Program Guide 03-05-2014

00:03:00 00:26:31 Wolfgang Amadeus Mozart Violin Concerto No. 3 in G major

Schleswig-Holstein Festival Christoph Eschenbach Ray Chen, violin Sony 544775

00:32:00 00:43:13 Ludwig Thuille Piano Quintet in E flat major Op 20

Gigli Quartet Gianluca Luisi, piano Naxos 570790

01:17:00 00:42:28 Aaron Copland Symphony No. 3

Leonard Slatkin St Louis Symphony RCA 60149

02:01:00 00:47:56 Franz Joseph Haydn Mass No. 3 in C major

Musicians of the Louvre Marc Minkowski Lucy Crowe, soprano; Nathalie Stutzmann, alto; Richard Croft, tenor; Luca Tittolo, bass; Louvre Musicians Chorus Naïve 5183

02:51:00 00:30:51 Heitor Villa-Lobos Bachianas Brasileiras No. 3

Nashville Symphony Kenneth Schermerhorn José Feghali, piano Naxos 557460

03:24:00 00:31:47 Arthur Foote Piano Trio No. 1 in C minor Op 5

Arden Trio Naxos 559039

03:58:00 00:28:25 Ludwig van Beethoven Piano Concerto No. 2 in B flat major Op 19

Vienna Philharmonic Rudolf Buchbinder Rudolf Buchbinder, piano Sony 374521

04:28:00 00:16:09 Wolfgang Amadeus Mozart Sonata No. 22 for Piano & Violin in A major

Ray Chen, violin; Christoph Eschenbach, piano Sony 544775

04:46:00 00:34:03 Claude Debussy La Boîte à Joujoux

Michael Tilson Thomas London Symphony Orchestra Sony 48231

05:22:00 00:18:44 Sir Arnold Bax Russian Suite

Bryden Thomson London Philharmonic Orchestra Chandos 8669

05:43:00 00:04:50 Giovanni Gabrieli Sonata pian' e forte

Chicago Symphony Brass CSO Res 9011101

06:08:00 00:06:46 Wolfgang Amadeus Mozart Rondeau from Violin Concerto No. 3

Schleswig-Holstein Festival Christoph Eschenbach Ray Chen, violin Sony 544775

06:15:00 00:07:33 E. J. Moeran Serenade in G: Galop, Minuet & Rigadoon

JoAnn Falletta Ulster Orchestra Naxos 573034

06:25:00 00:10:50 Johannes Brahms Finale from Piano Quartet No. 2 Op 26

Emanuel Ax, piano; Isaac Stern, violin; Jaime Laredo, viola; Yo-Yo Ma, cello Sony 45846

06:37:00 00:03:30 Gioacchino Rossini Galop from "William Tell" Overture

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80141

06:40:00 00:07:54 Johann Sebastian Bach

St. Matthew Passion: Chorus "Kommt ihr Töchter"

Chicago Symphony Orchestra Sir Georg Solti Glen Ellyn Children's Chorus; Chicago Symphony Chorus Decca 425498

06:55:00 00:04:03 Richard Hayman Servicemen on Parade

Leonard Slatkin St Louis Symphony RCA 60983

07:05:00 00:04:20 Ludwig van Beethoven Congratulations Minuet

John Storgards Tapiola Sinfonietta Ondine 1001

07:10:00 00:08:12 Carl Maria von Weber Preziosa: Overture

Gustav Kuhn Dresden State Orchestra Capriccio 10052

07:20:00 00:02:58 Traditional Just a Closer Walk with Thee

Canadian Brass Steinway 30008

07:23:00 00:02:03 Anonymous Spiritual "The Battle of Jericho"

Stuttgart Brass Quartet Hänssler 98623

07:25:00 00:05:56 John Philip Sousa La Reine de la Mer

Timothy Foley Nonpareil Wind Band EMI 54130

07:40:00 00:07:23 Frédéric Chopin Ballade No. 3 in A flat Op 47

Van Cliburn, piano RCA 60358

07:47:00 00:03:33 Richard Allison Batchelar's Delight

Corona Guitar Quartet Albany 1084

07:55:00 00:03:15 Fritz Kreisler Miniature Viennese March

Gidon Kremer, violin; Oleg Maisenberg, piano DeutGram 453440

08:08:00 00:04:27 Constant Lambert Horoscope: Dance for the Followers of

Barry Wordsworth BBC Concert Orchestra Argo 436118

08:15:00 00:04:00 Robert Helps Mendelssohn's "Schilflied"

