Program Guide 03-03-2014

WCLV ALL NIGHT with Robin Grier

00:03:00 00:17:41 Johann Sebastian Bach Orchestral Suite No. 2 in B minor

Ensemble Sonnerie Monica Huggett Gonzalo X. Ruiz, oboe Avie 2171

00:23:00 00:12:11 Georges Bizet Carmen Suite No. 1

Charles Dutoit Montreal Symphony Orchestra Decca 417839

00:35:00 00:23:43 Georges Bizet Carmen Suite No. 2

Charles Dutoit Montreal Symphony Orchestra Decca 417839

01:01:00 00:20:55 Franz Joseph Haydn String Quartet No. 25 in C major Op 20

Daedalus Quartet Bridge 9326

01:24:00 01:18:39 Dmitri Shostakovich Symphony No. 7 in C major Op 60

Mariinsky Theater Orchestra Valéry Gergiev Rotterdam Philharmonic Philips 376

02:45:00 00:20:09 John Field Piano Concerto No. 1 in E flat

London Mozart Players Matthias Bamert Míceál O'Rourke, piano Chandos 9368

03:07:00 00:36:14 Felix Mendelssohn Symphony No. 3 in A minor Op 56

Roy Goodman Hanover Band Nimbus 5318

03:45:00 00:19:57 Ludwig van Beethoven Violin Sonata No. 8 in G major Op 30

Anne-Sophie Mutter, violin; Lambert Orkis, piano DeutGram 457619

04:07:00 00:27:10 Sir William Walton Symphony No. 2

George Szell Cleveland Orchestra Sony 46732

04:36:00 00:46:03 Richard Strauss Ein Heldenleben Op 40

Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Decca 436444

05:24:00 00:17:36 Joseph Martin Kraus Viola Concerto in C major

Tapiola Sinfonietta David Aaron Carpenter David Aaron Carpenter, viola Ondine 1193

05:44:00 00:04:46 Wolfgang Amadeus Mozart La finta giardiniera: Overture

Hans Vonk Dresden State Orchestra Capriccio 10070

05:46:00 00:09:21 Ludwig van Beethoven Adagio from Symphony No. 4 Op 60

Joshua Bell Academy St. Martin in Fields Sony 549176

05:48:00 00:09:21 Ludwig van Beethoven Adagio from Symphony No. 4 Op 60

Joshua Bell Academy St. Martin in Fields Sony 549176

BBC NEWS; FIRST PROGRAM with Jacqueline Gerber - Music and information to get your morning going, including the Sousalarm at 6:55am, Composers Datebook at 9:05 and the Movie Quiz at 9:25

06:08:00 00:06:05 Wolfgang Amadeus Mozart Rondo from Piano Concerto No. 14

Chamber Players of Canada Janina Fialkowska, piano Atma 2532

06:13:00 00:02:52 Benjamin Britten Fugue from "Young Person's Guide" Op 34

Paavo Järvi Cincinnati Symphony Telarc 80660

06:15:00 00:07:17 Tomaso Albinoni Concerto for 2 Oboes in C major Op 7

Collegium Musicum 90 Simon Standage Anthony Robson, oboe; Catherine Latham, oboe Chandos 610

06:20:00 00:03:59 Volkmar Andreae Little Suite: Shrove Tuesday Carnival

Marc Andreae Bournemouth Symphony Guild 7377

06:25:00 00:09:42 Carl Maria von Weber Invitation to the Dance Op 65

Garrick Ohlsson, piano Arabesque 6584

06:40:00 00:06:36 Johannes Brahms Scherzo from String Sextet No. 2 Op 36

Dmitry Sitkovetsky NES Chamber Orchestra Nonesuch 79545

06:51:00 00:03:14 Sergei Prokofiev The Stone Flower: Wedding Dance Op 118

Neeme Järvi Royal Scottish Nat'l Orch Chandos 10481

06:55:00 00:03:26 John Philip Sousa March "The Glory of the Yankee Navy"

Loras John Schissel Blossom Festival Band MAA 40601

07:05:00 00:04:17 Earle Hagen Harlem Nocturne

Quartet San Francisco ViolinJazz 105

07:10:00 00:03:28 Leonard Bernstein Chichester Psalm No. 1

Royal Liverpool Philharmonic Gerard Schwarz Liverpool Philharmonic Choir Naxos 559456

