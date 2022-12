Program Guide 04-25-2014

WCLV ALL NIGHT with Robin Grier

00:02:00 00:32:10 Wolfgang Amadeus Mozart Piano Concerto No. 27 in B flat

Odense Symphony Scott Yoo Vassily Primakov, piano Bridge 9328

00:35:00 00:32:19 Dmitri Shostakovich Symphony No. 6 in B minor Op 54

Vladimir Jurowski Russian National Orchestra PentaTone 5186068

01:09:00 00:32:56 George Frideric Handel Dixit Dominus in G minor

Apollo's Fire Jeannette Sorrell Sandra Simon, soprano; Kiera Duffy, soprano; Meg Bragle, mezzo-soprano; Scott Mello, tenor; Apollo's Singers Avie 2270

01:44:00 00:39:21 Franz Schubert Piano Sonata No. 18 in G

Arcadi Volodos, piano Sony 89647

02:25:00 00:38:44 Meredith Willson Symphony No. 1 in F minor

William Stromberg Moscow Symphony Orchestra Naxos 559006

03:06:00 00:39:50 Johannes Brahms Piano Quartet No. 1 in G minor Op 25

Martha Argerich, piano; Gidon Kremer, violin; Yuri Bashmet, viola; Mischa Maisky, cello DeutGram 463700

03:48:00 00:39:57 Artur Lemba Symphony in C sharp minor

Neeme Järvi Royal Scottish Nat'l Orch Chandos 8656

04:30:00 00:23:03 Ludwig van Beethoven String Quartet No. 4 in C minor Op 18

Cleveland Quartet Telarc 80414

04:55:00 00:23:19 Joseph Eybler Symphony No. 1 in C

Michael Hofstetter Geneva Chamber Orchestra CPO 777104

05:20:00 00:18:31 Jean Sibelius En Saga Op 9

George Szell Cleveland Orchestra MAA 97

05:41:00 00:04:31 Pablo de Sarasate Introduction & Tarantella Op 43

Abbey Road Ensemble Lawrence Foster Itzhak Perlman, violin EMI 55475

05:51:00 00:04:50 Giovanni Gabrieli Sonata pian' e forte

Chicago Symphony Brass CSO Res 9011101

05:56:00 00:01:09 Jacques Offenbach La vie Parisienne: Galop

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80625

05:59:00 00:01:28 Henry Purcell Abdelazer: Rondeau

Jeanne Lamon Tafelmusik Baroque Orchestra Tafelmusik 1001

BBC NEWS; FIRST PROGRAM with Jacqueline Gerber

06:07:00 00:05:03 Johann Pachelbel Canon in D

Chamber Orchestra of Europe Daniel Hope, violin; Lorenza Borrani, violin; Members of DeutGram 13993

06:15:00 00:08:56 Wolfgang Amadeus Mozart Minuet & Finale from Symphony No. 30

Sir Charles Mackerras Prague Chamber Orchestra Telarc 80186

06:25:00 00:06:53 Ludwig van Beethoven Scherzo from Piano Trio No. 7 Op 97

Mitsuko Uchida, piano; Soovin Kim, violin; David Soyer, cello Marlboro 80001

06:35:00 00:03:11 Gabriel Fauré Après un rêve Op 7

Anne Akiko Meyers, violin; Emmanuel Ceysson, harp E1 Music 7780

06:40:00 00:08:35 Alan Hovhaness Alleluia & Fugue for String Orchestra Op 40

Rudolf Werthen I Fiamminghi Telarc 80392

06:51:00 00:02:41 Giacomo Puccini Turandot: Hymn to the Moon

Orch of the Royal Opera House Lamberto Gardelli Royal Opera Chorus EMI 64356

06:55:00 00:02:33 John Philip Sousa March "The High School Cadets"

Frederick Fennell Tokyo Kosei Wind Orchestra Brain 7503

07:05:00 00:04:40 Dag Wirén March from Serenade for Strings Op 11

William Boughton English String Orchestra Nimbus 7020

07:10:00 00:08:04 Ottorino Respighi Suite for Strings: Burlesca & Rigaudon

Salvatore Di Vittorio Respighi Chamber Orchestra Naxos 572332

07:20:00 00:03:05 Keith Jarrett Dance from Violin Sonata

Michelle Makarski, violin; Keith Jarrett, piano ECM 1450

07:25:00 00:03:26 Felix Arndt Nola "A Silhouette"

Ronald Corp New London Orchestra Hyperion 67067

07:30:00 00:04:32 Maurice Ravel Le tombeau de Couperin: Menuet

Carlton Woods Blue Water Chamber Orchestra Blue Water 2010

07:40:00 00:08:43 George Gershwin Variations on "I Got Rhythm"

