Program Guide 10-23-2013

WCLV ALL NIGHT with Robin Grier

00:02:00 00:35:15 George W. Chadwick Symphony No. 3 in F

Neeme Järvi Detroit Symphony Orchestra Chandos 9253

00:39:00 00:27:25 Henryk Wieniawski Violin Concerto No. 1 in F sharp minor Op 14

London Symphony Orchestra Lawrence Foster Gil Shaham, violin DeutGram 431815

01:08:00 00:41:57 Wolfgang Amadeus Mozart Divertimento for String Trio in E flat

Albers Trio Tre Sorell 2010

01:52:00 00:33:05 José Serebrier Symphony on Bizet's "Carmen"

José Serebrier Barcelona Symphony Bis 1305

02:26:00 00:38:25 Ludwig van Beethoven String Quartet No. 14 in C sharp minor Op 131

Cypress String Quartet Cypress 2012

03:06:00 00:39:37 Antonín Dvorák Symphony No. 9 in E minor Op 95

George Szell Cleveland Orchestra Sony 63151

03:47:00 00:42:15 Franz Schubert Piano Sonata No. 21 in B flat

Leif Ove Andsnes, piano EMI 16448

04:30:00 00:20:06 Richard Wagner Wesendonck Lieder

Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst Measha Brueggergosman, soprano DeutGram 4778773

04:51:00 00:23:54 Franz Lachner Wind Quintet No 2 in E flat

Vienna-Berlin Ensemble DeutGram 423591

05:17:00 00:20:10 Franz Liszt Symphonic Poem No. 7 "Festive Sounds"

Sir Georg Solti London Philharmonic Orchestra DeutGram 4779525

05:39:00 00:04:30 Emmanuel Chabrier Dix pièces pittoresques: Menuet pompeux

Eiji Oue Minnesota Orchestra Reference 79

05:52:00 00:02:54 Sir Edward Elgar Salut d'amour Op 12

Royal Liverpool Philharmonic Vernon Handley Natalie Clein, cello EMI 1409

05:56:00 00:02:50 Wolfgang Amadeus Mozart Rondo alla Turca from Sonata No. 11

Canadian Brass Steinway 30008

BBC NEWS; FIRST PROGRAM with Jacqueline Gerber

06:05:00 00:02:34 Jean-Baptiste Barrière Allegro prestissimo from Sonata for 2

Yo-Yo Ma, cello; Bobby McFerrin, voice Sony 48177

06:10:00 00:07:45 Alexander Borodin In the Steppes of Central Asia

Valéry Gergiev Mariinsky Theater Orchestra Philips 470840

06:20:00 00:07:40 Wolfgang Amadeus Mozart Rondo from Piano Concerto No. 18

Northern Sinfonia Imogen Cooper Imogen Cooper, piano Avie 2200

06:29:00 00:08:48 Franz Lehár Waltz "Gold and Silver" Op 79

Sir John Eliot Gardiner Vienna Philharmonic DeutGram 463185

06:38:00 00:08:12 Franz Joseph Haydn Minuet & Finale from Symphony No. 96

Marc Minkowski Musicians of the Louvre Naïve 5176

06:50:00 00:03:04 J. S. Bach & Silvius L. Weiss Bourrée BWV 996 & Gigue

Kristo Käo, guitar Kitarrikoo 2008

06:55:00 00:02:39 John Philip Sousa March "Semper Fidelis"

Loras John Schissel Blossom Festival Band MAA 40601

07:05:00 00:05:02 Giacomo Puccini La Bohème: Che gelida manina

Prague Philharmonic Orchestra Marco Armiliato Jonas Kaufmann, tenor Decca 10837

07:12:00 00:05:56 Johann Sebastian Bach Finale from Concerto

Hamburg Camerata Ralf Gothóni Anastasia Injushina, piano Ondine 1224

07:18:00 00:04:39 Franz Schmidt Notre Dame: Intermezzo

Lawrence Foster Monte Carlo Philharmonic Erato 88103

07:25:00 00:01:55 Kurt Weill The Ballade of Mack the Knife

London Symphony Orchestra Michael Tilson Thomas Members of CBS 44798

07:28:00 00:06:36 Peter Tchaikovsky Allegretto from String Sextet Op 70

Emerson String Quartet Paul Neubauer, viola; Colin Carr, cello Sony 547060

07:40:00 00:06:09 Jean-Philippe Rameau Les Indes Galantes: Chaconne

Marc Minkowski Musicians of the Louvre Archiv 4478

07:51:00 00:02:08 Giovanni Palestrina Motet "Exsultate Deo"

