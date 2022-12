Program Guide 02-03-2014

WCLV ALL NIGHT with Robin Grier

00:02:00 00:25:23 Wolfgang Amadeus Mozart Divertimento No. 11 in D major

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 415669

00:29:00 00:39:55 Ludwig van Beethoven Septet in E flat major Op 20

Chamber Music Soc Linc Center Delos 3177

01:11:00 00:29:26 Sergei Prokofiev Piano Concerto No. 3 in C major Op 26

Russian National Orchestra Mstislav Rostropovich Mikhail Pletnev, piano DeutGram 471576

01:42:00 00:52:24 Franz Liszt Dante Symphony

Dresden State Orchestra Giuseppe Sinopoli Dresden State Opera Chorus DeutGram 4779525

02:37:00 00:31:57 Giovanni Palestrina Mass "Pope Marcellus"

Simon Preston Westminster Abbey Choir Archiv 415517

03:11:00 00:38:51 Igor Stravinsky Pulcinella - Ballet with Song after Pergolesi, Gallo, otheres

Chicago Symphony Orchestra Pierre Boulez Roxana Constantinescu, mezzo; Nicholas Phan, tenor; Kyle Ketelsen, bass CSO Res 901918

03:52:00 00:31:11 Anton Rubinstein Piano Concerto No. 4 in D minor Op 70

BBC Scottish Symphony Michael Stern Marc-André Hamelin, piano Hyperion 67508

04:24:00 00:23:12 Franz Joseph Haydn Symphony No. 93 in D

George Szell Cleveland Orchestra Sony 768779

04:49:00 00:28:41 E. J. Moeran Cello Concerto

Ulster Orchestra JoAnn Falletta Guy Johnston, cello Naxos 573034

05:20:00 00:20:10 Franz Liszt Symphonic Poem No. 7 "Festive Sounds"

Sir Georg Solti London Philharmonic Orchestra DeutGram 4779525

05:42:00 00:06:00 Georges Bizet L'Arlésienne Suite No. 2: Pastorale

José Serebrier Barcelona Symphony Bis 1305

05:50:00 00:06:30 Antonio Vivaldi Violin Concerto in G major

English Concert Trevor Pinnock Simon Standage, violin Archiv 423094

05:58:00 00:02:05 Jean Sibelius Humoresque No. 2 in D Op 87

Tapiola Sinfonietta Pekka Kuusisto Pekka Kuusisto, violin Ondine 1074

BBC NEWS; FIRST PROGRAM with Jacqueline Gerber - Music and information to get your morning going, including the Sousalarm at 6:55am, Composers Datebook at 9:05 and the Movie Quiz at 9:25

06:07:00 00:05:10 Sir Edward Elgar Finale from Enigma Variations Op 36

Michael Stern Kansas City Symphony Reference 129

06:15:00 00:10:10 Giuseppe Verdi Macbeth: Ballet Music

José Serebrier Bournemouth Symphony Naxos 572818

06:25:00 00:02:36 Antonio Lauro Vals venezolano No. 3

Jason Vieaux, guitar Azica 71287

06:30:00 00:07:32 Jean Sibelius Suite for Violin & Strings Op 117

Danish National Symphony Thomas Dausgaard Christian Tetzlaff, violin VirginClas 45534

06:40:00 00:07:35 Astor Piazzolla Four Seasons of Buenos Aires: Summer

Almeda Trio Albany 1386

06:51:00 00:02:29 Adriano Banchieri Concerto No. 2 for Brass "Magnificat"

Empire Brass Telarc 80204

06:53:00 00:02:02 Manuel Ponce Prelude in the Baroque style

Christopher Parkening, guitar EMI 54853

06:55:00 00:02:36 Frank Panella March "On the Square"

Loras John Schissel Blossom Festival Band MAA 40601

07:05:00 00:04:17 Brian Dykstra Cordova Rag

Katherine DeJongh, flute; Brian Dykstra, piano Centaur 3161

07:10:00 00:08:28 Alexander Glazunov Allegro from Symphony No. 7 Op 77

José Serebrier Royal Scottish Nat'l Orch Warner 63236

07:20:00 00:03:53 William Byrd Qui Passe: for my lady Nevell

Alan Feinberg, piano Steinway 30019

07:28:00 00:02:47 Arthur Pryor The Whistler and His Dog

Ronald Corp New London Orchestra Hyperion 67067

07:31:00 00:06:06 Henryk Wieniawski Finale from Violin Concerto No. 2 Op 22

Cleveland Orchestra Vladimir Ashkenazy Joshua Bell, violin Decca 421716

07:44:00 00:07:48 Jean Sibelius Finale from Symphony No. 5 Op 82

Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra MAA 1032

07:55:00 00:03:04 Giuseppe Verdi La traviata: Brindisi "Libiamo, ne'lieti

Vienna Philharmonic Carlo Rizzi Anna Netrebko, soprano; Rolando Villazón, tenor; Helene Schneiderman, mezzo; Vienna State Opera Chorus DeutGram 6188

