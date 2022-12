Program Guide 12-26-2013

WCLV ALL NIGHT with Robin Grier

00:02:00 00:36:08 Alexander Glazunov Raymonda: Suite Op 57

José Serebrier Royal Scottish Nat'l Orch Warner 61939

00:40:00 00:45:53 Sergei Rachmaninoff Symphony No. 1 in D minor Op 13

Andrew Litton Royal Philharmonic Orchestra VirginClas 90830

01:28:00 00:26:16 Johann Sebastian Bach Christmas Oratorio: Part 1

Academy Ancient Music Berlin René Jacobs Dorothea Röschmann, soprano; Andreas Scholl, counter-tenor; Werner Güra, tenor; Klaus Häger, baritone; RIAS Chamber Chorus Harm Mundi 2908304

01:56:00 00:39:28 Wolfgang Amadeus Mozart Serenade No. 9 in D

Cleveland Orchestra George Szell Bernard Adelstein, posthorn Sony 86793

02:38:00 00:35:27 Igor Stravinsky Symphony in E flat major Op 1

Mikhail Pletnev Russian National Orchestra DeutGram 453434

03:15:00 00:30:13 Felix Mendelssohn String Quartet No. 5 in E flat Op 44

Pacifica Quartet Cedille 82

03:47:00 00:24:07 Sergei Prokofiev Visions fugitives Op 22

Orion Weiss, piano Bridge 9355

04:13:00 00:38:49 Béla Bartók Concerto for Orchestra

Riccardo Chailly Royal Concertgebouw Orchestra Decca 458841

04:54:00 00:25:05 Ludwig van Beethoven Cello Sonata No. 1 in F Op 5

Zuill Bailey, cello; Simone Dinnerstein, piano Telarc 80740

05:21:00 00:20:02 Saverio Mercadante Flute Concerto in E minor

Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner Irena Grafenauer, flute Philips 426318

05:43:00 00:04:30 Heitor Villa-Lobos Chôros No. 5 "Alma Brasileira"

Joel Fan, piano Reference 119

06:05:00 00:04:14 Mikhail Ippolitov-Ivanov Procession of the Sardar

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80657

06:14:00 00:08:08 Ludwig van Beethoven Finale from Sonata No. 27 Op 90

Daniel Shapiro, piano Azica 71234

06:25:00 00:04:02 Benjamin Britten Peter Grimes: Sea Interlude No. 1

Michael Stern Kansas City Symphony Reference 120

06:31:00 00:11:41 Maurice Ravel La valse

Franz Welser-Möst Cleveland Orchestra MAA 50605

06:44:00 00:06:10 Antonín Dvorák Finale from Serenade for Strings Op 22

Conrad van Alphen Rotterdam Chamber Orchestra Telarc 80623

06:51:00 00:02:32 Anonymous This Endris Night

Sir John Eliot Gardiner Monteverdi Choir Philips 462050

06:55:00 00:03:08 Richard Rodgers Victory at Sea: Guadalcanal March

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80175

07:05:00 00:04:04 Fritz Kreisler Berceuse Romantique Op 9

Caroline Goulding, violin; Christopher O'Riley, piano Telarc 80744

07:10:00 00:06:59 Modest Mussorgsky Khovanshchina: Dance of the Persian Slaves

Claudio Abbado Berlin Philharmonic Sony 62034

07:18:00 00:02:50 Johnny Marks Rudolph the Red-Nosed Reindeer

Canadian Brass Steinway 30027

07:23:00 00:03:05 Amy Beach Fireflies Op 15

Joel Fan, piano Reference 119

07:27:00 00:05:10 Sir Edward German Men of Harlech from "Welsh Rhapsody"

