Program Guide 03-24-2014

WCLV ALL NIGHT with Robin Grier

00:02:00 00:28:26 Wolfgang Amadeus Mozart Concertone for 2 Violins in C major English Chamber Orchestra Shlomo Mintz Shlomo Mintz, violin; Hagai Shaham, violin Avie 2058

00:32:00 00:45:11 Joachim Raff Symphony No. 3 in F major Op 153 Hilary Davan Wetton Milton Keynes City Orchestra Hyperion 66628

01:19:00 00:35:10 Johannes Brahms Piano Quartet No. 3 in C minor Op 60 Emanuel Ax, piano; Isaac Stern, violin; Jaime Laredo, viola; Yo-Yo Ma, cello Sony 45846

01:56:00 00:42:20 Peter Tchaikovsky Symphony No. 6 in B minor Op 74 Lorin Maazel Cleveland Orchestra CBS 37834

02:40:00 00:33:45 Jean-Philippe Rameau Castor and Pollux: Instrumental Suite Frans Brüggen Orchestra of the 18th Century Philips 426714

03:16:00 00:22:02 Wolfgang Amadeus Mozart Sonata for 2 Pianos in D major Greg Anderson, piano; Elizabeth Joy Roe, piano Steinway 30022

03:40:00 00:38:26 Maurice Duruflé Requiem Op 9 St Cecilia Academy Orchestra Myung-Whun Chung Cecilia Bartoli, mezzo-soprano; Bryn Terfel, baritone; St Cecilia Academy Chorus DeutGram 459365

04:20:00 00:32:25 Luigi Cherubini Symphony in D major Howard Griffiths Zurich Chamber Orchestra CPO 999521

04:54:00 00:24:16 Ferruccio Busoni Turandot Suite Op 41 Riccardo Muti La Scala Philharmonic Sony 53280

05:20:00 00:17:36 Ralph Vaughan Williams Three Portraits from "The England of André Previn London Symphony Orchestra RCA 60586

05:40:00 00:06:00 Edvard Grieg Lyric Pieces Book 10: Woodland Peace Op 71 Per Tengstrand, piano Azica 71207

05:50:00 00:08:00 Franz Liszt Ballade No. 1 in D flat major Roberto Plano, piano Azica 71222

05:58:00 00:01:34 Peter Tchaikovsky Swan Lake: Dance of the Little Valéry Gergiev Mariinsky Theater Orchestra Decca 10104

06:00 BBC NEWS; FIRST PROGRAM with Jacqueline Gerber - Music and information to get your morning going, including the Sousalarm at 6:55am, Composers Datebook at 9:05

and the Movie Quiz at 9:25

06:08:00 00:04:46 Franz Joseph Haydn Finale from Cello Concerto No. 2 Camerata Chicago Drostan Hall Wendy Warner, cello Cedille 142

06:10:00 00:02:35 Franz Liszt Sans Mesure Byron Janis, piano EMI 56780

06:18:00 00:09:37 Muzio Clementi Overture No. 1 in C major Francesco d'Avalos Philharmonia Orchestra ASV 803

06:30:00 00:05:04 Giuseppe Verdi I Lombardi: Gerusalem! Chicago Symphony Orchestra Sir Georg Solti Chicago Symphony Chorus Decca 430226

06:35:00 00:04:37 Alexander Glazunov Ballet Scenes: Pas d'action Op 52 Edo de Waart Minnesota Orchestra Telarc 80347

06:40:00 00:07:14 Antonio Vivaldi Flute Concerto in G major Orpheus Chamber Orchestra Patrick Gallois, flute DeutGram 437839

06:51:00 00:02:23 King Henry VIII Pastime with Good Company Philip Jones Brass Ensemble Decca 807

06:53:00 00:02:38 Darius Milhaud Divertissement from Suite Op 157 Emanuel Hurwitz, violin; Gervase de Peyer, clarinet; Lamar Crowson, piano EMI 72646

06:55:00 00:03:07 Meredith Willson The Music Man: 76 Trombones Loras John Schissel Blossom Festival Band MAA 40601

07:05:00 00:04:32 Ennio Morricone Once Upon a Time in the West: The Devil La Pietà Angèle Dubeau Angèle Dubeau, violin; Louise-Andrée Baril, piano Analekta 8723

07:10:00 00:07:37 Carl Friedrich Abel Symphony in C major Op 7 Adrian Shepherd Cantilena Chandos 8648

07:20:00 00:03:20 Anderson & Roe Ragtime alla Turca Greg Anderson, piano; Elizabeth Joy Roe, piano Steinway 30022

07:26:00 00:01:18 Jean-Baptiste Lully Marche Royale Stuttgart Brass Quartet Hänssler 98623

