Program Guide 03-26-2014

00:02:00 00:37:29 Alexander Glazunov The Seasons Op 67

José Serebrier Royal Scottish Nat'l Orch Warner 61434

00:41:00 00:14:53 William Alwyn Concerto Grosso No. 3

David Lloyd-Jones Royal Liverpool Philharmonic Naxos 570145

00:58:00 00:52:23 Hector Berlioz Symphonie fantastique Op 14

Pierre Boulez Cleveland Orchestra DeutGram 453432

01:52:00 00:17:42 Johann Christoph Pez Concerto Pastorale in F major

Bernard Labadie Les Violons du Roy Dorian 90180

02:12:00 00:33:01 Robert Schumann Kreisleriana Op 16

Jonathan Biss, piano EMI 65391

02:47:00 01:14:47 Gustav Mahler Symphony No. 7 in E minor

Pierre Boulez Cleveland Orchestra DeutGram 447756

04:04:00 00:27:14 Franz Joseph Haydn Symphony No. 97 in C major

Sigiswald Kuijken La Petite Bande DHM 77294

04:33:00 00:19:09 Jean Sibelius Symphony No. 7 in C major Op 105

George Szell Cleveland Orchestra MAA 97

04:54:00 00:17:01 Nicola Porpora Cello Concerto in G major

I Solisti Veneti Claudio Scimone Susan Moses, cello Erato 88172

05:13:00 00:25:43 Manuel Ponce Concierto del sur

New York Philharmonic José Serebrier Sharon Isbin, guitar Warner 60296

05:41:00 00:06:45 Jacques Ibert Trois pièces brèves

Reykjavik Wind Quintet Chandos 9362

05:58:00 00:01:25 Henry Purcell The Gordian Knot Untied: Jigg

Kevin Mallon Aradia Ensemble Naxos 570149

06:06:00 00:05:10 Sir Edward Elgar Finale from Enigma Variations Op 36

Michael Stern Kansas City Symphony Reference 129

06:15:00 00:05:11 Frédéric Chopin Mazurka No. 32 in C sharp minor Op 50

Vassily Primakov, piano Bridge 9289

06:20:00 00:09:10 Sir Malcolm Arnold English Dances Set 2 Op 33

Andrew Penny Queensland Symphony Naxos 553526

06:32:00 00:10:50 William Alwyn Serenade

David Lloyd-Jones Royal Liverpool Philharmonic Naxos 570145

06:46:00 00:07:11 Ludwig van Beethoven Fidelio: Overture Op 72

Daniel Harding German Chamber Philharmonic VirginClas 45364

06:51:00 00:02:28 Johann Sebastian Bach Orchestral Suite No. 4: Bourrée

Monica Huggett Ensemble Sonnerie Avie 2171

06:55:00 00:03:16 Alfredo Javaloyes Pasodoble "El Abanico"

Frederick Fennell Dallas Wind Symphony Reference 85

07:05:00 00:04:16 Felix Mendelssohn Scherzo from Octet for Strings Op 20

Academy Chamber Ensemble Chandos 8790

07:10:00 00:03:17 Giovanni Gabrieli Canzoni e Sonate: Canzon 16

Empire Brass Telarc 80204

07:15:00 00:08:05 Hans Gál Scherzo from Symphony No. 4 Op 105

Kenneth Woods Orchestra of the Swan Avie 2231

07:27:00 00:01:16 Richard Rodgers My Heart Stood Still

Richard Rodgers, piano Harbinger 2501

07:29:00 00:05:38 Ludwig van Beethoven Allegro from String Quartet No. 6 Op 18

Cleveland Quartet Telarc 80229

07:40:00 00:07:08 Georg Philipp Telemann Wind Quartet No. 1 in D

European Baroque Soloists Denon 9613

07:51:00 00:03:03 George Gershwin Short Story London Symphony Orchestra

Eric Stern Richard Stoltzman, clarinet RCA 61790

07:55:00 00:02:15 Franz Joseph Haydn Mass No. 11: Sanctus "Lord Nelson"

