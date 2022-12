Program Guide 10-09-2013

WCLV ALL NIGHT with Robin Grier

00:02:00 00:31:40 Camille Saint-Saëns Symphony No. 1 in E flat Op 2

Eliahu Inbal Frankfurt Radio Symphony PentaTone 5186157

00:35:00 00:20:21 Edward MacDowell Suite No. 1 for Orchestra Op 42

Takuo Yuasa Ulster Orchestra Naxos 559075

00:57:00 00:20:30 Franz Berwald Piano Concerto in D

Helsingborg Symphony Okko Kamu Niklas Sivelöv, piano Naxos 553052

01:19:00 01:40:02 Antonín Dvorák Requiem Op 89

Czech Philharmonic Orchestra Wolfgang Sawallisch Gabriela Benacková, soprano; Brigitte Fassbaender, alto; Thomas Moser, tenor; Jan-Hendrik Rootering, bass; Prague Philharmonic Choir Supraphon 4241

03:00:00 00:30:04 Wolfgang Amadeus Mozart Sinfonia Concertante for Winds in E flat

English Chamber Orchestra Ralf Gothóni Anthony Pike, clarinet; John Anderson, oboe; John Thurgood, horn; Julie Price, bassoon Avie 35

03:32:00 00:24:09 Ernö Dohnányi Variations on a Nursery Song Op 25

Buffalo Philharmonic JoAnn Falletta Eldar Nebolsin, piano Naxos 572303

03:58:00 00:24:07 Sergei Prokofiev Visions fugitives Op 22

Orion Weiss, piano Bridge 9355

04:23:00 00:22:00 Robert Schumann String Quartet No. 2 in F Op 41

Melos Quartet DeutGram 423670

04:47:00 00:17:31 Richard Wagner A Siegfried Idyll

Daniel Barenboim Chicago Symphony Orchestra Teldec 24224

05:06:00 00:30:02 Camille Saint-Saëns Piano Quintet in A minor Op 14

Fine Arts Quartet Cristina Ortiz, piano Naxos 572904

05:38:00 00:06:33 Silvestre Revueltas Sensemayá

Alondra de la Parra Philharmonic Orch of Americas Sony 75555

05:55:00 00:02:06 Traditional The Keel Row

City of London Sinfonia John Rutter Cambridge Singers Collegium 120

BBC NEWS; FIRST PROGRAM with Jacqueline Gerber

06:07:00 00:02:13 Vincenzo Tommasini The Good-Humored Ladies: Overture

Louis Lane Cleveland Orchestra Sony 60311

06:10:00 00:09:13 Wolfgang Amadeus Mozart Rondo from Clarinet Concerto

Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Franklin Cohen, clarinet Decca 443176

06:23:00 00:04:42 Michel Corrette Concerto comique No. 7 in C

Arion Baroque Orchestra early-mus 7768

06:29:00 00:10:12 Claude Debussy Danses sacrée et profane

Oberlin 21 Bridget Reischl Yolanda Kondonassis, harp Telarc 80694

06:40:00 00:07:15 Johann Adolph Hasse Sinfonia in F major Op 3

Reinhard Goebel Cologne Musica Antiqua Archiv 453435

06:55:00 00:03:20 John Philip Sousa March "Sabre and Spurs"

Keith Brion Royal Artillery Band Naxos 559131

07:05:00 00:04:09 Sergei Rachmaninoff Aleko: Women's Dance

Paavo Järvi Cincinnati Symphony Telarc 80670

07:10:00 00:07:09 Ludwig van Beethoven Scherzo & Finale from Serenade Op 25

Joshua Smith, flute; Amy Lee, violin; Joanna Patterson Zakany, viola S&W 1

07:20:00 00:02:42 Wang Luobin Chinese Folk Song "A La Mu Han"

Xuefei Yang, guitar EMI 6322

07:24:00 00:01:13 Gilbert & Sullivan The Mikado: Here's a how-de-do

Welsh National Opera Orchestra Sir Charles Mackerras Marie McLaughlin, soprano; Anthony Rolfe Johnson, tenor; Richard Suart, baritone Telarc 80284

07:25:00 00:06:50 Sergei Rachmaninoff Paraphrase on Kreisler's "Liebesfreud"

