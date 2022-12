Program Guide 03-04-2014

WCLV ALL NIGHT with Rob Grier

00:03:00 00:35:50 Ludwig van Beethoven Piano Concerto No. 1 in C major Op 15

Vienna Philharmonic Rudolf Buchbinder Rudolf Buchbinder, piano Sony 374521

00:41:00 00:22:02 Wolfgang Amadeus Mozart Sonata for 2 Pianos in D major

Greg Anderson, piano; Elizabeth Joy Roe, piano Steinway 30022

01:05:00 00:09:08 Antonio Vivaldi Four Seasons: "Spring" Concerto in E major Op 8

Venice Baroque Orchestra Andrea Marcon Giuliano Carmignola, violin Sony 51352

01:14:00 00:10:35 Antonio Vivaldi Four Seasons: "Summer" Concerto in G minor Op 8

Apollo's Fire Jeannette Sorrell Jeannette Sorrell, harpsichord Eclectra 2059

01:24:00 00:10:51 Antonio Vivaldi Four Seasons: "Autumn" Concerto in F major Op 8

Israel Philharmonic Orchestra Lorin Maazel Shlomo Mintz, violin DeutGram 469376

01:35:00 00:07:42 Antonio Vivaldi Four Seasons: "Winter" Concerto in F minor Op 8 Chamber Ensemble Janine Jansen, violin Decca 5298

01:45:00 00:15:02 Joseph Martin Kraus Symphony in E minor

Petter Sundkvist Swedish Chamber Orchestra Naxos 554777

02:02:00 00:46:12 Peter Tchaikovsky Swan Lake: Act 1 Op 20

Dmitry Yablonsky Russian State Symphony Naxos 555873

02:50:00 00:32:11 Peter Tchaikovsky Swan Lake: Act 2

Dmitry Yablonsky Russian State Symphony Naxos 555873

03:24:00 00:52:05 Peter Tchaikovsky Swan Lake: Act 3

Dmitry Yablonsky Russian State Symphony Naxos 555873

04:18:00 00:20:20 Gustav Mahler Bach Suite for Organ, Harpsichord

Esa-Pekka Salonen Los Angeles Philharmonic Sony 89012

04:40:00 00:30:32 Franz Liszt Symphonic Poem No. 1

Bernard Haitink London Philharmonic Orchestra DeutGram 4779525

05:13:00 00:27:06 Robert Schumann Piano Quartet in E flat major Op 47

Cleveland Quartet Emanuel Ax, piano; Members of RCA 6498

05:42:00 00:06:41 Gabriel Fauré Cantique de Jean Racine Op 11

City of London Sinfonia John Rutter Cambridge Singers Collegium 109

BBC NEWS; WCLV FIRST PROGRAM with Jacqueline Gerber

05:57:00 00:02:59 Ralph Vaughan Williams The Wasps: March Past of the Kitchen

Michael Stern Kansas City Symphony Reference 129

06:08:00 00:05:13 Alexander Borodin Petite Suite: Intermezzo

Gennady Rozhdestvensky Royal Stockholm Philharmonic Chandos 9386

06:15:00 00:11:59 Carl Philipp Emanuel Bach String Symphony in A

John Hsu The Vivaldi Project Centaur 3176

06:28:00 00:05:33 Giuseppe Sarti Now the Powers of Heaven

Paul Hillier Estonian Phil. Chamber Choir Harm Mundi 2908304

06:39:00 00:08:31 Maurice Ravel Scarbo from "Gaspard de la nuit"

Benjamin Grosvenor, piano Decca 16421

06:50:00 00:02:04 Sir Edward German Henry VIII: Torch Dance

Richard Hickox Northern Sinfonia EMI 49933

06:55:00 00:03:52 Johannes Hanssen Valdres March

Frederick Fennell Tokyo Kosei Wind Orchestra Brain 7502

07:03:00 00:06:54 Ferruccio Busoni Duettino Concertante after Mozart

Greg Anderson, piano; Elizabeth Joy Roe, piano Steinway 30022

07:13:00 00:04:22 Wolfgang Amadeus Mozart Allegro from Divertimento No. 11

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 415669

07:18:00 00:05:44 Ermanno Wolf-Ferrari Finale from Serenade for Strings

I Solisti Italiani Denon 78838

07:23:00 00:02:26 Leonard Bernstein On the Town: Ya Got Me

Center City Brass Quintet Chandos 4554

07:30:00 00:05:59 Sergei Prokofiev War and Peace: Waltz "Since we met"