07:28:00 00:06:36 Peter Tchaikovsky Allegretto from String Sextet Op 70 Emerson String Quartet Paul Neubauer, viola; Colin Carr, cello Sony 547060

07:40:00 00:07:59 Sergei Prokofiev Two Pushkin Waltzes Op 120 Theodore Kuchar National Symphony of Ukraine Naxos 553624

07:51:00 00:03:47 Sir Charles Hubert H. Parry An English Suite: Prelude William Boughton English String Orchestra Nimbus 5366

07:55:00 00:02:46 Gilbert & Sullivan HMS Pinafore: A British tar King's Singers RCA 61885

08:08:00 00:04:36 Tomaso Albinoni Concerto for Strings in B flat major Op 5 Simon Standage Collegium Musicum 90 Chandos 663

08:15:00 00:06:53 Andrea Luchesi Piano Sonata in G Roberto Plano, piano Concerto 2069

08:23:00 00:03:16 Sholom Secunda Bei mir bist du schön Quartet San Francisco ViolinJazz 105

08:27:00 00:09:45 Benjamin Godard Suite Op 116 Jeffrey Khaner, flute; Hugh Sung, piano Avie 2131

08:40:00 00:06:35 Ludwig van Beethoven Overture "Name Day" Op 115 Claudio Abbado Vienna Philharmonic DeutGram 429762

08:51:00 00:02:06 Traditional The Keel Row City of London Sinfonia John Rutter Cambridge Singers Collegium 120

08:55:00 00:05:56 John Williams Close Encounters of the Third Kind: Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80495

09:05:00 00:15:22 Franz Liszt Réminiscences de Don Juan Greg Anderson, piano; Elizabeth Joy Roe, piano Steinway 30022

09:27:00 00:04:36 Johann Strauss Jr Quadrille "The First Day of Happiness" Op 327 Franz Welser-Möst Cleveland Orchestra MAA 2003

09:32:00 00:03:53 Antonín Dvorák Scherzo from String Quartet No. 12 Op 96 Cavani String Quartet Azica 71203

09:55:00 00:03:00 Fritz Kreisler La Gitana Caroline Goulding, violin; Christopher O'Riley, piano Telarc 80744

10:00 WCLV MIDDAY with Mark Satola

10:00:00 00:01:55 Traditional The Miller of Dee City of London Sinfonia John Rutter Men of; Cambridge Singers Collegium 120

10:01:00 00:03:51 Hugo Alfvén The Mountain King: Dance of the Esa-Pekka Salonen Swedish Radio Symphony Sony 46668

10:08:00 00:07:27 Carlos Chávez El Trópico Alondra de la Parra Philharmonic Orch of Americas Sony 75555

10:18:00 00:05:43 Isaac Albéniz Suite Española: Cuba Op 47 Jason Vieaux, guitar Azica 71224

10:27:00 00:02:51 Claude Debussy Children's Corner: Golliwog's Cakewalk Yoav Talmi Quebec Symphony Orchestra Atma 2377

10:30:00 00:13:07 Richard Wagner Tristan und Isolde: Act 1 Prelude Yakov Kreizberg Netherlands Philharmonic PentaTone 5186041

10:45:00 00:03:30 Wolfgang Amadeus Mozart The Magic Flute: Chorale Prelude Greg Anderson, piano; Elizabeth Joy Roe, piano Steinway 30022

10:50:00 00:29:26 Sergei Prokofiev Piano Concerto No. 3 in C major Op 26 Russian National Orchestra Mstislav Rostropovich Mikhail Pletnev, piano DeutGram 471576

11:22:00 00:07:04 Andrei Schulz-Evler Arabesques on Strauss's "The Beautiful Byron Janis, piano RCA 548440

11:31:00 00:05:05 Henryk Wieniawski Romance from Violin Concerto No. 2 Op 22 London Symphony Orchestra Lawrence Foster Gil Shaham, violin DeutGram 431815

11:39:00 00:08:29 Francesco Geminiani Concerto Grosso in E minor Op 3 Academy Ancient Music Berlin Capriccio 10134

11:49:00 00:08:29 Johannes Brahms Rondo from Piano Quartet No. 1 Op 25 Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra MAA 75

12:00pm BBC NEWS; MERIDIAN - Lighter fare for your midday break

12:10:00 00:07:25 Sir Edward German Nell Gwyn: Overture John Wilson Royal Liverpool Philharmonic Avie 2194

12:17:00 00:04:31 Eric Coates London Suite: Knightsbridge March Ronald Corp New London Orchestra Hyperion 66968

12:26:00 00:06:17 Georges Bizet The Fair Maid of Perth: March & Gypsy Daniel Barenboim Orchestra of Paris EMI 64869

