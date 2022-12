Program Guide 09-27-2013

WCLV ALL NIGHT with Robin Grier

00:02:00 00:21:07 Antonio Casimir Cartellieri Symphony No. 4

Gernot Schmalfuss Evergreen Symphony Orchestra CPO 777667

00:25:00 00:35:29 Peter Tchaikovsky Violin Concerto in D major Op 35

Cleveland Orchestra Vladimir Ashkenazy Joshua Bell, violin Decca 421716

01:02:00 00:42:19 Franz Schubert Piano Trio No. 1 in B flat

Joseph Kalichstein, piano; Jaime Laredo, violin; Sharon Robinson, cello Bridge 9376

01:46:00 00:42:20 Karl Goldmark Rustic Wedding Symphony in E flat Op 26

Stephen Gunzenhauser National Symphony of Ireland Naxos 550745

02:30:00 00:24:44 Wolfgang Amadeus Mozart Quintet for Piano & Winds in E flat

Radu Lupu, piano; Han de Vries, oboe; George Pieterson, clarinet; Vicente Zarzo, horn; Brian Pollard, bassoon Decca 414291

02:56:00 00:38:41 Franz Joseph Haydn Mass No. 10 in C

Collegium Musicum 90 Richard Hickox Nancy Argenta, soprano; Catherine Denley, mezzo; Mark Padmore, tenor; Stephen Varcoe, baritone; Collegium Musicum 90 Chorus Chandos 633

03:36:00 00:41:57 Wilhelm Stenhammar Symphony No. 2 in G minor Op 34

Neeme Järvi Gothenburg Symphony DeutGram 445857

04:19:00 00:26:29 Édouard Lalo Cello Concerto in D minor

Cleveland Orchestra Daniel Barenboim Jacqueline Du Pré, cello EMI 55528

04:47:00 00:29:40 Muzio Clementi Symphony No. 3 in G

Francesco d'Avalos Philharmonia Orchestra ASV 803

05:18:00 00:16:36 Johannes Brahms Three Intermezzi Op 117

Antonio Pompa-Baldi, piano Azica 71214

05:36:00 00:06:32 Percy Fletcher Bal masqué

Ronald Corp New London Orchestra Hyperion 66968

05:49:00 00:06:05 Christoph Willibald Gluck Orfeo ed Euridice: Dance of the Blessed Spirits

Orpheus Chamber Orchestra Susan Palma-Nidel, flute DeutGram 437782

05:57:00 00:01:55 Fritz Kreisler Syncopation

James Ehnes, violin; Eduard Laurel, piano Analekta 3159

BBC NEWS; FIRST PROGRAM with Jacqueline Gerber

06:05:00 00:02:43 Percy Grainger The Lost Lady Found

City of London Sinfonia Richard Hickox Joyful Company of Singers Chandos 9554

06:10:00 00:09:14 Ludwig van Beethoven Shepherd's Song from Symphony No. 6 Op 68

Daniel Barenboim West-Eastern Divan Orchestra Decca 16871

06:20:00 00:08:08 Camille Saint-Saëns Finale from Piano Concerto No. 3 Op 29

WDR Symphony Cologne Thomas Sanderling Anna Malikova, piano Audite 92510

06:32:00 00:07:46 Jean Sibelius Historic Scenes Suite No. 1: Festivo Op 25

Jukka-Pekka Saraste Finnish Radio Symphony Orch RCA 60157

06:40:00 00:07:57 Franz Joseph Haydn Minuet & Finale from Symphony No. 93

Marc Minkowski Musicians of the Louvre Naïve 5176

06:55:00 00:03:24 Pierre Leemans March "Belgian Paratroopers"

Frederick Fennell Cleveland Symphonic Winds Telarc 80099

07:05:00 00:03:27 Franz Liszt Schubert Song "Frühlingsglaube"

Daniil Trifonov, piano Mariinsky 530

07:10:00 00:06:14 Franz von Suppé The Torments of Tantalus: Overture

Zubin Mehta Vienna Philharmonic CBS 44932

07:20:00 00:04:28 Franz Liszt Hungarian Rhapsody No. 4 in E flat

Misha Dichter, piano Philips 416463

07:28:00 00:06:34 Benjamin Britten Saint Nicholas: Nicholas and the Pickled Boys

English Chamber Orchestra Matthew Best Anthony Rolfe Johnson, tenor; St George's Chapel Choristers; Warwick Univ. Girls Choir; Corydon Singers Hyperion 66333

