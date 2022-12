Program Guide 04-16-2014

0:00 WCLV ALL NIGHT with Robin Grier

00:02:00 00:30:27 Josef Suk Fairy Tale Op 16

JoAnn Falletta Buffalo Philharmonic Naxos 572323

00:34:00 00:40:27 Johannes Brahms Violin Concerto in D major Op 77

Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner Hilary Hahn, violin Sony 89649

01:16:00 01:10:00 Franz Schubert Winterreise

Jonas Kaufmann, tenor; Helmut Deutsch, piano Sony 379565

02:28:00 00:18:59 Sergei Prokofiev Piano Sonata No. 7 in B flat major Op 83

Soyeon Lee, piano Koch Intl 7759

02:49:00 00:17:31 Tiburzio Massaino Musica super Threnos Ieremiae prophete

Paul Van Nevel Huelgas Ensemble Harm Mundi 2908304

03:09:00 00:36:24 Ludwig van Beethoven String Quartet No. 12 in E flat major Op 127

Cypress String Quartet Cypress 2012

03:47:00 00:29:06 Wolfgang Amadeus Mozart Piano Concerto No. 21 in C major

Cleveland Orchestra Mitsuko Uchida Mitsuko Uchida, piano Decca 17181

04:18:00 00:27:22 Francis Poulenc Sinfonietta

Paavo Järvi Tapiola Sinfonietta Bis 630

04:47:00 00:31:08 Johannes Brahms Serenade No. 2 in A Op 16

Sir Charles Mackerras Scottish Chamber Orchestra Telarc 80522

05:20:00 00:18:30 Johann Friedrich Fasch Concerto for Winds & Strings in G major

Tempesta di Mare Chandos 783

05:41:00 00:06:21 William Boyce Symphony No. 2 in A major Op 2

Christopher Hogwood Academy of Ancient Music l'Oiseau 436761

05:57:00 00:02:11 Claude Debussy Children's Corner: The Little Shepherd

Simon Trpceski, piano EMI 272

BBC NEWS; FIRST PROGRAM with Jacqueline Gerber

06:07:00 00:05:07 Edvard Grieg Cow-Call & Peasant Dance from "Nordic

Neeme Järvi Gothenburg Symphony DeutGram 437520

06:15:00 00:03:47 Ludwig van Beethoven Scherzo from Symphony No. 8 Op 93

Daniel Barenboim West-Eastern Divan Orchestra Decca 16871

06:20:00 00:08:00 Édouard Lalo Allegro from Symphonie espagnole Op 21

Philharmonia Orchestra Antonio Pappano Maxim Vengerov, violin EMI 57593

06:28:00 00:06:45 Franz Joseph Haydn Piano Sonata No. 54 in G major

Soyeon Lee, piano CIPC 2003

06:37:00 00:02:06 Huang Zi Plum Blossoms in the Snow

Xuefei Yang, guitar EMI 6322

06:41:00 00:07:21 Petronio Franceschini Sonata for 2 Trumpets & Strings in D major

Philharmonia Orchestra Christopher Warren-Green John Wallace, trumpet; John Miller, trumpet Nimbus 5017

06:49:00 00:02:52 Claude Debussy Petite Suite: Menuet

Jun Märkl National Orchestra of Lyon Naxos 572583

06:55:00 00:03:25 Henry Mancini Drummer's Delight

Loras John Schissel Blossom Festival Band MAA 40601

07:05:00 00:04:48 Gustav Holst A Fugal Overture Op 40

Richard Hickox London Symphony Orchestra Chandos 9420

07:10:00 00:05:41 Carl Philipp Emanuel Bach Finale from Flute Concerto

CPE Bach Chamber Orchestra Peter Schreier Patrick Gallois, flute DeutGram 439895

07:18:00 00:03:27 Franz Schubert Minuet from Symphony No. 4

Pablo Heras-Casado Freiburg Baroque Orchestra Harm Mundi 902154

07:23:00 00:01:16 Camille Saint-Saëns The Carnival of the Animals: Elephant

Israel Philharmonic Orchestra Zubin Mehta Katia Labèque, piano; Marielle Labèque, piano EMI 9065

