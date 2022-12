Program Guide 11-01-2013

WCLV ALL NIGHT with Robin Grier

00:02:00 00:31:08 Johannes Brahms Serenade No. 2 in A Op 16

Sir Charles Mackerras Scottish Chamber Orchestra Telarc 80522

00:35:00 00:46:37 Peter Tchaikovsky Piano Trio in A minor Op 50

Yefim Bronfman, piano; Cho-Liang Lin, violin; Gary Hoffman, cello Sony 53269

01:23:00 00:38:20 Aram Khachaturian Flute Concerto

Zurich Tonhalle Orchestra David Zinman Emmanuel Pahud, flute EMI 57563

02:02:00 00:34:49 Antonín Dvorák Piano Quartet in E flat Op 87

Wu Han, piano; Erin Keefe, violin; Beth Guterman, viola; David Finckel, cello CMS Studio 82503

02:38:00 00:40:30 Ludwig van Beethoven Violin Concerto in D Op 61

German Chamber Philharmonic Paavo Järvi Janine Jansen, violin Decca 13281

03:20:00 00:25:07 William Byrd Mass for 5 voices

Stile Antico Harm Mundi 807572

03:46:00 00:29:25 Alan Hovhaness Symphony No. 50 Op 360

Gerard Schwarz Royal Liverpool Philharmonic Telarc 80604

04:17:00 00:37:34 Wolfgang Amadeus Mozart String Quintet No. 3 in C

Tokyo String Quartet Pinchas Zukerman, viola RCA 60940

04:56:00 00:18:30 Johann Friedrich Fasch Concerto for Winds & Strings in G

Tempesta di Mare Chandos 783

05:16:00 00:17:12 Edvard Grieg Norwegian Dances Op 35

Antonio Pompa-Baldi, piano Centaur 2712

05:35:00 00:06:26 Wolfgang Amadeus Mozart Concert Rondo in E flat

Scottish Chamber Orchestra Sir Charles Mackerras Eric Ruske, horn Telarc 80367

05:52:00 00:03:52 Lars-Erik Larsson Pastoral Suite: Scherzo Op 19

Dorrit Matson New York Scandia Symphony Centaur 2607

05:56:00 00:03:22 Dmitri Shostakovich Dolls' Dances: Lyric Waltz

Bavarian Radio Symphony Esa-Pekka Salonen Lisa Batiashvili, violin DeutGram 15203

BBC NEWS; FIRST PROGRAM with Jacqueline Gerber

06:05:00 00:02:09 Mateo Albéniz Sonata in D major

Marielle Nordmann, harp Erato 45975

06:10:00 00:09:18 Johann Sebastian Bach Violin Concerto in G minor

Ensemble Sonnerie Monica Huggett Monica Huggett, violin Gaudeamus 356

06:20:00 00:07:01 Johannes Brahms Rhapsody in G minor Op 79

Hélène Grimaud, piano DeutGram 6904

06:31:00 00:10:02 Franz Joseph Haydn Divertimento for Winds in B flat

Quintett.Wien Nimbus 5479

06:43:00 00:08:03 Gioacchino Rossini La Cenerentola: Overture

Claudio Abbado Chamber Orchestra of Europe DeutGram 431653

06:51:00 00:02:09 John Williams Aloft... To the Royal Masthead!

Alasdair Neale Bay Brass Harm Mundi 807556

06:58:00 00:02:31 John Philip Sousa March "Homeward Bound"

Loras John Schissel Virginia Grand Military Band WalkFrog 430

07:05:00 00:04:09 Bruce Broughton Silverado: Themes

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80141

07:10:00 00:05:11 Henri Herz Polonaise from Piano Concerto No. 8 Op 218

Tasmanian Symphony Howard Shelley Howard Shelley, piano Hyperion 67465

07:18:00 00:05:27 Orlando Gibbons O clap your hands together

Stile Antico Harm Mundi 807572

07:29:00 00:06:25 Johannes Brahms Allegro giocoso from Symphony No. 4 Op 98

John Axelrod Verdi Symphony Milan Telarc 34658

07:40:00 00:06:21 Claude Debussy Marche écossaise

Jean Martinon Orchestre National de France EMI 72667

07:51:00 00:01:49 Adriano Banchieri Concerto No. 3 for Brass "Magnificat"