07:15:00 00:07:06 Isaac Albéniz Suite Española: Leyenda "Asturias" Op 47

Enrique Bátiz State of Mexico Symphony ASV 888

07:23:00 00:02:21 Wilhelm Friedemann Bach Minuet from String Symphony in F major

Jeanne Lamon Tafelmusik Baroque Orchestra Sony 62720

07:27:00 00:05:27 Sergei Prokofiev Gavotte & Finale from Symphony No. 1 Op 25

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 423624

07:40:00 00:02:24 Georges Bizet Carmen Suite No. 1: Aragonaise

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80703

07:43:00 00:01:58 Georges Bizet Carmen Suite No. 2: Habanera

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80703

07:45:00 00:04:18 Georges Bizet Carmen: Toreador Song "Votre toast"

SWR Symphony Orch Marco Armiliato Ludovic Tézier, baritone DeutGram 4777177

07:51:00 00:01:58 John Lennon/Paul McCartney Good Day Sunshine

Les Boréades de Montréal Atma 2218

07:55:00 00:02:12 Claude Debussy Beau soir

Janine Jansen, violin; Itamar Golan, piano Decca 15249

08:08:00 00:05:20 Wolfgang Amadeus Mozart Minuet from String Quintet No. 5

Sarah Kapustin, violin; Diana Cohen, violin; Mark Holloway, viola; Sebastian Krunnies, viola; David Soyer, cello Marlboro 80001

08:15:00 00:10:07 Ludwig van Beethoven Rondo from Piano Concerto No. 4 Op 58

Vienna Philharmonic Rudolf Buchbinder Rudolf Buchbinder, piano Sony 374521

08:28:00 00:12:08 Antonín Dvorák Slavonic Rhapsody No. 1 in D major Op 45

Kurt Masur Leipzig Gewandhaus Orchestra Philips 416623

08:40:00 00:07:33 Lukas Foss Salomon Rossi Suite Lukas Foss

Brooklyn Philharmonic New World 375

08:51:00 00:02:32 Heitor Villa-Lobos Ciranda No. 1 "Terezinha de Jesús"

Christopher Parkening, guitar; David Brandon, guitar EMI 49406

08:52:00 00:01:59 Gregorian Chant O gloriosa domina

Anonymous 4 Harm Mundi 2907546

08:55:00 00:03:21 Jerry Goldsmith The Omen: Main Title Hollywood Bowl Orchestra

John Mauceri Los Angeles Master Chorale Philips 442425

09:05:00 00:18:51 Ottorino Respighi Ancient Airs and Dances Suite No. 2

Jesús López-Cobos Lausanne Chamber Orchestra Telarc 80309

09:25:00 00:05:51 John Williams Star Wars: Main Theme

John Williams Skywalker Symphony Orchestra Sony 45947

09:35:00 00:03:37 Erik Satie Gymnopédie No. 1

Jean-Yves Thibaudet, piano Decca 470290

09:55:00 00:01:37 George Gershwin Porgy and Bess: Oh Lord, I'm on My Way

New York Philharmonic Zubin Mehta Roberta Alexander, soprano; Gregg Baker,

baritone; New York Choral Artists Teldec 46318

WCLV MIDDAY with Mark Satola

10:00:00 00:03:38 Samuel Barber Souvenirs Suite: Hesitation Tango Op 28

Leon McCawley, piano VirginClas 45270

10:03:00 00:03:20 Dominick Argento The Dream of Valentino: Tango

David Zinman Baltimore Symphony Orchestra Argo 444454

10:10:00 00:06:49 Josef Suk Scherzo from Symphony No. 1 Op 14

Václav Neumann Czech Philharmonic Orchestra Supraphon 111964

10:17:00 00:05:35 Antonín Dvorák Czech Suite: Furiant Op 39

Sir John Eliot Gardiner North German Radio Symphony DeutGram 437506

10:24:00 00:02:37 Gilbert & Sullivan The Pirates of Penzance: With catlike

Welsh National Opera Orchestra Sir Charles Mackerras Nicholas Folwell, baritone; Welsh National Opera Chorus Telarc 80353