12:28:00 00:08:30 Johann Strauss Jr Waltz "Mephisto's Calls from Hell" Op 101 Zubin Mehta Vienna Philharmonic Sony 66860

12:44:00 00:09:31 Jacques Offenbach La Périchole: Medley Arthur Fiedler Boston Pops Orchestra RCA 61429

12:54:00 00:04:11 Gottfried Sonntag Nibelungen March Simon Wright Wallace Collection Nimbus 5470

THE BIG WORK AT ONE

13:00:00 00:37:48 Antonín Dvorák Symphony No. 5 in F major Op 76 Mariss Jansons Oslo Philharmonic Orchestra EMI 49995

13:37:00 00:17:34 Alexander Borodin Symphony No. 3 in A minor Gerard Schwarz Seattle Symphony Naxos 572786

13:57:00 00:02:31 Johannes Brahms Hungarian Dance No. 19 in B minor Marin Alsop London Philharmonic Orchestra Naxos 557429

14:00 WCLV MIDDAY

14:00:00 00:01:50 Ernesto Halffter Danza de la pastora Christopher Parkening, guitar; David Brandon, guitar EMI 49406

14:01:00 00:02:01 Joaquín Rodrigo I come from the poplars, Mother Christopher Parkening, guitar; David Brandon, guitar EMI 49406

14:07:00 00:08:38 Muzio Clementi Overture No. 2 in D major Francesco La Vecchia Rome Symphony Orchestra Naxos 573071

14:17:00 00:09:50 Jean Sibelius The Oceanides Op 73 Jukka-Pekka Saraste Finnish Radio Symphony Orch RCA 60401

14:29:00 00:14:40 Percy Grainger Lincolnshire Posy Frederick Fennell Cleveland Symphonic Winds Telarc 80099

14:47:00 00:09:24 George Frideric Handel Water Music Suite No. 3 in G major Martin Pearlman Boston Baroque Telarc 80594

15:00 MONDAY MOZART

15:00:00 00:12:19 Wolfgang Amadeus Mozart Divertimento for Strings in B flat major Cuarteto Casals Harm Mundi 987060

15:15:00 00:12:00 Franz Joseph Haydn Piano Sonata No. 32 in G minor Jean-Efflam Bavouzet, piano Chandos 10668

15:29:00 00:07:22 Wolfgang Amadeus Mozart Andante from Sonata for 2 Pianos Greg Anderson, piano; Elizabeth Joy Roe, piano Steinway 30022

15:38:00 00:11:51 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony No. 17 in G major Ton Koopman Amsterdam Baroque Orchestra Erato 45714

15:51:00 00:06:01 Wolfgang Amadeus Mozart Don Giovanni: Overture Jeannette Sorrell Apollo's Fire Koch Intl 7574

16:00 WCLV DRIVE TIME with Bill O’Connell - Music and information for the afternoon commute, including Composers Datebook at 4:00pm and the Movie Quiz at 4:25.

15:58:00 00:04:09 Franz Liszt Paganini Etude No. 3 in G sharp minor Valentina Lisitsa, piano Decca 17091

16:06:00 00:02:52 Johann Sebastian Bach Finale from Brandenburg Concerto No. 2 Apollo's Fire Jeannette Sorrell John Thiessen, trumpet; Michael Lynn, recorder; Gonzalo X. Ruiz, oboe; Cynthia Roberts, violin Avie 2207

16:12:00 00:10:55 Richard Wagner Die Feen: Overture Edo de Waart Royal Concertgebouw Orchestra Philips 400089

16:27:00 00:07:14 Sir William Walton Richard III: Prelude & Coronation Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner Ian Watson, organ Chandos 8841

16:38:00 00:01:42 Sir William Walton Henry V: Touch her soft lips and part Louis Lane Cleveland Orchestra Sony 48260

16:41:00 00:07:35 Wolfgang Amadeus Mozart Rondo from Piano Concerto No. 15 Berlin Philharmonic Daniel Barenboim Daniel Barenboim, piano Teldec 16827

16:52:00 00:02:44 Ottorino Respighi The Birds: The Hen Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 437533

16:56:00 00:03:13 Anonymous Spiritual "Sometimes I Feel Like a Eastman Wind Ensemble Donald Hunsberger Wynton Marsalis, cornet CBS 42137

17:05:00 00:04:41 Marin Marais The Bells of St. Genevieve "La Sonnerie" Guildhall Strings RCA 61275

17:12:00 00:13:53 Dmitri Kabalevsky The Comedians Suite Op 26 Wolfgang Sawallisch Bavarian State Orchestra EMI 63893

17:25:00 00:06:25 Randall Thompson Scherzo from Symphony No. 2 Leonard Bernstein New York Philharmonic Sony 60594

