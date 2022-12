Program Guide 11-08-2013

WCLV ALL NIGHT with Robin Grier

00:02:00 00:21:21 Friedrich Witt Flute Concerto in G Op 8

Sinfonia Finlandia Patrick Gallois Patrick Gallois, flute Naxos 572089

00:25:00 00:27:19 Johannes Brahms Violin Sonata No. 1 in G Op 78

Vladimir Spivakov, violin; Alexander Ghindin, piano Capriccio 71082

00:58:00 00:34:53 Richard Strauss Also sprach Zarathustra Op 30

Gustavo Dudamel Berlin Philharmonic DeutGram 4791041

01:34:00 00:35:28 Sir Arnold Bax Symphony No. 6

Vernon Handley BBC Philharmonic Chandos 10122

02:11:00 00:45:12 Enrique Granados Goyescas

Jorge Luis Prats, piano Decca 4782732

02:58:00 00:33:06 Charles Ives Symphony No. 4

Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Chorus Decca 443172

03:36:00 00:14:29 Arcangelo Corelli Concerto Grosso in G minor Op 6

Simon Standage Collegium Musicum 90 Chandos 634

03:52:00 01:03:56 Anton Bruckner Symphony No. 7 in E

Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Decca 430841

04:58:00 00:26:09 Ludwig van Beethoven Piano Sonata No. 32 in C minor Op 111

Karl Lo, piano Brioso 152

05:26:00 00:19:56 Johann Sebastian Bach Orchestral Suite No. 1 in C

Martin Pearlman Boston Baroque Telarc 80619

05:48:00 00:03:45 Johann Sebastian Bach Fantasia & Fugue in D minor

Canadian Brass Steinway 30008

05:52:00 00:06:33 Wolfgang Amadeus Mozart Andante from Piano Concerto No. 21

Orpheus Chamber Orchestra Jonathan Biss, piano EMI 17270

06:05:00 00:02:13 Carl Maria von Weber Turandot: March

Neeme Järvi Philharmonia Orchestra Chandos 8766

06:10:00 00:08:48 Carl Maria von Weber Invitation to the Dance Op 65

Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Stephen Geber, cello Decca 430201

06:20:00 00:04:36 Tomaso Albinoni Concerto for Strings in B flat Op 5

Simon Standage Collegium Musicum 90 Chandos 663

06:25:00 00:08:07 Franz von Suppé Morning, Noon and Night in Vienna: Overture

Sir John Eliot Gardiner Vienna Philharmonic DeutGram 463185

06:37:00 00:02:35 George Frideric Handel Saul: How Excellent Thy Name

Gabrieli Players Paul McCreesh Gabrieli Consort Archiv 474510

06:40:00 00:06:47 Ludwig van Beethoven Andante from String Quartet No. 4 Op 18

Cleveland Quartet Telarc 80414

06:51:00 00:02:00 Gilbert & Sullivan The Mikado: The List Song

Welsh National Opera Orchestra Sir Charles Mackerras Richard Suart, baritone; Welsh National Opera Chorus Telarc 80284

06:55:00 00:03:17 Henry Fillmore March "King Karl King"

Col. Lowell Graham USAF Heritage of America Band Klavier 11139

07:05:00 00:04:53 Isaac Albéniz Iberia: Triana

Jesús López-Cobos Cincinnati Symphony Telarc 80470

07:10:00 00:06:32 Franz Schubert Scherzo from Octet

Cleveland Octet Sony 62655

07:20:00 00:04:04 Carl Stamitz Rondo from Cello Concerto No. 3

Prague Chamber Orchestra Christian Benda Christian Benda, cello Naxos 550865

07:25:00 00:09:10 Alberto Ginastera Suite of Native Dances Op 15

Gisèle Ben-Dor Jerusalem Symphony Orchestra Naxos 570999

07:40:00 00:07:19 Claude Debussy Images: Gigues

Pierre Boulez Cleveland Orchestra DeutGram 435766

07:51:00 00:03:22 Johann Sebastian Bach Chorale Prelude "I Call to Thee"

