Program Guide 02-11-2014

WCLV ALL NIGHT with Robin Grier

00:02:00 00:32:27 Aaron Copland Appalachian Spring

Aaron Copland Chamber Ensemble CBS 42431

00:36:00 00:38:19 Franz Schubert String Quartet No. 14 in D minor

Jasper Quartet Sono Lumin 92152

01:16:00 00:35:27 Igor Stravinsky Symphony in E flat major Op 1

Mikhail Pletnev Russian National Orchestra DeutGram 453434

01:53:00 00:37:29 Alexander Glazunov The Seasons Op 67

José Serebrier Royal Scottish Nat'l Orch Warner 61434

02:33:00 00:39:57 Ralph Vaughan Williams Symphony No. 5 in D

Robert Spano Atlanta Symphony Orchestra Telarc 80676

03:15:00 00:29:05 Jean Sibelius String Quartet in D minor Op 56

Daedalus Quartet Bridge 9202

03:46:00 00:31:26 Franz Berwald Symphony No. 1 in G minor

Okko Kamu Helsingborg Symphony Naxos 553051

04:19:00 00:24:01 Wolfgang Amadeus Mozart Serenade No. 11 for Winds in E flat

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 431683

04:45:00 00:34:02 Sergei Rachmaninoff Piano Concerto No. 2 in C minor Op 18

Chicago Symphony Orchestra Fritz Reiner Van Cliburn, piano RCA 55912

05:21:00 00:17:33 Johann Sebastian Bach Orchestral Suite No. 4 in D

Martin Pearlman Boston Baroque Telarc 80619

05:45:00 00:06:50 Don Gillis Paul Bunyan, An Overture to a Legend

Ian Hobson Sinfonia Varsovia Albany 768

05:57:00 00:03:00 Jan Dismas Zelenka Canarie from Capriccio No. 2 in D

Daniel Abraham Bach Sinfonia Sono Lumin 92163

BBC NEWS; FIRST PROGRAM with Jacqueline Gerber

06:11:00 00:08:11 Johann Strauss Jr Die Fledermaus: Overture

Franz Welser-Möst Cleveland Orchestra MAA 70901

06:27:00 00:07:58 Richard Wagner Die Walküre: Magic Fire Music

José Serebrier Bournemouth Symphony Naxos 570293

06:42:00 00:05:08 Ottorino Respighi Ancient Airs Suite No. 2: Bergamasca

Jesús López-Cobos Lausanne Chamber Orchestra Telarc 80309

06:56:00 00:03:08 Richard Rodgers Victory at Sea: Guadalcanal March

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80175

07:11:00 00:08:17 Alexander Borodin Nocturne from String Quartet No. 2

Neeme Järvi Gothenburg Symphony DeutGram 435757

07:27:00 00:06:47 Gabriel Fauré Pavane Op 50

Boston Symphony Orchestra Seiji Ozawa Tanglewood Festival Chorus DeutGram 423089

07:44:00 00:05:58 Gioacchino Rossini La scala di seta: Overture

Christian Benda Prague Sinfonia Naxos 570934

08:11:00 00:06:14 Richard Rodgers Carousel: Waltz

Jenny Lin, piano Steinway 30011

08:27:00 00:05:52 Wolfgang Amadeus Mozart Don Giovanni: Overture

Rinaldo Alessandrini Norwegian Nat'l Opera Orch Naïve 30479

08:42:00 00:07:38 Giuseppe Verdi Aïda: Grand March "Gloria all' Egitto!"

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80595

09:04:00 00:02:11 Paul Desmond Take Five

Richard Galler, bassoon; Daniele Damiano, bassoon; Milan Turkovic, bassoon; Peter Sadlo, percussion Koch Intl 1374

