Program Guide 04-09-2014

00:00 WCLV ALL NIGHT with Robin Grier

00:02:00 00:22:12 Manuel de Falla Nights In the Gardens of Spain BBC Philharmonic

Juanjo Mena Jean-Efflam Bavouzet, piano Chandos 10694

00:26:00 00:33:59 Johannes Brahms String Quartet No. 1 in C minor Op 51

Chiara String Quartet Azica 71289

01:02:00 00:53:41 Wolfgang Amadeus Mozart Serenade No. 7 in D major

Prague Chamber Orchestra Sir Charles Mackerras Oldrich Vlcek, violin Telarc 80161

01:58:00 00:19:12 Georg Matthias Monn Cello Concerto in G minor

Camerata Salzburg Jian Wang, cello DeutGram 474236

02:19:00 00:38:07 Antonín Dvorák Piano Quintet in A major Op 81 Concertante

Jeremy Denk, piano Meridian 84459

02:59:00 00:38:46 Ralph Vaughan Williams Symphony No. 3

London Philharmonic Orchestra Bernard Haitink Amanda Roocroft, soprano EMI 56564

03:40:00 00:18:11 George Gershwin An American in Paris

Michael Tilson Thomas San Francisco Symphony RCA 68931

04:00:00 00:30:02 Edward MacDowell Suite No. 2 for Orchestra Op 48

Takuo Yuasa Ulster Orchestra Naxos 559075

04:32:00 00:40:15 Ludwig van Beethoven Piano Trio No. 7 in B flat major Op 97

Gryphon Trio Analekta 9858

05:14:00 00:25:09 Gian Carlo Menotti Sebastian: Suite

Andrew Schenck New Zealand Symphony Koch Intl 7005

05:41:00 00:05:47 Giovanni Paisiello Proserpine: Overture

Gennaro Cappabianca Collegium Philarmonicum Naxos 557031

05:51:00 00:05:31 Michael Easton Overture to an Italianate Comedy

Brett Kelly State Orchestra of Victoria Naxos 554368

05:57:00 00:02:27 Antonín Dvorák Cypress No. 2

Cypress String Quartet Avie 2275

06:00 BBC NEWS; FIRST PROGRAM with Jacqueline Gerber

06:07:00 00:05:33 Antonín Dvorák Slavonic Dance No. 6 in D major Op 46

George Szell Cleveland Orchestra CBS/Sony 209

06:15:00 00:08:10 Wolfgang Amadeus Mozart Horn Concerto No. 1 in D major

Scottish Chamber Orchestra Sir Charles Mackerras Eric Ruske, horn Telarc 80367

06:25:00 00:09:59 Johannes Brahms Finale from String Quartet No. 3 Op 67

Chiara String Quartet Azica 71289

06:35:00 00:03:32 Frank Bridge Sally in our Alley William Boughton

English String Orchestra Nimbus 5366

06:40:00 00:06:35 Frédéric Chopin Scherzo No. 3 in C sharp minor Op 39

Benjamin Grosvenor, piano Decca 16421

06:48:00 00:02:50 Erik Satie Gymnopédie No. 3

Bruce Levingston, piano Sono Lumin 92148

06:51:00 00:01:51 John Dowland Away with these self-loving lads

La Nef Atma 2650

06:55:00 00:03:46 Sir Malcolm Arnold Overseas March Op 70 Jerry Junkin

Dallas Wind Symphony Reference 66

07:05:00 00:04:22 Giuseppe Verdi Requiem: Dies irae & Tuba mirum Chicago Symphony Orchestra

Riccardo Muti Chicago Symphony Chorus CSO Res 9011006

07:13:00 00:06:07 Wolfgang Amadeus Mozart Finale from Divertimento for String Trio

Albers Trio Tre Sorell 2010

07:20:00 00:02:56 Rev. Robert Lowry Beautiful River

Dale Warland Dale Warland Singers Gothic 49243

07:25:00 00:05:00 Igor Stravinsky The Firebird: Round Dance of the

Paavo Järvi Cincinnati Symphony Telarc 80587

07:32:00 00:02:11 Sir Arnold Bax Oliver Twist: Fagin's Romp

Kenneth Alwyn Royal Philharmonic Orchestra Silva 1094

07:40:00 00:06:20 Carl Maria von Weber Finale from Clarinet Concerto No. 2 Op 74

Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner Andrew Marriner, clarinet Philips 432146

07:47:00 00:02:32 Leroy Anderson The Waltzing Cat

Leonard Slatkin BBC Concert Orchestra Naxos 559356

07:51:00 00:01:58 John Williams Sound the Bells!