John Rutter Cambridge Singers Collegium 134

07:55:00 00:03:26 Felix Mendelssohn Scherzo in A minor Op 81

Pacifica Quartet Cedille 82

08:07:00 00:02:28 Dimitri Tiomkin The Guns of Navarone: Main Theme

José Serebrier Royal Philharmonic Orchestra Royal Phil 17

08:10:00 00:07:51 Antonín Dvorák Scherzo from Symphony No. 9 Op 95

Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Decca 414421

08:20:00 00:05:53 Josef Suk Toward a New Life Op 35

John Williams Boston Pops Orchestra Sony 62592

08:30:00 00:09:25 Wolfgang Amadeus Mozart Finale from Piano Concerto No. 24

Odense Symphony Scott Yoo Vassily Primakov, piano Bridge 9328

08:40:00 00:08:14 Elmer Bernstein To Kill a Mockingbird: Suite

Elmer Bernstein Royal Philharmonic Pops Orch Denon 75288

08:51:00 00:03:43 Carlos Salzedo Chanson de la Nuit

Yolanda Kondonassis, harp Azica 71273

08:57:00 00:05:03 Miklós Rózsa All the Brothers Were Valiant: Suite

Kenneth Alwyn City of Prague Philharmonic Silva 1056

09:05:00 00:17:40 Franz Joseph Haydn String Quartet No. 24 in A major Op 20

Daedalus Quartet Bridge 9326

09:28:00 00:05:57 Peter Tchaikovsky The Nutcracker: Waltz of the Flowers

Lorin Maazel Cleveland Orchestra Telarc 80068

09:37:00 00:06:59 Robert Farnon A la claire fontaine

Robert Farnon Royal Philharmonic Orchestra Reference 47

09:55:00 00:03:05 Gabriel Fauré Masques et bergamasques: Gavotte Op 112

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 449186

WCLV MIDDAY with Mark Satola

10:00:00 00:03:06 Scott Joplin The Ragtime Dance

Leila Josefowicz, violin; John Novacek, piano Philips 462948

10:03:00 00:02:36 Bernard Herrmann The Devil and Daniel Webster: Swing Your Partners

James Sedares New Zealand Symphony Koch Intl 7224

10:09:00 00:07:30 Thomas Frost Little Suite from "The Notebook for Anna Magdalena Bach"

Eugene Ormandy Philadelphia Orchestra CBS 39431

10:19:00 00:04:01 Friedrich Kuhlau The Robber's Castle: Overture

Michael Schonwandt Danish National Radio Sym Chandos 9648

10:26:00 00:04:56 Ferde Grofé Mississippi Suite: Mardi Gras

Steven Richman Harmonie Ensemble New York Bridge 9212

10:31:00 00:16:40 George Gershwin Rhapsody in Blue

Baltimore Symphony Orchestra Marin Alsop Jean-Yves Thibaudet, piano Decca 14091

10:53:00 00:29:40 Muzio Clementi Symphony No. 3 in G

Francesco d'Avalos Philharmonia Orchestra ASV 803

11:24:00 00:03:23 Giuseppe Verdi Un ballo in maschera: Di tu se fedele

Orch del Teatro Regio di Parma Pier Giorgio Morandi Jonas Kaufmann, tenor; Teatro Municipale di Piacenza Sony 549204

11:27:00 00:06:42 Albert Roussel Divertissement Op 6

Catherine Cantin, flute; Maurice Bourgue, oboe; Michel Portal, clarinet; Amaury Wallez, bassoon; Pascal Rogé, piano Decca 425861