Gianandrea Noseda BBC Philharmonic BBC 228

07:40:00 00:08:53 Jean Sibelius Allegretto from Symphony No. 2 Op 43

Paavo Berglund Helsinki Philharmonic EMI 68643

07:51:00 00:01:45 Thomas Tallis Purge Me, O Lord

Stile Antico Harm Mundi 807544

07:58:00 00:00:51 Edvard Grieg Lyric Pieces Book 1: Norwegian

Leif Ove Andsnes, piano EMI 57296

08:08:00 00:05:03 Hans Gál Burlesque from Symphony No. 1 Op 30

Thomas Zehetmair Northern Sinfonia Avie 2224

08:15:00 00:06:53 Emile Waldteufel Waltz "Estudiantina" Op 191

Michel Swierczewski Gulbenkian Orchestra Nimbus 5264

08:23:00 00:03:20 Anderson & Roe Ragtime alla Turca

Greg Anderson, piano; Elizabeth Joy Roe, piano Steinway 30022

08:27:00 00:08:19 Wolfgang Amadeus Mozart Minuet & Finale from Serenade No. 9

Claudio Abbado Berlin Philharmonic Sony 53277

08:40:00 00:09:25 Johannes Brahms Finale from Piano Concerto No. 2 Op 83

Boston Symphony Orchestra Bernard Haitink Emanuel Ax, piano Sony 63229

08:51:00 00:02:20 Stephen Goss The Chinese Garden: Red Flowers Blooming

Xuefei Yang, guitar EMI 6322

08:55:00 00:05:24 Richard Rodgers Oklahoma: Overture

John Mauceri Hollywood Bowl Orchestra Philips 434932

09:05:00 00:19:03 Emmanuel Chabrier Suite pastorale

Neeme Järvi Orch de la Suisse Romande Chandos 5122

09:26:00 00:02:16 Danny Elfman Dick Tracy: Crime Spree

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80251

09:29:00 00:03:25 Danny Elfman Dick Tracy: Main theme

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80251

09:39:00 00:08:47 Johann Christian Bach Symphony in B flat Op 18

Anthony Halstead Hanover Band CPO 999752

09:48:00 00:07:48 Ottorino Respighi Rossiniana: Tarantella

Salvatore Di Vittorio Respighi Chamber Orchestra Naxos 572332

09:57:00 00:01:03 Thomas Morley Galliard "Can She Excuse"

Los Angeles Guitar Quartet Delos 3132

WCLV MID-DAY with Mark Satola

10:00:00 00:01:56 Ernö Dohnányi March from Serenade for Strings Op 10

Dmitry Sitkovetsky NES Chamber Orchestra Nonesuch 79545

10:04:00 00:01:33 Erik Satie Le Piccadilly

Jean-Yves Thibaudet, piano Decca 470290

10:07:00 00:07:06 Engelbert Humperdinck Sleeping Beauty: Prelude

Karl Anton Rickenbacher Bamberg Symphony VirginClas 61128

10:14:00 00:05:29 Maurice Ravel Jeux d'eau

Jean-Yves Thibaudet, piano Decca 433515

10:22:00 00:04:40 Leo Sowerby Overture "Comes Autumn Time"

Paul Freeman Czech National Symphony Cedille 33

10:27:00 00:14:45 David Diamond Rounds for String Orchestra

Mikhail Gurewitsch do.gma chamber orchestra MD+G 9121717

10:44:00 00:06:16 Carl Maria von Weber Overture to "The Ruler of the Spirits"

Neeme Järvi Philharmonia Orchestra Chandos 8766

10:50:00 00:28:00 Antonio Vivaldi Gloria in D

Bethlehem Bach Festival Orch Greg Funfgeld Julia Doyle, soprano; Rosa Lamoreaux, soprano; Daniel Taylor, countertenor; Bach Choir of Bethlehem Analekta 9873