Alasdair Neale Bay Brass Harm Mundi 807556

07:55:00 00:03:43 Ermanno Wolf-Ferrari The Jewels of the Madonna: Neapolitan

Gianandrea Noseda BBC Philharmonic Chandos 10511

08:07:00 00:04:39 Ottorino Respighi La boutique fantasque: Finale

Jesús López-Cobos Cincinnati Symphony Telarc 80396

08:15:00 00:06:44 George Gershwin Three Preludes

Leila Josefowicz, violin; John Novacek, piano Philips 462948

08:20:00 00:04:57 Johannes Brahms Finale from String Quintet No. 2 Op 111

Chiara String Quartet Roger Tapping, viola Azica 71289

08:28:00 00:09:12 Felix Mendelssohn Athalia: Overture Op 74

Klauspeter Seibel Nuremberg Symphony Orchestra Colosseum 9008

08:42:00 00:02:42 Edvard Grieg Peer Gynt: In the Hall of the Mountain

Herbert Blomstedt San Francisco Symphony Decca 425857

08:45:00 00:03:09 Edvard Grieg Sigurd Jorsalfar: Introduction Op 56

Jerzy Maksymiuk BBC Scottish Symphony Naxos 550864

08:50:00 00:02:02 George Gershwin Prelude "Novelette in Fourths"

Fazil Say, piano Teldec 26202

08:55:00 00:05:03 Miklós Rózsa All the Brothers Were Valiant: Suite

Kenneth Alwyn City of Prague Philharmonic Silva 1056

09:05:00 00:16:44 Wolfgang Amadeus Mozart Divertimento for Strings in D major

Cuarteto Casals Harm Mundi 987060

09:25:00 00:03:16 Alex North Viva Zapata!: Gathering of Forces

Eric Stern London Symphony Orchestra Nonesuch 79446

09:30:00 00:09:51 Ludwig van Beethoven Allegro con brio from Sonata No. 21 Op 53

HJ Lim, piano EMI 64952

09:42:00 00:08:38 Georg Philipp Telemann Wind Quartet No. 6 in E

European Baroque Soloists Denon 9613

09:55:00 00:02:48 Arcangelo Corelli Sarabande & Gigue from Concerto Grosso Op 6

Simon Murphy New Dutch Academy PentaTone 5186031

10:00 WCLV MIDDAY with Mark Satola

10:00:00 00:02:33 Leroy Anderson Bugler's Holiday

BBC Concert Orchestra Leonard Slatkin Catherine Moore, trumpet; David McCallum, trumpet; John Blackshaw, trumpet Naxos 559313

10:02:00 00:03:25 Henry Mancini Drummer's Delight

Loras John Schissel Blossom Festival Band MAA 40601

10:05:00 00:07:23 Antonio Salieri The Landlady: Overture

Matthias Bamert London Mozart Players Chandos 9877

10:13:00 00:05:50 Antonín Dvorák Polonaise in E flat major

Václav Neumann Czech Philharmonic Orchestra Orfeo 180891

10:19:00 00:06:21 Claude Debussy Marche écossaise

Jean Martinon Orchestre National de France EMI 72667

10:25:00 00:13:01 Hector Berlioz Overture "Rob Roy"