09:11:00 00:11:51 Johann Strauss Jr Waltz "Tales from the Vienna Woods" Op 325

Zubin Mehta Vienna Philharmonic Sony 45808

09:30:00 00:03:10 Raymond Scott The Toy Trumpet

New London Orchestra Ronald Corp Mark Calder, trumpet Hyperion 67067

09:42:00 00:07:55 Richard Rodgers Victory at Sea: D-Day

Keith Lockhart Boston Pops Orchestra RCA 63835

WCLV MIDDAY with Mark Satola

10:05:00 00:12:19 Gustav Holst St. Paul's Suite Op 29

Howard Griffiths English Sinfonia Naxos 570339

10:28:00 00:09:55 Hector Berlioz Benvenuto Cellini: Overture

Sir Colin Davis Dresden State Orchestra RCA 68790

10:48:00 00:07:54 Hugo Wolf Italian Serenade in G

Orchestra of Paris Daniel Barenboim Ana Bela Chaves, viola Erato 45416

11:08:00 00:12:18 Antonín Dvorák Slavonic Rhapsody No. 3 in A flat Op 45

Neeme Järvi Royal Scottish Nat'l Orch Chandos 8589

11:12:00 00:09:36 Gioacchino Rossini The Siege of Corinth: Overture

Thomas Schippers London Symphony Orchestra EMI 64335

11:49:00 00:06:26 Antonín Dvorák Slavonic Dance No. 4 in F major Op 46

George Szell Cleveland Orchestra CBS/Sony 209

BBC NEWS; MERIDIAN

12:20:00 00:05:09 Francisco Tárrega Recuerdos de la Alhambra

Jason Vieaux, guitar Azica 71287

12:35:00 00:02:42 Roland Dyens Tango en skaï

Jason Vieaux, guitar Azica 71287

12:50:00 00:03:37 Stanley Myers The Deer Hunter: Cavatina

Jason Vieaux, guitar Azica 71287

THE BIG WORK AT ONE

13:09:00 00:24:34 Max Bruch Violin Concerto No. 1 in G minor Op 26

Royal Stockholm Philharmonic Sakari Oramo Daniel Hope, violin DeutGram 15312

13:40:00 00:14:44 Antonín Dvorák Overture "In Nature's Realm" Op 91

Jun Märkl Indianapolis Symphony Telarc 32927

WCLV MIDDAY

14:04:00 00:12:10 Richard Wagner Götterdämmerung: Dawn & Siegfried's Rhine Journey

Donald Runnicles Dresden State Orchestra Teldec 17109

14:30:00 00:09:35 Franz Liszt Hungarian Rhapsody No. 12 in C sharp minor

Roberto Szidon, piano DeutGram 4779525

14:49:00 00:08:05 George Frideric Handel Concerto Grosso in G major Op 3

Richard Egarr Academy of Ancient Music Harm Mundi 907415

15:00 WCLV ARTS PARTNERS

WCLV DRIVE TIME with Bill O’Connell

16:08:00 00:02:36 Giacomo Puccini La bohème: Musetta's Waltz

London Philharmonic Orchestra Sir Andrew Davis Nicole Cabell, soprano Decca 6590

16:19:00 00:09:32 Peter Tchaikovsky Marche slav Op 31

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80541

16:27:00 00:04:03 Franz Waxman The Furies: Suite

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80141

16:38:00 00:04:03 Sir Arthur Sullivan HMS Pinafore: Overture

Sir Charles Mackerras Welsh National Opera Orchestra Telarc 80374

16:52:00 00:02:37 Sergei Prokofiev Cinderella: Mazurka

Vladimir Ashkenazy Cleveland Orchestra Decca 410162

17:05:00 00:03:34 Aaron Copland The Red Pony: Finale

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80708

17:16:00 00:10:24 Johann Strauss Jr Emperor Waltz Op 437

Franz Welser-Möst Cleveland Orchestra MAA 20081

17:35:00 00:03:34 Johann Sebastian Bach Fugue in G minor

José Serebrier Bournemouth Symphony Naxos 557883

17:50:00 00:05:12 Johannes Brahms Rhapsody in E flat Op 119

Emanuel Ax, piano Sony 69284

BBC NEWS; DINNER CLASSICS

18:21:00 00:04:16 Frédéric Chopin Nocturne No. 2 in E flat Op 9

Nelson Freire, piano Decca 14053

18:43:00 00:03:52 Felix Mendelssohn Elijah: He Watching Over Israel

Atlanta Symphony Orchestra Robert Shaw Atlanta Symphony Chorus Telarc 80119

SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:04:00 00:24:02 Camille Saint-Saëns Piano Concerto No. 2 in G minor Op 22

Atlanta Symphony Orchestra Yoel Levi André Watts, piano Telarc 80386

19:29:00 00:24:10 Franz Joseph Haydn Symphony No. 87 in A major

Bruno Weil Tafelmusik Baroque Orchestra Sony 66296

20:00 CLEVELAND STATE UNIVERSITY FACULTY RECITAL SERIES - live from Drinko Hall, the Almeda Trio

Piano Trios by Clara Schumann, Jennifer Higdon, Amy Beach, and Eden Rayz

22:00 CHICAGO SYMPHONY with Lisa Simeone. Asher Fisch, conductor; Michael Barenboim, violin

Richard Wagner: A Siegfried Idyll

Arnold Schoenberg: Violin Concerto Op 36

Gustav Mahler: Adagio from Symphony No 10

Richard Wagner: Prelude to Parsifal

Encore: Johann Sebastian Bach (arr Koopman): Concerto in C BWV 1064--Soloists from Chicago Symphony; Ton Koopman, conductor