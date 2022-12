Program Guide 11-18-2013

WCLV ALL NIGHT with Robin Grier

00:02:00 00:25:04 Carl Maria von Weber Symphony No. 1 in C Op 19

John Georgiadis Queensland Symphony Naxos 550928

00:29:00 00:29:12 Georg Philipp Telemann Suite for Recorder & Strings in A minor

Philomel Baroque Orchestra Elissa Berardi, recorder Centaur 2366

01:00:00 00:39:19 Jean Sibelius Symphony No. 1 in E minor Op 39

Sir Colin Davis Boston Symphony Orchestra Philips 446157

01:41:00 00:36:41 Johannes Brahms Piano Trio No. 1 in B Op 8

André Previn, piano; Viktoria Mullova, violin; Heinrich Schiff, cello Philips 442123

02:19:00 01:07:11 Felix Mendelssohn Symphony No. 2 in B flat Op 52

Bamberg Symphony Claus Peter Flor Lucia Popp, soprano; Julie Kaufmann, soprano; Josef Protschka, tenor; Bamberg Symphony Chorus RCA 60248

03:28:00 00:32:32 Ignace Jan Paderewski Piano Concerto in A minor Op 17

London Symphony Orchestra Arthur Fiedler Earl Wild, piano Elan 82266

04:04:00 00:18:10 Johann Sebastian Bach Orchestral Suite No. 3 in D

Martin Pearlman Boston Baroque Telarc 80619

04:24:00 00:26:16 Béla Bartók Fourteen Bagatelles Op 6

Orion Weiss, piano Bridge 9355

04:53:00 00:26:57 Franz Joseph Haydn Symphony No. 98 in B flat

George Szell Cleveland Orchestra Sony 768779

05:21:00 00:18:44 Sir Arnold Bax Russian Suite

Bryden Thomson London Philharmonic Orchestra Chandos 8669

05:43:00 00:05:02 Jean-Philippe Rameau Les Fêtes d'Hébé: Overture

Raymond Leppard English Chamber Orchestra EMI 65732

05:49:00 00:09:53 Wolfgang Amadeus Mozart Andante from Symphony No. 41

Marc Minkowski Musicians of the Louvre Archiv 6506

BBC NEWS; FIRST PROGRAM with Jacqueline Gerber

06:08:00 00:03:53 Ignace Jan Paderewski Minuet in G Op 14

Daniell Revenaugh, piano Seraphim 73300

06:14:00 00:09:48 Jean-Baptiste Loeillet Trio Sonata No. 1 in F

Geminiani Ensemble Christoph 74590

06:27:00 00:09:45 Frédéric Chopin Romance from Piano Concerto No. 1 Op 11

Berlin State Orchestra Andris Nelsons Daniel Barenboim, piano DeutGram 15387

06:41:00 00:06:52 Gustav Mahler Scherzo from Symphony No. 1

Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Decca 425718

06:51:00 00:03:45 Jean-Baptiste Lully Phaëton: Chaconne in G

Jeanne Lamon Tafelmusik Baroque Orchestra Tafelmusik 1001

06:56:00 00:03:26 John Philip Sousa March "The Glory of the Yankee Navy"

Loras John Schissel Blossom Festival Band MAA 40601

07:05:00 00:05:26 William Boyce Symphony No. 3 in C Op 2

Christopher Hogwood Academy of Ancient Music l'Oiseau 436761

07:13:00 00:08:49 Michael Torke Javelin

John Williams Boston Pops Orchestra Sony 62592

07:25:00 00:09:18 Franz Joseph Haydn Minuet & Finale from Symphony No. 103

Marc Minkowski Musicians of the Louvre Naïve 5176

07:40:00 00:06:20 Carl Maria von Weber Finale from Clarinet Concerto No. 2 Op 74

Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner Andrew Marriner, clarinet Philips 432146

07:50:00 00:03:19 Franz Liszt Paraphrase on Chopin's "My Joys"

