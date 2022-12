Program Guide 12-11-2013

WCLV ALL NIGHT with Robin Grier

00:02:00 00:25:47 Ludwig van Beethoven Symphony No. 1 in C major Op 21

George Szell Cleveland Orchestra Sony 46532

00:29:00 00:06:29 Tchaikovsky & Ellington The Nutcracker: Overture

Steven Richman Harmonie Ensemble New York Harm Mundi 907493

00:35:00 00:07:12 Tchaikovsky & Ellington The Nutcracker: March & Peanut Brittle

Steven Richman Harmonie Ensemble New York Harm Mundi 907493

00:42:00 00:04:41 Tchaikovsky & Ellington The Nutcracker: Dance of the Sugar Plum

Steven Richman Harmonie Ensemble New York Harm Mundi 907493

00:47:00 00:04:02 Tchaikovsky & Ellington The Nutcracker: Trepak & The Volga Vouty

Steven Richman Harmonie Ensemble New York Harm Mundi 907493

00:51:00 00:03:58 Tchaikovsky & Ellington The Nutcracker: Chinese Dance &

Steven Richman Harmonie Ensemble New York Harm Mundi 907493

00:55:00 00:04:48 Tchaikovsky & Ellington The Nutcracker: Dance of the Reed Flutes

Steven Richman Harmonie Ensemble New York Harm Mundi 907493

01:03:00 00:26:00 Richard Strauss Death and Transfiguration Op 24

Manfred Honeck Pittsburgh Symphony Reference 707

01:31:00 00:40:15 Hector Berlioz Harold in Italy Op 16

London Symphony Orchestra Sir Colin Davis Tabea Zimmermann, viola LSO Live 40

02:13:00 00:37:48 Johannes Brahms Clarinet Quintet in B minor Op 115

Emerson String Quartet David Shifrin, clarinet DeutGram 459641

02:53:00 00:37:46 Charles Ives Symphony No. 2

Michael Tilson Thomas Royal Concertgebouw Orchestra Sony 46440

03:32:00 00:37:36 Peter Tchaikovsky Piano Concerto No. 3 in E flat major Op 75

Polish Nat'l Radio Symphony Antoni Wit Bernd Glemser, piano Naxos 550819

04:11:00 00:19:16 Henry Purcell Funeral Music for Queen Mary

Monteverdi Orchestra Sir John Eliot Gardiner Monteverdi Choir; Equale Brass Ensemble Erato 45123

04:33:00 00:39:55 Ludwig van Beethoven Septet in E flat major Op 20

Chamber Music Soc Linc Center Delos 3177

05:15:00 00:25:44 Joaquín Rodrigo Concierto en modo galante

London Symphony Orchestra Enrique Bátiz Robert Cohen, cello EMI 67435

05:42:00 00:05:06 Sir Edward Elgar The Crown of India: March Op 66 BBC Philharmonic

Sir Andrew Davis Sheffield Philharmonic Chorus Chandos 10570

05:53:00 00:04:42 Michel Corrette Concerto comique No. 7 in C major

Arion Baroque Orchestra early-mus 7768

BBC NEWS; FIRST PROGRAM with Jacqueline Gerber

06:05:00 00:04:56 Aaron Copland Rodeo: Buckaroo Holiday

Louis Lane Cleveland Orchestra Sony 62401

06:15:00 00:07:01 Franz Schubert Scherzo from Piano Trio No. 2

Joseph Kalichstein, piano; Jaime Laredo, violin; Sharon Robinson, cello Bridge 9376

06:25:00 00:03:03 Fritz Kreisler Liebesfreud

Orpheus Chamber Orchestra Gil Shaham, violin DeutGram 449923

06:30:00 00:02:50 Wolfgang Amadeus Mozart Rondo alla Turca from Sonata No. 11

Canadian Brass Steinway 30008

06:33:00 00:05:29 Robert Schumann Finale from Symphony No. 3 Op 97

Riccardo Chailly Leipzig Gewandhaus Orchestra Decca 4780037

06:40:00 00:05:49 Hector Berlioz Festivities at the Capulets from "Roméo

Pierre Boulez Cleveland Orchestra DeutGram 1301

06:51:00 00:02:26 Virgil Thomson The Plow that Broke the Plains: Cattle:

Sir Neville Marriner Los Angeles Chamber Orchestra EMI 6612

06:52:00 00:02:03 Igor Stravinsky Pulcinella: Overture

Pierre Boulez Chicago Symphony Orchestra CSO Res 901918

06:55:00 00:03:45 Robert Browne Hall The New Colonial March

Frederick Fennell Dallas Wind Symphony Reference 85

07:05:00 00:04:26 Johann Joachim Quantz Finale from Flute Concerto in G major

CPE Bach Chamber Orchestra Peter Schreier Patrick Gallois, flute DeutGram 439895

07:10:00 00:07:48 Ottorino Respighi Rossiniana: Tarantella

Salvatore Di Vittorio Respighi Chamber Orchestra Naxos 572332

07:20:00 00:03:56 Erich Wolfgang Korngold Baby Serenade: Overture Op 24

Werner Andreas Albert NW German Philharmonic CPO 999077

07:25:00 00:02:15 Gilbert & Sullivan The Pirates of Penzance: The Pirate King

King's Singers RCA 61885

07:31:00 00:05:58 Sergei Rachmaninoff Suite No. 2: Waltz Op 17

Yefim Bronfman, piano; Emanuel Ax, piano Sony 61767

07:40:00 00:07:01 Franz Biebl Ave Maria

Cantus Cantus 1211

07:51:00 00:01:51 Michael Praetorius Terpsichore: Gavotte

Christopher Parkening, guitar EMI 55052

07:55:00 00:02:50 Benjamin Britten Finale from "A Simple Symphony" Op 4

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 423624

08:06:00 00:05:50 Giuseppe Verdi Luisa Miller: Overture

Riccardo Muti La Scala Philharmonic Sony 68468

08:15:00 00:05:38 Ludwig van Beethoven Allegro from String Quartet No. 6 Op 18

Cleveland Quartet Telarc 80229

08:23:00 00:02:07 Traditional Good King Wenceslas

Etherea Vocal Ensemble Delos 3422

08:27:00 00:10:31 Ludwig van Beethoven Allegro from Symphony No. 6 Op 68

Daniel Barenboim West-Eastern Divan Orchestra Decca 16871

08:40:00 00:05:32 Wolfgang Amadeus Mozart Don Giovanni: Catalogue Aria "Madamina, Orch of Valencian Community

Riccardo Frizza Erwin Schrott, baritone Decca 11838

08:45:00 00:03:31 Florent Schmitt La Tragédie de Salomé: Dance of the

Yannick Nézet-Séguin Orchestre Métropolitaine Atma 2647

08:50:00 00:04:40 John Williams Hook: Flight to Neverland

John Williams Boston Pops Orchestra Sony 68419

08:56:00 00:04:11 Felix Mendelssohn A Midsummer Night's Dream: Scherzo Op 61

George Szell Cleveland Orchestra CBS/Sony 485

09:05:00 00:18:20 Richard Strauss Don Juan Op 20

Manfred Honeck Pittsburgh Symphony Reference 707

09:24:00 00:04:23 Kurt Weill Lost in the Stars

Lara Downes, piano Steinway 30016

09:35:00 00:05:16 Franz Joseph Haydn Finale from Symphony No. 82

Esa-Pekka Salonen Stockholm Chamber Orchestra Sony 45972

09:42:00 00:09:31 Billy May Holiday Cheer

John Williams Boston Pops Orchestra Philips 416287

09:55:00 00:03:16 Maurice Ravel Le tombeau de Couperin: Fugue

Alexander Schimpf, piano Oehms 867

09:59:00 00:02:37 Johann Sebastian Bach Partita No. 1: Gigue

Simone Dinnerstein, piano Sony 798943

WCLV MIDDAY with Mark Satola

10:03:00 00:01:25 Henry Purcell The Gordian Knot Untied: Jigg

Kevin Mallon Aradia Ensemble Naxos 570149

10:05:00 00:06:32 Franz Schubert Scherzo from Octet

Cleveland Octet Sony 62655

10:14:00 00:05:26 Giovanni Battista Sammartini Sonata Notturna Op 7

Ludwig Güttler Güttler Brass Ensemble BerlinClas 1090

10:22:00 00:02:51 Claude Debussy Preludes Book 1: La danse de Puck

Robert Cassidy, piano Albany 1348

10:27:00 00:14:25 Richard Strauss Till Eulenspiegel's Merry Pranks Op 28

Manfred Honeck Pittsburgh Symphony Reference 707

10:45:00 00:32:25 Luigi Cherubini Symphony in D major

Howard Griffiths Zurich Chamber Orchestra CPO 999521

11:18:00 00:05:07 Edvard Grieg Cow-Call & Peasant Dance from "Nordic

Neeme Järvi Gothenburg Symphony DeutGram 437520

A CLEVELAND ORCHESTRA CHRISTMAS

11:25:00 00:02:15 John Frederick Coots Santa Claus is Coming to Town

Cleveland Orchestra Robert Page Cleveland Orchestra Chorus MAA 1999

11:27:00 00:03:38 Bob Chilcott The Time of Snow

Cleveland Orchestra Robert Porco Cleve Orch Children's Chorus MAA 2011

11:30:00 00:03:18 Jan Pieterszoon Sweelinck Hodie Christus natus est

Cleveland Orchestra Gareth Morrell Cleveland Orchestra Chorus; Members of MAA 1993

11:34:00 00:03:10 Traditional A Maiden Most Gentle

Cleveland Orchestra Gareth Morrell Cleveland Orchestra Chorus MAA 1996

11:40:00 00:01:53 Mack Wilberg One December, Bright and Clear

Cleveland Orchestra Robert Porco Cleveland Orchestra Chorus MAA 2008

11:41:00 00:02:27 Peter Tchaikovsky The Nutcracker: March

Robert Porco Cleveland Orchestra MAA 2002

11:44:00 00:03:12 Stephen Paulus Hallelu!

