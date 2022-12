Program Guide 04-14-2014

00:00 WCLV ALL NIGHT with Robin Grier

00:02:00 00:39:22 Ludwig van Beethoven Piano Concerto in D major Op 61

Tapiola Sinfonietta Olli Mustonen Olli Mustonen, piano Ondine 1123

00:43:00 00:40:46 Sergei Rachmaninoff Symphony No. 3 in A minor Op 44

Mikhail Pletnev Russian National Orchestra DeutGram 457598

01:26:00 00:08:09 Engelbert Humperdinck Hansel and Gretel: Dream Pantomime

Bavarian Radio Symphony Jeffrey Tate Anne Sofie von Otter, mezzo; Barbara Bonney, soprano EMI 54022

01:34:00 00:06:13 Engelbert Humperdinck Hansel and Gretel: Final Scene

Bavarian Radio Symphony Jeffrey Tate Barbara Bonney, soprano; Anne Sofie von Otter, mezzo; Hanna Schwarz, contralto; Andreas Schmidt, bass; Tölz Boys Choir EMI 54022

01:42:00 00:38:05 Sergei Taneyev Piano Trio in D major Op 22

Mikhail Pletnev, piano; Vadim Repin, violin; Lynn Harrell, cello DeutGram 4775419

02:22:00 00:41:37 Ottorino Respighi La boutique fantasque

Jesús López-Cobos Cincinnati Symphony Telarc 80396

03:06:00 00:39:19 Jean Sibelius Symphony No. 1 in E minor Op 39

Sir Colin Davis Boston Symphony Orchestra Philips 446157

03:47:00 00:38:19 Franz Schubert String Quartet No. 14 in D minor

Jasper Quartet Sono Lumin 92152

04:27:00 00:29:26 Sergei Prokofiev Piano Concerto No. 3 in C major Op 26

Russian National Orchestra Mstislav Rostropovich Mikhail Pletnev, piano DeutGram 471576

04:58:00 00:21:00 Saverio Mercadante Flute Concerto in E major

I Solisti Veneti Claudio Scimone Sir James Galway, flute RCA 7703

05:21:00 00:17:10 Roy Harris Symphony No. 3

Leonard Bernstein New York Philharmonic Sony 60594

05:40:00 00:06:13 Sir Edward Elgar Pomp and Circumstance March No.5 in C major Op 39

James Judd New Zealand Symphony Naxos

557273

06:07:00 00:05:03 Johann Sebastian Bach Finale from Solo Violin Sonata No. 2

Chris Thile, mandolin Nonesuch 535360

06:15:00 00:07:04 Cécile Chaminade Concertino for Flute & Orchestra Op 107

The Hague Philharmonic Neeme Järvi Sharon Bezaly, flute Bis 1679

06:25:00 00:09:09 Nikolai Tcherepnin The Distant Princess: Prelude Op 4

Mikhail Pletnev Russian National Orchestra DeutGram 447084

06:37:00 00:01:43 Mario Castelnuovo-Tedesco Sea Murmurs Op 24

Julian Lloyd Webber, cello; John Lenehan, piano Philips 434917

06:38:00 00:01:55 Fritz Kreisler Syncopation

James Ehnes, violin; Eduard Laurel, piano Analekta 3159

06:40:00 00:06:17 Ralph Vaughan Williams The Wasps: Ballet & Final Tableau

Michael Stern Kansas City Symphony Reference 129

06:51:00 00:03:07 Tylman Susato The Danserye: Bergerette "Sans roch"

Philip Pickett New London Consort l'Oiseau 436131

06:55:00 00:03:57 Ralph Vaughan Williams March "Sea Songs"