07:56:00 00:02:28 Jean-Baptiste Lully Phaëton: Overture

Jeanne Lamon Tafelmusik Baroque Orchestra Tafelmusik 1001

07:58:00 00:01:11 François Casadesus London Sketches: Children Play

Robert J. Ambrose Atlanta Chamber Winds Albany 1127

08:07:00 00:05:48 Felix Mendelssohn Finale from Octet for Strings Op 20

Cleveland Quartet Meliora String Quartet Telarc 80142

08:15:00 00:06:34 Ludwig van Beethoven Scherzo & Rondo from Sonata No. 15 Op 28

HJ Lim, piano EMI 64952

08:23:00 00:01:14 Julio Sagreras El colibrí

Jason Vieaux, guitar Azica 71287

08:25:00 00:11:50 Gioacchino Rossini Semiramide: Overture

Claudio Abbado Chamber Orchestra of Europe DeutGram 431653

08:40:00 00:07:59 Ludwig van Beethoven Allegretto from Symphony No. 7 Op 92

Franz Welser-Möst Cleveland Orchestra MAA 20081

08:51:00 00:03:21 Jean-Philippe Rameau Les Fêtes d'Hébé: Sailors' Chorus

English Chamber Orchestra Raymond Leppard Ambrosian Singers EMI 65732

08:55:00 00:04:12 Miklós Rózsa Quo Vadis: March "Ave Caesar"

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80631

09:05:00 00:16:02 Peter Tchaikovsky Capriccio italien Op 45

Jaap van Zweden Dallas Symphony Orchestra DSO Live 2009

09:25:00 00:05:52 Maurice Ravel Boléro

National Philharmonic Barry Wordsworth Evelyn Glennie, percussion RCA 61386

09:35:00 00:08:35 Felix Mendelssohn Finale from Symphony No. 3 Op 56

Roy Goodman Hanover Band Nimbus 5318

09:45:00 00:07:22 Howard Hanson Andante from Symphony No. 2 Op 30

Gerard Schwarz Seattle Symphony Naxos 559701

09:55:00 00:02:57 Aram Khachaturian Masquerade: Galop

Neeme Järvi Royal Scottish Nat'l Orch Chandos 8542

WCLV MIDDAY with Mark Satola

10:00:00 00:01:56 Felix Mendelssohn Song without Words No. 34 in C major Op 67

John O'Conor, piano Telarc 80391

10:01:00 00:03:45 Richard Wagner The Flying Dutchman: Spinning Chorus

Dresden State Orchestra Silvio Varviso Dagmar Peckova, soprano; Women of the; Leipzig Radio Chorus Philips 422410

10:08:00 00:08:30 Thomas Arne Symphony No. 1 in C major

Adrian Shepherd Cantilena Chandos 8403

10:18:00 00:03:47 Otto Nicolai The Merry Wives of Windsor: Moon Chorus

Vienna Philharmonic Franz Welser-Möst Vienna Singverein DeutGram 4763793

10:23:00 00:12:22 Felix Mendelssohn A Midsummer Night's Dream: Overture Op 21

Philippe Herreweghe Orchestre des Champs-Élysées Harm Mundi 901502

10:37:00 00:09:49 Max Bruch Swedish Dances Op 63

Kurt Masur Leipzig Gewandhaus Orchestra Philips 420932

10:50:00 00:29:48 Mauro Giuliani Guitar Concerto No. 1 in A major Op 30

Australian Chamber Orchestra Richard Tognetti John Williams, guitar Sony 63385

11:19:00 00:06:30 Felix Mendelssohn Rondo capriccioso in E major Op 14

Murray Perahia, piano CBS 42401

11:30:00 00:08:05 Hans Gál Scherzo from Symphony No. 4 Op 105

Kenneth Woods Orchestra of the Swan Avie 2231

11:40:00 00:07:00 George Frideric Handel Keyboard Suite in D minor

David Greilsammer, piano Sony 792969

11:49:00 00:07:43 Peter Tchaikovsky Valse-Scherzo Op 34

Russian National Orchestra Yakov Kreizberg Julia Fischer, violin PentaTone 5186095