Buffalo Philharmonic JoAnn Falletta Orion Weiss, piano Naxos 559705

07:51:00 00:03:03 Giovanni Gabrieli Sacred Symphonies: Canzona on the 7th tone

Chicago Symphony Brass CSO Res 9011101

07:54:00 00:01:45 Jean-Philippe Rameau Dardanus: Air gai "Les Niais de Sologne"

Nicholas McGegan Philharmonia Baroque Orchestra Conifer 51313

07:55:00 00:02:56 Giacomo Puccini Turandot: Nessun dorma

London Philharmonic Orchestra Zubin Mehta Luciano Pavarotti, tenor; John Alldis Choir Decca 417011

08:07:00 00:05:33 Ludwig van Beethoven Minuet from Symphony No. 4 Op 60

Joshua Bell Academy St. Martin in Fields Sony 549176

08:15:00 00:08:30 Thomas Arne Symphony No. 1 in C

Adrian Shepherd Cantilena Chandos 8403

08:28:00 00:03:42 Thomas Morley Oh Mistress Mine

Corona Guitar Quartet Albany 1084

08:30:00 00:03:11 Clive Richardson Beachcomber

Ronald Corp New London Orchestra Hyperion 66968

08:35:00 00:04:34 Franz Schubert Winterreise: Der Lindenbaum

Jonas Kaufmann, tenor; Helmut Deutsch, piano Sony 379565

08:43:00 00:07:57 Antonín Dvorák Scherzo from String Quintet No. 2 Op 77

Chamber Music Soc Linc Center Delos 3152

08:54:00 00:07:22 Silvestre Revueltas La Noche de los Mayas: Noche de Yucatán

Gustavo Dudamel Simón Bolívar Symphony DeutGram 4778775

09:08:00 00:16:46 Franz Liszt Symphonic Poem No. 3 "Les Préludes"

Sir Georg Solti London Philharmonic Orchestra DeutGram 4779525

09:30:00 00:05:10 Frédéric Chopin Waltz No. 3 in A minor Op 34

Emanuel Ax, piano Sony 60771

09:35:00 00:07:58 George Frideric Handel Oboe Concerto No. 1 in B flat

English Concert Trevor Pinnock David Reichenberg, oboe Archiv 415291

09:45:00 00:08:39 Jacques Offenbach La belle Hélène: Overture

Yan Pascal Tortelier BBC Philharmonic Chandos 9765

WCLV MIDDAY with Mark Satola

10:00:00 00:02:10 Franz Schubert Winterreise: Die Post

Jonas Kaufmann, tenor; Helmut Deutsch, piano Sony 379565

10:05:00 00:03:06 Franz Liszt Schubert Song "Die Forelle"

Daniil Trifonov, piano Mariinsky 530

10:10:00 00:06:46 Pablo de Sarasate Navarra Op 33

Orchestra of Castille & Leon Alejandro Posada Gil Shaham, violin; Adele Anthony, violin Canary 7

10:18:00 00:04:36 Edward MacDowell Suite No. 2: In War-time Op 48

Takuo Yuasa Ulster Orchestra Naxos 559075

10:25:00 00:11:11 Friedrich Kuhlau Overture to "Elf-Hill" Op 100

Michael Schonwandt Danish National Radio Sym Chandos 9648

10:37:00 00:07:19 Carl Nielsen Serenata in vano

Lars Brynildsen, clarinet; Per Hannevold, bassoon; Vidar Olsen, horn; Sally Guenther, cello; Torbjorn Eide, double bass Bis 428

10:47:00 00:09:40 Johann Sebastian Bach Keyboard Concerto No. 5 in F minor

Australian Chamber Orchestra Richard Tognetti Angela Hewitt, piano Hyperion 67308

LIVE FROM THE KEYBANK STUDIO: pianist and educator Vera Holczer with WCLV’s Angela Schmidt

11:06:00 00:13:00 Wolfgang Amadeus Mozart Fantasy in c Minor

11:19:00 00:10:00 Ludwig van Beethoven 1st Movement from "Pathetique" Sonata

WCLV MIDDAY

11:30:00 00:06:48 Joseph Eybler Overture in C minor Op 8

Michael Hofstetter Geneva Chamber Orchestra CPO 777104

11:40:00 00:03:48 Franz Schubert Winterreise: Der Leiermann

Jonas Kaufmann, tenor; Helmut Deutsch, piano Sony 379565

11:46:00 00:07:31 Paul Hindemith Turandot Scherzo from "Symphonic Metamorphoses"

Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra MAA 1032

11:55:00 00:02:43 Jenö Hubay Hejre Kati Op 32

London Festival Orchestra Josef Sakonov Josef Sakonov, violin Decca 444786

12:10:00 00:05:21 Sir Arthur Sullivan Patience: Overture

Sir Neville Marriner Academy St. Martin in Fields Philips 434916

12:19:00 00:06:48 Modest Mussorgsky Khovanshchina: Dance of the Persian Slaves

Eiji Oue Minnesota Orchestra Reference 71

12:27:00 00:06:02 Mikhail Glinka Kamarinskaya

Neeme Järvi Detroit Symphony Orchestra Chandos 9227

12:35:00 00:07:19 Roger Quilter Three English Dances Op 11

Richard Hickox Northern Sinfonia EMI 49933

12:44:00 00:07:55 Joseph Lanner Waltz "Evening Stars" Op 180

Franz Welser-Möst Vienna Philharmonic DeutGram 4763793

12:53:00 00:05:04 Duke Ellington In a Sentimental Mood

Jean-Yves Thibaudet, piano Decca 460811

13:00:00 00:34:29 Édouard Lalo Symphonie espagnole Op 21

Philharmonia Orchestra Antonio Pappano Maxim Vengerov, violin EMI 57593

13:34:00 00:21:51 Franz Liszt Piano Concerto No. 2 in A

Boston Symphony Orchestra Seiji Ozawa Krystian Zimerman, piano DeutGram 4779525

LIVE FROM THE KEYBANK STUDIO with WCLV’s Bill O’Connell: Mary Lynch, oboe; Robert Woolfrey, clarinet; Barrick Stees, bassoon; Richard King, horn; Cicilia Yudha, piano, appearing Sunday afternoon at Pilgrim Congregational Church in Tremont

14:08:00 00:10:54 Oskar Morawetz Clarinet Sonata (1981)

14:20:00 00:11:31 Heinrich von Herzogenberg Two movements from Trio in D for Oboe, Horn & Piano Op 61 (1889)

14:43:00 00:07:47 Francis Poulenc Two movements from Trio for Oboe, Bassoon & Piano Op 43 (1926)

14:44:00 00:10:23 Wolfgang Amadeus Mozart First movement from Quintet in E-flat for Piano & Winds K 452 (1784)

15:00:00 00:03:54 Franz Schubert Winterreise: Frühlingstraum

Jonas Kaufmann, tenor; Helmut Deutsch, piano Sony 379565

15:05:00 00:05:30 Franz Schubert Winterreise: Gute Nacht

Jonas Kaufmann, tenor; Helmut Deutsch, piano Sony 379565

15:15:00 00:10:04 Peter Tchaikovsky Adagio from Symphony No. 6 Op 74

Yannick Nézet-Séguin Rotterdam Philharmonic DeutGram 4790835

15:28:00 00:24:03 Peter Boyer Symphony No. 1

Peter Boyer London Philharmonic Orchestra Naxos 559769

15:53:00 00:04:18 Ludwig van Beethoven Allegretto from Sonata No. 28 Op 101

Igor Levit, piano Sony 370387

WCLV DRIVE TIME with Bill O’Connell

15:58:00 00:04:05 John Williams The Olympic Spirit

John Williams Boston Pops Orchestra Sony 62592

16:06:00 00:02:52 Giacomo Puccini Turandot: Signore, ascolta!

London Philharmonic Orchestra Sir Charles Mackerras Renée Fleming, soprano Decca 467049

16:12:00 00:11:17 Joaquín Rodrigo Adagio from Concierto de Aranjuez

New York Philharmonic José Serebrier Sharon Isbin, guitar Warner 60296

16:30:00 00:02:17 Sir William Walton Henry V: Agincourt Song

James Judd Florida Philharmonic Harm Mundi 907070

16:33:00 00:03:38 Nino Rota Romeo and Juliet: Love Theme

Carl Davis Royal Liverpool Philharmonic Naxos 572111

16:38:00 00:03:21 Stephen Warbeck Shakespeare in Love: Main Title

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80551

16:41:00 00:07:43 Peter Tchaikovsky Valse-Scherzo Op 34

Russian National Orchestra Yakov Kreizberg Julia Fischer, violin PentaTone 5186095

16:54:00 00:03:48 Franz Schubert Winterreise: Der Leiermann

Jonas Kaufmann, tenor; Helmut Deutsch, piano Sony 379565

17:05:00 00:04:23 Wolfgang Amadeus Mozart Così fan tutte: Overture

Rinaldo Alessandrini Norwegian Nat'l Opera Orch Naïve 30479

17:24:00 00:10:34 "PDQ Bach" Six Contrary Dances

Peter Schickele Turtle Mt.Tactical Wind Ens. Telarc 80307

17:40:00 00:04:40 Frédéric Chopin Nocturne No. 10 in A flat Op 32

Maria João Pires, piano DeutGram 447096

17:47:00 00:02:17 Frédéric Chopin Waltz No.11 in G flat Op 70

Garrick Ohlsson, piano Arabesque 6669

17:48:00 00:02:25 Frédéric Chopin Etude No. 12 in C minor Op 10

Jean-Yves Thibaudet, piano Decca 466357

17:52:00 00:02:51 Leroy Anderson Belle of the Ball

Leonard Slatkin BBC Concert Orchestra Naxos 559313

17:56:00 00:02:17 Gilbert & Sullivan The Pirates of Penzance: The Pirate King

Welsh National Opera Orchestra Sir Charles Mackerras Donald Adams, bass; Welsh National Opera Chorus Telarc 80353

