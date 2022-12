Program Guide 02-06-2014

WCLV ALL NIGHT WITH ROB GRIER

00:02:00 00:28:26 Wolfgang Amadeus Mozart Concertone for 2 Violins in C major

English Chamber Orchestra Shlomo Mintz Shlomo Mintz, violin; Hagai Shaham, violin Avie 2058

00:32:00 00:16:51 Ralph Vaughan Williams Concerto Grosso for Strings

Bryden Thomson London Symphony Orchestra Chandos 9262

00:51:00 00:41:37 Ottorino Respighi La boutique fantasque

Jesús López-Cobos Cincinnati Symphony Telarc 80396

01:34:00 00:45:30 Johannes Brahms Serenade No. 1 in D major Op 11

Academy Chamber Ensemble Philips 426298

02:21:00 00:41:57 Wilhelm Stenhammar Symphony No. 2 in G minor Op 34

Neeme Järvi Gothenburg Symphony DeutGram 445857

03:05:00 00:31:11 Jean-Philippe Rameau Dardanus: Suite

Nicholas McGegan Philharmonia Baroque Orchestra Conifer 51313

03:38:00 00:42:14 Ludwig van Beethoven String Trio in E flat major Op 3

Leopold String Trio Hyperion 67253

04:22:00 00:28:01 César Franck Psyché

Armin Jordan Basle Symphony Orchestra Erato 88167

04:52:00 00:26:20 Franz Joseph Haydn String Quartet No. 26 in G minor Op 20

Daedalus Quartet Bridge 9326

05:20:00 00:17:02 Jean Françaix The Flower Clock

Academy St. Martin in Fields Mathias Mönius Albrecht Mayer, oboe Decca 4782564

05:44:00 00:07:03 Sir Edward Elgar Dream Children Op 43

Paul Goodwin English Chamber Orchestra Harm Mundi 907258

05:52:39 00:04:20 Antonio Caldara Coriolanus Overture

Philharmonia Orchestra Simon Wright The Wallace Collection Nimbus 5079

BBC NEWS; FIRST PROGRAM WITH JACQUELINE GERBER

06:07:00 00:05:05 Nicolas Chédeville Saisons Amusantes: Allegro from "Autumn"

Les Délices Délices 2013

06:15:00 00:05:51 Johann Christian Bach Zanaida: Overture

Anthony Halstead Hanover Band CPO 999488

06:20:00 00:10:34 Johann Strauss Jr Waltz "Morning Papers" Op 279

Zubin Mehta Vienna Philharmonic Sony 66860

06:32:00 00:06:10 Peter Tchaikovsky Suite No. 2: Waltz Op 53

Neeme Järvi Detroit Symphony Orchestra Chandos 9454

06:43:00 00:06:07 Wolfgang Amadeus Mozart Finale from Divertimento for String Trio

Albers Trio Tre Sorell 2010

06:51:00 00:02:17 Tylman Susato The Danserye: Bergeret "Dont vient cela"

New London Consort Members of l'Oiseau 436131

06:55:00 00:02:12 Edward V. Cupero March "Honey Boys on Parade"

Loras John Schissel Virginia Grand Military Band WalkFrog 430

07:05:00 00:04:12 John Williams The Phantom Menace: Duel of the Fates

London Symphony Orchestra John Williams London Voices Sony 51333

07:10:00 00:05:23 Johannes Brahms Fugue from Handel Variations Op 24

Vassily Primakov, piano LP Classic 1004

07:16:00 00:03:54 Claude Debussy Suite bergamasque: Menuet

Vassily Primakov, piano Bridge 9350

07:23:00 00:03:03 Manuel de Falla The Three-Cornered Hat: Miller's Dance

Juanjo Mena BBC Philharmonic Chandos 10694

07:24:00 00:03:03 Leroy Anderson The Classical Jukebox

Leonard Slatkin BBC Concert Orchestra Naxos 559313

07:28:00 00:05:46 Nicolò Paganini Rondo from Violin Concerto No. 2 Op 7

Philippe Quint, violin; Dmitriy Cogan, piano Naxos 570703

07:40:00 00:07:08 Franz Joseph Haydn Allegro from Symphony No. 31

Christopher Hogwood Academy of Ancient Music l'Oiseau 430082

07:51:00 00:02:17 Gilbert & Sullivan The Mikado: Chorus of Nobles "If you

Welsh National Opera Orchestra Sir Charles Mackerras Men of; Welsh National Opera Chorus Telarc 80284

