Program Guide 10-27-2013

LOS ANGELES PHILHARMONIC with Brian Lauritzen: Vasily Petrenko, conductor; Simon Trpceski, piano

00:04:00 00:04:42 Carl Nielsen Maskarade: Overture

00:12:00 00:31:35 Edvard Grieg Piano Concerto in A minor Op 16

00:48:00 00:55:46 Dmitri Shostakovich Symphony No. 10 in E minor Op 93

LIVE AT THE CONCERTGEBOUW with Hans Haffmans: Royal Concertgebouw Orchestra/Mariss Jansons; Aga Mikolaj, soprano; Olesya Petrova, mezzo-soprano; Dimitri Pittas, tenor; Yuri Vorobiev, bass; Netherlands Radio Choir (recorded 9/27/2013)

02:04:00 00:08:06 Giuseppe VERDI (1813-1901): Overture from La forza del destino

Royal Concertgebouw Orchestra Riccardo Chailly (Q Disc MCCM 97033)

02:15:00 01:25:05 Giuseppe VERDI (1813-1901): Messa da Requiem

03:43:00 00:05:58 Gioachino ROSSINI (1792-1868): Overture from La scala di seta

Royal Concertgebouw Orchestra Eduard van Beinum (Decca 473110)

03:50:00 00:08:06 Vincenzo BELLINI (1882-1971): Il pirata, Act 2, Scene 3

Maria Callas, soprano Royal Concertgebouw Orchestra Nicola Rescigno (EMI 5664322)

04:00 PERFORMANCE TODAY WEEKEND with Fred Child

John Corigliano: The Red Violin Soundtrack: Coitus Musicalis; Victoria's Departure

Joshua Bell, violin Philharmonia Orchestra; Esa-Pekka Salonen, conductor Sony 63010 - Music: 4:38

Arcangelo Corelli: Concerto Grosso in D Op 6/1

Australian Chamber Orchestra; Richard Egarr, conductor & basso continuo Adelaide Town Hall, Adelaide, Australia - Music: 11:32

Piano Puzzler: contestant this week is Steve Hoog from New Orleans, Louisiana

Puzzler Payoff: Igor Stravinsky: Suite from The Soldier's Tale (L'Histoire du soldat)

London Sinfonietta; Diego Masson, conductor International Chamber Orchestra Festival Ted Mann Concert Hall, Minneapolis, Minnesota - Music: 6:33

John Corigliano: Gazebo Dances: 1. Overture 2. Waltz 3. Adagio 4. Tarantella

United States Marine Band; Major Michael J. Colburn, conductor Center for the Arts Concert Hall, George Mason University, Arlington, Virginia - Music: 15:26

05:00 PERFORMANCE TODAY WEEKEND

Maurice Ravel: String Quartet in F - IV. Vif et agite

Ebene String Quartet Virgin 519045 - Music: 4:39

Domenico Scarlatti: Keyboard Sonata in d minor, Kk 90/L106/P 9

Avi Avital, mandolin; Jakob Koranyi, cello; Kenneth Weiss, harpsichord; Paul O'Dette, lute Chamber Music Society of Lincoln Center Alice Tully Hall, Starr Theater, Lincoln Center, New York City, New York - Music: 9:54

John Mackey: Aurora Awakes

Dallas Wind Symphony; Jerry Junkin, conductor Meyerson Symphony Center, Dallas, Texas - Music: 11:39

Maurice Ravel: Bolero

China Philharmonic Orchestra; Long Yu, conductor La Jolla Music Society Copley Symphony Hall, San Diego, California - Music: 16:09

06:00 MILLENNIUM OF MUSIC with Robert Aubry Davis: Latin Music of Tudor England II - Our four ensembles are back with some of Tallis' contemporaries and followers.

MUSICA SACRA

07:04:00 00:03:02 Johann Sebastian Bach Magnificat: Magnificat anima mea

Bethlehem Bach Festival Orch Greg Funfgeld Bach Choir of Bethlehem Analekta 9873

07:09:00 00:19:47 Johann Sebastian Bach Mass in b: Kyrie Eleison

Atlanta Symphony Orchestra Robert Shaw Sylvia McNair, soprano; Delores Ziegler, mezzo-soprano; Marietta Simpson, mezzo; John Aler, tenor; Thomas Paul, bass Telarc 80233

07:30:00 00:25:53 Johann Sebastian Bach Cantata No. 80 "Ein feste Burg is unser Gott"

New Bach Collegium Musicum Hans-Joachim Rotzsch Arleen Augér, soprano; Ortrun Wenkel, contralto; Peter Schreier, tenor; Theo Adam, bass; St. Thomas Choir, Leipzig BerlinClas 2176

08:00 WITH HEART AND VOICE with Peter DuBois

09:00 FROM THE TOP with Christopher O'Riley and America's finest young musicians; recorded: September 15, 2013 in Vermillion, SD, the home of one of the greatest collections of musical instruments in the world, the National Music Museum