BBC NEWS; DINNER CLASSICS

18:09:00 00:19:57 Peter Tchaikovsky The Sleeping Beauty: Suite Op 66

Seiji Ozawa Boston Symphony Orchestra DeutGram 435619

18:32:00 00:01:35 Franz Schubert Winterreise: Täuschung

Jonas Kaufmann, tenor; Helmut Deutsch, piano Sony 379565

18:36:00 00:07:03 Franz Schubert Ave Maria

Gil Shaham, violin; Göran Söllscher, guitar DeutGram 471568

18:46:00 00:08:38 Hector Berlioz Overture "Le corsaire" Op 21

Sir Colin Davis Dresden State Orchestra RCA 68790

18:54:00 00:03:43 Franz Schubert Scherzo from Piano Quintet

Emanuel Ax, piano; Pamela Frank, violin; Yo-Yo Ma, cello; Edgar Meyer, double bass; Rebecca Young, viola Sony 61964

18:55:00 00:02:52 Georges Bizet Jeux d'enfants: Duo Op 22 Martin West San Francisco Ballet Orchestra Reference 131

SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:20:32 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony No. 18 in F

James Levine Boston Symphony Orchestra BSO Clas 1001

19:24:00 00:30:07 Camille Saint-Saëns Piano Concerto No. 3 in E flat Op 29

WDR Symphony Cologne Thomas Sanderling Anna Malikova, piano Audite 92510

19:55:00 00:03:44 Antonín Dvorák Legend No. 8 in F major Op 59

Sir Charles Mackerras Czech Philharmonic Orchestra Supraphon 3533

20:00 SPECIAL BROADCAST recorded 3/28/2014 at A Celebration of Community in Severance Hall - CIM Orchestra/Joel Smirnoff; Cleveland School of the Arts Instrumentalists and Chorus; Antioch Baptist Church Choirs; The Singers’ Club of Cleveland; Cleveland Orchestra Chorus members; Catheryne Shuman, soprano; Samantha Gossard, mezzo-soprano; Vinson Cole, tenor; Brian Johnson, baritone

01:06:00 Ludwig van Beethoven: Symphony No. 9 in d Op 125 “Choral” (1824)

CLEVELAND ORCHESTRA ARCHIVES

21:12:00 00:15:00 Maurice Ravel Daphnis et Chloé: Suite No. 2

George Szell Cleveland Orchestra CBS/Sony 489

21:29:00 00:28:19 Jean Sibelius Symphony No. 5 in E flat major Op 82

Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra MAA 1032

22:00 CITY CLUB FORUM – recorded today at The City Club of Cleveland, a citadel of free speech, “Sin Tax” debate

LATE PROGRAM

23:02:00 00:08:44 George Frederick Bristow Nocturne from Symphony in F sharp minor Op 26

Neeme Järvi Detroit Symphony Orchestra Chandos 9169

23:10:00 00:07:11 Giacomo Puccini Chrysanthemums

Brodsky Quartet Chandos 10761

23:20:00 00:06:21 Sergei Rachmaninoff Etude-tableau in A minor Op 39

Rustem Hayroudinoff, piano Chandos 10391

23:26:00 00:09:57 Robert Farnon Lake of the Woods

Douglas Gamley Royal Philharmonic Orchestra Reference 47

23:38:00 00:04:32 Franz Liszt Liebestraum No. 3 in A flat

Valentina Lisitsa, piano Decca 17091

23:42:00 00:11:00 Franz Schubert Andante from Piano Trio No. 1

Joseph Kalichstein, piano; Jaime Laredo, violin; Sharon Robinson, cello Bridge 9376

23:55:00 00:03:04 Percy Grainger Brigg Fair

English Country Gardiner Orch Sir John Eliot Gardiner Robert Johnston, tenor; Monteverdi Choir Philips 446657

23:55:00 00:03:07 Christoph Willibald Gluck Orfeo ed Euridice: Mélodie

Sarah Chang, violin; Charles Abramovic, piano EMI 56791

23:57:00 00:01:29 Maurice Ravel Mother Goose: Pavane of Sleeping Beauty

Corona Guitar Quartet Albany 1084