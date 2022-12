Program Guide 02-19-2014

WCLV ALL NIGHT with Robin Grier

00:02:00 00:37:01 Johannes Brahms Violin Concerto in D major Op 77

Berlin Philharmonic Claudio Abbado Gil Shaham, violin DeutGram 469529

00:41:00 00:22:10 Luigi Boccherini Symphony No. 5 in C major Op 12

Johannes Goritzki German Chamber Academy Neuss CPO 999172

01:05:00 00:37:11 Franz Schubert Piano Sonata No. 17 in D major

Leif Ove Andsnes, piano EMI 16448

01:44:00 00:52:09 Olivier Messiaen Quartet for the End of Time

Gil Shaham, violin; Paul Meyer, clarinet; Jian Wang, cello; Myung-Whun Chung, piano DeutGram 469052

02:38:00 00:25:45 Adalbert Gyrowetz Symphony in D Op 12

Matthias Bamert London Mozart Players Chandos 9791

03:06:00 00:37:31 Antonín Dvorák String Quartet No. 13 in G major Op 106

Cypress String Quartet Avie 2275

03:46:00 00:34:03 Jean Sibelius Symphony No. 4 in A minor Op 63

George Szell Cleveland Orchestra MAA 97

04:22:00 00:28:23 Alexander Glazunov Ballet Scenes Op 52

Edo de Waart Minnesota Orchestra Telarc 80347

04:52:00 00:27:25 Henryk Wieniawski Violin Concerto No. 1 in F sharp minor Op 14

London Symphony Orchestra Lawrence Foster Gil Shaham, violin DeutGram 431815

05:22:00 00:19:04 Johann Sebastian Bach Keyboard Concerto No. 2 in E major

Hamburg Camerata Ralf Gothóni Anastasia Injushina, piano Ondine 1224

05:43:00 00:05:26 Giovanni Battista Sammartini Sonata Notturna Op 7

Ludwig Güttler Güttler Brass Ensemble BerlinClas 1090

05:50:00 00:04:30 Emmanuel Chabrier Dix pièces pittoresques: Menuet pompeux

Eiji Oue Minnesota Orchestra Reference 79

05:57:00 00:02:57 Astor Piazzolla Libertango

European Film Philharmonic Christoph Israel Milos Karadaglic, guitar DeutGram 17000

06:08:00 00:05:01 Ludwig van Beethoven Rondo from Sextet for 2 Horns & Strings Op 81

Cleveland Orchestra Richard King, horn; Jesse McCormick, horn; Mari Sato, violin; Members of Albany 1325

06:15:00 00:07:19 Alessandro Scarlatti Concerto Grosso No. 6 in E

Fabio Biondi Europa Galante VirginClas 45495

06:25:00 00:08:25 William Bolcom Graceful Ghost Rag

Gil Shaham, violin; Jonathan Feldman, piano DeutGram 463483

06:35:00 00:03:45 Leonard Bernstein West Side Story: One Hand, One Heart

Canadian Brass RCA 68633

06:40:00 00:07:18 Giuseppe Torelli Sinfonia for 4 Trumpets in C major

Philharmonia Orchestra Christopher Warren-Green Wallace Collection Nimbus 5017

06:48:00 00:02:57 Sergei Prokofiev Lieutenant Kijé Suite: Kijé's Wedding Op 60

Neeme Järvi Royal Scottish Nat'l Orch Chandos 10481

06:51:00 00:01:26 William Grant Still If You Should Go

Alexa Still, flute; Susan DeWitt Smith, piano Koch Intl 7192

06:55:00 00:03:18 Eric Coates March "Calling All Workers"

