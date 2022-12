Program Guide 12-06-2013

WCLV ALL NIGHT with Robin Grier

00:02:00 00:29:40 Muzio Clementi Symphony No. 3 in G

Francesco d'Avalos Philharmonia Orchestra ASV 803

00:33:00 00:31:06 Ludwig van Beethoven Piano Concerto No. 2 in B flat Op 19

Chamber Orchestra of Europe Nikolaus Harnoncourt Pierre-Laurent Aimard, piano Teldec 47334

01:07:00 00:40:03 Johannes Brahms String Sextet No. 2 in G Op 36

Academy Chamber Ensemble Chandos 9151

01:49:00 00:32:11 Dmitri Kabalevsky Piano Concerto No. 1 in A minor Op 9

NDR Radio Philharmonic Alun Francis Michael Korstick, piano CPO 777658

02:23:00 00:38:44 Meredith Willson Symphony No. 1 in F minor

William Stromberg Moscow Symphony Orchestra Naxos 559006

03:04:00 00:35:29 Franz Schubert String Quartet No. 13 in A minor

Cleveland Quartet Telarc 80225

03:41:00 00:31:16 Robert Schumann Carnaval Op 9

Vassily Primakov, piano Bridge 9300

04:15:00 00:38:45 Antonín Dvorák Symphony No. 7 in D minor Op 70

Nikolaus Harnoncourt Royal Concertgebouw Orchestra Teldec 21278

04:55:00 00:24:42 Johannes Brahms Trio in A minor Op 114

Franklin Cohen, clarinet; Stephen Geber, cello; Vladimir Ashkenazy, piano Decca 425839

05:21:00 00:19:45 Georg Schürmann Ludovicus Pius: Suite

Academy Ancient Music Berlin Harm Mundi 901852

05:42:00 00:05:06 Mily Balakirev Paraphrase on Glinka's "The Lark"

Michael Lewin, piano Dorian 92103

05:52:00 00:04:09 Johannes Brahms Intermezzo in B minor Op 119

Emanuel Ax, piano Sony 69284

05:58:00 00:01:41 Gustav Holst Japanese Suite: Dance of the Wolves Op 33

JoAnn Falletta Ulster Orchestra Naxos 572914

BBC NEWS; FIRST PROGRAM with Jacqueline Gerber

06:05:00 00:05:16 Johannes Brahms Hungarian Dance No. 4 in F sharp minor

Neeme Järvi London Symphony Orchestra Chandos 8885

06:15:00 00:08:56 Wolfgang Amadeus Mozart Finale from String Quartet No. 17

Jerusalem Quartet Harm Mundi 902076

06:27:00 00:09:58 Johann Sebastian Bach Toccata & Fugue in D minor

Yannick Nézet-Séguin Philadelphia Orchestra DeutGram 19032

06:40:00 00:07:19 Jean Sibelius Finale from Violin Concerto Op 47

Los Angeles Philharmonic Esa-Pekka Salonen Joshua Bell, violin Sony 65949

06:51:00 00:03:12 Gloria Shayne Baker Do You Hear What I Hear?

Cleveland Orchestra Robert Porco Cleveland Orchestra Chorus MAA 2005

06:55:00 00:02:07 Henry Purcell The Gordian Knot Untied: Minuet

Kevin Mallon Aradia Ensemble Naxos 570149

06:59:00 00:02:12 Edwin Franko Goldman March "Bugles and Drums"

Col. Lowell Graham USAF Heritage of America Band Klavier 11139

07:05:00 00:04:27 Constant Lambert Horoscope: Dance for the Followers

Barry Wordsworth BBC Concert Orchestra Argo 436118

07:12:00 00:04:31 John Williams Olympic Fanfare & Theme

Loras John Schissel Blossom Festival Band MAA 40601

07:20:00 00:05:24 Claude Debussy Tarantelle styrienne "Danse"