11:21:00 00:05:20 Nicolò Paganini Caprice No. 24 in A minor Op 1

Brodsky Quartet Chandos 10761

11:28:00 00:06:53 Ludwig van Beethoven Scherzo from Piano Trio No. 7 Op 97

Mitsuko Uchida, piano; Soovin Kim, violin; David Soyer, cello Marlboro 80001

11:37:00 00:08:56 Ludwig van Beethoven Rondo from Piano Concerto No. 3 Op 37

Vienna Philharmonic Rudolf Buchbinder Rudolf Buchbinder, piano Sony 374521

11:48:00 00:10:16 E. J. Moeran Rondo from Cello Concerto

Ulster Orchestra JoAnn Falletta Guy Johnston, cello Naxos 573034

BBC NEWS; MERIDIAN

12:10:00 00:08:39 Jacques Offenbach La belle Hélène: Overture

Yan Pascal Tortelier BBC Philharmonic Chandos 9765

12:22:00 00:06:26 Gerónimo Giménez La boda de Luis Alonso: Malagueña

Los Romeros, guitars Philips 442781

12:29:00 00:07:44 Franz Waxman Sunset Boulevard: Suite

Charles Gerhardt National Philharmonic RCA 81265

12:40:00 00:07:30 Peter Tchaikovsky Swan Lake: Waltz

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80625

12:48:00 00:09:37 Eric Coates The Three Bears Phantasy

Sinfonia ViVa Malcolm Nabarro Leo Phillips, violin ASV 2053

WCLV BIG WORK AT ONE

13:00:00 00:47:07 Johannes Brahms Piano Concerto No. 2 in B flat Op 83

Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Garrick Ohlsson, piano MAA 1032

13:47:00 00:10:30 Fanny Mendelssohn-Hensel Concert Overture

JoAnn Falletta Women's Philharmonic Koch Intl 7169

WCLV MID-DAY with Mark Satola

14:00:00 00:02:37 Sergei Prokofiev Cinderella: Mazurka

Vladimir Ashkenazy Cleveland Orchestra Decca 410162

14:02:00 00:02:35 Aram Khachaturian Masquerade: Mazurka

Neeme Järvi Royal Scottish Nat'l Orch Chandos 8542

14:05:00 00:08:56 Robert Schumann Overture to "Scenes from Goethe's 'Faust'"

Johannes Wildner Polish Nat'l Radio Symphony Naxos 550608

14:14:00 00:16:50 Charles Gounod Faust: Ballet Music

Seiji Ozawa Boston Symphony Orchestra DeutGram 423698

14:22:00 00:09:00 Franz Schubert String Quartet No. 12 in C minor

Emerson String Quartet DeutGram 459151

14:40:00 00:07:22 Wolfgang Amadeus Mozart Andante from Sonata for 2 Pianos

Greg Anderson, piano; Elizabeth Joy Roe, piano Steinway 30022

14:50:00 00:08:09 Eugène Ysaÿe Caprice after Saint-Saëns's Etude

Royal Philharmonic Orchestra Andrew Litton Joshua Bell, violin Decca 433519

WCLV ARTS PARTNERS

15:03:00 00:13:10 Ludwig van Beethoven Mvts 3 & 4 String Quartet #16 in F Op 133

Emerson String Quartet DeutGram 447075

15:19:00 00:18:01 Luigi Boccherini Cello Concerto No. 4 in C G447

Anthony Halstead Scottish Chamber Orchestra Tim Hugh, cello Naxos 553571

15:38:00 00:11:50 Bela Bartok mvt 3 String Quartet No. 1 Op 7

Vermeer Quartet Naxos 557543

15:52:00 00:04:48 Johann Sebastian Bach Finale from Brandenburg Concerto No. 3

Los Angeles Guitar Quartet Delos 3205

WCLV DRIVE TIME with Bill O'Connell

15:58:00 00:03:57 Antonio Vivaldi Allegro from Concerto in a Op 3

Harp Consort Andrew Lawrence-King Andrew Lawrence-King, harp; Thomas Ihlenfeldt, theorbo; Mike Fentross, guitar DHM 77366

16:06:00 00:02:36 Peter Tchaikovsky Swan Lake: Act 3 Introduction

Dmitry Yablonsky Russian State Symphony Naxos 555873

16:12:00 00:11:51 Antonio Vivaldi Concerto for 2 Guitars in G

Orchestra of St Luke's Eliot Fisk, guitar; Frederic Hand, guitar MusicMast 67097

16:28:00 00:05:10 Antonio Vivaldi Allegro from "Autumn" Concerto in F

Academy St. Martin in Fields Joshua Bell Joshua Bell, violin Sony 11013

16:36:00 00:04:20 Carl Maria von Weber Rondo from Bassoon Concerto Op 75

Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner Klaus Thunemann, bassoon Philips 432081

