned Kiss: Overture

George Hurst Bournemouth Sinfonietta Chandos 2419

12:20:00 00:06:08 Emmanuel Chabrier España

Neeme Järvi Orch de la Suisse Romande Chandos 5122

12:27:00 00:06:58 Sir William Walton Prelude & Fugue "The Spitfire"

James Judd Florida Philharmonic Harm Mundi 907070

12:37:00 00:08:48 Franz Lehár Waltz "Gold and Silver" Op 79

Sir John Eliot Gardiner Vienna Philharmonic DeutGram 463185

12:47:00 00:06:18 Richard Rodgers The King and I: Overture

John Mauceri Hollywood Bowl Orchestra Philips 434932

12:54:00 00:04:56 Eric Coates London Suite: Covent Garden

Malcolm Nabarro Sinfonia ViVa ASV 2053

13:00 THE BIG WORK AT ONE

13:00:00 00:33:55 Claude Debussy Images for Orchestra

Pierre Boulez Cleveland Orchestra DeutGram 435766

13:37:00 00:23:01 Sergei Prokofiev Piano Concerto No. 5 in G major Op 55

BBC Philharmonic Gianandrea Noseda Jean-Efflam Bavouzet, piano Chandos 10802

14:00 WCLV MIDDAY

14:00:00 00:02:49 Moritz Moszkowski Etincelles Op 36

Stephen Hough, piano Hyperion 67043

14:05:00 00:03:43 Alexander Scriabin Etude in A flat major Op 8

Garrick Ohlsson, piano Bridge 9287

14:11:00 00:09:16 Dmitri Shostakovich Overture on Russian & Kirghiz Folk

Theodore Kuchar National Symphony of Ukraine Brilliant 6735

14:24:00 00:13:32 Léo Delibes Le Roi s'amuse: Suite

Douglas Bostock Chamber Philharmonic Bohemia Classico 158

14:39:00 00:15:04 Michael Haydn Symphony No. 30 in D major

Johannes Goritzki German Chamber Academy Neuss CPO 999179

14:55:00 00:04:20 Camille Saint-Saëns Marche militaire française Op 60

Geoffrey Simon London Philharmonic Orchestra Cala 4031

15:00 CLEVELAND ORCHESTRA PREVIEWS: This week at Severance Hall, David Robertson, guest conductor;

Mary Kay Fink, flute; Jessica Rivera, soprano; Elizabeth DeShong, mezzo-soprano; Garrett Sorenson, tenor;

John Relyea, bass-baritone; Cleveland Orchestra Chorus

15:03:00 15:31:00 Wolfgang Amadeus Mozart: Requiem, K. 626: Requiem and Kyrie; Sequence

Judith Raskin, soprao; Florence Kopleff, alto; Ernst Haefliger, tenor; Thomas Paul, bass;

Cleveland Orchestra and Chorus/George Szell MAA 75

15:36:00 15:52:00 Wolfgang Amadeus Mozart: Requiem, K. 626:Sanctus; Benedictus; Agnus Dei;

Communio Karitz Mattila, soprano; Sara Mingardo, mezzo-soprano; Michael Schade, tenor;

Bryn Terfel, bass; Swedish Radio Choir; Berlin Philharmonic/Claudio Abbado DG 463 181

16:00 WCLV DRIVE TIME with Bill O’Connell

15:58:00 00:04:24 Franz Lehár Zigeunerliebe: Song & Csárdás Sinfonica Nazionale della RAI

Karel Mark Chichon Elina Garanca, mezzo; Alessandro Milani, violin DeutGram 14777

16:06:00 00:02:44 Gaspar Sanz Canarios Academy St. Martin in Fields

Kenneth Sillito Alexandre Lagoya, guitar Philips 446002

16:11:00 00:12:57 Johann Sebastian Bach Violin Partita No. 2: Chaconne

Leonard Slatkin BBC Philharmonic Chandos 9835

16:29:00 00:05:34 Franz Lehár Giuditta: Meine Lippen sie küssen

Prague Philharmonia Emmanuel Villaume Anna Netrebko, soprano DeutGram 12217

16:36:00 00:02:51 Franz Liszt Paganini Etude No. 5 in E major

Marc-André Hamelin, piano Hyperion 67370

16:41:00 00:07:36 Enrique Granados Goyescas: Los Requiebros

Jorge Luis Prats, piano Decca 4782732

16:52:00 00:03:11 Leos Janácek Lachian Dances: Saw Dance

Antoni Wit Warsaw Philharmonic Naxos 572695

16:57:00 00:01:46 Anthony Holborne Galliard No. 4

Jordi Savall Hespèrion XXI AliaVox 9813

17:05:00 00:05:53 Franz Lehár The Merry Widow: Vilja-Lied

English Chamber Orchestra Jeffrey Tate Renée Fleming, soprano; London Voices Decca 458858