Empire Brass Telarc 80204

07:53:00 00:03:27 Ruggiero Leoncavallo Pagliacci: Intermezzo

Gianandrea Noseda BBC Philharmonic Chandos 10634

07:57:00 00:01:53 Leroy Anderson Jazz Pizzicato

Leonard Slatkin BBC Concert Orchestra Naxos 559356

08:05:00 00:01:55 Peter Tchaikovsky Suite No. 1: Marche miniature Op 43

Sir Neville Marriner Stuttgart Radio Symphony Capriccio 10227

08:10:00 00:07:19 Roger Quilter Three English Dances Op 11

Richard Hickox Northern Sinfonia EMI 49933

08:20:00 00:05:29 Frédéric Chopin Waltz No. 1 in E flat Op 18

Garrick Ohlsson, piano Arabesque 6669

08:29:00 00:09:01 Johannes Brahms Finale from Symphony No. 2 Op 73

Vladimir Ashkenazy Cleveland Orchestra Decca 433549

08:40:00 00:08:09 Wolfgang Amadeus Mozart Rondo from Piano Concerto No. 23

Cleveland Orchestra Mitsuko Uchida Mitsuko Uchida, piano Decca 13276

08:51:00 00:03:10 Thomas Tallis Salvator mundi

Stile Antico Harm Mundi 807572

08:57:00 00:04:46 John Williams Harry Potter and the Sorcerer's Stone: Hedwig's Theme

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80600

09:05:00 00:16:44 Wolfgang Amadeus Mozart Divertimento for Strings in D

Cuarteto Casals Harm Mundi 987060

09:28:00 00:07:03 Franz Schubert Ave Maria

Gil Shaham, violin; Göran Söllscher, guitar DeutGram 471568

09:38:00 00:07:31 Paul Hindemith Turandot Scherzo from "Symphonic Metamorphoses"

Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra MAA 1032

09:45:00 00:07:14 Ludwig van Beethoven Coriolan Overture Op 62

Daniel Harding German Chamber Philharmonic VirginClas 45364

09:55:00 00:02:40 George Frideric Handel Alceste: Grand Entrée

Trevor Pinnock English Concert Archiv 419219

WCLV MIDDAY with Mark Satola

10:00:00 00:02:51 Igor Stravinsky Pastorale Boston Sym Chamber Players

Joseph Silverstein, violin DeutGram 463667

10:02:00 00:02:58 Gabriel Pierné Pastorale Op 14

Reykjavik Wind Quintet Chandos 9362

10:05:00 00:07:32 Ludwig van Beethoven Romance No. 2 in F Op 50

Orpheus Chamber Orchestra Gil Shaham, violin DeutGram 449923

10:13:00 00:06:11 Enrique Granados Goyescas: El fandango de candil

Jorge Luis Prats, piano Decca 4782732

10:19:00 00:04:48 Johann Sebastian Bach Fugue in C

Evgeny Kissin, piano RCA 63884

10:24:00 00:15:21 Johann Sebastian Bach Brandenburg Concerto No. 4 in G

Apollo's Fire Jeannette Sorrell Cynthia Roberts, violin; Michael Lynn, recorder; Kathie Stewart, recorder Avie 2207