Olga Kern, piano Harm Mundi 907336

07:40:00 00:05:50 Antonio Vivaldi Concerto for Strings in C

Shlomo Mintz Israel Chamber Orchestra MusicMast 67096

07:45:00 00:04:15 Georges Bizet Carmen Suite No. 2: Gypsy Dance

Bridget Reischl Oberlin Symphony Orchestra Oberlin 61

07:51:00 00:03:33 Fritz Kreisler La Précieuse

James Ehnes, violin; Eduard Laurel, piano Analekta 3159

07:55:00 00:02:42 Carl Philipp Emanuel Bach March for the Ark

Seattle Trumpet Consort Origin 33001

08:05:00 00:01:38 Alec Templeton Finale from Pocket-Size Sonata No. 1

Emma Johnson, clarinet; Julius Drake, piano ASV 910

08:10:00 00:07:37 Franz von Suppé Beautiful Galatea: Overture

Leonard Bernstein New York Philharmonic Sony 61830

08:20:00 00:03:48 Florence Foster Jenkins Laughing Song from "Die Fledermaus"

Florence Foster Jenkins, s; Cosme McMoon, piano RCA 61175

08:25:00 00:09:11 Ludwig van Beethoven Minuet & Finale from Symphony No. 1 Op 21

Mikhail Pletnev Russian National Orchestra DeutGram 4776409

08:35:00 00:04:29 Sergei Prokofiev Lieutenant Kijé Suite: Romance Op 60

Neeme Järvi Royal Scottish Nat'l Orch Chandos 10481

08:43:00 00:08:16 Camille Saint-Saëns Finale from Symphony No. 3 Op 78

Cleveland Orchestra Sir Andrew Davis Joela Jones, piano MAA 2001

08:53:00 00:02:51 Leroy Anderson Belle of the Ball

Leonard Slatkin BBC Concert Orchestra Naxos 559313

08:55:00 00:04:54 Franz Waxman Taras Bulba: The Ride to Dubno

Charles Gerhardt National Philharmonic RCA 81265

09:08:00 00:16:41 Ermanno Wolf-Ferrari The Jewels of the Madonna: Suite

Gianandrea Noseda BBC Philharmonic Chandos 10511

09:28:00 00:04:45 David Arnold Stargate: Giza 1928 / Going Home

Unknown Conductor City of Prague Philharmonic Silva 1398

09:34:00 00:08:19 Antonio Vivaldi Guitar Concerto in C

Orchestra of St Luke's Eliot Fisk, guitar MusicMast 67097

09:44:00 00:07:19 Gabriel Fauré Pelléas et Mélisande: Prélude Op 80

Yakov Kreizberg Netherlands Philharmonic PentaTone 5186058

09:55:00 00:02:28 Georg Philipp Telemann Two Pieces from "Heroic Music"

