Program Guide 01-27-2014

WCLV ALL NIGHT with Robin Grier

00:02:00 00:19:51 Jacques Ibert Flute Concerto

Zurich Tonhalle Orchestra David Zinman Emmanuel Pahud, flute EMI 57563

00:24:00 00:39:28 Wolfgang Amadeus Mozart Serenade No. 9 in D major

Cleveland Orchestra George Szell Bernard Adelstein, posthorn Sony 86793

01:05:00 00:25:00 Claude Debussy String Quartet in G minor Op 10

Cleveland Quartet Telarc 80111

01:32:00 00:47:08 Wolfgang Amadeus Mozart Requiem in D minor

Orchestre des Champs-Élysées Philippe Herreweghe Sibylla Rubens, soprano; Annette Markert, alto; Ian Bostridge, tenor; Hanno Müller-Brachmann, br; La Chapelle Royale Harm Mundi 2908304

02:21:00 00:34:29 Édouard Lalo Symphonie espagnole Op 21

Philharmonia Orchestra Antonio Pappano Maxim Vengerov, violin EMI 57593

02:57:00 00:50:12 Franz Schubert String Quintet in C major

Miró Quartet Matt Haimovitz, cello Oxingale 2006

03:49:00 00:28:49 Juan Arriaga Symphony in D major

Jordi Savall Le Concert des Nations Astrée 8532

04:20:00 00:19:27 Jerome Kern Show Boat: A Scenario for Orchestra

John Mauceri Hollywood Bowl Orchestra Philips 446404

04:41:00 00:36:54 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony No. 41 in C major

Marc Minkowski Musicians of the Louvre Archiv 6506

05:20:00 00:20:14 Carl Maria von Weber Piano Concerto No. 1 in C major Op 11

Bavarian Radio Symphony Sir Colin Davis Gerhard Oppitz, piano RCA 68219

05:42:00 00:06:10 Percy Grainger Colonial Song

Jerry Junkin Dallas Wind Symphony Reference 117

BBC NEWS; FIRST PROGRAM with Jacqueline Gerber

06:07:00 00:05:30 Antonín Dvorák Scherzo from Serenade for Strings Op 22

Conrad van Alphen Rotterdam Chamber Orchestra Telarc 80623

06:15:00 00:09:17 Mikhail Glinka Spanish Overture No. 1

Sir Charles Mackerras London Symphony Orchestra Mercury 434352

06:28:00 00:05:24 Claude Debussy Tarantelle styrienne "Danse"

Hugh Wolff St Paul Chamber Orchestra Teldec 74006

06:32:00 00:06:32 Ludwig van Beethoven Allegro from Violin Sonata No. 8 Op 30

Midori, violin; Robert McDonald, piano Sony 730111

06:43:00 00:05:06 Carl Philipp Emanuel Bach Finale from Flute Concerto in A major

Württemberg Chamber Orch Jörg Faerber James Galway, flute RCA 60244

06:51:00 00:03:34 Claude Debussy Suite bergamasque: Passepied

Vassily Primakov, piano Bridge 9350

06:55:00 00:03:18 John Philip Sousa March "The Diplomat"

Keith Brion Royal Artillery Band Naxos 559131

07:05:00 00:04:30 Jerome Kern The Song is You

Manhattan String Quartet Newport 60033

07:10:00 00:04:55 Richard Wagner Tannhäuser: Pilgrims' Chorus

Atlanta Symphony Orchestra Robert Shaw Men of; Atlanta Symphony Chorus Telarc 80333

07:20:00 00:03:51 Aaron Copland Billy the Kid: Waltz

Hugh Wolff St Paul Chamber Orchestra Teldec 77310

07:40:00 00:07:08 Sir William Walton Coronation March "Orb and Sceptre"

André Previn Royal Philharmonic Orchestra Telarc 80125

07:51:00 00:03:18 Johannes Brahms Capriccio in B minor Op 76

Alessio Bax, piano Signum 309

07:55:00 00:02:18 Lou Harrison Western Dance

Michael Boriskin, piano Koch Intl 7465

07:56:00 00:02:42 Traditional The Devil's Reel

La Pietà Angèle Dubeau Angèle Dubeau, violin Analekta 8723

08:07:00 00:05:32 Ottorino Respighi The Pines of the Appian Way from "The Pines of Rome"