Luna Quartet [Anna Humphrey, violin I, age 17 from Rogers, MN; Emma Richman, violin II, age 15 from Minneapolis, MN; Alexandra Sophocleus, viola, age 18 from Minneapolis, MN; Nora Doyle, cello, age 17 from Minneapolis, MN]

Finale: Presto from String Quartet No. 64 in D Op 76/5 by Franz Joseph Haydn

Maya Anjali Buchanan, violin, age 13 from Rapid City, SD

Allegro from Violin Sonata No. 5 in F Op 24 "Spring" accompanied by Christopher O'Riley, piano

Evan Lee, piano, age 15 from Brooklyn, NY

Transcendental Etude No. 4 in d "Mazeppa" by Franz Liszt

Henry Johnston, guitar, age 16 from Saint Paul, MN

Allegro non troppo from Sonata No. 3 by Manuel Ponce

Jon Corin, saxophone, age 18 from Sarasota, FL

Anime from Fantasia by Heitor Villa-Lobos, accompanied by Christopher O'Riley, piano

Christopher O'Riley, piano

Allegro con brio from Piano Sonata No. 21 in C Op 53 "Waldstein" by Ludwig van Beethoven

WCLV CLASSICAL WEEKEND with Nancy Sinning

10:04:00 00:04:41 Nicolò Paganini Caprice No. 24 in A minor Op 1

Midori, violin Sony 730111

10:10:00 00:22:02 Sergei Rachmaninoff Rhapsody on a Theme of Paganini Op 43

Cleveland Orchestra George Szell Leon Fleisher, piano CBS 37812

10:35:00 00:21:04 Johannes Brahms Variations on a Theme by Paganini Op 35

Alessio Bax, piano Signum 309

10:58:00 00:02:22 Richard Strauss Schlechtes Wetter Op 69

Cheryl Studer, soprano; Irwin Gage, piano DeutGram 437784

WCLV CLASSICAL WEEKEND

11:03:00 00:24:24 Franz Joseph Haydn Symphony No.102 in B flat

Claudio Abbado Chamber Orchestra of Europe DeutGram 4778117

11:30:00 00:18:51 Ottorino Respighi Ancient Airs and Dances Suite No. 2

Jesús López-Cobos Lausanne Chamber Orchestra Telarc 80309

11:51:00 00:03:37 Thomas Tomkins O Praise the Lord

Stile Antico Harm Mundi 807544

11:55:00 00:04:45 Padre Antonio Soler Sonata No. 7 in C

Martina Filjak, piano Naxos 572515

WCLV CLASSICAL WEEKEND

12:10:00 00:12:37 Modest Mussorgsky A Night on Bald Mountain

Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Teldec 244920

12:25:00 00:10:10 Franz Waxman Dr. Jekyll and Mr. Hyde: Suite

Hollywood Bowl Orchestra John Mauceri Los Angeles Master Chorale Philips 442425

12:36:00 00:06:54 Camille Saint-Saëns Danse macabre Op 40

La Pietà Angèle Dubeau Angèle Dubeau, violin Analekta 8723

12:45:00 00:06:07 George W. Chadwick Symphonic Sketches: Hobgoblin

Neeme Järvi Detroit Symphony Orchestra Chandos 9334

12:54:00 00:04:18 Charles Gounod Funeral March of a Marionette

Ronald Corp New London Orchestra Hyperion 66998

13:00 THE DENNIS LEWIN RADIO PROGRAM, turning you on to classical music; Modest Mussorgsky - excerpts from the following recordings...

(arr Maurice Ravel) Pictures at an Exhibition (1874/1922)

Cleveland Orchestra/Lorin Maazel (Telarc 80042 CD)

Pictures at an Exhibition (1874)

Byron Janis,piano (Mercury 434346 CD)

(arr Rimsky-Korsakov) Night on Bald Mountain (1886)

Cleveland Orchestra/Lorin Maazel (Telarc 80042 CD

The Capture of Kars "Turkish March" (1880)

Michel Beroff,piano (EMI Classics 97695 CD)

Scherzo in B-Flat (1858)

Michel Beroff,piano (EMI Classics 97695 CD)

Khovanshchina "Entr'Acte" (1872-1880)

Saint Louis Symphony Orchestra/Leonard Slatkin (Mobile Fidelity Sound 4004 CD)

WCLV CLASSICAL WEEKEND

15:04:00 00:11:50 Gioacchino Rossini Semiramide: Overture

Claudio Abbado Chamber Orchestra of Europe DeutGram 431653

15:18:00 00:29:54 Nicolò Paganini Violin Concerto No. 2 in B minor Op 7

German Radio Philharmonic Marcello Viotti Alexander Markov, violin Erato 45788

15:53:00 00:02:38 Domenico Scarlatti Sonata in F major

Sergei Babayan, piano ProPiano 224506

THE CLEVELAND ORCHESTRA ON THE RADIO with Robert Conrad - The Cleveland Orchestra, Fabio Luisi, conductor; Hélène Grimaud, piano; Maureen McKay, soprano – recorded live in Severance Hall

