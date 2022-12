Program Guide 10-21-2013

WCLV ALL NIGHT with Robin Grier

00:02:00 00:28:19 Franz Joseph Haydn Symphony No. 86 in D

Hugh Wolff St Paul Chamber Orchestra Teldec 46313

00:32:00 00:39:55 Ludwig van Beethoven Septet in E flat Op 20

Chamber Music Soc Linc Center Delos 3177

01:14:00 00:39:21 Franz Schubert Piano Sonata No. 18 in G

Arcadi Volodos, piano Sony 89647

01:55:00 00:38:26 Sergei Rachmaninoff The Bells Op 35

Atlanta Symphony Orchestra Robert Shaw Renée Fleming, soprano; Karl Dent, tenor; Victor Ledbetter, baritone; Atlanta Symphony Chorus Telarc 80365

02:34:00 00:22:24 Igor Stravinsky Symphony in Three Movements

Pierre Boulez Chicago Symphony Orchestra CSO Res 901918

02:57:00 00:26:28 Edgar Meyer Violin Concerto

St Paul Chamber Orchestra Hugh Wolff Hilary Hahn, violin Sony 89029

03:25:00 00:40:55 Johannes Brahms Piano Quintet in F minor Op 34

Cleveland Orch String Quartet Vladimir Ashkenazy, piano Decca 425839

04:07:00 00:42:28 Alexander Glazunov Symphony No. 8 in E flat Op 83

José Serebrier Royal Scottish Nat'l Orch Warner 61939

04:51:00 00:23:22 Josef Suk Fantasy in G minor Op 24

Buffalo Philharmonic JoAnn Falletta Michael Ludwig, violin Naxos 572323

05:16:00 00:19:24 Franz Joseph Haydn Violin Concerto No. 1 in C

Orch of Age of Enlightenment Elizabeth Wallfisch Elizabeth Wallfisch, violin VirginClas 59266

05:37:00 00:05:36 Franz Schubert Polonaise in B flat

Chamber Orchestra of Europe Gidon Kremer Gidon Kremer, violin DeutGram 437535

05:52:00 00:05:04 Isaac Albéniz Suite Española: Granada Op 47

Jason Vieaux, guitar Azica 71224

BBC NEWS; FIRST PROGRAM with Jacqueline Gerber

06:05:00 00:02:18 Georges Bizet Carmen Suite No. 2: Toreador Song

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80703

06:10:00 00:05:13 Wolfgang Amadeus Mozart The Abduction from the Seraglio: Overture

Thomas Fey Heidelberg Symphony Hänssler 98269

06:16:00 00:04:54 Josef Suk Waltz from Serenade for Strings Op 6

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 447109

06:23:00 00:08:59 Aaron Copland Our Town: Suite

Leonard Slatkin St Louis Symphony RCA 61699

06:34:00 00:05:03 Johann Pachelbel Canon in D

Chamber Orchestra of Europe Daniel Hope, violin; Lorenza Borrani, violin; Members of DeutGram 13993

06:40:00 00:08:06 Antonio Vivaldi Violin Concerto in C Op 8

Raglan Baroque Players Nicholas Kraemer Monica Huggett, violin VirginClas 61172

06:51:00 00:01:50 Leonard Bernstein On the Town: I Can Cook Too

Center City Brass Quintet Chandos 4554

06:55:00 00:03:02 John Philip Sousa March "The Gladiator"

Frederick Fennell Dallas Wind Symphony Reference 85

07:05:00 00:04:20 Ludwig van Beethoven Congratulations Minuet

John Storgards Tapiola Sinfonietta Ondine 1001

07:10:00 00:06:32 Jorge Martínez Zárate Tres Danzas del Ballet "Estancia"

