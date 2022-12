Program Guide 11-19-2013

WCLV ALL NIGHT with Robin Grier

00:02:00 00:20:15 Mikhail Ippolitov-Ivanov Caucasian Sketches Suite No. 1 Op 10

David Zinman Baltimore Symphony Orchestra Telarc 80378

01:39:00 00:37:31 Antonín Dvorák String Quartet No. 13 in G Op 106

Cypress String Quartet Avie 2275

02:19:00 00:57:26 Sir Edward Elgar The Crown of India Suite Op 66

BBC Philharmonic Sir Andrew Davis Clare Shearer, mezzo-soprano; Gerald Finley, baritone; Sheffield Philharmonic Chorus Chandos 10570

03:18:00 00:32:06 Franz Schubert Four Impromptus

Simone Dinnerstein, piano Sony 798943

03:55:00 00:37:28 Ernest Bloch Violin Concerto

Royal Philharmonic Orchestra José Serebrier Michael Guttman, violin ASV 785

04:34:00 00:37:02 Frederick Delius Florida Suite

David Lloyd-Jones English Northern Philharmonia Naxos 553535

05:13:00 00:17:21 George Frideric Handel Music for the Royal Fireworks

Martin Pearlman Boston Baroque Telarc 80594

05:32:00 00:13:26 Michael Daugherty Mount Rushmore: Abraham Lincoln

Pacific Symphony Carl St. Clair Pacific Chorale Naxos 559749

05:48:00 00:05:30 Jean Sibelius Romance in C Op 42

Vladimir Ashkenazy Boston Symphony Orchestra Decca 436566

05:55:00 00:04:22 Leo Brouwer Una día de noviembre

Milos Karadaglic, guitar DeutGram 17000

BBC NEWS; FIRST PROGRAM with Jacqueline Gerber

06:08:00 00:03:07 Tylman Susato The Danserye: Bergerette "Sans roch"

Philip Pickett New London Consort l'Oiseau 436131

06:11:00 00:01:54 Michael Praetorius Terpsichore: La Bourée

Philip Pickett New London Consort l'Oiseau 4759101

06:17:00 00:05:59 Jean-Philippe Rameau Dardanus: Chaconne

Nicholas McGegan Philharmonia Baroque Orchestra Conifer 51313

06:27:00 00:10:17 Franz Schubert Rosamunde: Overture

Christian Benda Prague Sinfonia Naxos 570329

06:40:00 00:07:42 Niels Gade Scherzo from Symphony No. 1 Op 5

Dmitri Kitayenko Danish National Radio Sym Chandos 9422

06:51:00 00:04:09 Edvard Grieg Holberg Suite: Rigaudon Op 40

Conrad van Alphen Rotterdam Chamber Orchestra Telarc 80623

06:55:00 00:02:37 Karl King March "Sarasota"

Col. Lowell Graham USAF Heritage of America Band Klavier 11139

07:05:00 00:04:48 Pete Anthony The Launch (Conduktor's Theme)

John Morris Russell Cincinnati Pops Orchestra FanfareCin 2

07:13:00 00:08:05 George Frideric Handel Concerto Grosso in G major Op 3

Richard Egarr Academy of Ancient Music Harm Mundi 907415

07:25:00 00:09:46 Frederick Delius La Quadroöne & Scherzo

David Lloyd-Jones English Northern Philharmonia Naxos 553535

07:40:00 00:06:23 Wolfgang Amadeus Mozart The Magic Flute: Overture

Rinaldo Alessandrini Norwegian Nat'l Opera Orch Naïve 30479

07:49:00 00:04:39 Frédéric Chopin Nocturne No. 10 in A flat Op 32

Nelson Freire, piano Decca 14053

07:57:00 00:01:51 Jean-François Dandrieu Rondeau

Stuttgart Brass Quartet Hänssler 98623

08:08:00 00:05:41 Franz Schubert Five Minuets: Minuet No. 3 in D minor

Gidon Kremer Kremerata Baltica Nonesuch 287228

08:17:00 00:08:33 Peter Tchaikovsky Finale from Symphony No. 3 Op 29

Mikhail Pletnev Russian National Orchestra DeutGram 449967

08:30:00 00:09:13 Antonín Dvorák Finale from Symphony No. 8 Op 88

Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Decca 414422

08:43:00 00:07:36 Enrique Granados Goyescas: Los Requiebros

Jorge Luis Prats, piano Decca 4782732

08:53:00 00:02:31 John Dowland Lord Willoughby's Welcome Home

Sharon Isbin, guitar Sony 745456

08:58:00 00:04:03 Sergei Rachmaninoff Paraphrase on Kreisler's "Liebesleid"

