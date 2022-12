Program Guide 12-13-2013

WCLV ALL NIGHT with Robin Grier

00:02:00 00:18:11 George Gershwin An American in Paris

Michael Tilson Thomas San Francisco Symphony RCA 68931

00:22:00 00:48:02 Antonín Dvorák Symphony No. 2 in B flat Op 4

Neeme Järvi Royal Scottish Nat'l Orch Chandos 8589

01:12:00 00:18:19 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony No. 31 in D

Jane Glover London Mozart Players ASV 647

01:33:00 00:45:47 Nikolai Rimsky-Korsakov Scheherazade Op 35

Seattle Symphony Gerard Schwarz Maria Larionoff, violin Naxos 572693

02:22:00 00:13:04 Jacques Ibert Suite symphonique "Paris"

Charles Dutoit Montreal Symphony Orchestra Decca 440332

02:37:00 00:51:38 Wolfgang Amadeus Mozart Mass in C minor

BBC Symphony Orchestra David Robertson Laura Aikin, soprano; Emma Bell, soprano; Jeremy Ovenden, tenor; James Rutherford, bass; BBC Symphony Chorus BBC 327

03:30:00 00:32:29 Franz Schubert Three Impromptus

Maria João Pires, piano DeutGram 457550

04:04:00 00:35:00 George W. Chadwick Symphony No. 2 in B flat Op 21

Neeme Järvi Detroit Symphony Orchestra Chandos 9334

04:41:00 00:41:27 Manuel Rosenthal Gaîté Parisienne

Manuel Rosenthal Monte Carlo Philharmonic EMI 63136

05:25:00 00:16:00 Robert Schumann Konzertstück in G major Op 92

Cleveland Orchestra George Szell Rudolf Serkin, piano MAA 75

05:44:00 00:06:12 Georges Bizet L'Arlésienne Suite No. 1: Prelude

José Serebrier Barcelona Symphony Bis 1305

06:05:00 00:05:04 Robert Fuchs Finale from Serenade No. 5 Op 53

Christian Ludwig Cologne Chamber Orchestra Naxos 572607

06:15:00 00:03:35 Emmanuel Chabrier Joyeuse Marche

Neeme Järvi Orch de la Suisse Romande Chandos 5122

06:20:00 00:08:02 Ludwig van Beethoven Finale from Symphony No. 7 Op 92

Mikhail Pletnev Russian National Orchestra DeutGram 4776409

06:30:00 00:08:19 Bruce Healey Medley "Sing With Us of Christmas"

Cincinnati Pops Orchestra Erich Kunzel Singing Hoosiers Telarc 80538

06:40:00 00:07:18 Giuseppe Torelli Sinfonia for 4 Trumpets in C

Philharmonia Orchestra Christopher Warren-Green Wallace Collection Nimbus 5017

06:51:00 00:03:08 Johann Nepomuk Hummel Turkish Rondo from Piano Trio No. 2 Op 22

Trio Parnassus MD+G 3307

06:58:00 00:02:55 John Philip Sousa March "A Century of Progress"

Keith Brion Royal Artillery Band Naxos 559092

07:05:00 00:04:26 Jean-Philippe Rameau The Hen from Concert No. 6 en sextuor

Marc Minkowski Musicians of the Louvre Archiv 4478

07:10:00 00:03:47 Sir Charles Hubert H. Parry An English Suite: Prelude

William Boughton English String Orchestra Nimbus 5366

07:15:00 00:05:49 François Joseph Gossec Christmas Suite

Academy of Ancient Music Christopher Hogwood Academy Ancient Music Choir l'Oiseau 410179

07:24:00 00:01:58 John Lennon/Paul McCartney Good Day Sunshine

Les Boréades de Montréal Atma 2218

07:28:00 00:06:21 Claude Debussy Festivals from "Three Nocturnes"