Duo Amaral DuoAmaral 501592

07:16:00 00:04:05 Robert Schumann Novelette No. 6 in A Op 21

Kotaro Fukuma, piano Naxos 557668

07:21:00 00:03:04 George Frideric Handel Music for the Royal Fireworks: La Paix

Martin Pearlman Boston Baroque Telarc 80594

07:25:00 00:01:54 Francis Poulenc Humoresque

Pascal Rogé, piano Decca 425862

07:29:00 00:05:44 Ermanno Wolf-Ferrari Finale from Serenade for Strings

I Solisti Italiani Denon 78838

07:40:00 00:07:19 Ludwig van Beethoven Finale from Symphony No. 8 Op 93

Douglas Boyd Manchester Camerata Avie 2242

07:52:00 00:02:57 Sergei Prokofiev Lieutenant Kijé Suite: Kijé's Wedding Op 60

Neeme Järvi Royal Scottish Nat'l Orch Chandos 10481

07:55:00 00:02:41 Edvard Grieg Holberg Suite: Prelude Op 40

Domenico Boyagian Ohio Philharmonic Centaur 3311

08:07:00 00:02:42 Zequinha de Abreu Tico-Tico non Fubá

Frederick Fennell Dallas Wind Symphony Reference 62

08:10:00 00:06:08 Richard Wagner Die Meistersinger: Dance of the Apprentices

Marek Janowski Orchestre National de France VirginClas 59689

08:20:00 00:03:35 Ola Gjeilo The Ground

Harrington String Quartet Charles Bruffy Phoenix Chorale; Ola Gjeilo, piano Chandos 5100

08:25:00 00:09:04 Max Reger Fugue from Variations on a Theme of Hiller

Neeme Järvi Royal Concertgebouw Orchestra Chandos 8794

08:36:00 00:03:15 Fritz Kreisler Miniature Viennese March

Gidon Kremer, violin; Oleg Maisenberg, piano DeutGram 453440

08:40:00 00:08:39 Sir Malcolm Arnold English Dances Set 1 Op 27

Bryden Thomson Philharmonia Orchestra Chandos 8867

08:54:00 00:03:44 Nikolai Rimsky-Korsakov Dubinushka Op 62

Gerard Schwarz Seattle Symphony Naxos 572788

08:59:00 00:03:39 Dmitri Shostakovich Hamlet: Ball at the Palace Op 116

Theodore Kuchar National Symphony of Ukraine Brilliant 6735

09:08:00 00:16:46 Franz Liszt Symphonic Poem No. 3 "Les Préludes"

Sir Georg Solti London Philharmonic Orchestra DeutGram 4779525

09:27:00 00:04:51 Richard M & Robert B Sherman Mary Poppins: Medley

Carl Topilow Cleveland Pops Orchestra Azica 72216

09:36:00 00:08:58 Wolfgang Amadeus Mozart Theme & Variations from Clarinet Quintet

Emerson String Quartet David Shifrin, clarinet DeutGram 459641

09:47:00 00:06:38 Javier Alvárez Metro Chabacano

Keri-Lynn Wilson Simón Bolívar Symphony Dorian 90254

09:57:00 00:02:33 Wolfgang Amadeus Mozart Alleluia from "Exsultate, jubilate"

Orch of Age of Enlightenment Sir Charles Mackerras Danielle de Niese, soprano Decca 13277

WCLV MIDDAY with Mark Satola

10:00:00 00:03:37 Vítezslav Novák Slovak Suite: Children's Scene Op 32

Libor Pesek Royal Liverpool Philharmonic VirginClas 45251

10:06:00 00:03:11 Leos Janácek Lachian Dances: Saw Dance

Antoni Wit Warsaw Philharmonic Naxos 572695

10:11:00 00:07:27 Gioacchino Rossini Grand Overture

Alun Francis Haydn Orchestra CPO 999063

10:20:00 00:04:50 Antonín Dvorák Slavonic Dance No. 10 in E minor Op 72

George Szell Cleveland Orchestra CBS/Sony 209

10:22:00 00:13:44 George Frideric Handel Concerto Grosso in F Op 6

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 447733

10:27:00 00:03:10 Pietro Castrucci Finale with Echo from Concerto Grosso Op 3

Catherine Mackintosh Orch of Age of Enlightenment BBC 201

10:46:00 00:03:32 Léo Delibes Coppélia: Czárdás

Martin West San Francisco Ballet Orchestra Reference 125

10:50:00 00:30:26 Ignaz Moscheles Piano Concerto No. 5 in C Op 87

Tasmanian Symphony Howard Shelley Howard Shelley, piano Hyperion 67430

11:24:00 00:06:09 Domenico Scarlatti Sonata in D

Duo Amaral DuoAmaral 501592

11:33:00 00:06:58 Joseph Martin Kraus Olympie: Overture

Petter Sundkvist Swedish Chamber Orchestra Naxos 553734

11:42:00 00:06:13 Edvard Grieg Norwegian Dance No. 1 Op 35

Petri Sakari Iceland Symphony Chandos 9028

11:50:00 00:07:30 Camille Saint-Saëns Omphale's Spinning Wheel Op 31

Charles Munch Boston Symphony Orchestra RCA 68978

BBC NEWS; MERIDIAN

12:10:00 00:03:41 Giacomo Meyerbeer Le Prophète: Coronation March

Leonard Slatkin St Louis Symphony RCA 7716

12:17:00 00:08:49 Richard Addinsell Suicide Squadron: Warsaw Concerto

BBC Symphony Orchestra Hugh Wolff Jean-Yves Thibaudet, piano Decca 460503

12:27:00 00:09:32 Johann Strauss Jr Waltz "Artist's Life" Op 316

Franz Welser-Möst Cleveland Orchestra MAA 10406

12:39:00 00:09:10 Sir Malcolm Arnold English Dances Set 2 Op 33

Andrew Penny Queensland Symphony Naxos 553526

12:50:00 00:07:24 Charles Strouse Annie: Overture

Cleveland Pops Orchestra Carl Topilow Ryan Anthony, trumpet; Paul Ferguson, trombone Azica 72216

