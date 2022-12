Program Guide 04-07-2014

00:00 WCLV ALL NIGHT with Robin Grier

00:02:00 00:37:46 Franz Schubert Piano Quintet in A major

Emanuel Ax, piano; Pamela Frank, violin; Yo-Yo Ma, cello; Edgar Meyer, double bass; Rebecca Young, viola Sony 61964

00:42:00 00:26:12 Niels Gade Symphony No. 2 in E major Op 10

Christopher Hogwood Danish National Radio Sym Chandos 9862

01:10:00 00:43:26 Wolfgang Amadeus Mozart Divertimento No. 17 in D major

Cleveland Orchestra Louis Lane Rafael Druian, violin Sony 86793

01:56:00 00:36:14 Felix Mendelssohn Symphony No. 3 in A minor Op 56

Roy Goodman Hanover Band Nimbus 5318

02:34:00 00:16:06 Karl Pilss Serenade for Wind Quintet

Berlin Philharmonic Wind Qnt Bis 612

02:52:00 00:44:12 Ralph Vaughan Williams Symphony No. 7

London Symphony Orchestra André Previn Heather Harper, soprano; Sir Ralph Richardson, speaker; Women of the; Ambrosian Singers RCA 60590

03:38:00 00:32:11 Dmitri Kabalevsky Piano Concerto No. 1 in A minor Op 9

NDR Radio Philharmonic Alun Francis Michael Korstick, piano CPO 777658

04:12:00 00:26:20 Peter Tchaikovsky Francesca da Rimini Op 32

Christoph Eschenbach Philadelphia Orchestra Ondine 1150

04:40:00 00:36:41 Johannes Brahms Piano Trio No. 1 in B major Op 8

André Previn, piano; Viktoria Mullova, violin; Heinrich Schiff, cello Philips 442123

05:19:00 00:21:35 Eric Coates The Three Elizabeths Suite

Malcolm Nabarro Sinfonia ViVa ASV 2053

05:43:00 00:04:50 Edvard Grieg Lyric Pieces Book 10: Once Upon a time

Per Tengstrand, piano Azica 71207

05:56:00 00:02:59 Peter Tchaikovsky None But the Lonely Heart Op 6

Lisa Batiashvili, violin; Yannick Nézet-Séguin, piano DeutGram 4790835

06:00 BBC NEWS; FIRST PROGRAM with Jacqueline Gerber

and the Movie Quiz at 9:25

06:07:00 00:05:23 Sir Charles Hubert H. Parry Scherzo from Symphony No. 3

Matthias Bamert London Philharmonic Orchestra Chandos 8896

06:15:00 00:12:08 Ludwig van Beethoven Finale from Symphony No. 3 Op 55

Gustavo Dudamel Simón Bolívar Symphony DeutGram 16869

06:30:00 00:04:17 Franz Joseph Haydn Rondo from Piano Concerto No. 11

Norwegian Chamber Orchestra Leif Ove Andsnes Leif Ove Andsnes, piano EMI 56960

06:33:00 00:07:11 Alfredo Casella Finale from "Italia" Op 11

Gianandrea Noseda BBC Philharmonic Chandos 10768

06:42:00 00:06:10 Sergei Prokofiev Lieutenant Kijé Suite: Burial of Kijé Op 60

Paavo Järvi Cincinnati Symphony Telarc 80683

06:51:00 00:01:18 Johann Sebastian Bach St. John Passion: Lasset uns den nicht

Gidon Kremer Kremerata Baltica Nonesuch 287228

06:51:00 00:05:09 Wolfgang Amadeus Mozart Rondeau from Divertimento No. 11

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 415669

06:59:00 00:03:08 John Philip Sousa March "The Gallant Seventh"

Loras John Schissel Blossom Festival Band MAA 40601

07:05:00 00:05:02 Jean-Philippe Rameau Les Fêtes d'Hébé: Overture

Raymond Leppard English Chamber Orchestra EMI 65732

07:14:00 00:08:13 Ermanno Wolf-Ferrari La dama boba: Overture

Gianandrea Noseda BBC Philharmonic Chandos 10511

07:24:00 00:03:54 Franz Schubert Winterreise: Frühlingstraum

Jonas Kaufmann, tenor; Helmut Deutsch, piano Sony 379565

07:30:00 00:04:54 Josef Suk Waltz from Serenade for Strings Op 6

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 447109

07:40:00 00:07:16 Carl Nielsen Five Piano Pieces Op 3

Leif Ove Andsnes, piano VirginClas 45129

07:51:00 00:04:06 Duke Ellington Do Nothin' Till You Hear from Me

Center City Brass Quintet Chandos 4554

07:55:00 00:02:28 Georg Philipp Telemann Two Pieces from "Heroic Music"