11:40:00 00:07:12 Reinhold Glière Scherzo from Symphony No. 2 Op 25

Zdenek Mácal New Jersey Symphony Delos 3178

11:49:00 00:09:30 Friedrich Witt Minuet & Finale from "Jena" Symphony

Patrick Gallois Sinfonia Finlandia Naxos 572089

BBC NEWS; MERIDIAN

12:13:00 00:05:22 Emmanuel Chabrier The King in Spite of Himself: Danse

Neeme Järvi Orch de la Suisse Romande Chandos 5122

12:20:00 00:11:02 George Enescu Roumanian Rhapsody No. 2 in D Op 11

Lawrence Foster Monte Carlo Philharmonic Erato 75179

12:35:00 00:04:29 Ermanno Wolf-Ferrari The Jewels of the Madonna: Festa

Gianandrea Noseda BBC Philharmonic Chandos 10511

12:41:00 00:10:35 Alexander Borodin Prince Igor: Polovetsian Dances

George Szell Cleveland Orchestra Sony 93019

12:53:00 00:04:55 Cole Porter Anything Goes: Overture

John McGlinn London Sinfonietta EMI 54300

THE BIG WORK AT ONE

13:00:00 00:49:24 Gustav Holst The Planets Op 32

BBC Philharmonic Sir Andrew Davis Women of the; Manchester Chamber Choir Chandos 5086

13:49:00 00:07:17 William Alwyn Suite of Scottish Dances

David Lloyd-Jones Royal Liverpool Philharmonic Naxos 570704

WCLV MIDDAY

14:00:00 00:03:59 Wolfgang Amadeus Mozart The Impresario: Overture

George Szell Cleveland Orchestra Sony 86793

14:05:00 00:04:51 Eugène d'Albert The Improviser: Overture

Ronald Zollman Barcelona Symphony PanClas 510083

14:12:00 00:10:18 Jean Sibelius Kullervo: Kullervo Goes to War

Sir Colin Davis London Symphony Orchestra LSO Live 574

14:24:00 00:08:42 George Frideric Handel Oboe Concerto No. 3 in G minor

American Classical Orchestra Thomas Crawford Marc Schachman, oboe Centaur 3108

14:35:00 00:10:47 Virgil Thomson Acadian Songs and Dances

Louis Lane Cleveland Orchestra Sony 63034

14:48:00 00:10:40 Joseph Joachim Finale from Violin Concerto No. 2 Op 11

London Philharmonic Orchestra Leon Botstein Elmar Oliveira, violin IMP 27

CLEVELAND ORCHESTRA PREVIEWS: A look at “Fate and Freedom”, the festival of symphonies by Beethoven and Shostakovich at Severance Hall this week

15:05:00 00:08:06 Ludwig van Beethoven Allegro con brio from Symphony No. 5 Op 67

Daniel Barenboim West-Eastern Divan Orchestra Decca 16871

15:17:00 00:06:36 Dmitri Shostakovich Finale from Symphony No. 6 Op 54

Franz Welser-Möst Cleveland Orchestra MAA 2013

15:29:00 00:15:14 Ludwig van Beethoven Funeral March from Symphony No. 3 Op 55

Leonard Bernstein New York Philharmonic Sony 60692

15:45:00 00:07:07 Dmitri Shostakovich Third movement from Symphony No. 8

Mstitislav Rostropovich London Symphony LSO Live 60

WCLV DRIVE TIME with Bill O’Connell

15:58:00 00:04:29 Emmanuel Chabrier Dix pièces pittoresques: Danse

Angela Hewitt, piano Hyperion 67515

16:07:00 00:02:15 Giuseppe Verdi Rigoletto: La donna è mobile

Orch del Teatro Regio di Parma Pier Giorgio Morandi Jonas Kaufmann, tenor Sony 549204

16:13:00 00:11:28 Gustav Holst Second Suite for Military Band Op 28

Frederick Fennell Cleveland Symphonic Winds Telarc 80038

16:29:00 00:05:01 James Horner The Karate Kid: I Want to Go Home

City of Prague Philharmonic Silva 1398

16:35:00 00:04:13 Paul Hindemith March from "Symphonic Metamorphosis"

Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra MAA 1032

16:41:00 00:07:55 Albert Lortzing Hans Sachs: Overture

A. F. Guhl Berlin Radio Symphony MarcoPolo 220310

16:52:00 00:03:36 Oscar Lorenzo Fernandez Batuque

Keri-Lynn Wilson Simón Bolívar Symphony Dorian 90254

16:57:00 00:01:59 Joaquín Rodrigo Danza from "Fantasía para un Gentilhombre"

Naples Philharmonic Erich Kunzel David Russell, guitar Telarc 80459

17:05:00 00:04:18 Giuseppe Verdi Don Carlo: Dio, che nell'alma infondere

Orch del Teatro Regio di Parma Pier Giorgio Morandi Jonas Kaufmann, tenor; Franco Vassallo, baritone; Teatro Municipale di Piacenza Sony 549204

