Program Guide 01-17-2014

00:02:00 00:33:34 Wolfgang Amadeus Mozart Piano Concerto No. 20 in D minor

Kremerata Baltica Evgeny Kissin Evgeny Kissin, piano EMI 26645

00:37:00 00:22:10 Luigi Boccherini Symphony No. 5 in C major Op 12

Johannes Goritzki German Chamber Academy Neuss CPO 999172

01:01:00 00:29:59 Robert Schumann Piano Quintet in E flat major Op 44

Maria João Pires, piano; Augustin Dumay, violin; Renaud Capuçon, violin; Gérard Caussé, viola; Jian Wang, cello DeutGram 463179

01:33:00 00:43:47 Peter Tchaikovsky Symphony No. 1 in G minor Op 13

Claudio Abbado Chicago Symphony Orchestra Sony 48056

02:19:00 00:43:14 Ludwig van Beethoven String Quartet No. 15 in A minor Op 132

Cypress String Quartet Cypress 2012

03:04:00 00:37:34 Sergei Prokofiev Symphony No. 6 in E flat minor Op 111

Vladimir Ashkenazy Cleveland Orchestra Decca 470528

03:44:00 00:47:13 Wilhelm Stenhammar Piano Concerto No. 1 in B flat minor

Royal Stockholm Philharmonic Gennady Rozhdestvensky Mats Widlund, piano Chandos 9074

04:33:00 00:22:07 Peter Tchaikovsky Romeo and Juliet Fantasy Overture

Gustavo Dudamel Simón Bolívar Symphony DeutGram 15296

04:57:00 00:22:07 Alexander Voormolen Baron Hop Suite No. 2

Matthias Bamert The Hague Philharmonic Chandos 9815

05:21:00 00:19:05 Sir Edward German Welsh Rhapsody

Andrew Penny National Symphony of Ireland MarcoPolo 223726

05:42:00 00:05:34 Maurice Ravel Le tombeau de Couperin: Forlane

Alexander Schimpf, piano Oehms 867

05:52:00 00:05:03 Charles Tomlinson Griffes The White Peacock Op 7

Michael Lewin, piano Dorian 92103

05:58:00 00:01:35 Leroy Anderson The Typewriter

BBC Concert Orchestra Leonard Slatkin Alasdair Malloy, typewriter Naxos 559357

06:07:00 00:04:40 Franz Joseph Haydn Finale from Symphony No. 97

Marc Minkowski Musicians of the Louvre Naïve 5176

06:15:00 00:04:19 George Frideric Handel Jephtha: When his loud voice in thunder spoke

Academy Ancient Music Berlin Marcus Creed RIAS Chamber Chorus BerlinClas 1057

06:20:00 00:07:13 Adolphe Adam If I Were King: Overture

Yan Pascal Tortelier BBC Philharmonic Chandos 9765

06:30:00 00:07:25 Sir Edward German Nell Gwyn: Overture

John Wilson Royal Liverpool Philharmonic Avie 2194

06:40:00 00:06:10 Carl Maria von Weber Rondo from Clarinet Concerto No. 1 Op 73

Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner Andrew Marriner, clarinet Philips 432146

06:51:00 00:02:22 Jean Sibelius Belshazzar's Feast: Oriental Procession Op 51

Jukka-Pekka Saraste Finnish Radio Symphony Orch RCA 60434

06:52:00 00:01:56 Henry Purcell The Gordian Knot Untied: Aire from Act 3

Kevin Mallon Aradia Ensemble Naxos 570149

06:53:00 00:01:11 Johann Sebastian Bach Two-Part Invention No. 14 in B flat

Angela Hewitt, piano Hyperion 66746

06:58:00 00:02:31 Henry Fillmore March "The Footlifter"

Frederick Fennell Dallas Wind Symphony Reference 85

07:05:00 00:03:58 Johann Sebastian Bach Finale from Brandenburg Concerto No. 3

Matthias Maute Ensemble Caprice Analekta 9996

07:10:00 00:08:32 Johann David Heinichen Concerto Grosso in F

Reinhard Goebel Cologne Musica Antiqua Archiv 437549

07:20:00 00:02:26 Stephen Sondheim Into the Woods: Agony

Symphony Orchestra Paul Gemignani Chuck Wagner, baritone; Robert Westenberg, baritone RCA 6796

07:25:00 00:01:21 Wolfgang Amadeus Mozart Les petits riens: Gavotte

Anton Steck Concerto Cologne Archiv 4775800

07:27:00 00:06:13 Fernando Sor Variations on Theme by Mozart Op 9

Christopher Parkening, guitar EMI 56730

07:40:00 00:09:11 Aram Khachaturian Finale from Violin Concerto

Russian National Orchestra Yakov Kreizberg Julia Fischer, violin PentaTone 5186059

