Program Guide 11-25-2013

00:02:00 00:20:04 John Rutter Suite Antique

West Side Chamber Orchestra Kevin Mallon John McMurtery, flute; Christopher D. Lewis, hc Naxos 573146

00:24:00 00:40:09 Ludwig van Beethoven Symphony No. 6 in F Op 68

Douglas Boyd Manchester Camerata Avie 2242

01:05:00 00:44:16 Sergei Taneyev Piano Quintet in G minor Op 30

Mikhail Pletnev, piano; Vadim Repin, violin; Ilya Gringolts, violin; Nobuko Imai, viola; Lynn Harrell, cello DeutGram 4775419

01:51:00 00:56:46 Maurice Ravel Daphnis et Chloé

Berlin Philharmonic Pierre Boulez Berlin Radio Choir DeutGram 447057

02:53:00 00:19:17 Jean Françaix Concerto for Harpsichord & Instrumental

West Side Chamber Orchestra Kevin Mallon Christopher D. Lewis, hc Naxos 573146

03:15:00 00:50:47 Wolfgang Amadeus Mozart Serenade No. 10 for 13 Winds in B flat

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 423061

04:07:00 00:22:01 Sergei Prokofiev Violin Concerto No. 1 in D Op 19

Russian National Orchestra Yakov Kreizberg Julia Fischer, violin PentaTone 5186059

04:31:00 00:23:50 Virgil Thomson The River: Suite

Sir Neville Marriner Los Angeles Chamber Orchestra EMI 6612

04:57:00 00:24:03 Philip Glass Concerto for Harpsichord & Chamber

West Side Chamber Orchestra Kevin Mallon Christopher D. Lewis, hc Naxos 573146

05:23:00 00:18:05 Ludwig van Beethoven Piano Sonata No. 1 in F minor Op 2

Peter Takács, piano Cambria 1175

05:44:00 00:07:03 Sir Edward Elgar Caractacus: Triumphal March Op 35

James Judd New Zealand Symphony Naxos 557273

05:52:00 00:06:43 Percy Grainger Ramble on the Last Love Duet in Rosenkavalier

Marc-André Hamelin, piano Hyperion 66884

06:08:00 00:05:42 Vasily Kalinnikov Intermezzo No. 1 in F sharp minor

Neeme Järvi London Symphony Orchestra Chandos 8614

06:16:00 00:07:51 Giles Farnaby Suite of Six Dances

Philip Jones Brass Ensemble Decca 807

06:27:00 00:08:43 Peter Tchaikovsky Finale from Piano Concerto No. 3 Op 79

Polish Nat'l Radio Symphony Antoni Wit Bernd Glemser, piano Naxos 550819

06:40:00 00:07:53 Franz Schubert String Trio Movement in B flat

Kodály Quartet Members of Naxos 557126

06:50:00 00:05:13 Franz Schubert Scherzo No. 1 in B flat

Maria João Pires, piano DeutGram 427769

06:57:00 00:03:09 Edwin Franko Goldman March "On the Mall"

Blossom Festival Band Loras John Schissel Cleveland Orch Youth Chorus MAA 40601

07:05:00 00:05:43 Antonín Dvorák Legend No. 4 in C Op 59

Sir Charles Mackerras Czech Philharmonic Orchestra Supraphon 3533

07:13:00 00:08:14 Philip Glass Harpsichord Concerto: Movement I

West Side Chamber Orchestra Kevin Mallon Christopher D. Lewis, hc Naxos 573146

07:24:00 00:09:37 Franz Joseph Haydn Minuet & Finale from Symphony No. 100

Marc Minkowski Musicians of the Louvre Naïve 5176

07:40:00 00:06:26 Igor Stravinsky The Firebird: Lullaby & Finale

Paavo Järvi Cincinnati Symphony Telarc 80587

07:52:00 00:04:35 Nikolai Rimsky-Korsakov The Tale of Tsar Saltan: Tsar's Farewell

Gerard Schwarz Seattle Symphony Naxos 572693

07:58:00 00:00:54 William A. Dougherty Jr March "Fight the Team Across the Field"

