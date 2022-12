Program Guide 12-04-2013

WCLV ALL NIGHT with Robin Grier

00:02:00 00:33:54 Sir Hamilton Harty An Irish Symphony

Bryden Thomson Ulster Orchestra Chandos 8314

00:37:00 00:43:29 Ludwig van Beethoven Piano Sonata No. 29 in B flat major Op 106

Peter Takács, piano Cambria 1175

01:23:00 00:42:15 Arnold Schoenberg Pelléas und Mélisande Op 5

Zubin Mehta Israel Philharmonic Orchestra Sony 45870

02:07:00 00:36:12 Peter Tchaikovsky Violin Concerto in D major Op 35

Royal Liverpool Philharmonic Vasily Petrenko Hilary Hahn, violin DeutGram 14698

02:46:00 00:29:14 Felix Mendelssohn String Quintet No. 1 in A major Op 18

Raphael Ensemble Hyperion 66993

03:17:00 00:37:10 Carl Nielsen Symphony No. 3 Op 27

New York Philharmonic Alan Gilbert Erin Morley, soprano; Joshua Hopkins, baritone DaCapo 220623

03:57:00 00:29:13 Sergei Rachmaninoff Piano Concerto No. 1 in F sharp minor Op 1

Helsinki Philharmonic Vladimir Ashkenazy Alexander Ghindin, piano Ondine 977

04:28:00 00:21:01 Robert Fuchs Serenade No. 5 in D major Op 53

Christian Ludwig Cologne Chamber Orchestra Naxos 572607

04:52:00 00:29:05 Jean Sibelius String Quartet in D minor Op 56

Daedalus Quartet Bridge 9202

05:23:00 00:19:03 Emmanuel Chabrier Suite pastorale

Neeme Järvi Orch de la Suisse Romande Chandos 5122

05:44:00 00:05:56 Johann Jacob Froberger Tombeau de Monsieur Blancrocher

David Greilsammer, piano Sony 792969

BBC NEWS; FIRST PROGRAM with Jacqueline Gerber

06:05:00 00:05:20 Wolfgang Amadeus Mozart Finale from String Quintet No. 5

Sarah Kapustin, violin; Diana Cohen, violin; Mark Holloway, viola; Sebastian Krunnies, viola; David Soyer, cello Marlboro 80001

06:09:00 00:06:23 Franz Schubert Rosamunde: Ballet Music No. 2 in G major

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 437782

06:23:00 00:06:37 Sergei Rachmaninoff Scherzo from Cello Sonata Op 19

Wendy Warner, cello; Irina Nuzova, piano Cedille 120

06:31:00 00:09:37 Johan Wagenaar Waltz Cycle "Vienna in 3/4 Time" Op 38

Riccardo Chailly Royal Concertgebouw Orchestra Decca 425833

06:43:00 00:07:27 Gioacchino Rossini The Barber of Seville: Overture

James Gaffigan CityMusic Cleveland CityMusic 2

06:51:00 00:02:47 Traditional Sussex Carol "On Christmas Night"

Cleveland Orchestra Robert Porco Cleveland Orchestra Chorus MAA 2011

06:58:00 00:02:21 Henry Fillmore March "The Circus Bee"

Frederick Fennell Tokyo Kosei Wind Orchestra Brain 7504

07:05:00 00:04:05 Peter Tchaikovsky Suite No. 2: Danse baroque Op 53

Neeme Järvi Detroit Symphony Orchestra Chandos 9454

07:10:00 00:04:59 Heitor Villa-Lobos Bachianas Brasileiras No. 7: Country

Kenneth Schermerhorn Nashville Symphony Naxos 557460

07:19:00 00:07:05 Wolfgang Amadeus Mozart Minuet & Trio in C major

Nikolaus Harnoncourt Vienna Concentus Musicus DHM 75736

07:28:00 00:03:34 Alex North Spartacus: Love Theme

Jean-Yves Thibaudet, piano Decca 455512

07:33:00 00:05:50 Francis Poulenc Mouvements perpétuels

Paul Crossley, piano CBS 44921

07:44:00 00:07:00 Percy Grainger Children's March "Over the Hills and

Jerry Junkin Dallas Wind Symphony Reference 117

07:51:00 00:02:23 Jean-Philippe Rameau Castor and Pollux: Tambourins

Frans Brüggen Orchestra of the 18th Century Philips 426714

07:58:00 00:01:42 Claude Debussy Danse bohemiènne

Michel Beroff, piano Denon 18047

08:05:00 00:05:11 Sir Edward Elgar Pomp and Circumstance March No.4 in G major Op 39