Ronald Corp New London Orchestra Hyperion 66868

07:05:00 00:04:32 Franz Liszt Liebestraum No. 3 in A flat major

Valentina Lisitsa, piano Decca 17091

07:10:00 00:05:45 César Franck Allegretto from Violin Sonata in A major

Jeffrey Khaner, flute; Hugh Sung, piano Avie 2131

07:17:00 00:05:04 John Williams Superman: Love Theme

Carl Davis Royal Liverpool Philharmonic Naxos 572111

07:24:00 00:02:07 Léo Delibes Coppélia: Waltz of the Doll

Martin West San Francisco Ballet Orchestra Reference 125

07:27:00 00:05:26 Ernö Dohnányi Finale from Sextet Op 37

Takács Quartet András Schiff, piano; Radovan Vlatkovic, horn; Kálmán Berkes, clarinet; Members of Decca 421423

07:40:00 00:06:02 Franz Joseph Haydn The Apothecary: Overture

Giuseppe Sinopoli Dresden State Orchestra EMI 56535

07:46:00 00:04:14 Joseph Hellmesberger Jr Polka "Between the Two of Us"

Franz Welser-Möst Vienna Philharmonic Sony 544071

07:51:00 00:03:24 Clarence Woods Slippery Elm Rag

Brian Dykstra, piano Centaur 3340

07:55:00 00:02:06 Francis Poulenc Waltz in C major

Paul Crossley, piano CBS 44921

08:08:00 00:06:06 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony No. 5 in B flat major

Nikolaus Harnoncourt Vienna Concentus Musicus DHM 63970

08:15:00 00:04:26 Wolfgang Amadeus Mozart Idomeneo: Overture

Martin Pearlman Boston Baroque Telarc 31827

08:20:00 00:05:31 Michael Easton Overture to an Italianate Comedy

Brett Kelly State Orchestra of Victoria Naxos 554368

08:29:00 00:11:02 Franz Schubert Sixteen German Dances

Alfred Brendel, piano Philips 422229

08:40:00 00:08:08 Percy Grainger Green Bushes

Steuart Bedford English Chamber Orchestra Decca 425159

08:51:00 00:03:42 Tom Turpin The St. Louis Rag

Brian Dykstra, piano Centaur 3340

08:58:00 00:02:23 Henry Mancini Hatari: Baby Elephant Walk

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80183

09:05:00 00:16:38 Luigi Boccherini Symphony No. 17 in A major Op 35

Chiara Banchini Ensemble 415 Harm Mundi 901291

09:35:00 00:04:55 Giacomo Puccini La Bohème: Che gelida manina

Orch del Teatro Regio di Parma Pier Giorgio Morandi Vittorio Grigolo, tenor Sony 775257

09:40:00 00:07:55 Joseph Lanner Waltz "Evening Stars" Op 180

Franz Welser-Möst Vienna Philharmonic DeutGram 4763793

09:50:00 00:05:51 Ludwig van Beethoven Rondo from Piano Quartet in E flat major Op 16

Wu Han, piano; Arnaud Sussmann, violin; Beth Guterman, viola; David Finckel, cello CMS Studio 82503

10:00:00 00:02:25 May Aufderheide The Thriller!

Brian Dykstra, piano Centaur 3340

10:05:00 00:03:27 James Scott Grace and Beauty

Brian Dykstra, piano Centaur 3340

10:11:00 00:06:10 Peter Tchaikovsky Suite No. 2: Waltz Op 53

Neeme Järvi Detroit Symphony Orchestra Chandos 9454

10:19:00 00:03:20 Luigi Boccherini Minuet from String Quintet in E major Op 13

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 437782

10:26:00 00:15:13 Hans Gál Serenade for Strings

Georg Tintner Symphony Nova Scotia CBC 5167

10:42:00 00:06:44 Johann Christian Bach Adriano in Siria: Overture

Simon Standage Academy of Ancient Music Chandos 540

10:50:00 00:28:57 Peter Tchaikovsky Concert Fantasy in G major Op 56

Philharmonia Orchestra Vladimir Fedoseyev Mikhail Pletnev, piano VirginClas 61463

11:18:00 00:06:46 Pablo de Sarasate Navarra Op 33 Orchestra of Castille & Leon

Alejandro Posada Gil Shaham, violin; Adele Anthony, violin Canary 7

11:25:00 00:07:01 Johannes Brahms Rhapsody in G minor Op 79

Hélène Grimaud, piano DeutGram 6904

11:32:00 00:07:57 Alessandro Scarlatti Sinfonia di Concerto Grosso No. 4 in E minor

