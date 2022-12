Program Guide 02-10-2014

WCLV ALL NIGHT with Robin Grier

00:02:00 00:35:51 George Frideric Handel Water Music Suite No. 1 in F major

Martin Pearlman Boston Baroque Telarc 80594

00:40:00 00:39:45 Ludwig van Beethoven Piano Trio No. 7 in B flat major Op 97

Mitsuko Uchida, piano; Soovin Kim, violin; David Soyer, cello Marlboro 80001

01:22:00 00:39:57 Artur Lemba Symphony in C sharp minor

Neeme Järvi Royal Scottish Nat'l Orch Chandos 8656

02:04:00 00:31:08 Johannes Brahms Serenade No. 2 in A Op 16

Sir Charles Mackerras Scottish Chamber Orchestra Telarc 80522

02:37:00 00:41:18 Paul Dukas Symphony in C major

Jesús López-Cobos Cincinnati Symphony Telarc 80515

03:20:00 00:33:01 Robert Schumann Kreisleriana Op 16

Jonathan Biss, piano EMI 65391

03:55:00 00:24:04 Georg Philipp Telemann Orchestral Suite in C "Water Music"

Reinhard Goebel Cologne Musica Antiqua Archiv 413788

04:21:00 00:22:12 Heitor Villa-Lobos Bachianas Brasileiras No. 2

Kenneth Schermerhorn Nashville Symphony Naxos 557460

04:45:00 00:32:59 Wolfgang Amadeus Mozart Piano Concerto No. 9 in E flat major

Cleveland Orchestra Mitsuko Uchida Mitsuko Uchida, piano Decca 17181

05:20:00 00:20:19 Leos Janácek Lachian Dances

Antoni Wit Warsaw Philharmonic Naxos 572695

05:42:00 00:06:22 Anatoly Lyadov Polonaise No. 1 in C major Op 49

Enrique Bátiz Mexico City Philharmonic ASV 657

05:55:00 00:02:45 Zoltán Kodály Háry János: Entrance of the Emperor

Iván Fischer Budapest Festival Orchestra Philips 462824

BBC NEWS; FIRST PROGRAM with Jacqueline Gerber

06:13:00 00:07:03 Gioacchino Rossini The Barber of Seville: Overture

Riccardo Chailly Orchestra of La Scala CBS 37862

06:26:00 00:06:23 Franz Schubert Rosamunde: Ballet Music No. 2 in G major

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 437782

06:39:00 00:03:25 Maurice Ravel Le tombeau de Couperin: Rigaudon

Carlton Woods Blue Water Chamber Orchestra Blue Water 2010

06:43:00 00:01:54 Michael Praetorius Terpsichore: La Bourée

Philip Pickett New London Consort l'Oiseau 4759101

06:52:00 00:01:58 Igor Stravinsky Pulcinella: Overture

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 419628

06:57:00 00:02:20 John Philip Sousa March "El Capitán"

Timothy Foley Nonpareil Wind Band EMI 54130

07:11:00 00:05:41 Mikhail Glinka Ruslan and Ludmilla: Overture

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80657

07:27:00 00:04:15 Ralph Vaughan Williams Fantasia on "Greensleeves"

Sir Neville Marriner Academy St. Martin in Fields Decca 414595

07:42:00 00:05:04 Peter Tchaikovsky The Sleeping Beauty: Waltz

Mikhail Pletnev Russian National Orchestra DeutGram 457634

08:13:00 00:07:07 Franz Lehár The Merry Widow: Sirens of the Ball

Sir John Eliot Gardiner Vienna Philharmonic DeutGram 463185

08:28:00 00:05:42 Maurice Ravel Menuet antique

Alexandre Tharaud, piano Harm Mundi 901811

08:44:00 00:06:08 Emmanuel Chabrier España

Neeme Järvi Orch de la Suisse Romande Chandos 5122

09:00:00 00:02:27 Michael Praetorius Terpsichore: Ballet

Christopher Parkening, guitar EMI 55052

09:11:00 00:13:00 Ralph Vaughan Williams Five Variants of "Dives & Lazarus"

Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner Iona Brown, violin; Kenneth Heath, cello; Skaila Kanga, harp Decca 414595

09:35:00 00:02:53 Jerome Moross The Big Country: Theme

José Serebrier Royal Philharmonic Orchestra Royal Phil 17

09:45:00 00:05:07 Leonard Bernstein On the Town: Times Square 1944

Arie Lipsky CIM Orchestra CIM 2003

09:49:00 00:02:17 Aram Khachaturian Gayaneh: Dance of the Rose Maidens

Neeme Järvi Royal Scottish Nat'l Orch Chandos 8542

09:51:00 00:02:02 Louiguy La vie en rose

Antonio Pompa-Baldi, piano Steinway 30015

09:53:00 00:01:49 Traditional The British Grenadiers

John Rutter Cambridge Singers Collegium 120

09:55:00 00:01:40 Sergei Prokofiev The Love for Three Oranges: March Op 33

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80657

LIVE PLEDGE SPECIAL: "The Cleveland Orchestra, Then & Now"

BBC NEWS; MERIDIAN - Lighter fare for your midday break

12:10:00 00:04:05 Pascual Marquina March "España Cañí"

Frederick Fennell Tokyo Kosei Wind Orchestra Brain 7505

12:14:00 00:03:46 Leroy Anderson Serenata

Leonard Slatkin BBC Concert Orchestra Naxos 559357

12:17:00 00:03:54 Morton Gould Pavanne from American Symphonette No. 2

David Alan Miller Albany Symphony Orchestra Albany 1174

12:21:00 00:04:19 Sir Arnold Bax Mediterranean

Richard Hickox Northern Sinfonia EMI 49933

12:25:00 00:07:27 Camille Saint-Saëns Samson et Dalila: Bacchanale

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80595

12:32:00 00:06:07 Sir Edward Elgar Pomp and Circumstance March No.1 in D major Op 39