07:40:00 00:09:08 Peter Tchaikovsky Marche slav Op 31

Zubin Mehta Israel Philharmonic Orchestra Teldec 90201

07:50:00 00:03:40 Average White Band Pick Up the Pieces

Quartet San Francisco ViolinJazz 105

07:56:00 00:03:25 Maurice Ravel Le tombeau de Couperin: Rigaudon

Carlton Woods Blue Water Chamber Orchestra Blue Water 2010

08:05:00 00:02:29 John Williams Memoirs of a Geisha: The Chairman's Dance

La Pietà Angèle Dubeau Angèle Dubeau, violin Analekta 8733

08:10:00 00:10:02 Wolfgang Amadeus Mozart First movement from String Quintet No. 5

Sarah Kapustin, violin; Diana Cohen, violin; Mark Holloway, viola; Sebastian Krunnies, viola; David Soyer, cello Marlboro 80001

08:20:00 00:05:39 Randall Thompson Alleluia

Timothy Seelig Turtle Creek Chorale Reference 49

08:31:00 00:10:57 Franz Waxman Carmen Fantasy

London Symphony Orchestra Andrew Litton Nadja Salerno-Sonnenberg, vn Nonesuch 79464

08:44:00 00:07:07 Franz Lehár The Merry Widow: Sirens of the Ball

Sir John Eliot Gardiner Vienna Philharmonic DeutGram 463185

08:53:00 00:02:13 Dmitri Shostakovich Ballet Suite No. 2: Polka

Neeme Järvi Royal Scottish Nat'l Orch Chandos 8730

08:56:00 00:04:23 John Barry Out of Africa: Love Theme

Keith Lockhart Boston Pops Orchestra BostonPops 4

09:05:00 00:18:04 Leonard Bernstein Candide: Suite

Eiji Oue Minnesota Orchestra Reference 87

09:27:00 00:04:16 Maurice Jarre Lawrence of Arabia: Overture

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80168

09:32:00 00:08:52 William Boyce Symphony No. 7 in B flat Op 2

Christopher Hogwood Academy of Ancient Music l'Oiseau 436761

09:46:00 00:02:08 Clara Schumann Der Mond kommt still gegangen Op 13

Nicole Cabell, soprano; John Axelrod, piano Telarc 34658

09:49:00 00:05:40 Joseph Hellmesberger Sr Ball Scene

Ronald Corp New London Orchestra Hyperion 66998

WCLV MIDDAY with Mark Satola

10:00:00 00:03:20 Jules Massenet Le Cid Ballet Suite: Navarraise

Sir Neville Marriner Academy St. Martin in Fields Capriccio 10569

10:03:00 00:03:17 Pablo de Sarasate Zapateado Op 23

Gil Shaham, violin; Akira Eguchi, piano Canary 7

10:06:00 00:07:21 Luigi Cherubini Eliza: Overture

Sir Neville Marriner Academy St. Martin in Fields EMI 54438

10:16:00 00:05:23 Léo Delibes Lakmé: Flower Duet

Christopher O'Riley, piano CPI 3294112

10:24:00 00:02:51 Claude Debussy Children's Corner: Golliwog's Cakewalk

Yoav Talmi Quebec Symphony Orchestra Atma 2377

10:28:00 00:13:07 Richard Wagner Tristan und Isolde: Act 1 Prelude

Yakov Kreizberg Netherlands Philharmonic PentaTone 5186041

10:42:00 00:07:19 Trevor Pinnock Passacaille, Gigue & Minuet

Trevor Pinnock English Concert Archiv 453451

10:50:00 00:28:19 Franz Joseph Haydn Symphony No. 86 in D

Hugh Wolff St Paul Chamber Orchestra Teldec 46313

11:22:00 00:06:56 Paul Hindemith Neues vom Tage: Overture

Karl Anton Rickenbacher Bamberg Symphony VirginClas 91086

11:25:00 00:07:18 Antonio Vivaldi Flute Concerto in G

Orpheus Chamber Orchestra Patrick Gallois, flute DeutGram 437839

11:40:00 00:08:09 Eugène Ysaÿe Caprice after Saint-Saëns's Etude

Royal Philharmonic Orchestra Andrew Litton Joshua Bell, violin Decca 433519

11:50:00 00:07:15 Niels Gade Finale from Symphony No. 1 Op 5

Dmitri Kitayenko Danish National Radio Sym Chandos 9422

12:10:00 00:04:05 Pascual Marquina March "España Cañí"