17:40:00 00:06:54 Ferruccio Busoni Duettino Concertante after Mozart Greg Anderson, piano; Elizabeth Joy Roe, piano Steinway 30022

17:48:00 00:02:26 Stephen Sondheim Into the Woods: Agony Symphony Orchestra Paul Gemignani Chuck Wagner, baritone; Robert Westenberg, baritone RCA 6796

17:52:00 00:02:50 Traditional Estonian Folk Dance "Labajalg in Minor" Kristo Käo, guitar; Ardo Västrik, cello Kitarrikoo 2008

17:56:00 00:02:50 Ottorino Respighi Ancient Airs Suite No. 1: Balletto Jesús López-Cobos Lausanne Chamber Orchestra Telarc 80309

18:00 BBC NEWS; DINNER CLASSICS

18:09:00 00:19:09 Jean Sibelius Symphony No. 7 in C major Op 105 George Szell Cleveland Orchestra MAA 97

18:31:00 00:03:06 Wolfgang Amadeus Mozart Così fan tutte: Soave sia il vento Greg Anderson, piano; Elizabeth Joy Roe, piano Steinway 30022

18:37:00 00:04:23 Wolfgang Amadeus Mozart Così fan tutte: Overture Rinaldo Alessandrini Norwegian Nat'l Opera Orch Naïve 30479

18:44:00 00:11:05 Johann Sebastian Bach Brandenburg Concerto No. 2 in F major Leipzig Gewandhaus Orchestra Riccardo Chailly Julian Sommerhalder, trumpet Decca 139230

18:55:00 00:03:23 Wolfgang Amadeus Mozart Così fan tutte: E amore un ladroncello Vienna Chamber Orchestra György Fischer Cecilia Bartoli, mezzo-soprano Decca 430513

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:21:43 Franz Joseph Haydn Symphony No. 88 in G major Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra MAA 1032

19:26:00 00:30:12 Alexander Glazunov Piano Concerto No. 1 in F minor Op 92 Russian National Orchestra José Serebrier Alexander Romanovsky, piano Warner 67946

19:57:00 00:01:47 Jules Massenet Le Cid Ballet Suite: Aragonaise Sir Neville Marriner Academy St. Martin in Fields Capriccio 10569

20:00 WCLV ESSENTIAL CLASSICS

20:02:00 00:24:34 Max Bruch Violin Concerto No. 1 in G minor Op 26 Czech Philharmonic Orchestra Jakub Hrusa Nicola Benedetti, violin DeutGram 4764092

20:29:00 00:26:29 Aaron Copland Appalachian Spring: Suite Leonard Bernstein Los Angeles Philharmonic DeutGram 4776352

20:57:00 00:02:31 John Dowland Lord Willoughby's Welcome Home Sharon Isbin, guitar Sony 745456

21:00 THE NEW YORK PHILHARMONIC THIS WEEK with Alec Baldwin - Alan Gilbert, conductor; Philip Myers, horn; Kate Royal, soprano; Sasha Cooke, mezzo-soprano; Anthony Dean Griffey, tenor (Spring Sym); Michael Slattery, tenor (Serenade); New York Choral Artists; Brooklyn Youth Chorus

Benjamin Britten: Serenade for Tenor, Horn and Strings Op 31 (1943)

Benjamin Britten: Spring Symphony Op 44 (1949)

Bonus: Antonio Vivaldi: Concerto for 4 Violins in b Op 3/10 "L'Estro Armonico" (1711)--Sheryl Staples, Michelle Kim, Marc Ginsberg, Lisa E. Kim, violins

Claude Debussy: Prelude to the Afternoon of a Faun (1894)

Maurice Ravel: Boléro (1928)

23:00 LATE PROGRAM

23:02:00 00:07:22 Wolfgang Amadeus Mozart Andante from Sonata for 2 Pianos Greg Anderson, piano; Elizabeth Joy Roe, piano Steinway 30022

23:09:00 00:07:00 Peter Warlock An Old Song Richard Hickox Northern Sinfonia EMI 49933

23:18:00 00:16:12 Ralph Vaughan Williams Lento from Symphony No. 2 Richard Hickox London Symphony Orchestra Chandos 9902

23:36:00 00:09:45 Ludwig van Beethoven Adagio from String Quartet No. 10 Op 74 Cleveland Quartet Telarc 80351

23:45:00 00:07:05 Sergei Rachmaninoff Suite No. 2: Romance Op 17 Yefim Bronfman, piano; Emanuel Ax, piano Sony 61767

23:55:00 00:03:34 Mikhail Ippolitov-Ivanov Caucasian Sketches Suite No. 1: In David Zinman Baltimore Symphony Orchestra Telarc 80378

23:56:00 00:02:48 Antonín Dvorák Cypress No. 5 Cypress String Quartet Avie 2275