07:51:00 00:01:50 Johann Strauss Cachucha Galop Op 97

Franz Welser-Möst Vienna Philharmonic Decca 4782601

07:55:00 00:02:41 Edvard Grieg Holberg Suite: Prelude Op 40

Domenico Boyagian Ohio Philharmonic Centaur 3311

07:58:00 00:01:23 Jacques Offenbach Orpheus in the Underworld: Can-Can

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80625

08:07:00 00:05:12 Franz Joseph Haydn Minuet & Finale from String Quartet #24 Op 20

Daedalus Quartet Bridge 9326

08:15:00 00:08:55 Leos Janácek Moravian Dances

Antoni Wit Warsaw Philharmonic Naxos 572695

08:27:00 00:09:18 Antonio Vivaldi Cello Concerto in B flat

Amsterdam Baroque Orchestra Ton Koopman Yo-Yo Ma, cello Sony 90916

08:37:00 00:03:43 Carlos Salzedo Chanson de la Nuit

Yolanda Kondonassis, harp Azica 71273

08:40:00 00:07:16 Gustav Holst Walt Whitman Overture Op 7

JoAnn Falletta Ulster Orchestra Naxos 572914

08:54:00 00:02:04 Sir Edward German Henry VIII: Torch Dance

Richard Hickox Northern Sinfonia EMI 49933

08:58:00 00:04:00 Andrew Lloyd Webber The Phantom of the Opera: All I Ask of You

David Arnold Royal Philharmonic Orchestra Royal Phil 33

09:05:00 00:14:56 Carlos Salzedo Variations on a Theme in Ancient Style Op 30

Yolanda Kondonassis, harp Telarc 80581

09:28:00 00:05:31 Giuseppe Verdi Rigoletto: Quartet "Bella figlia dell' amore

SWR Symphony Orch Marco Armiliato Anna Netrebko, soprano; Elina Garanca, mezzo; Ramón Vargas, tenor; Ludovic Tézier, baritone DeutGram 4777177

09:35:00 00:07:23 Ludwig van Beethoven Variations on "God Save the King"

Olli Mustonen, piano Decca 436834

09:45:00 00:07:07 Antonín Dvorák Waltz from Serenade for Strings Op 22

Vladimir Ashkenazy Cleveland Orchestra Decca 433549

09:55:00 00:04:31 Constant Lambert Bacchanale from "Horoscope" Suite

Barry Wordsworth BBC Concert Orchestra Argo 436118

10:00:00 00:01:45 Franz Schubert Moment Musical No. 3 in F minor

Mitsuko Uchida, piano Philips 473686

10:04:00 00:04:05 Sergei Rachmaninoff Moment Musical No. 5 in D flat Op 16

Vladimir Ashkenazy, piano Decca 4200

10:10:00 00:07:20 Richard Strauss Intermezzo: Interlude No. 2 "Dreaming by the Fireside"

Marc Albrecht Strasbourg Philharmonic PentaTone 5186310

10:18:00 00:04:09 Ludwig van Beethoven Variations on Arne's "Rule Britannia"

Olli Mustonen, piano Decca 436834

10:24:00 00:02:27 Percy Grainger Country Gardens

Sir Simon Rattle City of Birmingham Symphony EMI 56412

10:28:00 00:16:26 Sir Arnold Bax The Garden of Fand

David Lloyd-Jones Royal Scottish Nat'l Orch Naxos 553525

10:46:00 00:02:24 Camille Saint-Saëns Samson et Dalila: Dance of the Piestesses

Sir Thomas Beecham Royal Philharmonic Orchestra EMI 63412

10:50:00 00:31:00 Ludwig van Beethoven Symphony No. 2 in D major Op 36

Mikhail Pletnev Russian National Orchestra DeutGram 4776409

11:21:00 00:06:45 Alexander Glazunov Novelette No. 1 for Strings Op 15

St. Petersburg String Quartet Delos 3262

11:31:00 00:07:17 Tomaso Albinoni Concerto for 2 Oboes in C Op 7

Collegium Musicum 90 Simon Standage Anthony Robson, oboe; Catherine Latham, oboe Chandos 610

11:41:00 00:07:48 Ottorino Respighi Rossiniana: Tarantella

Salvatore Di Vittorio Respighi Chamber Orchestra Naxos 572332

11:50:00 00:07:44 Robert Schumann Arabeske in C Op 18

Vassily Primakov, piano Bridge 9300

12:10:00 00:04:09 Edvard Grieg Holberg Suite: Rigaudon Op 40

Conrad van Alphen Rotterdam Chamber Orchestra Telarc 80623

12:14:00 00:06:16 Pablo Luna El niño judio: De España vengo

Sinfonica Nazionale della RAI Karel Mark Chichon Elina Garanca, mezzo DeutGram 14777