Olga Kern, piano Harm Mundi 907336

09:05:00 00:13:26 Michael Daugherty Mount Rushmore: Abraham Lincoln

Pacific Symphony Carl St. Clair Pacific Chorale Naxos 559749

09:24:00 00:05:12 James Newton Howard The Dark Knight: Suite

John Morris Russell Cincinnati Pops Orchestra FanfareCin 2

09:36:00 00:04:17 Leon Jessel Parade of the Wooden Soldiers

John Morris Russell Cincinnati Pops Orchestra FanfareCin 1

09:44:00 00:02:25 Alan Silvestri Captain America - The First Avenger:

John Morris Russell Cincinnati Pops Orchestra FanfareCin 2

09:52:00 00:03:33 Michael Praetorius Terpsichore: Passameze & Galliard

Philip Pickett New London Consort l'Oiseau 4759101

09:56:00 00:02:24 Johann Sebastian Bach Chorale Prelude "Rejoice Greatly"

Simone Dinnerstein, piano Sony 81742

WCLV MIDDAY with Mark Satola

10:01:00 00:03:18 Eric Coates March "Calling All Workers"

Ronald Corp New London Orchestra Hyperion 66868

10:04:00 00:02:39 Kurt Weill Buddy on the Night Shift

Teresa Stratas, soprano; Richard Woitach, piano Nonesuch 79019

10:09:00 00:07:18 Franz Schubert Moment Musical No. 2 in A flat Op 94

Mitsuko Uchida, piano Philips 470164

10:18:00 00:05:59 Ludwig van Beethoven Piano Trio in B-Flat

Joseph Kalichstein, piano; Jaime Laredo, violin; Sharon Robinson, cello Koch Intl 7724

10:25:00 00:02:59 Igor Stravinsky Tango in D minor

Lara Downes, piano Steinway 30016

10:30:00 00:12:52 John Alden Carpenter Krazy Kat

Calvin Simmons Los Angeles Philharmonic New World 80228

10:45:00 00:04:08 Leonard Bernstein Candide: Overture

Leonard Bernstein New York Philharmonic Sony 63085

10:51:00 00:28:08 Ludwig van Beethoven Piano Concerto No. 2 in B flat Op 19

Mahler Chamber Orchestra Claudio Abbado Martha Argerich, piano DeutGram 3398

11:20:00 00:04:02 Hector Berlioz Symphonie fantastique: March to the Scaffold

Lorin Maazel Cleveland Orchestra Telarc 80076

11:26:00 00:08:10 Johan Wagenaar Amphitrion Overture Op 45

Riccardo Chailly Royal Concertgebouw Orchestra Decca 425833

11:37:00 00:06:34 Nikolai Rimsky-Korsakov Scherzo-Finale from Sinfonietta Op 31

André Anichanov St Petersburg State Symphony Naxos 550812

11:46:00 00:09:31 Josef Myslivecek Overture No. 2 in A

Werner Ehrhardt Concerto Cologne Archiv 4776418

BBC NEWS; MERIDIAN

12:10:00 00:04:03 Sir Arthur Sullivan HMS Pinafore: Overture

Sir Charles Mackerras Welsh National Opera Orchestra Telarc 80374

12:14:00 00:07:17 William Alwyn Suite of Scottish Dances

David Lloyd-Jones Royal Liverpool Philharmonic Naxos 570704

12:24:00 00:15:25 David Diamond This Sacred Ground

Seattle Symphony Gerard Schwarz Erich Parce, baritone; Seattle Symphony Chorale; Seattle Girls' Choir; Northwest Boychoir Naxos 559156