Paavo Järvi Cincinnati Symphony Telarc 80617

07:40:00 00:06:59 Antonín Dvorák Scherzo from String Quartet No. 13 Op 106

Cypress String Quartet Avie 2275

07:48:00 00:02:31 Vince Guaraldi Christmas is Coming

Canadian Brass Steinway 30027

07:52:00 00:02:45 Johann Strauss Furioso Galop Op 114

Franz Welser-Möst Vienna Philharmonic Decca 4782601

07:57:00 00:02:01 John Novacek Cockles Rag

Leila Josefowicz, violin; John Novacek, piano Philips 462948

08:06:00 00:04:45 Johann Strauss Jr Artists Quadrille Op 201

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80314

08:12:00 00:04:40 Dag Wirén March from Serenade for Strings Op 11

William Boughton English String Orchestra Nimbus 7020

08:18:00 00:05:43 Erik Satie Jack in the Box

Jean-Yves Thibaudet, piano Decca 470290

08:27:00 00:11:27 Felix Mendelssohn A Midsummer Night's Dream: Overture Op 21

George Szell Cleveland Orchestra CBS/Sony 485

08:40:00 00:07:29 Maurice Ravel Miroirs: Alborada del gracioso

Pierre Boulez Berlin Philharmonic DeutGram 439859

08:51:00 00:02:15 Vince Guaraldi O Tannenbaum

Canadian Brass Steinway 30027

08:53:00 00:01:37 Vince Guaraldi Skating

Canadian Brass Steinway 30027

08:54:00 00:05:51 David Raksin Laura: Theme

David Raksin New Philharmonia Orchestra RCA 81268

09:05:00 00:17:39 George Gershwin An American in Paris

Riccardo Chailly Cleveland Orchestra Decca 417326

09:27:00 00:03:19 Brian Tyler The Expendables: Main theme

London Music Works Silva 1398

09:35:00 00:08:19 Wolfgang Amadeus Mozart Minuet & Finale from Serenade No. 9

Claudio Abbado Berlin Philharmonic Sony 53277

09:45:00 00:09:01 Johann Strauss Jr Waltz "Vienna Blood" Op 354

Franz Welser-Möst Vienna Philharmonic DeutGram 4763793

09:55:00 00:02:46 Orlando Gibbons Hosanna to the Son of David

Stile Antico Harm Mundi 807555

10:01:00 00:02:37 Chris Coletti Bach's Bells

Canadian Brass Steinway 30027

10:04:00 00:01:38 Mikola Leontovich Carol of the Bells

Cantus Cantus 1211

10:07:00 00:07:07 Johann Sebastian Bach Orchestral Suite No. 4: Ouverture

Monica Huggett Ensemble Sonnerie Avie 2171

10:15:00 00:05:11 Giuseppe Verdi Don Carlos: Auto-da-fé Scene

Atlanta Symphony Orchestra Robert Shaw Atlanta Symphony Chorus Telarc 80152

10:22:00 00:04:52 Frederick Delius Air and Dance for Strings

Northern Sinfonia Richard Hickox Bradley Creswick, violin EMI 65067

10:30:00 00:12:52 Sir Edward Elgar Introduction & Allegro for Strings Op 47

Sir John Eliot Gardiner Vienna Philharmonic DeutGram 463265

10:44:00 00:04:08 Ralph Vaughan Williams Prelude on "Rhosymèdre"

John Lubbock Orchestra of St. John's ASV 6007

10:52:00 00:31:42 Wolfgang Amadeus Mozart Clarinet Quintet in A

Emerson String Quartet David Shifrin, clarinet DeutGram 459641

11:27:00 00:03:25 Lewis Redner O Little Town of Bethlehem

Cleveland Orchestra Gareth Morrell Cleveland Orchestra Chorus MAA 1996

11:30:00 00:04:43 Johann Sebastian Bach Motet "Singet dem Herrn ein neues Lied"

Cleveland Orchestra Margaret Hillis Cleveland Orchestra Chorus MAA 1999

11:35:00 00:01:10 Peter Tchaikovsky The Nutcracker: Chinese Dance

Robert Porco Cleveland Orchestra MAA 2002

11:36:00 00:02:18 Traditional Still, still, still

Cleveland Orchestra Gareth Morrell Cleve Orch Children's Chorus; Cleveland Orchestra Chorus MAA 1993