I Musici William Bennett, flute; Hans Elhorst, oboe Philips 400017

11:50:00 00:05:59 Leos Janácek Lachian Dances: Wedding Dance

Antoni Wit Warsaw Philharmonic Naxos 572695

11:58:00 00:01:15 Sir William Walton Façade: Polka

Sir Neville Marriner Academy St. Martin in Fields Philips 420155

12:10:00 00:04:23 Scott Joplin The Chrysanthemum

Brian Dykstra, piano Centaur 3340

12:18:00 00:06:29 Robert Wright & George Forrest Borodin's Music from "Kismet" Suite

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80703

12:27:00 00:06:32 Percy Fletcher Bal masqué

Ronald Corp New London Orchestra Hyperion 66968

12:36:00 00:08:13 Pablo de Sarasate Gypsy Airs Op 20

Orchestra of Castille & Leon Alejandro Posada Gil Shaham, violin Canary 7

12:46:00 00:06:19 Stephen Sondheim A Little Night Music: Night Waltzes

John Mauceri Hollywood Bowl Orchestra Philips 438685

12:53:00 00:06:15 Billy Strayhorn Take the 'A' Train

JoAnn Falletta Buffalo Philharmonic Naxos 559737

13:00:00 00:33:25 Karl Goldmark Violin Concerto in A minor Op 28

Los Angeles Philharmonic Esa-Pekka Salonen Joshua Bell, violin Sony 65949

13:33:00 00:23:56 Josef Suk Serenade for Strings in E flat major Op 6

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 447109

14:00:00 00:03:32 Joseph Lamb American Beauty Rag

Brian Dykstra, piano Centaur 3340

14:03:00 00:03:37 Scott Joplin Sunflower Slow Drag

Brian Dykstra, piano Centaur 3340

14:11:00 00:05:25 Alexander Glazunov Ballet Scenes: Polonaise Op 52

Edo de Waart Minnesota Orchestra Telarc 80347

14:18:00 00:12:12 Camille Saint-Saëns Scherzo & Finale from Symphony No. 2 Op 55 Eliahu Inbal Frankfurt Radio Symphony PentaTone 5186157

14:41:00 00:13:04 Luigi Boccherini Symphony No. 18 in F major Op 35 Johannes Goritzki German Chamber Academy Neuss CPO 999176

15:00:00 00:07:16 Richard Wagner Lohengrin: Act 1 Prelude

Franz Welser-Möst Cleveland Orchestra DeutGram 4778773

15:11:00 00:05:12 Wolfgang Amadeus Mozart The Marriage of Figaro: Dove sono

Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst Malin Hartelius, soprano MAA 2009

15:17:00 00:05:16 Wolfgang Amadeus Mozart The Marriage of Figaro: Deh vieni, non

Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst Martina Janková, soprano MAA 2009

15:25:00 00:27:12 Maurice Ravel Mother Goose Ballet Franz Welser-Möst

Cleveland Orchestra MAA 20604

15:58:00 00:03:58 Peter Tchaikovsky Souvenir of a Beloved Place: Scherzo Op 42

Russian National Orchestra Mikhail Pletnev Gil Shaham, violin DeutGram 457064

16:06:00 00:02:51 Anonymous Spiritual "Ezekiel Saw de Wheel"

Anton Armstrong St. Olaf Choir St.Olaf 2159

16:11:00 00:16:56 Luigi Boccherini Cello Concerto No. 6 in D major

Orpheus Chamber Orchestra Mischa Maisky, cello DeutGram 447022

16:30:00 00:04:12 John Williams The Witches of Eastwick: The Devil's

Gil Shaham, violin; Jonathan Feldman, piano DeutGram 463483

16:41:00 00:07:27 Anton Bruckner Scherzo from Symphony No. 2

Daniel Barenboim Berlin Philharmonic Teldec 21485

16:52:00 00:03:19 Giuseppe Verdi Rigoletto: Possente amor mi chiama

Orch del Teatro Regio di Parma Pier Giorgio Morandi Vittorio Grigolo, tenor; Chorus of Teatro Regio Sony 775257