Frederick Fennell Tokyo Kosei Wind Orchestra Brain 7505

12:17:00 00:07:43 Johann Strauss Jr The Gypsy Baron: Treasure Waltz Op 418

Daniel Barenboim Vienna Philharmonic Decca 12569

12:26:00 00:06:47 Richard Rodgers Selections from "The Sound of Music"

Carl Topilow Cleveland Pops Orchestra Azica 72216

12:35:00 00:07:48 Johann Strauss Jr A Night in Venice: Overture

Daniel Barenboim Vienna Philharmonic Decca 12569

12:44:00 00:08:39 Sir Malcolm Arnold Four Scottish Dances Op 59

Keith Lockhart Boston Pops Orchestra RCA 68901

12:54:00 00:05:14 Jules Massenet Thaïs: Méditation

Royal Philharmonic Orchestra Andrew Litton Joshua Bell, violin Decca 433519

THE BIG WORK AT ONE

13:00:00 00:30:57 Antonín Dvorák Violin Concerto in A minor Op 53

BBC Philharmonic Gianandrea Noseda James Ehnes, violin Chandos 10309

13:33:00 00:26:20 Peter Tchaikovsky Francesca da Rimini Op 32

Christoph Eschenbach Philadelphia Orchestra Ondine 1150

WCLV MIDDAY

14:00:00 00:03:10 Edward MacDowell Suite No. 1: The Shepherdess Song Op 42

Takuo Yuasa Ulster Orchestra Naxos 559075

14:03:00 00:03:51 Hugo Alfvén The Mountain King: Dance

Esa-Pekka Salonen Swedish Radio Symphony Sony 46668

14:11:00 00:11:09 Rodolfo Halffter Three Sonatas by Antonio Soler

Enrique Bátiz Mexico City Philharmonic ASV 894

14:23:00 00:06:23 Gaetano Donizetti The Daughter of the Regiment: Overture

Bruno Campanella Paris Opera Orchestra EMI 63128

14:33:00 00:12:27 Muzio Clementi Piano Sonata in B flat Op 24

Nikolai Demidenko, piano Hyperion 66808

14:48:00 00:09:20 Johannes Brahms Finale from Symphony No. 2 Op 73

John Axelrod Verdi Symphony Milan Telarc 34658

SEPTEMBER CHOICE CD’S

15:00:00 00:11:47 Domenico Cimarosa The Chinese Hero: Overture

Patrick Gallois Sinfonia Finlandia Naxos 572734

15:15:00 00:10:12 Georges Bizet Adagio from Symphony No. 1 in C

Martin West San Francisco Ballet Orchestra Reference 131

15:27:00 00:04:09 Johann Sebastian Bach Fugue from Violin Sonata No. 1

Chris Thile, mandolin Nonesuch 535360

15:33:00 00:06:21 John Bull In Nomine IX

Alan Feinberg, piano Steinway 30019

15:42:00 00:06:25 Johannes Brahms Allegro giocoso from Symphony No. 4 Op 98

John Axelrod Verdi Symphony Milan Telarc 34658

15:50:00 00:03:48 Ernest Bloch Baal Shem: Simchas Torah

Gil Shaham, violin; Orli Shaham, piano Canary 10

15:57:00 00:01:42 Henry Purcell The Fairy Queen: Rondeau

William Christie Les Arts Florissants Harm Mundi 901308

WCLV DRIVE TIME with Bill O’Connell

15:58:00 00:04:07 Ernö Dohnányi Rondo from Serenade for Strings Op 10

Dmitry Sitkovetsky NES Chamber Orchestra Nonesuch 79545

16:06:00 00:03:17 Domenico Scarlatti Sonata in C

Sergei Babayan, piano ProPiano 224506

16:11:00 00:12:26 Pablo de Sarasate Carmen Fantasy Op 25

Orchestra of Castille & Leon Alejandro Posada Gil Shaham, violin Canary 7

16:29:00 00:02:44 Hans Zimmer A League of Their Own: The Final Game

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80468

16:35:00 00:04:01 Carl Maria von Weber Rondo from Piano Sonata No. 1 Op 24

Garrick Ohlsson, piano Arabesque 6584

16:41:00 00:07:20 Franz Joseph Haydn Minuet & Finale from Symphony No. 88

Thomas Fey Heidelberg Symphony Hänssler 98265

16:52:00 00:03:12 John Philip Sousa March "The National Game"