Empire Brass Michael Murray, organ Telarc 80218

WCLV MIDDAY with Mark Satola

10:00:00 00:02:06 Vincenzo Tommasini The Good-Humored Ladies: Presto

Louis Lane Cleveland Orchestra Sony 60311

10:02:00 00:04:35 Alfredo Casella Paganiniana: Tarantella Op 65

Riccardo Muti La Scala Philharmonic Sony 53280

10:06:00 00:07:33 Lukas Foss Salomon Rossi Suite

Lukas Foss Brooklyn Philharmonic New World 375

10:17:00 00:05:52 Antonio Vivaldi Trumpet Concerto in A flat

Berlin Philharmonic Herbert von Karajan Maurice André, trumpet EMI 56260

10:26:00 00:03:41 Alexander Glazunov From the Middle Ages Suite: Scherzo

Neeme Järvi Royal Scottish Nat'l Orch Chandos 8804

10:31:00 00:14:49 Sir Edward Elgar Concert Overture "Froissart" Op 19

Sir Andrew Davis BBC Symphony Orchestra Teldec 98436

10:48:00 00:01:16 Wolfgang Amadeus Mozart Contradance in B flat

Jeannette Sorrell Apollo's Fire ApolloFire 2010

10:50:00 00:30:17 Felix Mendelssohn Symphony No. 1 in C minor Op 11

Thomas Fey Heidelberg Symphony Hänssler 98275

11:24:00 00:07:27 Anton Bruckner Scherzo from Symphony No. 2

Daniel Barenboim Berlin Philharmonic Teldec 21485

11:34:00 00:06:22 Claude Debussy Estampes: La soirée dans Grenade

Geoffrey Simon Philharmonia Orchestra Cala 1025

11:42:00 00:08:14 Mauro Giuliani Rondo from Guitar Concerto No. 1 Op 30

Australian Chamber Orchestra Richard Tognetti John Williams, guitar Sony 63385

11:51:00 00:05:03 Johann Strauss Jr Spanish March Op 433

Franz Welser-Möst Vienna Philharmonic Decca 4782601

BBC NEWS; MERIDIAN

12:10:00 00:04:32 Jacques Offenbach The Grand Duchess of Gérolstein: Overture

Michel Swierczewski Gulbenkian Orchestra Nimbus 5303

12:17:00 00:09:17 Louis Moreau Gottschalk Bamboula Op 2

Cecile Licad, piano Naxos 559145

12:29:00 00:05:33 Edward Ward Phantom of the Opera: Piano Concerto

Fairfax Symphony Orchestra William Hudson Santiago Rodriguez, piano Elan 82268

12:36:00 00:07:47 Johann Strauss Jr Waltz "Farewell to America"

Johannes Wildner Slovak Radio Symphony MarcoPolo 223247

12:45:00 00:07:13 Adolphe Adam If I Were King: Overture

Yan Pascal Tortelier BBC Philharmonic Chandos 976

12:53:00 00:04:44 Richard Wagner Die Walküre: Ride of the Valkyries

Franz Welser-Möst Cleveland Orchestra DeutGram 4778773

THE BIG WORK AT ONE

13:00:00 00:50:47 Wolfgang Amadeus Mozart Serenade No. 10 for 13 Winds in B flat

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 423061

13:50:00 00:06:02 Franz Joseph Haydn The Apothecary: Overture

Giuseppe Sinopoli Dresden State Orchestra EMI 56535

WCLV MIDDAY

14:00:00 00:01:40 Wolfgang Amadeus Mozart German Dance in G

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 429783

14:01:00 00:01:41 Johannes Brahms Hungarian Dance No. 10 in F

Yaara Tal, piano; Andreas Groethuysen, piano Sony 53285

14:03:00 00:09:34 Ludwig van Beethoven Piano Sonata No. 24 in F sharp Op 78

Peter Takács, piano Cambria 1175

14:16:00 00:07:32 Franz Schubert Theme & Variations from "Trout" Quintet

Members of Cleveland Quartet John O'Conor, piano; James Vandemark, bass; Telarc 80225

14:26:00 00:10:52 Grace Williams Fantasy on Welsh Nursery Tunes

Sir Charles Groves London Symphony Orchestra Lyrita 323

14:39:00 00:15:08 Nikolai Rimsky-Korsakov Russian Easter Overture Op 36

Gerard Schwarz Seattle Symphony Naxos 572788

14:55:00 00:04:36 Henryk Wieniawski Scherzo-Tarantelle Op 16

Shannon Lee, violin; Pamela Mia Paul, piano Telarc 80695

CLEVELAND ORCHESTRA PREVIEWS: A look at this week’s concerts at Severance Hall

15:03:00 00:09:25 Gabriel Fauré Pelléas et Mélisande Suite: Movements 1-2

Netherlands Philharmonic Yakov Kreizberg PentaTone 5186058

15:16:00 00:18:41 Benjamin Britten Serenade for Tenor, Horn & Strings Op 31: Excerpts

Ian Bostridge, tenor Marie-Luise Neunecker, horn Bamberg Symphony Ingo Metzmacher EMI 56183