11:57:00 00:01:40 Sergei Prokofiev The Love for Three Oranges: March Op 33

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80657

BBC NEWS; MERIDIAN - Lighter fare for your midday break

12:10:00 00:07:02 Blas Galindo Sones de Mariachi

Enrique Bátiz Festival Orchestra of Mexico Naxos 550838

12:17:00 00:02:55 Henry Fillmore Lassus Trombone

Loras John Schissel Blossom Festival Band MAA 40601

12:23:00 00:08:57 Franz Waxman Hotel Berlin: Cafe Waltzes

John Mauceri Hollywood Bowl Orchestra Philips 438685

12:28:00 00:08:17 George Gershwin Let 'Em Eat Cake: Overture

Michael Tilson Thomas Buffalo Philharmonic CBS 42240

12:43:00 00:05:36 Lionel Bart Selections from "Oliver!"

Carl Topilow Cleveland Pops Orchestra Azica 72216

12:48:00 00:09:47 Alexander Glazunov Concert Waltz No. 2 in F major Op 51

Neeme Järvi Bamberg Symphony Orfeo 157101

THE BIG WORK AT ONE

13:00:00 01:07:11 Felix Mendelssohn Symphony No. 2 in B flat major Op 52

Bamberg Symphony Claus Peter Flor Lucia Popp, soprano; Julie Kaufmann, soprano; Josef Protschka, tenor; Bamberg Symphony Chorus RCA 60248

WCLV MIDDAY

14:02:00 00:03:17 Henry Fillmore March "King Karl King"

Col. Lowell Graham USAF Heritage of America Band Klavier 11139

14:11:00 00:02:21 Henry Fillmore March "The Circus Bee"

Frederick Fennell Tokyo Kosei Wind Orchestra Brain 7504

14:18:00 00:04:56 Felix Mendelssohn A Midsummer Night's Dream: Scherzo Op 61

Philippe Herreweghe Orchestre des Champs-Élysées Harm Mundi 901502

14:26:00 00:18:09 Felix Mendelssohn Piano Concerto No. 1 in G minor Op 25

Quebec Symphony Orchestra Louis Lortie Louis Lortie, piano Atma 2617

14:48:00 00:12:23 Hector Berlioz Roméo Alone & Festivities at the

Pierre Boulez Cleveland Orchestra DeutGram 1301

MONDAY MOZART

15:00:00 00:09:07 Wolfgang Amadeus Mozart Rondo in A minor

Alexander Schimpf, piano Genuin 10181

15:13:00 00:09:45 Domenico Cimarosa Gaius Marius: Overture

Patrick Gallois Sinfonia Finlandia Naxos 572734

15:25:00 00:22:35 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony No. 30 in D major

Sir Charles Mackerras Prague Chamber Orchestra Telarc 80186

WCLV DRIVE TIME with Bill O’Connell - Music and information for the afternoon commute, including Composers Datebook at 4:00pm and the Movie Quiz at 4:25.

15:48:00 00:06:35 Ludwig van Beethoven Overture "Name Day" Op 115

Claudio Abbado Vienna Philharmonic DeutGram 429762

15:58:00 00:04:57 Paulo Bellinati Jongo

Jason Vieaux, guitar Azica 71287

16:06:00 00:02:26 Regino Sainz de la Maza Zapateado

Jason Vieaux, guitar Azica 71287

16:12:00 00:11:21 Felix Mendelssohn Rondo brilliant in E flat Op 29

Sinfonia da Camera Ian Hobson Ian Hobson, piano Arabesque 6688

16:27:00 00:03:37 Stanley Myers The Deer Hunter: Cavatina

Jason Vieaux, guitar Azica 71287

16:31:00 00:06:37 Robert Schumann Scherzo from Symphony No. 2 Op 61

Kenneth Woods Orchestra of the Swan Avie 2231

16:42:00 00:06:34 Giovanni Palestrina Agnus Dei from Pope Marcellus Mass

Simon Preston Westminster Abbey Choir Archiv 415517

16:48:00 00:03:09 Manuel Ponce Por ti mi corazon

Jason Vieaux, guitar Azica 71287

16:53:00 00:05:18 Frédéric Chopin Fantaisie-Impromptu in C sharp minor Op 66

Jon Nakamatsu, piano Harm Mundi 907244

17:05:00 00:04:43 Felix Mendelssohn A Midsummer Night's Dream: Finale Op 61

Orchestre des Champs-Élysées Philippe Herreweghe Sandrine Piau, soprano; Delphine Collot, soprano; La Chapelle Royale; Collegium Vocale Gent Harm Mundi 901502