07:55:00 00:03:11 Clive Richardson Beachcomber

Ronald Corp New London Orchestra Hyperion 66968

08:07:00 00:05:33 Ludwig van Beethoven Minuet from Symphony No. 4 Op 60

Joshua Bell Academy St. Martin in Fields Sony 549176

08:15:00 00:07:12 Johann Nepomuk Hummel Allegro from Piano Trio No. 3 Op 35

Beaux Arts Trio Philips 446077

08:23:00 00:05:15 Anton Stamitz Rondeau from Concerto for 2 Flutes in G major

Camerata Salzburg Jean-Pierre Rampal Jean-Pierre Rampal, flute; Shigenori Kudo, flute Sony 45930

08:32:00 00:08:45 Gioacchino Rossini Il turco in Italia: Overture

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 415363

08:44:00 00:05:55 Robert Schumann Allegro from String Quartet No. 2 Op 41

Melos Quartet DeutGram 423670

08:53:00 00:04:09 Georges Bizet Carmen Suite No. 2: March of the

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80703

08:58:00 00:04:45 Jerry Goldsmith The Generals' March

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80175

09:09:00 00:17:11 Percy Grainger Lincolnshire Posy

Jerry Junkin Dallas Wind Symphony Reference 117

09:28:00 00:07:19 Alfred Newman How the West Was Won: Suite

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80141

09:40:00 00:04:33 Erik Satie Poudre d'or

Pascal Rogé, piano Decca 421713

09:56:00 00:01:59 Jean-Philippe Rameau Les Indes Galantes: Air des Esclaves

Les Délices Délices 2013

WCLV MIDDAY WITH MARK SATOLA

10:00:00 00:03:06 Claude Debussy Petite Suite: Ballet

Jun Märkl National Orchestra of Lyon Naxos 572583

10:06:00 00:01:25 Emmanuel Chabrier Ballabile

Angela Hewitt, piano Hyperion 67515

10:09:00 00:06:11 Enrique Granados Goyescas: El fandango de candil

Jorge Luis Prats, piano Decca 4782732

10:18:00 00:06:57 Wolfgang Amadeus Mozart Andante from Concerto for 2 Pianos

Württemberg Chamber Orch Jörg Faerber Alexandre Rabinovitch, piano; Martha Argerich, piano Teldec 98407

10:27:00 00:06:21 Ludwig van Beethoven The Creatures of Prometheus: Finale Op 43

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 437782

10:34:00 00:12:26 Franz Liszt Symphonic Poem No. 5 "Prometheus"