16:41:00 00:07:21 Isaac Albéniz Iberia: Rondeña

Jesús López-Cobos Cincinnati Symphony Telarc 80470

16:52:00 00:02:52 Wolfgang Amadeus Mozart Motet "Ave verum corpus"

Atlanta Symphony Orchestra Robert Shaw Atlanta Symphony Chorus Telarc 80119

16:57:00 00:02:44 Nikolai Rimsky-Korsakov The Snow Maiden: Bird's Dance

Gerard Schwarz Seattle Symphony Naxos 572787

17:05:00 00:05:08 Peter Tchaikovsky Swan Lake: Danse générale & Coda

Valéry Gergiev Mariinsky Theater Orchestra Decca 10104

17:22:00 00:12:34 Johann Sebastian Bach Passacaglia & Fugue in C minor

Yannick Nézet-Séguin Philadelphia Orchestra DeutGram 19032

17:40:00 00:04:45 Isaac Albéniz Iberia: Eritaña

Jesús López-Cobos Cincinnati Symphony Telarc 80470

17:46:00 00:03:25 Joseph Hellmesberger Jr The Pearl of Iberia: Gypsy Dance

Franz Welser-Möst Vienna Philharmonic Decca 4782601

17:52:00 00:03:06 Wolfgang Amadeus Mozart Così fan tutte: Soave sia il vento

Greg Anderson, piano; Elizabeth Joy Roe, piano Steinway 30022

17:55:00 00:03:28 Modest Mussorgsky Boris Godunov: Polonaise

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80657

BBC NEWS; WCLV DINNER CLASSICS

18:09:00 00:15:55 Antonio Vivaldi Concerto for 2 Violins in A

Europa Galante Fabio Biondi Fabio Biondi, violin; Enrico Casazza, violin VirginClas 45424

18:27:00 00:03:10 Peter Tchaikovsky Swan Lake: Goblet Dance

Valéry Gergiev Mariinsky Theater Orchestra Decca 10104

18:33:00 00:02:29 Peter Tchaikovsky Swan Lake: Dance of the Swans

Valéry Gergiev Mariinsky Theater Orchestra Decca 10104

18:38:00 00:15:22 Franz Liszt Réminiscences de Don Juan

Greg Anderson, piano; Elizabeth Joy Roe, piano Steinway 30022

18:55:00 00:03:07 Peter Tchaikovsky Swan Lake: Scène

Valéry Gergiev Mariinsky Theater Orchestra Decca 10104

SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:14:32 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony No. 8 in D

Nikolaus Harnoncourt Vienna Concentus Musicus DHM 63970

19:18:00 00:36:58 Ludwig van Beethoven Piano Concerto No. 5 in E flat Op 73

Vienna Philharmonic Rudolf Buchbinder Rudolf Buchbinder, piano Sony 374521

LIVE FROM CSU - DR. JOHN FLOWER FACULTY CONCERT SERIES with John Simna

20:03:00 Michael Bard Mediterranean Beauty

Tom Lempner, saxophone; Adama Sarata, guitar

20:09:00 Georg Philipp Telemann Sonata II from Canonic Sonatas TWV 40:119

Tom Lempner, John Perrine, saxophones

20:22:00 John David Lamb Six Barefott Dances

Tom Lempner, John Perrine, saxophones

20:56:00 Dave Morgan First Light (Tango)

Tom Lempner, John Perrine, saxophones; Rock Wehrmann, piano

21:07:00 Ramon Ricker Jazz Sonata

John Perrine, saxophone; Rock Wehrmann, piano

21:36:00 Cole Porter Easy to Love

John Perrine, Saxophone; Rock Wehrmann, piano

21:41:00 Jimmy van Heusen and Johnny Mercer

I Thought About You John Perrine, saxophone; Rock Wehrmann, piano

21:47:00 Arthur Schwarz and Howard Dietz

Alone Together John Perrine, saxophone; Rock Wehrmann, piano

CHICAGO SYMPHONY with Lisa Simeone - Christian Macelaru, conductor; Yefim Bronfman, piano

22:04:00 00:10:45 Claude Debussy Prelude to the Afternoon of a Faun

22:16:00 00:27:55 Béla Bartók Piano Concerto No. 2

22:46:00 00:26:12 Béla Bartók Divertimento for Strings

23:14:00 00:21:04 Igor Stravinsky The Song of the Nightingale

23:37:00 00:17:55 Franz Joseph Haydn Symphony No. 6 in D

Ton Koopman, conductor