Martin Pearlman Boston Baroque Linn 426

07:58:00 00:01:31 Arthur Benjamin Jamaican Rumba from "Six Caribbean

Joshua Pierce, piano; Dorothy Jonas, piano MSR 1260

08:07:00 00:05:37 Peter Tchaikovsky Waltz from Symphony No. 5 Op 64

Jaap van Zweden Dallas Symphony Orchestra DSO Live 2009

08:15:00 00:05:50 Antonio Vivaldi Concerto for Strings in C major

Shlomo Mintz Israel Chamber Orchestra MusicMast 67096

08:20:00 00:05:49 Hector Berlioz Festivities at the Capulets from "Roméo

Pierre Boulez Cleveland Orchestra DeutGram 1301

08:30:00 00:09:12 Peter Warlock Capriol Suite

Vernon Handley Ulster Orchestra Chandos 8808

08:43:00 00:04:23 Leonard Bernstein West Side Story: Somewhere

Canadian Brass RCA 68633

08:48:00 00:03:10 Leonard Bernstein West Side Story: America

Canadian Brass RCA 68633

08:51:00 00:02:38 Michael Praetorius Terpsichore: Three Ballets à 4

Philip Pickett New London Consort l'Oiseau 4759101

08:58:00 00:05:08 Miklós Rózsa Spellbound: Dream Sequence & Mountain

John Williams London Symphony Orchestra Sony 62788

09:08:00 00:17:38 Johann Nepomuk Hummel Trumpet Concerto in E flat major

German Chamber Philharmonic Alison Balsom, trumpet EMI 16213

09:27:00 00:06:29 Jacques Ibert Macbeth: Overture & Murder of Duncan

Adriano Slovak Radio Symphony MarcoPolo 223287

09:38:00 00:07:41 Robert Schumann Finale from Piano Quartet Op 47

Menahem Pressler, piano; Philip Setzer, violin; Lawrence Dutton, viola; David Finckel, cello DeutGram 445848

09:50:00 00:08:22 Tomaso Albinoni Sinfonia for 2 Oboes in G major

London Virtuosi John Georgiadis Anthony Camden, oboe; Alison Alty, oboe Naxos 553002

10:03:00 00:03:38 Pietro Mascagni L'amico Fritz: Preludietto

Myung-Whun Chung St Cecilia Academy Orchestra DeutGram 471566

10:07:00 00:02:19 Umberto Giordano Fedora: Intermezzo

Gianandrea Noseda BBC Philharmonic Chandos 10634

10:11:00 00:06:22 Franz Liszt Hungarian Rhapsody No. 6 in D flat

Roberto Szidon, piano DeutGram 4779525

10:19:00 00:04:58 George Frideric Handel Sonata from "The Triumph of Time and

Catherine Mackintosh Orch of Age of Enlightenment BBC 201

10:27:00 00:03:54 Igor Stravinsky Fireworks Op 4

Pierre Boulez Chicago Symphony Orchestra DeutGram 437850

10:32:00 00:16:41 Claude Debussy Printemps

Pierre Boulez Cleveland Orchestra DeutGram 435766

10:50:00 00:28:55 Ludwig van Beethoven String Quartet No. 1 in F major Op 18

Cleveland Quartet Telarc 80382

11:21:00 00:08:42 William Alwyn The Moor of Venice Dramatic Overture

David Lloyd-Jones Royal Liverpool Philharmonic Naxos 570145

11:33:00 00:06:30 Antonio Vivaldi Violin Concerto in G major

English Concert Trevor Pinnock Simon Standage, violin Archiv 423094

11:42:00 00:05:08 Ottorino Respighi Ancient Airs Suite No. 2: Bergamasca

Jesús López-Cobos Lausanne Chamber Orchestra Telarc 80309

11:48:00 00:07:25 Felix Mendelssohn Finale from Symphony No. 5 Op 107

Louis Lortie Quebec Symphony Orchestra Atma 2617

11:57:00 00:02:26 Léo Delibes Coppélia: Swanilda's Waltz

Martin West San Francisco Ballet Orchestra Reference 125

12:10:00 00:08:04 Johann Strauss Jr The Gypsy Baron: Overture

Daniel Barenboim Vienna Philharmonic Decca 12569

12:18:00 00:07:47 Richard Rodgers Carousel: Waltz

Keith Lockhart Boston Pops Orchestra RCA 63835

12:30:00 00:08:06 Charles Wildman Gypsy Fury: Swedish Rhapsody Fairfax Symphony Orchestra