Hugh Wolff St Paul Chamber Orchestra Teldec 74006

07:31:00 00:01:59 Sergei Prokofiev Romeo and Juliet: Dance of the Five Couples

Chicago Symphony Brass CSO Res 9011101

07:39:00 00:07:47 Federico Moreno Tórroba Suite castellana

David Russell, guitar Telarc 80451

07:50:00 00:04:34 Benjamin Britten Peter Grimes: Sea Interlude No. 4

Michael Stern Kansas City Symphony Reference 120

07:55:00 00:02:03 Leonard Bernstein West Side Story: Jet Song

Canadian Brass RCA 68633

08:06:00 00:07:09 Johann Strauss Jr Waltz "Voices of Spring" Op 410

Nikolaus Harnoncourt Berlin Philharmonic Teldec 24489

08:19:00 00:04:40 Michael Jackson Billy Jean

Greg Anderson, piano; Elizabeth Joy Roe, piano Steinway 30006

08:30:00 00:09:10 Mily Balakirev Oriental Fantasy "Islamey" Op 18

Olga Kern, piano Harm Mundi 907399

08:39:00 00:07:27 Johann Friedrich Fasch Finale from Concerto in D

Tempesta di Mare Chandos 783

08:51:00 00:03:44 Johann Sebastian Bach Fugue in G minor

Yannick Nézet-Séguin Philadelphia Orchestra DeutGram 19032

08:55:00 00:03:35 David Raksin The Bad and the Beautiful: Theme

Michael Tilson Thomas New World Symphony RCA 68798

09:05:00 00:17:06 Claude Debussy Suite bergamasque

Vassily Primakov, piano Bridge 9350

09:25:00 00:01:55 David Rose The Stripper

Unknown Conductor London Music Works Silva 1398

09:30:00 00:06:09 Johannes Brahms Finale from Horn Trio Op 40

Richard King, horn; Amy Lee, violin; Orli Shaham, piano Albany 1325

09:38:00 00:09:32 Johann Strauss Jr Waltz "Artist's Life" Op 316

Franz Welser-Möst Cleveland Orchestra MAA 10406

09:50:00 00:04:22 Traditional Lark in the Morning Medley

Apollo'sFireCountrysidePlayers Jeannette Sorrell Kathie Stewart, flute Avie 2205

09:57:00 00:03:10 Raymond Scott The Toy Trumpet

New London Orchestra Ronald Corp Mark Calder, trumpet Hyperion 67067

WCLV MIDDAY with Mark Satola

10:00:00 00:02:52 Richard Rodgers Oklahoma: The Surrey With the Fringe on Top

Keith Lockhart Boston Pops Orchestra RCA 63835

10:06:00 00:02:44 Benjamin Frankel Carriage and Pair

Ronald Corp New London Orchestra Hyperion 66968

10:10:00 00:07:33 E. J. Moeran Serenade in G: Galop, Minuet & Rigadoon

JoAnn Falletta Ulster Orchestra Naxos 573034

10:19:00 00:04:46 Gioacchino Rossini Il signor Bruschino: Overture

Christian Benda Prague Sinfonia Naxos 570934

10:27:00 00:02:45 Zoltán Kodály Háry János: Entrance of the Emperor

Iván Fischer Budapest Festival Orchestra Philips 462824

10:31:00 00:14:09 Zoltán Kodály Theater Overture

Antal Doráti Philharmonia Hungarica Decca 443006

10:47:00 00:03:22 Igor Stravinsky Circus Polka

Michael Tilson Thomas London Symphony Orchestra RCA 68865

10:50:00 00:31:53 Wolfgang Amadeus Mozart Sinfonia Concertante in E flat

Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi William Preucil, violin; Robert Vernon, viola TCO 1024

