Program Guide 04-24-2014

00:02:00 00:24:03 Peter Boyer Symphony No. 1

Peter Boyer London Philharmonic Orchestra Naxos 559769

00:28:00 00:21:29 Camille Saint-Saëns Violin Sonata No. 1 in D minor Op 75

Midori, violin; Robert McDonald, piano Sony 89699

00:51:00 00:44:00 Sir Arnold Bax Symphony No. 7

Vernon Handley BBC Philharmonic Chandos 10122

01:37:00 00:53:19 Franz Schubert Mass No. 6 in E flat major

Atlanta Symphony Orchestra Robert Shaw Benita Valente, soprano; Marietta Simpson, mezzo; Jon Humphrey, tenor; Glenn Siebert, tenor; Myron Myers, bass Telarc 80212

02:32:00 00:48:08 Alexander Glazunov Symphony No. 3 in D major Op 33

José Serebrier Royal Scottish Nat'l Orch Warner 68904

03:22:00 00:20:38 Josef Myslivecek Cello Concerto in C major

Camerata Chicago Drostan Hall Wendy Warner, cello Cedille 142

03:45:00 00:27:22 Anton Arensky Piano Quintet in D major Op 51 Ying Quartet

Adam Neiman, piano Sono Lumin 92143

04:14:00 00:24:09 Igor Stravinsky Divertimento from "The Fairy's Kiss"

Vladimir Jurowski Russian National Orchestra PentaTone 5186061

04:40:00 00:18:23 Ludwig van Beethoven Wind Quintet in E flat major

Belgian Wind Quintet Discover 920322

05:00:00 00:38:17 Sergei Rachmaninoff Piano Concerto No. 3 in D minor Op 30

Dallas Symphony Orchestra Andrew Litton Stephen Hough, piano Hyperion 67501

05:41:00 00:05:11 Franz Liszt Transcendental Etude No. 3 in F major

Alice Sara Ott, piano DeutGram 4778362

05:52:00 00:04:41 Bedrich Smetana The Bartered Bride: Polka

Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Chorus Decca 444867

05:58:00 00:02:12 Anonymous Hark, I Hear the Harps Eternal

Karen P. Thomas Seattle Pro Musica SeattlePro 9806

06:07:00 00:05:00 Edvard Grieg Peer Gynt: Overture

Paavo Järvi Estonian National Symphony VirginClas 45722

06:15:00 00:08:06 Ludwig van Beethoven Allegro con brio from Symphony No. 5 Op 67

Daniel Barenboim West-Eastern Divan Orchestra Decca 16871

06:25:00 00:09:04 Jean-Philippe Rameau Concert No. 4 en sextuor

Christophe Rousset Les Talens Lyriques Decca 1845

06:37:00 00:04:07 Georges Bizet Carmen: Toreadors' Entrance "Les voici,

Atlanta Symphony Orchestra Robert Shaw Atlanta Symphony Chorus Telarc 80333

06:43:00 00:08:07 Richard Strauss Neapolitan Folk Life from "Aus Italien" Op 16

Vladimir Ashkenazy Cleveland Orchestra Decca 425941

06:54:00 00:02:16 Volkmar Andreae Little Suite: Fun at the Carnival

Marc Andreae Bournemouth Symphony Guild 7377

06:58:00 00:02:43 George Gershwin Strike Up the Band: Strike Up the Band

John Williams Boston Pops Orchestra Sony 46747

07:05:00 00:03:55 Franz Anton Hoffmeister Rondo Allegro from Viola Concerto in B flat major