William Hudson Santiago Rodriguez, piano Elan 82268

12:42:00 00:05:06 Sir Edward Elgar Pomp and Circumstance March No. 2 in A minor Op 39

James Judd New Zealand Symphony Naxos 557273

12:48:00 00:09:25 Mikhail Glinka Waltz Fantasy

13:00:00 00:56:46 Maurice Ravel Daphnis et Chloé

Berlin Philharmonic Pierre Boulez Berlin Radio Choir DeutGram 447057

14:00:00 00:02:29 Domenico Scarlatti Sonata in C Ivo Pogorelich, piano DeutGram 435855

14:02:00 00:03:40 Padre Antonio Soler Sonata No. 13 in G major

Martina Filjak, piano Naxos 572515

14:10:00 00:07:56 Ermanno Wolf-Ferrari Doctor Cupid: Overture

Gianandrea Noseda BBC Philharmonic Chandos 10511

14:20:00 00:05:02 Jean Sibelius Kuolema: Valse triste Op 44

Daniel Barenboim West-Eastern Divan Orchestra Warner 62190

14:28:00 00:23:39 Gustav Mahler Veni, creator Spiritus from Symphony

Berlin State Orchestra Pierre Boulez Berlin State Opera Chorus; Berlin Radio Choir; Aurelius Boys Choir; various soloists DeutGram 4776597

14:54:00 00:03:03 Jacques Ibert Waltz from "Divertissement"

Paavo Järvi Tapiola Sinfonietta Bis 630

CLEVELAND ORCHESTRA PREVIEWS: Music Director Laureate Christoph von Dohnányi visits Severance Hall for a program of Schumann symphonies

15:02:00 00:11:49 Robert Schumann Symphony No. 2 in C Op. 61: mvmt 1

Kenneth Woods Orchestra of the Swan Avie 2231

15:18:00 00:27:10 Robert Schumann Symphony No. 4 in D minor Op 120

Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Decca 421643

15:49:00 00:07:07 William Boyce Symphony No. 1 in B flat major Op 2

Christopher Hogwood Academy of Ancient Music l'Oiseau 436761

15:58:00 00:04:13 Maurice Ravel Finale from Piano Concerto in G major

Cleveland Orchestra Pierre Boulez Pierre-Laurent Aimard, piano DeutGram 14764

16:06:00 00:03:27 Gustav Mahler Des Knaben Wunderhorn: Des Antonius von

Cleveland Orchestra Pierre Boulez Christian Gerhaher, baritone DeutGram 4779060

16:11:00 00:12:23 Hector Berlioz Roméo Alone & Festivities at the

Pierre Boulez Cleveland Orchestra DeutGram 1301

16:28:00 00:04:27 Elmer Bernstein The Age of Innocence: End titles

Unknown Conductor City of Prague Philharmonic Silva 1398

16:35:00 00:04:01 Johann Sebastian Bach Allegro from Keyboard Concerto No. 4

Australian Chamber Orchestra Richard Tognetti Angela Hewitt, piano Hyperion 67308

16:41:00 00:08:47 William Alwyn Seven Irish Tunes

David Lloyd-Jones Royal Liverpool Philharmonic Naxos 570145

16:52:00 00:03:15 Maurice Ravel Le tombeau de Couperin: Prelude

Pierre Boulez Cleveland Orchestra DeutGram 2121

16:56:00 00:03:10 Thomas Tallis Salvator mundi

Stile Antico Harm Mundi 807572

17:05:00 00:05:32 Michel-Richard Delalande Symphonies of Carols

Bernard Labadie Les Violons du Roy Dorian 90180

17:12:00 00:06:25 Claude Debussy Festivals from "Three Nocturnes"