José Serebrier Bournemouth Symphony Naxos 572050

07:57:00 00:02:23 Ferruccio Busoni Viennese Dance Song Op 28

Per Enoksson, violin; Kathryn Stott, piano Bis 784

08:05:00 00:02:44 Ottorino Respighi The Birds: Preludio

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 437533

08:10:00 00:05:57 Friedrich Witt Rondo from Flute Concerto Op 8

Sinfonia Finlandia Patrick Gallois Patrick Gallois, flute Naxos 572089

08:20:00 00:04:29 Georg Philipp Telemann Don Quixote: Overture

Jeannette Sorrell Apollo's Fire Koch Intl 7576

08:25:00 00:08:35 Felix Mendelssohn Finale from Symphony No. 3 Op 56

Roy Goodman Hanover Band Nimbus 5318

08:36:00 00:03:50 Franz Liszt Two Concert Etudes: Waldesrauschen

Nelson Freire, piano Decca 4782728

08:40:00 00:09:29 Sergei Rachmaninoff Allegro from Symphony No. 2 Op 27

Charles Dutoit Philadelphia Orchestra Decca 440604

08:51:00 00:02:10 Gregorian Chant Ad sepulcrum beati Iacobi

Anonymous 4 Harm Mundi 2907546

08:57:00 00:05:02 Peter Tchaikovsky Suite No. 2: Scherzo burlesque Op 53

Neeme Järvi Detroit Symphony Orchestra Chandos 9454

09:05:00 00:15:45 Richard Strauss Till Eulenspiegel's Merry Pranks Op 28

Gustavo Dudamel Berlin Philharmonic DeutGram 4791041

09:26:00 00:02:11 Sir Arnold Bax Oliver Twist: Suite

Kenneth Alwyn Royal Philharmonic Orchestra Silva 1094

09:35:00 00:08:01 Ludwig van Beethoven Scherzo & Finale from Sonata No. 3 Op 2

HJ Lim, piano EMI 64952

09:45:00 00:07:02 Manuel de Falla Pedrelliana from "Homenajes"

Juanjo Mena BBC Philharmonic Chandos 10694

09:55:00 00:02:20 Giuseppe Verdi La traviata: Act 1 Waltz

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80364

10:01:00 00:01:59 Francis Chagrin Parade of the Wooden Soldiers

Robert J. Ambrose Atlanta Chamber Winds Albany 1127

10:03:00 00:02:12 Bedrich Smetana March of the Student's Legion

Václav Neumann Czech Philharmonic Orchestra Orfeo 180891

10:08:00 00:06:04 Antonio Vivaldi Sinfonia for Strings in G

Trevor Pinnock English Concert Archiv 415518

10:15:00 00:05:09 Gioacchino Rossini La cambiale di matrimonio: Overture

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 415363

10:22:00 00:05:51 Johann Christian Bach Zanaida: Overture

Anthony Halstead Hanover Band CPO 999488

10:30:00 00:14:20 Michael Haydn Symphony No. 16 in A

Matthias Bamert London Mozart Players Chandos 9352

10:46:00 00:05:06 Maurice Ravel Le tombeau de Couperin: Menuet

Alexander Schimpf, piano Oehms 867

10:52:00 00:27:52 Johan Halvorsen Mascarade Suite

Neeme Järvi Bergen Philharmonic Chandos 10584

11:24:00 00:06:54 Peter Tchaikovsky Swan Lake: Pas de trois

Valéry Gergiev Mariinsky Theater Orchestra Decca 10104

11:36:00 00:05:08 Felix Mendelssohn Song without Words in D Op 109

Keith Robinson, cello; Donna Lee, piano Blue Griff 237

11:44:00 00:07:43 Johann Adolf Scheibe Sinfonia à 4 in B flat

Andrew Manze Concerto Copenhagen Chandos 550

11:52:00 00:05:57 Sir Arnold Bax Russian Suite: Gopak

Bryden Thomson London Philharmonic Orchestra Chandos 8669

12:10:00 00:07:07 George Gershwin Oh, Kay!: Overture

Michael Tilson Thomas Buffalo Philharmonic CBS 42240

12:21:00 00:05:41 Gerónimo Giménez La boda de Luis Alonso: Intermezzo

Burning River Brass Dorian 90316

12:28:00 00:06:53 Erich Wolfgang Korngold The Sea Hawk: Suite

Charles Gerhardt National Philharmonic RCA 60863

12:37:00 00:06:09 Richard Hayman March Medley

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80122

12:45:00 00:08:20 Sir Edward German Henry VIII: Three Dances

Richard Hickox Northern Sinfonia EMI 49933

12:54:00 00:04:05 Claudio Grafulla March "Washington Grays"