Alan Feinberg, piano Argo 430330

08:20:00 00:05:00 Lili Boulanger Of a Spring Morning

JoAnn Falletta Women's Philharmonic Koch Intl 7169

08:25:00 00:10:07 Erich Wolfgang Korngold Much Ado About Nothing: Suite Op 11

André Previn London Symphony Orchestra DeutGram 453436

08:37:00 00:02:49 Alex North Spartacus: Love Theme Erich Kunzel

Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80600

08:43:00 00:06:27 Johann Furchheim Sonatella for Strings in A major

Reinhard Goebel Cologne Musica Antiqua Challenge 72032

08:51:00 00:02:23 Hugo Alfvén Roslag Polka Ronald Corp

New London Orchestra Hyperion 66998

08:55:00 00:04:53 Lalo Schifrin Mission Impossible: Suite

Carl Davis Royal Liverpool Philharmonic Naxos 572111

09:05:00 00:18:11 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony No. 28 in C major

Franz Welser-Möst Cleveland Orchestra MAA 70904

09:35:00 00:04:23 Max Reger Finale from Flute Serenade Op 77

Michel Debost, flute; Takako Masame, violin; Lynne Ramsey, viola Skarbo 4094

09:55:00 00:02:27 Dmitri Shostakovich Jazz Suite No. 1: Waltz

Burning River Brass BurnRiver 2013

10:00:00 00:01:36 Peter Tchaikovsky Waltz in 5/8 Time in D major Op 72

Mikhail Pletnev, piano DeutGram 4284

10:01:00 00:01:55 Béla Bartók Bagatelle No. 14 Op 6

Orion Weiss, piano Bridge 9355

10:03:00 00:06:47 Sir Arthur Sullivan Ruddigore: Overture

Alexander Faris Scottish Chamber Orchestra Nimbus 5066

10:13:00 00:05:11 Ermanno Wolf-Ferrari The Jewels of the Madonna: Intermezzo

Eiji Oue Minnesota Orchestra Reference 99

10:21:00 00:03:50 Gustav Mahler Songs of a Wayfarer: Ging heut Morgen

Vienna Philharmonic Pierre Boulez Thomas Quasthoff, baritone DeutGram 3894

10:25:00 00:13:49 Ralph Vaughan Williams In the Fen Country

Barry Wordsworth New Queen's Hall Orchestra Argo 440116

10:41:00 00:07:03 Sir Edward Elgar Caractacus: Triumphal March Op 35

James Judd New Zealand Symphony Naxos 557273

10:50:00 00:29:23 Camille Saint-Saëns Violin Concerto No. 3 in B minor Op 61

Philharmonia Orchestra Antonio Pappano Maxim Vengerov, violin EMI 57593

11:22:00 00:07:07 Johann Sebastian Bach Orchestral Suite No. 4: Ouverture

Monica Huggett Ensemble Sonnerie Avie 2171

11:31:00 00:07:18 Franz Schubert Moment Musical No. 2 in A flat major Op 94

Mitsuko Uchida, piano Philips 470164

11:41:00 00:08:53 Ludwig van Beethoven Leonore Overture No. 1 Op 138

Daniel Harding German Chamber Philharmonic VirginClas 45364

11:51:00 00:06:50 Saverio Mercadante Russian Rondo from Flute Concerto in E minor

Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner Irena Grafenauer, flute Philips 426318

12:10:00 00:04:13 Heitor Villa-Lobos Bachianas Brasileiras No. 2: Little

Mariss Jansons Oslo Philharmonic Orchestra EMI 56576

12:14:00 00:05:50 Julius Fucik Florentine March Op 214

Frederick Fennell

Cleveland Symphonic Winds Telarc 80099

12:25:00 00:07:18 Johann Strauss Jr Die Fledermaus: Ballet Music

Slovak Radio Symphony Johannes Wildner Bratislava City Choir MarcoPolo 223247

12:34:00 00:09:32 Peter Tchaikovsky Marche slav Op 31

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80541

12:44:00 00:10:41 Armstrong Gibbs Miniature Dance Suite Op 124

David Lloyd-Jones Royal Ballet Sinfonia Naxos 554186

12:56:00 00:03:08 Dmitri Shostakovich Ballet Suite No. 3: Galop

Constantine Orbelian Moscow Chamber Orchestra Delos 3257

13:00:00 00:26:31 Wolfgang Amadeus Mozart Violin Concerto No. 3 in G major

Schleswig-Holstein Festival Christoph Eschenbach Ray Chen, violin Sony 544775

13:26:00 00:29:10 Wolfgang Amadeus Mozart Concerto for Flute & Harp in C major

Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Joshua Smith, flute; Lisa Wellbaum, harp Decca 443175