17:25:00 00:09:11 Sergei Prokofiev First movement from Piano Concerto No. 3 Op 26

BBC Philharmonic Gianandrea Noseda Jean-Efflam Bavouzet, piano Chandos 10802

17:40:00 00:03:32 Johann Sebastian Bach Cantata No. 29: Sinfonia

Tafelmusik Baroque Orchestra Jeanne Lamon Jeanne Lamon, violin Tafelmusik 1001

17:45:00 00:03:44 Johann Sebastian Bach WTC-1: Prelude & Fugue No. 3 in C sharp major

Daniel Barenboim, piano Warner 61553

17:49:00 00:03:26 Felix Mendelssohn Scherzo in A minor Op 81

Pacifica Quartet Cedille 82

17:54:00 00:05:04 Robert Fuchs Finale from Serenade No. 5 Op 53

Christian Ludwig Cologne Chamber Orchestra Naxos 572607

18:00 BBC NEWS; DINNER CLASSICS

18:09:00 00:15:18 Sergei Prokofiev Piano Concerto No. 1 in D flat major Op 10

BBC Philharmonic Gianandrea Noseda Jean-Efflam Bavouzet, piano Chandos 10802

18:27:00 00:03:07 Jorge Morel Danza Brasileira

Milos Karadaglic, guitar DeutGram 17000

18:33:00 00:02:32 Carlos Gardel Por una cabeza European Film Philharmonic

Christoph Israel Milos Karadaglic, guitar DeutGram 17000

18:38:00 00:16:56 Michael Haydn Symphony No. 31 in F

Johannes Goritzki German Chamber Academy Neuss CPO 999179

18:55:00 00:02:54 Isaías Sávio Batucada

Milos Karadaglic, guitar DeutGram 17000

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:23:09 Ermanno Wolf-Ferrari Serenade for String Orchestra in E flat major

I Solisti Italiani Denon 78838

19:27:00 00:27:44 Sergei Prokofiev Piano Concerto No. 3 in C major Op 26 BBC Philharmonic

Gianandrea Noseda Jean-Efflam Bavouzet, piano Chandos 10802

19:57:00 00:02:37 Frederick Delius Hassan: Serenade Cleveland Sinfonietta

Louis Lane Rafael Druian, violin; Martha Dalton, harp Sony 48260

20:00 CLEVELAND CHAMBER MUSIC SOCIETY:

the Omer Quartet in a Young Artists Showcase program recorded 5/5/2013

at First Unitarian Church of Cleveland, Shaker Heights

Leos Janácek: String Quartet No. 1 “Kreutzer Sonata“

Felix Mendelssohn: String Quartet No. 2 in a Op 13

20:56:00 00:02:18 Ludwig van Beethoven Tarpeja: Triumphal March

John Storgards Tapiola Sinfonietta Ondine 1001

21:00 CONCERT HALL

21:02:00 00:05:26 John Field Nocturne No. 3 in A flat major

John O'Conor, piano Telarc 80290

21:09:00 00:08:14 Wolfgang Amadeus Mozart Rondo for Piano & Orchestra in A major Scottish Chamber Orchestra

Sir Charles Mackerras John O'Conor, piano Telarc 80285

21:19:00 00:36:46 Franz Schubert Piano Quintet in A major Cleveland Quartet

John O'Conor, piano; James Vandemark, bass; Members of Telarc 80225

21:56:00 00:02:05 Edward MacDowell Suite No. 1: Summer Idyll Op 42

Takuo Yuasa Ulster Orchestra Naxos 559075

22:00 THE BLACK ARTS with A. Grace Lee Mims:

recordings by the legendary Duke Ellington and his orchestra

23:00 LATE PROGRAM

23:02:00 00:09:10 Johannes Brahms Ballade No. 4 in B major Op 10

Alessio Bax, piano Signum 309

23:11:00 00:07:54 George Gershwin Lullaby for Strings

Riccardo Chailly Cleveland Orchestra Decca 417326

23:21:00 00:07:59 Johannes Brahms Andante from Horn Trio Op 40

Richard King, horn; Amy Lee, violin; Orli Shaham, piano Albany 1325

23:28:00 00:10:12 Wolfgang Amadeus Mozart Andante from Symphony No. 41

Jeannette Sorrell Apollo's Fire Koch Intl 7574

23:41:00 00:12:32 Frédéric Chopin Romance from Piano Concerto No. 1 Op 11

Polish Festival Orchestra Krystian Zimerman Krystian Zimerman, piano DeutGram 459684

23:55:00 00:03:03 Antonín Dvorák Songs My Mother Taught Me Op 55

Prague Philharmonia Emmanuel Villaume Anna Netrebko, soprano DeutGram 12217