11:38:00 00:02:01 James Pierpont Jingle Bells

Cleveland Orchestra Gareth Morrell Cleveland Orchestra Chorus MAA 1996

11:42:00 00:03:50 Traditional O Come, O Come, Emmanuel

Cleveland Orchestra Gareth Morrell Cleveland Orchestra Chorus MAA 1993

11:45:00 00:04:56 Johann Sebastian Bach Cantata No. 208: Sheep May Safely Graze

Robert Porco Cleveland Orchestra MAA 2008

11:50:00 00:03:28 Traditional God Rest Ye Merry, Gentlemen

Cleveland Orchestra Gareth Morrell Cleveland Orchestra Chorus MAA 1993

12:10:00 00:06:06 Modest Mussorgsky The Fair at Sorochinsk: Overture

Evgeny Svetlanov Russian State Symphony RCA 68406

12:18:00 00:02:18 Jack Rollins & Steve Nelson Frosty the Snowman

Canadian Brass Steinway 30027

12:21:00 00:07:19 Alfred Newman How the West Was Won: Suite

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80141

12:31:00 00:09:47 Johann Strauss Jr Waltz "Where the Lemons Blossom" Op 364

Franz Welser-Möst Vienna Philharmonic Sony 544071

12:43:00 00:12:21 John Rutter Suite for Strings

John Rutter Royal Philharmonic Orchestra Decca 1821

13:02:00 00:34:43 Georges Bizet Symphony No. 1 in C major

Joel Smirnoff CityMusic Cleveland CityMusic 2011

13:39:00 00:22:34 Franz Liszt (and others): Hexaméron

Budapest Symphony Orchestra Karl Anton Rickenbacher Leslie Howard, piano Hyperion 67401

14:03:00 00:02:13 Mel Tormé The Christmas Song

Canadian Brass Steinway 30027

14:06:00 00:03:15 Hugh Martin Have Yourself A Merry Little Christmas

Canadian Brass Steinway 30027

14:11:00 00:08:57 Johann Sebastian Bach Concerto after Vivaldi in G minor

Alexandre Tharaud, piano Harm Mundi 901871

14:14:00 00:08:12 Gabriel Pierné Ramuntcho: Overture

Juanjo Mena BBC Philharmonic Chandos 10633

14:33:00 00:10:47 Virgil Thomson Acadian Songs and Dances

Louis Lane Cleveland Orchestra Sony 63034

14:45:00 00:13:07 George Gershwin Allegro from Piano Concerto in F

Baltimore Symphony Orchestra Marin Alsop Jean-Yves Thibaudet, piano Decca 14091

15:02:00 00:12:34 Johann Sebastian Bach Passacaglia & Fugue in C minor

Yannick Nézet-Séguin Philadelphia Orchestra DeutGram 19032

15:12:00 00:04:18 Vince Guaraldi My Little Drum

Canadian Brass Steinway 30027

15:16:00 00:03:23 Vince Guaraldi What Child is This?

Canadian Brass Steinway 30027

15:20:00 00:06:43 Johann Sebastian Bach Cantata No. 82: Ich habe genug

Ensemble Caprice Matthias Maute Shannon Mercer, soprano Analekta 9848

15:38:00 00:07:12 Tchaikovsky & Ellington The Nutcracker: March & Peanut Brittle Brigade

Steven Richman Harmonie Ensemble New York Harm Mundi 907493

15:45:00 00:12:31 Frédéric Chopin Polonaise No. 7 in A flat Op 61

Rafal Blechacz, piano DeutGram 18883

15:58:00 00:03:48 H. Walford Davies O Little Town of Bethlehem

John Hugh Thomas BBC National Chorus of Wales; Huw Tregelles Williams, organ Nimbus 5310

16:10:00 00:03:39 Traditional Christmas Night

John Hugh Thomas BBC National Chorus of Wales; Huw Tregelles Williams, organ Nimbus 5310

16:15:00 00:11:51 George Enescu Roumanian Rhapsody No. 1 in A major Op 11

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80606

16:29:00 00:04:28 Michael Chertock Hark! The Herald Angels Sing / Il est ne le divin enfant'