07:24:00 00:02:23 Henry Mancini Hatari: Baby Elephant Walk

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80183

07:27:00 00:05:13 Camille Saint-Saëns Scherzo from Piano Quintet Op 14

Fine Arts Quartet Cristina Ortiz, piano Naxos 572904

07:40:00 00:07:16 George W. Chadwick Symphonic Sketches: A Vagrom Ballad

Neeme Järvi Detroit Symphony Orchestra Chandos 9334

07:51:00 00:03:24 Federico Mompou Canción y Danza No. 3

Stephen Hough, piano Hyperion 66963

07:55:00 00:02:20 Johann Strauss Jr Polka "At the Hunt" Op 373

John Georgiadis London Symphony Orchestra MCA 25236

07:56:00 00:01:47 Jules Massenet Le Cid Ballet Suite: Aragonaise

Sir Neville Marriner Academy St. Martin in Fields Capriccio 10569

08:07:00 00:06:09 Robert Schumann Finale from Symphony No. 3 Op 97

Franz Welser-Möst London Philharmonic Orchestra EMI 54898

08:15:00 00:08:07 Carl Philipp Emanuel Bach Finale from Keyboard Concerto

Hamburg Camerata Ralf Gothóni Anastasia Injushina, piano Ondine 1224

08:25:00 00:02:53 Johann Sebastian Bach Partita for solo flute: Bourrée anglaise

Joshua Smith, flute Delos 3402

08:27:00 00:01:35 Franz Schubert Winterreise: Täuschung

Jonas Kaufmann, tenor; Helmut Deutsch, piano Sony 379565

08:30:00 00:07:05 Henry Purcell Abdelazer: Suite

Jeanne Lamon Tafelmusik Baroque Orchestra Reference 2101

08:40:00 00:07:02 Manuel de Falla Pedrelliana from "Homenajes"

Juanjo Mena BBC Philharmonic Chandos 10694

08:51:00 00:03:48 Franz Schubert Winterreise: Der Leiermann

Jonas Kaufmann, tenor; Helmut Deutsch, piano Sony 379565

08:55:00 00:04:06 Erich Wolfgang Korngold The Adventures of Robin Hood: Marian & La Pietà

