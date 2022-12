Program Guide 04-08-2014

00:00 WCLV ALL NIGHT with Robin Grier

00:02:00 00:14:13 Giuseppe Tartini Violin Sonata in G minor

Joshua Bell, violin; John Constable, harpsichord Sony 11013

00:18:00 00:38:46 Sergei Prokofiev Symphony No. 5 in B flat major Op 100

George Szell Cleveland Orchestra Sony 63124

00:59:00 00:54:22 Ludwig van Beethoven Variations on a Waltz by Diabelli Op 120

Daniel Shapiro, piano Azica 71234

01:55:00 00:27:45 Richard Strauss Dance Suite after Couperin

Erich Leinsdorf Chamber Orchestra of Europe ASV 809

02:25:00 00:35:10 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony No. 41 in C major

Jeannette Sorrell Apollo's Fire Koch Intl 7574

03:02:00 00:30:21 Edvard Grieg Piano Concerto in A minor Op 16

Ohio Philharmonic Domenico Boyagian Antonio Pompa-Baldi, piano Centaur 3311

03:34:00 00:44:25 Peter Tchaikovsky Symphony No. 6 in B minor Op 74

Yannick Nézet-Séguin Rotterdam Philharmonic DeutGram 4790835

04:20:00 00:24:21 Edvard Grieg Old Norwegian Romance with Variations Op 51

Petri Sakari Iceland Symphony Chandos 9028

04:46:00 00:33:16 Benjamin Britten Piano Concerto Op 13

Orchestre National de France Marek Janowski Barry Douglas, piano RCA 68127

05:21:00 00:16:51 Ralph Vaughan Williams Concerto Grosso for Strings

Bryden Thomson London Symphony Orchestra Chandos 9262

05:40:00 00:06:11 Franz Liszt Liebestraum No. 1 in A flat major

Jorge Bolet, piano DeutGram 4779525

05:52:00 00:04:30 Leopold Stokowski William Byrd's Pavane & Gigue

José Serebrier Bournemouth Symphony Naxos 572050

05:57:00 00:02:36 Claude Debussy Preludes Book 1: Minstrels

Robert Cassidy, piano Albany 1348

06:00 BBC NEWS; FIRST PROGRAM with Jacqueline Gerber - Music and information to get your morning going, including the Sousalarm at 6:55am, Composers Datebook at 9:05 and the Movie Quiz at 9:25

06:07:00 00:05:25 Johann Ernst Altenburg Concerto for 7 Trumpets & Timpani in C major

Richard Kapp David Bilger, trumpet; Stephen Burns, trumpet; Edward Carroll, trumpet; Raymond Mase, trumpet; Ben Harms, timpani ESS.A.Y 1035

06:15:00 00:08:35 Franz Schubert Impromptu No. 4 in A flat major

Simone Dinnerstein, piano Sony 798943

06:25:00 00:08:51 Amilcare Ponchielli La Gioconda: Dance of the Hours

Gianandrea Noseda BBC Philharmonic Chandos 10634

06:36:00 00:03:03 Aram Khachaturian Masquerade: Romance

Neeme Järvi Royal Scottish Nat'l Orch Chandos 8542

06:41:00 00:05:12 Franz Joseph Haydn Minuet & Finale from String Quartet #24 Op 20

Daedalus Quartet Bridge 9326

06:48:00 00:07:10 Tylman Susato The Danserye: Renaissance Dances

Ludwig Güttler Güttler Brass Ensemble BerlinClas 1090

06:58:00 00:03:16 Kenneth J. Alford March "On the Quarterdeck"

Frederick Fennell Dallas Wind Symphony Reference 85

07:05:00 00:05:29 Emmerich Kálmán Miss Sunshine: Overture

Peter Falk WDR Symphony Cologne LaserLight 14165

07:14:00 00:09:18 Antonio Vivaldi Cello Concerto in B flat major

Amsterdam Baroque Orchestra Ton Koopman Yo-Yo Ma, cello Sony 90916

07:26:00 00:03:26 Dmitri Shostakovich Moscow Cheryomushki: A Spin through Moscow

Riccardo Chailly Philadelphia Orchestra Decca 452597

07:31:00 00:05:24 Ottorino Respighi Three Botticelli Pictures: The Birth of Venus