16:55:00 00:03:03 Wolfgang Amadeus Mozart Allegro from Piano Sonata No. 15

John O'Conor, piano Telarc 80391

17:05:00 00:04:33 Dmitri Kabalevsky Colas Breugnon: Overture

Eiji Oue Minnesota Orchestra Reference 92

17:12:00 00:07:45 Carl Maria von Weber Jubilation Overture

Gustav Kuhn Dresden State Orchestra Capriccio 10052

17:23:00 00:10:50 Jacques Offenbach Voyage dans la lune: Ballet of the

Marc Minkowski Musicians of the Louvre Archiv 4776403

17:40:00 00:05:27 Scott Joplin Solace

Brian Dykstra, piano Centaur 3340

17:46:00 00:03:40 Joseph Lamb Ragtime Nightingale

Brian Dykstra, piano Centaur 3340

17:52:00 00:02:32 Giacomo Puccini Manon Lescaut: Donna non vidi mai

Orch del Teatro Regio di Parma Pier Giorgio Morandi Vittorio Grigolo, tenor Sony 775257

17:55:00 00:03:40 Howard Blake Finale from Serenade for Winds Op 419

Academy St. Martin in Fields Members of PentaTone 5186506

18:09:00 00:19:57 Luigi Boccherini Guitar Quintet No. 4 in D major

Europa Galante Giangiacomo Pinardi, guitar; Members of VirginClas 45607

18:31:00 00:03:52 Scott Joplin The Entertainer

Brian Dykstra, piano Centaur 3340

18:38:00 00:03:45 James Scott Ragtime Oriole

Brian Dykstra, piano Centaur 3340

18:45:00 00:08:44 Jenö Hubay Fantaisie brillante on "Carmen"

Gil Shaham, violin; Akira Eguchi, piano DeutGram 447640

18:54:00 00:04:17 Joseph Lamb Topliner Rag

Brian Dykstra, piano Centaur 3340

19:02:00 00:14:20 Michael Haydn Symphony No. 16 in A

Matthias Bamert London Mozart Players Chandos 9352

19:18:00 00:37:01 Johannes Brahms Violin Concerto in D major Op 77

Berlin Philharmonic Claudio Abbado Gil Shaham, violin DeutGram 469529

20:04:00 00:29:27 Wolfgang Amadeus Mozart String Quartet No. 19 in C major

20:33:00 00:27:42 Felix Mendelssohn String Quartet No. 6 in F minor Op 80

21:42:00 00:21:07 Antonio Casimir Cartellieri Symphony No. 4

Gernot Schmalfuss Evergreen Symphony Orchestra CPO 777667

23:02:00 00:07:34 Henryk Wieniawski Légende in G minor Op 17

London Symphony Orchestra Lawrence Foster Gil Shaham, violin DeutGram 431815

23:09:00 00:08:08 Alexander Glazunov Mélodie Op 20

St Cecilia Academy Orchestra Antonio Pappano Han-Na Chang, cello EMI 82390

23:20:00 00:05:13 Franz Schubert Andante from Violin Sonatina No. 1

Gil Shaham, violin; Göran Söllscher, guitar DeutGram 471568

23:25:00 00:07:42 Franz Joseph Haydn Adagio from String Quartet No. 62 Op 76

Takács Quartet Decca 421360

23:35:00 00:06:34 Wolfgang Amadeus Mozart Larghetto from Piano Concerto No. 26

Odense Symphony Scott Yoo Vassily Primakov, piano Bridge 9328

23:41:00 00:12:01 Sir Edward Elgar Andante from Violin Concerto Op 61

Chicago Symphony Orchestra David Zinman Gil Shaham, violin Canary 6

23:55:00 00:03:20 Robert Schumann Aria from Piano Sonata No. 1 Op 11

Leif Ove Andsnes, piano EMI 56414