12:25:00 00:07:08 George Gershwin Strike Up the Band: Overture

Michael Tilson Thomas Buffalo Philharmonic CBS 42240

12:35:00 00:08:06 Johann Strauss Jr Waltz "Fairy Tales from the Orient" Op 444

Daniel Barenboim Vienna Philharmonic Decca 12569

12:44:00 00:06:34 Cole Porter The Snake in the Grass Ballet

John McGlinn London Sinfonietta EMI 54300

12:45:00 00:52:25 Sir Arthur Bliss Checkmate

David Lloyd-Jones Royal Scottish Nat'l Orch Naxos 557641

12:52:00 00:06:13 Jacques Offenbach Master Péronilla: Overture

Antonio de Almeida Philharmonia Orchestra Philips 422057

THE BIG WORK AT ONE

13:00:00 00:34:53 Richard Strauss Also sprach Zarathustra Op 30

Gustavo Dudamel Berlin Philharmonic DeutGram 4791041

13:37:00 00:21:57 Robert Fuchs Serenade No. 3 for Strings in E minor Op 21

Christian Ludwig Cologne Chamber Orchestra Naxos 572607

WCLV MIDDAY

14:00:00 00:02:42 Aram Khachaturian Gayaneh: Lesghinka

Neeme Järvi Royal Scottish Nat'l Orch Chandos 8542

14:02:00 00:05:47 Kara Karayev In the Path of Thunder: Lullaby

Rauf Abdullayev Moscow Radio & TV Symphony Delos 2009

14:11:00 00:09:24 Peter Tchaikovsky Scherzo from Symphony No. 6 Op 74

Arcadi Volodos, piano Sony 62691

14:23:00 00:07:52 Juan Arriaga Los esclavos felices: Overture

Jordi Savall Le Concert des Nations Astrée 8532

14:33:00 00:09:44 Claude Debussy Sarabande & Danse

Eiji Oue Minnesota Orchestra Reference 79

14:44:00 00:12:29 Nikolai Rimsky-Korsakov The Snow Maiden: Suite

Gerard Schwarz Seattle Symphony Naxos 572787

14:57:00 00:01:33 Leo Tolstoy Waltz in F major

Lera Auerbach, piano Bis 1502

WCLV ARTS PARTNERS

15:02:00 00:11:34 Luigi Boccherini Movements 3-4 from String Quintet in E Op 13/5

Alexander Schneider, violin; Ensemble Vanguard 8006

15:17:00 00:13:37 Benjamin Britten Hymn to St. Cecilia Op 27

Robert Shaw Robert Shaw Festival Singers Telarc 80408

15:35:00 00:02:44 Ernesto Nazareth Tango "Vem cá Branquinha"

Joel Fan, piano Reference 119

15:40:00 00:18:50 Sir Edward Elgar Enigma Variations: Nimrod through E.D.U.

Vienna Philharmonic Sir John Eliot Gardiner DeutGram 463265

WCLV DRIVE TIME with Bill O’Connell

15:58:00 00:04:14 Mikhail Ippolitov-Ivanov Procession of the Sardar

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80657

16:06:00 00:01:29 Richard Strauss Sunrise from "Also sprach Zarathustra" Op 30

Gustavo Dudamel Berlin Philharmonic DeutGram 4791041

16:10:00 00:13:40 Georg Philipp Telemann Tafelmusik II: Concerto for 3 Violins in F

Cologne Musica Antiqua Reinhard Goebel Reinhard Goebel, violin; Manfred Kraemer, violin; Florian Deuter, violin Archiv 427619

16:30:00 00:03:59 James Horner Willow: Main Themes

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80342

16:36:00 00:04:35 Antonín Dvorák Slavonic Dance No. 9 in B Op 72

Katia Labèque, piano; Marielle Labèque, piano Philips 426264

16:41:00 00:08:38 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony No. 22 in C