Frederick Fennell Cleveland Symphonic Winds Telarc 80099

07:05:00 00:04:39 Leonard Bernstein West Side Story: Tonight

Canadian Brass RCA 68633

07:10:00 00:09:06 Anton Rubinstein The Demon: Ballet Music

Eiji Oue Minnesota Orchestra Reference 71

07:20:00 00:03:07 Ludwig van Beethoven Minuet in G major

Anne-Sophie Mutter, violin; Lambert Orkis, piano DeutGram 457619

07:25:00 00:02:25 Claude Debussy Les Angélus

Laurence Equilbey Accentus Chamber Choir Naïve 4947

07:30:00 00:05:26 Domenico Cimarosa I nemici generosi: Overture

Sinfonia Finlandia Patrick Gallois Denitsa Laffchieva, clarinet Naxos 572734

07:40:00 00:03:56 Samuel Barber Souvenirs Suite: Waltz Op 28

Yoel Levi Atlanta Symphony Orchestra Telarc 80441

07:45:00 00:04:29 Agustín Barrios Waltz No. 3 in D minor Op 8

Kristo Käo, guitar Kitarrikoo 2008

07:51:00 00:04:35 Peter Tchaikovsky The Nutcracker: Waltz of the Snowflakes

Sergiu Comissiona Houston Symphony Orchestra Pro Arte 251

07:58:00 00:02:17 Aram Khachaturian Gayaneh: Dance of the Rose Maidens

Neeme Järvi Royal Scottish Nat'l Orch Chandos 8542

08:07:00 00:05:54 Gustav Holst Finale from Symphony Op 8

JoAnn Falletta Ulster Orchestra Naxos 572914

08:15:00 00:08:20 Karl Goldmark Dance from "Rustic Wedding" Symphony Op 26

Stephen Gunzenhauser National Symphony of Ireland Naxos

550745

08:25:00 00:04:30 Jerome Kern The Song is You

Manhattan String Quartet Newport 60033

08:33:00 00:08:09 Michael Haydn Symphony No. 32 in D

Johannes Goritzki German Chamber Academy Neuss CPO 999179

08:43:00 00:08:34 Sergei Prokofiev Allegro from Symphony No. 5 Op 100

Lorin Maazel Cleveland Orchestra DeutGram 469172

08:55:00 00:04:57 John Williams Empire of the Sun: Cadillac of the Skies

Boston Pops Orchestra John Williams American Boychoir; Tanglewood Festival Chorus Sony 51333

09:05:00 00:18:22 Ludwig van Beethoven Piano Sonata No. 30 in E major Op 109

Igor Levit, piano Sony 370387

09:27:00 00:04:55 Cole Porter Anything Goes: Overture

John McGlinn London Sinfonietta EMI 54300

09:35:00 00:02:15 Franz Schubert Die Forelle

Barbara Bonney, soprano; Emanuel Ax, piano Sony 61964

09:40:00 00:04:15 Carl Nielsen Maskarade: Overture

Herbert Blomstedt San Francisco Symphony Decca 425857

09:45:00 00:09:07 Felix Mendelssohn Trumpet Overture Op 101

Claudio Abbado London Symphony Orchestra DeutGram 423104

09:57:00 00:01:35 Robert Schumann Carnaval: Chopin Op 9

Vassily Primakov, piano Bridge 9300

10:00:00 00:06:07 William Boyce Solomon: Overture

Roy Goodman Parley of Instruments Hyperion 66378

10:06:00 00:03:35 George Frideric Handel Solomon: Arrival of the Queen of Sheba

Robert Moody Canadian Brass Ensemble Opening Day 7347

10:13:00 00:06:45 Robert Schumann Arabeske in C Op 18

Daniel Gortler, piano Roméo 7281

10:20:00 00:05:51 Johann Christian Bach Zanaida: Overture

Anthony Halstead Hanover Band CPO 999488

10:29:00 00:16:41 Ermanno Wolf-Ferrari The Jewels of the Madonna: Suite

Gianandrea Noseda BBC Philharmonic Chandos 10511

10:46:00 00:02:09 Edvard Grieg Lyric Suite: Rustic March Op 54

Neeme Järvi Gothenburg Symphony DeutGram 437524

10:50:00 00:33:29 Alexander Glazunov Symphony No. 4 in E flat major Op 48

José Serebrier Royal Scottish Nat'l Orch Warner 63236

11:23:00 00:10:13 Ludwig van Beethoven Allegro from Piano Sonata No. 29 Op 106

Igor Levit, piano Sony 370387

11:38:00 00:04:39 Franz Schmidt Notre Dame: Intermezzo

Lawrence Foster Monte Carlo Philharmonic Erato 88103

11:45:00 00:07:31 Ludwig Spohr Finale from Nonet Op 31 Vienna-Berlin Ensemble

Gerhart Hetzel, violin; Wolfram Christ, viola; Georg Faust, cello; Alois Posch, double bass DeutGram 427640

