Program Guide 04-10-2014

00:02:00 00:25:13 Camille Saint-Saëns Symphony in A major

Jean Martinon Orchestre National de France Brilliant 94360

00:29:00 00:31:09 Sergei Prokofiev Piano Concerto No. 2 in G minor Op 16

BBC Philharmonic Gianandrea Noseda Jean-Efflam Bavouzet, piano Chandos 10802

01:02:00 00:44:50 Rodion Shchedrin Carmen Suite

Theodore Kuchar National Symphony of Ukraine Naxos 553038

01:49:00 00:24:03 Philip Glass Concerto for Harpsichord & Chamber

West Side Chamber Orchestra Kevin Mallon Christopher D. Lewis, hc Naxos 573146

02:15:00 00:34:32 Robert Schumann Fantasie in C major Op 17

Daniel Gortler, piano Roméo 7281

02:52:00 00:44:41 Joseph Joachim Violin Concerto No. 2 in D minor Op 11

London Philharmonic Orchestra Leon Botstein Elmar Oliveira, violin IMP 27

03:39:00 00:26:41 Jack Gallagher Sinfonietta for String Orchestra

JoAnn Falletta London Symphony Orchestra Naxos 559652

04:08:00 00:46:37 Peter Tchaikovsky Piano Trio in A minor Op 50

Yefim Bronfman, piano; Cho-Liang Lin, violin; Gary Hoffman, cello Sony 53269

04:57:00 00:17:06 Claude Debussy Suite bergamasque

Vassily Primakov, piano Bridge 9350

05:16:00 00:24:01 Wolfgang Amadeus Mozart Serenade No. 11 for Winds in E flat

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 431683

05:42:00 00:06:01 Gioacchino Rossini Tancredi: Overture

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 415363

05:51:11 00:04:03 Suite Pastorale: Idyll

Orch de la Suisse Romande Neeme Jarvi Chandos 5122

05:55:00 00:02:13 Vincenzo Tommasini The Good-Humored Ladies: Overture

Louis Lane Cleveland Orchestra Sony 60311



06:07:00 00:06:04 Antonio Vivaldi Sinfonia for Strings in G major

Trevor Pinnock English Concert Archiv 415518

06:15:00 00:05:58 Sergei Rachmaninoff Suite No. 2: Waltz Op 17

Yefim Bronfman, piano; Emanuel Ax, piano Sony 61767

06:23:00 00:10:38 Sir Edward Elgar Serenade for Strings in E minor Op 20

Conrad van Alphen Rotterdam Chamber Orchestra Telarc 80623

06:33:00 00:06:29 Georg Philipp Telemann Suite for Recorder & Strings: Italian

Philomel Baroque Orchestra Elissa Berardi, recorder Centaur 2366

06:44:00 00:06:06 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony No. 5 in B flat major

Nikolaus Harnoncourt Vienna Concentus Musicus DHM 63970

06:51:00 00:02:44 Ottorino Respighi The Birds: Preludio

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 437533

06:58:00 00:02:39 Roland Forrest Seitz Grandioso March

Frederick Fennell Tokyo Kosei Wind Orchestra Brain 7502

07:05:00 00:04:55 Giacomo Puccini Manon Lescaut: Act 3 Intermezzo

Massimo La Rosa, trombone; Elizabeth DeMio, piano MLR 2013

07:13:00 00:07:02 George Frideric Handel Concerto Grosso in G major Op 3

Marc Minkowski Musicians of the Louvre Erato 94354

07:20:00 00:04:28 Ralph Vaughan Williams Fantasia on "Greensleeves"

Michael Stern Kansas City Symphony Reference 129

07:27:00 00:01:36 Ludwig van Beethoven Turkish March from "The Ruins of Athens" Op 113

Leonard Slatkin St Louis Symphony RCA 7716

07:30:00 00:05:53 Frederick Delius A Song Before Sunrise

Richard Hickox Northern Sinfonia EMI 65067

07:40:00 00:09:19 Emmanuel Chabrier Gwendoline: Overture

Neeme Järvi Orch de la Suisse Romande Chandos 5122

07:54:00 00:02:27 John Bull Galliard "St. Thomas, Wake!"