Empire Brass Michael Murray, organ Telarc 80218

08:07:00 00:05:25 Ludwig van Beethoven Scherzo from Symphony No. 3 Op 55

Gustavo Dudamel Simón Bolívar Symphony DeutGram 16869

08:15:00 00:09:43 Anton Bruckner Scherzo from Symphony No. 9

Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Decca 425405

08:30:00 00:03:26 William Byrd Venite exultemus

Ross Duffin Quire Cleveland Quire 2013

08:33:00 00:02:51 Aaron Copland Down a Country Lane

Hugh Wolff St Paul Chamber Orchestra Teldec 77310

08:35:00 00:04:24 Emmanuel Chabrier Dix pièces pittoresques: Sous-bois

Angela Hewitt, piano Hyperion 67515

08:43:00 00:07:32 Jean Sibelius Suite for Violin & Strings Op 117

Danish National Symphony Thomas Dausgaard Christian Tetzlaff, violin VirginClas 45534

08:51:00 00:02:10 Franz Schubert Winterreise: Die Post

Jonas Kaufmann, tenor; Helmut Deutsch, piano Sony 379565

08:55:00 00:05:27 Jerome Moross Five Finger Exercise: Romanza

Paul Bateman City of Prague Philharmonic Silva 1049

09:08:00 00:14:20 Leonard Bernstein "How a Great Symphony Was Written"

New York Philharmonic Leonard Bernstein Leonard Bernstein, narrator Sony 60692

09:23:00 00:03:32 Léo Delibes Coppélia: Czárdás

Martin West San Francisco Ballet Orchestra Reference 125

09:27:00 00:05:00 Richard Rodgers Babes in Arms: Overture

Keith Lockhart Boston Pops Orchestra RCA 63835

09:35:00 00:08:32 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony No. 26 in E flat major

Jane Glover London Mozart Players ASV 762

09:45:00 00:09:38 George Frideric Handel Concerto Grosso in D minor Op 3

Richard Egarr Academy of Ancient Music Harm Mundi 907415

10:00 WCLV MIDDAY with Mark Satola

10:00:00 00:04:34 Franz Schubert Winterreise: Der Lindenbaum

Jonas Kaufmann, tenor; Helmut Deutsch, piano Sony 379565

10:04:00 00:02:58 Traditional The Willow Tree City

London Sinfonia John Rutter Cambridge Singers Collegium 120

10:10:00 00:07:06 Paul Pabst Paraphrase on Tchaikovsky

Stephen Hough, piano Hyperion 67043

10:18:00 00:06:13 Max Bruch Scherzo from Symphony No. 3 Op 51

Kurt Masur Leipzig Gewandhaus Orchestra Philips 420932

10:23:00 00:06:09 Jean-Philippe Rameau Les Indes Galantes: Chaconne

Marc Minkowski Musicians of the Louvre Archiv 4478

10:34:00 00:12:40 Henry Purcell The Indian Queen: Instrumental Suite

Jeanne Lamon Tafelmusik Baroque Orchestra Sony 66169

10:50:00 00:28:49 Juan Arriaga Symphony in D major

Jordi Savall Le Concert des Nations Astrée 8532

11:21:00 00:07:42 Niels Gade Scherzo from Symphony No. 1 Op 5

Dmitri Kitayenko Danish National Radio Sym Chandos 9422

11:32:00 00:07:21 Gabriel Pierné Trois Pièces

Douglas Bostock Chamber Philharmonic Bohemia Classico 168

11:42:00 00:08:32 Anton Arensky Fantasia on Russian Folksongs Op 48

Russian Philharmonic Orchestra Dmitry Yablonsky Konstantin Scherbakov, piano Naxos 570526

