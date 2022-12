Program Guide 11-21-2013

WCLV ALL NIGHT with Robin Grier

00:02:00 00:21:27 Franz Schubert Symphony No. 3 in D major

Pablo Heras-Casado Freiburg Baroque Orchestra Harm Mundi 902154

00:25:00 00:33:59 Sergei Rachmaninoff Cello Sonata in G minor Op 19

Wendy Warner, cello; Irina Nuzova, piano Cedille 120

01:05:00 00:49:36 Dmitri Shostakovich Symphony No. 5 in D minor Op 47

Franz Welser-Möst Cleveland Orchestra MAA 70904

01:56:00 00:49:17 Sir Edward Elgar Violin Concerto in B minor Op 61

Dresden State Orchestra Sir Colin Davis Nikolaj Znaider, violin RCA 60588

02:46:00 00:28:52 Bedrich Smetana String Quartet No. 1 in E minor

Cleveland Quartet Telarc 80178

03:16:00 00:27:58 Xaver Scharwenka Piano Concerto No. 1 in B flat minor Op 32

BBC Scottish Symphony Michael Stern Marc-André Hamelin, piano Hyperion 67508

03:48:00 00:34:22 Peter Tchaikovsky String Sextet in D major Op 70

Emerson String Quartet Paul Neubauer, viola; Colin Carr, cello Sony 547060

04:24:00 00:32:51 Franz Schubert Symphony No. 4 in C minor

Pablo Heras-Casado Freiburg Baroque Orchestra Harm Mundi 902154

04:59:00 00:23:04 Ludwig van Beethoven Piano Sonata No. 7 in D major Op 10

Peter Takács, piano Cambria 1175

05:24:00 00:18:44 Johann Sebastian Bach Lute Suite No. 4 in E major

David Russell, guitar Telarc 80584

05:46:00 00:06:14 Igor Stravinsky Suite No. 2 for Small Orchestra

Riccardo Chailly London Sinfonietta Decca 417114

05:52:00 00:06:20 Frédéric Chopin Nocturne No. 12 in G major Op 37

Byron Janis, piano EMI 56780



BBC NEWS; FIRST PROGRAM with Jacqueline Gerber

06:08:00 00:05:27 Orlando Gibbons O clap your hands together

Stile Antico Harm Mundi 807572

06:17:00 00:07:06 Paul Pabst Paraphrase on Tchaikovsky's "The

Stephen Hough, piano Hyperion 67043

06:27:00 00:09:14 Franz Schubert Minuet & Finale from Symphony No. 3

Pablo Heras-Casado Freiburg Baroque Orchestra Harm Mundi 902154

06:40:00 00:08:17 Antonio Vivaldi Chamber Concerto in G minor

Geminiani Ensemble Christoph 74590

06:51:00 00:04:31 Peter Tchaikovsky The Seasons: June "Barcarolle" Op 37

Wu Han, piano ArtistLed 10701

06:57:00 00:02:17 Karl King Barnum & Bailey's Favorite March

Loras John Schissel Blossom Festival Band MAA 40601

07:05:00 00:04:46 Johann Sebastian Bach Finale from Flute Sonata No. 5

Joshua Smith, flute; Jory Vinikour, harpsichord; Ann Marie Morgan, cello Delos 3408