17:12:00 00:09:10 Gabriel Pierné Ramuntcho: Rapsodie Basque

Juanjo Mena BBC Philharmonic Chandos 10633

17:23:00 00:10:56 Antonín Dvorák Allegro from Symphony No. 3 Op 10

José Serebrier Bournemouth Symphony Warner 65775

17:39:00 00:05:53 Frederick Delius On Hearing the First Cuckoo in Spring

Sir Andrew Davis BBC Symphony Orchestra Teldec 90845

17:46:00 00:02:51 Edvard Grieg Lyric Pieces Book 3: To Spring Op 43

Per Tengstrand, piano Azica 71207

17:52:00 00:02:41 Peter Tchaikovsky Swan Lake: Hungarian Dance

Valéry Gergiev Mariinsky Theater Orchestra Decca 10104

17:56:00 00:02:50 Johann Sebastian Bach Allegro from Flute Sonata No. 6

Joshua Smith, flute; Jory Vinikour, harpsichord; Ann Marie Morgan, cello Delos 3408

BBC NEWS; DINNER CLASSICS

18:09:00 00:19:52 Edvard Grieg Holberg Suite Op 40

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 423060

18:30:00 00:06:26 Antonín Dvorák Slavonic Dance No. 4 in F Op 46

George Szell Cleveland Orchestra CBS/Sony 209

18:39:00 00:04:06 Antonín Dvorák Slavonic Dance No. 14 in B flat Op 72

George Szell Cleveland Orchestra CBS/Sony 209

18:46:00 00:08:40 Richard Wagner Die Meistersinger: Act 1 Prelude

Franz Welser-Möst Cleveland Orchestra DeutGram 4778773

18:56:00 00:01:58 Antonín Dvorák Cypress No. 6

Cypress String Quartet Avie 2275

SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:24:09 Franz Joseph Haydn Symphony No. 83 in G minor

Bruno Weil Tafelmusik Baroque Orchestra Sony 66295

19:28:00 00:27:25 Henryk Wieniawski Violin Concerto No. 1 in F sharp minor Op 14

London Symphony Orchestra Lawrence Foster Gil Shaham, violin DeutGram 431815

WCLV ESSENTIAL CLASSICS

20:02:00 00:21:09 Sergei Prokofiev Lieutenant Kijé Suite Op 60

Neeme Järvi Royal Scottish Nat'l Orch Chandos 10481

20:25:00 00:30:21 Edvard Grieg Piano Concerto in A minor Op 16

Ohio Philharmonic Domenico Boyagian Antonio Pompa-Baldi, piano Centaur 3311

CONCERT HALL: José Serebrier

21:01:00 00:22:07 Ned Rorem Symphony No. 1

José Serebrier Bournemouth Symphony Naxos 559149

21:25:00 00:30:12 Alexander Glazunov Piano Concerto No. 1 in F minor Op 92

Russian National Orchestra José Serebrier Alexander Romanovsky, piano Warner 67946

22:00 THE BLACK ARTS with A. Grace Lee Mims: recordings by violinist Kelly Hall-Tompkins

LATE PROGRAM

23:02:00 00:07:23 Frédéric Chopin Nocturne No. 1 in B flat minor Op 9

Bruce Levingston, piano Sono Lumin 92148

23:09:00 00:05:05 Henryk Wieniawski Romance from Violin Concerto No. 2 Op 22

London Symphony Orchestra Lawrence Foster Gil Shaham, violin DeutGram 431815

23:14:00 00:09:19 Ignace Jan Paderewski Romanze from Piano Concerto Op 17

London Symphony Orchestra Arthur Fiedler Earl Wild, piano Elan 82266

23:25:00 00:07:49 Peter Warlock Serenade for String Orchestra

Vernon Handley Ulster Orchestra Chandos 8808

23:32:00 00:07:59 E. J. Moeran Lonely Waters

Ulster Orchestra JoAnn Falletta Rebekah Coffey, soprano Naxos 573034

23:42:00 00:05:02 Jean Sibelius Kuolema: Valse triste Op 44

Daniel Barenboim West-Eastern Divan Orchestra Warner 62190

23:47:00 00:07:34 Henryk Wieniawski Légende in G minor Op 17

London Symphony Orchestra Lawrence Foster Gil Shaham, violin DeutGram 431815

23:56:00 00:02:02 Emmanuel Chabrier Feuillet d'album

Angela Hewitt, piano Hyperion 67515