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 437533

07:43:00 00:07:20 Calvin Custer The American Frontier

Carl Topilow Cleveland Pops Orchestra Azica 72216

07:51:00 00:02:28 Gregorian Chant Jesu dulcis memoria

Dominican Sisters of Mary Decca 18696

07:58:00 00:00:56 Johannes Brahms Waltz No. 6 in C sharp major Op 39

Yaara Tal, piano; Andreas Groethuysen, piano Sony 53285

08:07:00 00:03:17 Traditional Glory in the Meeting House

Jeannette Sorrell Apollo'sFireCountrysidePlayers Avie 2205

08:11:00 00:03:06 Giuseppe Tartini Finale from Trumpet Concerto in D major

English Chamber Orchestra Jeffrey Tate Ole Edvard Antonsen, trumpet EMI 54897

08:15:00 00:08:10 Peter Tchaikovsky Scherzo from Symphony No. 6 Op 74

Yannick Nézet-Séguin Rotterdam Philharmonic DeutGram 4790835

08:25:00 00:05:46 Wolfgang Amadeus Mozart Rondo from Quintet for Piano & Winds

Radu Lupu, piano; Han de Vries, oboe; George Pieterson, clarinet; Vicente Zarzo, horn; Brian Pollard, bassoon Decca 414291

08:33:00 00:03:03 Claude Debussy Petite Suite: Cortège

Jun Märkl National Orchestra of Lyon Naxos 572583

08:37:00 00:02:32 Thomas Campion Never Weather-Beaten Sail

Stile Antico Harm Mundi 807544

08:40:00 00:07:23 Zoltán Kodály Finale from Symphony in C major

Antal Doráti Philharmonia Hungarica Decca 443006

08:51:00 00:02:23 Bohuslav Martinu Dumka No. 2 "Contemplation"

Lara Downes, piano Steinway 30016

08:55:00 00:06:06 John Williams Saving Private Ryan: Hymn to the Fallen

Boston Pops Orchestra John Williams Tanglewood Festival Chorus Sony 51333

09:08:00 00:16:54 Claude Debussy Suite bergamasque

Jun Märkl National Orchestra of Lyon Naxos 572583

09:28:00 00:06:25 Billy Strayhorn Lush Life

Jean-Yves Thibaudet, piano Decca 460811

09:37:00 00:08:18 Sir William Walton Scapino Comedy Overture

John Wilson Royal Liverpool Philharmonic Avie 2194

09:47:00 00:09:49 Carl Philipp Emanuel Bach Symphony in F

Academy Ancient Music Berlin Harm Mundi 901622

09:55:00 00:02:59 Peter Tchaikovsky None But the Lonely Heart Op 6

Lisa Batiashvili, violin; Yannick Nézet-Séguin, piano DeutGram 4790835

10:00 WCLV MIDDAY with Mark Satola

10:00:00 00:01:50 Leonard Bernstein Spring Song from "The Lark"

Karen P. Thomas Seattle Pro Musica SeattlePro 9806

10:04:00 00:03:37 Peter Tchaikovsky The Maid of Orleans: Gypsy Dance

Theodore Kuchar National Symphony of Ukraine Naxos 554845

10:10:00 00:07:19 Claude Debussy Images: Gigues

Pierre Boulez Cleveland Orchestra DeutGram 435766

10:19:00 00:05:53 Antonio Vivaldi Concerto for Strings in C major

I Musici Philips 438876

10:27:00 00:05:00 Ludwig van Beethoven The Creatures of Prometheus: Overture Op 43