Angèle Dubeau Angèle Dubeau, violin Analekta 8733

09:05:00 00:17:56 Federico Mompou Intimate Impressions

Anita Pontremoli, piano Centaur 2545

09:27:00 00:05:48 Johann Sebastian Bach Largo from Concerto for 2 Violins

Burning River Brass BurnRiver 2013

09:38:00 00:04:14 Lyndol Mitchell Kentucky Mountain Portraits: Shivaree

Howard Hanson Eastman-Rochester Orchestra Mercury 434324

09:58:00 00:02:38 Kara Karayev Seven Beauties: Slavonic Dance

Rauf Abdullayev Moscow Radio & TV Symphony Delos 2009

10:00 WCLV MIDDAY with Mark Satola

10:00:00 00:01:31 Mario Broeders Vals criollo No. 3

Mirian Conti, piano Steinway 30010

10:04:00 00:04:27 Agustín Barrios Vals Op 8

Jason Vieaux, guitar Azica 71287

10:11:00 00:05:53 Josef Suk Toward a New Life Op 35

John Williams Boston Pops Orchestra Sony 62592

10:19:00 00:04:54 Zdenek Fibich Poème

Václav Neumann Czech Philharmonic Orchestra Orfeo 180891

10:25:00 00:03:30 Morton Gould Folk Suite: Overture

David Amos London Symphony Orchestra Harm Mundi 906010

10:31:00 00:14:04 Don Gillis Symphony No. 5 1/2 "A Symphony for

Ronald Corp New London Orchestra Hyperion 67067

10:46:00 00:03:05 Johann Sebastian Bach Orchestral Suite No. 2: Polonaise

Ensemble Sonnerie Monica Huggett Gonzalo X. Ruiz, oboe Avie 2171

10:50:00 00:31:56 Ludwig van Beethoven Symphony No. 4 in B flat major Op 60

Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Telarc 80198

11:24:00 00:05:30 Franz Schubert Winterreise: Gute Nacht

Jonas Kaufmann, tenor; Helmut Deutsch, piano Sony 379565

11:32:00 00:06:21 Johannes Brahms Allegro giocoso from Symphony No. 4 Op 98

Sir Simon Rattle Berlin Philharmonic EMI 67254

11:40:00 00:08:03 Christoph Willibald Gluck Iphigénie en Aulide: Act 2 Ballet

Sir John Eliot Gardiner Lyon Opera Orchestra Erato 45003

11:49:00 00:06:33 Robert Schumann Symphonic Etudes: Finale Op 13

Daniel Gortler, piano Roméo 7281

12:00pm BBC NEWS; MERIDIAN

12:10:00 00:07:55 Hector Berlioz Béatrice and Bénédict: Overture

Vladimir Ashkenazy Helsinki Philharmonic Ondine 1188

12:21:00 00:04:49 Alexander Glazunov March on a Russian Theme Op 76

Konstantin Krimets Moscow Symphony Orchestra Naxos 553538

12:29:00 00:08:59 Aaron Copland Our Town: Suite

Leonard Slatkin St Louis Symphony RCA 61699

12:40:00 00:06:22 Frank Loesser Hans Christian Andersen: Medley

Arthur Fiedler Boston Pops Orchestra RCA 68131

12:48:00 00:07:32 Artie Shaw Clarinet Concerto

London Symphony Orchestra Gregor Bühl Sharon Kam, clarinet Teldec 88482

12:57:00 00:02:30 David Guion Arkansas Traveler

Ronald Corp New London Orchestra Hyperion 67067

13:00 THE BIG WORK AT ONE

13:00:00 00:31:09 Sergei Rachmaninoff Piano Concerto No. 4 in G minor Op 40

Helsinki Philharmonic Vladimir Ashkenazy Alexander Ghindin, piano Ondine 977

13:35:00 00:26:33 Richard Strauss Oboe Concerto in D major

Chicago Symphony Orchestra Daniel Barenboim Alex Klein, oboe Teldec 23913

14:00 WCLV MIDDAY

14:00:00 00:04:14 Anton Rubinstein Melody in F major Op 3

John O'Conor, piano Telarc 80391

14:07:00 00:03:54 Franz Schubert Winterreise: Frühlingstraum

Jonas Kaufmann, tenor; Helmut Deutsch, piano Sony 379565

14:13:00 00:09:35 Hector Berlioz The Trojans: Royal Hunt and Storm

Berlin Philharmonic James Levine RIAS Chamber Chorus DeutGram 431624

14:27:00 00:16:06 Johann Sebastian Bach Keyboard Concerto No. 3 in D major

Australian Chamber Orchestra Richard Tognetti Angela Hewitt, piano Hyperion 67308

14:44:00 00:10:22 George W. Chadwick Overture "Rip Van Winkle"

Neeme Järvi Detroit Symphony Orchestra Chandos 9439

14:56:00 00:03:25 Richard Rodgers Manhattan

Joshua Bell, violin; Marvin Hamlisch, piano Sony 52716

15:00 CLEVELAND ORCHESTRA PREVIEWS:

This week at Severance Hall, it’s Dvorák and Tchaikovsky

with guest conductor Herbert Blomstedt and principal cello Mark Kosower

15:04:00 00:11:19 Antonín Dvorák Adagio from Cello Concerto Op 104

Czech Philharmonic Orchestra Jirí Belohlávek Alisa Weilerstein, cello Decca 19765

15:15:00 00:12:26 Antonín Dvorák Finale from Cello Concerto Op 104

Czech Philharmonic Orchestra Jirí Belohlávek Alisa Weilerstein, cello Decca 19765

15:32:00 00:18:23 Peter Tchaikovsky First movement from Symphony No. 6 Op 74

Yannick Nézet-Séguin Rotterdam Philharmonic DeutGram 4790835

15:55:00 00:02:02 Ambroise Thomas Mignon: Gavotte

Yan Pascal Tortelier BBC Philharmonic Chandos 9765

16:00 WCLV DRIVE TIME with Bill O’Connell - Music and information

15:58:00 00:03:29 Sergei Prokofiev Finale from Piano Sonata No. 7 Op 83

Soyeon Lee, piano Koch Intl 7759

16:06:00 00:03:20 Federico Mompou Canción y Danza No. 8

Stephen Hough, piano Hyperion 66963

16:11:00 00:13:59 Peggy Glanville-Hicks Etruscan Concerto

Brooklyn Philharmonic Dennis Russell Davies Keith Jarrett, piano MusicMast 67089

16:29:00 00:01:58 Henry Mancini Charade: Punch and Judy

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80183

16:30:00 00:02:37 Henry Mancini Breakfast at Tiffany's: Theme

Cincinnati Pops Orchestra Erich Kunzel Henry Mancini Chorus Telarc 80183

16:38:00 00:02:22 Henry Mancini Peter Gunn: Theme

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80183

16:41:00 00:08:28 Anton Bruckner Scherzo from Symphony No. 6

Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Decca 436153

16:53:00 00:02:10 Franz Schubert Winterreise: Die Post J

onas Kaufmann, tenor; Helmut Deutsch, piano Sony 379565

16:57:00 00:02:22 Antonio Vivaldi Allegro from Concerto for 2 Violins in A major Op 3

