Program Guide 11-04-2013

00:02:00 00:31:28 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony No. 36 in C

Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Decca 436421

00:35:00 00:37:13 Igor Stravinsky Pulcinella - Ballet with Song after Pergolesi

Cleveland Orchestra Igor Stravinsky Mary Simmons, soprano; Glenn Schnittke, tenor; Phillip MacGregor, bass Sony 63325

01:14:00 00:19:04 Arthur Meulemans Symphony No. 3

Alexander Rahbari BRT Philharmonic Brussels MarcoPolo 223418

01:34:00 00:48:26 Franz Liszt Years of Pilgrimage "Switzerland"

Lazar Berman, piano DeutGram 4779525

02:24:00 00:19:11 William Bolcom Orphée-Sérénade

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 435389

02:45:00 00:53:19 Franz Schubert Mass No. 6 in E flat

Atlanta Symphony Orchestra Robert Shaw Benita Valente, soprano; Marietta Simpson, mezzo; Jon Humphrey, tenor; Glenn Siebert, tenor; Myron Myers, bass Telarc 80212

03:40:00 00:20:20 Wolfgang Amadeus Mozart Piano Concerto No. 8 in C

Suedama Ensemble David Greilsammer David Greilsammer, piano Naïve 5149

04:02:00 00:43:33 Johannes Brahms Symphony No. 1 in C minor Op 68

George Szell Cleveland Orchestra Sony 46534

04:47:00 00:29:36 Robert Schumann Violin Concerto in D minor

Göttingen Symphony Orchestra Christoph-Mathias Mueller Rachel Barton Pine, violin Cedille 144

05:18:00 00:19:02 Franz Joseph Haydn Symphony No. 88 in G

Bruno Weil Tafelmusik Baroque Orchestra Sony 66253

05:38:00 00:05:41 Mikhail Glinka Ruslan and Ludmilla: Overture

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80657

06:05:00 00:02:28 Johann Friedrich Fasch Hornpipe from Suite in A minor

Tempesta di Mare Chandos 783

06:10:00 00:10:23 Anton Bruckner Scherzo from Symphony No. 4

Franz Welser-Möst Cleveland Orchestra Arthaus 101682

06:20:00 00:04:13 Johann Sebastian Bach Finale from Flute Sonata No. 3

Joshua Smith, flute; Jory Vinikour, harpsichord Delos 3402

06:25:00 00:09:21 Ludwig van Beethoven Scherzo & Finale from Symphony No. 2 Op 36

Mikhail Pletnev Russian National Orchestra DeutGram 4776409

06:36:00 00:02:56 George Frideric Handel Messiah: Lift up your heads

Harry Christophers The Sixteen Choir & Orch Coro 16062

06:40:00 00:04:15 Édouard Lalo Scherzando from Symphonie espagnole Op 21

Philharmonia Orchestra Antonio Pappano Maxim Vengerov, violin EMI 57593

06:45:00 00:04:29 Antonín Dvorák Rusalka: Polonaise

Eiji Oue Minnesota Orchestra Reference 71

06:51:00 00:02:09 Ottorino Respighi La boutique fantasque: Tarantella

Jesús López-Cobos Cincinnati Symphony Telarc 80396

06:55:00 00:03:02 John Philip Sousa March "Hands Across the Sea"

John Williams Boston Pops Orchestra Sony 46747

07:05:00 00:03:37 Fritz Kreisler Liebesleid

Orpheus Chamber Orchestra Gil Shaham, violin DeutGram 449923

07:06:00 00:03:37 Leroy Anderson Fiddle-Faddle

Leonard Slatkin BBC Concert Orchestra Naxos 559313

07:10:00 00:04:46 Gioacchino Rossini Il signor Bruschino: Overture

Christian Benda Prague Sinfonia Naxos 570934

07:16:00 00:05:04 Peter Tchaikovsky The Sleeping Beauty: Waltz

Mikhail Pletnev Russian National Orchestra DeutGram 457634

07:25:00 00:06:13 Felix Mendelssohn Finale from Violin Concerto Op 64

Göttingen Symphony Orchestra Christoph-Mathias Mueller Rachel Barton Pine, violin Cedille 144