Gustavo Dudamel Simón Bolívar Symphony DeutGram 16869

10:34:00 00:12:29 Franz Schubert Piano Sonata No. 5 in A flat major

András Schiff, piano Decca 440307

10:48:00 00:01:54 Zoltán Kodály Háry János: Viennese Musical Clock

Iván Fischer Budapest Festival Orchestra Philips 462824

10:50:00 00:29:54 Nicolò Paganini Violin Concerto No. 2 in B minor Op 7

German Radio Philharmonic Marcello Viotti Alexander Markov, violin Erato 45788

11:23:00 00:06:11 Wilhelm Stenhammar Overture from Serenade in F major Op 31

Neeme Järvi Gothenburg Symphony DeutGram 445857

11:32:00 00:07:37 Peter Tchaikovsky Waltz from Symphony No. 6 Op 74

Yannick Nézet-Séguin Rotterdam Philharmonic DeutGram 4790835

11:32:00 00:10:24 Francesco Geminiani Concerto Grosso No. 9 in A major

Andrew Manze Academy of Ancient Music Harm Mundi 907261

11:54:00 00:04:33 Erik Satie Poudre d'or

Pascal Rogé, piano Decca 421713

12:00pm BBC NEWS; MERIDIAN - Lighter fare for your midday break

12:10:00 00:05:08 Mikhail Glinka Ruslan and Ludmilla: Overture

Lorin Maazel Cleveland Orchestra Decca 460506

12:15:00 00:07:01 Léo Delibes Sylvia: Cortège de Bacchus

Martin West San Francisco Ballet Orchestra Reference 125

12:26:00 00:08:28 Joaquín Turina The Bullfighter's Prayer Op 34

Brodsky Quartet Chandos 10761

12:37:00 00:08:31 Alexander Glazunov Concert Waltz No. 1 in D major Op 47

Lawrence Leighton Smith Moscow Philharmonic Sheffield 27

12:47:00 00:08:17 George Gershwin Let 'Em Eat Cake: Overture

Michael Tilson Thomas Buffalo Philharmonic CBS 42240

12:56:00 00:01:30 Gilbert & Sullivan The Mikado: Three little maids from School Are We

Welsh National Opera Orchestra Sir Charles Mackerras Marie McLaughlin, soprano; Anne Howells, mezzo-soprano; Janice Watson, soprano Telarc 80284

13:00 THE BIG WORK AT ONE

13:00:00 00:33:11 Aram Khachaturian Piano Concerto

Royal Scottish Nat'l Orch Neeme Järvi Constantine Orbelian, piano Chandos 8542

13:33:00 00:22:35 Igor Stravinsky Pulcinella Suite

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 419628

14:00 WCLV MIDDAY

14:00:00 00:02:05 Jean Sibelius Humoresque No. 2 in D Op 87

Tapiola Sinfonietta Pekka Kuusisto Pekka Kuusisto, violin Ondine 1074

14:02:00 00:01:55 Franz Waxman Humoresque: City Montage

London Symphony Orchestra Andrew Litton Nadja Salerno-Sonnenberg, vn Nonesuch 79464

14:07:00 00:06:41 Charles Avison Concerto Grosso No. 10 after Scarlatti in D major

Roy Goodman Brandenburg Consort Hyperion 66891

14:16:00 00:07:50 Luigi Cherubini Medea: Overture

Sir Neville Marriner Academy St. Martin in Fields EMI 54438

14:26:00 00:07:21 Isaac Albéniz Iberia: Rondeña

Jesús López-Cobos Cincinnati Symphony Telarc 80470

14:46:00 00:13:13 Jan Blockx Flemish Dances

Alexander Rahbari BRT Philharmonic Brussels MarcoPolo 223418

15:00 WCLV ARTS PARTNERS HOUR

15:03:00 00:6:45 Ludwig van Beethoven mvt. 3 from String Quartet in E minor Op. 59 No. 2

Cleveland Quartet Telarc 80268

15:12:00 00:06:56 Louis-Nicolas Clérambault Simphonia No. 2 "La Felicite"

Les Délices Debra Nagy, oboe Délices 2009

15:23:00 00:18:21 Franz Liszt Piano Concerto No. 1 in E-flat Major

Andre Watts, piano Dallas Symphony Orchesta Andrew Litton, cond.

15:44:00 00:04:58 Margaret Brouwer SIZZLE

Gerard Schwarz Royal Liverpool Philharmonic Orchestra Naxos 559 250

15:51:00 00:07:25 Johann Sebastian Bach Finale from Brandenburg Concerto No. 1

Jeannette Sorrell Apollo's Fire Avie 2207

16:00 WCLV DRIVE TIME with Bill O’Connell - Music and information for the afternoon commute, including Composers Datebook at 4:00pm and the Movie Quiz at 4:25.

15:58:00 00:03:58 Ernest Schelling Suite Fantastique: Scherzo Op 7

BBC Scottish Symphony Martyn Brabbins Ian Hobson, piano Hyperion 66949

16:06:00 00:02:56 Johann Sebastian Bach Fugue à la gigue in G major

Leonard Slatkin BBC Philharmonic Chandos 9835

16:11:00 00:13:31 Anton Bruckner Scherzo from Symphony No. 5

Franz Welser-Möst London Philharmonic Orchestra EMI 55125

16:31:00 00:09:21 Giuseppe Tartini Violin Sonata in G minor

La Pietà Angèle Dubeau Angèle Dubeau, violin Analekta 8723

16:41:00 00:08:10 Peter Tchaikovsky Scherzo from Symphony No. 6 Op 74

Yannick Nézet-Séguin Rotterdam Philharmonic DeutGram 4790835

16:55:00 00:02:15 Peter Tchaikovsky Solitude Op 73

Lisa Batiashvili, violin; Yannick Nézet-Séguin, piano DeutGram 4790835

17:05:00 00:04:32 Jacques Offenbach Le Papillon: Valse des rayons

Richard Bonynge London Symphony Orchestra Decca 444827

17:24:00 00:10:04 Peter Tchaikovsky Adagio from Symphony No. 6 Op 74

Yannick Nézet-Séguin Rotterdam Philharmonic DeutGram 4790835

17:40:00 00:05:16 Amilcare Ponchielli La Gioconda: Cielo e mar!