Alan Feinberg, piano Steinway 30019

07:58:00 00:02:07 Leonard Bernstein Waltz from Divertimento for Orchestra

Eiji Oue Minnesota Orchestra Reference 87

08:07:00 00:05:26 Peter Tchaikovsky Swan Lake: Waltz

Valéry Gergiev Mariinsky Theater Orchestra Decca 10104

08:15:00 00:06:43 Francesco Molino Rondo from Guitar Concerto Op 56

Academy St. Martin in Fields Iona Brown Pepe Romero, guitar Philips 426263

08:20:00 00:04:51 Eugène d'Albert The Improviser: Overture

Ronald Zollman Barcelona Symphony PanClas 510083

08:30:00 00:08:22 George Frideric Handel Harp Concerto in F major Op 4

Seattle Baroque Orchestra Stephen Stubbs Maxine Eilander, harp Atma 2541

08:40:00 00:05:23 Sergei Prokofiev Finale from Piano Concerto No. 5 Op 55

BBC Philharmonic Gianandrea Noseda Jean-Efflam Bavouzet, piano Chandos 10802

08:51:00 00:02:29 Carlos Guastavino Arroz con leche

Anton Armstrong St. Olaf Choir St.Olaf 3215

08:51:00 00:02:14 Johann Sebastian Bach Cello Suite No. 1: Prelude

Yo-Yo Ma, cello Sony 752307

08:55:00 00:05:40 John Williams Attack of the Clones: Across the Stars

Paul Bateman Royal Philharmonic Orchestra Royal Phil 33

09:05:00 00:16:59 Claude Debussy Children's Corner Suite

Yoav Talmi Quebec Symphony Orchestra Atma 2377

09:25:00 00:05:44 Maurice Jarre Dr. Zhivago: Lara's Theme

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80600

09:31:00 00:06:23 Sir William Walton Coronation March "Crown Imperial"

André Previn Royal Philharmonic Orchestra Telarc 80125

09:40:00 00:05:34 Sergei Rachmaninoff Vocalise Op 34

English Chamber Orchestra Jeffrey Tate Renée Fleming, soprano Decca 458858

09:45:00 00:05:40 Benjamin Godard Berceuse from "Jocelyn"

Eroica Trio EMI 56482

09:55:00 00:03:37 Fritz Kreisler Tambourin chinois Op 3

Shannon Lee, violin; Pamela Mia Paul, piano Telarc 80695

10:00:00 00:02:16 Leos Janácek Lachian Dances: Blessing Dance

Antoni Wit Warsaw Philharmonic Naxos 572695

10:05:00 00:01:45 Kara Karayev Seven Beauties: Dance of Merriment

Rauf Abdullayev Moscow Radio & TV Symphony Delos 2009

10:09:00 00:07:22 Franz Schubert Rondo for Piano 4 hands in D

Paul Badura-Skoda, piano; Jörg Demus, piano Valois 4622

10:18:00 00:05:26 William Boyce Symphony No. 3 in C major Op 2

Christopher Hogwood Academy of Ancient Music l'Oiseau 436761

10:26:00 00:01:56 Francis Poulenc Française after Claude Gervaise

Paul Crossley, piano CBS 44921

10:28:00 00:12:01 Ron Nelson Courtly Airs and Dances

Jerry Junkin Dallas Wind Symphony Reference 76

10:42:00 00:06:30 Gabriel Fauré Barcarolle No. 2 in G Op 41

Charles Owen, piano Avie 2240

10:50:00 00:28:31 Alexander Borodin String Quartet No. 2 in D major

Cleveland Quartet Telarc 80178

11:21:00 00:09:11 Sergei Prokofiev First movement from Piano Concerto No. 3 Op 26

BBC Philharmonic Gianandrea Noseda Jean-Efflam Bavouzet, piano Chandos 10802

11:33:00 00:06:41 Gabriel Fauré Cantique de Jean Racine Op 11

City of London Sinfonia John Rutter Cambridge Singers Collegium 109

11:41:00 00:07:10 Josef Myslivecek Symphony in C

Werner Ehrhardt Concerto Cologne Archiv 4776418

11:49:00 00:06:30 Felix Mendelssohn Rondo capriccioso in E major Op 14

Murray Perahia, piano CBS 42401

11:58:00 00:01:02 Francis Poulenc Improvisation No. 11 in G minor

Paul Crossley, piano CBS 44921

12:10:00 00:07:36 Gioacchino Rossini L'Italiana in Algeri: Overture

James Gaffigan CityMusic Cleveland CityMusic 3

12:21:00 00:06:53 Emile Waldteufel Waltz "Estudiantina" Op 191

Michel Swierczewski Gulbenkian Orchestra Nimbus 5264

12:29:00 00:06:09 Richard Hayman March Medley

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80122

12:38:00 00:08:57 Franz Waxman Hotel Berlin: Cafe Waltzes

John Mauceri Hollywood Bowl Orchestra Philips 438685

12:48:00 00:09:52 Jerome Kern Portrait for Orchestra "Mark Twain"

