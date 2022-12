Program Guide 04-22-2014

00:00 WCLV ALL NIGHT with Robin Grier

00:00:00 00:48:17 Johannes Brahms Serenade No. 1 in D major Op 11

Sir Charles Mackerras Scottish Chamber Orchestra Telarc 80522

00:48:00 00:37:02 Frederick Delius Florida Suite

David Lloyd-Jones English Northern Philharmonia Naxos 553535

01:25:00 00:48:26 Sir Edward Elgar Violin Concerto in B minor Op 61

Chicago Symphony Orchestra David Zinman Gil Shaham, violin Canary 6

02:13:00 00:12:31 Wolfgang Amadeus Mozart Divertimento for Strings in F major

Cuarteto Casals Harm Mundi 987060

02:26:00 00:30:09 Jean Sibelius Symphony No. 6 in D minor Op 104

Jukka-Pekka Saraste Finnish Radio Symphony Orch RCA 60157

02:56:00 00:18:02 Alfredo Casella Paganiniana Op 65

Riccardo Muti La Scala Philharmonic Sony 53280

03:14:00 00:49:10 Gustav Mahler Songs from "Des Knaben Wunderhorn"

Cleveland Orchestra Pierre Boulez Magdalena Kozená, mezzo-sop; Christian Gerhaher, baritone DeutGram 4779060

04:03:00 00:15:03 Miklós Rózsa Rhapsody for Cello & Orchestra Op 3

Budapest Symphony Orchestra Mariusz Smolij Mark Kosower, cello Naxos 572285

04:18:00 00:30:02 Camille Saint-Saëns Piano Quintet in A minor Op 14 Fine Arts Quartet

Cristina Ortiz, piano Naxos 572904

04:48:00 00:31:00 Wolfgang Amadeus Mozart Sinfonia Concertante in E flat major

Cleveland Orchestra George Szell Rafael Druian, violin; Abraham Skernick, viola Sony 86793

05:19:00 00:07:18 Giuseppe Torelli Sinfonia for 4 Trumpets in C major

Philharmonia Orchestra Christopher Warren-Green Wallace Collection Nimbus 5017

05:56:00 00:01:44 Peter Tchaikovsky Mozartiana Suite: Gigue Op 61

Neeme Järvi Philharmonia Orchestra Chandos 8777

05:58:00 00:01:34 Johann Sebastian Bach Violin Partita No. 3: Bourrée

Tasmin Little, violin Naked Vn 2008

06:00 BBC NEWS; FIRST PROGRAM with Jacqueline Gerber - Music and information to get your morning going, including the Sousalarm at 6:55am, Composers Datebook at 9:05 and the Movie Quiz at 9:25

06:07:00 00:04:46 Johann Sebastian Bach Finale from Flute Sonata No. 5

Joshua Smith, flute; Jory Vinikour, harpsichord; Ann Marie Morgan, cello Delos 3408

06:15:00 00:04:41 Johann Nepomuk Hummel Finale from String Quartet No. 2 Op 30

Delmé String Quartet Hyperion 66568

06:20:00 00:10:18 Franz Joseph Haydn Minuet & Finale from Symphony No. 102

Martin Pearlman Boston Baroque Linn 426

06:33:00 00:08:11 Johann Strauss Jr Die Fledermaus: Overture

Franz Welser-Möst Cleveland Orchestra MAA 70901

06:51:00 00:02:58 John Dowland Come, heavy Sleep La Nef

Michael Slattery, tenor Atma 2650

06:58:00 00:02:50 Robert Browne Hall March "Gardes du Corps"

Col. Lowell Graham USAF Heritage of America Band Klavier 11139

07:05:00 00:05:03 Billy Strayhorn Chelsea Bridge

Center City Brass Quintet Chandos 4554

07:10:00 00:07:17 Robert Schumann Finale from Piano Quintet Op 44

Cleveland Quartet Emanuel Ax, piano RCA 6498

07:20:00 00:03:48 Sir Arnold Bax Russian Suite: In a Vodka Shop

Bryden Thomson London Philharmonic Orchestra Chandos 8669

07:25:00 00:01:46 George Frideric Handel Minuet from Trio Sonata in G major Op 5

I Furiosi Baroque Ensemble Dorian 90802

07:30:00 00:04:41 Ludwig van Beethoven Finale from Sonata No. 18 Op 31

Peter Takács, piano Cambria 1175

07:40:00 00:05:26 Claude Bolling Suite No. 1 for Flute & Jazz Piano:

Tiempo Libre Sir James Galway, flute; Jorge Gomez, piano RCA 32164

07:51:00 00:01:37 Vince Guaraldi Skating

Canadian Brass Steinway 30027

07:51:00 00:01:38 Giuseppe Torelli Allegro from Trumpet Concerto

Paramount Brass Centaur 2355

07:55:00 00:03:03 Wolfgang Amadeus Mozart Allegro from Piano Sonata No. 15

John O'Conor, piano Telarc 80391

08:05:00 00:06:10 Antonín Dvorák Finale from Serenade for Strings Op 22

Conrad van Alphen Rotterdam Chamber Orchestra Telarc 80623

08:15:00 00:06:23 Wolfgang Amadeus Mozart The Magic Flute: Overture

Rinaldo Alessandrini Norwegian Nat'l Opera Orch Naïve 30479

08:20:00 00:03:21 Dame Ethel Smyth The March of the Women

Plymouth Festival Orchestra Philip Brunelle Eiddwen Harrhy, soprano; Plymouth Festival Chorus VirginClas 91188

08:25:00 00:09:00 Radiohead Paranoid Android

Greg Anderson, piano; Elizabeth Joy Roe, piano Steinway 30006

08:43:00 00:07:24 Claude Debussy Clouds from "Three Nocturnes"

Paavo Järvi Cincinnati Symphony Telarc 80617

08:51:00 00:03:26 Franz Joseph Haydn Mass No. 11: Gloria "Lord Nelson"

Boston Baroque Martin Pearlman Mary Wilson, soprano; Abigail Fisher, mezzo-soprano; Keith Jameson, tenor; Kevin Deas, bass Linn 426

09:00:00 00:03:00 John Barry Dances With Wolves: Two Socks & John

La Pietà Angèle Dubeau Angèle Dubeau, violin Analekta 8733

09:05:00 00:17:54 Jean Sibelius Historic Scenes Suite No. 1 Op 25

Jukka-Pekka Saraste Finnish Radio Symphony Orch RCA 60157

09:29:00 00:08:03 John Williams War Horse: The Homecoming

John Williams Symphony Orchestra Sony 797528

09:41:00 00:07:48 Franz Schubert Overture in the Italian Style in D major

Christian Benda Prague Sinfonia Naxos 570329

09:50:00 00:05:03 Johann Strauss Jr Spanish March Op 433

Franz Welser-Möst Vienna Philharmonic Decca 4782601

09:58:00 00:02:21 Traditional Dashing Away with the Smoothing Iron

John Rutter Cambridge Singers Collegium 120

10:00 WCLV MIDDAY with Mark Satola

10:04:00 00:04:26 Benjamin Britten Peter Grimes: Sea Interlude No. 3

Michael Stern Kansas City Symphony Reference 120

10:09:00 00:02:23 Ralph Vaughan Williams The Dark-Eyed Sailor

John Rutter Cambridge Singers Collegium 120

10:14:00 00:08:23 Franz Joseph Haydn First movement from Symphony No.102

Martin Pearlman Boston Baroque Linn 426

10:24:00 00:04:40 Emmanuel Chabrier Suite pastorale: Danse villageoise

Neeme Järvi Orch de la Suisse Romande Chandos 5122

10:30:00 00:03:34 Claude Debussy Estampes: Jardins sous la pluie

Paul Crossley, piano Sony 53111

10:35:00 00:13:08 Bernard Herrmann Currier and Ives Suite

James Sedares New Zealand Symphony Koch Intl 7224

10:52:00 00:28:16 Frédéric Chopin Les Sylphides

Richard Bonynge National Philharmonic Decca 433864

11:23:00 00:08:32 Carl Maria von Weber Peter Schmoll: Overture Op 8

Roy Goodman Hanover Band Nimbus 5154

11:34:00 00:06:06 Maurice Ravel Scherzo from String Quartet in F major

Daedalus Quartet Bridge 9202

11:42:00 00:07:51 George Frideric Handel Samson: Act 1 Sinfonia

English Concert Trevor Pinnock Anthony Halstead, horn; Christian Rutherford, horn Archiv 419219