Benjamin Grosvenor, piano Decca 16421

07:57:00 00:01:53 Samuel Barber Stopping By Woods on a Snowy Evening

Kyle Bielfield, tenor; Lachlen Glen, piano Delos 3445

08:08:00 00:03:59 Ignace Jan Paderewski Mélodie in G flat Op 16

Stephen Hough, piano Hyperion 67043

08:15:00 00:08:27 Ludwig van Beethoven Rondo from Piano Concerto No. 1 Op 15

Mahler Chamber Orchestra Leif Ove Andsnes Leif Ove Andsnes, piano Sony 542058

08:31:00 00:12:47 George Frideric Handel Concerto Grosso in C

Trevor Pinnock English Concert Archiv 415291

08:43:00 00:06:53 Frédéric Chopin Polonaise No. 6 in A flat Op 53

Jon Nakamatsu, piano Harm Mundi 2908375

08:53:00 00:02:09 Peter Tchaikovsky Valse sentimentale Op 51

Heinrich Schiff, cello; Samuel Sanders, piano Decca 2334

08:58:00 00:04:19 Leonard Bernstein Peter Pan: Dream with Me

Kyle Bielfield, tenor; Lachlen Glen, piano; Michael Samis, cello Delos 3445

09:10:00 00:13:30 Georgs Pelécis Concertino Bianco in C

German Chamber Philharmonic Heinrich Schiff Alexei Lubimov, piano Erato 12709

09:25:00 00:04:40 John Barry Midnight Cowboy: Theme

Tolga Kashif Royal Philharmonic Orchestra Royal Phil 33

09:34:00 00:03:37 Gilbert & Sullivan The Pirates of Penzance: The Paradox

Welsh National Opera Orchestra Sir Charles Mackerras Gillian Knight, contralto; John Mark Ainsley, tenor; Donald Adams, bass Telarc 80353

09:41:00 00:07:45 Carl Maria von Weber Jubilation Overture

Gustav Kuhn Dresden State Orchestra Capriccio 10052

09:51:00 00:02:57 Stephen Foster Beautiful Dreamer

Kyle Bielfield, tenor; Lachlen Glen, piano Delos 3445

09:55:00 00:04:17 Franz Joseph Haydn Rondo from Piano Concerto No. 11

Norwegian Chamber Orchestra Leif Ove Andsnes Leif Ove Andsnes, piano EMI 56960

WCLV MIDDAY with Mark Satola

10:02:00 00:02:23 Ned Rorem The Lordly Hudson

Kyle Bielfield, tenor; Lachlen Glen, piano Delos 3445

10:05:00 00:04:06 Percy Grainger Spoon River

Jerry Junkin Dallas Wind Symphony Reference 117

10:10:00 00:07:06 Isaac Albéniz Suite Española: Leyenda "Asturias" Op 47

Enrique Bátiz State of Mexico Symphony ASV 888

10:19:00 00:04:20 Antonio Caldara Coriolanus: Overture

Philharmonia Orchestra Simon Wright Wallace Collection Nimbus 5079

10:25:00 00:06:11 Maurice Ravel Feria from "Rapsodie espagnole"

Vladimir Ashkenazy Cleveland Orchestra Decca 430413

10:34:00 00:14:39 Gabriel Pierné Ramuntcho: Suite No. 2

Juanjo Mena BBC Philharmonic Chandos 10633

10:51:00 00:27:46 Franz Schubert Symphony No. 1 in D

Nikolaus Harnoncourt Royal Concertgebouw Orchestra Teldec 91184

11:20:00 00:06:51 Johann Sebastian Bach Concerto after Vivaldi in G

Alexandre Tharaud, piano Harm Mundi 901871

11:29:00 00:06:05 Christoph Willibald Gluck Orfeo ed Euridice: Dance of the Blessed Spirits

Orpheus Chamber Orchestra Susan Palma-Nidel, flute DeutGram 437782

11:36:00 00:07:25 Sir Edward German Nell Gwyn: Overture

John Wilson Royal Liverpool Philharmonic Avie 2194

11:46:00 00:10:38 Sir Thomas Beecham Dances from "The Faithful Shepherd"

Yehudi Menuhin Royal Philharmonic Orchestra MCA 6231

BBC NEWS; MERIDIAN

12:10:00 00:08:48 Carl Maria von Weber Invitation to the Dance Op 65

Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Stephen Geber, cello Decca 430201