11:54:00 00:03:22 Sir Charles Hubert H. Parry An English Suite: Frolic

William Boughton English String Orchestra Nimbus 5366

12:10:00 00:06:13 Jacques Offenbach Master Péronilla: Overture

Antonio de Almeida Philharmonia Orchestra Philips 422057

12:19:00 00:04:34 Sir Hamilton Harty A John Field Suite: Rondo

Raymond Leppard Indianapolis Symphony Koss Class 3303

12:24:00 00:07:13 Miklós Rózsa Spellbound: Suite

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80708

12:34:00 00:12:37 Alexander Glazunov Slavonic Festival Op 26

Konstantin Krimets Moscow Symphony Orchestra Naxos 553538

12:48:00 00:10:50 Johann Strauss Jr Waltz "You Millions, I Embrace You" Op 443

Franz Welser-Möst Cleveland Orchestra MAA 20604

13:00:00 00:41:04 Frédéric Chopin Piano Concerto No. 1 in E minor Op 11

Berlin State Orchestra Andris Nelsons Daniel Barenboim, piano DeutGram 15387

13:41:00 00:15:43 Franz Liszt Hungarian Fantasy

Budapest Symphony Orchestra Karl Anton Rickenbacher Leslie Howard, piano Hyperion 67403

14:00:00 00:01:30 Franz Liszt Years of Pilgrimage, 1st Year: Pastorale

Lazar Berman, piano DeutGram 4779525

14:01:00 00:02:21 Sir Charles Hubert H. Parry An English Suite: Pastoral

William Boughton English String Orchestra Nimbus 5366

14:07:00 00:09:13 Peter Tchaikovsky The Voyevoda: Overture

Theodore Kuchar National Symphony of Ukraine Naxos 554845

14:19:00 00:15:39 Morton Gould Interplay

Albany Symphony Orchestra David Alan Miller Findlay Cockrell, piano Albany 1174

14:37:00 00:11:45 Antonín Dvorák Romance in F minor Op 11

Berlin Radio Symphony Marek Janowski Arabella Steinbacher, violin PentaTone 5186353

14:50:00 00:07:18 Antonio Vivaldi Flute Concerto in G major

Orpheus Chamber Orchestra Patrick Gallois, flute DeutGram 437839

15:00:00 00:16:56 Wolfgang Amadeus Mozart String Quartet No. 12 in B flat major

Cuarteto Casals Harm Mundi 987060

15:22:00 00:16:38 Luigi Boccherini Symphony No. 17 in A major Op 35

Chiara Banchini Ensemble 415 Harm Mundi 901291

15:41:00 00:08:22 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony No. 32 in G major

Jane Glover London Mozart Players ASV 762

15:51:00 00:07:03 Franz Joseph Haydn Minuet & Finale from Symphony No. 46

Ilan Volkov BBC Scottish Symphony BBC 225

15:58:00 00:04:39 Ludwig van Beethoven Fidelio: Quartet "Mir ist so wunderbar"

Chamber Orchestra of Europe Nikolaus Harnoncourt Barbara Bonney, soprano; Charlotte Margiono, soprano; László Polgár, bass; Deon van der Walt, tenor Teldec 94560

16:07:00 00:02:22 Traditional The Star of County Down

Julian Lloyd Webber, cello Philips 434917

16:13:00 00:09:45 Wolfgang Amadeus Mozart Rondo from Piano Concerto No. 26

Odense Symphony Scott Yoo Vassily Primakov, piano Bridge 9328

16:28:00 00:04:46 John Powell Rio 2: Battle for the Heart of the Forest

Hollywood Studio Symphony Sony 304845

16:34:00 00:05:43 Nikolai Rimsky-Korsakov The Golden Cockerel: Marriage Feast

Gerard Schwarz Seattle Symphony Naxos 572787

16:42:00 00:06:06 Peter Tchaikovsky Scherzo-fantaisie in E flat minor Op 72

Mikhail Pletnev, piano DeutGram 4284

16:52:00 00:03:26 Anatoly Lyadov Baba-Yaga Op 56

Mikhail Pletnev Russian National Orchestra DeutGram 447084

16:57:00 00:02:15 John Dowland Fine knacks for ladies

La Nef Atma 2650

17:05:00 00:05:55 Léo Delibes Lakmé: Flower Duet "Viens, Mallika..."