Baltimore Chamber Orchestra Markand Thakar Victoria Chiang, viola Naxos 572162

07:10:00 00:05:54 Franz Schubert Scherzo No. 2 in D flat major

Maria João Pires, piano DeutGram 427769

07:20:00 00:03:58 Raymond Scott Boy Scout in Switzerland

Quartet San Francisco ViolinJazz 105

07:24:00 00:02:12 Aaron Copland Billy the Kid: Celebration

Hugh Wolff St Paul Chamber Orchestra Teldec 77310

07:28:00 00:05:54 Felix Mendelssohn Finale from Piano Concerto No. 2 Op 40

Quebec Symphony Orchestra Louis Lortie Louis Lortie, piano Atma 2617

07:40:00 00:08:14 Mauro Giuliani Rondo from Guitar Concerto No. 1 Op 30

Australian Chamber Orchestra Richard Tognetti John Williams, guitar Sony 63385

07:51:00 00:03:10 Pietro Castrucci Finale with Echo from Concerto Grosso Op 3

Catherine Mackintosh Orch of Age of Enlightenment BBC 201

07:55:00 00:02:59 Leroy Anderson Chicken Reel

Leonard Slatkin BBC Concert Orchestra Naxos 559313

08:07:00 00:05:11 Giuseppe Verdi Don Carlos: Auto-da-fé Scene

Atlanta Symphony Orchestra Robert Shaw Atlanta Symphony Chorus Telarc 80152

08:15:00 00:06:02 Peter Boyer Scherzo/Dance from Symphony No. 1

Peter Boyer London Philharmonic Orchestra Naxos 559769

08:20:00 00:04:54 Leonard Bernstein Mass: A Simple Song

Canadian Brass RCA 68633

08:29:00 00:10:15 Francesco Durante Concerto No. 8 for Strings in A major

Claudio Scimone I Solisti Veneti Erato 88172

08:41:00 00:02:16 Miklós Rózsa King of Kings: Resurrection & Finale

Cincinnati Pops Orchestra Erich Kunzel Mormon Tabernacle Choir Telarc 80631

08:46:00 00:07:56 André Grétry Le magnifique: Overture

Stefan Sanderling Orchestre de Bretagne ASV 1095

08:55:00 00:04:01 Richard Rodgers Oklahoma: Main Title

Keith Lockhart Boston Pops Orchestra RCA 63835

09:05:00 00:14:12 Peter Boyer Three Olympians

Peter Boyer London Philharmonic Orchestra Naxos 559769

09:35:00 00:04:00 Sergei Prokofiev The Stone Flower: Maidens' Dance Op 118

Neeme Järvi Royal Scottish Nat'l Orch Chandos 10481

09:55:00 00:02:05 Pietro Lappi Canzon "La Seraphina"

Philip Jones Brass Ensemble Decca 807

10:00:00 00:01:43 Andrea Luchesi Rondo in F major

Roberto Plano, piano Concerto 2069

10:04:00 00:01:35 Wolfgang Amadeus Mozart Contradance "The Hero Coburg's

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 429783

10:08:00 00:08:06 Antonio Vivaldi Violin Concerto in C major Op 8

Raglan Baroque Players Nicholas Kraemer Monica Huggett, violin VirginClas 61172

10:17:00 00:04:35 Alfredo Casella Paganiniana: Tarantella Op 65

Riccardo Muti La Scala Philharmonic Sony 53280

10:24:00 00:04:49 Jean Roger-Ducasse Suite française: Ouverture

Leif Segerstam Rheinland-Pfalz Philharmonic MarcoPolo 223641

10:30:00 00:12:42 Paul Taffanel Romance et Saltarelle

Scandinavian Wind Quintet Paula 58

10:44:00 00:04:01 Friedrich Kuhlau The Robber's Castle: Overture

Michael Schonwandt Danish National Radio Sym Chandos 9648

10:50:00 00:27:59 Alexander Borodin Symphony No. 2 in B minor

Sir Simon Rattle Berlin Philharmonic EMI 273

11:20:00 00:05:48 Peter Boyer Festivities

Peter Boyer London Philharmonic Orchestra Naxos 559769

11:28:00 00:08:17 Robert Schumann Blumenstück in D flat major Op 19

Daniel Gortler, piano Roméo 7281

11:37:00 00:06:52 Felix Mendelssohn The Marriage of Camacho: Overture Op 10

Klauspeter Seibel Nuremberg Symphony Orchestra Colosseum 9007

11:46:00 00:11:09 Rodolfo Halffter Three Sonatas by Antonio Soler

Enrique Bátiz Mexico City Philharmonic ASV 894

12:10:00 00:04:48 Felix Mendelssohn War March of the Priests

Leonard Bernstein New York Philharmonic Sony 61843

12:14:00 00:06:32 Emile Waldteufel Waltz after Chabrier's "España" Op 263

Michel Swierczewski Gulbenkian Orchestra Nimbus 5264

12:26:00 00:06:34 Cole Porter The Snake in the Grass Ballet

John McGlinn London Sinfonietta EMI 54300

12:34:00 00:07:38 Giuseppe Verdi Aïda: Grand March "Gloria all' Egitto!"