07:17:00 00:08:51 Amilcare Ponchielli La Gioconda: Dance of the Hours

Gianandrea Noseda BBC Philharmonic Chandos 10634

07:29:00 00:06:21 Wolfgang Amadeus Mozart Rondo from Piano Concerto No. 12

Stuttgart Chamber Orchestra Leon Fleisher Leon Fleisher, piano Sony 743505

07:40:00 00:06:35 Johann Sebastian Bach Cantata No. 42: Sinfonia

Thomas Hengelbrock Freiburg Baroque Orchestra DHM 77289

07:51:00 00:05:35 Francisco Tárrega Capricho árabe

Milos Karadaglic, guitar DeutGram 15579

08:08:00 00:05:50 Dmitri Shostakovich Festive Overture Op 96

Gustavo Dudamel Simón Bolívar Symphony DeutGram 13458

08:17:00 00:07:05 Bedrich Smetana The Two Widows: Overture

Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Decca 444867

08:30:00 00:09:51 Ludwig van Beethoven Allegro con brio from Sonata No. 21 Op 53

HJ Lim, piano EMI 64952

08:42:00 00:07:29 William Boyce Symphony No. 5 in D major Op 2

Christopher Hogwood Academy of Ancient Music l'Oiseau 436761

08:52:00 00:03:07 Thomas Morley Nolo mortem peccatoris

Stile Antico Harm Mundi 807572

08:56:00 00:05:26 Ernö Dohnányi Finale from Sextet Op 37

Takács Quartet András Schiff, piano; Radovan Vlatkovic, horn; Kálmán Berkes, clarinet; Members of Decca 421423

09:09:00 00:14:05 Antonín Dvorák The Noonday Witch Op 108

Nikolaus Harnoncourt Royal Concertgebouw Orchestra Teldec 24487

09:25:00 00:01:25 John Debney Iron Man 2: I Am Iron Man

Cincinnati Pops Orchestra John Morris Russell May Festival Youth Chorus FanfareCin 2

09:26:00 00:01:57 Alan Silvestri The Avengers: Theme

John Morris Russell Cincinnati Pops Orchestra FanfareCin 2

09:39:00 00:08:47 Felix Mendelssohn Finale from String Symphony No. 12

Concerto Cologne Teldec 98435

09:53:00 00:03:10 Thomas Tallis Salvator mundi

Stile Antico Harm Mundi 807572

09:57:00 00:01:56 Sir Thomas Beecham The Gods Go a'Begging: Minuet

Yehudi Menuhin Royal Philharmonic Orchestra MCA 6231

WCLV MIDDAY with Mark Satola

10:01:00 00:03:10 Edward MacDowell Suite No. 1: The Shepherdess Song Op 42

Takuo Yuasa Ulster Orchestra Naxos 559075

10:05:00 00:03:20 Federico Mompou Canción y Danza No. 8

Stephen Hough, piano Hyperion 66963

10:10:00 00:07:15 Alphons Diepenbrock Marsyas: Prelude

Hans Vonk The Hague Philharmonic Chandos 8821

10:19:00 00:06:13 Peter Tchaikovsky The Sleeping Beauty: Rose Adagio

Mikhail Pletnev Russian National Orchestra DeutGram 457634

10:28:00 00:05:19 François Casadesus London Sketches

Robert J. Ambrose Atlanta Chamber Winds Albany 1127

10:36:00 00:15:27 Sir Edward Elgar Cockaigne Overture Op 40

Leonard Slatkin London Philharmonic Orchestra RCA 60073

10:54:00 00:26:36 Johann Nepomuk Hummel Piano Sonata No. 6 in D major Op 106

Stephen Hough, piano Hyperion 67390

11:23:00 00:07:41 Franz Schubert Theme & Variations from "Trout" Quintet

Emanuel Ax, piano; Pamela Frank, violin; Yo-Yo Ma, cello; Edgar Meyer, double bass; Rebecca Young, viola Sony 61964

11:32:00 00:07:00 Manuel de Falla La vida breve: Interlude & Spanish Dance

Jesús López-Cobos Cincinnati Symphony Telarc 80149

11:42:00 00:06:27 Johann Furchheim Sonatella for Strings in A major

Reinhard Goebel Cologne Musica Antiqua Challenge 72032

BBC NEWS; MERIDIAN

12:13:00 00:07:10 Johann Strauss Jr The Gypsy Baron: Overture

Franz Welser-Möst London Philharmonic Orchestra Seraphim 73295

12:22:00 00:06:05 Vittorio Monti Csárdás Virtuosi

Maxim Vengerov, violin; Vag Papian, piano EMI 57164

12:30:00 00:08:45 Edvard Grieg Sigurd Jorsalfar: Homage March Op 56

Esa-Pekka Salonen Swedish Radio Symphony Sony 46668

12:41:00 00:06:22 Frank Loesser Hans Christian Andersen: Medley

Arthur Fiedler Boston Pops Orchestra RCA 68131

12:49:00 00:09:52 Jerome Kern Portrait for Orchestra "Mark Twain"