Cincinnati Pops Orchestra Erich Kunzel Tony Chipurn, trombone Vox 3035

13:00:00 00:37:59 Georges Bizet Symphony No. 1 in C major

Martin West San Francisco Ballet Orchestra Reference 131

13:37:00 00:18:31 Eugène d'Albert Piano Concerto No. 2 in E major Op 12

Barcelona Symphony Ronald Zollman Karl-Andreas Kolly, piano PanClas 510083

14:00:00 00:02:32 Goff Richards Homage to the Noble Grape: Champagne

London Brass Teldec 46069

14:05:00 00:02:42 Pietro Mascagni Cavalleria rusticana: Brindisi "Viva il

St Cecilia Academy Orchestra Antonio Pappano Jonas Kaufmann, tenor; St Cecilia Academy Chorus Decca 15463

14:10:00 00:06:22 Anatoly Lyadov Polonaise No. 1 in C major Op 49

Enrique Bátiz Mexico City Philharmonic ASV 657

14:19:00 00:18:52 David Diamond Symphony No. 4

Leonard Bernstein New York Philharmonic Sony 60594

14:40:00 00:12:03 Johannes Brahms Rondo from Piano Concerto No. 1 Op 15

Berlin Philharmonic Sir Simon Rattle Krystian Zimerman, piano DeutGram 6203

14:52:00 00:04:26 Jean-Philippe Rameau The Hen from Concert No. 6 en sextuor

Marc Minkowski Musicians of the Louvre Archiv 4478

15:00:00 00:09:59 Johannes Brahms Finale from String Quartet No. 3 Op 67

Chiara String Quartet Azica 71289

15:12:00 00:07:37 Peter Tchaikovsky Waltz from Symphony No. 6 Op 74

Yannick Nézet-Séguin Rotterdam Philharmonic DeutGram 4790835

15:24:00 00:23:01 Sergei Prokofiev Piano Concerto No. 5 in G major Op 55

BBC Philharmonic Gianandrea Noseda Jean-Efflam Bavouzet, piano Chandos 10802

15:49:00 00:08:23 Franz Joseph Haydn First movement from Symphony No.102

Martin Pearlman Boston Baroque Linn 426

15:58:00 00:05:53 Anton Arensky Scherzo from Piano Trio No. 1 Op 32

Yefim Bronfman, piano; Cho-Liang Lin, violin; Gary Hoffman, cello Sony 53269

16:07:00 00:02:36 Sergei Rachmaninoff Suite No. 1: Russian Easter Op 5

Emanuel Ax, piano; Yefim Bronfman, piano Sony 61767

16:12:00 00:15:18 Sergei Prokofiev Piano Concerto No. 1 in D flat major Op 10

BBC Philharmonic Gianandrea Noseda Jean-Efflam Bavouzet, piano Chandos 10802

16:31:00 00:04:23 John Williams Hook: The Face of Pan

John Williams Boston Pops Orchestra Sony 68419

16:41:00 00:07:36 Franz Joseph Haydn Minuet & Finale from Symphony No. 7

Adam Fischer Austro-Hungarian Haydn Orch Nimbus 5240

16:52:00 00:02:50 Manuel de Falla Seven Spanish Popular Songs: Jota

Elina Garanca, mezzo; José María Gallardo del Rey, g DeutGram 14777

16:56:00 00:03:21 Samuel Barber Finale from Violin Concerto Op 14

St Paul Chamber Orchestra Hugh Wolff Hilary Hahn, violin Sony 89029

17:05:00 00:04:59 Emmanuel Chabrier L'étoile: Overture

Neeme Järvi Orch de la Suisse Romande Chandos 5122

17:23:00 00:10:31 Franz Schubert Rosamunde: Overture

Riccardo Muti Vienna Philharmonic EMI 54873

17:40:00 00:04:49 Alexander Glazunov March on a Russian Theme Op 76

Konstantin Krimets Moscow Symphony Orchestra Naxos 553538

17:46:00 00:04:13 Alexander Glazunov Ballet Scenes: Mazurka Op 52