Tafelmusik Baroque Orchestra Jeanne Lamon Jeanne Lamon, violin Tafelmusik 1001

17:05:00 00:04:29 Arthur Foote Suite for Strings: Finale Op 63

Mikhail Gurewitsch do.gma chamber orchestra MD+G 9121717

17:12:00 00:08:19 Antonio Vivaldi Guitar Concerto in C

Orchestra of St Luke's Eliot Fisk, guitar MusicMast 67097

17:23:00 00:11:32 Sergei Prokofiev War and Peace: The Ball

Neeme Järvi Philharmonia Orchestra Chandos 10538

17:40:00 00:04:16 George Gershwin Girl Crazy: Embraceable You

London Symphony Orchestra John Williams Joshua Bell, violin Sony 60659

17:46:00 00:03:32 George Gershwin Two Waltzes in C major

Leonard Pennario, piano EMI 64668

17:52:00 00:02:57 Adolphe Adam Giselle: La chasse

Michael Tilson Thomas London Symphony Orchestra Sony 42450

17:56:00 00:03:08 Johann Sebastian Bach WTC-1: Prelude & Fugue No. 5 in D major

Jeffrey Biegel, piano Steinway 30001

18:00 BBC NEWS; DINNER CLASSICS

18:09:00 00:19:28 Lou Harrison Seven Pastorales

Dennis Russell Davies Brooklyn Philharmonic MusicMast 67089

18:31:00 00:05:40 William Arms Fischer Goin' Home

Alisa Weilerstein, cello; Anna Polonsky, piano Decca 19765

18:40:00 00:03:07 Louis Moreau Gottschalk Pasquinade Op 59

Cecile Licad, piano Naxos 559145

18:45:00 00:09:34 Samuel Barber Essay No. 2 for Orchestra Op 17

Neeme Järvi Detroit Symphony Orchestra Chandos 9053

18:54:00 00:03:57 Charles Tomlinson Griffes Bacchanale

JoAnn Falletta Buffalo Philharmonic Naxos 559164

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:25:21 Robert Schumann Cello Concerto in A minor Op 129

Bamberg Symphony Dennis Russell Davies János Starker, cello RCA 68027

19:29:00 00:24:10 Franz Joseph Haydn Symphony No. 87 in A major

Bruno Weil Tafelmusik Baroque Orchestra Sony 66296

20:00 CIM LIVE:

recorded 11/1/2013 in Mixon Hall - CIM Chamber Orchestra/Carl Topilow; Andrea Hughes, violin

Ottorino Respighi: Ancient Airs and Dances Suite No. 3 (1931)

Sergei Prokofiev: Violin Concerto No. 1 in D Op 19 (1917)

Felix Mendelssohn (arr Carl Topilow): Six Children’s Pieces Op 72 (1842)

Georges Bizet: Symphony No. 1 in C (1855)

22:00 THE BLACK ARTS with A. Grace Lee Mims:

recordings of music by composer Adolphus Hailstork,

including his Symphony No. 2 and Spiritual Songs

23:00 LATE PROGRAM

23:02:00 00:13:00 Ralph Vaughan Williams Five Variants of "Dives & Lazarus"

Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner Iona Brown, violin; Kenneth Heath, cello; Skaila Kanga, harp Decca 414595

23:17:00 00:06:57 Carl Maria von Weber Romanza from Clarinet Concerto No. 2 Op 74

Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner Andrew Marriner, clarinet Philips 432146

23:21:00 00:12:32 Wilhelm Stenhammar Andante from Piano Concerto No. 1

Royal Stockholm Philharmonic Gennady Rozhdestvensky Mats Widlund, piano Chandos 9074

23:38:00 00:16:03 Ralph Vaughan Williams The Lark Ascending

Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner Iona Brown, violin Decca 414595

23:56:00 00:02:31 Edvard Grieg Lyric Pieces Book 10: Summer Evening Op 71

Per Tengstrand, piano Azica 71207

23:56:00 00:02:25 Aaron Copland Old American Songs Set No. 2: The Little

Angelika Kirchschlager, mezzo; John Williams, guitar Sony 64498