10:50:00 00:25:07 William Byrd Mass for 5 voices

Stile Antico Harm Mundi 807572

11:15:00 00:11:35 Anton Bruckner Overture in G minor

Riccardo Chailly Deutsches Symphonie Berlin Decca 421593

11:26:00 00:08:55 Leos Janácek Moravian Dances

Antoni Wit Warsaw Philharmonic Naxos 572695

11:35:00 00:07:18 Igor Stravinsky Finale from Symphony Op 1

Mikhail Pletnev Russian National Orchestra DeutGram 453434

11:51:00 00:07:32 Daniel Auber Fra Diavolo: Overture

George Szell Cleveland Orchestra IMG 75962

BBC NEWS; MERIDIAN

12:10:00 00:04:08 Alexander Glazunov Raymonda: Valse fantastique

José Serebrier Royal Scottish Nat'l Orch Warner 61939

12:14:00 00:09:16 Roger Quilter As You Like It: Suite Op 21

Adrian Leaper Slovak Radio Symphony MarcoPolo 223444

12:23:00 00:06:26 Gerónimo Giménez La boda de Luis Alonso: Malagueña y Zapateado

Los Romeros, guitars Philips 442781

12:29:00 00:07:51 Josef Strauss Waltz "Water Colors" Op 258

Claudio Abbado Vienna Philharmonic DeutGram 431628

12:46:00 00:08:35 Stephen Sondheim Into the Woods: Suite

Don Sebesky London Symphony Orchestra EMI 54285

12:56:00 00:03:56 John Philip Sousa The Presidential Polonaise

Timothy Foley Nonpareil Wind Band EMI 54130

THE BIG WORK AT ONE

13:00:00 00:31:36 Jean Sibelius Symphony No. 5 in E flat Op 82

Sir Simon Rattle Philharmonia Orchestra EMI 64737

13:31:00 00:26:24 Sergei Rachmaninoff Piano Concerto No. 4 in G minor Op 40

Cleveland Orchestra Vladimir Ashkenazy Jean-Yves Thibaudet, piano Decca 458930

WCLV MIDDAY

14:00:00 00:04:06 Morton Gould Blues from "Interplay"

Albany Symphony Orchestra David Alan Miller Findlay Cockrell, piano Albany 1174

14:04:00 00:03:23 W.C. Handy Beale Street Blues

Stuttgart Brass Quartet Hänssler 98623

14:07:00 00:10:00 Jack Gallagher Diversions Overture

JoAnn Falletta London Symphony Orchestra Naxos 559652

14:17:00 00:07:19 Alessandro Scarlatti Concerto Grosso No. 6 in E

Fabio Biondi Europa Galante VirginClas 45495

14:24:00 00:10:55 Carl Philipp Emanuel Bach Symphony in E minor

Academy Ancient Music Berlin Harm Mundi 901711

14:44:00 00:09:55 Nikolai Rimsky-Korsakov The Sea and Sinbad's Ship

Atlanta Symphony Orchestra Robert Spano Cecylia Arzewski, violin Telarc 80568

14:55:00 00:03:02 André Grétry Céphale et Procris: Gigue

Stefan Sanderling Orchestre de Bretagne ASV 1095

OCTOBER CHOICE CDs

15:00:00 00:06:56 Ludwig van Beethoven Romance No. 1 in G Op 40

Göttingen Symphony Orchestra Christoph-Mathias Mueller Rachel Barton Pine, violin Cedille 144

15:06:00 00:03:57 John Sheppard Responsory "In manus tuas, Domine"

Stile Antico Harm Mundi 907419

15:10:00 00:11:16 Maurice Ravel Introduction & Allegro

Jupiter String Quartet Yolanda Kondonassis, harp; Alexa Still, flute; Richard Hawkins, clarinet OberlinMus 1304

15:22:00 00:20:04 John Rutter Suite Antique

West Side Chamber Orchestra Kevin Mallon John McMurtery, flute; Christopher D. Lewis, hc Naxos 573146

15:52:00 00:03:00 Modest Mussorgsky Scherzo in B flat

Jukka-Pekka Saraste Toronto Symphony Orchestra Finlandia 14911

WCLV DRIVE TIME with Bill O’Connell

15:58:00 00:04:21 Aaron Copland The Red Pony: Morning on the Ranch

JoAnn Falletta Buffalo Philharmonic Naxos 559240

16:06:00 00:03:10 Thomas Tallis Salvator mundi

Stile Antico Harm Mundi 807572

16:12:00 00:10:40 Antonio Vivaldi Guitar Concerto in D

Orchestra of St Luke's Eliot Fisk, guitar MusicMast 67097

16:27:00 00:05:24 Iosif Ivanovici Waltz "Danube Waves"

István Bogár Budapest Strauss Ensemble Naxos 550900

16:35:00 00:05:30 George Frideric Handel Andante from Organ Concerto No. 9 Op 7

Academy of Ancient Music Richard Egarr Richard Egarr, organ Harm Mundi 807447

16:41:00 00:07:19 Roger Quilter Three English Dances Op 11

Richard Hickox Northern Sinfonia EMI 49933

16:52:00 00:02:51 Anonymous Spiritual "When the Saints Go Marching In"

Stuttgart Brass Quartet Hänssler 98623

16:55:00 00:03:15 Wolfgang Amadeus Mozart Rondo from Serenade No. 11 for Winds

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 431683

17:05:00 00:04:50 Nikolai Rimsky-Korsakov Mlada: Procession of the Nobles

Gerard Schwarz Seattle Symphony Naxos 572787

17:12:00 00:08:00 Irvin L. Wagner Variations on "Happy Birthday"

Stuttgart Brass Quartet Hänssler 98623

17:23:00 00:11:31 Peter Heidrich Happy Birthday Variations

Kremerata Baltica Gidon Kremer Gidon Kremer, violin Nonesuch 79657

17:39:00 00:04:09 William Mathias Bell Carol

John Hugh Thomas BBC National Chorus of Wales; Huw Tregelles Williams, organ Nimbus 5310