11:52:00 00:07:29 Sir Arthur Sullivan Iolanthe: Overture

Sir Neville Marriner Academy St. Martin in Fields Philips 434916

12:00pm BBC NEWS; MERIDIAN - Lighter fare for your midday break

12:10:00 00:07:37 Franz von Suppé Beautiful Galatea: Overture

Leonard Bernstein New York Philharmonic Sony 61830

12:17:00 00:04:40 Peter Tchaikovsky Coronation March in D major

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80541

12:25:00 00:08:47 Bernard Herrmann Vertigo: Prelude & Love Scene

John Mauceri Hollywood Bowl Orchestra Philips 442425

12:36:00 00:07:39 Franz Liszt Hungarian Rhapsody No. 3 for Orchestra

Iván Fischer Budapest Festival Orchestra DeutGram 4779525

12:45:00 00:06:32 Percy Fletcher Bal masqué

Ronald Corp New London Orchestra Hyperion 66968

12:53:00 00:04:31 John Williams Olympic Fanfare & Theme

Loras John Schissel Blossom Festival Band MAA 40601

13:00 THE BIG WORK AT ONE

13:00:00 00:41:27 Manuel Rosenthal Gaîté Parisienne

Manuel Rosenthal Monte Carlo Philharmonic EMI 63136

13:44:00 00:16:17 Nikolai Rimsky-Korsakov Capriccio espagnol Op 34

Gerard Schwarz Seattle Symphony Naxos 572788

14:00 WCLV MIDDAY

14:00:00 00:03:09 Frédéric Chopin Tarantelle in A flat major Op 43

Vladimir Ziva Moscow Symphony Orchestra Naxos 555048

14:03:00 00:02:09 Ottorino Respighi La boutique fantasque: Tarantella

Jesús López-Cobos Cincinnati Symphony Telarc 80396

14:12:00 00:09:15 Sir John Barbirolli Oboe Concerto after Corelli in A major

City of London Sinfonia Nicholas Ward Anthony Camden, oboe Naxos 553433

14:23:00 00:08:07 Anton Bruckner Scherzo from Symphony No. 1

Sir Georg Solti Chicago Symphony Orchestra Decca 448898

14:45:00 00:14:17 Sergei Rachmaninoff The Rock Op 7

Charles Dutoit Philadelphia Orchestra Decca 440604

15:00 MONDAY MOZART

15:00:00 00:08:52 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony No. 24 in B flat major

Sir Charles Mackerras Prague Chamber Orchestra Telarc 80186

15:08:00 00:16:17 Wolfgang Amadeus Mozart String Quartet No. 4 in C major

Jerusalem Quartet Harm Mundi 902076

15:32:00 00:18:17 Wolfgang Amadeus Mozart Bassoon Concerto in B flat major

Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi David McGill, bassoon Decca 443176

15:52:00 00:03:15 Wolfgang Amadeus Mozart Rondo from Serenade No. 11 for Winds

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 431683

16:00 WCLV DRIVE TIME with Bill O'Connell

15:58:00 00:03:48 Peter Tchaikovsky Swan Lake: Dance of the Cygnets

Dmitry Yablonsky Russian State Symphony Naxos 555873

16:06:00 00:02:52 Edvard Grieg Lyric Pieces Book 5: March of the

Leif Ove Andsnes, piano EMI 57296

16:13:00 00:09:49 Wolfgang Amadeus Mozart Finale from Piano Concerto No. 24

Cleveland Orchestra Mitsuko Uchida Mitsuko Uchida, piano Decca 13276

16:28:00 00:06:05 Ludwig van Beethoven Scherzo from Symphony No. 3 Op 55

Daniel Barenboim West-Eastern Divan Orchestra Decca 16871

16:35:00 00:04:55 Luigi Boccherini Rondo from Cello Concerto No. 9

Camerata Salzburg Jian Wang, cello DeutGram 474236

16:41:00 00:07:23 Johann Sebastian Bach St. John Passion: Chorus "Ruht wohl"

Amsterdam Baroque Orchestra Ton Koopman Netherlands Bach Society Erato 94675

16:52:00 00:03:28 Franz Joseph Haydn Rondo from Piano Concerto No. 4

Norwegian Chamber Orchestra Leif Ove Andsnes Leif Ove Andsnes, piano EMI 56960

16:57:00 00:02:10 Anthony Holborne Almaine "The Night Watch"