Keith Brion Royal Artillery Band Naxos 559092

16:55:00 00:04:33 Johann Strauss Jr Die Fledermaus: Csárdás

English Chamber Orchestra Jeffrey Tate Renée Fleming, soprano Decca 458858

17:05:00 00:03:31 Randy Newman The Natural: Suite

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80468

17:25:00 00:07:54 Hugo Wolf Italian Serenade in G

Orchestra of Paris Daniel Barenboim Ana Bela Chaves, viola Erato 45416

17:39:00 00:04:50 Cyril Scott Lotus Land Op 47

Jack Richard Crossan, piano Cambria 1086

17:46:00 00:04:25 Bud Abbott & Lou Costello Who's on First?

Abbott & Costello Telarc 80468

17:52:00 00:03:24 Brian Dykstra The National Pastime

Robert Woolfrey, clarinet; Brian Dykstra, piano Centaur 3161

17:56:00 00:03:20 George Frideric Handel Minuet from Concerto Grosso Op 6

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 447733

BBC NEWS; DINNER CLASSICS

18:09:00 00:20:22 Ernö Dohnányi Serenade for Strings Op 10

Dmitry Sitkovetsky NES Chamber Orchestra Nonesuch 79545

18:32:00 00:03:20 Clara Schumann Die stille Lotusblume Op 13

Indra Thomas, soprano; John Axelrod, piano Telarc 34658

18:38:00 00:01:46 Clara Schumann O Lust, O Lust Op 23

Nicole Cabell, soprano; John Axelrod, piano Telarc 34658

18:42:00 00:13:22 Ludwig van Beethoven Piano Trio in E flat

Florestan Trio Hyperion 67393

18:55:00 00:02:19 Ludwig van Beethoven March from Serenade for String Trio Op 8

Leopold String Trio Hyperion 67253

SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:23:40 Georges Bizet Jeux d'enfants Op 22

Martin West San Francisco Ballet Orchestra Reference 131

19:27:00 00:26:54 Joseph Eybler Symphony No. 2 in D minor

Michael Hofstetter Geneva Chamber Orchestra CPO 777104

19:57:00 00:02:10 Jean Sibelius King Christian II: Musette Op 27

Jukka-Pekka Saraste Finnish Radio Symphony Orch RCA 60434

WCLV ESSENTIAL CLASSICS

20:02:00 00:40:10 Antonín Dvorák Cello Concerto in B minor Op 104

Indianapolis Symphony Jun Märkl Zuill Bailey, cello Telarc 32927

20:44:00 00:11:45 Antonín Dvorák Romance in F minor Op 11

Berlin Radio Symphony Marek Janowski Arabella Steinbacher, violin PentaTone 5186353

CLEVELAND ORCHESTRA ARCHIVES

21:02:00 00:14:45 Peter Tchaikovsky Capriccio italien Op 45

George Szell Cleveland Orchestra Sony 78744

21:16:00 00:35:29 Peter Tchaikovsky Violin Concerto in D major Op 35

Cleveland Orchestra Vladimir Ashkenazy Joshua Bell, violin Decca 421716

LATE PROGRAM

23:02:00 00:05:50 Ottorino Respighi Suite for Strings: Siciliana

Salvatore Di Vittorio Respighi Chamber Orchestra Naxos 572332

23:07:00 00:10:11 Jean Sibelius The Swan of Tuonela Op 22

Mikko Franck Swedish Radio Symphony Ondine 953

23:20:00 00:09:07 Robert Schumann March from Piano Quintet Op 44

Maria João Pires, piano; Augustin Dumay, violin; Renaud Capuçon, violin; Gérard Caussé, viola; Jian Wang, cello DeutGram 463179

23:29:00 00:10:05 Johannes Brahms Adagio from Symphony No. 2 Op 73

John Axelrod Verdi Symphony Milan Telarc 34658

23:41:00 00:05:41 Franz Joseph Haydn Adagio from Symphony No. 102

Claudio Abbado Chamber Orchestra of Europe DeutGram 4778117

23:46:00 00:07:01 Wolfgang Amadeus Mozart Adagio in E

Academy St. Martin in Fields Iona Brown Pepe Romero, guitar Philips 426263

23:55:00 00:02:31 Antonín Dvorák Cypress No. 9

Cypress String Quartet Avie 2275