James Judd New Zealand Symphony Naxos 557273

08:15:00 00:07:31 Antonio Vivaldi Concerto for Strings in A major

Thomas Hengelbrock Freiburg Baroque Orchestra DHM 77289

08:26:00 00:03:22 Albert Hague You're a Mean One, Mr. Grinch

Canadian Brass Steinway 30027

08:34:00 00:08:56 Wolfgang Amadeus Mozart Minuet & Finale from Symphony No. 30

Sir Charles Mackerras Prague Chamber Orchestra Telarc 80186

08:45:00 00:07:51 George Frideric Handel Samson: Act 1 Sinfonia

English Concert Trevor Pinnock Anthony Halstead, horn; Christian Rutherford, horn Archiv 419219

08:57:00 00:02:29 Adriano Banchieri Concerto No. 2 for Brass "Magnificat"

Empire Brass Telarc 80204

09:05:00 00:17:25 Luigi Boccherini Cello Concerto No. 7 in G major

Amsterdam Baroque Orchestra Ton Koopman Yo-Yo Ma, cello Sony 60680

09:35:00 00:04:09 Jerry Herman Mame: We Need a Little Christmas

Petri Juutilainen Northern Lights Orch WSchatz 5

09:55:00 00:03:03 Johann Sebastian Bach French Suite No. 5: Gigue

Simone Dinnerstein, piano Telarc 80715

09:56:00 00:02:58 Kenneth J. Alford Colonel Bogey March

John Williams Boston Pops Orchestra Sony 46747

WCLV MIDDAY with Mark Satola

10:00:00 00:03:16 Jacques Offenbach The Tales of Hoffmann: Barcarolle

BBC Philharmonic Yan Pascal Tortelier Liverpool Philharmonic Choir Chandos 9765

10:03:00 00:03:15 Gabriel Fauré Barcarolle No. 8 in D flat Op 96

Charles Owen, piano Avie 2240

10:09:00 00:06:20 Franz Liszt Paraphrase on Verdi's "Rigoletto"

Yundi, piano DeutGram 851

10:17:00 00:05:33 Ludwig van Beethoven Minuet from Symphony No. 4 Op 60

Joshua Bell Academy St. Martin in Fields Sony 549176

10:27:00 00:05:55 Frederick Delius Summer Night on the River

Sir Charles Mackerras Welsh National Opera Orchestra Argo 433704

10:34:00 00:14:24 Constant Lambert The Rio Grande

BBC Concert Orchestra Barry Wordsworth Kathryn Stott, piano; Della Jones, mezzo-soprano; BBC Singers Argo 436118

10:50:00 00:31:11 Jean-Philippe Rameau Dardanus: Suite

Nicholas McGegan Philharmonia Baroque Orchestra Conifer 51313

A CLEVELAND ORCHESTRA CHRISTMAS

11:25:00 00:02:18 Traditional Deck the Halls

Cleveland Orchestra Robert Porco Cleveland Orchestra Chorus MAA 1999

11:27:00 00:02:53 Lewis Redner O Little Town of Bethlehem

Robert Porco Cleveland Orchestra MAA 2011

11:30:00 00:01:23 Anonymous Spiritual "Ain'ta That Good News!"

Robert Page Cleveland Orchestra Chorus MAA 1999

11:31:00 00:02:26 Anonymous Spiritual "Go Tell It on the Mountain"