Jordi Savall Hespèrion XXI AliaVox 9813

17:05:00 00:05:20 Ludwig van Beethoven Finale from String Quartet No. 8 Op 59

Cleveland Quartet Telarc 80268

17:14:00 00:10:21 Richard Wagner Die Meistersinger: Act 1 Prelude

Christian Thielemann Philadelphia Orchestra DeutGram 453485

17:40:00 00:05:30 Franz Schubert Winterreise: Gute Nacht

Jonas Kaufmann, tenor; Helmut Deutsch, piano Sony 379565

17:47:00 00:01:35 Franz Schubert Winterreise: Täuschung

Jonas Kaufmann, tenor; Helmut Deutsch, piano Sony 379565

17:52:00 00:03:28 Johann Sebastian Bach Chorale Prelude "Wir glauben all'

José Serebrier Bournemouth Symphony Naxos 557883

17:57:00 00:02:08 Domenico Scarlatti Sonata in G

Margarita Shevchenko, piano CIPC 96523

18:00 BBC NEWS; DINNER CLASSICS

18:09:00 00:22:00 Wolfgang Amadeus Mozart Piano Concerto No. 15 in B flat major

Cleveland Orchestra George Szell Robert Casadesus, piano Sony 780837

18:33:00 00:04:27 Claude Debussy Arabesque No. 1 in E major

Simon Trpceski, piano EMI 272

18:40:00 00:03:04 Claude Debussy Arabesque No. 2 in G major

Simon Trpceski, piano EMI 272

18:46:00 00:08:16 Sergei Prokofiev Cinderella: Cinderella at the Palace

Theodore Kuchar National Symphony of Ukraine Naxos 550968

18:54:00 00:03:34 Claude Debussy Suite bergamasque: Passepied

Vassily Primakov, piano Bridge 9350

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:21:58 Antonín Dvorák Symphonic Variations Op 78

Sir Charles Mackerras Czech Philharmonic Orchestra Supraphon 3533

19:26:00 00:29:19 Wolfgang Amadeus Mozart Piano Concerto No. 18 in B flat major

Norwegian Chamber Orchestra Leif Ove Andsnes Leif Ove Andsnes, piano EMI 57803

20:00 WCLV ESSENTIAL CLASSICS

20:02:00 00:52:48 Ludwig van Beethoven Symphony No. 3 in E flat major Op 55

Gustavo Dudamel Simón Bolívar Symphony DeutGram 16869

20:57:00 00:02:10 Johann Sebastian Bach Cantata No.167: Chorale "Sei Lob und Preis mit Ehren"

Amsterdam Baroque Orchestra Ton Koopman Yo-Yo Ma, cello Sony 60680

21:00 THE NEW YORK PHILHARMONIC THIS WEEK with Alec Baldwin - Alan Gilbert, conductor; Leonidas Kavakos, violin; Erin Morley, soprano; Joshua Hopkins, baritone

21:04:00 00:07:43 Ludwig van Beethoven: Coriolan Overture Op 62 (1807)

21:14:00 00:25:06 Erich Wolfgang Korngold: Violin Concerto in D Op 35 (1945)

21:42:00 00:37:10 Carl Nielsen: Symphony No. 3 Op 27 "Sinfonia espansiva" (1911)

22:22:00 00:36:25 Bonus: Carl Nielsen: Symphony No. 4 Op 29 "Inextinguishable" (1916)

23:00 LATE PROGRAM

23:02:00 00:05:30 Claude Debussy Estampes: Pagodes

Emil de Cou San Francisco Ballet Orchestra Arabesque 6734

23:07:00 00:09:53 Ludwig van Beethoven Largo from Piano Concerto No. 3 Op 37

Mahler Chamber Orchestra Leif Ove Andsnes Leif Ove Andsnes, piano Sony 542058

23:19:00 00:03:48 Franz Schubert Winterreise: Der Leiermann

Jonas Kaufmann, tenor; Helmut Deutsch, piano Sony 379565

23:22:00 00:09:46 Wolfgang Amadeus Mozart Andante from Piano Concerto No. 17

Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst Leif Ove Andsnes, piano MAA 10406

23:34:00 00:10:26 Ludwig van Beethoven Largo from Piano Concerto No. 1 Op 15

Mahler Chamber Orchestra Leif Ove Andsnes Leif Ove Andsnes, piano Sony 542058

23:44:00 00:08:03 Alexander Borodin Nocturne from String Quartet No. 2

Cleveland Quartet Telarc 80178

23:55:00 00:03:15 Felix Mendelssohn Song without Words No. 12 in F sharp minor Op 30

Vassily Primakov, piano Bridge 9350

23:56:00 00:03:31 Thomas Weelkes O vos omnes

Ross Duffin Quire Cleveland Quire 2013