Ton Koopman Amsterdam Baroque Orchestra Erato 45714

16:52:00 00:02:34 Lord Berners Polka

David Lloyd-Jones Royal Ballet Sinfonia MarcoPolo 223711

16:58:00 00:01:31 Frédéric Chopin Mazurka No. 34 in C major Op 56

Vassily Primakov, piano Bridge 9289

17:05:00 00:05:26 Giovanni Battista Sammartini Sonata Notturna Op 7

Ludwig Güttler Güttler Brass Ensemble BerlinClas 1090

17:12:00 00:07:35 Ernö Dohnányi Suite in f-Sharp: Rondo Op 19

JoAnn Falletta Buffalo Philharmonic Naxos 572303

17:23:00 00:11:44 Franz Liszt Hungarian Rhapsody No. 14 in F

Roberto Szidon, piano DeutGram 4779525

17:39:00 00:04:06 Sergei Prokofiev Romeo and Juliet: Minuet

Lorin Maazel Cleveland Orchestra Decca 452970

17:48:00 00:03:15 Maurice Ravel Le tombeau de Couperin: Rigaudon

Pierre Boulez Cleveland Orchestra DeutGram 2121

17:53:00 00:02:06 Dmitri Shostakovich Prelude & Fugue No. 2 in A minor Op 87

Keith Jarrett, piano ECM 1469

17:56:00 00:02:47 Giuseppe Verdi Il Trovatore: Anvil Chorus

Atlanta Symphony Orchestra Robert Shaw Atlanta Symphony Chorus Telarc 80333

BBC NEWS; DINNER CLASSICS

18:09:00 00:18:36 Richard Strauss Don Juan Op 20

Gustavo Dudamel Berlin Philharmonic DeutGram 4791041

18:30:00 00:03:10 Wolfgang Amadeus Mozart Les Petits riens: Overture

Rinaldo Alessandrini Norwegian Nat'l Opera Orch Naïve 30479

18:36:00 00:04:46 Wolfgang Amadeus Mozart La finta giardiniera: Overture

Hans Vonk Dresden State Orchestra Capriccio 10070

18:44:00 00:11:06 Alessandro Marcello Oboe Concerto in D minor

American Classical Orchestra Thomas Crawford Marc Schachman, oboe Centaur 3108

18:53:00 00:05:20 Hector Berlioz The Trojans: Trojan March

David Zinman Baltimore Symphony Orchestra Telarc 80164

SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:15:45 Richard Strauss Till Eulenspiegel's Merry Pranks Op 28

Gustavo Dudamel Berlin Philharmonic DeutGram 4791041

19:19:00 00:35:15 Ludwig van Beethoven Concerto for Violin, Cello & Piano in C Op 56

CityMusic Cleveland James Gaffigan Daniel Shapiro, piano; Kyung Sun Lee, violin; Edward Arron, cello CityMusic 2

19:57:00 00:01:49 Edvard Grieg Peer Gynt: Dance of the Mountain King's Daughter

Paavo Järvi Estonian National Symphony VirginClas 45722

WCLV ESSENTIAL CLASSICS

20:02:00 00:11:32 Gioacchino Rossini William Tell: Overture

Christian Benda Prague Sinfonia Naxos 570934

20:13:00 00:41:27 César Franck Symphony in D minor

Yannick Nézet-Séguin Orchestre Métropolitaine Atma 2647

20:57:00 00:02:00 Wolfgang Amadeus Mozart The Marriage of Figaro: March

Rinaldo Alessandrini Norwegian Nat'l Opera Orch Naïve 30479

CHICAGO SYMPHONY with Lisa Simeone - Carlos Miguel Prieto, conductor; Jean-Yves Thibaudet, piano

21:04:00 00:12:30 Alberto Ginastera Panambí: Suite Op 1

21:19:00 00:27:59 Camille Saint-Saëns Piano Concerto No. 5 in F Op 103

21:50:00 00:29:52 Silvestre Revueltas La Noche de los Mayas: Suite

22:23:00 00:04:32 Ferde Grofé Mississippi Suite: Mardi Gras

22:30:00 00:28:00 Florence Price Mississippi River

Mei-Ann Chen, conductor

22:57:00 00:02:39 Ermanno Wolf-Ferrari Strimpellata from Suite Concertino Op 16

Rome Symphony Orchestra Francesco La Vecchia Giuseppe Giabocchi, bassoon Naxos 572921

LATE PROGRAM

23:02:00 00:03:34 Mikhail Ippolitov-Ivanov Caucasian Sketches Suite No. 1: In

David Zinman Baltimore Symphony Orchestra Telarc 80378

23:05:00 00:06:06 Sergei Rachmaninoff All-Night Vigil: Blessed is the Man Op 37

Sigvards Klava Latvian Radio Choir Ondine 1206

23:11:00 00:06:19 Peter Tchaikovsky Chant élégiaque in D flat Op 72

Mikhail Pletnev, piano DeutGram 4284

23:20:00 00:05:01 Charles Wilfrid Orr A Cotswold Hill Tune

David Lloyd-Jones Royal Ballet Sinfonia Naxos 554186

23:25:00 00:10:45 Frederick Delius Late Swallows

Sir John Barbirolli Hallé Orchestra EMI 65119

23:35:00 00:04:49 John Ireland A Downland Suite: Minuet

William Boughton English String Orchestra Nimbus 7020

23:42:00 00:04:14 Mikhail Ippolitov-Ivanov Caucasian Sketches Suite No. 1: In the

David Zinman Baltimore Symphony Orchestra Telarc 80378

23:46:00 00:07:16 Aaron Copland Music for a Great City: Night Thoughts

Leonard Slatkin St Louis Symphony RCA 60149

23:55:00 00:02:50 Erik Satie Gymnopédie No. 3

Bruce Levingston, piano Sono Lumin 92148

23:57:00 00:01:51 Jules Massenet Musique pour bercer les petits enfants

Aldo Ciccolini, piano EMI 64277