Frederick Fennell Tokyo Kosei Wind Orchestra Brain 7504

13:00:00 00:31:43 Max Bruch Symphony No. 3 in E Op 51

Kurt Masur Leipzig Gewandhaus Orchestra Philips 420932

13:31:00 00:25:15 Robert Schumann Symphony No. 4 in D minor Op 120

George Szell Cleveland Orchestra Sony 62349

14:00:00 00:02:20 Claude Debussy Children's Corner: Dr. Gradus ad Parnassum

Paul Crossley, piano Sony 53111

14:02:00 00:03:14 Erik Satie Sonatine bureaucratique

Jean-Yves Thibaudet, piano Decca 470290

14:08:00 00:10:05 Claude Debussy Prelude to the Afternoon of a Faun

Cleveland Orchestra Vladimir Ashkenazy Jeffrey Khaner, flute Decca 417488

14:19:00 00:09:50 Jean Sibelius The Oceanides Op 73

Jukka-Pekka Saraste Finnish Radio Symphony Orch RCA 60401

14:31:00 00:06:10 William Boyce Solomon: Overture

Roy Goodman Parley of Instruments Hyperion 66378

14:40:00 00:14:54 Bedrich Smetana Má vlast: The High Castle

Sir Colin Davis London Symphony Orchestra LSO Live 516

14:56:00 00:03:03 Jules Massenet Le Cid Ballet Suite: Castillan

Sir Neville Marriner Academy St. Martin in Fields Capriccio 10569

15:00:00 00:08:22 Maurice Ravel Allegro from String Quartet in F

Jupiter String Quartet OberlinMus 1304

15:11:00 00:18:36 Richard Strauss Don Juan Op 20

Gustavo Dudamel Berlin Philharmonic DeutGram 4791041

15:33:00 00:19:17 Jean Françaix Concerto for Harpsichord & Instrumental Ensemble

West Side Chamber Orchestra Kevin Mallon Christopher D. Lewis, hc Naxos 573146

15:55:00 00:02:02 Ambroise Thomas Mignon: Gavotte

Yan Pascal Tortelier BBC Philharmonic Chandos 9765

15:58:00 00:03:55 Franz Schubert The Twin Brothers: Overture

Christian Benda Prague Sinfonia Naxos 570329

16:06:00 00:01:43 Sir John Stevenson The Last Rose of Summer

Eastman Wind Ensemble Donald Hunsberger Wynton Marsalis, cornet Sony 82849

16:11:00 00:11:23 Sir Arthur Sullivan Overture di ballo

Sir Neville Marriner Academy St. Martin in Fields Philips 434916

16:41:00 00:09:58 Sir Arnold Bax The Happy Forest

John Wilson Royal Liverpool Philharmonic Avie 2194

16:53:00 00:01:29 Richard Strauss Sunrise from "Also sprach Zarathustra" Op 30

Gustavo Dudamel Berlin Philharmonic DeutGram 4791041

17:05:00 00:04:27 Felix Mendelssohn Scherzo from Octet for Strings Op 20

Cleveland Quartet Meliora String Quartet Telarc 80142

17:12:00 00:07:23 Sir Arnold Bax Symphonic Scherzo

Vernon Handley Royal Philharmonic Orchestra Chandos 8464

17:22:00 00:13:44 Johann Christian Bach Symphony for Double Orchestra in E flat Op 18

