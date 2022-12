Program Guide 01-06-2014

WCLV ALL NIGHT with Robin Grier

00:02:00 00:36:57 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony No. 38 in D

Claudio Abbado Orchestra Mozart Archiv 4777598

00:41:00 00:06:29 Tchaikovsky & Ellington The Nutcracker: Overture

Steven Richman Harmonie Ensemble New York Harm Mundi 907493

00:47:00 00:07:12 Tchaikovsky & Ellington The Nutcracker: March & Peanut Brittle

Steven Richman Harmonie Ensemble New York Harm Mundi 907493

00:54:00 00:04:41 Tchaikovsky & Ellington The Nutcracker: Dance of the Sugar Plum

Steven Richman Harmonie Ensemble New York Harm Mundi 907493

00:59:00 00:04:48 Tchaikovsky & Ellington The Nutcracker: Dance of the Reed Flutes

Steven Richman Harmonie Ensemble New York Harm Mundi 907493

01:04:00 00:03:58 Tchaikovsky & Ellington The Nutcracker: Chinese Dance &

Steven Richman Harmonie Ensemble New York Harm Mundi 907493

01:08:00 00:04:02 Tchaikovsky & Ellington The Nutcracker: Trepak & The Volga Vouty

Steven Richman Harmonie Ensemble New York Harm Mundi 907493

01:14:00 00:18:29 Alexander Scriabin Symphony No. 4 Op 54

Cleveland Orchestra Lorin Maazel Bernard Adelstein, trumpet Decca 417252

01:35:00 00:40:20 Franz Schubert Piano Sonata in A major

Wu Han, piano ArtistLed 10401

02:17:00 00:33:59 Max Bruch Symphony No. 2 in F minor Op 36

Kurt Masur Leipzig Gewandhaus Orchestra Philips 420932

02:53:00 00:27:58 Xaver Scharwenka Piano Concerto No. 1 in B flat minor Op 32

BBC Scottish Symphony Michael Stern Marc-André Hamelin, piano Hyperion 67508

03:22:00 00:27:09 Béla Bartók Divertimento for Strings

Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra MAA 1032

03:51:00 00:46:02 Sergei Prokofiev Symphony No. 5 in B flat major Op 100

Lorin Maazel Cleveland Orchestra DeutGram 469172

04:39:00 00:39:22 Ludwig van Beethoven Piano Concerto in D major Op 61

Tapiola Sinfonietta Olli Mustonen Olli Mustonen, piano Ondine 1123

05:21:00 00:22:01 Frank Bridge The Sea

Richard Hickox BBC National Orch of Wales Chandos 10012

05:45:00 00:03:30 Antonín Dvorák Slavonic Dance No. 1 in C major Op 46

George Szell Cleveland Orchestra CBS/Sony 209

05:49:00 00:06:04 Antonio Vivaldi Sinfonia for Strings in G major

Trevor Pinnock English Concert Archiv 415518

05:57:00 00:02:35 Leonard Bernstein Candide: The Best of All Possible Worlds

Canadian Brass RCA 68633

BBC NEWS; FIRST PROGRAM with Jacqueline Gerber

06:06:00 00:06:08 Antonín Dvorák Allegretto from Symphony No. 8 Op 88

Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Decca 414422

06:15:00 00:07:02 George Frideric Handel Concerto Grosso in G major Op 3

Marc Minkowski Musicians of the Louvre Erato 94354

06:25:00 00:10:15 Georges Bizet Allegro from Symphony No. 1

Joel Smirnoff CityMusic Cleveland CityMusic 2011

06:36:00 00:03:07 Tylman Susato The Danserye: Bergerette "Sans roch"

Philip Pickett New London Consort l'Oiseau 436131

06:40:00 00:06:53 Ludwig van Beethoven Scherzo from Piano Trio No. 7 Op 97

Mitsuko Uchida, piano; Soovin Kim, violin; David Soyer, cello Marlboro 80001

06:51:00 00:02:34 Pauline Viardot-Garcia Berceuse

Rachel Barton Pine, violin; Matthew Hagle, piano Cedille 139

06:55:00 00:03:18 John Philip Sousa March "The Black Horse Troop"

