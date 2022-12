Program Guide 11-11-2013

WCLV ALL NIGHT with Robin Grier

00:02:00 00:18:36 Richard Strauss Don Juan Op 20

Gustavo Dudamel Berlin Philharmonic DeutGram 4791041

00:22:00 00:24:45 Maurice Ravel Le tombeau de Couperin

Alexander Schimpf, piano Oehms 867

00:48:00 00:31:54 Wolfgang Amadeus Mozart Piano Concerto No. 25 in C

Odense Symphony Scott Yoo Vassily Primakov, piano Bridge 9328

01:21:00 01:25:15 Anton Bruckner Symphony No. 8 in C minor

Franz Welser-Möst Cleveland Orchestra TCO 1021

02:48:00 00:23:12 Nikolai Miaskovsky Cello Sonata No.2 in A minor Op 81

Wendy Warner, cello; Irina Nuzova, piano Cedille 120

03:12:00 00:30:27 Josef Suk Fairy Tale Op 16

JoAnn Falletta Buffalo Philharmonic Naxos 572323

03:44:00 00:28:23 Alexander Glazunov Ballet Scenes Op 52

Edo de Waart Minnesota Orchestra Telarc 80347

04:14:00 00:33:10 Ralph Vaughan Williams Symphony No. 9 in E minor

Sir Andrew Davis BBC Symphony Orchestra BBC 333

04:50:00 00:27:09 Arnold Schoenberg Transfigured Night Op 4

Emerson String Quartet Paul Neubauer, viola; Colin Carr, cello Sony 547060

05:18:00 00:17:36 Joseph Martin Kraus Viola Concerto in C

Tapiola Sinfonietta David Aaron Carpenter David Aaron Carpenter, viola Ondine 1193

05:37:00 00:05:02 Domenico Scarlatti Sonata in E

Stephen Marchionda, guitar MD+G 9031587

05:49:00 00:09:30 Franz Schubert String Quartet No. 12 in C minor

Tokyo String Quartet Harm Mundi 807427

BBC NEWS; FIRST PROGRAM with Jacqueline Gerber

06:06:00 00:02:06 Gabriel Fauré Dolly Suite: Mi-a-ou Op 56

Yan Pascal Tortelier BBC Philharmonic Chandos 9416

06:10:00 00:09:24 George Frideric Handel Water Music Suite No. 3 in G

Martin Pearlman Boston Baroque Telarc 80594

06:21:00 00:08:47 Franz Schubert Thirteen Ländler

Vassily Primakov, piano Bridge 9327

06:31:00 00:09:00 Wolfgang Amadeus Mozart Rondo for Piano & Orchestra in D

Moscow Virtuosi Vladimir Spivakov Evgeny Kissin, piano RCA 60400

06:42:00 00:06:45 Anton Bruckner Scherzo from Symphony in D minor

Riccardo Chailly Deutsches Symphonie Berlin Decca 421593

06:52:00 00:02:43 Johann Sebastian Bach Cantata No. 68: Aria "My heart ever faithful"

Piers Lane, piano Hyperion 67344

06:55:00 00:02:38 Fred K. Huffer March "Black Jack"

Col. Lowell Graham USAF Heritage of America Band Klavier 11139

07:05:00 00:05:18 Johann Sebastian Bach Prelude & Fugue in C

Leonard Slatkin BBC Philharmonic Chandos 9835

07:12:00 00:08:43 Franz Schubert Andante from Symphony No. 2

Sir Colin Davis Dresden State Orchestra RCA 68545

07:24:00 00:10:22 Gustav Holst First Suite for Military Band Op 28

Frederick Fennell Cleveland Symphonic Winds Telarc 80606

07:41:00 00:08:11 Giovanni Gabrieli In ecclesiis

Vittorio Negri Gregg Smith Singers; Texas Boys' Choir; Edward Tarr Brass Ensemble; E. Power Biggs, organ CBS 42645