14:00:00 00:01:39 Modest Mussorgsky The Fair at Sorochinsk: Gopak

Valéry Gergiev Vienna Philharmonic Philips 468526

14:01:00 00:01:10 Edvard Grieg Lyric Pieces Book 4: Norwegian Dance Op 47

Antonio Pompa-Baldi, piano Centaur 2930

14:02:00 00:06:13 Claude Debussy Clouds from "Three Nocturnes"

Pierre Boulez Cleveland Orchestra DeutGram 439896

14:13:00 00:09:24 Ludwig van Beethoven Variations on "Bei Männern, welche liebe

Zuill Bailey, cello; Simone Dinnerstein, piano Telarc 80740

14:24:00 00:06:12 Felix Mendelssohn A Midsummer Night's Dream: Nocturne Op 61

George Szell Cleveland Orchestra Sony 82849

14:46:00 00:11:27 Felix Mendelssohn A Midsummer Night's Dream: Overture Op 21

George Szell Cleveland Orchestra CBS/Sony 485

CLEVELAND ORCHESTRA PREVIEWS: A look at the Severance Hall concerts this week featuring Rudolf Buchbinder in Rachmaninoff's 'Paganini Rhapsody' and Benjamin Britten's celebration of a season that still seems a long way off, the 'Spring' Symphony

15:03:00 00:06:53 Jean Sibelius Lemminkäinen's Return Op 22/4 (1897)

Swedish Radio Symphony Mikko Franck Ondine 953

15:14:00 00:23:18 Sergei Rachmaninoff Rhapsody on a Theme of Paganini Op 43 (1934)

Jean-Yves Thibaudet, piano Cleveland Orchestra Vladimir Ashkenazy Decca 440653

15:41:00 00:13:45 Benjamin Britten Parts 3 & 4 Spring Symphony Op 44

Sheila Armstrong, soprano Dame Janet Baker, contralto Robert Tear, tenor St Clement Danes School Boys’ Choir London Symphony & Choir André Previn EMI 64736

15:54:00 00:03:21 Alberto Ginastera Estancia: Malambo

Gustavo Dudamel Simón Bolívar Symphony DeutGram 4777457

15:58:00 00:03:55 Heitor Villa-Lobos Suite populaire brésilienne: Mazurka-

Milos Karadaglic, guitar DeutGram 17000

16:06:00 00:02:22 Samuel Barber Sure on This Shining Night Op 13

Kyle Bielfield, tenor; Lachlen Glen, piano Delos 3445

16:12:00 00:10:47 Heitor Villa-Lobos Bachianas Brasileiras No. 8: Toccata & Kenneth Schermerhorn Nashville Symphony Naxos 557460