Cleveland Orchestra Robert Page Cleveland Orchestra Chorus MAA 1999

11:34:00 00:02:04 Traditional Ding Dong! Merrily on High

Cleveland Orchestra Robert Porco Cleveland Orchestra Chorus MAA 2008

11:38:00 00:01:52 Traditional God Rest Ye Merry, Gentlemen

Robert Porco Cleveland Orchestra MAA 2011

11:39:00 00:02:17 William J. Kirkpatrick Away in a Manger

Gareth Morrell Cleveland Orchestra Chorus MAA 1996

11:42:00 00:02:01 James Pierpont Jingle Bells

Cleveland Orchestra Gareth Morrell Cleveland Orchestra Chorus MAA 1996

11:44:00 00:06:40 Morten Lauridsen O magnum mysterium

Robert Porco Cleveland Orchestra Chorus MAA 2002

11:50:00 00:03:01 George Frideric Handel Messiah: And the glory of the Lord

Cleveland Orchestra Robert Porco Cleveland Orchestra Chorus MAA 2002

BBC NEWS; MERIDIAN

12:13:00 00:07:13 Adolphe Adam If I Were King: Overture

Yan Pascal Tortelier BBC Philharmonic Chandos 9765

12:22:00 00:04:34 Sir Hamilton Harty A John Field Suite: Rondo

Raymond Leppard Indianapolis Symphony Koss Class 3303

12:28:00 00:05:33 Edward Ward Phantom of the Opera: Piano Concerto

Fairfax Symphony Orchestra William Hudson Santiago Rodriguez, piano Elan 82268

12:37:00 00:06:10 Cole Porter Kiss Me, Kate: Overture

John McGlinn London Sinfonietta EMI 54300

12:45:00 00:10:24 Johann Strauss Jr Emperor Waltz Op 437

Franz Welser-Möst Cleveland Orchestra MAA 20081

12:56:00 00:02:50 Robert Browne Hall March "Gardes du Corps"

Col. Lowell Graham USAF Heritage of America Band Klavier 11139

THE BIG WORK AT ONE

13:00:00 00:38:20 Aram Khachaturian Flute Concerto

Zurich Tonhalle Orchestra David Zinman Emmanuel Pahud, flute EMI 57563

13:42:00 00:18:47 Maurice Ravel Piano Concerto for the Left Hand in D major

Cleveland Orchestra Pierre Boulez Pierre-Laurent Aimard, piano DeutGram 14764

WCLV MIDDAY

14:00:00 00:03:11 Sir Malcolm Arnold The Padstow Lifeboat Op 94

Jerry Junkin Dallas Wind Symphony Reference 66

14:03:00 00:03:11 Clive Richardson Beachcomber

Ronald Corp New London Orchestra Hyperion 66968

14:10:00 00:09:58 Georg Philipp Telemann Concerto for Trumpet & 2 Oboes in D major

St Paul Chamber Orchestra Hugh Wolff Sergei Nakariakov, trumpet; Linda Strommen, oboe; Thomas Tempel, oboe Teldec 10788

14:22:00 00:04:18 Vince Guaraldi My Little Drum

Canadian Brass Steinway 30027

14:29:00 00:08:49 Ludwig van Beethoven Egmont: Overture Op 84

George Szell Czech Philharmonic Orchestra Sony 68447

14:39:00 00:10:21 George Butterworth Rhapsody "A Shropshire Lad"

William Boughton English String Orchestra Nimbus 5068

14:51:00 00:05:53 Paul Gilson Sailors' Dances

Alexander Rahbari BRT Philharmonic Brussels MarcoPolo 223418

CLEVELAND ORCHESTRA PREVIEWS

15:03:00 00:10:49 Felix Mendelssohn Hebrides Overture "Fingal's Cave" Op 26

George Szell Cleveland Orchestra Sony 46536

15:17:00 00:15:28 Ludwig van Beethoven Movements 2 & 3 from Piano Concerto No. 2

Emil Gilels, piano Cleveland Orchestra George Szell EMI 69506

15:35:00 00:17:25 Ludwig van Beethoven Movement 1 from Piano Concerto No. 3

Vladimir Ashkenazy, piano Cleveland Orchestra Decca 421718

WCLV DRIVE TIME with Bill O’Connell

15:58:00 00:02:50 Johnny Marks Rudolph the Red-Nosed Reindeer

Canadian Brass Steinway 30027

16:06:00 00:02:46 Vince Guaraldi Christmas Time is Here

Canadian Brass Steinway 30027

16:11:00 00:02:31 Peter Tchaikovsky The Crown of Roses

Ralph Allwood Rodolfus Choir BBC 326

16:13:00 00:12:45 Anton Arensky Variations on Theme by Tchaikovsky Op 35

Ying Quartet Sono Lumin 92143

16:30:00 00:04:04 Alex North The Misfits: Gay and Roselyn

Eric Stern London Symphony Orchestra Nonesuch 79446

16:37:00 00:02:37 Chris Coletti Bach's Bells

Canadian Brass Steinway 30027

16:41:00 00:07:52 Wolfgang Amadeus Mozart Allegro from Serenade No. 9

Claudio Abbado Berlin Philharmonic Sony 53277

16:52:00 00:03:09 John Rutter Wild Wood Carol

City of London Sinfonia John Rutter Gerald Finley, baritone; Cambridge Singers Collegium 121