07:52:00 00:02:36 Peter Tchaikovsky Swan Lake: Act 3 Introduction

Dmitry Yablonsky Russian State Symphony Naxos 555873

07:58:00 00:00:54 Thomas Morley Though Philomela lost her love

King's Singers EMI 63052

08:06:00 00:01:43 Robert Crawford The U.S. Air Force March

Frederick Fennell Dallas Wind Symphony Reference 85

08:10:00 00:04:03 Richard Hayman Servicemen on Parade

Leonard Slatkin St Louis Symphony RCA 60983

08:17:00 00:08:36 Jean Joseph Mouret First Suite of Symphonies

Paris Orchestral Ensemble Jean-Pierre Wallez Maurice André, trumpet; Bernard Soustrot, trumpet; Guy Touvron, trumpet; Jean-Pierre Leroy, trumpet EMI 64100

08:30:00 00:10:37 Franz Schubert Scherzo from Symphony No. 9

Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Telarc 80110

08:42:00 00:07:18 Louis Moreau Gottschalk Grand Tarantelle Op 67

Cincinnati Pops Orchestra Erich Kunzel William Tritt, piano Telarc 80112

08:52:00 00:03:29 Johannes Brahms Hungarian Dance No. 17 in F sharp minor

Marin Alsop London Philharmonic Orchestra Naxos 557429

08:59:00 00:03:35 John Stafford Smith The Star Spangled Banner

Leonard Slatkin Nashville Symphony Naxos 570716

09:05:00 00:17:54 Howard Blake Flute Concerto Op 493

Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner Jaime Martin, flute PentaTone 5186506

09:27:00 00:06:18 John Williams Born on the Fourth of July: Theme

Boston Pops Orchestra John Williams Tim Morrison, trumpet Sony 64147

09:38:00 00:05:16 Giuseppe Verdi Un giorno di regno: Overture

Riccardo Muti La Scala Philharmonic Sony 62373

09:46:00 00:07:59 Ludwig van Beethoven Piano Sonata No. 20 in G Op 49

Peter Takács, piano Cambria 1175

09:55:00 00:04:12 John Williams Liberty Fanfare

John Williams Boston Pops Orchestra Philips 420178

WCLV MIDDAY with Mark Satola

10:01:00 00:03:05 Scott Joplin The Cascades

Joshua Rifkin, piano Nonesuch 79159

10:04:00 00:02:59 Duke Ellington The River: Giggling Rapids

JoAnn Falletta Buffalo Philharmonic Naxos 559737

10:08:00 00:07:18 Franz Schubert Overture in the Italian Style in C

James Gaffigan CityMusic Cleveland CityMusic 3

10:17:00 00:06:48 William Grant Still Land of Romance from "Africa"

Lara Downes, piano Steinway 30016

10:25:00 00:04:04 William Sterndale Bennett Romance No. 2 in E flat Op 14

Ian Hobson, piano Arabesque 6596

10:31:00 00:15:05 James Hook Piano Concerto in D Op 1

Parley of Instruments Paul Nicholson Paul Nicholson, fortepiano Hyperion 66700

10:50:00 00:31:03 Edvard Grieg Symphonic Dances Op 64

Neeme Järvi Gothenburg Symphony DeutGram 419431

11:25:00 00:05:50 Howard Blake Marcia grazioso from Flute Concerto Op 493

Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner Jaime Martin, flute PentaTone 5186506

11:34:00 00:06:33 Richard Wagner Das Rheingold: Entry of the Gods into Valhalla

George Szell Cleveland Orchestra CBS 46286

11:43:00 00:07:31 Ludwig Spohr Finale from Nonet Op 31

Vienna-Berlin Ensemble Gerhart Hetzel, violin; Wolfram Christ, viola; Georg Faust, cello; Alois Posch, double bass DeutGram 427640

11:52:00 00:05:08 Ottorino Respighi Ancient Airs Suite No. 2: Bergamasca

Jesús López-Cobos Lausanne Chamber Orchestra Telarc 80309

BBC NEWS; MERIDIAN

12:10:00 00:07:57 Ferdinand Hérold Zampa: Overture

Yan Pascal Tortelier BBC Philharmonic Chandos 9765

12:17:00 00:06:53 Emile Waldteufel Waltz "Estudiantina" Op 191

Michel Swierczewski Gulbenkian Orchestra Nimbus 5264

12:28:00 00:07:01 Léo Delibes Sylvia: Cortège de Bacchus

Martin West San Francisco Ballet Orchestra Reference 125

12:37:00 00:04:05 Pascual Marquina March "España Cañí"