11:51:00 00:06:30 Béla Bartók Game of Pairs from Concerto for Orchestra

Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Decca 425694

12:00pm BBC NEWS; MERIDIAN - Lighter fare for your midday break

12:13:00 00:08:05 Ambroise Thomas Raymond: Overture

Charles Dutoit Montreal Symphony Orchestra Decca 421527

12:22:00 00:04:04 Franz Schubert Marche militaire No. 1 in D major

Louis Lane Cleveland Orchestra Sony 63052

12:27:00 00:06:57 Camille Saint-Saëns La princesse jaune: Overture Op 30

José Serebrier BBC Concert Orchestra BBC 63

12:37:00 00:06:58 Johan Svendsen Norwegian Artists' Carnival Op 14

Ole Kristian Ruud Trondheim Symphony Orchestra VirginClas 45128

12:46:00 00:10:41 Armstrong Gibbs Miniature Dance Suite Op 124

David Lloyd-Jones Royal Ballet Sinfonia Naxos 554186

13:00 THE BIG WORK AT ONE

13:00:00 00:33:34 Wolfgang Amadeus Mozart Piano Concerto No. 20 in D minor

Kremerata Baltica Evgeny Kissin Evgeny Kissin, piano EMI 26645

13:36:00 00:23:10 Franz Joseph Haydn Symphony No. 90 in C major

Bruno Weil Tafelmusik Baroque Orchestra Sony 66253

14:00 WCLV MIDDAY

14:00:00 00:02:09 Sir Edward Elgar The Wand of Youth Suite No. 2: Wild

Mariss Jansons Oslo Philharmonic Orchestra EMI 56576

14:02:00 00:04:35 Julius Fucik The Old Bear with a Sore Head Op 210

Royal Liverpool Philharmonic Libor Pesek Alan Pendlebury, bassoon VirginClas 59285

14:11:00 00:08:51 Georg Philipp Telemann Concerto Polonois in G major

Jeannette Sorrell Apollo's Fire Koch Intl 7576

14:24:00 00:15:53 Richard Strauss Horn Concerto No. 1 in E flat major Op 11

Cleveland Orchestra George Szell Myron Bloom, horn Sony 63123

14:42:00 00:10:39 Carl Friedrich Abel Symphony in B flat Op 17

Anthony Halstead Hanover Band CPO 999214

14:55:00 00:04:46 Gioacchino Rossini Il signor Bruschino: Overture

Christian Benda Prague Sinfonia Naxos 570934

15:00 WCLV ARTS PARTNERS

15:03:00 00:03:02 Johann Sebastian Bach Magnificat: Magnificat anima mea

Bethlehem Bach Festival Orch Greg Funfgeld Bach Choir of Bethlehem Analekta 9873

15:06:00 00:03:28 Johann Sebastian Bach Magnificat: Final Choruses

Bethlehem Bach Festival Orch Greg Funfgeld Bach Choir of Bethlehem Analekta 9873

15:12:00 00:09:40 Gustav Holst The Planets: Saturn Op 32

Sir Colin Davis London Symphony Orchestra LSO Live 29

15:22:00 00:05:57 Gustav Holst The Planets: Uranus Op 32

Sir Colin Davis London Symphony Orchestra LSO Live 29

15:30:00 00:05:46 Wolfgang Amadeus Mozart finale from Quintet in E-flat for piano and winds K. 452

Radu Lupu, piano Han de Vries, oboe George Pieterson, clarinet Vicente Zarzo, horn Brian Pollard, bassoon

15:40:00 00:14:55 Franz Joseph Haydn Trumpet Concerto in E-flat

Michael Sachs Cleveland Orchestra qFranz Welser-Moest TCO 1024

16:00 WCLV DRIVE TIME with Bill O’Connell - Music and information for the afternoon commute, including Composers Datebook at 4:00pm and the Movie Quiz at 4:25.

15:58:00 00:04:57 Modest Mussorgsky Solemn March "The Capture of Kars"

Jukka-Pekka Saraste Toronto Symphony Orchestra Finlandia 14911

16:07:00 00:02:15 Franz Joseph Haydn Mass No. 11: Sanctus "Lord Nelson"

Martin Pearlman Boston Baroque Linn 426

16:13:00 00:10:37 Johann Christian Bach Piano Concerto in D Op 7

Hamburg Camerata Ralf Gothóni Anastasia Injushina, piano Ondine 1224

16:28:00 00:04:49 Sir Malcolm Arnold The Roots of Heaven: Overture

Rumon Gamba BBC Philharmonic Chandos 9851

16:35:00 00:05:28 Peter Tchaikovsky Suite No. 3: Valse mélancolique Op 55

Vladimir Jurowski Russian National Orchestra PentaTone 5186061

16:41:00 00:07:48 Antonín Dvorák Scherzo from Symphony No. 7 Op 70

Nikolaus Harnoncourt Royal Concertgebouw Orchestra Teldec 21278

16:52:00 00:03:16 Stephen Paulus Prairie Songs: The Old Church

Dale Warland Dale Warland Singers Gothic 49243

16:58:00 00:00:46 André Grétry Céphale et Procris: Air

Raymond Leppard Indianapolis Symphony Koss Class 3303

17:05:00 00:04:19 Wolfgang Amadeus Mozart Lucio Silla: Parto m'affretto

Apollo's Fire Jeannette Sorrell Amanda Forsythe, soprano Avie 2159

17:25:00 00:09:50 Jean Sibelius The Oceanides Op 73

Jukka-Pekka Saraste Finnish Radio Symphony Orch RCA 60401

17:40:00 00:05:36 Giuseppe Torelli Concerto Grosso in G minor Op 8

La Pietà Angèle Dubeau Angèle Dubeau, violin Analekta 8730

17:47:00 00:02:29 John Williams Memoirs of a Geisha: The Chairman's

La Pietà Angèle Dubeau Angèle Dubeau, violin Analekta 8733

17:52:00 00:02:41 Johann Sebastian Bach Anna Magdalena Notebook: Bist du bei mir

Alison Balsom, trumpet; Alastair Ross, organ; Mark Caudle, viola da gamba EMI 58047