16:56:00 00:03:18 Jules Mouquet Suite for Winds: Scherzo

Robert J. Ambrose Atlanta Chamber Winds Albany 1127

17:05:00 00:02:12 Traditional I Saw Three Ships

Canadian Brass Steinway 30027

17:07:00 00:02:18 Jack Rollins & Steve Nelson Frosty the Snowman

Canadian Brass Steinway 30027

17:12:00 00:07:23 Ludwig van Beethoven Variations on "God Save the King"

Olli Mustonen, piano Decca 436834

17:22:00 00:13:18 Richard Wagner Tannhäuser: Overture

George Szell Cleveland Orchestra CBS 38486

17:40:00 00:02:51 André Campra Idoménée: Rigaudon

Empire Brass Robert Woods Michael Murray, organ Telarc 80218

17:45:00 00:04:26 Wolfgang Amadeus Mozart Idomeneo: Overture

Martin Pearlman Boston Baroque Telarc 31827

17:52:00 00:03:01 Sir Hamilton Harty The Fair Day from "An Irish Symphony"

Keith Lockhart Boston Pops Orchestra RCA 68901

17:55:00 00:03:46 Kermit Poling Christmas Cornucopia

West Edge String Quartet Centaur 3087

BBC NEWS; DINNER CLASSICS

18:09:00 00:19:55 Alex North Spartacus: Suite

Eric Stern London Symphony Orchestra Nonesuch 79446

18:31:00 00:01:37 Vince Guaraldi Skating

Canadian Brass Steinway 30027

18:35:00 00:02:13 Mel Tormé The Christmas Song

Canadian Brass Steinway 30027

18:40:00 00:14:07 Sir Hamilton Harty A Comedy Overture

Bryden Thomson Ulster Orchestra Chandos 8314

18:56:00 00:02:15 Vince Guaraldi O Tannenbaum

Canadian Brass Steinway 30027

SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:15:43 Franz Joseph Haydn Symphony No. 12 in E major

Christoph von Dohnányi Vienna Philharmonic ViennaPhil 2009

19:19:00 00:35:29 Peter Tchaikovsky Violin Concerto in D major Op 35

Cleveland Orchestra Vladimir Ashkenazy Joshua Bell, violin Decca 421716

WCLV ESSENTIAL CLASSICS

20:02:00 00:22:15 Franz Joseph Haydn Symphony No. 94 in G

Marc Minkowski Musicians of the Louvre Naïve 5176

20:26:00 00:28:45 Edvard Grieg Piano Concerto in A minor Op 16

Berlin Philharmonic Mariss Jansons Leif Ove Andsnes, piano EMI 57562

20:56:00 00:03:15 Sir Edward Elgar Salut d'amour Op 12

John Wilson Royal Liverpool Philharmonic Avie 2194

THE CHANUKKAH STORY

21:00:00 00:56:42 Rabbi Gerald C. Skolnik The Chanukkah Story

Western Wind Vocal Ensemble Theodore Bikel, narrator WestWind 1818

THE BLACK ARTS with A. Grace Lee Mims

22:00:00 Recordings by soprano Martina Arroyo

LATE PROGRAM

23:02:00 00:10:06 Peter Tchaikovsky Souvenir of a Beloved Place: Méditation Op 42

Bavarian Radio Symphony Mariss Jansons Nikolaj Znaider, violin RCA 87454

23:12:00 00:09:43 John Cage In a Landscape

Yolanda Kondonassis, harp Azica 71281

23:23:00 00:05:37 Alan Hovhaness Prayer of Saint Gregory Op 62

I Fiamminghi Rudolf Werthen Benny Wiame, trumpet Telarc 80392

23:28:00 00:03:15 Hugh Martin Have Yourself A Merry Little Christmas

Canadian Brass Steinway 30027

23:31:00 00:05:47 Ottorino Respighi Aria for Strings

Salvatore Di Vittorio Respighi Chamber Orchestra Naxos 572332

23:40:00 00:03:34 Alex North Spartacus: Love Theme

Jean-Yves Thibaudet, piano Decca 455512

23:43:00 00:10:07 Guillaume Lekeu Adagio for Orchestral Quartet

Ensemble Musique Oblique Harm Mundi 901455

23:55:00 00:02:47 Claude Debussy Children's Corner: The Little Shepherd

Yoav Talmi Quebec Symphony Orchestra Atma 2377

23:58:00 00:01:34 Max Reger Wiegenlied Op 79

Rachel Barton Pine, violin; Matthew Hagle, piano Cedille 139