A CLEVELAND ORCHESTRA CHRISTMAS

11:25:00 00:02:05 Traditional Joy to the World

Cleveland Orchestra Robert Page Cleveland Orchestra Chorus MAA 1999

11:27:00 00:02:46 Edmund Walters Ding Dong Doh

Cleveland Orchestra Gareth Morrell Cleve Orch Children's Chorus MAA 1996

11:29:00 00:03:36 Georges Bizet L'Arlésienne Suite No. 2: Farandole

Robert Porco Cleveland Orchestra MAA 2005

11:33:00 00:02:07 Traditional We Wish You a Merry Christmas

Cleveland Orchestra Robert Porco Cleveland Orchestra Chorus MAA 2008

11:38:00 00:03:27 Traditional The Virgin Mary had a Baby Boy

Cleveland Orchestra Clayton H. Krehbiel Cleveland Orchestra Chorus MAA 1999

11:41:00 00:08:22 Engelbert Humperdinck Hansel and Gretel: Dream Pantomime

Robert Porco Cleveland Orchestra MAA 2011

11:49:00 00:03:56 Felix Mendelssohn Hark! The Herald Angels Sing

Cleveland Orchestra Robert Porco Cleveland Orchestra Chorus MAA 2008

BBC NEWS; MERIDIAN

12:10:00 00:07:07 Sir Arthur Sullivan The Pirates of Penzance: Overture

Sir Neville Marriner Academy St. Martin in Fields Philips 434916

12:20:00 00:02:31 Johann Strauss Jr Polka "Tritsch-Tratsch" Op 214

Nikolaus Harnoncourt Berlin Philharmonic Teldec 24489

12:24:00 00:05:03 Henry Mancini March with Mancini

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80183

12:32:00 00:13:02 Hector Berlioz The Damnation of Faust: Suite

George Szell Cleveland Orchestra MAA 97

12:46:00 00:03:03 Leroy Anderson The Classical Jukebox

Leonard Slatkin BBC Concert Orchestra Naxos 559313

12:50:00 00:06:32 Emile Waldteufel Waltz after Chabrier's "España" Op 263

Michel Swierczewski Gulbenkian Orchestra Nimbus 5264

THE BIG WORK AT ONE

13:00:00 00:41:32 Isaac Albéniz Suite española Op 47

Enrique Bátiz State of Mexico Symphony ASV 888

13:41:00 00:15:15 Maurice Ravel Valses nobles et sentimentales

Pierre Boulez Cleveland Orchestra DeutGram 449213

WCLV MIDDAY

14:00:00 00:02:38 Sergei Prokofiev Summer Night Suite: Minuet Op 123

Mikhail Pletnev Russian National Orchestra DeutGram 469376

14:02:00 00:04:49 John Ireland A Downland Suite: Minuet

William Boughton English String Orchestra Nimbus 7020

14:09:00 00:08:55 Antonio Vivaldi Concerto for 2 Violins in A minor

Venice Baroque Orchestra Andrea Marcon Viktoria Mullova, violin; Giuliano Carmignola, violin Archiv 4777466

14:21:00 00:06:29 John Adams Lollapalooza

Michael Tilson Thomas New World Symphony RCA 68798

14:31:00 00:09:06 Anton Rubinstein The Demon: Ballet Music

Eiji Oue Minnesota Orchestra Reference 71

14:42:00 00:10:54 Ludwig van Beethoven Rondo in B flat

Orch Révolutiona et Romantique Sir John Eliot Gardiner Robert Levin, fortepiano Archiv 453438

DECEMBER CHOICE CDs

15:00:00 00:03:22 Albert Hague You're a Mean One, Mr. Grinch

Canadian Brass Steinway 30027

15:03:00 00:02:50 Johnny Marks Rudolph the Red-Nosed Reindeer

Canadian Brass Steinway 30027

15:10:00 00:09:09 Frédéric Chopin Polonaise No. 5 in F sharp minor Op 44

Rafal Blechacz, piano DeutGram 18883

15:23:00 00:26:00 Richard Strauss Death and Transfiguration Op 24

Manfred Honeck Pittsburgh Symphony Reference 707

15:51:00 00:07:40 Franz Schubert Moment Musical No. 6 in A flat

Stephen Kovacevich, piano EMI 55219

WCLV DRIVE TIME with Bill O’Connell

15:58:00 00:04:31 Gary Ruschman Pat-a-Drummer

Cantus Cantus 1211

16:06:00 00:02:19 Anonymous Salutation Carol

Cantus Cantus 1211

16:14:00 00:12:34 Johann Sebastian Bach Passacaglia & Fugue in C minor

Yannick Nézet-Séguin Philadelphia Orchestra DeutGram 19032

16:30:00 00:06:25 Ramin Djawadi Clash of the Titans: Perseus

City of Prague Philharmonic Chorus Silva 1398

16:39:00 00:01:03 Traditional Boar's Head Carol

Robert Shaw Robert Shaw Chamber Singers Telarc 80377

16:41:00 00:07:05 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony in D

Nikolaus Harnoncourt Vienna Concentus Musicus DHM 75736

16:52:00 00:03:03 William Billings The Shepherd's Carol

Peter Bennett Quire Cleveland Quire 101

16:56:00 00:03:19 Michael Praetorius Es ist ein Ros' entsprungen

West Edge String Quartet Centaur 3087

17:05:00 00:04:41 Antonín Dvorák Slavonic Dance No. 3 in A flat Op 46

Katia Labèque, piano; Marielle Labèque, piano Philips 426264

17:12:00 00:05:58 Hector Berlioz The Damnation of Faust: Minuet of the Will-o'-the-Wisps

Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra MAA 1032

17:21:00 00:13:40 Bedrich Smetana Má vlast: From Bohemia's Woods and Fields

Nikolaus Harnoncourt Vienna Philharmonic RCA 54331

17:40:00 00:04:31 Robert Schumann Vienna Carnival: Finale Op 26

Daniel Gortler, piano Roméo 7281

17:46:00 00:03:51 Camille Saint-Saëns The Carnival of the Animals: The Swan

Orchestra of Paris Semyon Bychkov Mischa Maisky, cello DeutGram 435781

17:51:00 00:03:57 Traditional The First Nowell

Richard Westenburg Musica Sacra DeutGram 429732

17:56:00 00:02:43 Samuel Scheidt In dulci jubilo

Robert Moody Canadian Brass Ensemble OpeningDay 7347

BBC NEWS; DINNER CLASSICS

18:09:00 00:19:15 Robert Schumann Scenes from Childhood Op 15

Vladimir Ashkenazy, piano Decca 421290

18:31:00 00:03:50 Jean de Brébeuf The Huron Carol

Cantus Cantus 1211

18:38:00 00:03:12 Traditional Noël nouvelet "Sing We Now of Christmas"

Cantus Cantus 1211

18:44:00 00:12:05 Volkmar Andreae Notturno & Scherzo Op 30

Marc Andreae Bournemouth Symphony Guild 7377

18:56:00 00:02:20 Traditional Heleluyan

Cantus Cantus 1211

SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:12:38 Wolfgang Amadeus Mozart Divertimento No. 14 for Winds in B flat

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 415669

19:16:00 00:38:45 Antonín Dvorák Symphony No. 7 in D minor Op 70

Nikolaus Harnoncourt Royal Concertgebouw Orchestra Teldec 21278

19:56:00 00:01:53 Georges Bizet Jeux d'enfants: Galop Op 22

Martin West San Francisco Ballet Orchestra Reference 131

WCLV ESSENTIAL CLASSICS

20:02:00 00:14:24 Bedrich Smetana Má vlast: Tábor

Nikolaus Harnoncourt Vienna Philharmonic RCA 54331

20:16:00 00:15:24 Bedrich Smetana Má vlast: Blaník

Nikolaus Harnoncourt Vienna Philharmonic RCA 54331

20:33:00 00:21:09 Sergei Prokofiev Lieutenant Kijé Suite Op 60

Neeme Järvi Royal Scottish Nat'l Orch Chandos 10481

20:57:00 00:01:50 Ernesto Halffter Danza de la pastora

Christopher Parkening, guitar; David Brandon, guitar EMI 49406

CLEVELAND ORCHESTRA ARCHIVES

21:02:00 00:12:35 Antonín Dvorák Scherzo capriccioso Op 66

Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Decca 414422

21:16:00 00:38:44 Johannes Brahms Piano Quartet No. 1 in G minor Op 25

Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra MAA 75

21:56:00 00:03:44 Johann Sebastian Bach Fugue in G minor

Yannick Nézet-Séguin Philadelphia Orchestra DeutGram 19032

22:00 CITY CLUB FORUM – recorded today at The City Club of Cleveland, a citadel of free speech, Dr. Akram Boutros, President and CEO of MetroHealth Foundation

LATE PROGRAM

23:02:00 00:06:43 Wolfgang Amadeus Mozart Andante from "Lambach" Symphony

Nikolaus Harnoncourt Vienna Concentus Musicus DHM 63970

23:08:00 00:09:07 Bright Sheng Moonlight Shadows from "Never Far Away"

San Diego Symphony Jahja Ling Yolanda Kondonassis, harp Telarc 80719

23:19:00 00:07:00 Joachim Raff Andante from Octet for Strings Op 176

Academy Chamber Ensemble Chandos 8790

23:26:00 00:05:55 Franz Schubert Andante from Symphony No. 1

Nikolaus Harnoncourt Royal Concertgebouw Orchestra Teldec 91184

23:31:00 00:07:16 Antonín Dvorák Nocturne for Strings in B Op 40

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 431680

23:41:00 00:04:03 Wolfgang Amadeus Mozart The Magic Flute: Ach, ich fühl's

Zurich Opera House Orchestra Nikolaus Harnoncourt Barbara Bonney, soprano Teldec 242716

23:45:00 00:07:35 Ludwig van Beethoven Adagio from Serenade for String Trio Op 8

Leopold String Trio Hyperion 67253