Loras John Schissel Blossom Festival Band MAA 40601

07:05:00 00:04:23 Maurice Ravel Valse noble et sentimentale No. 7

Vladimir Spivakov, violin; Sergei Bezrodny, piano RCA 60861

07:10:00 00:09:20 Max Bruch March from Serenade for Violin & Orch Op 75

Leipzig Gewandhaus Orchestra Kurt Masur Salvatore Accardo, violin Philips 438748

07:23:00 00:02:37 Chris Coletti Bach's Bells

Canadian Brass Steinway 30027

07:28:00 00:06:21 William Boyce Symphony No. 2 in A major Op 2

Christopher Hogwood Academy of Ancient Music l'Oiseau 436761

07:40:00 00:06:02 Mikhail Glinka Kamarinskaya

Neeme Järvi Detroit Symphony Orchestra Chandos 9227

07:51:00 00:03:33 John Rutter Suite Antique: A Jazz Waltz

West Side Chamber Orchestra Kevin Mallon John McMurtery, flute; Christopher D. Lewis, hc Naxos 573146

07:55:00 00:02:07 Leonard Bernstein Waltz from Divertimento for Orchestra

Eiji Oue Minnesota Orchestra Reference 87

08:06:00 00:05:12 Carl Stamitz Rondo from Flute Concerto Op 29

Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner Irena Grafenauer, flute Philips 426318

08:15:00 00:09:02 Franz Schubert Twelve Waltzes

Vassily Primakov, piano Bridge 9327

08:29:00 00:07:04 John Lunn Downton Abbey: Suite

Alastair King Chamber Orchestra of London Decca 16260

08:37:00 00:05:42 Giuseppe Torelli Trumpet Concerto in D

German Chamber Philharmonic Alison Balsom, trumpet EMI 16213

08:44:00 00:07:19 Ludwig van Beethoven Finale from Symphony No. 8 Op 93

Douglas Boyd Manchester Camerata Avie 2242

08:51:00 00:03:51 Giuseppe Sammartini Pastorale from Christmas Concerto Op 5

Bernard Labadie Les Violons du Roy Dorian 90180

08:58:00 00:06:16 Howard Shore The Fellowship of the Ring: Themes

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80600

09:10:00 00:18:12 Sir William Walton The Wise Virgins: Suite

David Lloyd-Jones English Northern Philharmonia Naxos 555868

09:32:00 00:04:30 Max Steiner Gone with the Wind: Tara Theme

José Serebrier Royal Philharmonic Orchestra Royal Phil 17

09:32:00 00:03:01 Sergei Prokofiev Lieutenant Kijé Suite: Troika Op 60

Neeme Järvi Royal Scottish Nat'l Orch Chandos 10481

09:44:00 00:09:15 Sir John Barbirolli Oboe Concerto after Corelli in A

City of London Sinfonia Nicholas Ward Anthony Camden, oboe Naxos 553433

09:55:00 00:03:09 François Dompierre The Devil's Beauties

La Pietà Angèle Dubeau Angèle Dubeau, violin Analekta 8723

WCLV MIDDAY with Mark Satola

10:00:00 00:03:18 Eric Coates March "Calling All Workers"