12:25:00 00:06:19 Jean-Baptiste Arban Variations on Bellini's "Casta diva"

Gothenburg Symphony Edward Gardner Alison Balsom, trumpet EMI 53255

12:33:00 00:09:04 Ralph Vaughan Williams English Folk Song Suite

John Wilson Royal Liverpool Philharmonic Avie 2194

12:43:00 00:10:50 Johann Strauss Jr Waltz "You Millions, I Embrace You" Op 443

Franz Welser-Möst Cleveland Orchestra MAA 20604

12:55:00 00:03:37 Leroy Anderson Fiddle-Faddle

Leonard Slatkin BBC Concert Orchestra Naxos 559313

13:00:00 00:48:08 Alexander Glazunov Symphony No. 3 in D Op 33

José Serebrier Royal Scottish Nat'l Orch Warner 68904

13:50:00 00:09:13 Peter Tchaikovsky The Voyevoda: Overture

Theodore Kuchar National Symphony of Ukraine Naxos 554845

14:00:00 00:01:50 Claudio Monteverdi Vespers of the Blessed Virgin: Deus in adjutorium

Empire Brass Robert Woods Michael Murray, organ Telarc 80218

14:01:00 00:02:54 Giovanni Gabrieli Plaudite, psallite, jubilate Deo

Vittorio Negri Gregg Smith Singers; Texas Boys' Choir; Edward Tarr Brass Ensemble; E. Power Biggs, organ CBS 42645

14:08:00 00:11:00 Felix Mendelssohn String Symphony No. 5 in B flat

Nicholas Ward Northern Chamber Orchestra Naxos 553161

14:21:00 00:06:14 Igor Stravinsky Suite No. 2 for Small Orchestra

Riccardo Chailly London Sinfonietta Decca 417114

14:29:00 00:11:10 Louis Moreau Gottschalk Symphony No. 2

Richard Rosenberg Hot Springs Festival Orchestra Naxos 559320

14:42:00 00:12:44 Carlos Baguer Symphony No. 13 in E flat

Matthias Bamert London Mozart Players Chandos 9456

14:56:00 00:02:46 Antonín Dvorák Legend No. 7 in A Op 59

Sir Charles Mackerras Czech Philharmonic Orchestra Supraphon 3533

15:00:00 00:09:43 John Cage In a Landscape

Yolanda Kondonassis, harp Azica 71281

15:09:00 00:04:30 Maria Schneider Drummond Stories: Prologue

St Paul Chamber Orchestra Maria Schneider Dawn Upshaw, soprano ArtistShar 121

15:14:00 00:04:30 Maria Schneider Drummond Stories: Quadrille

St Paul Chamber Orchestra Maria Schneider Dawn Upshaw, soprano ArtistShar 121

15:18:00 00:21:43 Claude Debussy La mer

George Szell WDR Symphony Cologne IMG 75962

15:48:00 00:07:11 Alfredo Casella Finale from "Italia" Op 11

Gianandrea Noseda BBC Philharmonic Chandos 10768

15:55:00 00:02:00 Jean Joseph Mouret First Suite of Symphonies: Rondeau

English Chamber Orchestra Anthony Newman Wynton Marsalis, trumpet Sony 60804

15:58:00 00:03:31 John Stanley Trumpet Voluntary

English Chamber Orchestra Anthony Newman Wynton Marsalis, trumpet Sony 66244

16:06:00 00:02:39 Wolfgang Amadeus Mozart Alleluia from "Exsultate, jubilate"

Apollo's Fire Jeannette Sorrell Cyndia Sieden, soprano Koch Intl 7685

16:12:00 00:13:13 Leos Janácek Suite for Orchestra Op 3

Libor Pesek Slovak Philharmonic RecordsInt 7008

16:29:00 00:02:04 John Barry Out of Africa: Have You Got a Story for Me?