Robert Porco Cleveland Orchestra Chorus; Trina Struble, harp MAA 2002

11:47:00 00:03:21 Johann Sebastian Bach Mass in b: Dona nobis pacem

Cleveland Orchestra Robert Shaw Cleveland Orchestra Chorus MAA 1999

11:50:00 00:02:28 Alan Silvestri The Polar Express: Spirit of the Season

Cleveland Orchestra Robert Porco Cleveland Orchestra Chorus MAA 2011

BBC NEWS; MERIDIAN

12:10:00 00:05:58 Gioacchino Rossini La scala di seta: Overture

Christian Benda Prague Sinfonia Naxos 570934

12:18:00 00:05:26 Sir Arnold Bax Malta, G.C.: Finale

Kenneth Alwyn Royal Philharmonic Orchestra Silva 1094

12:25:00 00:12:20 Leroy Anderson Suite of Carols for String Orchestra

Leonard Slatkin BBC Concert Orchestra Naxos 559356

12:40:00 00:05:11 Eric Coates The Three Elizabeths Suite: Youth of

Malcolm Nabarro Sinfonia ViVa ASV 2053

12:47:00 00:10:50 Johann Strauss Jr Waltz "You Millions, I Embrace You" Op 443

Franz Welser-Möst Cleveland Orchestra MAA 20604

THE BIG WORK AT ONE

13:03:00 00:37:15 Robert Schumann Symphony No. 2 in C major Op 61

Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Decca 421439

13:41:00 00:19:05 Richard Wagner A Siegfried Idyll

George Szell Cleveland Orchestra MAA 75

WCLV MIDDAY

14:00:00 00:02:39 Leroy Anderson Promenade

Leonard Slatkin BBC Concert Orchestra Naxos 559357

14:06:00 00:02:53 George Gershwin Promenade "Walking the Dog"

Los Angeles Philharmonic Michael Tilson Thomas Michael Tilson Thomas, piano CBS 39699

14:10:00 00:10:31 Alexander Borodin Prince Igor: Overture

Robert Shaw Atlanta Symphony Orchestra Telarc 80039

14:16:00 00:08:31 Michael Haydn Symphony No. 36 in B flat major

Johannes Goritzki German Chamber Academy Neuss CPO 999379

14:24:00 00:09:36 Antonio Vivaldi Four Seasons: "Spring" Concerto in E major Op 8

Chamber Ensemble Janine Jansen, violin Decca 5298

14:45:00 00:13:38 Claude Debussy Petite Suite

Louis Lane Cleveland Orchestra Sony 63056

CLEVELAND ORCHESTRA PREVIEWS

15:03:00 00:08:22 Engelbert Humperdinck Hansel and Gretel: Dream Pantomime

Robert Porco Cleveland Orchestra MAA 2011

15:31:00 00:07:16 Ralph Vaughan Williams Fantasia on Christmas Carols

Cleveland Orchestra Robert Porco Todd Boyce, baritone; Cleveland Orchestra Chorus MAA 2005

15:40:00 00:08:26 Ottorino Respighi Three Botticelli Pictures: Adoration of

Robert Porco Cleveland Orchestra MAA 2008

15:50:00 00:04:26 Ralph Vaughan Williams Fantasia on "Greensleeves"