12:22:00 00:03:46 Léo Delibes Naïla: Intermezzo

Richard Bonynge London Symphony Orchestra Decca 433863

12:22:00 00:03:54 Aram Khachaturian Masquerade: Waltz

Neeme Järvi Royal Scottish Nat'l Orch Chandos 8542

12:26:00 00:11:24 Bedrich Smetana The Bartered Bride: Three Dances

George Szell Cleveland Orchestra CBS/Sony 215

THE BIG WORK AT ONE

13:00:00 00:39:32 Peter Tchaikovsky Suite No. 3 in G major Op 55

Vladimir Jurowski Russian National Orchestra PentaTone 5186061

13:39:00 00:17:40 Peter Tchaikovsky Swan Lake: Act 4

Dmitry Yablonsky Russian State Symphony Naxos 555873

WCLV MIDDAY

14:00:00 00:03:24 Pierre Leemans March "Belgian Paratroopers"

Frederick Fennell Cleveland Symphonic Winds Telarc 80099

14:03:00 00:01:33 Erik Satie Le Piccadilly

Jean-Yves Thibaudet, piano Decca 470290

14:07:00 00:08:28 Maurice Ravel Cinq mélodies populaires grecques

Ellie Dehn, soprano; Yolanda Kondonassis, harp OberlinMus 1304

14:18:00 00:06:44 Johann Christian Bach Adriano in Siria: Overture

Simon Standage Academy of Ancient Music Chandos 540

14:27:00 00:10:39 Franz Schubert Scherzo from String Quintet

Miró Quartet Matt Haimovitz, cello Oxingale 2006

14:39:00 00:12:30 Dmitri Kabalevsky Piano Concerto No. 4 Op 99

NDR Radio Philharmonic Alun Francis Michael Korstick, piano CPO 777658

14:53:00 00:06:41 George Frideric Handel Messiah: Worthy is the Lamb...Amen

Atlanta Symphony Orchestra Robert Shaw Atlanta Symphony Chorus Telarc 80103

MONDAY MOZART

15:00:00 00:04:13 Wolfgang Amadeus Mozart The Marriage of Figaro: Overture

Franz Welser-Möst Cleveland Orchestra MAA 2009

15:07:00 00:22:31 Joh. Christoph Friedrich Bach Symphony No. 20 in B flat

Morten Schuldt-Jensen Leipzig Chamber Orchestra Naxos 572217

15:31:00 00:16:30 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony No. 19 in E flat

Ton Koopman Amsterdam Baroque Orchestra Erato 45714

15:49:00 00:07:37 Wolfgang Amadeus Mozart Rondo from Piano Quartet No. 1

Fauré Quartet DeutGram 6609

WCLV DRIVE TIME with Bill O’Connell

15:58:00 00:04:01 Carl Maria von Weber Rondo from Piano Sonata No. 1 Op 24

Garrick Ohlsson, piano Arabesque 6584

16:06:00 00:03:03 Jacques Ibert Waltz from "Divertissement"

Paavo Järvi Tapiola Sinfonietta Bis 630

16:11:00 00:12:35 Ludwig van Beethoven Piano Sonata No. 9 in E Op 14

Peter Takács, piano Cambria 1175

16:27:00 00:04:32 Ennio Morricone Once Upon a Time in the West: The Devil

La Pietà Angèle Dubeau Angèle Dubeau, violin; Louise-Andrée Baril, piano Analekta 8723

16:34:00 00:07:46 Ferruccio Busoni Sonatina No. 6 "Chamber Fantasy after Carmen"

Geoffrey Tozer, piano Chandos 9394

16:41:00 00:03:35 Leonard Bernstein Spring Will Come Again

Kyle Bielfield, tenor; Lachlen Glen, piano; Michael Samis, cello Delos 3445

16:51:00 00:07:30 Silvestre Revueltas Janitzio

Keri-Lynn Wilson Simón Bolívar Symphony Dorian 90254

17:05:00 00:04:43 Giuseppe Matteo Alberti Sinfonia teatrale for 4 Trumpets

Philharmonia Orchestra Christopher Warren-Green Wallace Collection Nimbus 5017

17:12:00 00:08:21 Joseph Bodin de Boismortier Trio Sonata No. 5 in F

Geminiani Ensemble Christoph 74590

17:23:00 00:11:26 Ludwig van Beethoven Scene by the Brook from Symphony No. 6 Op 68