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80595

08:15:00 00:07:11 Gustav Holst The Planets: Mars Op 32

Franz Welser-Möst Vienna Philharmonic DeutGram 4763793

08:30:00 00:09:45 Claude Debussy Prelude to the Afternoon of a Faun

Joshua Smith, flute; Christina Dahl, piano S&W 1

08:44:00 00:07:08 Georg Philipp Telemann Wind Quartet No. 1 in D

European Baroque Soloists Denon 9613

08:54:00 00:03:09 Clarice Assad Impressions: Dança Brasileira

New Century Chamber Orch Nadja Salerno-Sonnenberg, vn NSS Music 8

08:58:00 00:04:04 Jerry Goldsmith Star Trek: Main Theme

John Williams Boston Pops Orchestra Philips 411185

09:08:00 00:16:56 Wolfgang Amadeus Mozart String Quartet No. 12 in B flat major

Cuarteto Casals Harm Mundi 987060

09:28:00 00:08:41 Max Steiner They Died With Their Boots On: Suite

Charles Gerhardt National Philharmonic RCA 912

09:39:00 00:09:01 Georg Philipp Telemann Flute Concerto in G major

Berlin Baroque Soloists Rainer Kussmaul Emmanuel Pahud, flute EMI 57397

09:50:00 00:03:59 Eric Coates By the Sleepy Lagoon

Malcolm Nabarro Sinfonia ViVa ASV 2053

09:55:00 00:03:28 Jerome Kern You Couldn't Be Cuter

Diana Krall, vocals & piano; Yo-Yo Ma, cello; John Clayton, acoustic bass Sony 752307

MIDDAY with Mark Satola

10:00:00 00:01:31 Wolfgang Amadeus Mozart Gigue in G major

Richard Goode, piano Nonesuch 79831

10:01:00 00:02:37 Wolfgang Amadeus Mozart Minuet in D major

András Schiff, piano Decca 421369

10:07:00 00:05:50 Giuseppe Verdi Luisa Miller: Overture

Riccardo Muti La Scala Philharmonic Sony 68468

10:14:00 00:06:36 Antonín Dvorák Two Waltzes from Op 54

Chilingirian Quartet Duncan McTier, double bass Chandos 8874

10:23:00 00:03:32 Dmitri Shostakovich Moscow Cheryomushki: Overture Waltz

André Kostelanetz André Kostelanetz Orchestra Sony 62642

10:27:00 00:14:02 Sergei Prokofiev Russian Overture Op 72

Neeme Järvi Philharmonia Orchestra Chandos 10538

10:43:00 00:06:13 Peter Tchaikovsky The Sleeping Beauty: Rose Adagio

Mikhail Pletnev Russian National Orchestra DeutGram 457634

10:50:00 00:29:20 Wolfgang Amadeus Mozart Clarinet Concerto in A major

Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Franklin Cohen, clarinet Decca 443176

11:22:00 00:08:16 Robert Schumann Genoveva: Overture Op 81

Thomas Dausgaard Swedish Chamber Orchestra Bis 1569

11:32:00 00:07:14 Antonio Vivaldi Flute Concerto in G major

Orpheus Chamber Orchestra Patrick Gallois, flute DeutGram 437839

11:41:00 00:06:23 Anton Bruckner Scherzo from Symphony No. 3

Kent Nagano Deutsches Symphonie Berlin Harm Mundi 901817

11:49:00 00:08:17 Alexander Borodin Nocturne from String Quartet No. 2

Neeme Järvi Gothenburg Symphony DeutGram 435757

BBC NEWS; MERIDIAN

12:10:00 00:05:05 Sir Arthur Sullivan The Yeoman of the Guard: Overture

Sir Neville Marriner Academy St. Martin in Fields Philips 434916

12:19:00 00:05:11 Eric Coates The Three Elizabeths Suite: Youth of Britain

Malcolm Nabarro Sinfonia ViVa ASV 2053

12:26:00 00:08:41 Jacques Offenbach Orpheus in the Underworld: Overture

Marc Minkowski Musicians of the Louvre Archiv 4776403

12:36:00 00:09:01 Johann Strauss Jr Waltz "Vienna Blood" Op 354

Franz Welser-Möst Vienna Philharmonic DeutGram 4763793

12:47:00 00:09:56 Sir Malcolm Arnold Four Cornish Dances Op 91

Andrew Penny Queensland Symphony Naxos 553526

12:58:00 00:01:19 Irving Berlin Blue Skies

Jenny Lin, piano Steinway 30011

THE BIG WORK AT ONE

13:00:00 00:53:41 Wolfgang Amadeus Mozart Serenade No. 7 in D major

Prague Chamber Orchestra Sir Charles Mackerras Oldrich Vlcek, violin Telarc 80161