Dr. Jon R. Woods Ohio State Marching Band Coronet 411

08:08:00 00:05:28 Antonín Dvorák Slavonic Dance No. 6 in D Op 46

Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Decca 430171

08:17:00 00:07:29 Sir Arthur Sullivan Iolanthe: Overture

Sir Neville Marriner Academy St. Martin in Fields Philips 434916

08:27:00 00:12:10 Francis Poulenc Suite Française after Claude Gervaise

Empire Brass Robert Woods Michael Murray, organ Telarc 80218

08:42:00 00:07:49 Franz Schubert Scherzo & Trio from Symphony in D

Sir Charles Mackerras Scottish Chamber Orchestra Hyperion 67000

08:52:00 00:02:47 Wolfgang Amadeus Mozart The Marriage of Figaro: Se vuol ballare

Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst Ruben Drole, baritone MAA 2009

08:56:00 00:04:21 Carl Stamitz Rondo from Cello Concerto No. 2

Prague Chamber Orchestra Christian Benda Christian Benda, cello Naxos 550865

09:05:00 00:19:28 Lou Harrison Seven Pastorales

Dennis Russell Davies Brooklyn Philharmonic MusicMast 67089

09:31:00 00:03:53 Virgil Thomson The River: Finale

Sir Neville Marriner Los Angeles Chamber Orchestra EMI 6612

09:39:00 00:05:36 Virgil Thomson Fugue & Chorale on "Yankee Doodle"

Leonard Slatkin St Louis Symphony RCA 60983

09:47:00 00:04:19 Frédéric Chopin Mazurka No. 12 in A flat Op 17

Garrick Ohlsson, piano Arabesque 6730

09:54:00 00:02:20 Johannes Brahms Lullaby Op 49

Rachel Barton Pine, violin; Matthew Hagle, piano Cedille 139

09:55:00 00:04:13 Alexander Glazunov Ballet Scenes: Mazurka Op 52

Edo de Waart Minnesota Orchestra Telarc 80347

10:02:00 00:04:25 André Grétry Céphale et Procris: Menuetto

Stefan Sanderling Orchestre de Bretagne ASV 1095

10:06:00 00:05:36 Jean Françaix Harpsichord Concerto: Menuet

West Side Chamber Orchestra Kevin Mallon Christopher D. Lewis, hc Naxos 573146

10:14:00 00:06:15 Alexander Glazunov Wedding March Op 21

Igor Golovschin Moscow Symphony Orchestra Naxos 553839

10:23:00 00:05:18 Johann Sebastian Bach Chorale Prelude "Wachet auf"

Leonard Slatkin BBC Philharmonic Chandos 9835

10:31:00 00:03:19 Goff Richards Homage to the Noble Grape: Chianti

London Brass Teldec 46069

10:36:00 00:12:42 Paul Taffanel Romance et Saltarelle

Scandinavian Wind Quintet Paula 58

10:52:00 00:31:08 Johannes Brahms Serenade No. 2 in A Op 16

Sir Charles Mackerras Scottish Chamber Orchestra Telarc 80522

11:25:00 00:08:51 Georg Philipp Telemann Concerto Polonois in G

Jeannette Sorrell Apollo's Fire Koch Intl 7576

11:36:00 00:04:43 Zoltán Kodály Háry János: Intermezzo

Cleveland Orchestra George Szell Toni Koves-Steiner, cimbalom CBS/Sony 218

11:43:00 00:07:45 Max Bruch Finale from Violin Concerto No. 1 Op 26

Cincinnati Pops Orchestra Erich Kunzel Chad Hoopes, violin Telarc 80745

11:52:00 00:05:10 Frederick Delius Irmelin Prelude

Sir Charles Mackerras Welsh National Opera Orchestra Argo 433704

12:10:00 00:04:05 Jacob Gade Tango "Jealousy"

Oslo Philharmonic Orchestra Mariss Jansons Stig Nilsson, violin EMI 56576

12:14:00 00:06:16 Pablo Luna El niño judio: De España vengo

Sinfonica Nazionale della RAI Karel Mark Chichon Elina Garanca, mezzo DeutGram 14777

12:23:00 00:05:26 Claude Bolling Suite No. 1 for Flute & Jazz Piano: Baroque & Blue

Tiempo Libre James Galway, flute; Jorge Gomez, piano RCA 32164

12:31:00 00:12:23 Christopher Palmer Fantasy on Puccini's "La Bohème"

Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner Christopher Warren-Green, vn EMI 49552

12:46:00 00:09:07 John Ireland Epic March

Richard Hickox London Symphony Orchestra Chandos 8879

12:55:00 00:03:00 Johann Strauss Jr Cavalry March Op 428

Franz Welser-Möst Vienna Philharmonic Decca 4782601

13:00:00 00:31:09 Robert Schumann Piano Concerto in A minor Op 54

Dresden State Orchestra Esa-Pekka Salonen Hélène Grimaud, piano DeutGram 6904

13:31:00 00:26:29 Ludwig van Beethoven Symphony No. 8 in F Op 93

Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Telarc 80091

14:00:00 00:02:52 Johann Strauss Jr Polka "Thunder and Lightning" Op 324

Franz Welser-Möst Cleveland Orchestra MAA 2003

14:02:00 00:05:35 Frédéric Chopin Prelude No. 15 in D flat Op 28

Vanessa Perez, piano Telarc 33388

14:11:00 00:10:38 Nikolai Rimsky-Korsakov Scheherazade: The Young Prince & Princess

Seattle Symphony Gerard Schwarz Maria Larionoff, violin Naxos 572693

14:23:00 00:07:42 Antonio Vivaldi Four Seasons: "Winter" Concerto in F minor Op 8

Chamber Ensemble Janine Jansen, violin Decca 5298

14:33:00 00:11:01 Robert McBride Mexican Rhapsody

Howard Hanson Eastman-Rochester Orchestra Mercury 434324

14:46:00 00:10:29 Johannes Brahms Academic Festival Overture Op 80

Marin Alsop London Philharmonic Orchestra Naxos 557428

14:57:00 00:01:55 Peter Tchaikovsky Suite No. 1: Marche miniature Op 43

Sir Neville Marriner Stuttgart Radio Symphony Capriccio 10227

15:00:00 00:06:13 Fernando Sor Variations on Theme by Mozart Op 9

Christopher Parkening, guitar EMI 56730

15:09:00 00:09:37 Ludwig van Beethoven Variations on "Ein Mädchen oder Weibchen"

Zuill Bailey, cello; Simone Dinnerstein, piano Telarc 80740

15:20:00 00:12:08 Wolfgang Amadeus Mozart Variations on Sarti's "Come un agnello"

Alessio Bax, piano Signum 321

15:35:00 00:14:32 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony No. 8 in D