Michael Chertock, piano Telarc 80357

16:31:00 00:02:30 John Barry Zulu: Main Theme

Nic Raine Royal Philharmonic Orchestra Royal Phil 33

16:38:00 00:01:43 Dmitri Shostakovich Moscow Cheryomushki: Galop

André Kostelanetz André Kostelanetz Orchestra Sony 62642

16:41:00 00:07:36 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony No. 10 in G

Nikolaus Harnoncourt Vienna Concentus Musicus Teldec 25914

16:51:00 00:03:43 John Williams Angela's Ashes: The Lanes of Limerick

Yolanda Kondonassis, harp Azica 71281

16:58:00 00:01:44 Fritz Kreisler Syncopation

Caroline Goulding, violin; Christopher O'Riley, piano Telarc 80744

17:05:00 00:05:00 Richard Rodgers Babes in Arms: Overture

Keith Lockhart Boston Pops Orchestra RCA 63835

17:12:00 00:07:55 Riccardo Drigo Pas de deux for Adam's "Le Corsaire"

Richard Bonynge London Symphony Orchestra Decca 433862

17:22:00 00:12:08 Antonín Dvorák Slavonic Rhapsody No. 1 in D Op 45

Kurt Masur Leipzig Gewandhaus Orchestra Philips 416623

17:40:00 00:03:23 Giuseppe Verdi Introduction to Act 1 & Brindisi from "La traviata"

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80364

17:44:00 00:05:20 Giuseppe Verdi La traviata: Sempre libera

BJ Ward, soprano; Michael Sushel, piano Dorchester 1005

17:52:00 00:02:57 Emile Waldteufel High Speed Galop Op 146

Michel Swierczewski Gulbenkian Orchestra Nimbus 5264

17:57:00 00:02:13 Richard Rodgers Blue Moon

Jenny Lin, piano Steinway 30011

18:09:00 00:19:49 Edvard Grieg Holberg Suite Op 40

Domenico Boyagian Ohio Philharmonic Centaur 3311

18:31:00 00:05:55 Hannah Lash Stalk

Yolanda Kondonassis, harp Azica 71281

18:40:00 00:01:35 Carlos Salzedo Suite of Eight Dances: Rumba

Yolanda Kondonassis, harp Azica 71273

18:44:00 00:10:12 Claude Debussy Danses sacrée et profane Oberlin 21

Bridget Reischl Yolanda Kondonassis, harp Telarc 80694

18:54:00 00:03:43 Alphonse Hasselmans Etude "La Source" Op 44

Yolanda Kondonassis, harp Azica 71273

19:02:00 00:08:31 Luigi Cherubini Anacréon: Overture

Sir Neville Marriner Academy St. Martin in Fields EMI 54438

19:12:00 00:43:47 Peter Tchaikovsky Symphony No. 1 in G minor Op 13

Claudio Abbado Chicago Symphony Orchestra Sony 48056

19:57:00 00:02:01 Jean-Marie Leclair Recréation de Musique No. 2: Badinage

Florilegium Channel 7595

19:59:00 00:00:54 Franz Schubert Five Minuets: Minuet No. 4 in G

Chamber Orchestra of Europe Gidon Kremer, violin DeutGram 437535

20:02:00 00:11:32 Gioacchino Rossini William Tell: Overture

Christian Benda Prague Sinfonia Naxos 570934

20:15:00 00:39:31 Ludwig van Beethoven Piano Concerto No. 5 in E flat Op 73

Cleveland Orchestra George Szell Emil Gilels, piano EMI 69509

20:56:00 00:03:20 Gabriel Fauré Barcarolle No. 6 in E flat Op 70

Charles Owen, piano Avie 2240

21:02:00 00:17:14 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony No. 28 in C

George Szell Cleveland Orchestra Sony 86793

21:21:00 00:35:29 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony No. 41 in C

Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Decca 436421

22:56:00 00:02:07 Charles-Valentin Alkan Prelude No. 13 "Cantique des cantiques" Op 31

Ronald Smith, piano Arabesque 6523

23:02:00 00:05:40 Stephen Paulus Berceuse

Yolanda Kondonassis, harp Azica 71281

23:07:00 00:09:15 George W. Chadwick Suite Symphonique: Romanza

José Serebrier Czech State Philharmonic Brno Reference 2104

23:19:00 00:09:12 Erik Satie Trois gymnopédies Anne Queffélec, piano VirginClas 90754

23:28:00 00:06:13 Claude Debussy Clouds from "Three Nocturnes"

Pierre Boulez Cleveland Orchestra DeutGram 439896

23:36:00 00:09:43 John Cage In a Landscape

Yolanda Kondonassis, harp Azica 71281

23:45:00 00:07:31 Hans Pfitzner Palestrina: Act 1 Prelude

Christian Thielemann Berlin German Opera Orchestra DeutGram 449571

23:55:00 00:03:33 Antonín Dvorák Cypress No. 4

Cypress String Quartet Avie 2275

23:57:00 00:02:14 Peter Warlock Pieds-en-l'air from "Capriol Suite"

José Luis García English Chamber Orchestra Sony 82849