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80595

12:47:00 00:07:13 Adolphe Adam If I Were King: Overture

Yan Pascal Tortelier BBC Philharmonic Chandos 9765

12:51:00 00:06:40 Frank Loesser Guys and Dolls: Medley

Carl Topilow Cleveland Pops Orchestra ClevPops 2008

13:00:00 00:33:48 Joachim Raff Symphony No. 4 in G minor Op 167

Hilary Davan Wetton Milton Keynes City Orchestra Hyperion 66628

13:36:00 00:22:49 Henryk Wieniawski Violin Concerto No. 2 in D minor Op 22

Cleveland Orchestra Vladimir Ashkenazy Joshua Bell, violin Decca 421716

14:00:00 00:04:08 Peter Boyer Silver Fanfare

Peter Boyer London Philharmonic Orchestra Naxos 559769

14:04:00 00:02:20 Percy Grainger Duke of Marlborough Fanfare

Jerry Junkin Dallas Wind Symphony Reference 117

14:10:00 00:10:02 Johann Sebastian Bach Concerto after Marcello in D minor

Alexandre Tharaud, piano Harm Mundi 901871

14:23:00 00:08:28 Bedrich Smetana Libuse: Overture

Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Decca 444867

14:44:00 00:13:24 Albert Roussel Suite in F Op 33

Charles Dutoit Orchestra of Paris Erato 45278

15:00:00 00:06:32 Peter Boyer Celebration Overture

Peter Boyer London Philharmonic Orchestra Naxos 559769

15:10:00 00:09:59 Johannes Brahms Finale from String Quartet No. 3 Op 67

Chiara String Quartet Azica 71289

15:22:00 00:21:06 Ludwig van Beethoven Piano Sonata No. 28 in A major Op 101

Igor Levit, piano Sony 370387

15:58:00 00:04:00 George Frideric Handel Messiah: For unto us a Child is born

Harry Christophers The Sixteen Choir & Orch Coro 16062

16:06:00 00:03:19 Stephen Paulus The Road Home

Dale Warland Dale Warland Singers Gothic 49243

16:13:00 00:10:25 Wolfgang Amadeus Mozart Rondeau from Concerto for Flute & Harp

Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Joshua Smith, flute; Lisa Wellbaum, harp Decca 443175

16:27:00 00:05:10 Patrick Doyle Hamlet: Sweets to the Sweet Farewell

Paul Bateman Royal Philharmonic Orchestra Royal Phil 33

16:36:00 00:03:21 Sergei Prokofiev Romeo and Juliet: Morning Dance

Lorin Maazel Cleveland Orchestra Decca 452970

16:41:00 00:07:32 Giacomo Puccini Madama Butterfly: Act 2 Intermezzo

Kent Nagano Lyon Opera Orchestra Erato 17071

16:52:00 00:02:25 Aaron Copland Old American Songs Set No. 2: The Little

Angelika Kirchschlager, mezzo; John Williams, guitar Sony 64498

16:56:00 00:03:21 Sergei Prokofiev Romeo and Juliet: Madrigal

Paavo Järvi Cincinnati Symphony Telarc 80597

17:05:00 00:05:48 Peter Boyer Festivities

Peter Boyer London Philharmonic Orchestra Naxos 559769

17:23:00 00:12:40 Margi Griebling-Haigh Danses ravissants

Panorámicos Mary Kay Ferguson, flute; Danna Sundet, oboe; Lynne Ramsey, viola; Lisa Wellbaum, harp Panorámico 2009

17:40:00 00:05:35 George Frideric Handel Messiah: Behold, A Virgin shall conceive

Apollo's Fire Jeannette Sorrell Elizabeth Shammash, mezzo; Apollo's Singers Avie 2208