15:40:00 00:18:12 César Franck: Symphony in d: Movement 1

Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi MAA 1032

WCLV DRIVE TIME with Bill O’Connell

15:58:00 00:03:45 Camille Saint-Saëns La jota aragonese Op 64

Geoffrey Simon London Philharmonic Orchestra Cala 4031

16:06:00 00:02:33 Camille Saint-Saëns Chanson "Danse macabre" Op 40

François Le Roux, baritone; Graham Johnson, piano Hyperion 66856

16:11:00 00:12:12 Camille Saint-Saëns Scherzo & Finale from Symphony No. 2 Op 55

Eliahu Inbal Frankfurt Radio Symphony PentaTone 5186157

16:26:00 00:04:00 Elmer Bernstein The Man with the Golden Arm: Theme

Royal Philharmonic Pops Orch Elmer Bernstein Kenny Baker, trumpet Denon 75288

16:33:00 00:04:55 Padre Antonio Soler Sonata No. 9 in C

Martina Filjak, piano Naxos 572515

16:41:00 00:10:40 Antonín Dvorák Finale from String Quartet No. 13 Op 106

Cypress String Quartet Avie 2275

16:52:00 00:02:34 Federico Mompou Canción y Danza No. 7

Stephen Hough, piano Hyperion 66963

16:57:00 00:02:21 Wilhelm Friedemann Bach Minuet from String Symphony in F

Jeanne Lamon Tafelmusik Baroque Orchestra Sony 62720

17:05:00 00:04:46 Franz Joseph Haydn Finale from Cello Concerto No. 2

Camerata Chicago Drostan Hall Wendy Warner, cello Cedille 142

17:12:00 00:09:43 Camille Saint-Saëns Introduction & Rondo Capriccioso Op 28

Royal Philharmonic Orchestra Andrew Litton Joshua Bell, violin Decca 433519

17:23:00 00:12:36 Johann Sebastian Bach Italian Concerto in F

Angela Hewitt, piano Hyperion 67306

17:40:00 00:04:23 Antonín Dvorák Legend No. 5 in A flat Op 59

Sir Charles Mackerras Czech Philharmonic Orchestra Supraphon 3533

17:46:00 00:04:45 Frank Bridge Norse Legend

Richard Hickox BBC National Orch of Wales Chandos 10012

17:52:00 00:03:20 Antonín Dvorák Requiem: Quam olim Abrahae Op 89

Czech Philharmonic Orchestra Wolfgang Sawallisch Prague Philharmonic Choir Supraphon 4241

17:58:00 00:01:14 Henry Purcell Amphitrion: Bourrée

Kevin Mallon Aradia Ensemble Naxos 570149

BBC NEWS; DINNER CLASSICS

18:09:00 00:20:38 Josef Myslivecek Cello Concerto in C

Camerata Chicago Drostan Hall Wendy Warner, cello Cedille 142

18:32:00 00:03:45 Emmanuel Chabrier Dix pièces pittoresques: Idylle

Angela Hewitt, piano Hyperion 67515

18:38:00 00:03:47 Emmanuel Chabrier Ronde champêtre

Angela Hewitt, piano Hyperion 67515

18:44:00 00:09:36 Gioacchino Rossini The Siege of Corinth: Overture

Thomas Schippers London Symphony Orchestra EMI 64335

18:55:00 00:01:25 Emmanuel Chabrier Ballabile

Angela Hewitt, piano Hyperion 67515

SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:25:18 Franz Joseph Haydn Symphony No. 7 in C

Adam Fischer Austro-Hungarian Haydn Orch Nimbus 5240

19:29:00 00:24:16 Camille Saint-Saëns Piano Concerto No. 2 in G minor Op 22

WDR Symphony Cologne Thomas Sanderling Anna Malikova, piano Audite 92509

CIM LIVE: Cleveland Institute of Music Orchestra/Carl Topilow; HaeSun Paik, piano, live from Severance Hall

20:09:00 00:03:50 Igor Stravinsky Fireworks Op 4

20:16:00 00:36:55 Peter Tchaikovsky Piano Concerto No. 1 in B flat minor Op 23

21:10:00 00:51:53 Sergei Rachmaninoff Symphony No. 2 in E minor Op 27

22:00 THE BLACK ARTS with A. Grace Lee Mims: music of composer R. Nathaniel Dett

LATE PROGRAM

23:02:00 00:08:48 Camille Saint-Saëns Andantino from Violin Concerto No. 3 Op 61

Philharmonia Orchestra Antonio Pappano Maxim Vengerov, violin EMI 57593

23:10:00 00:08:27 Max Bruch Romance for Viola & Orchestra Op 85

Leipzig Gewandhaus Orchestra Riccardo Chailly Janine Jansen, viola Decca 7260

23:21:00 00:11:50 Peter Tchaikovsky Adagio from Symphony No. 1 Op 13

Claudio Abbado Chicago Symphony Orchestra Sony 48056

23:32:00 00:08:28 Richard Strauss Improvisation from Violin Sonata Op 18

Midori, violin; Robert McDonald, piano Sony 46742

23:43:00 00:06:59 Camille Saint-Saëns Romance Op 67

North German Radio Symphony Christoph Eschenbach Steven Isserlis, cello RCA 63518

23:49:00 00:04:33 Erik Satie Gnossienne No. 1

Jean-Yves Thibaudet, piano Decca 470290

23:55:00 00:03:42 George Frideric Handel Messiah: Pastoral Symphony

José Serebrier Bournemouth Symphony Naxos 557883

23:56:00 00:02:08 Frédéric Chopin Waltz No.19 in A minor

Garrick Ohlsson, piano Arabesque 6669