Charles Dutoit Montreal Symphony Orchestra Decca 421193

10:43:00 00:07:05 Wolfgang Amadeus Mozart Minuet & Trio in C major

Nikolaus Harnoncourt Vienna Concentus Musicus DHM 75736

10:50:00 00:33:59 Johannes Brahms String Quartet No. 1 in C minor Op 51

Chiara String Quartet Azica 71289

11:27:00 00:05:42 Edvard Grieg Norwegian Dance No. 4 Op 35

etri Sakari Iceland Symphony Chandos 9028

11:34:00 00:11:02 Samuel Wesley Symphony in D major

Matthias Bamert London Mozart Players Chandos 9823

11:48:00 00:07:04 Jules Massenet Airs slovaques from Piano Concerto

BBC Scottish Symphony Jean-Yves Ossonce Stephen Coombs, piano Hyperion 66897

11:56:00 00:02:29 Julius Fucik March "The Merry Blacksmiths" Op 218

Libor Pesek Royal Liverpool Philharmonic VirginClas 59285

12:00pm BBC NEWS; MERIDIAN

12:10:00 00:06:01 Emil von Reznícek Donna Diana: Overture

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80116

12:16:00 00:05:41 Gerónimo Giménez La boda de Luis Alonso: Intermezzo

Burning River Brass Dorian 90316

12:27:00 00:08:51 John Williams The Cowboys: Overture John Williams

Boston Pops Orchestra Philips 420178

12:37:00 00:08:52 Johann Strauss Jr Waltz "Roses from the South" Op 388

Franz Welser-Möst London Philharmonic Orchestra Seraphim 73295

12:47:00 00:09:32 Peter Tchaikovsky Marche slav Op 31

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80541

12:58:00 00:01:15 Carlos López Buchardo Bailecito

Mirian Conti, piano Steinway 30010

13:00 THE BIG WORK AT ONE

13:00:00 00:29:20 Florence Price Symphony No. 3 in C minor

Apo Hsu Women's Philharmonic Koch Intl 7518

13:32:00 00:27:44 Florence Price Mississippi River Suite

Apo Hsu Women's Philharmonic Koch Intl 7518

14:00 WCLV MIDDAY

14:00:00 00:03:22 Igor Stravinsky Circus Polka

London Symphony Orchestra Michael Tilson Thomas RCA 68865

14:03:00 00:01:25 Sergei Rachmaninoff Polka italienne

Pierce & Jonas, piano 4 hands MSR 1260

14:08:00 00:08:45 Carl Friedrich Abel Symphony in F major Op 7

Adrian Shepherd Cantilena Chandos 8648

14:21:00 00:13:05 Giacomo Puccini Capriccio sinfonico

Riccardo Muti La Scala Philharmonic Sony 63025

14:36:00 00:14:58 Gustav Mahler Rondo from Symphony No. 5

Leonard Bernstein Vienna Philharmonic DeutGram 423608

14:51:00 00:06:31 Hector Berlioz Symphonie fantastique: A Ball

Steven Smith Cleveland Orch Youth Orch MAA 10706

CLEVELAND ORCHESTRA PREVIEWS

15:03:00 00:12:32 Sergei Prokofiev Symphony No. 1 in D major Op 25

George Szell Cleveland Orchestra MAA 75

15:18:00 00:14:26 Sergei Rachmaninoff Finale from Piano Concerto No. 3 Op 30

Atlanta Symphony Orchestra Robert Spano Garrick Ohlsson, piano ASO Media 1003

15:35:00 00:12:44 Nikolai Rimsky-Korsakov Scheherazade: Finale Op 35

Seattle Symphony Gerard Schwarz Maria Larionoff, violin Naxos 572693

15:51:00 00:05:32 H. Balfour Gardiner Shepherd Fennel's Dance

Raymond Leppard Indianapolis Symphony Koss Class 3303

16:00 WCLV DRIVE TIME with Bill O’Connell

15:58:00 00:04:16 Anatoly Lyadov Polonaise No. 2 in D major Op 55

Enrique Bátiz Mexico City Philharmonic ASV 657

16:06:00 00:02:39 Anonymous Spiritual "He's Got the Whole World

Kathleen Battle, soprano; James Levine, piano DeutGram 415361

16:13:00 00:10:13 Georg Matthias Monn Symphony in G

Michi Gaigg L'arpa festante CPO 999273

16:28:00 00:06:27 John Williams Stepmom: The Days Between

Symphony Orchestra John Williams Christopher Parkening, guitar Sony 51333

16:36:00 00:03:52 Ludwig van Beethoven German Dance from String Quartet No. 13 Op 130