13:55:00 00:03:10 Wolfgang Amadeus Mozart Les Petits riens: Overture

Rinaldo Alessandrini Norwegian Nat'l Opera Orch Naïve 30479

MIDDAY with Mark Satola

14:00:00 00:02:50 Wolfgang Amadeus Mozart Rondo alla Turca from Sonata No. 11

Canadian Brass Steinway 30008

14:02:00 00:03:53 Peter Tchaikovsky Mozartiana Suite: Preghiera Op 61

Neeme Järvi Philharmonia Orchestra Chandos 8777

14:12:00 00:10:39 Franz Schubert Scherzo from String Quintet

Miró Quartet Matt Haimovitz, cello Oxingale 2006

14:24:00 00:08:22 George Frideric Handel Harp Concerto in F major Op 4

Seattle Baroque Orchestra Stephen Stubbs Maxine Eilander, harp Atma 2541

14:34:00 00:10:16 Ottorino Respighi Fantasia slava

BBC Philharmonic Sir Edward Downes Geoffrey Tozer, piano Chandos 9311

14:46:00 00:10:43 Ralph Vaughan Williams Norfolk Rhapsody No. 1

Barry Wordsworth New Queen's Hall Orchestra Argo 440116

MONDAY MOZART

15:00:00 00:08:29 Wolfgang Amadeus Mozart Lucio Silla: Overture

Sir Neville Marriner Academy St. Martin in Fields EMI 47014

15:11:00 00:12:15 Wolfgang Amadeus Mozart Variations on "Ah, vous dirai-je, Maman" in C major

Janina Fialkowska, piano Atma 2532

15:24:00 00:20:53 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony No. 14 in A major

James Levine Boston Symphony Orchestra BSO Clas 1001

15:47:00 00:09:19 Wolfgang Amadeus Mozart Finale from Symphony No. 40

Jeannette Sorrell Apollo's Fire Avie 2159

DRIVE TIME with Bill O’Connell

15:58:00 00:04:17 Georges Bizet L'Arlésienne Suite No. 2: Minuet

José Serebrier Barcelona Symphony Bis 1305

16:06:00 00:02:20 Ned Rorem Stopping By Woods on a Snowy Evening

Kyle Bielfield, tenor; Lachlen Glen, piano Delos 3445

16:11:00 00:11:45 Édouard Lalo Le roi d'Ys: Overture

Armin Jordan Orchestre National de France Erato 45015

16:28:00 00:06:09 Wolfgang Amadeus Mozart Rondeau from Violin Concerto No. 3

English Chamber Orchestra Shlomo Mintz Shlomo Mintz, violin Avie 2058

16:36:00 00:04:35 Ludwig van Beethoven Rondo from Sonata No. 8 Op 13

Peter Takács, piano Cambria 1175

16:41:00 00:07:56 Jacques Ibert Finale from Flute Concerto

Zurich Tonhalle Orchestra David Zinman Emmanuel Pahud, flute EMI 57563

16:46:00 00:03:06 Scott Joplin The Ragtime Dance

Leila Josefowicz, violin; John Novacek, piano Philips 462948

16:51:00 00:03:37 Jerome Kern Show Boat: Old Man River

Stuttgart Brass Quartet Hänssler 98623

16:57:00 00:01:17 Johannes Brahms Waltz No. 2 in E Op 39

Yaara Tal, piano; Andreas Groethuysen, piano Sony 53285

17:05:00 00:04:35 Wolfgang Amadeus Mozart The Magic Flute: Ein Mädchen oder Weibchen

Zurich Opera House Orchestra Nikolaus Harnoncourt Anton Scharinger, bass Teldec 242716