St Cecilia Academy Orchestra Antonio Pappano Jonas Kaufmann, tenor Decca 15463

17:46:00 00:03:37 Benjamin Britten Peter Grimes: Sea Interlude No. 2

Paavo Järvi Cincinnati Symphony Telarc 80660

17:52:00 00:02:40 Franz Liszt Valse oubliée No. 1 in F sharp major

Nelson Freire, piano Decca 4782728

17:56:00 00:02:22 Carlos Salzedo Suite of Eight Dances: Tango

Yolanda Kondonassis, harp Telarc 80581

18:00 BBC NEWS; DINNER CLASSICS

18:09:00 00:18:23 Peter Tchaikovsky First movement from Symphony No. 6 Op 74

Yannick Nézet-Séguin Rotterdam Philharmonic DeutGram 4790835

18:30:00 00:02:48 Robert Schumann Scenes from Childhood: Träumerei Op 15

Vladimir Ashkenazy, piano Decca 421290

18:35:00 00:02:57 Stephen Foster Beautiful Dreamer

Kyle Bielfield, tenor; Lachlen Glen, piano Delos 3445

18:41:00 00:13:30 Giuseppe Tartini Violin Concerto in A major

Venice Baroque Orchestra Andrea Marcon Giuliano Carmignola, violin Archiv 3849

18:54:00 00:03:49 Eugène Ysaÿe Rêve d'enfant Op 14

Rachel Barton Pine, violin; Matthew Hagle, piano Cedille 139

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:07:54 Franz Berwald Estrella de Soria: Overture

Okko Kamu Helsingborg Symphony Naxos 553051

19:11:00 00:44:25 Peter Tchaikovsky Symphony No. 6 in B minor Op 74

Yannick Nézet-Séguin Rotterdam Philharmonic DeutGram 4790835

20:00 WCLV ESSENTIAL CLASSICS

20:02:00 00:21:50 Franz Schubert Symphony No. 8 in B minor

Eric Jacobsen The Knights Ancalagon 137

20:26:00 00:31:07 Ludwig van Beethoven Symphony No. 5 in C minor Op 67

Mikhail Pletnev Russian National Orchestra DeutGram 4776409

21:00 CHICAGO SYMPHONY with Lisa Simeone - Tughan Sokhiev, conductor; Mathieu Dufour, flute

21:04:00 00:08:01 Alexander Borodin In the Steppes of Central Asia

21:15:00 00:38:20 Aram Khachaturian Flute Concerto

21:58:00 00:44:46 Peter Tchaikovsky Symphony No. 4 in F minor Op 36

22:45:00 00:19:26 Modest Mussorgsky Songs and Dances of Death

22:58:00 00:01:09 Frédéric Chopin Etude No. 20 in D flat major Op 25

Irena Portenko, piano Blue Griff 213

23:00 LATE PROGRAM

23:02:00 00:03:37 Peter Tchaikovsky Romance Op 6

Lisa Batiashvili, violin; Yannick Nézet-Séguin, piano DeutGram 4790835

23:05:00 00:11:57 Johannes Brahms Andante from Piano Concerto No. 2 Op 83

Boston Symphony Orchestra Bernard Haitink Emanuel Ax, piano; Jules Eskin, cello Sony 63229

23:20:00 00:06:04 Franz Joseph Haydn Adagio from Violin Concerto No. 1

Orchestra of Paris Semyon Bychkov Mischa Maisky, cello DeutGram 435781

23:26:00 00:07:16 Richard Wagner Lohengrin: Act 1 Prelude

Franz Welser-Möst Cleveland Orchestra DeutGram 4778773

23:35:00 00:04:39 Giuseppe Tartini Largo-Andante from Violin Concerto in A major

Venice Baroque Orchestra Andrea Marcon Giuliano Carmignola, violin Archiv 3849

23:39:00 00:13:25 Domenico Scarlatti Sonata in E minor

Stephen Marchionda, guitar MD+G 9031587

23:55:00 00:03:48 George Frideric Handel Berenice: Minuet

Sir Neville Marriner Academy St. Martin in Fields EMI 47027

23:55:00 00:03:24 Erik Satie Gymnopédie No. 2

Bruce Levingston, piano Sono Lumin 92148