Andrew Penny National Symphony of Ireland MarcoPolo 223726

07:33:00 00:01:43 George Gershwin Porgy and Bess: Oh, I Can't Sit Down

New York Philharmonic Zubin Mehta New York Choral Artists Teldec 46318

07:40:00 00:07:19 Alessandro Scarlatti Concerto Grosso No. 6 in E

Fabio Biondi Europa Galante VirginClas 45495

07:51:00 00:03:05 Antonín Dvorák Slavonic Dance No. 11 in F Op 72

George Szell Cleveland Orchestra CBS/Sony 209

07:55:00 00:03:53 Richard Rodgers The King and I: March of the Siamese Children

Jenny Lin, piano Steinway 30011

08:06:00 00:03:51 Giuseppe Sammartini Pastorale from Christmas Concerto Op 5

Bernard Labadie Les Violons du Roy Dorian 90180

08:10:00 00:06:18 Frédéric Chopin Finale from Piano Trio Op 8

Pamela Frank, violin; Yo-Yo Ma, cello; Emanuel Ax, piano Sony 53112

08:20:00 00:04:05 John Williams The Olympic Spirit

John Williams Boston Pops Orchestra Sony 62592

08:28:00 00:12:13 Sergei Rachmaninoff Symphonic Dance No. 1 Op 45

Robert Spano Atlanta Symphony Orchestra ASO Media 1003

08:43:00 00:07:09 Ludwig van Beethoven Scherzo & Finale from Serenade Op 25

Joshua Smith, flute; Amy Lee, violin; Joanna Patterson Zakany, viola S&W 1

08:51:00 00:02:46 Vince Guaraldi Christmas Time is Here

Canadian Brass Steinway 30027

08:55:00 00:04:05 Alfred Newman The Hunchback of Notre Dame: Excerpts

Moscow Symphony Orchestra William Stromberg Moscow Symphony Chorus MarcoPolo 223750

09:05:00 00:17:03 Muzio Clementi Symphony in B flat Op 18

Matthias Bamert London Mozart Players Chandos 9234

09:27:00 00:02:52 Richard Rodgers Oklahoma: The Surrey With the Fringe on Top

Keith Lockhart Boston Pops Orchestra RCA 63835

09:35:00 00:07:32 Vincenzo Bellini Norma: Casta diva

London Philharmonic Orchestra Sir Charles Mackerras Renée Fleming, soprano; London Voices Decca 467049

09:41:00 00:08:03 Gioacchino Rossini La Cenerentola: Overture

Claudio Abbado Chamber Orchestra of Europe DeutGram 431653

09:50:00 00:03:06 John Rutter Ave Maria

Royal Philharmonic Orchestra John Rutter Cambridge Singers Collegium 133

09:54:00 00:04:09 Ernest Bucalossi The Grasshopper's Dance

Ronald Corp New London Orchestra Hyperion 66968

10:01:00 00:02:06 Traditional We Wish You a Merry Christmas

Cincinnati Pops Orchestra John Morris Russell May Festival Chorus FanfareCin 1

10:03:00 00:02:12 Traditional I Saw Three Ships

Canadian Brass Steinway 30027

10:07:00 00:06:50 Saverio Mercadante Russian Rondo from Flute Concerto in E minor

Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner Irena Grafenauer, flute Philips 426318

10:15:00 00:05:59 Ludwig van Beethoven Piano Trio in B-Flat

Joseph Kalichstein, piano; Jaime Laredo, violin; Sharon Robinson, cello Koch Intl 7724