James Judd New Zealand Symphony Naxos 557273

12:38:00 00:06:03 Louis Moreau Gottschalk Grand Tarantelle Op 67

Hot Springs Festival Orchestra Richard Rosenberg Michael Gurt, piano Naxos 559320

THE BIG WORK AT ONE

13:00:00 00:24:42 Peter Tchaikovsky Suite No. 4 in G major Op 61

Neeme Järvi Philharmonia Orchestra Chandos 8777

13:24:00 00:13:36 Wolfgang Amadeus Mozart Divertimento for Strings in F major

Ton Koopman Amsterdam Baroque Orchestra Erato 45471

WCLV MIDDAY with Mark Satola

14:00:00 00:13:48 Ludwig van Beethoven Piano Sonata No. 14 in C sharp minor Op 27

HJ Lim, piano EMI 64952

14:13:00 00:09:32 Peter Tchaikovsky Swan Lake: Black Swan Pas de deux

Valéry Gergiev Mariinsky Theater Orchestra Decca 10104

14:23:00 00:08:46 Jaromir Weinberger Schwanda the Bagpiper: Polka & Fugue

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80595

MONDAY MOZART

15:00:00 00:13:16 Wolfgang Amadeus Mozart Serenade No. 6 in D major

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 415669

15:13:00 00:09:49 Wolfgang Amadeus Mozart Piano Sonata No. 15 in C major

Daniel-Ben Pienaar, piano Avie 2209

15:23:00 00:08:29 Wolfgang Amadeus Mozart Lucio Silla: Overture

Sir Neville Marriner Academy St. Martin in Fields EMI 47014

WCLV DRIVE TIME with Bill O’Connell - Music and information for the afternoon commute, including Composers Datebook at 4:00pm and the Movie Quiz at 4:25.

16:03:00 00:02:33 Charles L. Johnson Dill Pickles Rag

Brian Dykstra, piano Centaur 3340

16:13:00 00:10:27 Étienne Méhul Young Henry's Hunt: Overture

Michel Swierczewski Gulbenkian Orchestra Nimbus 5184

16:27:00 00:04:09 Bruce Broughton Silverado: Themes

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80141

16:42:00 00:03:52 Scott Joplin The Entertainer

Brian Dykstra, piano Centaur 3340

16:52:00 00:02:47 Peter Tchaikovsky Swan Lake: Mazurka

Valéry Gergiev Mariinsky Theater Orchestra Decca 10104

17:04:00 00:03:38 Jacques Offenbach The Tales of Hoffmann: Barcarolle

Prague Philharmonia Emmanuel Villaume Anna Netrebko, soprano; Elina Garanca, mezzo; Prague Philharmonic Choir DeutGram 12217

17:13:00 00:11:18 Johann Melchior Molter Concerto Pastorale in G major La Pietà

Angèle Dubeau Angèle Dubeau, violin Analekta 8730

17:35:00 00:03:45 James Scott Ragtime Oriole

Brian Dykstra, piano Centaur 3340

17:47:00 00:06:08 Richard Wagner Die Meistersinger: Dance of the

Marek Janowski Orchestre National de France VirginClas 59689

BBC NEWS; DINNER CLASSICS

18:09:00 00:18:48 Aaron Copland Rodeo: Four Dance Episodes

JoAnn Falletta Buffalo Philharmonic Naxos 559240

18:30:00 00:02:32 Charles L. Cooke Blame It on the Blues

Brian Dykstra, piano Centaur 3340

18:35:00 00:04:23 Scott Joplin The Chrysanthemum

Brian Dykstra, piano Centaur 3340

18:43:00 00:08:54 Samuel Barber Overture to "The School for Scandal" Op 5

Neeme Järvi Detroit Symphony Orchestra Chandos 8958

SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:20:00 Carl Philipp Emanuel Bach Flute Concerto in A major

Württemberg Chamber Orch Jörg Faerber James Galway, flute RCA 60244

19:25:00 00:28:38 Johannes Brahms Variations & Fugue on Theme by Handel Op 24

Vladimir Ashkenazy Cleveland Orchestra Decca 436853

19:54:00 00:04:15 Georges Bizet L'Arlésienne Suite No. 1: Carillon

José Serebrier Barcelona Symphony Bis 1305

WCLV ESSENTIAL CLASSICS

21:32:00 00:07:17 George Frideric Handel Water Music Suite No. 1: Allegro &

Martin Pearlman Boston Baroque Telarc 80594

21:41:00 00:14:32 Franz Joseph Haydn Trumpet Concerto in E flat major

English Chamber Orchestra Raymond Leppard Wynton Marsalis, trumpet Sony 57497

THE NEW YORK PHILHARMONIC THIS WEEK with Alec Baldwin

Alan Gilbert, conductor

Lisa Batiashvili, violin

22:04:00 00:06:34 Ludwig van Beethoven Fidelio: Overture Op 72

22:12:00 00:37:28 Dmitri Shostakovich Violin Concerto No. 1 in A minor Op 77

22:51:00 00:27:21 Ludwig van Beethoven Symphony No. 1 in C major Op 21

23:20:00 00:18:03 George Gershwin An American in Paris

LATE PROGRAM

23:40:00 00:17:29 Maurice Ravel Daphnis et Chloé: Suite No. 2

Lorin Maazel Vienna Philharmonic RCA 68600