16:04:00 00:38:09 Ludwig van Beethoven Piano Concerto No. 5 in E flat Op 73

16:48:00 00:57:02 Gustav Mahler Symphony No. 4 in G major

17:57:00 00:02:11 Sergei Prokofiev Romeo and Juliet: Dance with Mandolins

Lorin Maazel Cleveland Orchestra Decca 452970

DINNER CLASSICS

18:02:00 00:11:43 Alexander Glazunov The Seasons: Autumn Op 67

José Serebrier Royal Scottish Nat'l Orch Warner 61434

18:16:00 00:12:51 Nicolò Paganini Sonata per la Gran Viola in C minor Op 35

Helsinki Philharmonic Vladimir Ashkenazy David Aaron Carpenter, viola Ondine 1188

18:30 MUSIC AND THE SPOKEN WORD with the Mormon Tabernacle Choir

SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:26:36 Franz Joseph Haydn Symphony No.104 in D

Sir Roger Norrington London Classical Players EMI 55002

19:30:00 00:33:38 Sergei Rachmaninoff Piano Concerto No. 2 in C minor Op 18

Royal Liverpool Philharmonic Vasily Petrenko Simon Trpceski, piano Avie 2192

20:05:00 00:49:51 Franz Schubert Rosamunde: Incidental Music

Chamber Orchestra of Europe Claudio Abbado Anne Sofie von Otter, mezzo; Ernst Senff Choir DeutGram 431655

21:00 INNOVATIONS - Mark Satola hosts a program featuring works by Cleveland area composers, presented in cooperation with the Cleveland Composers’ Guild.

HyeKyung Lee: conFUsion/comBUstion

HyeKyung Lee, piano (Capstone 8736) 8:01

Margi Griebling-Haigh: Cortege d’Antan

Cynthia Watson, oboe; Margi Griebling-Haigh, English horn; Todd Wilson, organ (private CD) 12:22

Loris Chobanian: Sonata for Guitar

William Kanengiser, guitar (Chobanian 2001) 14:24

Fredric Lissauer: Tapestries for Piano Quartet Op 36 (2001-02)

Karin Harrell, violin; Lisa Boyko, viola; Alan Harrell, cello; Amy Tarantino, piano (private CD) 13:49

Nicholas Underhill: Passacaglia (1982)

Nicholas Underhill, piano (MMC 2077) 5:48

22:00 PIPEDREAMS with Michael Barone: On Middle Ground - from Minnesota down to Louisiana, we find that the King of Instruments has many exemplary representatives in the central segment of our United States

Aaron David Miller: Improvisation on St. Anne

Aaron David Miller (1979 Fisk/House of Hope Presbyterian Church, Saint Paul, MN) Pipedreams Archive (r. 3/18/12)

Johann Sebastian Bach: Prelude Concertato in E BWV 566

George Ritchie (2003 Pasi/St. Cecilia Cathedral, Omaha, NE) Raven 740

Frank Bridge: Adagio in E.

Thierry Escaich: Evocation II

Caroline Robinson (2011 Casavant/Helzberg Hall, Kansas City, MO) Pipedreams Archive (r. 4/10/13)

Ned Rorem: Selections from Views from the Oldest House (Spires; Rain over the Quaker graveyard; Sunday night)

Catharine Crozier (1986 Marcussen/Wiedemann Hall, Wichita State University, Wichita, KS) Delos 3076

Gerre Hancock: Toccata

Christopher Jennings (1949 Aeolian-Skinner/1st Presbyterian Church, Kilgore, TX) Pipedreams Archive (r. 11/15/12)

LATE PROGRAM

23:02:00 00:06:55 Nicolò Paganini Caprice No. 6 in G minor Op 1

Brodsky Quartet Chandos 10761

23:08:00 00:06:48 Frédéric Chopin Nocturne No. 8 in D flat major Op 27

Leon Fleisher, piano Vanguard 1551

23:17:00 00:06:15 Antonín Dvorák Romanza from String Quartet No. 10 Op 51

Emerson String Quartet DeutGram 4778765

23:25:00 00:04:28 Nicolò Paganini Romance from Grand Sonata for Guitar

Göran Söllscher, guitar; Gil Shaham, violin DeutGram 437837

23:29:00 00:08:12 Mario Castelnuovo-Tedesco Andantino from Guitar Concerto No. 1 Op 99

London Philharmonic Orchestra Leonard Slatkin Kazuhito Yamashita, guitar RCA 60355

23:39:00 00:05:02 Nicolò Paganini Cantabile in D

Nadja Salerno-Sonnenberg, vn; Sandra Rivers, piano EMI 54576

23:44:00 00:10:10 Ralph Vaughan Williams Molto moderato from Symphony No. 3

Bernard Haitink London Philharmonic Orchestra EMI 56564

23:55:00 00:02:55 Igor Stravinsky The Firebird: Berceuse

Rachel Barton Pine, violin; Matthew Hagle, piano Cedille 139