Ronald Corp New London Orchestra Hyperion 66868

10:03:00 00:02:39 Kurt Weill Buddy on the Night Shift

Teresa Stratas, soprano; Richard Woitach, piano Nonesuch 79019

10:05:00 00:07:12 Reinhold Glière Scherzo from Symphony No. 2 Op 25

Zdenek Mácal New Jersey Symphony Delos 3178

10:13:00 00:05:06 Giuseppe Verdi Nabucco: Chorus of the Hebrew Slaves

Atlanta Symphony Orchestra Robert Shaw Atlanta Symphony Chorus Telarc 80152

10:18:00 00:03:36 Oscar Lorenzo Fernandez Batuque

Keri-Lynn Wilson Simón Bolívar Symphony Dorian 90254

10:21:00 00:12:30 Alberto Ginastera Panambí: Suite Op 1

Gisèle Ben-Dor London Symphony Orchestra Naxos 570999

10:43:00 00:05:26 William Boyce Symphony No. 3 in C Op 2

Christopher Hogwood Academy of Ancient Music l'Oiseau 436761

10:50:00 00:30:30 Jacques Offenbach Le Papillon: Act 1

Richard Bonynge London Symphony Orchestra Decca 444827

11:20:00 00:08:08 Percy Grainger Green Bushes

Steuart Bedford English Chamber Orchestra Decca 425159

11:28:00 00:06:23 Franz Schubert Rosamunde: Ballet Music No. 2 in G

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 437782

11:35:00 00:07:58 Johann David Heinichen Concerto Grosso in C

Reinhard Goebel Cologne Musica Antiqua Archiv 437549

11:49:00 00:09:13 Carl Maria von Weber Andante & Hungarian Rondo Op 35

Solistes de Montpellier-Moscou Gerard Caussé Gérard Caussé, viola EMI 54817

BBC NEWS; MERIDIAN

12:10:00 00:06:21 Franz von Suppé The Jolly Robbers: Overture

Zubin Mehta Vienna Philharmonic CBS 44932

12:16:00 00:03:54 Morton Gould Pavanne from American Symphonette No. 2

David Alan Miller Albany Symphony Orchestra Albany 1174

12:20:00 00:06:25 Scott Joplin Magnetic Rag

William Appling, piano Albany 1163

12:26:00 00:09:07 John Ireland Epic March

Richard Hickox London Symphony Orchestra Chandos 8879

12:44:00 00:11:06 Roger Quilter A Children's Overture Op 17

Adrian Leaper Slovak Radio Symphony MarcoPolo 223444

12:56:00 00:01:56 Hans Christian Lumbye Galop "Salute to August Bournonville"

Giordano Bellincampi Tivoli Symphony Orchestra MarcoPolo 223743

THE BIG WORK AT ONE

13:00:00 00:40:02 Johannes Brahms Symphony No. 1 in C minor Op 68

Franz Welser-Möst Cleveland Orchestra MAA 60803

13:40:00 00:16:45 Robert Schumann Overture, Scherzo and Finale Op 52

Sir John Eliot Gardiner Orch Révolutiona et Romantique Archiv 457591

WCLV MIDDAY

14:00:00 00:03:11 Alexander Glazunov Reverie in D flat Op 24

Russian National Orchestra José Serebrier Alexey Serov, horn Warner 67946

14:03:00 00:03:11 Gabriel Fauré Après un rêve Op 7

Anne Akiko Meyers, violin; Emmanuel Ceysson, harp E1 Music 7780

14:06:00 00:09:18 Johann Sebastian Bach Violin Concerto in G minor

Ensemble Sonnerie Monica Huggett Monica Huggett, violin Gaudeamus 356

14:15:00 00:07:33 William Grant Still Folk Suite No. 1

New Zealand String Quartet Alexa Still, flute; Susan DeWitt Smith, piano Koch Intl 7192

14:23:00 00:11:46 Gabriel Pierné Divertissements on a Pastoral Theme

Juanjo Mena BBC Philharmonic Chandos 10633

14:55:00 00:03:45 Lars-Erik Larsson A Winter's Tale: Siciliana Op 18

Dorrit Matson New York Scandia Symphony Centaur 2607

MONDAY MOZART

15:00:00 00:06:52 Wolfgang Amadeus Mozart Rondo for Violin & Orchestra in B flat

Philharmonia Orchestra Thomas Zehetmair Thomas Zehetmair, violin Teldec 46448

15:06:00 00:06:58 Joseph Martin Kraus Olympie: Overture

Petter Sundkvist Swedish Chamber Orchestra Naxos 553734

15:13:00 00:12:34 Jan Václav Vorísek Fantaisie Op 12

Artur Pizarro, piano Collins 14582

15:26:00 00:12:38 Wolfgang Amadeus Mozart Divertimento No. 14 for Winds in B flat