17:23:00 00:11:26 Felix Mendelssohn String Symphony No. 1 in C major

Nicholas Ward Northern Chamber Orchestra Naxos 553161

17:40:00 00:05:07 Francisco Tárrega Capricho árabe

Jason Vieaux, guitar Azica 71287

17:50:00 00:02:42 Roland Dyens Tango en skaï

Jason Vieaux, guitar Azica 71287

17:53:00 00:02:12 Henry Fillmore March "Men of Ohio"

Loras John Schissel Virginia Grand Military Band WalkFrog 430

17:57:00 00:02:18 Georges Bizet Carmen Suite No. 1: Les Toreadors

Bridget Reischl Oberlin Symphony Orchestra Oberlin 61

BBC NEWS; DINNER CLASSICS

18:09:00 00:25:08 Felix Mendelssohn Symphony No. 5 in D minor Op 107

Louis Lortie Quebec Symphony Orchestra Atma 2617

18:36:00 00:02:52 Fernando Bustamante Misionera

Jason Vieaux, guitar Azica 71287

18:42:00 00:02:01 Agustín Barrios Las Abejas

Jason Vieaux, guitar Azica 71287

18:47:00 00:06:41 Felix Mendelssohn Psalm 2 "Warum toben die Heiden" Op 78

Marcus Creed RIAS Chamber Chorus Harm Mundi 2908304

18:51:00 00:07:31 Ludwig Spohr Finale from Nonet Op 31 Vienna-Berlin Ensemble

Gerhart Hetzel, violin; Wolfram Christ, viola; Georg Faust, cello; Alois Posch, double bass DeutGram 427640

SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:12:46 Gioacchino Rossini Semiramide: Overture

Thomas Fey Heidelberg Symphony Hänssler 98269

19:16:00 00:39:28 Wolfgang Amadeus Mozart Serenade No. 9 in D major

Cleveland Orchestra George Szell Bernard Adelstein, posthorn Sony 86793

19:57:00 00:01:51 Jean-François Dandrieu Rondeau

Stuttgart Brass Quartet Hänssler 98623

WCLV ESSENTIAL CLASSICS

20:02:00 00:21:09 Sergei Prokofiev Lieutenant Kijé Suite Op 60

Neeme Järvi Royal Scottish Nat'l Orch Chandos 10481

20:25:00 00:30:10 Felix Mendelssohn A Midsummer Night's Dream Incidental

George Szell Cleveland Orchestra CBS/Sony 485

20:57:00 00:01:58 Antonín Dvorák Cypress No. 6

Cypress String Quartet Avie 2275

THE NEW YORK PHILHARMONIC THIS WEEK with Alec Baldwin - Alan Gilbert, conductor; Yefim Bronfman, piano; Magnus Lindberg, piano; Chen Halevi, clarinet; Carter Brey, cello; Christopher S. Lamb, percussion; Daniel Druckman, percussion; Markus Rhoten, timpani; Juhani Liimatainen, electronics

21:04:00 00:10:00 Magnus Lindberg ExPo!

21:16:00 00:25:00 Magnus Lindberg Souvenir in Memoriam of Gérard Grisey

21:46:00 00:20:00 Magnus Lindberg Grand Duo

22:12:00 00:29:00 Magnus Lindberg Piano Concerto No. 2

22:43:00 00:12:00 Magnus Lindberg Kraft

LATE PROGRAM

23:02:00 00:09:14 Felix Mendelssohn Adagio from String Symphony No. 11

Johannes Goritzki German Chamber Academy Neuss Claves 9002

23:11:00 00:02:35 Giovanni Palestrina Alma Redemptoris Mater

Ralph Allwood Rodolfus Choir BBC 326

23:13:00 00:04:57 Carl Reinecke Arioso from Serenade for Strings Op 242

Johannes Goritzki German Chamber Academy Neuss CPO 999159

23:21:00 00:07:04 Felix Mendelssohn Andante from Violin Concerto Op 64

Göttingen Symphony Orchestra Christoph-Mathias Mueller Rachel Barton Pine, violin Cedille 144

23:28:00 00:08:01 Sir Edward Elgar Romance from Violin Sonata Op 82

Midori, violin; Robert McDonald, piano Sony 63331

23:38:00 00:09:02 Felix Mendelssohn Adagio from String Quartet No. 6 Op 80

Miró Quartet Oxingale 2006

23:47:00 00:06:36 Robert Schumann Andante from Piano Quartet Op 47

Cleveland Quartet Emanuel Ax, piano; Members of RCA 6498

23:55:00 00:03:32 Percy Grainger Early One Morning

Richard Hickox BBC Philharmonic Chandos 9584

23:57:00 00:03:27 Franz Liszt Schubert Song "Frühlingsglaube"

Daniil Trifonov, piano Mariinsky 530