Douglas Boyd Manchester Camerata Avie 2242

17:39:00 00:04:36 Edward MacDowell Scherzo from Piano Concerto No. 2 Op 23

Dallas Symphony Orchestra Andrew Litton André Watts, piano Telarc 80429

17:46:00 00:03:39 Irving Berlin Change Partners

Kyle Bielfield, tenor; Lachlen Glen, piano Delos 3445

17:52:00 00:03:12 Johannes Brahms Hungarian Dance No. 2 in D minor

Neeme Järvi London Symphony Orchestra Chandos 8885

BBC NEWS; DINNER CLASSICS

18:09:00 00:20:33 Franz Joseph Haydn Symphony No. 63 in C

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 427337

18:32:00 00:02:17 Gilbert & Sullivan The Mikado: Chorus of Nobles

Welsh National Opera Orchestra Sir Charles Mackerras Men of; Welsh National Opera Chorus Telarc 80284

18:37:00 00:02:00 Gilbert & Sullivan The Mikado: There is beauty in the bellow of the blast

Welsh National Opera Orchestra Sir Charles Mackerras Felicity Palmer, mezzo-soprano; Richard Suart, baritone Telarc 80284

18:42:00 00:12:59 Jean Sibelius Pohjola's Daughter Op 49

Jukka-Pekka Saraste Finnish Radio Symphony Orch RCA 60401

SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:21:45 Carl Maria von Weber Clarinet Concerto No. 2 in E flat Op 74

Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner Andrew Marriner, clarinet Philips 432146

19:25:00 00:30:34 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony No. 29 in A

Claudio Abbado Orchestra Mozart Archiv 4777598

WCLV ESSENTIAL CLASSICS

20:02:00 00:15:46 Bedrich Smetana Má vlast: The High Castle

Nikolaus Harnoncourt Vienna Philharmonic RCA 54331

20:19:00 00:34:49 Peter Tchaikovsky Violin Concerto in D major Op 35

CityMusic Cleveland Joel Smirnoff Dylana Jenson, violin CityMusic 2011

THE NEW YORK PHILHARMONIC THIS WEEK with Alec Baldwin - Semyon Bychkov, conductor; Kirill Gerstein, piano

21:04:00 00:23:44 Sergei Rachmaninoff Rhapsody on a Theme of Paganini Op 43

21:45:00 01:03:23 Dmitri Shostakovich Symphony No. 11 in G minor Op 103

LATE PROGRAM

23:02:00 00:02:34 Stephen Foster Gentle Annie

Kyle Bielfield, tenor; Lachlen Glen, piano; Michael Samis, cello Delos 3445

23:04:00 00:06:57 Carl Maria von Weber Romanza from Clarinet Concerto No. 2 Op 74

Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner Andrew Marriner, clarinet Philips 432146

23:11:00 00:06:07 Franz Schubert Impromptu No. 3 in G flat

Vassily Primakov, piano Bridge 9327

23:19:00 00:09:19 Ignace Jan Paderewski Romanze from Piano Concerto Op 17

London Symphony Orchestra Arthur Fiedler Earl Wild, piano Elan 82266

23:28:00 00:07:35 Carl Philipp Emanuel Bach Largo from Cello Concerto in A

English Chamber Orchestra Sir Andrew Davis Matt Haimovitz, cello DeutGram 429219

23:37:00 00:05:21 Paul Ferguson Solstice Suite: Remains of the Day

Almeda Trio Albany 1386

23:42:00 00:09:17 Johannes Brahms Adagio from Piano Trio No. 1 Op 8

André Previn, piano; Viktoria Mullova, violin; Heinrich Schiff, cello Philips 442123

23:53:00 00:03:04 Armas Järnefelt Berceuse Swedish Radio Symphony

Esa-Pekka Salonen Mats Zetterqvist, violin; Mats Rondin, cello Sony 46668