THE BIG WORK AT ONE

13:00:00 00:48:48 Johannes Brahms Piano Quartet No. 2 in A Op 26

Domus VirginClas 90739

13:48:00 00:07:01 Franz Schubert Scherzo from Piano Trio No. 2

Joseph Kalichstein, piano; Jaime Laredo, violin; Sharon Robinson, cello Bridge 9376

WCLV MIDDAY

14:00:00 00:02:12 Anonymous Hark, I Hear the Harps Eternal

Karen P. Thomas Seattle Pro Musica SeattlePro 9806

14:02:00 00:03:11 William Schuman New England Triptych: Chester

José Serebrier Bournemouth Symphony Naxos 559083

14:08:00 00:08:34 Claude Debussy Première rapsodie

Cleveland Orchestra Pierre Boulez Franklin Cohen, clarinet DeutGram 439896

14:18:00 00:07:31 Antonio Vivaldi Concerto for Strings in A

Thomas Hengelbrock Freiburg Baroque Orchestra DHM 77289

14:27:00 00:11:19 Samuel Coleridge-Taylor Hiawatha Overture Op 30

Adrian Leaper RTÉ Concert Orchestra Dublin MarcoPolo 223516

14:42:00 00:13:31 Ralph Vaughan Williams Charterhouse Suite

Dalia Atlas Israel Chamber Orchestra Stradivari 8011

14:57:00 00:02:05 Jean Sibelius Humoresque No. 2 in D Op 87

Tapiola Sinfonietta Pekka Kuusisto Pekka Kuusisto, violin Ondine 1074

MONDAY MOZART

15:00:00 00:06:52 Wolfgang Amadeus Mozart Rondo for Violin & Orchestra in B flat

Philharmonia Orchestra Thomas Zehetmair Thomas Zehetmair, violin Teldec 46448

15:10:00 00:07:23 Antonio Salieri The Landlady: Overture

Matthias Bamert London Mozart Players Chandos 9877

15:21:00 00:26:02 Wolfgang Amadeus Mozart Piano Concerto No. 13 in C

Chamber Players of Canada Janina Fialkowska, piano Atma 2532

15:48:00 00:08:32 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony No. 26 in E flat

Jane Glover London Mozart Players ASV 762

WCLV DRIVE TIME with Bill O’Connell

15:58:00 00:03:46 Sir Malcolm Arnold Overseas March Op 70

Jerry Junkin Dallas Wind Symphony Reference 66

16:06:00 00:03:11 Sir Malcolm Arnold The Padstow Lifeboat Op 94

Jerry Junkin Dallas Wind Symphony Reference 66

16:13:00 00:10:24 Francesco Geminiani Concerto Grosso No. 9 in A

Andrew Manze Academy of Ancient Music Harm Mundi 907261

16:27:00 00:08:00 Sir Malcolm Arnold The Belles of St. Trinian's: Comedy Suite

Rumon Gamba BBC Philharmonic Chandos 9851

16:38:00 00:01:34 Johann Sebastian Bach Violin Partita No. 3: Bourrée

Tasmin Little, violin Naked Vn 2008

16:41:00 00:08:41 Jacques Offenbach Orpheus in the Underworld: Overture

Marc Minkowski Musicians of the Louvre Archiv 4776403

16:52:00 00:03:37 Fernando Sor L'encouragement: Vals Op 34

Duo Amaral DuoAmaral 501592

16:57:00 00:01:21 Joaquin Nin-Culmell Tonadas Volume 2: Seguidilla

Edmund Battersby, piano Koch Intl 7062

17:05:00 00:05:24 Claude Debussy Tarantelle styrienne "Danse"