Frederick Fennell Tokyo Kosei Wind Orchestra Brain 7505

12:43:00 00:15:08 Morton Gould Kurt Weill Songbook for Orchestra

John Mauceri Hollywood Bowl Orchestra Philips 446404

THE BIG WORK AT ONE

13:00:00 00:30:02 Sergei Prokofiev Symphony No. 7 in C sharp minor Op 131

Vladimir Ashkenazy Cleveland Orchestra Decca 470528

13:30:00 00:26:33 Richard Strauss Oboe Concerto in D

Chicago Symphony Orchestra Daniel Barenboim Alex Klein, oboe Teldec 23913

WCLV MIDDAY

14:00:00 00:02:49 Carl Michael Ziehrer Schönfeld March Op 422

Sir John Eliot Gardiner Vienna Philharmonic DeutGram 463185

14:02:00 00:03:03 Joseph Hellmesberger Jr Valse espagnole

Daniel Barenboim Vienna Philharmonic Decca 12569

14:08:00 00:09:53 Daniel Auber Gustave III: Overture

Richard Bonynge English Chamber Orchestra Decca 440646

14:19:00 00:07:20 Georg Muffat Concerto Grosso in F

Combattimento Consort Olympia 342

14:29:00 00:11:12 Knudage Riisager Concertino for Trumpet & Strings Op 29

Helsingborg Symphony Thomas Dausgaard Hakan Hardenberger, trumpet DaCapo 224082

14:41:00 00:16:16 César Franck Symphonic Variations

Vienna Philharmonic Carlo Maria Giulini Paul Crossley, piano Sony 58958

MONDAY MOZART

15:00:00 00:08:32 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony No. 32 in G

Ton Koopman Amsterdam Baroque Orchestra Erato 45714

15:11:00 00:12:46 Leopold Mozart Symphony in D

Georg Mais Lithuanian Chamber Orchestra ArteNova 897710

15:26:00 00:18:17 Wolfgang Amadeus Mozart Bassoon Concerto in B flat

Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi David McGill, bassoon Decca 443176

15:46:00 00:10:02 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony No. 11 in D

Nikolaus Harnoncourt Vienna Concentus Musicus Teldec 25914

WCLV DRIVE TIME with Bill O’Connell

15:58:00 00:03:40 Howard Blake Finale from Serenade for Winds Op 419

Academy St. Martin in Fields Members of PentaTone 5186506

16:06:00 00:02:44 Gaspar Sanz Canarios Academy St. Martin in Fields

Kenneth Sillito Alexandre Lagoya, guitar Philips 446002

16:12:00 00:12:39 Michi Wiancko La Follia Variations after Geminiani

East Coast Chamber Orch E1 Music 7784

16:37:00 00:04:13 Antonín Dvorák Slavonic Dance No. 8 in G minor Op 46

Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Decca 430171

16:41:00 00:08:35 Wolfgang Amadeus Mozart Finale from Piano Quartet No. 2

Fauré Quartet DeutGram 6609

16:52:00 00:02:39 Joseph J. Richards March "Shield of Liberty"

Col. Lowell Graham USAF Heritage of America Band Klavier 11139

16:56:00 00:02:47 Peter Tchaikovsky Swan Lake: Mazurka

Valéry Gergiev Mariinsky Theater Orchestra Decca 10104

17:05:00 00:05:29 Hugo Alfvén Festival Overture Op 25

Niklas Willén Royal Scottish Nat'l Orch Naxos 553962

17:12:00 00:06:28 Karol Szymanowski Finale from Symphony No. 4 Op 60

BBC Symphony Orchestra Edward Gardner Louis Lortie, piano Chandos 5115

17:22:00 00:12:19 George Gershwin Second Rhapsody

Harmonie Ensemble New York Steven Richman Lincoln Mayorga, piano Bridge 9212

17:40:00 00:04:17 Howard Blake Andante from Flute Concerto Op 493

Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner Jaime Martin, flute PentaTone 5186506