07:40:00 00:06:08 Emmanuel Chabrier España

Neeme Järvi Orch de la Suisse Romande Chandos 5122

07:46:00 00:03:28 Sergei Prokofiev Cinderella: Waltz

John Mauceri Hollywood Bowl Orchestra Philips 438685

07:51:00 00:02:19 Giovanni Gabrieli Sonata on the 9th tone for 8 parts

Vittorio Negri Edward Tarr Brass Ensemble CBS 42645

07:55:00 00:03:11 Isaac Albéniz Tango from "España" Op 165

Jason Vieaux, guitar Azica 71224

08:05:00 00:02:36 Claude Debussy Preludes Book 2: "General Lavine" - Eccentic

Spencer Myer, piano Harm Mundi 907477

08:10:00 00:05:07 Leonard Bernstein On the Town: Times Square 1944

Arie Lipsky CIM Orchestra CIM 2003

08:17:00 00:04:56 Franz Joseph Haydn Armida: Overture

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 437783

08:25:00 00:10:31 Alexander Borodin Prince Igor: Overture

Robert Shaw Atlanta Symphony Orchestra Telarc 80039

08:37:00 00:03:29 Edvard Grieg Peer Gynt: Anitra's Dance

Paavo Järvi Estonian National Symphony VirginClas 45722

08:40:00 00:08:18 Ludwig van Beethoven Scherzo from Symphony No. 7 Op 92

Franz Welser-Möst Cleveland Orchestra MAA 20081

08:51:00 00:02:38 George Frideric Handel Water Music Suite No. 1: Minuet

Martin Pearlman Boston Baroque Telarc 80594

08:55:00 00:04:46 Erich Wolfgang Korngold The Prince and the Pauper: Suite

Charles Gerhardt National Philharmonic RCA 81266

09:05:00 00:17:55 Sir Edward Elgar The Wand of Youth Suite No. 1 Op 1

Raymond Leppard Indianapolis Symphony Koss Class 1014

09:27:00 00:06:26 Sir Edward Elgar Pomp and Circumstance March No.1 in D Op 39

London Philharmonic Orchestra Sir Andrew Davis Royal Choral Society EMI 28379

09:36:00 00:08:10 Frédéric Chopin Scherzo No. 1 in B minor Op 20

Benjamin Grosvenor, piano Decca 16421

09:45:00 00:07:25 Joseph Eybler Minuet & Finale from Symphony No. 1

Michael Hofstetter Geneva Chamber Orchestra CPO 777104

09:55:00 00:03:09 Roman Hoffstetter Serenade from String Quartet in F Op 3

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 437782

10:00:00 00:03:11 Richard Rodgers The Sound of Music: My Favorite Things

Jenny Lin, piano Steinway 30011

10:03:00 00:02:13 Richard Rodgers Blue Moon

Jenny Lin, piano Steinway 30011

10:05:00 00:07:17 Carlos Chávez Chapultepec

Keri-Lynn Wilson Simón Bolívar Symphony Dorian 90254

10:12:00 00:05:25 Johann Ernst Altenburg Concerto for 7 Trumpets & Timpani in C

Richard Kapp David Bilger, trumpet; Stephen Burns, trumpet; Edward Carroll, trumpet; Raymond Mase, trumpet; Ben Harms, timpani ESS.A.Y 1035

10:18:00 00:02:41 Nikolai Rimsky-Korsakov Sadko: Song of India

Gil Shaham, violin; Akira Eguchi, piano DeutGram 447640

10:20:00 00:14:53 Henri Rabaud Dances from "Marouf, Cobbler of Cairo"

Eiji Oue Minnesota Orchestra Reference 71

10:50:00 00:29:36 Robert Schumann Violin Concerto in D minor

Göttingen Symphony Orchestra Christoph-Mathias Mueller Rachel Barton Pine, violin Cedille 144

11:19:00 00:06:09 Johann Friedrich Fasch Concerto for Trumpet, 2 Oboes & Strings in D