Michael Chertock, piano Telarc 80485

16:36:00 00:03:24 Edvard Grieg Holberg Suite: Gavotte & Musette Op 40

Domenico Boyagian Ohio Philharmonic Centaur 3311

16:41:00 00:07:23 Nigel Hess A Christmas Overture

John Rutter Royal Philharmonic Orchestra Collegium 133

16:52:00 00:02:56 Tomás Luis de Victoria O magnum mysterium

Peter Bennett Quire Cleveland Quire 101

16:56:00 00:02:31 George Frideric Handel Finale from Concerto Grosso Op 3

Marc Minkowski Musicians of the Louvre Erato 94354

17:05:00 00:05:29 Peter Tchaikovsky The Nutcracker: Final Waltz & Apotheosis

Seiji Ozawa Boston Symphony Orchestra DeutGram 435619

17:22:00 00:12:35 Bryan Kelly Improvisations on Christmas Carols

Gavin Sutherland City of Prague Philharmonic Naxos 557099

17:39:00 00:05:26 Frédéric Chopin Mazurka No. 13 in A minor Op 17

Vassily Primakov, piano Bridge 9289

17:46:00 00:04:16 Robert Schumann Bunte Blätter: Novelette & Präludium Op 99

Vassily Primakov, piano LP Classic 1004

17:52:00 00:03:22 Albert Hague You're a Mean One, Mr. Grinch

Canadian Brass Steinway 30027

17:57:00 00:01:18 Traditional Wassail Song "Here we come a-wassailing"

Robert Shaw Robert Shaw Chamber Singers Telarc 80377

18:09:00 00:18:59 Patric Standford A Christmas Carol Symphony

Gavin Sutherland City of Prague Philharmonic Naxos 557099

18:30:00 00:02:46 Vince Guaraldi Christmas Time is Here

Canadian Brass Steinway 30027

18:35:00 00:02:12 Traditional I Saw Three Ships

Canadian Brass Steinway 30027

18:40:00 00:11:18 Johann Melchior Molter Concerto Pastorale in G

La Pietà Angèle Dubeau Angèle Dubeau, violin Analekta 8730

18:51:00 00:06:32 Randol Alan Bass The Night Before Christmas

National Symphony Orchestra Randol Alan Bass Sir Derek Jacobi, narrator Kodanja 2003

19:02:00 00:16:37 Franz Joseph Haydn Symphony No. 70 in D

Sir Simon Rattle City of Birmingham Symphony EMI 54297

19:20:00 00:34:17 Peter Tchaikovsky Serenade for Strings in C Op 48

Christoph Eschenbach Philadelphia Orchestra Ondine 1150

19:57:00 00:02:13 Alexander Glazunov Ballet Scenes: Marionettes Op 52

Edo de Waart Minnesota Orchestra Telarc 80347

20:02:00 00:21:43 Claude Debussy La mer

George Szell WDR Symphony Cologne IMG 75962

20:25:00 00:30:11 Robert Schumann Symphony No. 1 in B flat Op 38

Sir John Eliot Gardiner Orch Révolutiona et Romantique Archiv 457591

20:58:00 00:01:40 Wolfgang Amadeus Mozart German Dance in G major

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 429783

21:02:00 00:08:37 Igor Stravinsky Four Norwegian Moods

Riccardo Chailly Cleveland Orchestra Decca 417325

21:12:00 00:17:39 George Gershwin An American in Paris

Riccardo Chailly Cleveland Orchestra Decca 417326

21:31:00 00:22:55 Peter Tchaikovsky Francesca da Rimini Op 32

Riccardo Chailly Cleveland Orchestra Decca 414159

21:54:00 00:03:13 Richard Wagner Lohengrin: Act 3 Prelude

Franz Welser-Möst Cleveland Orchestra DeutGram 4778773

22:00 CITY CLUB FORUM – recorded today at The City Club of Cleveland, a citadel of free speech, Death Penalty in Ohio: A Panel Discussion

23:02:00 00:07:05 Miguel Llobet Catalan Folksongs

Christopher Parkening, guitar EMI 49404

23:09:00 00:06:06 Vilém Blodek In the Well: Intermezzo

Václav Neumann Czech Philharmonic Orchestra Orfeo 180891

23:17:00 00:08:46 George Gershwin Lullaby for Strings

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80445

23:25:00 00:03:15 Hugh Martin Have Yourself A Merry Little Christmas

Canadian Brass Steinway 30027

23:29:00 00:09:18 Henry Cowell Hymn and Fuguing Tune No. 10

Manhattan Chamber Orchestra Richard Auldon Clark Bert Lucarelli, oboe Koch Intl 7282

23:40:00 00:05:03 Johann Sebastian Bach Goldberg Variation No. 13

Simone Dinnerstein, piano Telarc 80715

23:45:00 00:08:01 Sir Edward Elgar Romance from Violin Sonata Op 82

Midori, violin; Robert McDonald, piano Sony 63331

23:55:00 00:03:00 Carlos Guastavino Cantilena No. 4

Christopher O'Riley, piano CPI 3294112

23:57:00 00:02:23 Darius Milhaud Corcovado from "Saudades do Brasil" Op 67

Christopher O'Riley, piano CPI 3294112