Cypress String Quartet Cypress 2012

16:41:00 00:07:31 Ralph Vaughan Williams Scherzo: The Waves from "A Sea Symphony"

tlanta Symphony Orchestra Robert Spano Atlanta Symphony Chorus Telarc 80588

16:52:00 00:03:05 Scott Joplin The Cascades

Joshua Rifkin, piano Nonesuch 79159

16:56:00 00:02:36 George Frideric Handel Finale from Concerto Grosso Op 3

Richard Egarr Academy of Ancient Music Harm Mundi 907415

17:05:00 00:04:57 Johannes Brahms Finale from String Quintet No. 2 Op 111

Chiara String Quartet Roger Tapping, viola Azica 71289

17:12:00 00:08:31 Luigi Cherubini Anacréon: Overture

Sir Neville Marriner Academy St. Martin in Fields EMI 54438

17:24:00 00:10:19 Johann Sebastian Bach Flute Sonata No. 2 in E flat major

Joshua Smith, flute; Jory Vinikour, harpsichord Delos 3402

17:40:00 00:04:23 Antonín Dvorák Legend No. 5 in A flat major Op 59

Sir Charles Mackerras Czech Philharmonic Orchestra Supraphon 3533

17:46:00 00:03:22 Antonín Dvorák Legend No. 1 in D minor Op 59

Sir Charles Mackerras Czech Philharmonic Orchestra Supraphon 3533

17:52:00 00:02:58 Alfonso Ferrabosco Jr Convertere Domine

Ross Duffin Quire Cleveland Quire 2013

17:55:00 00:04:42 Wolfgang Amadeus Mozart Minuet No. 1 from Divertimento No. 17

Louis Lane Cleveland Orchestra Sony 86793

18:00 BBC NEWS; DINNER CLASSICS

18:09:00 00:19:12 Georg Matthias Monn Cello Concerto in G minor

Camerata Salzburg Jian Wang, cello DeutGram 474236

18:31:00 00:05:50 Dmitri Shostakovich The Gadfly: Romance Op 97

Detroit Symphony Orchestra Neeme Järvi Emmanuelle Boisvert, violin Chandos 9227

18:40:00 00:02:56 Anonymous Romance English Chamber Orchestra

Paul Watkins Milos Karadaglic, guitar DeutGram 15579

18:46:00 00:09:59 Johannes Brahms Finale from String Quartet No. 3 Op 67

Chiara String Quartet Azica 71289

18:56:00 00:01:47 Darius Milhaud Romance Op 78 Lara Downes, piano

Steinway 30016

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:22:12 Manuel de Falla Nights In the Gardens of Spain BBC Philharmonic

Juanjo Mena Jean-Efflam Bavouzet, piano Chandos 10694

19:26:00 00:27:57 Franz Krommer Symphony No. 2 in D major Op 40

Matthias Bamert London Mozart Players Chandos 9275

20:00 CIM LIVE:

Cleveland Institute of Music Orchestra/Kimbo Ishii, guest conductor; Shicong Liu, piano - live from Severance Hall

Hector Berlioz: Overture to “King Lear” Op 4 (1831)

Alexander Scriabin: Piano Concerto in f-Sharp Op 20 (1898)

Peter Tchaikovsky: Symphony No. 4 in f Op 36 (1878)

22:00 THE BLACK ARTS with A. Grace Lee Mims:

recordings by legendary bass Paul Robeson

23:00 LATE PROGRAM

23:02:00 00:06:49 Johannes Brahms Romanze from String Quartet No. 1 Op 51

Chiara String Quartet Azica 71289

23:08:00 00:09:01 Andrea Luchesi Piano Sonata in F [No. 3]

Roberto Plano, piano Concerto 2069

23:20:00 00:13:08 Anton Bruckner Adagio from String Quintet

23:35:00 00:08:48 Wolfgang Amadeus Mozart Adagio in E major

English Chamber Orchestra

Peter Maag Joshua Bell, violin Decca 436376

23:43:00 00:09:34 Johannes Brahms Andante from String Quartet No. 2 Op 51

Chiara String Quartet Azica 71289

23:55:00 00:03:23 Johann Sebastian Bach Andante from Concerto after Torelli

Alexandre Tharaud, piano Harm Mundi 901871

23:56:00 00:02:06 Manuel de Falla Seven Spanish Popular Songs: Nana

Rachel Barton Pine, violin; Matthew Hagle, piano Cedille 139