Pierre Boulez Cleveland Orchestra DeutGram 439896

17:20:00 00:15:15 Maurice Ravel Valses nobles et sentimentales

Pierre Boulez Cleveland Orchestra DeutGram 449213

17:40:00 00:03:51 Giuseppe Sammartini Pastorale from Christmas Concerto Op 5

Bernard Labadie Les Violons du Roy Dorian 90180

17:46:00 00:03:45 Lars-Erik Larsson Pastoral

Dorrit Matson New York Scandia Symphony Centaur 2607

17:52:00 00:02:48 Traditional O Waly, Waly

John Rutter Cambridge Singers Collegium 120

17:55:00 00:03:14 György Cziffra Concert Etude No. 2

Yuja Wang, piano DeutGram 16606

18:09:00 00:16:02 Claude Debussy Jeux

Pierre Boulez Cleveland Orchestra DeutGram 439896

18:28:00 00:04:12 Igor Stravinsky Pulcinella: Gavotte with 2 Variations

Pierre Boulez Chicago Symphony Orchestra CSO Res 901918

18:35:00 00:02:03 Igor Stravinsky Pulcinella: Overture

Pierre Boulez Chicago Symphony Orchestra CSO Res 901918

18:40:00 00:16:47 Gustav Mahler Songs of a Wayfarer

Vienna Philharmonic Pierre Boulez Thomas Quasthoff, baritone DeutGram 3894

18:56:00 00:02:17 Gustav Mahler Des Knaben Wunderhorn: Wer hat dies

Cleveland Orchestra Pierre Boulez Magdalena Kozená, mezzo-sop DeutGram 4779060

19:02:00 00:17:03 Muzio Clementi Symphony in B flat Op 18

Matthias Bamert London Mozart Players Chandos 9234

19:21:00 00:34:17 Peter Tchaikovsky Serenade for Strings in C major Op 48

Christoph Eschenbach Philadelphia Orchestra Ondine 1150

20:04:00 00:53:25 Gustav Mahler Symphony No. 4 in G major

Cleveland Orchestra Pierre Boulez Juliane Banse, soprano; William Preucil, violin DeutGram 463257

21:02:00 00:17:43 Maurice Ravel Le tombeau de Couperin

Pierre Boulez Cleveland Orchestra DeutGram 2121

21:22:00 00:33:55 Claude Debussy Images for Orchestra

Pierre Boulez Cleveland Orchestra DeutGram 435766

21:58:00 00:01:40 Wolfgang Amadeus Mozart German Dance in G major

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 429783

23:02:00 00:06:00 Jean-Philippe Rameau Les Boréades: Entrée de Polymnie

Marc Minkowski Musicians of the Louvre Archiv 4478

23:08:00 00:03:53 François Couperin Suite No. 25: Wandering Souls

Angela Hewitt, piano Hyperion 67480

23:11:00 00:05:52 Maurice Ravel Le tombeau de Couperin: Forlane Pierre Boulez Cleveland Orchestra DeutGram 2121

23:20:00 00:06:13 Claude Debussy Clouds from "Three Nocturnes"

Pierre Boulez Cleveland Orchestra DeutGram 439896

23:26:00 00:04:10 Charles Tomlinson Griffes Clouds Op 7

JoAnn Falletta Buffalo Philharmonic Naxos 559164

23:30:00 00:04:58 Marc-André Hamelin Etude No. 7 in E flat minor

Marc-André Hamelin, piano Hyperion 67789

23:37:00 00:06:38 Maurice Ravel Pavane for a Dead Princess

Pierre Boulez Cleveland Orchestra DeutGram 2121

23:43:00 00:06:44 Constant Lambert Sarabande for the Followers of Virgo

Barry Wordsworth BBC Concert Orchestra Argo 436118

23:50:00 00:04:49 John Ireland A Downland Suite: Minuet

William Boughton English String Orchestra Nimbus 7020

23:57:00 00:02:31 Gabriel Fauré Dolly Suite: Berceuse Op 56

Yan Pascal Tortelier BBC Philharmonic Chandos 9416

23:58:00 00:01:44 Vladimir Rebikov Berceuse Op 7

Rachel Barton Pine, violin; Matthew Hagle, piano Cedille 139