English Chamber Orchestra Raymond Leppard Wynton Marsalis, trumpet Sony 57497

11:25:00 00:06:21 Wolfgang Amadeus Mozart Rondo in D

Lars Vogt, piano EMI 36080

11:32:00 00:07:56 Jean Sibelius Karelia Overture Op 10

Jukka-Pekka Saraste Finnish Radio Symphony Orch RCA 7765

12:10:00 00:03:30 Traditional Basle March

Philip Jones Brass Ensemble Claves 600

12:13:00 00:05:20 Hector Berlioz The Trojans: Trojan March

David Zinman Baltimore Symphony Orchestra Telarc 80164

12:18:00 00:09:50 Franz Waxman Prince Valiant: Suite

Charles Gerhardt National Philharmonic RCA 81265

12:28:00 00:12:01 Alexander Borodin Prince Igor: Polovetsian Dances

Sir Simon Rattle Berlin Philharmonic EMI 273

THE BIG WORK AT ONE

13:00:00 00:49:36 Franz Schubert Symphony No. 9 in C

Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Telarc 80110

13:49:00 00:07:56 Richard Wagner Siegfried: Forest Murmurs

Donald Runnicles Dresden State Orchestra Teldec 17109

14:00:00 00:03:09 Alexandre Tansman Foxtrot from "Sonatine Transatlantique"

Daniel Blumenthal, piano Cybelia 849

14:03:00 00:03:25 Dmitri Shostakovich Tahiti Trot "Tea for Two" Op 16

Mariss Jansons Philadelphia Orchestra EMI 55601

14:06:00 00:09:32 Peter Tchaikovsky Swan Lake: Black Swan Pas de deux

Valéry Gergiev Mariinsky Theater Orchestra Decca 10104

14:16:00 00:07:46 Johann Sebastian Bach Flute Sonata No. 4 in C

Joshua Smith, flute; Jory Vinikour, harpsichord; Ann Marie Morgan, cello Delos 3408

14:23:00 00:10:53 Heitor Villa-Lobos Bachianas Brasileiras No. 5

Members of Nashville Symphony Kenneth Schermerhorn Rosana Lamosa, soprano Naxos 557460

MONDAY MOZART

15:00:00 00:18:50 Wolfgang Amadeus Mozart Piano Trio No. 4 in E

Vienna Piano Trio Nimbus 5617

15:18:00 00:10:22 Carl Philipp Emanuel Bach String Symphony in C

John Hsu The Vivaldi Project Centaur 3176

15:29:00 00:11:56 Franz Joseph Haydn Symphony No. 1 in D

Hugh Wolff St Paul Chamber Orchestra Teldec 77309

15:48:00 00:09:26 Wolfgang Amadeus Mozart Rondo for Piano & Orchestra in A

English Chamber Orchestra Murray Perahia Murray Perahia, piano CBS 39224

15:58:00 00:03:44 Carl Maria von Weber Turandot: Overture

Neeme Järvi Philharmonia Orchestra Chandos 8766

16:06:00 00:03:22 Johann Sebastian Bach Orchestral Suite No. 3: Gavotte

Monica Huggett Ensemble Sonnerie Avie 2171

16:12:00 00:11:39 Aaron Copland El Salón México

David Zinman Baltimore Symphony Orchestra Argo 440639

16:27:00 00:04:55 James Horner The Amazing Spider-Man: Young Peter

London Music Works Silva 1398

16:35:00 00:04:14 Peter Tchaikovsky Suite No. 3: Scherzo Op 55

Vladimir Jurowski Russian National Orchestra PentaTone 5186061

16:42:00 00:07:04 Felix Mendelssohn Andante from Violin Concerto Op 64

Göttingen Symphony Orchestra Christoph-Mathias Mueller Rachel Barton Pine, violin Cedille 144

16:51:00 00:03:42 Padre Antonio Soler Sonata No. 15 in D minor

Martina Filjak, piano Naxos 572515

16:56:00 00:03:32 Frank Bridge Sally in our Alley

William Boughton English String Orchestra Nimbus 5366

17:05:00 00:05:23 Alexander Borodin Prince Igor: Polovetsian March

Valéry Gergiev Mariinsky Theater Orchestra Philips 442011

17:12:00 00:09:35 Hector Berlioz The Trojans: Royal Hunt and Storm

Berlin Philharmonic James Levine RIAS Chamber Chorus DeutGram 431624

17:24:00 00:09:18 Antonio Vivaldi Cello Concerto in B flat

Amsterdam Baroque Orchestra Ton Koopman Yo-Yo Ma, cello Sony 90916

17:39:00 00:04:43 Felix Mendelssohn Swiss Song from String Symphony No. 11

Johannes Goritzki German Chamber Academy Neuss Claves 9002

17:46:00 00:03:59 Traditional Lucerne Song Philip Jones Brass Ensemble

John Fletcher, tuba Claves 600

17:52:00 00:03:11 Robert Schumann Fantasy Pieces: Soaring Op 12

Antonio Pompa-Baldi, piano Centaur 3177

17:55:00 00:04:20 Carl Maria von Weber Rondo from Bassoon Concerto Op 75

Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner Klaus Thunemann, bassoon Philips 432081