Robert Porco Cleveland Orchestra MAA 2002

WCLV DRIVE TIME with Bill O’Connell

15:58:00 00:04:35 Hector Berlioz Symphonie fantastique: March to the

Steven Smith Cleveland Orch Youth Orch MAA 10706

16:07:00 00:01:12 Elliott Carter The Rose Family

Kyle Bielfield, tenor; Lachlen Glen, piano Delos 3445

16:11:00 00:12:18 Hector Berlioz Overture to "Les Francs Juges" Op 3

Sir Colin Davis Dresden State Orchestra RCA 68790

16:29:00 00:04:55 Hector Berlioz The Damnation of Faust: Rákóczy March

Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra MAA 1032

16:36:00 00:04:19 John Rutter What Sweeter Music

City of London Sinfonia John Rutter Cambridge Singers Collegium 111

16:41:00 00:07:59 Ludwig van Beethoven Allegretto from Symphony No. 7 Op 92

Franz Welser-Möst Cleveland Orchestra MAA 20081

16:52:00 00:02:54 Elizabeth Poston Jesus Christ, the Apple Tree

Ralph Allwood Rodolfus Choir BBC 326

16:57:00 00:02:39 Johann Sebastian Bach Cantata No. 147: Jesu, Joy of Man's

Amsterdam Baroque Orchestra Ton Koopman Yo-Yo Ma, cello Sony 60680

17:05:00 00:05:18 Hector Berlioz L'Enfance du Christ: Overture to Part 2

Sir John Eliot Gardiner Lyon Opera Orchestra Erato 45275

17:22:00 00:13:47 Ludwig van Beethoven Scherzo from Symphony No. 9 Op 125

Franz Welser-Möst Cleveland Orchestra DeutGram 9661

17:40:00 00:04:28 Steven Amundson Angel's Dance John Morris Russell

Cincinnati Pops Orchestra FanfareCin 1

17:46:00 00:02:53 James Swearingen And the Herald Angels Sang

Frederick Fennell Fennell Symphonic Winds ELF 991018

17:52:00 00:03:26 Peter Tchaikovsky The Nutcracker: Arabian Dance

Lorin Maazel Cleveland Orchestra Telarc 80068

17:56:00 00:02:38 Philip Radcliffe The Oxen

Ralph Allwood Rodolfus Choir BBC 326

BBC NEWS; DINNER CLASSICS

18:09:00 00:18:20 Richard Strauss Don Juan Op 20

Manfred Honeck Pittsburgh Symphony Reference 707

18:29:00 00:02:13 James R. Murray Away in a Manger

Richard Westenburg Musica Sacra DeutGram 429732

18:34:00 00:01:31 Johann Walther Joseph Dearest, Joseph Mine

Richard Westenburg Musica Sacra DeutGram 429732

18:38:00 00:16:09 Hector Berlioz Love Scene from "Roméo et Juliette" Op 17

Paavo Järvi Cincinnati Symphony Telarc 80578

18:55:00 00:02:52 Conrad Kocher As With Gladness Men of Old

Richard Westenburg Musica Sacra DeutGram 429732

SYMPHONY AT SEVEN

19:02:00 00:14:25 Richard Strauss Till Eulenspiegel's Merry Pranks Op 28

Manfred Honeck Pittsburgh Symphony Reference 707

19:18:00 00:33:34 Wolfgang Amadeus Mozart Piano Concerto No. 20 in D minor

Kremerata Baltica Evgeny Kissin Evgeny Kissin, piano EMI 26645

CIM LIVE from Kulas Hall at the Cleveland Institute of Music, a recital from the Winter Chamber Music Festival “Influences and Inspirations”

20:00:00 Cavani String Quartet [Annie Fullard, violin; Mari Sato, violin; Kirsten Docter, viola; Merry Peckham, cello]; Jaime Laredo, viola; Sharon Robinson, cello

Franz Joseph Haydn: String Quartet No. 27 in D Op 20/4 (1772)

Béla Bartók: String Quartet No. 3 (1927)

Johannes Brahms: String Sextet No. 1 in B-Flat Op 18 (1860)

THE BLACK ARTS with A. Grace Lee Mims:

22:00:00 Memorial tribute to cellist, conductor and composer Kermit Moore

LATE PROGRAM

23:02:00 00:04:36 Hector Berlioz L'Enfance du Christ: The Shepherds'

Cleveland Orchestra Robert Porco Cleveland Orchestra Chorus MAA 2002

23:06:00 00:06:00 Johann Sebastian Bach Christmas Oratorio: Pastoral Symphony

Sir Neville Marriner Academy St. Martin in Fields EMI 47027

23:12:00 00:06:32 Daryl Runswick Fantasia on "The Coventry Carol" and

Geoffrey Simon London Cello Sound Cala 55003

23:22:00 00:06:03 Maurice Ravel Miroirs: La vallée des cloches

Pierre-Laurent Aimard, piano DeutGram 14764

23:28:00 00:04:49 Elliott Carter Elegy

Gerard Schwarz Los Angeles Chamber Orchestra Nonesuch 79002

23:32:00 00:06:03 Alexander Voormolen Arioso from Concerto for 2 Oboes

The Hague Philharmonic Matthias Bamert Pauline Oostenrijk, oboe; Hans Roerade, oboe Chandos 9815

23:41:00 00:08:21 Hector Berlioz Pilgrims' March from "Harold in Italy" Op 16

Helsinki Philharmonic Vladimir Ashkenazy David Aaron Carpenter, viola Ondine 1188

23:49:00 00:05:02 Nicolò Paganini Cantabile in D major

Nadja Salerno-Sonnenberg, vn; Sandra Rivers, piano EMI 54576

23:56:00 00:03:01 Leopold Stokowski Traditional Slavic Christmas Music

José Serebrier Bournemouth Symphony Naxos 557645