17:47:00 00:02:24 George Frideric Handel Messiah: And He shall purify

Apollo's Fire Jeannette Sorrell Apollo's Singers Avie 2208

17:52:00 00:02:51 Dmitri Shostakovich Ballet Suite No. 1: Music Box Waltz

Constantine Orbelian Moscow Chamber Orchestra Delos 3257

17:56:00 00:02:41 Giuseppe Verdi Otello: Fuoco di gioia

Atlanta Symphony Orchestra Robert Shaw Atlanta Symphony Chorus Telarc 80152

18:09:00 00:29:48 Mauro Giuliani Guitar Concerto No. 1 in A major Op 30

Australian Chamber Orchestra Richard Tognetti John Williams, guitar Sony 63385

18:42:00 00:02:32 Georges Bizet Jeux d'enfants: March Op 22

Martin West San Francisco Ballet Orchestra Reference 131

18:47:00 00:01:53 Georges Bizet Jeux d'enfants: Galop Op 22

Martin West San Francisco Ballet Orchestra Reference 131

18:52:00 00:03:41 Giuseppe Martucci Giga Op 61

Riccardo Muti La Scala Philharmonic Sony 53280

19:02:00 00:20:00 Carl Philipp Emanuel Bach Flute Concerto in A major

Württemberg Chamber Orch Jörg Faerber Sir James Galway, flute RCA 60244

19:24:00 00:32:32 Nikolai Rimsky-Korsakov Symphony No. 2 Op 9

Dmitri Kitayenko Bergen Philharmonic Chandos 9178

19:57:00 00:02:45 Edvard Grieg Lyric Pieces Book 7: Homeward Op 62

Leif Ove Andsnes, piano EMI 57296

20:02:00 00:04:08 Leonard Bernstein Candide: Overture

Leonard Bernstein New York Philharmonic Sony 63085

20:08:00 00:46:50 Franz Schubert Symphony No. 9 in C major

George Szell Cleveland Orchestra CBS 42415

21:04:00 00:34:44 Robert Schumann Symphony No. 1 in B flat major Op 38

Robin Ticciati Los Angeles Philharmonic

21:40:00 00:50:05 Johannes Brahms Piano Concerto No. 1 in D minor Op 15 Vienna Philharmonic

Robin Ticciati Los Angeles Philharmonic Emmanuel Ax, piano

22:31:00 00:05:10 Frédéric Chopin Waltz No. 3 in A minor Op 34

Emanuel Ax, piano Sony 60771

22:37:00 00:22:19 Aaron Copland Appalachian Spring: Suite

Zubin Mehta Los Angeles Philharmonic

23:02:00 00:05:32 Peter Boyer Three Olympians: AphroditePeter Boyer London Philharmonic Orchestra Naxos 559769

23:07:00 00:04:43 Richard Dubugnon Hypnos

Janine Jansen, violin; Itamar Golan, piano Decca 15249

23:12:00 00:06:20 Jules Mouquet Pan and the Birds from "La Flûte de Pan"

Helsingborg Symphony Philippe Auguin Manuela Wiesler, flute Bis 529

23:21:00 00:07:20 Richard Strauss Intermezzo: Interlude No. 2 "Dreaming by

Marc Albrecht Strasbourg Philharmonic PentaTone 5186310

23:28:00 00:07:17 Agustín Barrios Un sueño en la floresta

Milos Karadaglic, guitar DeutGram 17000

23:38:00 00:02:55 Igor Stravinsky The Firebird: Berceuse

Rachel Barton Pine, violin; Matthew Hagle, piano Cedille 139

23:40:00 00:10:11 Jean Sibelius The Swan of Tuonela Op 22

Mikko Franck Swedish Radio Symphony Ondine 953

23:51:00 00:03:52 Ottorino Respighi The Birds: The Nightingale

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 437533

23:57:00 00:02:34 Sergei Rachmaninoff Daisies Op 38

Olga Kern, piano Harm Mundi 907336

23:57:00 00:01:27 John Rutter God Be in My Head

John Rutter Cambridge Singers Collegium 100