17:56:00 00:02:43 Manuel Ponce Scherzino mexicano

Milos Karadaglic, guitar DeutGram 17000

18:00 BBC NEWS; DINNER CLASSICS

18:09:00 00:24:31 Jean Sibelius King Christian II Suite Op 27

Jukka-Pekka Saraste Finnish Radio Symphony Orch RCA 60434

18:36:00 00:03:13 Amy Beach Scottish Legend Op 54

Alan Feinberg, piano Argo 436121

18:42:00 00:04:17 Antonín Dvorák Legend No. 2 in G major Op 59

Sir Charles Mackerras Czech Philharmonic Orchestra Supraphon 3533

18:49:00 00:05:27 Franz Joseph Haydn Mass No. 11: Agnus Dei & Dona nobis

Boston Baroque Martin Pearlman Mary Wilson, soprano; Abigail Fisher, mezzo-soprano; Keith Jameson, tenor; Kevin Deas, bass Linn 426

18:56:00 00:02:33 Antonín Dvorák Legend No. 9 in D major Op 59

Sir Charles Mackerras Czech Philharmonic Orchestra Supraphon 3533

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:14:25 Jean Sibelius Karelia Suite Op 11

Jukka-Pekka Saraste Finnish Radio Symphony Orch RCA 7765

19:18:00 00:36:57 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony No. 38 in D

Claudio Abbado Orchestra Mozart Archiv 4777598

19:57:00 00:01:28 Wolfgang Amadeus Mozart Contradance in G major

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 429783

20:00 WCLV ESSENTIAL CLASSICS

20:02:00 00:23:55 Leos Janácek Sinfonietta Op 60

George Szell Cleveland Orchestra Sony 62404

20:29:00 00:26:25 Franz Joseph Haydn Symphony No.101 in D major

Claudio Abbado Chamber Orchestra of Europe DeutGram 4778117

20:56:00 00:03:41 Gabriel Fauré Sicilienne Op 78 Academy St. Martin in Fields

Mathias Mönius Albrecht Mayer, oboe d'amore Decca 4782564

21:00 CHICAGO SYMPHONY with Lisa Simeone - Sir Mark Elder, conductor; Alice Coote, mezzo-soprano

21:04:00 00:26:11 Antonín Dvorák The Golden Spinning Wheel Op 109

21:32:00 00:30:35 Hector Berlioz Les nuits d'été Op 7

22:03:00 00:32:13 Dmitri Shostakovich Symphony No. 1 in F minor Op 10

22:36:00 00:23:00 Nikolai Rimsky-Korsakov The Invisible City of Kitezh: Suite

23:00 LATE PROGRAM

23:02:00 00:04:55 Jean Sibelius King Christian II: Elegie Op 27

Jukka-Pekka Saraste Finnish Radio Symphony Orch RCA 60434

23:06:00 00:09:04 Samuel Barber Andante from Violin Concerto Op 14

St Paul Chamber Orchestra Hugh Wolff Hilary Hahn, violin Sony 89029

23:18:00 00:05:11 Franz Joseph Haydn Adagio from Symphony No. 102

Martin Pearlman Boston Baroque Linn 426

23:23:00 00:09:46 Wolfgang Amadeus Mozart Adagio from Flute Concerto No. 1

English Chamber Orchestra Raymond Leppard Peter-Lukas Graf, flute Brilliant 93290

23:35:00 00:09:20 Jean Sibelius Andantino from Symphony No. 3 Op 52

Jukka-Pekka Saraste Finnish Radio Symphony Orch RCA 60434

23:44:00 00:09:08 Peter Tchaikovsky Swan Lake: White Swan Pas de Deux

Mariinsky Theater Orchestra Valéry Gergiev Kirill Terentiev, violin; Zenon Zalitsailo, cello Decca 10104

23:55:00 00:03:45 Claude Debussy Petite Suite: En bateau

Jun Märkl National Orchestra of Lyon Naxos 572583

23:56:00 00:02:58 Gabriel Pierné Pastorale Op 14

Reykjavik Wind Quintet Chandos 9362