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 415669

15:47:00 00:09:13 Wolfgang Amadeus Mozart Rondo from Clarinet Concerto

Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Franklin Cohen, clarinet Decca 443176

WCLV DRIVE TIME with Bill O’Connell

15:58:00 00:03:43 Alexander Scriabin Etude in A flat major Op 8

Garrick Ohlsson, piano Bridge 9287

16:06:00 00:02:31 Vince Guaraldi Christmas is Coming

Canadian Brass Steinway 30027

16:11:00 00:12:39 Felix Mendelssohn Minuet & Finale from String Symphony

Thomas Fey Heidelberg Symphony Hänssler 98275

16:29:00 00:06:43 Alfred Newman Beau Geste: Excerpts

William Stromberg Moscow Symphony Orchestra MarcoPolo 223750

16:36:00 00:04:08 Traditional On a Cold Winter's Day

Andrew Lawrence-King, harp Harm Mundi 907325

16:41:00 00:07:45 Max Bruch Finale from Violin Concerto No. 1 Op 26

Cincinnati Pops Orchestra Erich Kunzel Chad Hoopes, violin Telarc 80745

16:52:00 00:02:43 Percy Grainger The Lost Lady Found

City of London Sinfonia Richard Hickox Joyful Company of Singers Chandos 9554

16:57:00 00:03:00 Lars-Erik Larsson A Winter's Tale: Epilogue Op 18

Dorrit Matson New York Scandia Symphony Centaur 2607

17:05:00 00:07:08 Xaver Scharwenka Scherzo from Piano Concerto No. 1 Op 32

BBC Scottish Symphony Michael Stern Marc-André Hamelin, piano Hyperion 67508

17:15:00 00:08:47 Jean Françaix Divertissement for Bassoon & Strings

Walden Chamber Players Richard Ranti, bassoon Nonantum 2001

17:24:00 00:02:28 Samuel Barber Vanessa: Must the winter come so soon?

Munich Radio Orchestra Maurizio Barbacini Denyce Graves, mezzo-soprano RCA 63509

17:26:00 00:08:44 Aram Khachaturian Spartacus: Adagio

Valéry Gergiev Mariinsky Theater Orchestra Philips 442011

17:40:00 00:04:19 Étienne Méhul Le trésor supposé: Overture

Michel Swierczewski Gulbenkian Orchestra Nimbus 5185

17:46:00 00:03:57 Franz Joseph Haydn Il mondo della luna: Overture

Claudio Abbado Chamber Orchestra of Europe DeutGram 4778117

17:52:00 00:02:52 Sir Edward Elgar Ave Maria Op 2

Harry Christophers The Sixteen; Huw Williams, organ Decca 10836

17:56:00 00:03:00 Patrick Doyle Harry Potter & the Goblet of Fire: Harry in Winter

Nic Raine Royal Philharmonic Orchestra Royal Phil 33

BBC NEWS; DINNER CLASSICS

18:09:00 00:18:33 Gabriel Pierné Piano Concerto in C minor Op 12

BBC Philharmonic Juanjo Mena Jean-Efflam Bavouzet, piano Chandos 10633

18:29:00 00:04:41 Giuseppe Verdi Aïda: Ballet Music

José Serebrier Bournemouth Symphony Naxos 572818

18:36:00 00:03:20 Jules Massenet Le Cid Ballet Suite: Navarraise

Sir Neville Marriner Academy St. Martin in Fields Capriccio 10569

18:42:00 00:11:58 Johannes Brahms Hungarian Dances Nos. 17-21

Marin Alsop London Philharmonic Orchestra Naxos 557429

18:55:00 00:03:11 Leroy Anderson Sandpaper Ballet

Leonard Slatkin BBC Concert Orchestra Naxos 559357

SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:24:34 Max Bruch Violin Concerto No. 1 in G minor Op 26