Edo de Waart Minnesota Orchestra Telarc 80347

17:53:00 00:02:27 John Dowland Clear or cloudy La Nef

Michael Slattery, tenor Atma 2650

17:56:00 00:03:26 Scott Joplin Pineapple Rag

Joshua Rifkin, piano Nonesuch 79159

18:09:00 00:18:31 Eugène d'Albert Piano Concerto No. 2 in E major Op 12

Barcelona Symphony Ronald Zollman Karl-Andreas Kolly, piano PanClas 510083

18:30:00 00:03:36 Oscar Lorenzo Fernandez Batuque

Keri-Lynn Wilson Simón Bolívar Symphony Dorian 90254

18:36:00 00:02:10 Heitor Villa-Lobos Ave Maria

Ralph Woodward Fairhaven Singers Guild 7380

18:41:00 00:13:34 John Ireland A London Overture

Richard Hickox London Symphony Orchestra Chandos 8879

18:55:00 00:02:44 Ernesto Nazareth Tango "Vem cá Branquinha"

Joel Fan, piano Reference 119

19:02:00 00:27:44 Sergei Prokofiev Piano Concerto No. 3 in C major Op 26

BBC Philharmonic Gianandrea Noseda Jean-Efflam Bavouzet, piano Chandos 10802

19:32:00 00:24:42 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony No. 39 in E flat major

George Szell Cleveland Orchestra Sony 86793

20:02:00 00:19:18 Johann Sebastian Bach Brandenburg Concerto No. 1 in F major

Jeannette Sorrell Apollo's Fire Avie 2207

20:23:00 00:32:32 Jean Sibelius Violin Concerto in D minor Op 47

Gothenburg Symphony Neeme Järvi Ilya Gringolts, violin DeutGram 2249

20:56:00 00:02:38 Sergei Prokofiev Summer Night Suite: Minuet Op 123

Mikhail Pletnev Russian National Orchestra DeutGram 469376

SYMPHONYCAST with Alison Young: Houston Symphony Orchestra/John Williams; Yo-Yo Ma, cello

All-John Williams program

Excerpts from Close Encounters of the Third Kind (1977)

Cello Concerto (1994)

Pickin’ from 3 Pieces for Solo Cello (2001)

Sound the Bells! (1993)

Suite from Far and Away (1992)

Suite from Harry Potter and the Sorcerer’s Stone (2001)

Theme from Schindler’s List (1993)

“Adventures on Earth” from E.T.: The Extra-Terrestrial (1982)

Star Wars (1977)

Jurassic Park: Main Theme (1993)

23:02:00 00:06:50 Ludwig van Beethoven Adagio from Sonata No. 3 Op 2

Peter Takács, piano Cambria 1175

23:08:00 00:08:57 Wolfgang Amadeus Mozart Adagio from String Quintet No. 4

Pinchas Zukerman, violin; Jessica Linnebach, violin; Jethro Marks, viola; Donnie Deacon, viola; Amanda Forsyth, cello CBC 5230

23:20:00 00:06:59 Claude Debussy Pastorale from Sonata for Flute, Viola

Joshua Smith, flute; Cynthia Phelps, viola; Yolanda Kondonassis, harp Telarc 80694

23:26:00 00:05:58 Anton Arensky Elegia from Piano Trio No. 1 Op 32

Yefim Bronfman, piano; Cho-Liang Lin, violin; Gary Hoffman, cello Sony 53269

23:32:00 00:08:54 Wolfgang Amadeus Mozart Adagio from Divertimento for String Trio

Albers Trio Tre Sorell 2010

23:44:00 00:10:18 Peter Tchaikovsky Suite No. 3: Elegie Op 55

Vladimir Jurowski Russian National Orchestra PentaTone 5186061

23:55:00 00:03:00 Lars-Erik Larsson A Winter's Tale: Epilogue Op 18

Dorrit Matson New York Scandia Symphony Centaur 2607