Cincinnati Pops Orchestra Erich Kunzel Tony Chipurn, trombone Vox 3035

THE BIG WORK AT ONE

13:00:00 00:34:25 Sir Charles Hubert H. Parry Symphony No. 3 in C major

Matthias Bamert London Philharmonic Orchestra Chandos 8896

13:37:00 00:21:58 Antonín Dvorák Symphonic Variations Op 78

Sir Charles Mackerras Czech Philharmonic Orchestra Supraphon 3533



WCLV MIDDAY

14:00:00 00:03:42 Percy Grainger In a Nutshell Suite: Gum-Suckers March

Jerry Junkin Dallas Wind Symphony Reference 117

14:03:00 00:02:49 Gustav Holst First Suite for Military Band: March Op 28

Frederick Fennell Cleveland Symphonic Winds Telarc 80606

14:10:00 00:09:55 Antonio Salieri Sinfonia Veneziana in D major

Matthias Bamert London Mozart Players Chandos 9877

14:21:00 00:07:15 Maurice Ravel Menuet antique

Pierre Boulez Cleveland Orchestra DeutGram 2121

14:31:00 00:12:11 Edvard Grieg Overture "In Autumn" Op 11

Petri Sakari Iceland Symphony Chandos 9028

14:45:00 00:12:03 Karol Szymanowski Concert Overture Op 12

Edward Gardner BBC Symphony Orchestra Chandos 5115

NOVEMBER CHOICE CDs

15:00:00 00:02:42 Aaron Copland Old American Songs Set No. 1: Long Time

Kyle Bielfield, tenor; Lachlen Glen, piano Delos 3445

15:07:00 00:20:53 Howard Blake Clarinet Concerto Op 329

Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner Andrew Marriner, clarinet PentaTone 5186506

15:31:00 00:18:36 Richard Strauss Don Juan Op 20

Gustavo Dudamel Berlin Philharmonic DeutGram 4791041

15:51:00 00:07:27 Camille Saint-Saëns Samson et Dalila: Bacchanale

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80595

WCLV DRIVE TIME with Bill O’Connell

15:58:00 00:04:29 Steve Reich Nagoya Marimbas

Bob Becker, marimba; James Preiss, marimba Nonesuch 79430

16:06:00 00:02:30 Francisco Tárrega Malaguena

Kristo Käo, guitar Kitarrikoo 2008

16:14:00 00:11:48 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony No. 9 in C major

Nikolaus Harnoncourt Vienna Concentus Musicus DHM 63970

16:29:00 00:04:46 Erich Wolfgang Korngold The Prince and the Pauper: Suite

Charles Gerhardt National Philharmonic RCA 81266

16:41:00 00:07:46 Jean Sibelius Historic Scenes Suite No. 1: Festivo Op 25

Jukka-Pekka Saraste Finnish Radio Symphony Orch RCA 60157

16:51:00 00:03:42 Francisco Tárrega Recuerdos de la Alhambra

Milos Karadaglic, guitar DeutGram 15579

16:56:00 00:02:29 Peter Tchaikovsky Swan Lake: Dance of the Swans

Valéry Gergiev Mariinsky Theater Orchestra Decca 10104

17:05:00 00:05:08 Peter Tchaikovsky Swan Lake: Danse générale & Coda

Valéry Gergiev Mariinsky Theater Orchestra Decca 10104

17:12:00 00:08:54 Virgil Thomson Autumn Concertina

Los Angeles Chamber Orchestra Sir Neville Marriner Ann Mason Stockton, harp EMI 6612