Sir Georg Solti London Philharmonic Orchestra DeutGram 4779525

10:47:00 00:02:04 Sir Thomas Beecham The Faithful Shepherd Suite: Gavotte

Yehudi Menuhin Royal Philharmonic Orchestra MCA 6231

10:50:00 00:26:38 Camille Saint-Saëns Piano Concerto No. 4 in C minor Op 44

WDR Symphony Cologne Thomas Sanderling Anna Malikova, piano Audite 92509

11:20:00 00:06:05 Jean-Philippe Rameau Dardanus: Chaconne

Les Délices Délices 2013

11:28:00 00:07:23 Antonio Salieri The Landlady: Overture

Matthias Bamert London Mozart Players Chandos 9877

11:37:00 00:11:28 Gustav Holst Second Suite for Military Band Op 28

Frederick Fennell Cleveland Symphonic Winds Telarc 80038

11:50:00 00:07:23 Zoltán Kodály Finale from Symphony in C major

Antal Doráti Philharmonia Hungarica Decca 443006

BBC NEWS; MERIDIAN

12:10:00 00:07:10 Johann Strauss Jr The Gypsy Baron: Overture

Franz Welser-Möst London Philharmonic Orchestra Seraphim 73295

12:17:00 00:03:46 Richard Rodgers The King and I: March of the Siamese

Carl Topilow Cleveland Pops Orchestra Azica 72216

12:24:00 00:07:19 Joseph Lanner Waltz "The Suitors" Op 103

Claudio Abbado Vienna Philharmonic DeutGram 431628

12:35:00 00:07:27 Camille Saint-Saëns Samson et Dalila: Bacchanale

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80595

12:44:00 00:07:24 Charles Strouse Annie: Overture Cleveland Pops Orchestra

Carl Topilow Ryan Anthony, trumpet; Paul Ferguson, trombone Azica 72216

12:52:00 00:05:21 Sir Arthur Sullivan Patience: Overture

Sir Neville Marriner Academy St. Martin in Fields Philips 434916

BIG WORK AT ONE

13:00:00 00:42:10 Peter Tchaikovsky Piano Concerto No. 2 in G major Op 44

Philharmonia Orchestra Leonard Slatkin Barry Douglas, piano RCA 61633

13:42:00 00:14:04 Georges Bizet Variations chromatiques

Martin West San Francisco Ballet Orchestra Reference 131

MERIDIAN, CONTINUED

14:00:00 00:02:43 Peter Tchaikovsky Humoresque in G major Op 10

Stephen Hough, piano Hyperion 67043

14:02:00 00:01:54 Francis Poulenc Humoresque

Pascal Rogé, piano Decca 425862

14:07:00 00:08:14 Wolfgang Amadeus Mozart Rondo for Piano & Orchestra in A major

Scottish Chamber Orchestra Sir Charles Mackerras John O'Conor, piano Telarc 80285

14:11:00 00:09:19 Aaron Copland Quiet City

Orpheus Chamber Orchestra Raymond Mase, trumpet; Stephen Taylor, English horn DeutGram 427335

14:29:00 00:23:47 Claude Debussy Three Nocturnes

Cleveland Orchestra Vladimir Ashkenazy Women of the; Cleveland Orchestra Chorus Decca 417488

14:54:00 00:03:52 Johann Sebastian Bach Orch Suite No. 3: Bourrée & Gigue

Martin Pearlman Boston Baroque Telarc 80619

15:00:00 00:09:09 Joseph Bodin de Boismortier Ballet de Village No. 2

Les Délices Délices 2013

15:23:00 00:10:25 Alexander Scriabin Piano Sonata No. 2 in G sharp minor Op 19

Daniil Trifonov, piano DeutGram 4791728

15:34:00 00:12:26 Antonín Dvorák Finale from Cello Concerto Op 104

Czech Philharmonic Orchestra Jirí Belohlávek Alisa Weilerstein, cello Decca 19765

15:50:00 00:05:09 Francisco Tárrega Recuerdos de la Alhambra

Jason Vieaux, guitar Azica 71287

15:58:00 00:04:23 Johann Sebastian Bach Cantata No. 78: Duet

Empire Brass Douglas Major, organ EMI 47395

WCLV DRIVE TIME WITH BILL O'CONNELL

16:06:00 00:01:56 Jean-Philippe Rameau Dardanus: Tambourins

Les Délices Délices 2013

16:11:00 00:13:30 Hector Berlioz The Damnation of Faust: Suite

Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra MAA 1032

16:29:00 00:03:17 John Williams Empire of the Sun: Toy Planes, Home and

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80495

16:33:00 00:04:42 Hugo Friedhofer The Sun Also Rises: Prologue & The

Charles Gerhardt National Philharmonic RCA 912

16:41:00 00:07:23 Antonín Dvorák Finale from Piano Quintet Op 81 Concertante

Jeremy Denk, piano Meridian 84459

16:52:00 00:03:06 Gioacchino Rossini La danza

Salvatore Licitra, tenor; Warren Jones, piano Sony 78852

16:56:00 00:02:50 Johann Sebastian Bach Allegro from Flute Sonata No. 6

Joshua Smith, flute; Jory Vinikour, harpsichord; Ann Marie Morgan, cello Delos 3408