10:23:00 00:04:12 Edvard Grieg Holberg Suite: Sarabande Op 40

Domenico Boyagian Ohio Philharmonic Centaur 3311

10:29:00 00:15:23 Sir Charles Hubert H. Parry Lady Radnor's Suite

William Boughton English String Orchestra Nimbus 5068

10:46:00 00:03:54 Ottorino Respighi Ancient Airs Suite No. 2: Caroso Dances

Jesús López-Cobos Lausanne Chamber Orchestra Telarc 80309

10:52:00 00:26:55 Felix Mendelssohn String Symphony No. 8 in D

Thomas Fey Heidelberg Symphony Hänssler 98275

11:21:00 00:06:33 Peter Tchaikovsky Pezzo capriccioso Op 62

San Francisco Ballet Orchestra Martin West Zuill Bailey, cello Telarc 80724

11:29:00 00:07:22 John Field Rondeau in A flat

London Mozart Players Matthias Bamert Míceál O'Rourke, piano Chandos 9534

11:39:00 00:09:36 George Frideric Handel Water Music Suite No. 2 in D

Martin Pearlman Boston Baroque Telarc 80594

11:49:00 00:07:32 Sir Malcolm Arnold Little Suite No. 4 Op 80

Gavin Sutherland Royal Ballet Sinfonia ASV 2126

12:10:00 00:08:04 Johann Strauss Jr The Gypsy Baron: Overture

Daniel Barenboim Vienna Philharmonic Decca 12569

12:18:00 00:02:18 Jack Rollins & Steve Nelson Frosty the Snowman

Canadian Brass Steinway 30027

12:23:00 00:04:56 Aaron Copland Rodeo: Buckaroo Holiday

Louis Lane Cleveland Orchestra Sony 62401

12:30:00 00:08:30 Johann Strauss Jr Waltz "Mephisto's Calls from Hell" Op 101

Zubin Mehta Vienna Philharmonic Sony 66860

12:39:00 00:11:32 Gioacchino Rossini William Tell: Overture

Christian Benda Prague Sinfonia Naxos 570934

12:51:00 00:07:43 Pablo de Sarasate Gypsy Airs Op 20

Budapest Festival Orchestra Iván Fischer Akiko Suwanai, violin Philips 464531

13:00:00 00:48:17 Johannes Brahms Serenade No. 1 in D Op 11

Sir Charles Mackerras Scottish Chamber Orchestra Telarc 80522

13:48:00 00:09:20 Gioacchino Rossini L'Italiana in Algeri: Overture

Thomas Fey Heidelberg Symphony Hänssler 98269

14:00:00 00:01:37 Traditional Ding Dong! Merrily on High

Richard Westenburg Musica Sacra DeutGram 429732

14:01:00 00:01:16 Mikola Leontovich Carol of the Bells

Richard Westenburg Musica Sacra DeutGram 429732

14:02:00 00:09:24 César Franck Psyché and Eros

Armin Jordan Basle Symphony Orchestra Erato 88167

14:15:00 00:08:11 Miklós Rózsa Hungarian Sketch No. 3 "Danza" Op 14

Mariusz Smolij Budapest Symphony Orchestra Naxos 572285

14:26:00 00:10:30 Wilhelm Friedemann Bach Symphony in D

Jeanne Lamon Tafelmusik Baroque Orchestra Sony 62720

14:37:00 00:13:54 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony No. 15 in G

Nikolaus Harnoncourt Vienna Concentus Musicus DHM 75736

14:52:00 00:06:14 Béla Bartók Romanian Folk Dances

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 415668

15:00:00 00:09:58 Johann Sebastian Bach Toccata & Fugue in D minor

Yannick Nézet-Séguin Philadelphia Orchestra DeutGram 19032

15:12:00 00:09:09 Frédéric Chopin Polonaise No. 5 in F sharp minor Op 44

Rafal Blechacz, piano DeutGram 18883

15:19:00 00:26:00 Richard Strauss Death and Transfiguration Op 24

Manfred Honeck Pittsburgh Symphony Reference 707

15:51:00 00:06:25 Claude Debussy Festivals from "Three Nocturnes"

Pierre Boulez Cleveland Orchestra DeutGram 439896

15:58:00 00:03:23 Vince Guaraldi What Child is This?