17:24:00 00:09:09 Frédéric Chopin Scherzo No. 2 in B flat minor Op 31

Benjamin Grosvenor, piano Decca 16421

17:39:00 00:04:42 Wolfgang Amadeus Mozart Minuet No. 1 from Divertimento No. 17

Louis Lane Cleveland Orchestra Sony 86793

17:47:00 00:02:37 Wolfgang Amadeus Mozart Minuet in D major

András Schiff, piano Decca 421369

17:52:00 00:02:41 Carl Maria von Weber Der Freischütz: Hunters' Chorus "Was

Dresden State Orchestra Silvio Varviso Leipzig Radio Chorus Philips 422410

BBC NEWS; DINNER CLASSICS

18:09:00 00:16:58 Peter Rasmussen Wind Quintet in F major

Reykjavik Wind Quintet Chandos 9849

18:29:00 00:05:08 Claude Debussy Suite bergamasque: Clair de lune

Academy St. Martin in Fields Mathias Mönius Albrecht Mayer, oboe Decca 4782564

18:37:00 00:03:03 Claude Debussy Petite Suite: Cortège

Jun Märkl National Orchestra of Lyon Naxos 572583

18:43:00 00:12:47 John Taverner O splendor gloriae

Stile Antico Harm Mundi 807572

18:54:00 00:04:54 Modest Mussorgsky Khovanshchina: Prelude "Dawn on the

George Szell Cleveland Orchestra Sony 93019

SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:19:38 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony No. 18 in F major

Ton Koopman Amsterdam Baroque Orchestra Erato 45714

19:23:00 00:31:11 Anton Rubinstein Piano Concerto No. 4 in D minor Op 70

BBC Scottish Symphony Michael Stern Marc-André Hamelin, piano Hyperion 67508

19:56:00 00:01:36 Edvard Grieg Lyric Pieces Book 1: Arietta Op 12

Per Tengstrand, piano Azica 71207

19:57:00 00:02:01 Felix Mendelssohn Song without Words No. 11 in D major Op 30

Vassily Primakov, piano Bridge 9350

WCLV ESSENTIAL CLASSICS

20:02:00 00:05:17 Richard Wagner Die Walküre: Ride of the Valkyries

Donald Runnicles Dresden State Orchestra Teldec 17109

20:09:00 00:47:00 Dmitri Shostakovich Symphony No. 5 in D minor Op 47

Lorin Maazel Cleveland Orchestra Telarc 80067

20:56:00 00:02:21 Wolfgang Amadeus Mozart The Magic Flute: March of the Priests

Rinaldo Alessandrini Norwegian Nat'l Opera Orch Naïve 30479

SYMPHONYCAST with Alison Young:

21:00:00 Houston Symphony Orchestra, Lawrence Foster, conductor; Joshua Bell, violin

Modest Mussorgsky: Khovanshchina: Dance of the Persian Slaves (1873)

Peter Tchaikovsky: Violin Concerto in D Op 35 (1878)

Ralph Vaughan Williams: Fantasia on “Greensleeves” (1934)

Sir Edward Elgar: Enigma Variations Op 36 (1899)

22:33:00 00:04:57 Vincenzo Bellini Norma: Casta diva

Academy St. Martin in Fields Michael Stern Joshua Bell, violin Sony 87894

22:40:00 00:14:32 Richard Wagner Die Walküre: Wotan's Farewell & Magic

Paul Paray Detroit Symphony Orchestra Mercury 434383

LATE PROGRAM

23:02:00 00:08:26 Andrea Luchesi Andante from Sonata in C [No. 1]

Roberto Plano, piano Concerto 2069

23:10:00 00:06:16 Robert White Christe, qui lux es et dies

Stile Antico Harm Mundi 807572

23:18:00 00:06:06 Heitor Villa-Lobos Bachianas Brasileiras No. 5: Aria

Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner Karita Mattila, soprano Philips 420155

23:24:00 00:09:13 Franz Schubert Andante from Symphony No. 4

Pablo Heras-Casado Freiburg Baroque Orchestra Harm Mundi 902154

23:33:00 00:05:01 Johann Sebastian Bach Chorale Prelude "Nun komm der Heiden

José Serebrier Bournemouth Symphony Naxos 557883

23:40:00 00:09:00 Ludwig van Beethoven Andante cantabile from Septet Op 20

Chamber Music Soc Linc Center Delos 3177

23:49:00 00:03:58 William Byrd Ave verum corpus

Stile Antico Harm Mundi 807572

23:54:00 00:02:36 Johann Sebastian Bach Aria from Pastorale

Alexandre Tharaud, piano Harm Mundi 901871

23:55:00 00:03:14 Federico Mompou Suite Compostelana: Cuna

Christopher Parkening, guitar EMI 54853

23:57:00 00:01:25 Maurice Ravel Mother Goose: Pavane of Sleeping Beauty

Paavo Järvi Cincinnati Symphony Telarc 80601