Orch du Capitole de Toulouse Michel Plasson Natalie Dessay, soprano; Delphine Haidan, mezzo EMI 56569

17:13:00 00:08:02 Ludwig van Beethoven Finale from Symphony No. 7 Op 92

Mikhail Pletnev Russian National Orchestra DeutGram 4776409

17:24:00 00:09:25 Franz Schubert Minuet & Finale from Symphony No. 3

Eric Jacobsen The Knights Ancalagon 137

17:39:00 00:04:18 Ludwig van Beethoven Allegretto from Sonata No. 28 Op 101

Igor Levit, piano Sony 370387

17:45:00 00:04:38 Ludwig van Beethoven Variations on a Theme by Paisiello

Olli Mustonen, piano Decca 436834

17:52:00 00:03:06 Léo Delibes Coppélia: Galop final

Martin West San Francisco Ballet Orchestra Reference 125

17:58:00 00:01:14 Giuseppe Caimo Mentre il cucolo

King's Singers EMI 63052

18:09:00 00:14:27 Dmitri Kabalevsky Violin Concerto in C Op 48

Russian National Orchestra Mikhail Pletnev Gil Shaham, violin DeutGram 457064

18:26:00 00:04:48 Carl Philipp Emanuel Bach Piano Sonata in D

Mikhail Pletnev, piano DeutGram 459614

18:33:00 00:04:10 Sergei Prokofiev Cinderella: Galop

Martha Argerich, piano; Mikhail Pletnev, piano DeutGram 3109

18:40:00 00:13:26 Nikolai Tcherepnin The Enchanted Kingdom Op 39

Mikhail Pletnev Russian National Orchestra DeutGram 447084

18:55:00 00:03:36 Peter Tchaikovsky Distant Past Op 72

Mikhail Pletnev, piano DeutGram 4284

19:02:00 00:05:55 Franz Schubert The Friends from Salamanka: Overture

Manfred Huss Haydn Sinfonietta, Vienna Koch Intl 1121

19:10:00 00:46:23 Peter Tchaikovsky Symphony No. 3 in D major Op 29

Mikhail Pletnev Russian National Orchestra DeutGram 449967

19:57:00 00:01:47 Antonio Valente Gagliarda napolitana

Chamber Orchestra of Europe Daniel Hope, violin; DeutGram 13993

20:02:00 00:14:24 Bedrich Smetana Má vlast: Tábor

Nikolaus Harnoncourt Vienna Philharmonic RCA 54331

20:18:00 00:36:58 Ludwig van Beethoven Piano Concerto No. 5 in E flat major Op 73

Vienna Philharmonic Rudolf Buchbinder Rudolf Buchbinder, piano Sony 374521

20:55:00 00:03:38 Ottorino Respighi Ancient Airs Suite No. 1: Passo mezzo

Jesús López-Cobos Lausanne Chamber Orchestra Telarc 80309

21:04:00 00:19:09 Carl Nielsen Flute Concerto

21:30:00 00:35:53 Carl Nielsen Violin Concerto Op 33

22:15:00 00:34:49 Peter Tchaikovsky Symphony No. 2 in C minor Op 17

23:02:00 00:11:49 Eric Whitacre The River Cam

London Symphony Orchestra Eric Whitacre Julian Lloyd Webber, cello Decca 16636

23:13:00 00:04:03 Wolfgang Amadeus Mozart The Magic Flute: Ach, ich fühl's

Zurich Opera House Orchestra Nikolaus Harnoncourt Barbara Bonney, soprano Teldec 242716

23:20:00 00:11:35 Ludwig van Beethoven Adagio from Symphony No. 9 Op 125

Mikhail Pletnev Russian National Orchestra DeutGram 4776409

23:31:00 00:07:54 Franz Schubert Andante from Symphony No. 7

Sir Neville Marriner Academy St. Martin in Fields Philips 412176

23:41:00 00:06:19 Peter Tchaikovsky Chant élégiaque in D flat major Op 72

Mikhail Pletnev, piano DeutGram 4284

23:47:00 00:06:04 Anatoly Lyadov The Enchanted Lake Op 62

George Szell Cleveland Orchestra Sony 93019

23:55:00 00:03:03 Ralph Vaughan Williams The Turtledove

Paul Spicer James Oxley, tenor; Finzi Singers Chandos 9425

23:55:00 00:03:28 Gregorian Chant O quam glorifica

Anonymous 4 Harm Mundi 2907546