Canadian Brass Steinway 30027

16:06:00 00:02:37 Chris Coletti Bach's Bells

Canadian Brass Steinway 30027

16:11:00 00:13:31 Johannes Brahms Tragic Overture Op 81

Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Teldec 43711

16:28:00 00:06:46 Miklós Rózsa Beau Brummell: Suite

Kenneth Alwyn City of Prague Philharmonic Silva 1056

16:41:00 00:07:29 Johann Sebastian Bach Christmas Oratorio: Jauchzet, frohlocket

Academy Ancient Music Berlin René Jacobs RIAS Chamber Chorus Harm Mundi 2908304

16:51:00 00:07:02 Erich Wolfgang Korngold Finale from Violin Concerto Op 35

London Symphony Orchestra André Previn Anne-Sophie Mutter, violin DeutGram 3526

16:52:00 00:02:40 Ralph Vaughan Williams Wassail Song

John Rutter Cambridge Singers Collegium 120

17:05:00 00:04:29 Henry Purcell Trumpet Tune & Bell Symphony

Empire Brass Michael Murray, organ Telarc 80218

17:11:00 00:06:51 Leroy Anderson A Christmas Festival

Jerry Junkin Dallas Wind Symphony Reference 126

17:21:00 00:14:23 Gabriel Fauré Masques et bergamasques Op 112

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 449186

17:40:00 00:04:18 Vince Guaraldi My Little Drum

Canadian Brass Steinway 30027

17:46:00 00:03:22 Albert Hague You're a Mean One, Mr. Grinch

Canadian Brass Steinway 30027

17:52:00 00:02:57 Aram Khachaturian Masquerade: Galop

Neeme Järvi Royal Scottish Nat'l Orch Chandos 8542

17:53:00 00:05:18 Frédéric Chopin Fantaisie-Impromptu in C sharp minor Op 66

Jon Nakamatsu, piano Harm Mundi 907244

18:09:00 00:19:57 Peter Tchaikovsky The Sleeping Beauty: Suite Op 66

Seiji Ozawa Boston Symphony Orchestra DeutGram 435619

18:31:00 00:03:51 Victor Herbert Babes in Toyland: March of the Toys

Robert Porco Cleveland Orchestra MAA 2011

18:37:00 00:03:10 Raymond Scott The Toy Trumpet

New London Orchestra Ronald Corp Mark Calder, trumpet Hyperion 67067

18:42:00 00:12:19 Gustav Holst St. Paul's Suite Op 29

Howard Griffiths English Sinfonia Naxos 570339

18:52:00 00:06:28 Mario Castelnuovo-Tedesco Fiesta from Guitar Concerto No. 2 Op 160

London Philharmonic Orchestra Leonard Slatkin Kazuhito Yamashita, guitar RCA 60355

19:02:00 00:20:27 Vincenzo Tommasini The Good-Humored Ladies: Suite

Louis Lane Cleveland Orchestra Sony 60311

19:25:00 00:30:31 Bedrich Smetana String Quartet No. 1 in E minor

Geoffrey Simon London Symphony Orchestra Chandos 8412

20:02:00 00:06:09 Erik Satie Gymnopédies Nos. 1 & 3

Louis Lane Cleveland Orchestra Sony 63056

20:10:00 00:45:47 Nikolai Rimsky-Korsakov Scheherazade Op 35

Seattle Symphony Gerard Schwarz Maria Larionoff, violin Naxos 572693

21:04:00 00:20:50 Sergei Rachmaninoff The Isle of the Dead Op 29

21:27:00 00:23:44 Sergei Rachmaninoff Rhapsody on a Theme of Paganini Op 43

21:53:00 00:42:47 Sergei Rachmaninoff Symphony No. 3 in A minor Op 44

22:38:00 00:04:05 Gustav Holst The Planets: Mercury Op 32

Leopold Stokowski, conductor (EMI 65423)

22:44:00 00:12:17 Bedrich Smetana Má vlast: The Moldau

Andre Previn, conductor (Philips 416382)

23:02:00 00:04:58 Sir Edward Elgar Sospiri Op 70

English Chamber Orchestra Paul Goodwin Osian Ellis, harp Harm Mundi 907258

23:06:00 00:02:37 Frederick Delius Hassan: Serenade

Cleveland Sinfonietta Louis Lane Rafael Druian, violin; Martha Dalton, harp Sony 48260

23:09:00 00:11:53 Ralph Vaughan Williams Romanza from Symphony No. 5

Robert Spano Atlanta Symphony Orchestra Telarc 80676

23:24:00 00:05:24 Giuseppe Verdi Laudi alla Vergine Maria from "Four Sacred Pieces"

Robert Shaw Women of the; Atlanta Symphony Chorus Telarc 80254

23:29:00 00:12:06 Amilcare Ponchielli Elegia

Riccardo Muti La Scala Philharmonic Sony 63025

23:43:00 00:04:08 Alexander Glazunov Novelette No. 3 for Strings Op 15

St. Petersburg String Quartet Delos 3262

23:47:00 00:06:28 Arthur Foote A Night Piece for Flute & Strings

Cleveland Sinfonietta Louis Lane Maurice Sharp, flute Epic 1116

23:55:00 00:02:56 Traditional A la claire fontaine

Dale Warland Dale Warland Singers; Linda Chatterton, flute Gothic 49243

23:55:00 00:03:45 Claude Debussy Petite Suite: En bateau

Jun Märkl National Orchestra of Lyon Naxos 572583