Hugh Wolff St Paul Chamber Orchestra Teldec 74006

17:25:00 00:05:06 Richard Rodgers Victory at Sea: The Song of the High Seas

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80175

17:30:00 00:03:26 Richard Rodgers Victory at Sea: Beneath the Southern Cross

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80175

17:39:00 00:05:49 Joseph Canteloube Songs of the Auvergne: Baïlèro

Academy St. Martin in Fields Edward Gardner Kate Royal, soprano EMI 94419

17:46:00 00:04:55 Joseph Canteloube La delaïssádo from "Songs of the Auvergne"

Academy St. Martin in Fields Edward Gardner Kate Royal, soprano EMI 94419

17:53:00 00:02:26 Léo Delibes Coppélia: Swanilda's Waltz

Martin West San Francisco Ballet Orchestra Reference 125

17:55:00 00:03:23 Sergei Rachmaninoff Prelude in G minor Op 23

Valentina Lisitsa, piano Decca 17091

BBC NEWS; DINNER CLASSICS

18:09:00 00:18:10 Wolfgang Amadeus Mozart Ballet Suite "Les Petits riens"

Anton Steck Concerto Cologne Archiv 4775800

18:30:00 00:02:53 Gabriel Diaz Lauda Jerusalem

Empire Brass Telarc 80204

18:36:00 00:03:49 George Frideric Handel Aria No. 1

Empire Brass Telarc 80344

18:41:00 00:14:17 Fernando Sor L'encouragement Op 34

Duo Amaral DuoAmaral 501592

18:55:00 00:02:51 André Campra Idoménée: Rigaudon

Empire Brass Robert Woods Michael Murray, organ Telarc 80218

SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:23:34 Franz Joseph Haydn Symphony No. 85 in B flat

Hugh Wolff St Paul Chamber Orchestra Teldec 46313

19:27:00 00:26:35 Alexander Borodin Symphony No. 2 in B minor

Gerard Schwarz Seattle Symphony Naxos 572786

19:55:00 00:03:34 Alexander Borodin Petite Suite: Rustic Mazurka

Gennady Rozhdestvensky Royal Stockholm Philharmonic Chandos 9386

WCLV ESSENTIAL CLASSICS

20:02:00 00:25:34 Ludwig van Beethoven Symphony No. 8 in F major Op 93

Mikhail Pletnev Russian National Orchestra DeutGram 4776409

20:29:00 00:26:08 Felix Mendelssohn Violin Concerto in E minor Op 64

Oslo Philharmonic Orchestra Hugh Wolff Hilary Hahn, violin Sony 89921

20:57:00 00:01:55 Robert Schumann Forest Scenes: Wayside Inn Op 82

Vladimir Ashkenazy, piano Decca 421290

THE NEW YORK PHILHARMONIC THIS WEEK with Alec Baldwin - Alan Gilbert, conductor; Yefim Bronfman, piano; Jeffrey Kahane, harpsichord and piano; Sheryl Staples, violin; Liang Wang, oboe; Michelle Kim, violin; Marc Ginsberg, violin; Lisa E. Kim, violin

21:04:00 00:08:10 Maurice Ravel Miroirs: Alborada del gracioso

21:15:00 00:20:58 Leonard Bernstein West Side Story: Symphonic Dances

21:39:00 00:33:32 Peter Tchaikovsky Piano Concerto No. 1 in B flat minor Op 23

22:16:00 00:09:15 Antonio Vivaldi Concerto for 4 Violins in B minor Op 3

22:27:00 00:09:23 Claude Debussy Prelude to the Afternoon of a Faun

22:39:00 00:15:58 Maurice Ravel Boléro

LATE PROGRAM

23:02:00 00:06:09 Grace Williams Calm Sea in Summer

David Atherton English Chamber Orchestra Lyrita 323

23:08:00 00:12:17 Jean Roger-Ducasse Interlude from "Au jardin de Marguerite"

Leif Segerstam Rheinland-Pfalz Philharmonic MarcoPolo 223641

23:22:00 00:09:09 Johann Friedrich Fasch Air from Concerto in G

Tempesta di Mare Chandos 783

23:31:00 00:11:28 Domenico Scarlatti Sonata in E minor

Duo Amaral DuoAmaral 501592

23:44:00 00:04:51 Frédéric Chopin Berceuse in D flat Op 57

Hélène Grimaud, piano DeutGram 4048

23:48:00 00:04:52 Antonín Dvorák Moderato from Serenade for Strings Op 22

Conrad van Alphen Rotterdam Chamber Orchestra Telarc 80623

23:55:00 00:02:50 John Dowland Lacrimae Pavan

Sylvain Bergeron, lute Atma 2650

23:57:00 00:02:21 Francis López L'amour est un bouquet de violettes

Prague Philharmonic Orchestra Charles Olivieri-Munroe Sol Gabetta, cello RCA 735962