10:28:00 00:14:35 Alexander Glazunov Stenka Razin Op 13

Yondani Butt London Symphony Orchestra ASV 572

10:46:00 00:03:25 Edvard Grieg Norwegian Dance No. 3 Op 35

Petri Sakari Iceland Symphony Chandos 9028

10:50:00 00:29:12 Georg Philipp Telemann Suite for Recorder & Strings in A minor

Philomel Baroque Orchestra Elissa Berardi, recorder Centaur 2366

11:19:00 00:07:36 Enrique Granados Goyescas: Los Requiebros

Jorge Luis Prats, piano Decca 4782732

11:31:00 00:07:30 Camille Saint-Saëns Omphale's Spinning Wheel Op 31

Charles Munch Boston Symphony Orchestra RCA 68978

11:40:00 00:06:05 Ludwig van Beethoven Rondo from Piano Concerto No. 2 Op 19

Vienna Philharmonic Rudolf Buchbinder Rudolf Buchbinder, piano Sony 374521

11:48:00 00:09:10 Gabriel Pierné Ramuntcho: Rapsodie Basque

Juanjo Mena BBC Philharmonic Chandos 10633

BBC NEWS; MERIDIAN - Lighter fare for your midday break

12:10:00 00:09:24 Johann Strauss Jr Waldmeister: Overture

Claudio Abbado Vienna Philharmonic DeutGram 431628

12:19:00 00:06:04 Frédéric Chopin Grand Valse Brillante

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80625

12:29:00 00:13:15 Miklós Rózsa Spellbound Concerto

Royal Philharmonic Orchestra José Serebrier Roderick Elms, piano Royal Phil 17

12:43:00 00:04:23 Jules Massenet Cendrillon: March of the Princesses

Sir Neville Marriner Academy St. Martin in Fields Capriccio 10569

THE BIG WORK AT ONE

13:00:00 00:35:50 Ludwig van Beethoven Piano Concerto No. 1 in C major Op 15

Vienna Philharmonic Rudolf Buchbinder Rudolf Buchbinder, piano Sony 374521

13:38:00 00:20:24 Franz Joseph Haydn Symphony No. 95 in C minor

George Szell Cleveland Orchestra Sony 768779

WCLV MIDDAY

14:00:00 00:03:46 Heinrich von Herzogenberg Scherzo from Trio Op 61

Albrecht Mayer, oboe; Marie-Luise Neunecker, horn; Markus Becker, piano Decca 4783498

14:03:00 00:06:09 Johannes Brahms Finale from Horn Trio Op 40

Richard King, horn; Amy Lee, violin; Orli Shaham, piano Albany 1325

14:12:00 00:09:06 Sir Edward Elgar Bach's Fantasia & Fugue in C minor Op 86

Esa-Pekka Salonen Los Angeles Philharmonic Sony 89012

14:22:00 00:03:45 Jean-Baptiste Lully Phaëton: Chaconne in G

Jeanne Lamon Tafelmusik Baroque Orchestra Tafelmusik 1001

14:40:00 00:18:28 Sergei Prokofiev Winter Bonfire Op 122

Scottish Chamber Orchestra José Serebrier Paisley Abbey Boys' Choir ASV 760

MONDAY MOZART

15:00:00 00:08:58 Wolfgang Amadeus Mozart Theme & Variations from Clarinet Quintet

Emerson String Quartet David Shifrin, clarinet DeutGram 459641

15:12:00 00:14:29 Michael Haydn Flute Concerto in D major

Austro-Hungarian Haydn Orch Adam Fischer István-Zsolt Nagy, flute Nimbus 5392

15:23:00 00:20:52 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony No. 33 in B flat major

Claudio Abbado Orchestra Mozart Archiv 4777598

WCLV DRIVE TIME with Bill O’Connell - Music and information for the afternoon commute, including Composers Datebook at 4:00pm and the Movie Quiz at 4:25.

15:58:00 00:03:47 Alexander Voormolen Baron Hop Suite No. 1: March

Matthias Bamert The Hague Philharmonic Chandos 9815

16:06:00 00:03:44 Georges Bizet Carmen: Habanera

Munich Radio Orchestra Maurizio Barbacini Denyce Graves, mezzo-soprano RCA 63509

16:13:00 00:09:52 Ludwig van Beethoven Rondo from Piano Concerto No. 5 Op 73

Vienna Philharmonic Rudolf Buchbinder Rudolf Buchbinder, piano Sony 374521

16:28:00 00:07:37 Hans Zimmer The Dark Knight Rises: Imagine the Fire

London Music Works Silva 1398

16:37:00 00:01:49 William Boyce Jig from Symphony No. 7 Op 2

Christopher Hogwood Academy of Ancient Music l'Oiseau 436761

16:41:00 00:08:06 Federico Moreno Tórroba Airs of la Mancha

David Russell, guitar Telarc 80451

16:52:00 00:02:38 Thomas Tallis In manus tuas, Domine

Stile Antico Harm Mundi 907419

16:55:00 00:03:09 Edvard Grieg Sigurd Jorsalfar: Introduction Op 56

Jerzy Maksymiuk BBC Scottish Symphony Naxos 550864

17:05:00 00:06:09 Dudley Buck Festival Overture on "The Star-Spangled Banner"