17:05:00 00:05:30 Jean-Baptiste Lully Psyché: Suite

Les Délices Délices 2013

17:13:00 00:11:57 Georges Bizet The Fair Maid of Perth: Suite

Daniel Barenboim Orchestra of Paris EMI 64869

17:40:00 00:04:29 George Gershwin Of Thee I Sing: Overture

Michael Tilson Thomas Orchestra of St Luke's CBS 44798

17:46:00 00:03:40 George Gershwin The Man I Love London Symphony Orchestra

Gregor Bühl Sharon Kam, clarinet Teldec 88482

17:52:00 00:03:04 Alberto Ginastera Ollantay: The Warriors Op 17

Gisèle Ben-Dor BBC National Orch of Wales Naxos 570999

17:55:00 00:03:35 Wolfgang Amadeus Mozart Rondo from Horn Concerto No. 4

Scottish Chamber Orchestra Sir Charles Mackerras Eric Ruske, horn Telarc 80367

BBC NEWS; DINNER CLASSICS

18:09:00 00:21:39 Joaquín Rodrigo Fantasía para un gentilhombre

Philharmonia Orchestra Plácido Domingo Manuel Barrueco, guitar EMI 56175

18:33:00 00:01:59 Jean-Philippe Rameau Les Indes Galantes: Air des Esclaves

Les Délices Délices 2013

18:38:00 00:01:36 Giuseppe Verdi Aïda: Dance of the Young Moorish Slaves

José Serebrier Bournemouth Symphony Naxos 572818

18:53:00 00:05:05 Nicolas Chédeville Saisons Amusantes: Allegro from "Autumn"

Les Délices Délices 2013

SYMPHONY AT SEVEN WITH JOHN SIMNA



19:02:00 00:20:33 Franz Joseph Haydn Symphony No. 67 in F

Franz Welser-Möst Cleveland Orchestra MAA 20604

19:24:00 00:29:49 Robert Schumann Symphony No. 3 in E flat major Op 97

Sir John Eliot Gardiner Orch Révolutiona et Romantique Archiv 457591

19:55:00 00:02:35 Antonín Dvorák Humoresque No. 2 Op 101

Orion Weiss, piano Bridge 9355

19:55:00 00:01:08 Sergei Rachmaninoff Prelude in C major Op 32

John Lill, piano Nimbus 5555

ESSENTIAL CLASSICS WITH JOHN SIMNA



20:02:00 00:23:18 Sergei Rachmaninoff Rhapsody on a Theme of Paganini Op 43

Cleveland Orchestra Vladimir Ashkenazy Jean-Yves Thibaudet, piano Decca 440653

20:27:00 00:29:42 Sergei Prokofiev Romeo and Juliet Suite No. 2 Op 64

Paavo Järvi Cincinnati Symphony Telarc 80597

SYMPHONYCAST



21:04:00 00:14:46 Ludwig van Beethoven Leonore Overture No. 3 Op 72

Michael Tilson Thomas San Francisco Symphony

21:21:00 00:23:00 Steven Mackey Eating Greens

Michael Tilson Thomas San Francisco Symphony

21:48:00 00:30:55 Wolfgang Amadeus Mozart Piano Concerto No. 25 in C major

Michael Tilson Thomas San Francisco Symphony Jeremy Denk, piano

22:23:00 00:19:56 Aaron Copland Symphonic Ode

Michael Tilson Thomas San Francisco Symphony

22:45:00 00:03:14 Aaron Copland Rodeo: Hoedown

Michael Tilson Thomas San Francisco Symphony

LATE PROGRAM WITH JOHN SIMNA



23:02:00 00:05:17 Jean-Philippe Rameau Les Boréades: Entrée de Polymnie

Les Délices Délices 2013

23:07:00 00:11:24 Gabriel Fauré Adagio from Piano Quartet No. 2 Op 45

Emanuel Ax, piano; Isaac Stern, violin; Jaime Laredo, viola; Yo-Yo Ma, cello Sony 48066

23:21:00 00:05:52 Robert Schumann Adagio from String Quartet No. 1 Op 41

Melos Quartet DeutGram 423670

23:26:00 00:08:06 Edvard Grieg Two Elegiac Melodies Op 34

Neeme Järvi Gothenburg Symphony DeutGram 437520

23:37:00 00:05:57 Ernö Dohnányi Suite in f-Sharp: Romanza Op 19

JoAnn Falletta Buffalo Philharmonic Naxos 572303

23:42:00 00:11:13 Peter Tchaikovsky Elegy from Serenade for Strings Op 48

Christoph Eschenbach Philadelphia Orchestra Ondine 1150

23:56:00 00:03:01 Olivier Messiaen O sacrum convivium

Norman Mackenzie Atlanta Symphony Chorus Telarc 80654

23:56:00 00:02:25 Jean Sibelius Berceuse Op 79

Rachel Barton Pine, violin; Matthew Hagle, piano Cedille 139