Czech Philharmonic Orchestra Jakub Hrusa Nicola Benedetti, violin DeutGram 4764092

19:29:00 00:26:18 Muzio Clementi Symphony No. 4 in D

Francesco d'Avalos Philharmonia Orchestra ASV 804

19:57:00 00:02:31 John Dowland Lord Willoughby's Welcome Home

Sharon Isbin, guitar Sony 745456

19:58:00 00:01:36 Edvard Grieg Lyric Pieces Book 1: Arietta Op 12

Per Tengstrand, piano Azica 71207

WCLV ESSENTIAL CLASSICS

20:02:00 00:12:04 Bedrich Smetana Má vlast: From Bohemia's Woods and Fields

Sir Colin Davis London Symphony Orchestra LSO Live 516

20:16:00 00:38:15 Manuel de Falla The Three-Cornered Hat

BBC Philharmonic Juanjo Mena Raquel Lojendio, soprano Chandos 10694

20:57:00 00:03:31 Robert Schumann Album for the Young: Lento Op 68

Stephen Hough, piano VirginClas 90770

20:57:00 00:03:03 Giovanni Gabrieli Sacred Symphonies: Canzona on the 7th

Chicago Symphony Brass CSO Res 9011101

THE NEW YORK PHILHARMONIC THIS WEEK with Alec Baldwin - Alan Gilbert, conductor; Thomas Hampson, baritone; Jean-Yves Thibaudet, piano

21:04:00 00:25:25 Aaron Copland Appalachian Spring: Suite

21:32:00 00:02:15 Aaron Copland Old American Songs Set No. 1: The Dodger

21:34:00 00:01:37 Aaron Copland Old American Songs Set No. 1: Simple

21:35:00 00:02:25 Aaron Copland Old American Songs Set No. 2: The Little Horses

21:38:00 00:03:35 Aaron Copland Old American Songs Set No. 2: The Golden Willow Tree

21:41:00 00:03:03 Aaron Copland Old American Songs Set No. 1: The Boatman’s Dance

21:48:00 00:03:34 Cole Porter Night and Day

21:51:00 00:03:00 Cole Porter Who Said Gay Paree

21:55:00 00:00:01 Cole Porter Kiss Me, Kate: Where is the Life that Late I Led?

21:58:00 00:03:00 Cole Porter In the Still of the Night

22:02:00 00:03:52 Cole Porter Begin the Beguine

22:10:00 00:18:03 George Gershwin An American in Paris

22:36:00 00:16:18 George Gershwin Rhapsody in Blue

LATE PROGRAM

23:02:00 00:08:27 Max Bruch Romance for Viola & Orchestra Op 85

Leipzig Gewandhaus Orchestra Riccardo Chailly Janine Jansen, viola Decca 7260

23:10:00 00:08:21 Hector Berlioz Pilgrims' March from "Harold in Italy" Op 16

Helsinki Philharmonic Vladimir Ashkenazy David Aaron Carpenter, viola Ondine 1188

23:21:00 00:06:19 Peter Tchaikovsky Chant élégiaque in D flat major Op 72

Mikhail Pletnev, piano DeutGram 4284

23:27:00 00:09:02 Felix Mendelssohn Adagio from String Quartet No. 6 Op 80

Miró Quartet Oxingale 2006

23:38:00 00:05:40 Stephen Paulus Berceuse

Yolanda Kondonassis, harp Azica 71281

23:43:00 00:09:53 Max Bruch Kol Nidrei Op 47

London Symphony Orchestra Neeme Järvi Yuri Bashmet, viola RCA 63292

23:55:00 00:03:10 Erik Satie Gnossienne No. 3

Yolanda Kondonassis, harp Azica 71273