17:12:00 00:07:52 Juan Arriaga Los esclavos felices: Overture

Jordi Savall Le Concert des Nations Astrée 8532

17:22:00 00:11:57 Wolfgang Amadeus Mozart Flute Quartet No. 4 in A major

Boston Sym Chamber Players BSO Clas 601

17:40:00 00:04:46 William Bolcom Graceful Ghost Rag

Christina Dahl, piano S&W 1

17:52:00 00:03:23 Wolfgang Amadeus Mozart Così fan tutte: E amore un ladroncello

Vienna Chamber Orchestra György Fischer Cecilia Bartoli, mezzo-soprano Decca 430513

17:56:00 00:03:09 William Boyce Allegro from Symphony No. 4 Op 2

Christopher Hogwood Academy of Ancient Music l'Oiseau 436761

BBC NEWS; DINNER CLASSICS

18:09:00 00:19:27 Jerome Kern Show Boat: A Scenario for Orchestra

John Mauceri Hollywood Bowl Orchestra Philips 446404

18:31:00 00:05:11 Édouard Lalo Scherzo for Orchestra

Nikos Athinäos Frankfurt State Orchestra Signum 6600

18:39:00 00:03:19 Giuseppe Verdi Scherzo from String Quartet

American String Project MSR 1386

18:44:00 00:10:11 Camille Saint-Saëns Rhapsodie d'Auvergne Op 73

Royal Philharmonic Orchestra André Previn Jean-Philippe Collard, piano EMI 49757

18:53:00 00:04:48 Robert Schumann Scherzo from Piano Quintet Op 44

Cleveland Quartet Emanuel Ax, piano RCA 6498

SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:18:57 Edvard Grieg Lyric Suite Op 54

Neeme Järvi Gothenburg Symphony DeutGram 437524

19:23:00 00:31:53 Wolfgang Amadeus Mozart Sinfonia Concertante in E flat major

Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi William Preucil, violin; Robert Vernon, viola TCO 1024

19:57:00 00:02:58 Johann Sebastian Bach The Art of Fugue: Contrapunctus 1

Pierre-Laurent Aimard, piano DeutGram 10765

ESSENTIAL CLASSICS

20:02:00 00:16:17 Nikolai Rimsky-Korsakov Capriccio espagnol Op 34

Gerard Schwarz Seattle Symphony Naxos 572788

20:20:00 00:34:29 Édouard Lalo Symphonie espagnole Op 21

Philharmonia Orchestra Antonio Pappano Maxim Vengerov, violin EMI 57593

20:55:00 00:04:02 Reynaldo Hahn À Chloris

Academy St. Martin in Fields Mathias Mönius Albrecht Mayer, English horn Decca 4782564

THE NEW YORK PHILHARMONIC THIS WEEK with Alec Baldwin

Rafael Frühbeck de Burgos, conductor

Glenn Dicterow, violin

21:04:00 00:26:38 Ludwig van Beethoven: Symphony No. 8 in F Op 93 (1812)

21:33:00 00:47:17 Richard Strauss: Ein Heldenleben Op 40 (1898)

22:23:00 00:33:11 Encore: Claude Debussy: Images for Orchestra (1912)--Leonard Bernstein, conductor (Sony 47545)

LATE PROGRAM

23:02:00 00:09:47 Wolfgang Amadeus Mozart Andante from Serenade No. 7

Prague Chamber Orchestra Sir Charles Mackerras Oldrich Vlcek, violin Telarc 80161

23:11:00 00:06:08 Johann Sebastian Bach Partita No. 2: Allemande

Simone Dinnerstein, piano Sony 798943

23:20:00 00:11:35 Wolfgang Amadeus Mozart Flute Quartet No. 2 in G

Emmanuel Pahud, flute; Christoph Poppen, violin; Hariolf Schlichtig, viola; Jean-Guihen Queyras, cello EMI 56829

23:31:00 00:05:45 Wilhelm Stenhammar Interlude from "The Song" Op 44

Okko Kamu Helsingborg Symphony Naxos 553115

23:39:00 00:04:46 Carl Stamitz Andante from Flute Concerto Op 29

Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner Irena Grafenauer, flute Philips 426318

23:43:00 00:09:50 Wolfgang Amadeus Mozart Andante from Symphony No. 40

Jeannette Sorrell Apollo's Fire Avie 2159

23:55:00 00:03:17 Wolfgang Amadeus Mozart Adagio for Glass Harmonica in C major

András Schiff, piano Decca 421369

23:56:00 00:02:28 Johannes Brahms Waldesnacht Op 62

Robert Shaw Robert Shaw Festival Singers Telarc 80326