Nikolaus Harnoncourt Vienna Concentus Musicus DHM 63970

15:51:00 00:05:09 Wolfgang Amadeus Mozart Rondeau from Divertimento No. 11

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 415669

15:58:00 00:03:56 Samuel Barber Souvenirs Suite: Waltz Op 28

Yoel Levi Atlanta Symphony Orchestra Telarc 80441

16:06:00 00:02:22 Giles Farnaby Rosa Solis

Ian Watson, harpsichord Chandos 8892

16:12:00 00:11:30 Ferruccio Busoni Symphonic Suite: Gavotte & Gigue Op 24

Arturo Tamayo Deutsches Symphonie Berlin Capriccio 10480

16:22:00 00:03:06 Léo Delibes Coppélia: Galop final

Martin West San Francisco Ballet Orchestra Reference 125

16:29:00 00:08:03 John Williams War Horse: The Homecoming

John Williams Symphony Orchestra Sony 797528

16:38:00 00:02:28 Georges Bizet Carmen Suite No. 1: Intermezzo

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80703

16:41:00 00:07:24 Antonio Vivaldi Concerto for 2 Trumpets in C

Chamber Ensemble Genevieve Leclair Josh Rzepka, trumpet Rzepka 2010

16:52:00 00:02:40 Giacomo Puccini Gianni Schicchi: O mio babbino caro

Mahler Chamber Orchestra Claudio Abbado Anna Netrebko, soprano DeutGram 2999

16:56:00 00:03:29 Edvard Grieg Peer Gynt: Anitra's Dance

Paavo Järvi Estonian National Symphony VirginClas 45722

17:05:00 00:04:45 Philip Glass Harpsichord Concerto: Movement III

West Side Chamber Orchestra Kevin Mallon Christopher D. Lewis, hc Naxos 573146

17:24:00 00:06:02 Mark O'Connor Americana Symphony: Different Paths

Marin Alsop Baltimore Symphony Orchestra OMAC 12

17:30:00 00:04:06 Mark O'Connor Americana Symphony: Open Plains Hoedown

Marin Alsop Baltimore Symphony Orchestra OMAC 12

17:33:00 00:02:01 Franz Schubert Moment Musical No. 3 in F minor

Gil Shaham, violin; Göran Söllscher, guitar DeutGram 471568

17:40:00 00:04:46 Sergei Rachmaninoff Aleko: Men's Dance

Paavo Järvi Cincinnati Symphony Telarc 80670

17:46:00 00:04:09 Sergei Rachmaninoff Aleko: Women's Dance

Paavo Järvi Cincinnati Symphony Telarc 80670

17:53:00 00:02:28 Anthony Holborne Almaine "The Choise"

Jordi Savall Hespèrion XXI AliaVox 9813

17:56:00 00:02:03 Robert Schumann Vienna Carnival: Scherzino Op 26

Daniel Gortler, piano Roméo 7281

18:09:00 00:17:27 Johann Sebastian Bach Orchestral Suite No. 2 in B minor

Boston Baroque Martin Pearlman Christopher Krueger, flute Telarc 80619

18:28:00 00:05:29 Maurice Ravel Jeux d'eau

Jean-Yves Thibaudet, piano Decca 433515

18:35:00 00:04:37 Claude Debussy Images, Book 1: Reflets dans l'eau

Simon Trpceski, piano EMI 272

18:42:00 00:12:09 Maurice Ravel La valse

Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Teldec 44945

18:53:00 00:06:14 Franz von Suppé The Torments of Tantalus: Overture

Zubin Mehta Vienna Philharmonic CBS 44932

19:02:00 00:18:10 Wolfgang Amadeus Mozart Ballet Suite "Les Petits riens"

Anton Steck Concerto Cologne Archiv 4775800

19:22:00 00:34:25 Sir Charles Hubert H. Parry Symphony No. 3 in C

Matthias Bamert London Philharmonic Orchestra Chandos 8896

20:02:00 00:15:55 George Frideric Handel Music for the Royal Fireworks

Frederick Fennell Cleveland Symphonic Winds Telarc 80344

20:20:00 00:35:51 George Frideric Handel Water Music Suite No. 1 in F

Martin Pearlman Boston Baroque Telarc 80594

20:57:00 00:01:45 Gabriel Pierné Ramuntcho: Fandango

Juanjo Mena BBC Philharmonic Chandos 10633

Charles Dutoit, conductor; Carter Brey, cello; Alisa Weilerstein, cello; Daniel Muller-Schott, cello

21:04:00 00:16:14 Maurice Ravel Rapsodie espagnole

21:22:00 00:34:00 Krzysztof Penderecki Concerto Grosso

21:58:00 00:36:34 Modest Mussorgsky Pictures at an Exhibition

22:38:00 00:20:38 Sergei Prokofiev Romeo and Juliet: Suite

23:02:00 00:04:02 Johannes Brahms Intermezzo in A minor Op 116

Evgeny Kissin, piano DeutGram 435028

23:06:00 00:11:12 Sergei Taneyev Adagio from Symphony No. 4 Op 12

Stephen Gunzenhauser Silesian Philharmonic MarcoPolo 223196

23:24:00 00:10:36 Niels Gade Andantino from Symphony No. 1 Op 5

Dmitri Kitayenko Danish National Radio Sym Chandos 9422

23:36:00 00:05:42 Ottorino Respighi Ancient Airs Suite No. 2: Aria

Jesús López-Cobos Lausanne Chamber Orchestra Telarc 80309

23:41:00 00:07:00 Peter Warlock An Old Song

Richard Hickox Northern Sinfonia EMI 49933

23:48:00 00:04:10 John Rutter Suite Antique: Prelude

West Side Chamber Orchestra Kevin Mallon John McMurtery, flute; Christopher D. Lewis, hc Naxos 573146

23:54:00 00:02:03 Anthony Holborne The Farewell

Paul O'Dette, lute Harm Mundi 2907238

23:57:00 00:02:40 Gabriel Fauré Dolly Suite: Berceuse Op 56

Kathryn Stott, piano; Martin Roscoe, piano Hyperion 66911