18:09:00 00:19:20 Mario Castelnuovo-Tedesco Concerto for 2 Guitars Op 201

London Philharmonic Orchestra Leonard Slatkin Kazuhito Yamashita, guitar; Naoko Yamashita, guitar RCA 60355

18:31:00 00:04:45 Edvard Grieg Peer Gynt: Arabian Dance

Herbert Blomstedt San Francisco Symphony Decca 425857

18:38:00 00:04:27 Claude Debussy Arabesque No. 1 in E

Simon Trpceski, piano EMI 272

18:44:00 00:10:00 Giovanni Battista Sammartini Symphony in A

Kevin Mallon Aradia Ensemble Naxos 557298

19:02:00 00:19:20 Carl Maria von Weber Symphony No. 2 in C

Sir Roger Norrington London Classical Players EMI 55348

19:23:00 00:31:28 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony No. 36 in C

Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Decca 436421

19:57:00 00:01:52 Ottorino Respighi The Fair

Jesús López-Cobos Cincinnati Symphony Telarc 80396

20:02:00 00:25:48 Felix Mendelssohn Violin Concerto in E minor Op 64

Göttingen Symphony Orchestra Christoph-Mathias Mueller Rachel Barton Pine, violin Cedille 144

20:29:00 00:26:03 Franz Schubert Symphony No. 8 in B minor

Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Telarc 80091

20:57:00 00:02:03 Alexander Borodin Petite Suite: Serenade

Gennady Rozhdestvensky Royal Stockholm Philharmonic Chandos 9386

THE NEW YORK PHILHARMONIC THIS WEEK with Alec Baldwin – A Halloween Program with Arturo Toscanini, Alan Gilbert, Leonard Bernstein, Charles Dutoit & Lorin Maazel, conductors; Paul Groves, tenor; Willard White, bass; Westminster Symphonic Choir; Charles Bressler, tenor; Chorale Art Society

21:05:00 00:09:43 Johann Sebastian Bach Toccata & Fugue in D minor

21:16:00 00:11:02 Modest Mussorgsky A Night on Bald Mountain

21:29:00 00:09:03 Charles Gounod Faust: Ballet Music excerpts

21:42:00 00:10:00 Hector Berlioz Ride to the Abyss & Pandemonium from “The Damnation of Faust” (1846)

21:55:00 00:58:49 Franz Liszt A "Faust" Symphony

23:02:00 00:07:05 Sergei Rachmaninoff Suite No. 2: Romance Op 17

Yefim Bronfman, piano; Emanuel Ax, piano Sony 61767

23:09:00 00:06:56 Ludwig van Beethoven Romance No. 1 in G Op 40

Göttingen Symphony Orchestra Christoph-Mathias Mueller Rachel Barton Pine, violin Cedille 144

23:18:00 00:09:03 Erik Satie Deux préludes posthumes et une gnossienne

Douglas Bostock Chamber Philharmonic Bohemia Classico 168

23:27:00 00:09:19 Joseph Joachim Notturno in A major Op 12

Royal Stockholm Philharmonic Sakari Oramo Daniel Hope, violin DeutGram 15312

23:38:00 00:08:33 Ludwig van Beethoven Romance No. 2 in F Op 50

Göttingen Symphony Orchestra Christoph-Mathias Mueller Rachel Barton Pine, violin Cedille 144

23:46:00 00:07:11 Giacomo Puccini Chrysanthemums

Brodsky Quartet Chandos 10761

23:53:00 00:02:51 George Frideric Handel Larghetto from Concerto Grosso Op 6

Guildhall Strings RCA 7921

23:56:00 00:02:23 Francis Poulenc Métamorphoses: C'est ainsi que tu es

Antonio Pompa-Baldi, piano Steinway 30015