Simon Standage Academy of Ancient Music Chandos 540

17:40:00 00:05:12 George Frideric Handel Musette from Concerto Grosso Op 6

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 447733

17:46:00 00:04:07 Johann Sebastian Bach Musette from Anna Magdalena Notebook

Yo-Yo Ma, cello; Bobby McFerrin, voice Sony 48177

17:52:00 00:02:40 George Gershwin Oh, Kay!: Clap Yo' Hands

Alan Feinberg, piano Argo 436121

17:52:00 00:04:01 Peter Tchaikovsky Swan Lake: Russian Dance

Royal Philharmonic Orchestra Barry Wordsworth Janine Jansen, violin Decca 475011

17:56:00 00:01:56 Reinhold Glière The Red Poppy: Chinese Dance

Zdenek Mácal New Jersey Symphony Delos 3178

18:09:00 00:16:26 Sir Arnold Bax The Garden of Fand

David Lloyd-Jones Royal Scottish Nat'l Orch Naxos 553525

18:27:00 00:03:48 Sir Arnold Bax Russian Suite: In a Vodka Shop

Bryden Thomson London Philharmonic Orchestra Chandos 8669

18:33:00 00:04:19 Sir Arnold Bax Mediterranean

Richard Hickox Northern Sinfonia EMI 49933

18:40:00 00:14:53 Sir Arnold Bax In the Faery Hills

David Lloyd-Jones Royal Scottish Nat'l Orch Naxos 553525

18:54:00 00:03:53 Sir Arnold Bax The Poisoned Fountain

Joshua Pierce, piano; Dorothy Jonas, piano MSR 1260

19:02:00 00:25:35 Friedrich Witt Jena Symphony in C

Patrick Gallois Sinfonia Finlandia Naxos 572089

19:29:00 00:26:25 Franz Joseph Haydn Symphony No.101 in D

Claudio Abbado Chamber Orchestra of Europe DeutGram 4778117

20:02:00 00:16:10 Ralph Vaughan Williams Fantasia on a Theme by Thomas Tallis

Sir John Barbirolli Sinfonia of London EMI 67264

20:20:00 00:34:53 Richard Strauss Also sprach Zarathustra Op 30

Gustavo Dudamel Berlin Philharmonic DeutGram 4791041

21:02:00 00:15:05 Nikolai Rimsky-Korsakov Capriccio espagnol Op 34

George Szell Cleveland Orchestra Sony 93019

21:19:00 00:35:35 Antonín Dvorák Symphony No. 7 in D minor Op 70

George Szell Cleveland Orchestra Sony 63151

21:55:00 00:03:59 Wolfgang Amadeus Mozart The Marriage of Figaro: Overture

George Szell Cleveland Orchestra Sony 86793

21:56:00 00:02:00 Alexander Scriabin Etude in B minor Op 8

Garrick Ohlsson, piano Bridge 9287

23:02:00 00:09:40 Sir Arnold Bax Elegiac Trio

Maarika Järvi, flute; Paul Cortese, viola; Marie-Pierre Langlamet, harp Chandos 9395

23:11:00 00:12:33 Sir Edward Elgar Serenade for Strings in E minor Op 20

Carlton Woods Blue Water Chamber Orchestra Blue Water 2010

23:26:00 00:07:34 Isaac Albéniz Rêverie from Piano Sonata No. 5 Op 82

Albert Guinovart, piano Harm Mundi 987007

23:33:00 00:08:44 George Frederick Bristow Nocturne from Symphony in F sharp minor Op 26

Neeme Järvi Detroit Symphony Orchestra Chandos 9169

23:44:00 00:04:29 Johann Peter Salomon Romance in D

English Concert Trevor Pinnock Simon Standage, violin Archiv 427316

23:48:00 00:04:46 Carl Stamitz Andante from Flute Concerto Op 29

Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner Irena Grafenauer, flute Philips 426318

23:55:00 00:03:02 George Frideric Handel Air for Oboe & Orchestra

City of London Sinfonia Nicholas Ward Anthony Camden, oboe Naxos 553430

23:57:00 00:01:48 Leroy Anderson Melody on Two Notes

Leonard Slatkin BBC Concert Orchestra Naxos 559357