St Louis Symphony Leonard Slatkin St Louis Symphony Chorus RCA 60983

17:24:00 00:05:09 Francisco Tárrega Recuerdos de la Alhambra

Jason Vieaux, guitar Azica 71287

17:29:00 00:05:03 Sergei Rachmaninoff Slava Op 11

Antonio Pompa-Baldi, piano; Emanuela Friscioni, piano Centaur 3062

17:40:00 00:05:47 Alexander Voormolen Baron Hop Suite No. 1: Overture

Matthias Bamert The Hague Philharmonic Chandos 9815

17:47:00 00:02:55 Christoph Willibald Gluck Orfeo ed Euridice: Overture

Marc Minkowski Musicians of the Louvre Archiv 471582

17:52:00 00:02:48 Camille Saint-Saëns Ave Maria Op 145

Harry Christophers Women of the; The Sixteen; Huw Williams, organ Decca 10836

17:55:00 00:03:33 Johann Nepomuk Hummel Rondo from Piano Trio No. 4 Op 65

Beaux Arts Trio Philips 446077

BBC NEWS; DINNER CLASSICS

18:09:00 00:19:56 Ludwig van Beethoven Allegro from Piano Concerto No. 5 Op 73

Vienna Philharmonic Rudolf Buchbinder Rudolf Buchbinder, piano Sony 374521

18:32:00 00:07:04 Franz Joseph Haydn Andante from Symphony No. 101

Marc Minkowski Musicians of the Louvre Naïve 5176

18:43:00 00:03:47 Ludwig van Beethoven Scherzo from Symphony No. 8 Op 93

Daniel Barenboim West-Eastern Divan Orchestra Decca 16871

18:48:00 00:09:14 Wolfgang Amadeus Mozart Divertimento No. 8 for Winds in F major

Quintett.Wien Nimbus 5479

18:56:00 00:01:54 Zoltán Kodály Háry János: Viennese Musical Clock

Iván Fischer Budapest Festival Orchestra Philips 462824

SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:23:34 Franz Joseph Haydn Symphony No. 85 in B flat major

Hugh Wolff St Paul Chamber Orchestra Teldec 46313

19:27:00 00:28:25 Ludwig van Beethoven Piano Concerto No. 2 in B flat major Op 19

Vienna Philharmonic Rudolf Buchbinder Rudolf Buchbinder, piano Sony 374521

WCLV ESSENTIAL CLASSICS

20:04:00 00:54:30 Hector Berlioz Symphonie fantastique Op 14

Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Decca 430201

THE NEW YORK PHILHARMONIC THIS WEEK with Alec Baldwin - Alan Gilbert, conductor; Jan Vogler, cello

21:04:00 00:20:00 Christopher Rouse: Phantasmata (1985)

21:27:00 00:22:48 Ernest Bloch: Schelomo (1916)

21:54:00 00:46:35 Johannes Brahms: Symphony No. 1 in c Op 68 (1876)

22:44:00 00:11:43 Encore: Maurice Ravel: La valse (1920)

LATE PROGRAM

23:03:00 00:09:14 Felix Mendelssohn Adagio from String Symphony No. 11

Johannes Goritzki German Chamber Academy Neuss Claves 9002

23:12:00 00:08:09 Wolfgang Amadeus Mozart Larghetto from Piano Concerto No. 24

Odense Symphony Scott Yoo Vassily Primakov, piano Bridge 9328

23:22:00 00:08:44 Johann Nepomuk Hummel Adagio from String Quartet No. 1 Op 30

Delmé String Quartet Hyperion 66568

23:30:00 00:09:06 Ludwig van Beethoven Largo from Piano Concerto No. 3 Op 37

Vienna Philharmonic Rudolf Buchbinder Rudolf Buchbinder, piano Sony 374521

23:42:00 00:07:01 Leos Janácek Idyll for Strings: Adagio

Gerard Schwarz Seattle Symphony Naxos 572698

23:49:00 00:06:03 Alexander Voormolen Arioso from Concerto for 2 Oboes

The Hague Philharmonic Matthias Bamert Pauline Oostenrijk, oboe; Hans Roerade, oboe Chandos 9815

23:57:00 00:02:34 Federico Moreno Tórroba Burgalesa in F sharp minor

David Russell, guitar Telarc 80451

23:57:00 00:02:23 Francis Poulenc Métamorphoses: C'est ainsi que tu es

Antonio Pompa-Baldi, piano Steinway 30015