17:50:00 00:03:32 Vladimir Horowitz Carmen Variations

Yuja Wang, piano DeutGram 16606

17:56:00 00:03:04 Léo Delibes Les filles de Cadiz

Prague Philharmonic Orchestra Charles Olivieri-Munroe Sol Gabetta, cello RCA 735962

BBC NEWS; DINNER CLASSICS

18:09:00 00:15:46 Karl Goldmark Wedding March from "Rustic Wedding"

Stephen Gunzenhauser National Symphony of Ireland Naxos 550745

18:27:00 00:04:24 Morton Gould American Salute

Theodore Kuchar National Symphony of Ukraine Naxos 559005

18:35:00 00:03:21 Samuel Barber Commando March

Frederick Fennell Cleveland Symphonic Winds Telarc 80099

18:41:00 00:13:35 Howard Blake Serenade for Wind Octet Op 419

Academy St. Martin in Fields Members of PentaTone 5186506

18:50:00 00:07:32 Gioacchino Rossini The Barber of Seville: Overture

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 415363

SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:17:43 Maurice Ravel Le tombeau de Couperin

Pierre Boulez Cleveland Orchestra DeutGram 2121

19:21:00 00:33:54 Franz Joseph Haydn Symphony No. 31 in D

Sir Charles Mackerras Orchestra of St Luke's Telarc 80156

19:57:00 00:01:26 André Grétry Lucille: Air de danse

Stefan Sanderling Orchestre de Bretagne ASV 1095

WCLV ESSENTIAL CLASSICS

20:02:00 00:40:10 Antonín Dvorák Cello Concerto in B minor Op 104

Indianapolis Symphony Jun Märkl Zuill Bailey, cello Telarc 32927

20:44:00 00:10:55 Johannes Brahms Academic Festival Overture Op 80

George Szell Cleveland Orchestra CBS/Sony 203

THE NEW YORK PHILHARMONIC THIS WEEK with Alec Baldwin - Joshua Weilerstein, conductor; Arabella Steinbacher, violin

21:04:00 00:14:00 Osvaldo Golijov Last Round

21:21:00 00:26:08 Felix Mendelssohn Violin Concerto in E minor Op 64

21:54:00 00:04:02 Benjamin Britten Peter Grimes: Sea Interlude No. 1

21:55:00 00:38:32 Antonín Dvorák Symphony No. 8 in G major Op 88

22:45:00 00:09:47 Antonín Dvorák Carnival Overture Op 92

LATE PROGRAM

23:02:00 00:06:28 Maurice Ravel Ondine from "Gaspard de la nuit"

Benjamin Grosvenor, piano Decca 16421

23:08:00 00:09:07 Karl Goldmark In the Garden from "Rustic Wedding"

Stephen Gunzenhauser National Symphony of Ireland Naxos 550745

23:19:00 00:09:33 Vítezslav Novák Slovak Suite: The Night Op 32

Libor Pesek Royal Liverpool Philharmonic VirginClas 45251

23:28:00 00:02:22 Samuel Barber Sure on This Shining Night Op 13

Kyle Bielfield, tenor; Lachlen Glen, piano Delos 3445

23:30:00 00:05:57 Frederick Delius Summer Night on the River

Sir Andrew Davis BBC Symphony Orchestra Teldec 90845

23:38:00 00:07:47 Edvard Grieg In Folk Style from "Nordic Melodies" Op 63

Neeme Järvi Gothenburg Symphony DeutGram 437520

23:45:00 00:06:39 Emmanuel Chabrier Prélude pastorale

Sir John Eliot Gardiner Vienna Philharmonic DeutGram 447751

23:54:00 00:03:03 George Gershwin Prelude No. 2 "Blue Lullaby"

Yolanda Kondonassis, harp Azica 71273

23:57:00 00:02:38 Claude Debussy Syrinx

Alison Balsom, trumpet EMI 53255