17:46:00 00:04:10 William Byrd The Bells

Robert Moody Canadian Brass Ensemble OpeningDay 7347

17:52:00 00:03:11 Peter Tchaikovsky The Sleeping Beauty: March from Act 3

Mikhail Pletnev Russian National Orchestra DeutGram 457634

17:55:00 00:03:38 Dmitri Kabalevsky Finale from Piano Concerto No. 4 Op 99

NDR Radio Philharmonic Alun Francis Michael Korstick, piano CPO 777658

BBC NEWS; DINNER CLASSICS

18:09:00 00:23:32 Aaron Copland The Red Pony: Suite

JoAnn Falletta Buffalo Philharmonic Naxos 559240

18:35:00 00:03:07 Thomas Morley Nolo mortem peccatoris

Stile Antico Harm Mundi 807572

18:41:00 00:03:56 Thomas Morley Response Pavin

Los Angeles Guitar Quartet Delos 3132

18:47:00 00:07:59 Sergei Prokofiev Two Pushkin Waltzes Op 120

Theodore Kuchar National Symphony of Ukraine Naxos 553624

18:56:00 00:01:48 Thomas Morley Now is the month of maying

King's Singers EMI 63052

SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:16:38 Luigi Boccherini Symphony No. 17 in A Op 35

Chiara Banchini Ensemble 415 Harm Mundi 901291

19:20:00 00:34:29 Édouard Lalo Symphonie espagnole Op 21

Philharmonia Orchestra Antonio Pappano Maxim Vengerov, violin EMI 57593

19:57:00 00:02:10 Erik Satie Gymnopédie No. 1

Eric Jacobsen The Knights Ancalagon 137

WCLV ESSENTIAL CLASSICS

20:02:00 00:21:08 Johann Sebastian Bach Brandenburg Concerto No. 5 in D

Apollo's Fire Jeannette Sorrell Jeannette Sorrell, harpsichord; Michael Lynn, recorder; Cynthia Roberts, violin Avie 2207

20:25:00 00:30:14 Howard Hanson Symphony No. 2 Op 30

Leonard Slatkin St Louis Symphony EMI 6612

20:57:00 00:01:38 Michael Praetorius Terpsichore: Volte à 4

Philip Pickett New London Consort l'Oiseau 4759101

CLEVELAND ORCHESTRA ARCHIVES

21:02:00 00:08:37 Igor Stravinsky Four Norwegian Moods

Riccardo Chailly Cleveland Orchestra Decca 417325

21:12:00 00:11:23 Igor Stravinsky Scherzo fantastique Op 3

Pierre Boulez Cleveland Orchestra DeutGram 471197

21:25:00 00:26:52 Igor Stravinsky L'histoire du soldat: Suite

Cleveland Orchestra Pierre Boulez Members of DeutGram 471197

21:57:00 00:05:46 Frédéric Chopin Waltz No. 2 in A flat Op 34

Garrick Ohlsson, piano Arabesque 6669

22:00 CITY CLUB FORUM – recorded today at The City Club of Cleveland, a citadel of free speech, The Honorable Sherrod Brown, United States Senator from Ohio

LATE PROGRAM

23:02:00 00:06:16 Robert White Christe, qui lux es et dies

Stile Antico Harm Mundi 807572

23:08:00 00:16:19 Ralph Vaughan Williams Fantasia on a Theme by Thomas Tallis

Robert Spano Atlanta Symphony Orchestra Telarc 80676

23:26:00 00:07:23 Ludwig van Beethoven Adagio from Sonata No. 11 Op 22

Peter Takács, piano Cambria 1175

23:33:00 00:05:22 Isaac Albéniz Iberia: Evocatión

Jesús López-Cobos Cincinnati Symphony Telarc 80470

23:40:00 00:06:02 Orlando Gibbons Pavan No. 16 in G minor

Alan Feinberg, piano Steinway 30019

23:46:00 00:03:58 William Byrd Ave verum corpus

Stile Antico Harm Mundi 807572

23:50:00 00:03:41 Anonymous Lute Duet "Le rossignol"

Sharon Isbin, guitar Sony 745456

23:55:00 00:02:06 Manuel de Falla Seven Spanish Popular Songs: Nana

Rachel Barton Pine, violin; Matthew Hagle, piano Cedille 139