16:28:00 00:01:54 Miklós Rózsa Quo Vadis: Prelude City of Prague Philharmonic

Kenneth Alwyn Crouch End Festival Choir Silva 1056

16:30:00 00:03:22 Miklós Rózsa El Cid: Fanfare & Entry of the Nobles

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80342

16:35:00 00:03:57 Franz Schubert Scherzo from String Quartet No. 14

Jasper Quartet Sono Lumin 92152

16:41:00 00:07:25 Wolfgang Amadeus Mozart Rondeau from Violin Concerto No. 4

Schleswig-Holstein Festival Christoph Eschenbach Ray Chen, violin Sony 544775

16:52:00 00:03:36 Arthur Foote Suite for Strings: Praeludium Op 63

Mikhail Gurewitsch do.gma chamber orchestra MD+G 9121717

16:57:00 00:01:53 Antonio Veracini Vivace from Violin Concerto Op 3

Paramount Brass Centaur 2355

17:05:00 00:05:33 Ludwig van Beethoven Minuet from Symphony No. 4 Op 60

Joshua Bell Academy St. Martin in Fields Sony 549176

17:24:00 00:06:31 Hector Berlioz Symphonie fantastique: A Ball

Steven Smith Cleveland Orch Youth Orch MAA 10706

17:30:00 00:04:35 Hector Berlioz Symphonie fantastique: March to the

Steven Smith Cleveland Orch Youth Orch MAA 10706

17:40:00 00:04:28 Heitor Villa-Lobos Prelude No. 1 in E minor

Milos Karadaglic, guitar DeutGram 17000

17:46:00 00:04:47 Heitor Villa-Lobos Bachianas Brasileiras No. 2: Dança

Kenneth Schermerhorn Nashville Symphony Naxos 557460

17:52:00 00:03:18 Franz Joseph Haydn Benedictus from Mass No. 3

Chamber Ensemble Gregory Heislman St. John the Evangelist Choir St. John 2008

17:57:00 00:01:12 Sergei Prokofiev Romeo and Juliet: The Street Awakens

Ayako Uehara, piano EMI 17852

18:09:00 00:19:20 Mario Castelnuovo-Tedesco Concerto for 2 Guitars Op 201

London Philharmonic Orchestra Leonard Slatkin Kazuhito Yamashita, guitar; Naoko Yamashita, guitar RCA 60355

18:31:00 00:04:15 Enrique Granados El Pelele

Jorge Luis Prats, piano Decca 4782732

18:38:00 00:03:28 Ernesto Lecuona Malagueña

Jorge Luis Prats, piano Decca 4782732

18:43:00 00:12:25 Antonín Dvorák Hussite Overture Op 67

Theodore Kuchar Janácek Philharmonic Brilliant 92297

18:56:00 00:01:47 Frédéric Chopin Waltz No. 6 in D flat major Op 64

Ingrid Fliter, piano EMI 14899

19:02:00 00:23:48 Wolfgang Amadeus Mozart Violin Concerto No. 4 in D major

Schleswig-Holstein Festival Christoph Eschenbach Ray Chen, violin Sony 544775

19:28:00 00:28:07 Nikolai Rimsky-Korsakov The Golden Cockerel: Suite

Gerard Schwarz Seattle Symphony Naxos 572787

20:02:00 00:15:24 Bedrich Smetana Má vlast: Blaník

Nikolaus Harnoncourt Vienna Philharmonic RCA 54331

20:19:00 00:34:03 Ludwig van Beethoven Piano Concerto No. 4 in G major Op 58 Vienna Philharmonic

Rudolf Buchbinder Rudolf Buchbinder, piano Sony 374521

20:54:00 00:03:52 Edvard Grieg Holberg Suite: Sarabande Op 40 Antonio Pompa-Baldi, piano Centaur 2683

21:02:00 00:05:26 Domenico Cimarosa I nemici generosi: Overture

Sinfonia Finlandia Patrick Gallois Denitsa Laffchieva, clarinet Naxos 572734

21:09:00 00:21:21 Friedrich Witt Flute Concerto in G Op 8

Sinfonia Finlandia Patrick Gallois Patrick Gallois, flute Naxos 572089

21:32:00 00:25:05 Carl Philipp Emanuel Bach Flute Concerto in G major

CPE Bach Chamber Orchestra Peter Schreier Patrick Gallois, flute DeutGram 439895

23:02:00 00:07:57 Heitor Villa-Lobos Bachianas Brasileiras No. 1: Prelúdio

Nashville Symphony Andrew Mogrelia Members of Naxos 557460

23:09:00 00:09:09 Johann Friedrich Fasch Air from Concerto in G major

Tempesta di Mare Chandos 783

23:21:00 00:07:18 Wolfgang Amadeus Mozart Andante from Violin Concerto No. 4

Schleswig-Holstein Festival Christoph Eschenbach Ray Chen, violin Sony 544775

23:28:00 00:09:14 Arthur Foote A Night Piece for Flute & Strings

New Zealand Chamber Orch Nicholas Braithwaite Alexa Still, flute Koch Intl 7063

23:39:00 00:05:36 Jean Françaix Harpsichord Concerto: Menuet

West Side Chamber Orchestra Kevin Mallon Christopher D. Lewis, hc Naxos 573146

23:44:00 00:07:49 Heitor Villa-Lobos Bachianas Brasileiras No. 4: Prelúdio

Kenneth Schermerhorn Nashville Symphony Naxos 557460

23:54:00 00:04:02 Benjamin Britten Peter Grimes: Sea Interlude No. 1

Michael Stern Kansas City Symphony Reference 120